10 nejlepších alternativ Workday pro HR týmy v roce 2025 (recenze a ceny)

Řízení lidských zdrojů ve společnosti obvykle zahrnuje řadu úkolů, od náboru a zaškolování nových zaměstnanců až po dohled nad benefity a zajištění souladu s předpisy.
Ruční provádění těchto úkolů, zejména u velkého počtu zaměstnanců, může být časově náročné a náchylné k chybám. Naštěstí jsou zde k dispozici softwarové platformy pro HR, jako je Workday.
Tyto softwarové platformy pomáhají zefektivnit funkce HR, automatizovat úkoly a poskytují cenné informace o obchodních operacích. Optimalizují také řízení zaměstnanců a zároveň zvyšují jejich zapojení, produktivitu, snižují náklady a zlepšují rozhodování.
Ačkoli má Workday svůj podíl věrných uživatelů, může fungovat pouze pro některé.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších alternativ k Workday a prozkoumáme jejich klíčové funkce, ceny a recenze.
Co byste měli hledat v alternativách k Workday?
Při výběru softwarové platformy pro HR, která vám bude vyhovovat, je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Zde je několik z nich:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si řešení, které je intuitivní a má uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že software může růst spolu s vaší firmou, jak budete rozšiřovat počet zaměstnanců a provoz.
- Integrační schopnosti: Hledejte nástroj, který se snadno integruje s jinými obchodními nástroji a systémy, jako je váš mzdový a účetní software. To vám pomůže zajistit plynulý pracovní postup.
- Přístupnost založená na cloudu: Vyberte si službu založenou na cloudu, která umožňuje snadnější aktualizace, vyšší bezpečnost a podporu práce na dálku.
- Analytické a reportovací nástroje: Získejte cenné informace o HR díky pokročilým reportovacím nástrojům, které podporují informovaná strategická rozhodnutí.
- Nákladová efektivita: Ujistěte se, že vybrané řešení odpovídá vašemu rozpočtu a zároveň poskytuje funkce, které potřebujete.
- Zákaznická podpora a aktualizace: Než se zaregistrujete, prostudujte si recenze zákazníků, reference a celkovou historii nástroje.
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Vyberte si nástroj, který je plně v souladu s příslušnými předpisy a průmyslovými standardy.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Workday, které můžete použít
Nyní, když víme, co hledat, pojďme se podívat na 10 nejlepších alternativ Workday v roce 2024.
1. Gusto
Gusto vyniká jako komplexní cloudová platforma pro HR, která je vhodná pro firmy všech velikostí. Efektivně a účinně zvládá základní úkoly, jako jsou mzdy, benefity, řízení projektů, administrativa HR a dodržování předpisů.
Díky funkcím, jako je zapracování nových zaměstnanců, správa docházky, sledování času a mobilní přístupnost, si uživatelé užívají plynulý a intuitivní uživatelský zážitek, který Gusto nabízí.
Nejlepší funkce Gusto
- Spravujte mzdy hladce a snižte manuální pracovní zátěž
- Dohlížejte na zaměstnanecké benefity, jako je zdravotní pojištění a penzijní plány.
- Vytvořte plynulý proces zapracování nových zaměstnanců
- Zjednodušte úkoly, jako je sledování docházky, sledování hodin strávených na projektech nebo správa přesčasů.
- Zajistěte, aby personální postupy byly v souladu s průmyslovými standardy a vládními předpisy.
Omezení Gusto
- Vysoké náklady na implementaci a licenční poplatky pro menší podniky
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $ měsíčně
- Plus: 80 $ měsíčně
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (více než 3800 recenzí)
2. Paylocity
Paylocity je oblíbené řešení pro HR a mzdy, které zjednodušuje různé aspekty řízení pracovní síly pro podniky a zároveň klade důraz na zkušenosti zaměstnanců.
Toto řešení zajišťuje zpracování mezd, správu lidských zdrojů, správu benefitů, sledování času a plánování úkolů. Paylocity se profiluje jako komplexní řešení pro HR týmy.
Nejlepší funkce Paylocity
- Automatizujte proces výplaty mezd a zjednodušte vyplácení mezd zaměstnancům.
- Získejte pomoc s úkoly v oblasti lidských zdrojů a šablonami pro zaškolování zaměstnanců.
- Zjednodušte správu zaměstnaneckých benefitů, jako je zdravotní pojištění a penzijní plány.
- Přesně sledujte pracovní dobu zaměstnanců
Omezení Paylocity
- Chybějící pevná cenová struktura
- Někteří uživatelé hlásí nedostatečnou zákaznickou podporu.
Ceny Paylocity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paylocity
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 800 recenzí)
3. Onpay
OnPay je uživatelsky přívětivý cloudový software pro zpracování mezd, který je přizpůsoben potřebám malých a středních podniků. Onpay nabízí svým uživatelům efektivní řešení pro zpracování mezd a daňovou konformitu.
Díky intuitivnímu rozhraní zjednodušuje OnPay několik úkolů souvisejících s výplatami, včetně automatizace výpočtů, generování výplatních pásek a usnadnění přesného podávání daňových přiznání, aby byla zajištěna shoda s předpisy.
Nejlepší funkce Onpay
- Nabízí cenově dostupné řešení
- Rozšiřuje výjimečnou zákaznickou podporu
Omezení Onpay
- Přijímání nových zaměstnanců může být složité
- Chybí funkce sledování času
Ceny Onpay
- Přehledné ceny: Měsíční cena 40 USD plus 6 USD za zaměstnance za měsíc
Hodnocení a recenze Onpay
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 430 recenzí)
4. UKG PRO
UKG, neboli Ultimate Kronos Group, poskytuje komplexní sadu nástrojů pro řízení lidského kapitálu (HCM) známou jako UKG Pro, která je určena pro podnikové organizace.
Toto cloudové řešení spravuje personální data, zpracovává mzdové úkoly, optimalizuje plánování a odborně a efektivně podporuje řízení talentů.
UKG Pro je zaměřeno na lidi a zlepšuje organizační kulturu tím, že nabízí doporučení založená na umělé inteligenci, která pomáhají vytvářet smysluplné pracovní zkušenosti.
Nejlepší funkce UKG PRO
- Využijte umělou inteligenci k poskytování doporučení a vylepšených zážitků.
- Používejte šablony HR pro mzdy, řízení talentů a řízení pracovní síly.
- Vyzkoušejte intuitivní a uživatelsky přívětivou platformu.
Omezení UKG PRO
- Přidání nové funkce může být zdlouhavé
- Hledání správných polí v přehledech je pro některé uživatele náročné.
Ceny UKG PRO
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UKG
- G2: 4,2/5 hvězdiček (více než 1450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 570 recenzí)
5. BambooHR
BambooHR slibuje bezproblémové řešení schopné spravovat potřeby vašich zaměstnanců od přijetí do důchodu.
Platforma pokrývá oblasti HR dat a reportingu, náboru, sledování uchazečů a onboardingu, mzdové agendy, sledování pracovní doby, správy benefitů a řízení zkušeností a výkonu zaměstnanců.
Nejlepší funkce BambooHR
- Spravujte mzdy hladce na jedné platformě
- Využijte škálovatelnost, protože tento nástroj lze přizpůsobit potřebám firem všech velikostí.
- Využijte funkce umělé inteligence pro lidské zdroje
Omezení BambooHR
- Omezené pokrytí pro mezinárodně působící podniky
- Menší podniky mohou považovat náklady na implementaci za vysoké.
- Funkce pro zpracování mezd jsou základní.
Ceny BambooHR
- Cloud: 99 $ pro 12 zaměstnanců
- Další zaměstnanec: 8,25 $ za každého zaměstnance nad 12 zaměstnanců
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 2600 recenzí)
6. Zoho People
Zoho People se profiluje jako cloudový HR software navržený tak, aby splňoval měnící se potřeby moderních pracovišť.
Platforma nabízí řadu funkcí pro personální oddělení, které pomáhají rozvíjet zaměstnance a zlepšovat řízení pracovní síly. Pokrývá také základní personální funkce s efektivní databází zaměstnanců, inteligentními personálními cíli a podrobnými analytickými údaji.
Nejlepší funkce Zoho People
- Získejte flexibilitu a dostupnost díky softwaru založenému na cloudu.
- Optimalizujte sledování času a docházky a zvyšte produktivitu zaměstnanců.
- Vyzkoušejte několik funkcí přátelských k zaměstnancům a intuitivní rozhraní.
Omezení Zoho People
- Pomalá zákaznická podpora
- Možnosti přizpůsobení jsou ohromující a rozsáhlé.
Ceny Zoho People
- Standard: 15 USD
- Profesionální: 39 $
- Premium: 79 $
- Elite: 239 $
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 240 recenzí)
7. Rippling
Rippling je komplexní řešení pro HR a nástroj pro správu pracovníků, který byl navržen tak, aby zefektivnil a zjednodušil různé aspekty HR a správy zaměstnanců.
Díky integrované platformě nabízí Rippling řešení pro zaškolování zaměstnanců, mzdy, správu benefitů, sledování pracovní doby a správu IT, a to vše v rámci jediného rozhraní.
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizujte procesy výplaty mezd, abyste zajistili přesnost a soulad s předpisy.
- Využijte funkce sledování času k monitorování pracovní doby zaměstnanců, docházky a přesčasů.
- Zefektivněte správu benefitů pomocí nástrojů pro výběr plánů, registraci a sledování dodržování předpisů.
Omezení Rippling
- Uživatelé mohou považovat Rippling za příliš drahý.
- Časově náročné nastavení s rozsáhlými seznamy úkolů a povinností
Ceny Rippling
- Cena: 8 USD měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 2100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 hvězdiček (více než 3000 recenzí)
8. Justworks
S důrazem na poskytování plynulého zážitku kombinuje Justworks moderní, přehlednou platformu s nepřetržitou lidskou podporou.
Platforma nabízí řadu funkcí, včetně mzdového účetnictví, benefitů, HR nástrojů a podpory v oblasti dodržování předpisů, to vše s odbornou pomocí od skutečných lidí.
Nejlepší funkce Justworks
- Umožněte snadnou navigaci díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Spravujte daňová přiznání, pojištění v nezaměstnanosti, odškodnění zaměstnanců a všechna podání podle zákona Affordable Care Act (ACA).
- Zjednodušte proces zapracování nových zaměstnanců
- Přesně sledujte pracovní dobu zaměstnanců
- Využijte nepřetržitou zákaznickou podporu
Omezení Justworks
- Náklady na jednoho zaměstnance za měsíc jsou relativně vysoké ve srovnání s jinými podobnými platformami.
- Funkce sledování času je k dispozici pouze jako placený doplněk.
Ceny Justworks
- Základní: 59 $/měsíc na zaměstnance (49 $/měsíc pro 50. a dalšího zaměstnance)
- Plus: 99 $/měsíc na zaměstnance (89 $/měsíc pro 50. a další zaměstnance)
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 700 recenzí)
9. QuickBooks Payroll
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a několika pokročilým funkcím zjednodušuje QuickBooks Payroll správu HR úkolů, což umožňuje firmám soustředit se na růst.
Platforma rozšiřuje podporu nad rámec HR a nabízí zdravotní výhody, odškodnění zaměstnanců a plány prostřednictvím partnerství s důvěryhodnými poskytovateli.
Nejlepší funkce QuickBooks Payroll
Omezení QuickBooks Payroll
- Omezené integrace třetích stran
- Některé důležité funkce jsou k dispozici pouze pro předplatitele nejvyšší úrovně.
Ceny QuickBooks Payroll
- Payroll Core + Simple Start: 37,50 $ na 3 měsíce
- Payroll Core + Essentials: 52,50 $ na 3 měsíce
- Payroll Premium + Plus: 85 $ na 3 měsíce
Hodnocení a recenze QuickBooks Payroll
- G2: 3,8/5 hvězdiček (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 840 recenzí)
10. Paycor
Paycor, přední poskytovatel řešení HCM, nabízí svým uživatelům plnohodnotnou softwarovou sadu určenou ke zefektivnění a optimalizaci řízení lidských zdrojů. Mezi vynikající funkce patří správa mezd a odměn spolu s možnostmi samoobsluhy pro zaměstnance.
S více než 30 lety zkušeností v oboru HCM pomáhá Paycor automatizovat rutinní úkoly, snižovat rizika související s dodržováním předpisů a zvyšovat efektivitu v oblasti HR, mzdového účetnictví, náboru talentů, řízení talentů, řízení pracovní síly a správy benefitů.
Nejlepší funkce Paycor
- Zobrazte všechna data o zaměstnancích na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
- Generujte analytické údaje pro získání informací na podnikové úrovni.
- Využijte neomezené zpracování mezd
- Využijte výhody funkce přizpůsobeného reportingu.
- Vyzkoušejte mobilní aplikaci Paycor a získejte přístup kdykoli a kdekoli.
Omezení Paycor
- Někteří uživatelé mají pocit, že zákaznická podpora není dostatečně vstřícná.
- Postrádá některé pokročilé funkce a vlastnosti.
Ceny Paycor
- Základní: Ceny na míru
- Zásadní: Ceny na míru
- Základní: Individuální ceny
- Kompletní: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 4,0/5 hvězdiček (690+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (více než 2700 recenzí)
Další software pro HR
Tím končí náš přehled deseti nejlepších alternativ k Workday. Při hledání způsobů, jak lépe řídit své zaměstnance a procesy související s lidmi, je však důležité seznámit se s platformami, které sice nejsou určeny výhradně pro HR, ale výrazně zlepší vaše úsilí v oblasti řízení lidského kapitálu.
Skvělým příkladem je ClickUp. Poskytuje funkce pro řízení projektů a generativní funkce založené na umělé inteligenci, které zefektivňují různé HR procesy a urychlují růst vaší společnosti.
ClickUp
ClickUp, známý svou komplexní sadou funkcí pro řízení projektů, se díky svým funkcím pro řízení výkonu stává silným spojencem manažerů HR.
Díky rozsáhlému seznamu funkcí a přizpůsobitelným funkcím je ClickUp cenným nástrojem pro HR profesionály, kteří hledají efektivitu, spolupráci a automatizaci pracovních postupů.
Zefektivnění náboru a zapracování nových zaměstnanců
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je systém správy úkolů, který se hladce přizpůsobí náborovému procesu. HR týmy mohou vytvářet úkoly pro každou fázi náboru, od přidělování odpovědností a stanovení termínů až po sledování pokroku.
Přizpůsobitelná pole umožňují náborářům přidávat důležité informace o uchazečích, takže každý získá komplexní přehled na první pohled.
ClickUp Tasks se také skvěle hodí pro vytváření intuitivních a uživatelsky přívětivých kontrolních seznamů při zaškolování nových zaměstnanců. HR manažeři mohou tyto úkoly přiřadit příslušným členům týmu a sledovat stav jejich plnění.
A to není vše. Manažeři napříč funkcemi budou moci optimalizovat produktivitu na pracovišti pomocí ClickUp.
Funkce platformy pro vytváření reportů poskytují podrobné analýzy dokončených úkolů. Manažeři mohou tyto analýzy využít k hodnocení výkonu zaměstnanců, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a k vytvoření produktivního, cílově orientovaného pracovního prostředí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly pro každou fázi procesu náboru a zapracování nových zaměstnanců, přidělujte odpovědnosti, stanovujte termíny a sledujte pokrok.
- Usnadněte plynulou komunikaci pomocí systému komentářů a funkcí pro sdílení dokumentů.
- Stanovte měřitelné cíle, sledujte pokrok a provádějte hodnocení výkonu pomocí ClickUp Goals.
- Spravujte finance pomocí ClickUp finance
- Upřednostněte bezpečnost dat a získejte robustní kontrolu přístupu k ochraně citlivých osobních údajů.
Omezení ClickUp
- Šablony ClickUp jsou spíše orientované na projekty.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na zaměstnance
- Podnikání: 12 $/měsíc na zaměstnance
- Podnik: Spojte se s obchodním týmem a vyžádejte si individuální plán.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Jste připraveni transformovat řízení lidských zdrojů?
Zapojení zaměstnanců je klíčovou prioritou pro každou společnost. A velká část toho závisí na poskytování služeb HR a na tom, jak řídí řízení zkušeností zaměstnanců. Dalším klíčovým aspektem, který je třeba mít na paměti, je řízení dodržování předpisů. Software pro řízení lidských zdrojů všechny tyto aspekty spojuje.
Kromě toho potřebujete centralizovaný software, který zajistí efektivitu, podpoří spolupráci a zlepší výkonnost.
Zaregistrujte se ještě dnes k bezplatné zkušební verzi ClickUp a vyzkoušejte sílu přizpůsobitelných pracovních postupů, plynulé komunikace a automatizace, které posílí řízení lidských zdrojů ve vaší organizaci.