Průvodce projektovým řízením Infinity (výhody, omezení)

Ať už jde o zmrzlinu nebo software pro správu projektů, rozhodnout se, co chcete, může být těžké – zejména když je na výběr spousta fantastických možností. 🍦
Naštěstí máte tušení, že projektový management Infinity je pro vaši firmu tou správnou volbou.
Chcete si ale nejprve ověřit, že Infinity vyhovuje vašim požadavkům a potřebám vaší společnosti. Nechcete přece riskovat, že se vám po zakousnutí do zmrzliny zamrzne mozek, že? 🥶
Abychom vám pomohli s ochutnávkou, vytvořili jsme komplexního průvodce projektovým řízením Infinity, který pokrývá jeho klíčové funkce, výhody a pět hlavních omezení (včetně řešení).
Pojďme na to!
Co je Infinity?
Infinity je softwarové řešení pro správu projektů a nástroj pro spolupráci, který vám pomůže spolupracovat s vaším týmem a ukládat informace související s projekty na jednom místě.
Většina týmů a jednotlivců používá Infinity, protože nabízí funkce jako Ganttův diagram, zobrazení formulářů a přizpůsobení podle potřeb vašeho týmu.
Ale věc se má takhle: můžete mít nejlepší běžecké boty na světě, ale pokud nevíte, jak běhat, daleko se nedostanete. 🏃
Stejně tak budete možná potřebovat řádné školení, než budete moci nástroj pro správu projektů využívat na plný potenciál.
Naštěstí pro vás má Infinity program pro začátečníky s několika tutoriály a návody. Díky tomu můžete s tímto nástrojem začít pracovat, i když nemáte rozsáhlé zkušenosti s aplikacemi pro správu projektů.
3 základní funkce Infinity
Zde jsou tři pádné důvody, proč je Infinity užitečným nástrojem pro řízení projektů:
1. Více zobrazení projektu
Vynikající software pro správu projektů vám nabízí několik způsobů, jak vizualizovat data související s projektem. Díky tomu můžete úkoly prohlížet a spravovat tak, jak chcete.
Zde je šest různých pohledů, které vám Infinity nabízí:
A. Zobrazení tabulky
Někdy potřebujete pracovat s více datovými položkami a pravděpodobně budete potřebovat tabulky.
Naštěstí se s Infinity nebudete muset spoléhat na tabulkové procesory, jako je Google Sheets.
Infinity vám umožňuje importovat soubory CSV nebo vytvořit tabulku od nuly. Díky funkci vzorců získáte poměrně slušný integrovaný tabulkový software.
B. Zobrazení sloupců
Ruční správa pracovních postupů může být komplikovaná.
Projekty mají několik fází s mnoha různými úkoly, které patří do každé fáze.
Kromě toho budete muset sledovat pokrok, a pokud to budete dělat ručně, může to trvat nekonečně dlouho. 😫
Ale nebojte se, zobrazení sloupců ( kanbanová tabule ) v Infinity vám s tím pomůže.
Tato funkce vám pomůže snadno spravovat data, zejména proto, že práce s vizuálními bloky je intuitivní. Díky funkci drag-and-drop je organizování úkolů snadné.
C. Zobrazení seznamu
Seznamy úkolů se používají velmi snadno.
Nemluvě o tom, že může být velmi uspokojující odškrtávat položky z dlouhého seznamu úkolů. 📝
Infinity má funkci zobrazení seznamu , která vám poskytne rychlý přehled o vašich úkolech. Úkoly můžete filtrovat podle dokončení a dokonce je seskupovat podle štítků, dat, členů a dalších kritérií.
D. Zobrazení kalendáře
Díky kalendářovému zobrazení Infinity můžete nastavovat termíny, spravovat osobní úkoly a vytvářet plány pracovních postupů, které pomohou členům vašeho týmu udržet si přehled.
Je obzvláště užitečný pro scrumové a agilní týmy, které pracují v časově ohraničených cyklech. Potřebují jasné časové plány projektů, aby stihly termíny včas.
E. Ganttův pohled
Ganttův diagram v Infinity je skvělým nástrojem pro plánování projektů.
Můžete nastavit časové osy a vytvářet plány, které mohou být užitečné při práci na dlouhodobém projektu s několika cíli. Můžete také snadno nastavit datum zahájení a ukončení a zobrazit si rozvrhy na den, týden, měsíc a rok.
F. Zobrazení formuláře
Co je nudnější než vyplňování formulářů? Jejich vytváření. 😴
Proto většina aplikací pro správu projektů nabízí integraci s nástroji pro tvorbu formulářů od třetích stran.
S Infinity však nemusíte při vytváření formulářů spoléhat na integrace.
Díky integrovanému zobrazení formulářů můžete vytvářet formuláře a sdílet je se svým týmem. Můžete také vložit odkaz na svůj web a sdílet jej se svými kontakty.
2. Vlastní atributy
Infinity vám nabízí spoustu vlastních atributů, díky kterým můžete přidat více detailů k více projektům, abyste je mohli efektivně spravovat.
Data, štítky, zaškrtávací políčka, texty, vzorce... pro vše, co potřebujete, existuje příslušný atribut!
Získáte tak flexibilitu pro podrobné přizpůsobení podle jedinečných potřeb vašeho projektu.
3. Přiřazujte úkoly více uživatelům
Infinity má atribut členů, který umožňuje přiřadit více uživatelů k určitému úkolu pro lepší spolupráci a týmovou práci.
Aby byl váš projektový tým maximálně produktivní, musí si každý člen týmu uvědomovat své povinnosti. Proto vám Infinity umožňuje přiřadit členům týmu konkrétní role s různými úrovněmi oprávnění.
2 klíčové výhody používání Infinity pro řízení projektů
Zde jsou dva hlavní způsoby, jak můžete těžit z používání Infinity pro správu svých projektů:
1. Podporuje různé šablony pro všechny vaše potřeby
Vytváření projektů od nuly může být pro většinu z nás noční můrou.
Naštěstí vám Infinity nabízí řadu šablon z různých oblastí, které vám pomohou rychle se zorientovat.
Ať už potřebujete kanbanovou tabuli pro projekty nebo systém podpůrných ticketů, najdete vhodnou šablonu.
A pokud jste #fitnessaddict, můžete využít šablonu plánovače tréninků Infinity k zaznamenávání svých cvičebních rutin a cílů.
2. Ukládejte a strukturovejte projektová data bez omezení
Velké projekty pracují s velkým množstvím dat, která mohou být obtížná na organizaci a práci s nimi.
Jedním z řešení je rozdělit projekt na malé jednotky a uspořádat je do hierarchie.
Infinity vám v tomto ohledu může pomoci.
Tento software vám umožňuje organizovat složité projekty do hierarchií sestávajících z pracovních prostorů, tabulek, složek, podsložek, karet, seznamů a položek.
Díky tomu můžete své projekty rozšiřovat téměř donekonečna a organizace tak bude hračkou.
5 hlavních omezení projektového řízení Infinity (s řešeními)
Více zobrazení projektů, šablony, hierarchie, přizpůsobení... Infinity vypadá jako skutečná příležitost.
Infinity však není jen samá sláva a radost.
Jakmile si uvědomíte, že projektový management Infinity má několik omezení, situace se zkomplikuje. ☔
No, tentokrát by to mohlo vyjít!
Zde je pět hlavních důvodů, proč byste Infinity neměli používat:
1. Není k dispozici žádný bezplatný tarif
Nechcete přece investovat do aplikace pro správu projektů, aniž byste ji nejprve vyzkoušeli, že?
To platí zejména pro startupy nebo malé podniky, které možná ani nepotřebují polovinu funkcí, které jsou k dispozici.
Bohužel Infinity nenabízí bezplatný tarif ani bezplatnou zkušební verzi.
Ceny začínají na 9 USD za uživatele a měsíc. Ačkoli nabízí 30denní záruku vrácení peněz, nemusí to být dostatečná doba na to, abyste prozkoumali vše, co aplikace nabízí.
Proto potřebujete alternativní řešení, jako je ClickUp. ClickUp je vhodný jak pro startupy, tak pro velké organizace a nabízí bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí, který můžete používat na nekonečno.
Počkejte... co je ClickUp?
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a správu projektů na světě, který používají týmy v malých i velkých společnostech.
Od sledování cílů po integrované nahrávání obrazovky – ClickUp je komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů a spolupráce.
Řešení ClickUp: Plán Free Forever
ClickUp nabízí plán Free Forever.
Ano, čtete správně!
Na rozdíl od jiných nástrojů pro správu projektů můžete bezplatný tarif ClickUp používat tak dlouho, jak budete chtít.
Takto se můžete rozhodnout, zda je ClickUp tím správným nástrojem pro váš tým, a jakmile budete připraveni expandovat, můžete si vybrat placený tarif, který vám bude vyhovovat.
Toto nabízí plán ClickUp Free Forever:
- Neomezený počet členů a úkolů
- 100 MB úložného prostoru
- Dvoufaktorová autentizace
- Sledování času stráveného na projektu
- Sprinty
- Vlastní pole
- Dashboardy
- Automatizace a další funkce
2. Omezené nastavení oprávnění
Nastavení oprávnění v Infinity má dvě hlavní nevýhody:
- Na výběr je omezený počet uživatelských rolí (omezený člen, plnoprávný člen a správce).
- Pouze vlastník účtu může nastavovat a měnit oprávnění ostatních uživatelů.
Špatné nastavení oprávnění může vést k neoprávněnému přístupu k vašim datům. Například noví zaměstnanci by mohli jednoduše otevřít a upravit jakýkoli dokument, ke kterému mají přístup (dokonce i finanční dokumenty). 😫
Naštěstí s ClickUpem se těmto katastrofám můžete vyhnout!
Řešení ClickUp: efektivní správa oprávnění
Podívejme se, jak ClickUp snadno řeší tyto dva problémy:
A. Různé role uživatelů pro efektivní rozložení zátěže mezi členy týmu
ClickUp nabízí čtyři různé uživatelské role: host, člen, správce a vlastník.
Navíc, díky čtyřem rolím oproti třem rolím v Infinity můžete nastavit detailní úrovně oprávnění, které vyhovují vašemu podnikání.
Zde je stručný přehled jednotlivých uživatelských rolí:
- Hosté: klient nebo freelancer, který nepotřebuje plný přístup k vašemu pracovnímu prostoru ClickUp.
- Členové: spolehliví zaměstnanci, kteří mohou vytvářet například prostory, složky a úkoly.
- Správci: seniorní členové týmu, kteří mohou přidávat nové členy, spravovat oprávnění a odstraňovat stávající členy.
- Vlastníci: vlastníci mají na starosti celý pracovní prostor. Mohou také mazat pracovní prostory a převádět vlastnictví.
ClickUp navíc nabízí vlastní role, které vám umožňují vytvářet nové role na základě vašich jedinečných požadavků!
B. Správci a vlastníci mohou nastavovat a měnit oprávnění ostatních uživatelů
Na rozdíl od Infinity poskytuje ClickUp tuto možnost jak správcům, tak majitelům účtu.
Tímto způsobem je úkol efektivně sdílen mezi určitými členy týmu.
Vyhnete se tak překážkám v pracovních postupech, protože správce nebude muset čekat, až se majitel vrátí, aby změnil nastavení oprávnění.
3. Chybí funkce připomenutí
Bez připomínek k projektům byste mohli čekat až do poslední chvíle, než dokončíte důležité úkoly, jako je příprava na schůzky s klienty, aktualizace projektových zpráv a mnoho dalšího.
Čekat až na poslední chvíli neznamená, že to zabere jen minutu!
Aplikace Infinity vám v žádném případě neposkytuje žádné připomenutí projektů.
Řešení ClickUp: přizpůsobitelné připomenutí
Připomenutí mají několik vlastních super schopností.
Zde je několik tipů, jak vám může pomoci dodržet plán projektu:
- Přidejte přílohy ke svým upomínkám.
- Přizpůsobte si své upomínkové oznámení
- Přiřaďte upomínky konkrétnímu členovi týmu.
- Nastavte připomenutí, aby se opakovala
Vytvořte opakující se plán připomínek v ClickUp
4. Žádný osobní názor
Někdy potřebujete osobní, soukromý prostor, kde můžete zveřejňovat odkazy a další informace související s vaším úkolem nebo projektem. To vám pomůže pracovat lépe a rychleji.
Řešení ClickUp: osobní pohled
Díky osobnímu zobrazení ClickUp si můžete vytvořit samostatný prostor , ke kterému budete mít přístup pouze vy.
Můžete dokonce duplikovat veřejné zobrazení a změnit ho na osobní zobrazení. Tímto způsobem můžete pracovat tak, jak chcete, aniž byste měnili původní zobrazení pro členy svého týmu.
5. Omezené integrace
S Infinity budete pravděpodobně přecházet mezi několika aplikacemi, abyste mohli dokončit jeden úkol.
Infinity však lze integrovat pouze s několika málo aplikacemi.
Například není integrován s populárními nástroji, jako jsou Zoom, Twilio a Dropbox. To výrazně omezuje celkovou funkčnost aplikace.
Řešení ClickUp: spousta integrací
ClickUp nabízí řadu integrace od Slacku po Zoom.
Podívejte se na naše oblíbené produkty v tomto článku!
To vám pomůže přesouvat data mezi vašimi oblíbenými aplikacemi na pracovišti, aniž byste museli otevírat nespočet záložek a oken.
Kromě integrace nabízí ClickUp také funkci automatického importu, která vám umožní importovat data z jiného softwaru pro správu projektů, jako jsou Basecamp a Jira.
Díky tomu můžete snadno a bez problémů přejít na ClickUp!
Zde je ještě více důvodů, proč je ClickUp lepší než Infinity:
- Priority úkolů : pomozte svému projektovému týmu dokončit úkoly ve správném pořadí pomocí čtyř různých příznaků priority
- Vlastní oznámení : získejte plnou kontrolu nad tím, kdy a kde budete dostávat oznámení ClickUp.
- Automatizace : umožněte svému týmu soustředit se na důležité věci díky automatizaci časově náročných úkolů.
- Dokumenty: spravujte své znalosti přímo v ClickUp. S Dokumenty můžete vytvářet znalostní báze, uživatelské příručky a další.
- Více přiřazených osob : snadno realizujte týmovou práci přiřazením více uživatelů k jedné úloze
- Vlastní pole: přidejte ke svým úkolům další informace, aby váš tým přesně věděl, co má dělat.
- Flexibilní zobrazení projektů: prohlížejte si své projekty v seznamu, na tabuli, v rámečku a mnoha dalších formátech.
- Zobrazení formuláře : vytvářejte a upravujte přehledné formuláře, abyste získali zpětnou vazbu od klientů a zaměstnanců
- Hierarchická struktura: spravujte své projekty snadno tím, že je uspořádáte do pracovních prostorů, prostorů, složek a dalších.
- Šablony: urychlete projekty pomocí hotových šablon pro týmy designu, financí, prodeje a další.
S ClickUpem až k nekonečnu a dál
Ačkoli Infinity nabízí celou řadu různých šablon a zobrazení, postrádá některé základní funkce, což ho sráží dolů. 🥊
Funkce jako připomenutí a osobní zobrazení, které jsou běžné ve většině robustních aplikací pro správu úkolů, v Infinity nenajdete.
Flexibilní nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, má vestavěný poznámkový blok, odhady času a funkci společné úpravy, které vám pomohou efektivně spravovat projekty a pracovat na nich.
Jistě, vybrat si jednu příchuť zmrzliny je těžké, ale s ClickUpem je výběr správného softwaru pro správu projektů hračkou. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a zažijte vše, co od platformy pro správu projektů můžete očekávat! 🍨