10 nejlepších softwarových nástrojů pro klientské portály pro správu klientů v roce 2025

Poskytněte svým zákazníkům výjimečný zážitek a zkraťte čas, který váš tým tráví zodpovídáním dotazů a vyřizováním žádostí o podporu, pomocí klientského portálu.
Klientský portál funguje jako jednotné kontaktní místo pro vaše zákazníky. Ve vašem portálu vytvořeném na míru mohou komunikovat s vaší firmou, přistupovat k znalostním databázím a centrům nápovědy, posílat zprávy vašemu týmu a interagovat s ekosystémem vašich produktů. Provozováním efektivního klientského portálu poskytujete všem možnost efektivnější komunikace. ✨
I když byste mohli portál vytvořit úplně od základů, tyto nejlépe hodnocené softwarové platformy pro klientské portály vám tento proces výrazně usnadní a umožní vám vytvořit klientský portál během několika hodin, nikoli týdnů nebo měsíců.
Co byste měli hledat v softwaru pro klientský portál?
Při hodnocení nejlepšího softwaru pro klientské portály byste měli zohlednit několik klíčových funkcí:
- Bezpečnost: Při výběru softwaru pro klientský portál by měla být nejvyšší prioritou robustní bezpečnostní opatření, zejména pokud bude váš klientský portál hostit důvěrné dokumenty a informace o zákaznících.
- Snadné použití: Klientský portál musí být intuitivní a uživatelsky přívětivý jak pro vás, tak pro vaše klienty.
- Přizpůsobitelnost a branding: Portál budete chtít přizpůsobit tak, aby odpovídal vašemu brandingu.
- Nástroje pro komunikaci a spolupráci: Váš software pro klientský portál by měl usnadňovat komunikaci s klienty.
- Mobilní přístupnost: Stále více klientů používá smartphony a tablety jako své primární počítačové zařízení, a váš portál by měl fungovat na celé řadě různých zařízení.
- Reporting a analytika: Možnost sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a generovat z nich reporty vám pomůže měřit úspěšnost vašich iniciativ.
- Integrační možnosti: Klientský portál nebude jediným softwarem ve vaší technologické výbavě, proto by měl být snadno integrovatelný s vašimi dalšími nástroji.
- Škálovatelnost a flexibilita: Zvažte škálovatelnost a flexibilitu softwaru pro klientský portál, například zda dokáže vyhovět vaší rostoucí klientské základně a měnícím se potřebám.
- Podpora a školení: Softwarové platformy klientských portálů mohou mít strmou křivku učení. Bez řádné podpory a školicích materiálů se tato křivka může stát překážkou.
10 nejlepších softwarových řešení pro klientské portály, které můžete použít
Abychom vám pomohli zúžit výběr, sestavili jsme pro vás seznam nejlepších softwarů pro klientské portály. Najdete zde řešení, které vyhovuje potřebám každé firmy, ať už hledáte jednoduchý způsob sdílení souborů, nebo chcete mít možnost vytvářet podrobné články do znalostní databáze a spravovat žádosti o podporu v rámci celého týmu podpory.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů, které překračuje své možnosti. Díky rozsáhlé sadě funkcí dokáže mnohem více než jen spravovat projekty. Například funkce CRM ClickUp z něj mohou udělat schopné řešení pro zákaznický portál. A šablona ClickUp Client Success Template poskytne vašim pracovníkům podpory komplexní přehled o veškeré komunikaci s vašimi klienty.
Funkce pro spolupráci, sdílení dokumentů a vysoce flexibilní přizpůsobení ClickUp vám zároveň umožňují vytvářet pracovní postupy pro spolupráci s klienty, které se mohou rovnat těm nejlepším zákaznickým portálům. Jedná se o software pro úspěch zákazníků, ve kterém si můžete vybrat přesně ty funkce, které potřebujete.
Jakmile se naučíte pracovat s klienty v ClickUp, budete překvapeni, kolik toho může platforma pro správu projektů dokázat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné zobrazení úkolů a pracovní postupy
- Funkce pro spolupráci, jako jsou komentáře, zmínky a editace v reálném čase
- Integrace s aplikacemi a nástroji třetích stran
- Sledování cílů a monitorování pokroku
- Funkce pro sledování času a vytváření reportů
- Šablony klientských portálů
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Zendesk
Zendesk je klientský portál zaměřený na komunikační kanály a software pro zákaznický servis. Disponuje znalostní bází, kde mají klienti přístup k samoobslužným zdrojům, a systémem ticketingu pro vyřizování žádostí o podporu. Dashboard zajišťuje transparentnost projektů a informovanost klientů.
Funkce pro spolupráci Zendesk zlepšují interakci se zákazníky, zatímco software pro správu dokumentů umožňuje centralizované sdílení souborů. Bezpečný software pro klientský portál upřednostňuje bezpečnost dat a chrání citlivé údaje. Díky mobilním aplikacím mají klienti přístup k potřebným informacím odkudkoli. Všechny tyto funkce jsou dostupné v několika jazycích.
Zendesk používají některé z největších značek, což mu zajišťuje místo mezi nejlepšími dostupnými softwarovými nástroji pro klientské portály.
Nejlepší funkce Zendesk
- Vícekanálová podpora pro plynulou komunikaci se zákazníky
- Správa a automatizace ticketů
- Vytváření znalostní báze a možnosti samoobsluhy
- Přizpůsobitelné reporty a analytika
- Integrace s různými nástroji CRM a komunikačními nástroji
Omezení Zendesk
- Složité nastavení a konfigurace
- Vyšší cenové úrovně pro pokročilé funkce
Ceny Zendesk
- Suite Team: 55 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 89 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 115 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Doplněk IA Avanzada (pokročilá umělá inteligence): 50 USD (k dispozici pro plány Suite Professional nebo vyšší)
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Accelo
Accelo je nástroj pro správu klientů s klientským portálem, který je navržen tak, aby zvyšoval spokojenost zákazníků. Projektový dashboard v Accelo umožňuje firmám zefektivnit provoz a dosáhnout vyšší efektivity procesů.
Nástroje pro spolupráci této platformy umožňují týmům a klientům snadnou spolupráci. Produkt Accelo nabízí bezpečné klientské portály, kde mohou firmy nahrávat soubory a spravovat údaje o zákaznících. Součástí je také znalostní databáze, která vašim klientům poskytuje samoobslužný přístup.
Systém ticketů umožňuje vašemu týmu zákaznické podpory vyřizovat požadavky na podporu, na které nelze odpovědět pomocí článků v znalostní databázi.
Přizpůsobitelný klientský portál Accelo zajišťuje jedinečný zážitek pro klienty i interní uživatele. Funkce pro správu úkolů jsou snadno přístupné z ovládacího panelu, aby všichni mohli sledovat svůj postup.
Nejlepší funkce Accelo
- Funkce pro správu a sledování projektů
- Sledování času a integrace fakturace
- Nástroje pro komunikaci a spolupráci s klienty
- Funkce pro prodej a CRM přizpůsobené pro podniky poskytující služby
- Automatizace opakujících se úkolů
Omezení Accelo
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
- Někteří uživatelé mohou potřebovat čas, aby si zvykli na jeho komplexní sadu funkcí.
Ceny Accelo
- Plus (za modul): 30 $/uživatel/měsíc
- Premium (za modul): 49 $/uživatel/měsíc
- Balíček (všechny moduly): 99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
4. Copilot
Copilot nabízí specializovaný klientský portál s vizuálním kolaboračním softwarem. Disponuje integrací systému pro správu projektů, která dále zlepšuje správu klientů. Jeho uživatelsky přívětivý dashboard je snadno srozumitelný jak pro zaměstnance, tak pro klienty.
Bezpečné prostředí portálu upřednostňuje zabezpečení dat, takže citlivé údaje sdílené mezi vámi a vašimi klienty zůstanou pouze mezi vámi a vašimi klienty. Funkce správy dokumentů Copilot umožňují efektivní sdílení souborů a žádosti o soubory.
Kromě integrace s softwarem pro řízení projektů se Copilot připojuje k mnoha dalším produktům podnikového softwaru pro zvýšení produktivity. Díky mobilním aplikacím zůstává produktivita zachována i na cestách.
Nejlepší funkce Copilot
- Bezpečné sdílení a ukládání souborů
- Kontrola a sledování verzí dokumentů
- Oprávnění přístupu na základě rolí
- Možnosti přizpůsobení klientského portálu
- Nástroje pro správu úkolů a projektů
Omezení Copilotu
- Pro některé uživatele může být design rozhraní zastaralý.
- Nedostatek integrace ve srovnání s některými jinými řešeními
Ceny Copilot
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 69 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 119 $/měsíc na uživatele
- Supersonic: 1 500 $/měsíc (včetně 20 uživatelů)
Hodnocení a recenze Copilot
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (19 recenzí)
5. Clinked
Clinked nabízí klientský portál s nástroji pro spolupráci, které pomáhají zlepšovat vztahy se zákazníky. Tyto funkce umožňují týmům a klientům spolupracovat v reálném čase. Přehledná nástěnka poskytuje jasný přehled o probíhajících úkolech, takže všichni mají stejné informace.
Software pro klientský portál Clinked je navržen pro efektivní správu dokumentů a sdílení souborů. Klientský portál je bezpečný a nástroje pro správu znalostní báze nabízejí vašim klientům možnosti samoobsluhy. Díky funkcím portálu podpory mohou klienti snadno odesílat žádosti o podporu, když znalostní báze nestačí.
Online portál lze integrovat do vaší vlastní webové stránky, což vám umožní prezentovat profesionální image a zároveň poskytnout bezpečnou digitální bránu pro veškerou komunikaci s ní.
Nejlepší funkce Clinked
- Zabezpečte spolupráci s klienty pomocí sdílení dokumentů
- Diskusní fóra a chat v reálném čase
- White labeling pro přizpůsobení značky
- Správa úkolů a sledování pokroku
- Mobilní aplikace pro přístup na cestách
Omezení Clinked
- Omezené integrace třetích stran
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
Ceny Clinked
- Lite: 119 $/měsíc
- Standard: 299 $/měsíc
- Premium: 599 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Clinked
- G2: 4,6/5 (42 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
6. OneHub
OneHub poskytuje klientský portál, který vyniká svým softwarem pro zákaznický portál a nástroji pro spolupráci. Platforma zajišťuje transparentnost projektů díky komplexnímu dashboardu.
Nástroje pro spolupráci umožňují interaktivní diskuse a zpětnou vazbu. Klientské portály poskytují bezpečné ukládání a sdílení souborů.
Přizpůsobitelný klientský portál vám umožňuje přizpůsobit portál vaší značce a vytvořit soudržnější klientskou zkušenost. Díky nástrojům pro správu úkolů mohou interní týmy zůstat na stejné vlně a pracovat efektivně.
Nejlepší funkce OneHub
- Pokročilé bezpečnostní funkce, jako jsou oprávnění založená na rolích a vodoznaky
- Virtuální datové místnosti pro bezpečné sdílení dokumentů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou navigaci
- Možnosti přizpůsobení značky pro profesionální vzhled
- Podrobné sledování přístupu a aktivity
Omezení OneHub
- Pokročilé funkce mohou vést k náročnějšímu osvojování.
- Někteří uživatelé považují ceny za vyšší ve srovnání s podobnými řešeními.
Ceny OneHub
- Standard: 15 $/měsíc
- Pokročilý: 25 $/měsíc
- Data Room: 375 $/měsíc
- Neomezený: 575 $/měsíc
Hodnocení a recenze OneHub
- G2: 4,2/5 (45 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (33+ recenzí)
7. Moxo
Moxo je přední software pro klientské portály, který byl navržen s cílem zlepšit vztahy s klienty a obchodní operace. Se zaměřením na efektivitu procesů nabízí Moxo klientský portál, který umožňuje firmám snadno spravovat údaje o zákaznících a vyřizovat jejich požadavky. Toho dosahuje díky rozsáhlé podpoře automatizovaných pracovních postupů.
Díky integrovaným nástrojům pro správu úkolů mohou interní uživatelé efektivně sledovat svou práci a spolupracovat mezi sebou. Týmy zákaznického servisu mohou snadno sledovat dotazy zákazníků a monitorovat proces jejich vyřizování.
Platforma také nabízí portál podpory, který umožňuje firmám poskytovat špičkové služby. Propojením s integrací vaší vlastní domény můžete zákazníkům nabídnout přístup prostřednictvím vaší firemní webové stránky a poskytnout jim tak profesionální zážitek z klientského portálu.
Nejlepší funkce Moxo
- Komunikační centrum pro klienty se sdílením dokumentů
- Automatické plánování schůzek
- Bezpečné zasílání zpráv pro rychlou komunikaci
- Integrace s aplikacemi kalendáře
- Seznamy úkolů a připomenutí pro zvýšení produktivity
Omezení Moxo
- Omezené z hlediska komplexního řízení projektů
- Někteří uživatelé mohou preferovat více možností přizpůsobení.
Ceny Moxo
- Starter: 100 USD/měsíc
- Business: 480 USD/měsíc
- Pokročilé: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Moxo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (16 recenzí)
8. MyDocSafe
MyDocSafe je software pro klientský portál, který klade důraz na bezpečnost a efektivitu. Platforma poskytuje klientský portál, který lze snadno přizpůsobit vašim potřebám. Jednou z jeho klíčových funkcí je vynikající integrace klientů, díky čemuž jej vaši zákazníci budou považovat za snadno použitelný.
Software pro zákaznický portál poskytuje klientům bezpečný přístup ke všem potřebným dokumentům a datům. Ačkoli se nejedná o plnohodnotné řešení helpdesku jako některé jiné možnosti, vaše týmy zákaznického servisu mohou stále těžit z centralizovaného úložiště dokumentů, aby mohly efektivněji reagovat na dotazy zákazníků.
Nejlepší funkce MyDocSafe
- Funkce elektronického podpisu
- Bezpečné ukládání a sdílení dokumentů
- Auditní stopy pro zajištění souladu s předpisy
- Automatizace pracovních postupů pro zpracování dokumentů
- Integrace s účetním a CRM softwarem
Omezení MyDocSafe
- Uživatelské rozhraní by mohlo být modernější.
- Někteří uživatelé mohou potřebovat čas, aby pochopili pokročilé funkce.
Ceny MyDocSafe
- Starter: 20 $/měsíc
- Malý: 75 $/měsíc
- Střední: 180 $/měsíc
- Business: 533 $/měsíc
- Velký: 2 499 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze MyDocSafe
- G2: 3,9/5 (15 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (24 recenzí)
9. SuiteDash
SuiteDash je komplexní platforma pro správu podniku, která byla navržena s cílem zefektivnit provoz a zlepšit spolupráci. Podnikům k tomu poskytuje celou řadu nástrojů, od klientského portálu a funkcí pro správu projektů až po fakturaci a e-mailový marketing.
Přizpůsobitelný ovládací panel vám umožňuje přizpůsobit platformu konkrétním potřebám vaší firmy a dát do popředí ty funkce, které potřebujete. Díky integrovaným funkcím pro správu úkolů mohou týmy podpory snadno spravovat úkoly a sledovat dotazy zákazníků.
Nejlepší funkce SuiteDash
- Klientský portál s nástroji pro správu projektů
- Integrace fakturace a zpracování plateb
- Komunikace s klienty a sdílení dokumentů
- Přizpůsobitelné ovládací panely pro klienty
- Integrace s aplikacemi třetích stran
Omezení SuiteDash
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými platformami
- Někteří uživatelé mohou požadovat pokročilejší funkce pro vytváření reportů.
Ceny SuiteDash
- Začátek: 19 $/měsíc
- Thrive: 49 $/měsíc
- Pinnacle: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SuiteDash
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
10. SupportBee
SupportBee je uživatelsky přívětivé řešení helpdesku, které vaší firmě poskytuje systém ticketingu pro zákaznickou podporu, což z něj činí poměrně rozsáhlé řešení pro zákaznické portály.
Bez ohledu na velikost vaší firmy vám SupportBee pomůže rychle a efektivně reagovat na dotazy zákazníků. Intuitivní rozhraní umožňuje týmům spravovat žádosti o podporu, sdílet soubory a spolupracovat na odpovědích pouze s minimálním zaškolením.
Nejlepší funkce SupportBee
- Správa ticketů pro zákaznickou podporu
- Spolupráce a sledování e-mailů
- Vytváření znalostní báze a možnosti samoobsluhy
- Integrace s dalšími nástroji zákaznické podpory
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro různé týmy
Omezení SupportBee
- Možná není tak vhodný pro komplexní potřeby řízení projektů.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní.
Ceny SupportBee
- Startup: 13 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SupportBee
- G2: 4,1/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (27 recenzí)
Začněte s řešením klientského portálu ještě dnes
Dny, kdy klientské portály sloužily pouze jako úložiště dokumentů, jsou pryč. Se správným klientským portálem můžete revolučním způsobem změnit způsob, jakým komunikujete se svými klienty.
Zefektivníte komunikaci a budete spolupracovat efektivněji bez ohledu na to, jak velká nebo malá je vaše firma. ClickUp přesahuje tradiční projektové řízení a transformuje se v robustní řešení klientského portálu přizpůsobené specifickým potřebám vaší firmy.
Umožní vám nejen efektivně spravovat projekty, ale také zlepšit interakci s klienty. Díky rozsáhlé knihovně šablon si můžete vytvořit svůj vlastní dokonalý klientský portál.
Vyzkoušejte náš software pro klientský portál ještě dnes s plánem Free Forever! ?