10 šablon pro správu klientů v PowerPointu a ClickUp

Je nezbytné mít efektivní komunikaci se svými klienty, jasnou představu o jejich cílech a transparentní akční plány, aby se zapojili do procesu onboardingu i dalších činností.
S rozšiřováním vašeho portfolia se zvyšuje náročnost vyvažování projektového managementu a řízení vztahů s klienty. I když to zní jako náročný úkol, existuje jednoduché řešení: šablony pro správu klientů! ✨
Představíme vám komplexní sadu šablon určených pro různé funkce, které vám pomohou zlepšit proces správy klientů. Tyto šablony jsou výkonné nástroje, které vám pomohou vytvořit plán pro úspěšnou realizaci projektu, sledovat důležité informace a automaticky informovat vaše klienty, a to vše pouhými několika kliknutími.
Co je šablona pro správu klientů?
Správa klientů je proces dohledu nad tím, jak podnik komunikuje s potenciálními a stávajícími klienty za účelem budování a udržování vzájemně výhodných vztahů. Zahrnuje úzkou spolupráci s vaším týmem, aby bylo zajištěno včasné dokončení projektu a minimální fluktuace klientů.
Právě zde přicházejí na řadu šablony pro správu klientů . Poskytují předem připravený přehled pro sledování cílů a požadavků potenciálních i stávajících klientů, což vám umožní zlepšit retenci, akvizici a spokojenost zákazníků. Umožňují vám také sledovat průběh každého klientského projektu prostřednictvím přizpůsobitelných stavů, automatizačních polí a personalizovaných kontrolních seznamů.
Mezi hlavní výhody používání šablon pro správu klientů patří:
- Úspora času: Šablony obsahují předem navržené, ale přizpůsobitelné rozvržení, což vám ušetří čas ve srovnání s vytvářením dokumentů nebo plánů od nuly.
- Konzistence: Zajišťují jednotný přístup k interakcím s klienty, což vám umožňuje sdílet přehledy o pokroku s klienty a týmem, aby byli informováni o každé fázi projektu.
- Efektivita: Používání šablon zefektivňuje rutinní úkoly, což vám umožňuje soustředit se na činnosti náročné na znalosti, jako je vymýšlení nápadů na přilákání nových klientů nebo hledání řešení aktuálních problémů klientů.
Co dělá šablonu pro správu klientů dobrou?
Kvalitní šablona pro správu klientů by měla mít určité klíčové vlastnosti, jako například:
- Jednoduchost: Měla by mít přehlednou strukturu, aby váš tým a klienti mohli snadno pochopit a sledovat cíle, priority a pokrok každého projektu.
- Flexibilita: Umožňuje přizpůsobení tak, aby vyhovovalo obchodním potřebám různých klientů a jejich projektů. Měla by se přizpůsobovat různým fázím vztahů s klienty, jako je první kontakt, zapojení, obnovení a průběžná správa.
- Škálovatelnost: Umožňuje přizpůsobení se nárůstu počtu klientů a/nebo jejich projektů
- Integrační možnosti: Umožňuje integrovat do šablony další nástroje (e-mail, správu projektů, kalendář) za účelem zefektivnění komunikace, sledování pokroku a plánování úkolů.
- Ochrana údajů: Upřednostňuje soukromí dodržováním předpisů o ochraně údajů a zajišťuje bezpečnost důvěrných údajů vašich klientů.
10 šablon pro správu klientů, které zefektivní důležité detaily
Podívejme se blíže na náš výběr 10 nejlepších šablon pro správu klientů v PowerPointu a ClickUp , které posunou vaše vztahy s novými i stávajícími klienty na zcela novou úroveň. ⚡
1. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template slouží k usnadnění spolupráce v rámci týmů a mezi týmy ve vaší organizaci s konečným cílem zajistit bezchybný zákaznický zážitek. Tato šablona seznamu, vhodná pro začátečníky, je navržena tak, aby sladila úsilí vašich týmů při zajišťování plynulého zákaznického zážitku, od prodeje a zapojení zákazníků až po výrobu.
Šablona Endorsement Pipeline Board view poskytuje přehledný snímek vašich snah o získání klientů a kategorizuje klienty podle jejich pozice ve vašem funnelu. Snadno sledujte pozici klienta ve vašem pipeline pomocí vlastních stavů, jako jsou Nový klient, Plánování, Schůzka a Schváleno. Stav aktualizujte jednoduchým přetažením příslušné karty klienta na příslušné místo na tabuli.
Pro hladký průběh spolupráce s klienty shromážděte všechny relevantní informace získané během fáze prodeje a onboardingu do dokumentu o doporučení. Toho dosáhnete zodpovězením předdefinovaných, ale přizpůsobitelných otázek, jako například:
- Jaké jsou hlavní obchodní cíle klienta?
- Jak můžeme pomoci vyřešit překážky, kterým klient čelí?
- Jak klient rozhodne, zda jsme mu nápomocni?
- Jaké metriky bychom měli použít k určení, zda je klient spokojený?
- Jaký styl komunikace klient preferuje?
Chcete-li vést záznamy o potenciálních akvizicích, použijte Formulář pro doporučení nového klienta, do kterého zadáte základní informace, jako je název společnosti, velikost a odvětví. Poté přejděte k podrobnostem, jako je datum a délka trvání obchodní smlouvy, jméno manažera pro úspěch zákazníků a další.
2. Šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc
Šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc nabízí vynikající řešení pro shromažďování cílů a požadavků klientů na jednom místě , zatímco se vztah teprve formuje.
Šablona obsahuje skript hovoru, který pomáhá prodejnímu týmu efektivněji vyřizovat hovory od klientů. Tento dokument je předem připravený scénář pro první komunikaci s klientem, který má volajícím pomoci navázat konverzaci a klást relevantní otázky, aby mohli určit kvalifikované a nekvalifikované potenciální zákazníky.
Pomocí otázek z databáze se dozvíte více o cílech a motivacích potenciálních klientů a zjistíte, zda jsou pro vaši společnost vhodní.
Chcete-li mít přehled o všech informacích o potenciálních klientech, vyplňte při navázání prvního kontaktu samostatně formulář Discovery Call pro každého potenciálního klienta. Ten obsahuje jméno, společnost, telefonní číslo, základní údaje a konečné rozhodnutí, zda je klient vhodný, či nikoli.
3. Šablona ClickUp pro úspěch klientů
S šablonou ClickUp Client Success můžete snadno sledovat jednotlivé klienty a spravovat jejich platby, úkoly v rámci projektů a skóre kvality vztahů. ?
Šablona Engagement view zobrazuje všechny vaše klienty podle jejich „zdraví“ (velmi dobré, průměrné, s rizikem odchodu), takže vždy víte, kterým vztahům dát přednost. Vaši klienti jsou rozděleni do samostatných seznamů podle úrovní. Vyšší úrovně jsou vyhrazeny pro klienty s lepším skóre zdraví, zatímco nižší úrovně představují vztahy s klienty, které je třeba zlepšit.
Pomocí zobrazení NPS (Net Promoter Score) Board můžete zjistit, jak každý klient boduje na stupnici loajality k firmě. Skóre se počítá na základě údajů, které každý klient zadá do formuláře pro zpětnou vazbu v šabloně.
K dispozici je také samostatný seznam klientů, u kterých je čas na obnovení, a stránka s dokumentem Client Success Playbook, kde najdete doporučené kroky pro fáze onboardingu zákazníků, upsellingu a prevence odchodu zákazníků.
4. Šablona pro správu právních klientů ClickUp
Ať už provozujete advokátní kancelář nebo působíte jako interní právník, šablona ClickUp Legal Client Management Template je fantastickým nástrojem pro sledování průběhu případů vašich klientů. Používejte kontrolní seznamy a snadno sledujte události, úkoly a termíny, abyste zajistili včasné dodání výsledků.
Tato šablona složky obsahuje seznam, který přehledně zobrazuje práci související s klienty na základě vlastních stavů. Pomocí nich snadno zjistíte, které úkoly jsou ve fázi Podepsáno, Návrh, Probíhá nebo Dokončeno. Pro každý úkol můžete také vytvořit vlastní pole, abyste mohli sledovat přidělené osoby, priority a termíny.
Šablona Kalendářové zobrazení zobrazuje neplánované a zpožděné úkoly. Plánování úkolů je díky intuitivní funkci drag-and-drop hračkou.
Můžete také sledovat stav a typy plateb v zobrazení Seznam plateb přidáním vlastních stavů pro každého klienta zvlášť.
Šablona obsahuje zobrazení dokumentu pro ukládání důležitých informací o vašich klientech. Vytvořte dokument pro každého klienta, abyste měli přehled o jeho případu, kontaktních údajích, e-mailu a dalších informacích. Kromě toho je k dispozici stránka chatu, kterou mohou vaši kolegové používat k diskusi a řešení problémů a sdílení nápadů. ?
5. Šablona ClickUp pro klientské služby
Šablona ClickUp Client Services je komplexní rámec, který zjednodušuje správu projektů pomocí samostatných seznamů a dokumentů pro sledování účtů klientů, postupu jednotlivých projektů ve vašem portfoliu a dalších informací.
I když zabírá celý prostor, jedná se o šablonu pro rychlý start, která vám pomůže rychleji se zorientovat v ClickUp. Pomocí dokumentu „Začínáme“ a školicích úkolů se seznámíte s funkcemi platformy. Dokument obsahuje seznam „Naučte se ClickUp“ s podrobnými pokyny a popisy vlastních polí a stavů, díky kterým přesně pochopíte, jak a kdy je používat.
Šablona obsahuje pět seznamů, včetně následujících:
- Klientské účty: Poskytuje přehled všech vašich klientských účtů s vlastními stavy, jako jsou Aktivní, Potenciální, Bývalý klient, Ohrožený atd. K dispozici je také samostatný seznam pro zobrazení Ohrožených účtů, který vám pomůže zabránit odchodu klientů.
- Žádosti o vymezení rozsahu: Umožňuje vám zpracovávat všechny žádosti o vymezení rozsahu, abyste pomohli prodejnímu týmu uzavřít obchody. Chcete-li vytvořit nové žádosti, vyplňte formulář žádosti o vymezení rozsahu.
- Portfolio projektů: Sledujte všechny své projekty a jejich stav pomocí vlastních stavů a polí.
Kromě toho šablona obsahuje Team Wiki Doc s konkrétními sekcemi, kde můžete vy a váš tým zaznamenávat podrobnosti o týmu, zdroje, SOP a další informace, což zajistí lepší spolupráci a komunikaci mezi členy týmu. ?
6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Matice hlasu zákazníka (VoC) nebo matice překladu hlasu zákazníka je technika používaná k lepšímu pochopení myšlenek a pocitů vašich zákazníků ohledně vašeho podnikání a produktů. ?️
Šablona ClickUp Voice of the Customer Template, která se opírá o tuto techniku, vám pomůže shromažďovat, analyzovat a organizovat zpětnou vazbu od zákazníků pro optimální vylepšení produktu.
Začněte vytvořením seznamu zpětné vazby od zákazníků, kterou jste shromáždili prostřednictvím průzkumů, analýzy webových stránek a recenzí produktů. Zobrazení seznamu také obsahuje sloupce pro potřeby zákazníků a požadavky zákazníků. Zde můžete řešit konkrétní problémy a navrhovat možná řešení.
Šablona také obsahuje náhled tabule, který poskytuje přehled zpětné vazby od zákazníků seskupené podle zdroje VoC. To vám pomůže vizualizovat podobnosti a rozdíly ve zpětné vazbě pocházející z různých zdrojů.
7. Šablona ClickUp CRM
Správa účtů, sledování obchodních příležitostí a udržování pevných vztahů s klienty může být bez správných nástrojů pro správu klientů příliš náročné. ⚒️
Místo vytváření četných tabulek a seznamů využijte šablonu ClickUp CRM. Toto komplexní řešení vám pomůže spravovat prodej, potenciální zákazníky a vztahy se zákazníky s minimálním úsilím.
Jedná se o šablonu složky, která vám umožní dohlížet na vztahy se zákazníky prostřednictvím pěti předem připravených zobrazení:
- Dokument Sales Playbook: Pomáhá vám udržet kontrolu nad prodejními cíli, časovým managementem, moduly účtů, cenami a slevami, oslovováním zákazníků a dalšími aspekty.
- Seznam podrobností účtu: Zobrazuje účty seskupené podle stavu, jako je návrh, demo, kvalifikovaný zájemce a uzavřeno [ztraceno].
- Zobrazení tabule: Poskytuje přehledný přehled všech účtů na vizuálně přitažlivé tabuli ve stylu Kanban, seskupených podle vlastních stavů.
- Zobrazení kalendáře: Sledujte neplánované a zpožděné úkoly na pravé straně obrazovky.
- Zobrazení seznamu uzavřených obchodů: Zobrazuje všechny vaše uzavřené [vyhrané] účty na jednom místě.
8. Šablona pro správu vztahů se zákazníky v PowerPointu od SlideTeam
Analýza životního cyklu loajality vašich klientů je klíčová pro udržení plodných a trvalých partnerství. To a mnohem více můžete dosáhnout pomocí šablony PowerPoint Client Relationship Template od SlideTeam.
Tato šablona CRM má profesionální rozvržení a 50 hotových, ale plně přizpůsobitelných snímků. Můžete změnit design, barvy a písma, abyste na klienty zapůsobili personalizovaným vzhledem. Ulehčete sledování prezentace tím, že do ní zahrnete snímky s klíčovými frázemi a citáty, nebo vizualizujte své nápady pomocí grafů, obrázků a tvarů.
Například můžete obohatit své prezentace o snadno srozumitelné grafy a tabulky, abyste představili své cíle CRM nebo vysvětlili analytické CRM. Šablona je k dispozici ve standardním a širokoúhlém formátu a je kompatibilní s Google Slides.
9. Šablona prezentace uvítacího balíčku pro klienty od Poweredtemplate
Abyste si hned na začátku získali důvěru klienta, budete chtít představit své podnikání v tom nejlepším světle. Právě v tom vám pomůže šablona prezentace pro uvítací balíček pro klienty od Poweredtemplate s 20 profesionálně vypadajícími předem připravenými snímky.
Přizpůsobte si snímky přidáním obrázků, změnou barevného schématu a výběrem preferovaného písma a velikosti písma, aby odpovídaly stylu vaší značky. Pomozte klientům seznámit se s vaším pracovním prostorem a představte jim členy týmu vložením obrázků a krátkých popisů.
Můžete se ponořit hlouběji do detailů úpravou snímků týkajících se vašich služeb, pracovní etiky, nástrojů pro spolupráci a dalších. Šablona je k dispozici ve standardním formátu a je kompatibilní s Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign a Adobe Acrobat.
10. Šablona PowerPoint Client Pitch Deck od Slidesgo
Pokud vám docházejí nápady, jak zapůsobit na potenciální klienty, je šablona PowerPoint Client Pitch Deck od Slidesgo skvělým místem, kde začít.
Tato šablona je pečlivě navržena tak, aby vzbudila zájem klienta díky široké škále obrázků, rozvržení a textur. Pomůže vám upoutat a udržet pozornost potenciálního klienta při procházení snímků a prezentování vašich nápadů.
Vynikněte z davu přizpůsobením více než 30 snímků z hlediska obrázků, tvarů, písma, barevného schématu a dalších prvků. Přesouvejte prvky podle libosti, odstraňujte snímky, které se nehodí k vašemu příběhu, a přidávejte nové výběrem rozložení, které nejlépe vyhovuje vašim představám. ?
Jedinečnou funkcí této šablony je Storyset Slide, kde najdete ilustrace, které můžete přizpůsobit podle svých představ. Vyberte si svůj oblíbený styl, upravte barvy, vyberte pozadí a vrstvy pro zobrazení a snadno je animujte pomocí panelu animátoru.
Posuňte své vztahy s klienty na vyšší úroveň pomocí dárků pro klienty!
Zvyšte spokojenost klientů pomocí šablon pro správu klientů
Ať už se snažíte rozšířit své podnikání přilákáním nových klientů nebo zlepšením vztahů s těmi stávajícími, šablony pro správu klientů jsou uživatelsky přívětivým řešením, které vám pomůže v každém kroku.
Proměňte každý projekt v triumf a zajistěte minimální fluktuaci klientů využitím plného potenciálu některých z univerzálních šablon na našem seznamu. Využijte jejich přizpůsobitelné funkce, abyste zajistili bezchybnou organizaci ve vaší společnosti a posílili vztahy s vašimi klienty. ?