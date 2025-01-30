ClickUp blog

8 šablon klientského portálu

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30. ledna 2025

Efektivní komunikace a spolupráce s klienty jsou nezbytné pro úspěch v rychle se měnícím obchodním prostředí.

Dobře organizované klientské portály usnadňují pracovní postupy v rámci projektů, zvyšují spokojenost zákazníků a podporují dlouhodobé vztahy.

Šablony klientských portálů lze přizpůsobit různým obchodním potřebám a velikostem.

Ať už jste malý startup nebo velká společnost, tyto šablony nabízejí praktická řešení pro zlepšení komunikace, zjednodušení správy projektů a zvýšení spokojenosti klientů.

V tomto článku se podíváme na osm komplexních šablon klientského portálu, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily proces správy klientů. Tyto šablony vám pomohou plánovat úspěšné klientské projekty, sledovat důležité údaje o klientech a projektech a být vůči nim transparentní – a to vše pouhými několika kliknutími.

Co jsou šablony klientského portálu?

Šablony klientského portálu představují sdílený pracovní prostor mezi podniky a jejich zákazníky, který zjednodušuje bezpečné sdílení aktualizací, časových harmonogramů a dokumentů klientských projektů, takže všichni mají stejné informace.

Šablona klientského portálu pomáhá zlepšit komunikaci a spolupráci s klienty tím, že zajišťuje stálý přístup k důležitým zdrojům. Jsou užitečné pro všechny zúčastněné, jako jsou majitelé firem, projektoví manažeři a odborníci na vztahy s klienty.

Tyto šablony však nemohou nahradit váš software nebo aplikaci pro správu zákaznických zdrojů (CRM). CRM systémy jsou bohaté na funkce a jsou schopné zpracovávat databáze extrémně velkých organizací.

Tyto šablony však nejsou tak náročné na zdroje, jsou velmi univerzální a dostatečně výkonné, aby zvládly potřeby malých a středních podniků.

Hlavním cílem těchto šablon je uvolnit vám čas, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější: růst vaší společnosti a neustálé překonávání očekávání vašich klientů.

Co dělá šablonu klientského portálu dobrou?

Dobře navržený zákaznický portál zajišťuje hladkou komunikaci mezi vámi a vašimi klienty, větší transparentnost a efektivnější sdílení dokumentů.

Klíčové vlastnosti dobré šablony klientského portálu:

  • Funkce pro správu projektů: Funkce pro sledování postupu projektu, termínů a výstupů
  • Komunikační funkce: Funkce jako zasílání zpráv, oznámení a aktualizace usnadňují komunikaci mezi klienty a firmou.
  • Správa dokumentů: Efektivní práce s dokumenty, včetně nahrávání, sdílení a organizování souborů.
  • Možnosti samoobsluhy: Možnost poskytnout klientům zdroje pro samoobsluhu, aby mohli spravovat své účty samostatně.
  • Přizpůsobení a branding: Možnost přizpůsobit portál tak, aby odrážel branding společnosti a splňoval konkrétní potřeby.
  • Škálovatelnost: Měla by růst spolu s vaším podnikáním, aby vyhovovala rostoucím požadavkům a větším projektům a umožňovala spravovat více klientů v průběhu času.
  • Robustní zabezpečení: Mělo by klientům poskytovat bezpečný přístup a chránit citlivé informace.
  • Integrační možnosti: Hladká integrace se softwarem a službami třetích stran pro vylepšení funkčnosti
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Portál by měl být pro uživatele intuitivní a snadno ovladatelný, s jasným označením a přehlednou strukturou nabídek.

Zde je několik otázek, které byste si měli položit před výběrem šablony:

  • Odpovídá to komunikačním potřebám vaší firmy?
  • Lze šablonu klientského portálu snadno přizpůsobit tak, aby odrážela vaši značku?
  • Jak bezpečná je platforma pro citlivé zdroje dat klientů?
  • Je šablona klientského portálu integrována s aplikacemi, které vaše interní týmy používají ke sdílení souborů?
  • Bude vyhovovat cílům řízení projektů klientů?
  • Dokážete pomocí této šablony zákaznického portálu sledovat své zákazníky?
  • Dokážete implementovat strategie osobního řízení zákazníků?
  • Splní tato šablona klientského portálu očekávání klientů?

Šablony zákaznického a klientského portálu zdarma

Podívejme se na osm šablon klientského a zákaznického portálu ClickUp (bonus: jsou zdarma), které mohou zlepšit vaše vztahy s novými i stávajícími klienty.

1. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success

Vytvářejte a sdílejte podrobné zákaznické cesty pomocí šablony ClickUp Client Success Collaboration Template.
Stáhnout tuto šablonu
Vytvářejte a sdílejte podrobné zákaznické cesty pomocí šablony ClickUp Client Success Collaboration Template.

Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template vám pomůže vytvořit plynulý proces od přijetí klienta až po dokončení projektu, který je v souladu s týmy klientů, prodeje, výroby a zákaznické podpory a podporuje efektivní spolupráci.

Šablona nabízí zobrazení úkolů, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule a zobrazení dokumentů, což vašemu týmu umožňuje spravovat informace o projektu pomocí přizpůsobitelných funkcí třídění a filtrování.

Vlastní pole, jako je odvětví a velikost společnosti, mohou zachytit vaše základní údaje. Shromažďují také důležité informace související s obchodem, jako je osoba s rozhodovací pravomocí, délka smlouvy, manažer pro úspěch zákazníků, člen prodejního týmu a další zúčastněné strany, a informace o smlouvě.

Výsledek?

Tato šablona vám pomůže vytvořit plynulejší pracovní postup správy programů, který může urychlit dodání projektu a v konečném důsledku vést k větší spokojenosti klientů, kteří se budou cítit oceněni a podporováni v každé fázi projektu.

Ať už řídíte velkou společnost nebo rostoucí startup, tato šablona učiní úspěch klientů a spolupráci týmu ústředním bodem zájmu vašeho týmu.

2. Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc

Porozumějte potřebám svých zákazníků a reagujte na ně pomocí šablony ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template.
Stáhnout tuto šablonu
Porozumějte potřebám svých zákazníků a reagujte na ně pomocí šablony ClickUp Agency/Client Discovery Doc.

Pokud jste agentura nebo majitel firmy a chcete zjednodušit přijímání nových klientů a správu projektů, šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc je přesně to, co potřebujete.

Šablona snadno zachycuje důležité podrobnosti, jako jsou cíle klienta, cílové skupiny a smluvní podmínky, a zajišťuje, že všichni zúčastnění, včetně vás, projektových manažerů a odborníků na vztahy s klienty, jsou před zahájením práce na stejné vlně.

Šablona obsahuje skripty hovorů, které pomáhají vašemu prodejnímu týmu vyniknout při hovorech s klienty díky situacím přizpůsobeným a efektivním skriptům pro small talk. Poskytuje také přístup k databázi otázek, ze které můžete čerpat relevantní otázky pro zjišťování informací.

Formulář Discovery Call Form shromažďuje informace o zákaznících, jako jsou jména, společnosti a konečná rozhodnutí o kvalifikaci potenciálních zákazníků.

Další funkce, které vám pomohou efektivně organizovat úkoly a spolupracovat na zvýšení produktivity:

  • Nastavte si vlastní stavy pro sledování zákazníků a projektů.
  • Kategorizujte atributy projektu pomocí vlastních polí pro lepší přehlednost a správu projektů.
  • Vlastní zobrazení, jako je seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení, kalendář a další, vám pomohou nahlížet na projekt z různých úhlů pohledu.

3. Šablona ClickUp Client Success

Sledujte aktivitu klientů a připravte je na úspěch pomocí šablony ClickUp Client Success Template.
Stáhnout tuto šablonu
Sledujte aktivitu klientů a připravte je na úspěch pomocí šablony ClickUp Client Success Template.

Šablona ClickUp Client Success je skvělým nástrojem pro majitele firem, projektové manažery a odborníky na vztahy se zákazníky, kteří chtějí sledovat aktivitu klientů a obnovení smluv a řešit potenciální rizika na jednom místě.

S touto šablonou můžete:

  • Zjednodušte pracovní postupy a automatizujte procesy, abyste snížili fluktuaci klientů a efektivně je spravovali.
  • Vylepšete komunikaci pomocí nástrojů zabudovaných do šablony, abyste zajistili, že všechny zúčastněné strany budou pravidelně dostávat aktualizace a budou informovány.
  • Sledujte úspěchy klientů a upravujte strategie pomocí dashboardů a analýzy dat.
  • Omezte manuální úkoly pomocí předem připravených šablon a automatizace a zajistěte tak skvělý zákaznický zážitek.

Abyste plně využili potenciál šablony a zajistili úspěch sobě i klientovi, můžete spravovat úkoly se stavy jako „K obnovení“ nebo „Začlenění“ a udržovat pořádek pomocí vlastních polí.

Vlastní zobrazení, jako je příručka pro úspěch klientů, formulář pro zpětnou vazbu a sledování zapojení, vám pomohou sledovat cestu klientů.

Využijte funkce pro správu projektů ke sledování času, řízení závislostí a integraci s dalšími nástroji, abyste zajistili plynulý proces a úspěch klientů.

4. Šablona pro správu právních klientů ClickUp

Než se pustí do soudních sporů, právníci a právní týmy se potýkají s zdlouhavými administrativními úkoly, složitým sledováním případů a poskytováním kvalitních právních služeb. Šablona ClickUp Legal Client Management Template je intuitivně navržena tak, aby vám pomohla spravovat vaše případy a další administrativní úkoly.

Centralizujte informace o klientech a právních případech a efektivně je sdílejte pomocí šablony ClickUp Legal Client Management Template.
Stáhnout tuto šablonu
Centralizujte informace o klientech a právních případech a efektivně je sdílejte pomocí šablony ClickUp Legal Client Management Template.

Tato šablona může pomoci právníkům a právním týmům ve vaší společnosti:

  • Sledujte průběh případu každého klienta pomocí vlastních stavů (Otevřeno, Probíhá a S protistranou), abyste měli jistotu, že je vše v pořádku.
  • Spravujte atributy svých případů pomocí vlastních polí (hodiny, platební údaje a stav dokumentů).
  • Automatizujte opakující se úkoly a používejte šablony kontrolních seznamů založené na případech ke správě termínů případů, dokumentů případů, požadavků a plateb od klientů.
  • Využijte vlastní zobrazení (Seznam, Platby, Kalendář a Graf) k přehlednému sledování postupu každého případu.

5. ClickUp Quick Start: Šablona pro klientské služby

Sledujte úkoly a určujte stav projektu pro efektivní klientské služby pomocí ClickUp Quick Start: Šablona klientských služeb
Stáhnout tuto šablonu
Sledujte úkoly a určujte stav projektu pro efektivní klientské služby pomocí ClickUp Quick Start: Šablona klientských služeb

ClickUp Quick Start: Šablona klientských služeb je robustní šablona pro prodejce, odborníky na vztahy se zákazníky a projektové manažery, která jim pomáhá uzavírat obchody rychleji. Šablona vám pomůže spravovat klientské účty, požadavky na rozsah a projekty.

Ačkoli se na první pohled může zdát složitá, je to šablona vhodná i pro začátečníky. Obsahuje pět seznamů s podrobným návodem k použití šablony a dokument Team Wiki Doc (odkaz na zdroje) pro zefektivnění služeb zákazníkům.

Mezi hlavní funkce šablony patří:

  • Centralizovaný přístup ke všem informacím o klientech propojeným s příslušnými požadavky na rozsah a projekty
  • Zjednodušte své systémy správy požadavků nebo požadavky na rozsah pomocí přizpůsobitelných polí (nastavte přidělené osoby, termíny, stav, fázi prodeje, segment a nabídky služeb) a spolupracujte s oddělením profesionálních služeb na rychlejším uzavření prodeje.
  • Komplexní sledování projektového portfolia s podrobnými aktualizacemi ukazatelů stavu projektu pomocí přizpůsobitelných polí (Nastavte odhadovaný čas, datum zahájení a termín dokončení, přiřaďte projektového manažera, datum zahájení a termín dokončení, stav, priority, přiřazené osoby, milníky, závislosti a další).
  • Centralizovaná dokumentace (Team Wiki) pro procesy a zdroje

Šablona zajistí, že váš tým bude koordinovaný a bude mít k dispozici všechny potřebné informace, aby se mohl proaktivně vypořádat s výzvami v oblasti prodeje, rychleji uzavírat obchody a zajistit spokojenost zákazníků a úspěch projektu.

6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“

Pokud se snažíte vybudovat udržitelný podnik prostřednictvím zvýšení spokojenosti zákazníků a jejich dlouhodobé loajality, je výhodou mít systém, který poskytuje detailní přehled o tom, co vaši zákazníci potřebují, chtějí a očekávají. Šablona ClickUp Voice of the Customer vám pomůže hladce shromažďovat, organizovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli rozluštit, co zákazníci chtějí.

Proměňte zpětnou vazbu od zákazníků v praktické úkoly pomocí šablony ClickUp Voice of the Customer.
Stáhnout tuto šablonu
Proměňte zpětnou vazbu od zákazníků v praktické úkoly pomocí šablony ClickUp Voice of the Customer.

Můžete sledovat názory zákazníků napříč komunikačními a distribučními kanály. Můžete také shromažďovat zpětnou vazbu, stanovovat priority funkcí a provádět praktická vylepšení. Pomocí této šablony můžete vylepšit produktovou zkušenost, zdokonalit služby a vše ostatní, co umožňuje zákazníkům vyjádřit svůj názor.

Funkce jako vlastní stavy (Dokončeno a K vyřízení) a pole (Potřeby zákazníka, Zdroj VoC a Řešení) pro sledování a kategorizaci zpětné vazby od zákazníků zajišťují, že všechny informace o uživatelích jsou viditelné a je na ně reagováno.

Vlastní zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Začít zde, vám pomohou snadno vizualizovat data a získat přístup k zpětné vazbě od zákazníků.

Nyní můžete zpětnou vazbu od zákazníků proměnit v růst tím, že ji zapracujete do každého rozhodnutí, což povede k větší spokojenosti a úspěchu.

7. Šablona ClickUp CRM

Pokud pracujete v roli, kde přicházíte do styku s klienty, není pro vás nic nového žonglování s účty, sledování obchodních příležitostí a udržování silných vztahů s klienty. Bez přístupu k správným nástrojům nebo aplikacím to může být velmi náročné. Šablona ClickUp CRM může zjednodušit váš pracovní postup a umožnit vám snadno spravovat vaše prodejní cíle, pipeline potenciálních zákazníků a interakce s klienty.

Sledujte své obchody v různých fázích pomocí zobrazení seznamu podrobností účtu s šablonou ClickUp CRM.
Stáhnout tuto šablonu
Sledujte své obchody v různých fázích pomocí zobrazení seznamu podrobností účtu s šablonou ClickUp CRM.

Mezi klíčové funkce patří šest předem připravených zobrazení, která jsou navržena tak, aby zjednodušila komplexní správu klientů:

  • Mějte přehled o svých prodejních cílech, efektivně spravujte čas a snadno sledujte podrobnosti účtu, ceny a dosah pomocí zobrazení Sales Playbook Doc.
  • Udržujte účty přehledně uspořádané podle stavů, jako jsou Návrh, Demo, Kvalifikovaný zájemce a Uzavřeno [Ztraceno], a to díky zobrazení seznamu podrobností účtu.
  • Vytvořte esteticky navržené tabule ve stylu Kanban pro jasný přehled všech účtů, seskupených podle vlastních stavů s zobrazením tabule.
  • Sledujte neplánované a zpožděné úkoly a mějte je pod kontrolou díky praktickému zobrazení kalendáře na pravé straně obrazovky.
  • Získejte přístup ke všem uzavřeným [vyhraným] účtům na jednom pohodlném místě, v seznamu uzavřených obchodů, což usnadňuje oslavování úspěchů a poučení se z nich.

8. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp

Nelze popřít, že zákazníci jsou vaším nejcennějším aktivem. Získávání a udržení zákazníků vyžaduje mnoho úsilí a zdrojů, a ještě více jich stojí jejich reaktivace. Udržování kontaktu s nimi je tedy klíčem k udržitelnému růstu podnikání. K tomu potřebujete klientský portál, který vám to usnadní.

Organizujte kontakty a efektivně sledujte jejich dotazy pomocí šablony kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Organizujte kontakty a efektivně sledujte jejich dotazy pomocí šablony kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp.

Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp je nepostradatelným nástrojem pro snadné shromažďování zpětné vazby, vyřizování dotazů a řešení problémů. Šablona vám také umožňuje spravovat požadavky zákazníků a shromažďovat důležité údaje pro průzkumy a výzkumy mezi zákazníky.

Tato šablona vám může pomoci:

  • Rychle stanovujte priority a sledujte dotazy zákazníků pomocí vlastních stavů (Blokováno, Dokončeno, V posuzování a Nová žádost).
  • Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků, provádějte průzkumy mezi klienty a sbírejte kontaktní informace pro budoucí cílené marketingové kampaně nebo následné aktivity pomocí vlastních polí.
  • Zlepšete způsob, jakým reagujete na dotazy zákazníků.
  • Sledujte kontakty se zákazníky pomocí funkcí pro správu projektů, jako jsou závislosti úkolů, sledování času, automatizace ClickUp a ClickUp Brain.

Vylepšete správu klientů pomocí přizpůsobitelných šablon klientského portálu

Pokud chcete budovat silnější vztahy s klienty a hladce spravovat jejich projekty, může být přístup k dobrým klientským portálům nesmírně užitečný.

Správná šablona klientského portálu může zlepšit vaši komunikační strategii a posílit spolupráci mezi vašimi týmy a zákazníky, což povede k větší spokojenosti zákazníků a podpoří růst společnosti.

Klientský portál ClickUp a související šablony nabízejí strukturovaný a efektivní způsob řízení klientských projektů a interakcí.

Tyto šablony mohou výrazně zlepšit vztahy s klienty tím, že poskytují centrální místo pro komunikaci, spolupráci a aktualizace projektů.

Stáhněte si ideální šablonu klientského portálu a posuňte své podnikání na vyšší úroveň!

Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – není potřeba kreditní karta!

