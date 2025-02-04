10 nejlepších softwarů pro onboardování klientů pro rok 2025

Ať už pracujete s klienty B2B nebo B2C, efektivní onboardování je více než jen příjemný bonus – je to nezbytná součást udržování úspěšného vztahu s klienty. Studie Wyzowl z roku 2020 dokonce zjistila, že 86 % nových zákazníků zůstává loajálních k firmám, které nabízejí obsah pro onboardování po nákupu.
Jak tedy zajistit, abyste poskytovali co nejlepší zážitek z onboardingu?
Jsme rádi, že se ptáte.
V tomto článku se podrobně podíváme na 10 nejlepších softwarových aplikací pro onboardování klientů, které strukturalizují a zefektivní vaše interní procesy a poskytnou vašim klientům lepší zážitek. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro onboardování klientů?
S tolika možnostmi může být výběr správného nástroje pro zapojení zákazníků velmi obtížný. Pro zjednodušení rozhodování zvažte tyto klíčové faktory:
- Uživatelská přívětivost: Čas strávený učením se složitému systému je čas, který nemůžete věnovat svým klientům. Váš tým by měl software rychle zvládnout samostatně nebo s pomocí znalostní báze nástroje.
- Automatizované pracovní postupy: Vyberte si software, který automatizuje opakující se úkoly, abyste mohli urychlit interní procesy a ušetřit čas, který můžete věnovat budování dobrých vztahů s klienty.
- Integrace: Ujistěte se, že se software snadno integruje s vašimi stávajícími systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), nástroji pro správu projektů a platebními bránami. Tím zajistíte plynulý tok dat, což minimalizuje ruční zadávání dat a riziko chyb.
- Komunikační kanály: Zefektivněte své komunikační plány pomocí softwaru, který má vestavěné komunikační nástroje nebo se integruje s vaším komunikačním softwarem.
- Analýzy a reporty: Software by vám měl umožnit vyhodnotit efektivitu procesu onboardingu zákazníků sledováním stráveného času, zapojení zákazníků a metrik konverze.
- Nástroje pro zpětnou vazbu: Vámi vybraný software by vám měl umožnit shromažďovat zpětnou vazbu, abyste mohli lépe porozumět potřebám klientů a problémům, které je trápí, a v budoucnu tak provést zlepšení ?️
10 nejlepších softwarů pro zapojení klientů
Prohledali jsme internet, abychom sestavili tento seznam 10 nejlepších softwarových programů pro onboardování klientů, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu použití. Ať už vaše firma potřebuje cokoli, existuje nástroj, který zjednoduší a zlepší váš proces onboardování. Připravte se na budování úspěšných a trvalých vztahů s klienty. ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který je také ideální pro zefektivnění onboardingu klientů a správu vztahů se zákazníky.
Platforma nabízí řadu funkcí, které usnadňují onboardování klientů, jako jsou přizpůsobitelné formuláře ClickUp. Využijte je k onboardování nových klientů tím, že od samého začátku shromažďujete klíčové údaje. Jsou také účinné pro shromažďování zpětné vazby od klientů v průběhu celého vašeho vztahu, což vám umožňuje průběžně upravovat a zlepšovat vaše služby. ?
S ClickUp můžete svým novým klientům poskytnout příjemné uvítání vytvořením personalizovaných portálů. Ty usnadňují přístup k školicím materiálům a kontrolním seznamům pro zapracování, takže se vaši noví klienti neztratí.
A aby toho nebylo málo, CRM a praktické CRM šablony ClickUp vám pomohou začít s řízením klientů.
Optimalizujte generování potenciálních zákazníků pomocí průvodce ClickUp Hubspot-Guided Client Onboarding Guide a provázejte zákazníky procesem onboardingu pomocí šablony ClickUp Customer Onboarding Template.
Můžete také spojit více týmů pomocí šablony ClickUp Client Success Collaboration Template, která je navržena tak, aby zlepšila celkovou zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Spolupracujte se svým týmem v ClickUp Docs a vytvářejte uvítací příručky, kontrolní seznamy a zdroje pro své klienty.
- Udržujte svůj tým v synchronizaci díky funkcím pro správu projektů ClickUp.
- Využijte některou z více než 100 výzev ClickUp AI k rychlému psaní a úpravám popisů úkolů, e-mailů klientům a školicích plánů.
- Nastavte opakující se úkoly, abyste mohli pravidelně sledovat klienty.
- Propojte své oblíbené obchodní nástroje prostřednictvím Zapier a více než 100 nativních integrací ClickUp.
Omezení ClickUp:
- Formuláře jsou v bezplatném tarifu omezené.
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování systému.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Poznámka: ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. ChurnZero
ChurnZero je software pro úspěch zákazníků určený pro podniky založené na předplatném (například poskytovatele SaaS), který jim pomáhá získat přehled o používání produktů, podpořit přijetí produktů a efektivně snížit míru odchodu zákazníků.
Propojte jej se svou platformou SaaS a sledujte chování uživatelů v průběhu času, například jak často se klienti přihlašují a které funkce používají. To vám pomůže zjistit, které části vašeho produktu mohou být pro ně obtížné, abyste jim mohli nabídnout podporu na míru (např. pomocí funkce průvodce v aplikaci ChurnZero). ?
ChurnZero je ideálním nástrojem pro SaaS podniky, které chtějí zvýšit retenci zákazníků prostřednictvím aktivní komunikace s klienty, proaktivního řešení jejich potřeb a zkrácení doby návratnosti investic.
Nejlepší funkce ChurnZero:
- Sledujte podrobnosti o zákaznících, jako je datum zahájení, datum dalšího obnovení, počet licencí, poslední aktivita a skóre NPS.
- Získejte skóre odchodu klientů, abyste identifikovali spokojené účty a ty, které vyžadují pozornost.
- Vytvářejte neomezený počet segmentů zákazníků (skupiny uživatelů s podobnými charakteristikami a potřebami), abyste mohli analyzovat vzorce používání a přizpůsobit své aktivity.
- Nastavte automatická upozornění a akce spouštěné v konkrétních fázích zákaznické cesty, jako je onboardování nebo změny v zákaznických datech.
Omezení ChurnZero:
- Dashboard není přizpůsobitelný
- Označování členů týmu a interakce v reálném čase nejsou k dispozici.
- Neumožňuje smazat účty klientů – musíte kontaktovat tým zákaznické podpory ChurnZero.
Ceny ChurnZero:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ChurnZero:
- G2: 4,7/5 (1 091 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (126 recenzí)
3. Clientary
Clientary je komplexní software pro správu projektů a klientů a jejich zapojení, který slouží k získávání potenciálních zákazníků, sledování jednoduchých úkolů a fakturovatelných hodin a správě nabídek, odhadů a faktur. Navíc díky nativní integraci Stripe můžete přijímat online platby kreditní kartou nebo bankovním převodem ACH.
Ať už jste freelancer, konzultant nebo majitel agentury, Clientary je navržen tak, aby vám ulehčil od stresu spojeného s placením klientů a správou firemních financí.
Nejlepší funkce Clientary:
- Snadná správa databáze všech klientů, včetně kontaktních údajů, částek nevyplacených faktur a důležitých poznámek pro úspěch zákazníků.
- Přizpůsobte šablony faktur logem a barvami vaší značky, více měnami a daněmi.
- Vytvořte portál, kde si klienti mohou prohlížet odhady, faktury a průběh projektů.
- Vytvářejte výkazy práce, plateb a výdajů pro konkrétního klienta nebo všechny klienty v určitém časovém období nebo pomáhejte s obecnými nástroji pro zapojení zákazníků.
Omezení Clientary:
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou vlastní pole a více zobrazení.
- Uživatelské rozhraní má omezené možnosti přizpůsobení.
- Omezená integrace s hlavními platebními bránami a dalšími aplikacemi třetích stran
Ceny Clientary:
- Solo: 19 $/měsíc (1 uživatel)
- Tým: 39 $ měsíčně (3 uživatelé)
- Agentura: 59 $/měsíc (5 uživatelů)
Poznámka: Další uživatelé jsou k dispozici v rámci plánu Agency za 10 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze klientů:
- G2: 4,7/5 (37 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45 recenzí)
4. Demio
Demio je snadno použitelný software pro onboardování klientů, který slouží k pořádání online akcí, jako jsou webináře, workshopy a konference. Poskytuje různé interaktivní prvky, jako jsou ankety, letáky, sdílení obrazovky, chat a doporučené akce (tzv. call-to-action). Jelikož se jedná o nástroj založený na prohlížeči, účastníci nemusí stahovat žádný software ani pluginy, aby se mohli webinářů zúčastnit. ??
Demio je skvělé pro samostatné podnikatele, marketingové týmy a startupy SaaS, které chtějí pomocí webinářů generovat potenciální zákazníky, zapojit nové uživatele a provádět ukázky produktů pro lepší úspěch u zákazníků.
Nejlepší funkce Demio:
- Vytvářejte webináře, registrační stránky a e-mailová připomenutí s logem a barvami vaší společnosti.
- Po skončení webináře přesměrujte účastníky na vlastní URL adresu.
- Automaticky nahrávejte webináře, abyste mohli po skončení akce sdílet záznamy s účastníky a dalšími osobami.
- Integrujte jej se Zapierem a dalšími oblíbenými aplikacemi, jako jsou Hubspot, Salesforce, Mailchimp a ConvertKit.
Omezení Demio:
- Žádná desktopová ani mobilní aplikace
- Omezené nativní integrace
- Funkce sdílení obrazovky sdílí pouze celou obrazovku, nikoli konkrétní okno nebo kartu.
Ceny Demio:
- Starter: 59 $/měsíc (jeden hostitel)
- Růst: Cena začíná na 109 USD/měsíc za hostitele
- Premium: Ceny začínají na 2 200 USD/rok za hostitele
- Neomezený: Od 22 000 $/rok
Hodnocení a recenze Demio:
- G2: 4,7/5 (139 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (240 recenzí)
5. Moovila
Moovila je autonomní nástroj pro monitorování a správu projektů, který centralizuje projektová data, analyzuje pracovní postupy a snižuje projektová rizika. Poskytuje v reálném čase přehled o stavu projektu, upozorňuje na potenciální problémy a navrhuje konkrétní kroky k jejich řešení, aby se projekt vrátil do správných kolejí.
Moovila je nejvhodnější pro projektové manažery a týmy projektové kanceláře (PMO), které chtějí aktivně řídit projektová rizika, aby zajistily hladký proces onboardingu klientů a dlouhodobé vztahy s klienty.
Nejlepší funkce Moovila:
- Vizualizujte projektové plány v několika zobrazeních: seznam, Kanban, Gantt, kalendář a miniatury.
- Identifikujte a upřednostněte kritické úkoly a výstupy projektu, které mají vliv na termín dokončení projektu.
- Chcete dostávat upozornění, když jsou zjištěny potenciální problémy nebo jsou ohroženy milníky?
- Integrujte jej s běžně používanými aplikacemi, jako jsou Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot a Salesforce.
Omezení Moovila:
- Neohrabané rozhraní ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro onboardování klientů
- Omezené možnosti integrace a přizpůsobení
- Pro export projektových zpráv je k dispozici pouze formát JPG.
Ceny Moovila:
- Starter: 31,25 $/měsíc na uživatele
- Sapphire: Kontaktujte nás ohledně cen
- Diamond: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro MSP: Kontaktujte nás ohledně cen
- Aktivace: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Moovila:
- G2: 4,8/5 (13 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (39 recenzí)
6. Notion
Notion je univerzální pracovní prostor a nástroj pro spolupráci, který uživatelům umožňuje centralizovat různé druhy obsahu – od poznámek přes databáze až po úkolové tabule. Tento software pro onboardování klientů můžete použít k ukládání informací o klientech, zaznamenávání podrobností o projektech, přidělování úkolů členům týmu a sledování pokroku. ?
Nastavení oprávnění v Notion umožňuje detailní kontrolu při sdílení stránek pracovního prostoru s klienty. Vyberte, zda budou mít přístup k prohlížení, komentování, úpravám nebo plnému přístupu.
Pro digitální marketingové agentury a konzultační firmy, které hledají flexibilní platformu pro zefektivnění a spolupráci na klientských projektech, je Notion tím pravým nástrojem.
Nejlepší funkce Notion:
- Začněte s některou z více než 5 000 šablon pokrývajících případy použití, jako jsou projektové plány, řídicí panely a nástroje pro sledování rozpočtu.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na firemních wiki stránkách a databázích.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Canva, Calendly, Zoom a Slack.
- Podporuje více jazyků, včetně angličtiny, španělštiny, portugalštiny, japonštiny a korejštiny.
Omezení Notion:
- Žádná nativní funkce pro sledování času v softwaru pro zapojení zákazníků
- Při práci na velkých projektech dochází ke zpomalení.
- Nepodporuje oznámení o naplánovaných úkolech.
Ceny Notion:
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,7/5 (4 766 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 782 recenzí)
7. GuideCX
Software GuideCX pro řízení projektů a onboardingu zákazníků zlepšuje viditelnost v reálném čase a spolupráci mezi týmy. Pomáhá vám také spravovat klienty během celého životního cyklu zákazníka. Využijte některou z jeho přizpůsobitelných šablon ke standardizaci procesu onboardingu a ušetřete čas při budoucích projektech.
Pokud často čekáte, až klienti dokončí svou část projektu, nebo trávíte dlouhé hodiny na schůzkách o aktualizacích projektu, GuideCX vám pomůže zefektivnit spolupráci a udržet projekty na správné cestě.
Nejlepší funkce GuideCX:
- Pozvěte členy týmu, zákazníky a další zainteresované strany, aby si prohlédli a dokončili úkoly.
- Zobrazte procentuální podíl úkolů projektu v různých fázích – například Nezahájeno, Probíhá, Zaseknuto a Hotovo – pomocí ukazatele průběhu.
- Dostávejte upozornění v aplikaci nebo e-mailem, když vám bude přidělen úkol nebo když se blíží termín jeho splnění.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí průzkumů spokojenosti zákazníků (CSAT), když je dosaženo milníku.
Omezení GuideCX:
- Při aktualizaci úkolů je pomalejší než jiné softwarové možnosti pro onboardování klientů v tomto seznamu.
- Průzkumy CSAT nelze přizpůsobit, což může ztěžovat sběr zpětné vazby od zákazníků.
Ceny GuideCX:
- Starter: 100 $/měsíc
- Profesionální: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GuideCX:
- G2: 4,7/5 (329 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (29 recenzí)
8. Pipefy
Pipefy je nástroj pro řízení procesů, který firmám umožňuje organizovat a automatizovat jejich činnosti pomocí potrubí (tzv. Kanban workflows).
Pomocí potrubí pro různé procesy, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, prodej a onboardování zákazníků, týmy sledují úkoly v různých fázích dokončení. Navíc je snadné automatizovat opakující se úkoly, jako je vytváření nových karet Kanban, jejich přesouvání a aktualizace jejich polí.
Díky těmto funkcím je ideální pro malé podniky, které hledají kanbanový přístup k vizuální organizaci a monitorování svých onboardovacích workflow.
Nejlepší funkce Pipefy:
- Přizpůsobte si libovolnou šablonu z rozsáhlé knihovny šablon a spravujte různé obchodní procesy.
- Pomocí formulářů zaznamenávejte a ukládejte informace na kartách Kanban.
- Sledujte historii každého úkolu (tzv. Kanban karta), včetně fází pracovního postupu, sdílených souborů a komentářů.
- Zobrazte si přehled úkolů v každé fázi procesu a zjistěte, které jsou včasné, opožděné nebo dokončené.
Omezení Pipefy:
- Jen málo nativních integrací na platformě pro onboardování zákazníků
- Nabízí pouze seznam a zobrazení Kanban.
- Automatické následné e-maily od Pipefy jsou často doručovány do složky Spam.
Ceny textových zpráv Pipefy:
- Starter: zdarma
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 38 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Pipefy:
- G2: 4,6/5 (214 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (303 recenzí)
9. Userflow
Userflow je platforma pro digitální adopci a onboardování klientů, která zefektivňuje onboardování uživatelů pro softwarové společnosti. Umožňuje jim vytvářet podrobné prohlídky produktů v aplikaci, kontrolní seznamy a průzkumy bez nutnosti psát jakýkoli kód.
Díky funkcím pro zapojení uživatelů se klienti rychle seznámí s klíčovými funkcemi produktu, což ve výsledku zvyšuje jejich zapojení a zlepšuje celkovou spokojenost klientů. ✨
Userflow je obzvláště užitečný pro SaaS podniky, které chtějí poskytovat plynulý uživatelský zážitek, podporovat přijetí uživateli a zvýšit míru retence.
Nejlepší funkce Userflow:
- Vytvářejte a přizpůsobujte procesy onboardingu zákazníků bez jakýchkoli znalostí programování.
- Pomocí segmentace přizpůsobte zážitek z onboardingu zákazníků konkrétním skupinám uživatelů.
- Automatizujte toky na základě událostí, jako je registrace, návštěvy stránek a využívání funkcí.
- Zobrazte si, jak uživatelé procházejí procesy, pomocí metrik, jako jsou míra zobrazení a míra dokončení, abyste dosáhli lepší míry úspěchu u zákazníků.
Omezení Userflow:
- Funguje pouze s webovými aplikacemi.
- Jen málo nativních integrací
- Průzkumy mají ve srovnání s jiným softwarem pro onboardování klientů omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny za text Userflow:
- Startup: Od 300 $/měsíc
- Výhody: Cena začíná na 850 USD/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Userflow:
- G2: 4,8/5 (95 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (12 recenzí)
10. Jotform
Jotform je online nástroj pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, který slouží ke sběru údajů o zákaznících prostřednictvím registračních formulářů, průzkumů, objednávkových formulářů a dalších. Jeho funkce podmíněné logiky vám umožňuje přizpůsobit formuláře tak, že zobrazíte, aktualizujete nebo skryjete konkrétní pole v závislosti na zadání uživatele.
Tabulky Jotform navíc usnadňují organizaci a zpracování odeslaných formulářů. Přepínejte mezi zobrazením tabulky, kalendáře, karty a nahraných souborů a vizualizujte data podle svých preferencí.
Nejlepší funkce Jotform:
- Vytvářejte formuláře od nuly nebo z libovolné šablony Jotform v intuitivním rozhraní typu drag-and-drop.
- Přeložte formuláře do více než 130 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny, italštiny a portugalštiny.
- Sdílejte přístup ke svým formulářům prostřednictvím odkazů, QR kódů a vložených webových stránek nebo si je stáhněte jako vyplnitelné soubory PDF.
- Integrujte více než 100 nástrojů, včetně platebních bran jako PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square a Apple Pay.
Omezení Jotform:
- Bezplatný tarif obsahuje branding Jotform a je omezen na 5 formulářů a 100 odeslaných formulářů měsíčně.
- Software běží pomalu a občas má chyby, zejména při práci s dlouhými a složitými formuláři.
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování systému.
Ceny Jotform:
- Bezplatný tarif
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform:
- G2: 4,7/5 (204 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 559 recenzí)
Udělejte trvalý první dojem díky perfektní platformě pro onboardování zákazníků
Výběr nejlepšího řešení pro onboardování zákazníků je klíčem k úspěšnému onboardování a pozitivním vztahům s klienty – a my jsme pro vás připravili 10 nejlepších možností, které jsou dnes na trhu k dispozici. ?
Jaké funkce jsou pro vás nejdůležitější? Automatizované pracovní postupy? Týmová spolupráce? Integrace s vaším současným technologickým vybavením? Shromažďování zpětné vazby od klientů? Kompatibilita napříč platformami?
Pokud hledáte nástroj, který má všechny tyto funkce a ještě více, podívejte se na ClickUp. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte přístup k jeho výkonným funkcím zdarma.