Jak vypočítat návratnost investic (ROI) projektu

Představte si následující situaci: Představujete svému šéfovi nový projekt. Ten přikývne, ale vy víte, že první otázka bude: „Je tento nápad ziskový?“ Právě zde přichází na řadu ROI, neboli návratnost investic, která vám ukáže, zda vám projekt po jeho realizaci přinese zisk.
ROI si představte jako způsob, jak změřit, kolik zisku vám vaše investice přinesla. Vysoká hodnota ROI znamená, že se projekt vyplatil a byla to výhodná investice/snaha; nízká hodnota ROI znamená, že je možná na čase přehodnotit vaši strategii nebo omezit ztráty.
Pro projektové manažery je díky komplexním číslům, která ukazují pozitivní návratnost investic do jejich nápadů, mnohem snazší přesvědčit svého šéfa nebo zainteresované strany.
Tento článek se zabývá základy ROI a způsobem výpočtu ROI pro projekt. Ať už jste projektový manažer, obchodní analytik, finanční ředitel nebo podnikatel, tento článek vám poskytne nástroje a metody pro výpočet ROI a pomůže vám činit informovaná rozhodnutí.
Porozumění návratnosti investic
ROI je v podnikání základní metrikou pro určení ziskovosti jakéhokoli projektu nebo investice. Měří, kolik projekt vydělává v porovnání s jeho náklady, vyjádřeno v procentech.
Vzorec pro výpočet návratnosti investic (ROI) je následující: Od výnosů projektu odečtěte náklady projektu, výsledek vydělte náklady a výsledné číslo vynásobte 100, abyste získali procentuální hodnotu.
Pomocí tohoto základního výpočtu ROI získáte číslo. Pokud je číslo kladné, projekt je ziskový. Záporné číslo znamená finanční ztrátu.
ROI pomáhá jednotlivcům i firmám rozhodnout, zda se daná investice vyplatí.
Podle obecně přijímaných názorů je například u investic do akcií za příznivou považována roční návratnost investic (ROI) ve výši přibližně 7 % nebo vyšší. Referenční hodnota ROI se liší podle odvětví a iniciativ.
Když mluvíme o návratnosti investic do projektů, je v sázce ještě více. Každý projekt, od vývoje produktu po marketingovou kampaň nebo rozšíření provozu, s sebou nese náklady, rizika a očekávané výsledky.
Výpočet návratnosti investic do projektu předem vám poskytne spolehlivý přehled o finanční životaschopnosti projektu, než se zavážete k vynaložení významných prostředků.
Představte si například výrobce, který uvažuje o výstavbě nové továrny. Aby mohl učinit informované rozhodnutí, zváží náklady na nemovitosti, materiál, pracovní sílu a vybavení (mimo jiné) a posoudí, zda výsledný prodej z produkce této továrny povede k pozitivní návratnosti investic.
Díky tomu mohou odhadnout, zda výnosy nového zařízení vyváží investici. Ziskovost není jen otázkou absolutních hodnot – jde o pochopení toho, jak ziskový bude projekt v poměru k rizikům a vynaloženým zdrojům. Tento vhled je klíčový pro informovaná obchodní rozhodnutí.
Jak ROI pomáhá při měření výkonu a rozhodování
ROI také hraje klíčovou roli při sledování výkonu a rozhodování v průběhu projektu. Například softwarová společnost investuje do vývoje nové funkce produktu. Po šesti měsících od zahájení projektu může vypočítat skutečný ROI, aby zjistila, zda projekt splňuje její původní očekávání.
Porovnáním skutečných výsledků s jejich prognózami mohou identifikovat oblasti, kde možná podcenili náklady nebo kde mohou zlepšit efektivitu. To jim pomáhá vylepšit aktuální projekt a plánovat projekty budoucí.
Pravidelné sledování návratnosti investic umožňuje korekci kurzu a zajišťuje dobré řízení investic.
Kroky pro výpočet návratnosti investic (ROI) projektu
ROI je základem pro posouzení, zda projekt generuje hodnotu, nebo vyčerpává zdroje. Cílem je zjistit, zda se všechna ta snaha vyplatí.
Jak tedy vypočítat návratnost investic (ROI) projektu? Pojďme si to rozebrat krok za krokem.
Krok 1: Určete celkové investiční náklady
Prvním krokem při výpočtu návratnosti investic do projektu je identifikace všech souvisejících nákladů. Patří sem zřejmé výdaje, jako jsou materiály, práce, vybavení, nástroje a jakýkoli software nebo služby zakoupené pro projekt.
Nezapomeňte však na skryté náklady: služby, administrativní podporu a dokonce i čas strávený na schůzkách a plánování.
Všechno se sčítá, proto je důležité být důkladný. Jakmile budete mít jasný přehled o celkové investici, budete mít základ pro další výpočty.
Krok 2: Vypočítejte čistý zisk
Dalším krokem je stanovení čistého zisku, který představuje finanční výnos z projektu minus celkové náklady.
U dokončeného projektu je tento krok jednoduchý, protože příjmy a náklady již máte k dispozici. Pokud však stále ještě připravujete plány, výpočet se provádí na základě odhadovaných čísel odvozených z příjmů na základě výzkumu, výsledků minulých projektů a průmyslových standardů.
Krok 3: Použijte vzorec pro výpočet ROI
V tomto kroku porovnáte svůj zisk s investicí, kterou projekt vyžaduje.
ROI představuje výnos, který získáte za každý vynaložený dolar.
Například pokud váš projekt generuje zisk 10 000 dolarů a jeho realizace vás stojí 5 000 dolarů, návratnost investic bude:
To znamená, že zdvojnásobujete svou investici, čímž se projekt stává vysoce ziskovým.
Příklad výpočtu návratnosti investic pro novou marketingovou kampaň
Podívejme se na praktický příklad. Předpokládejme, že dohlížíte na novou marketingovou kampaň.
Celkové výdaje zahrnují 2 000 dolarů za služby kreativní agentury, 3 000 dolarů za čas zaměstnanců a 1 000 dolarů za softwarové licence, placené reklamy atd., což vede k celkové investici ve výši 6 000 dolarů. Po spuštění kampaně generuje 15 000 dolarů nových příjmů.
ROI ve výši 150 % znamená, že za každý vynaložený dolar získáte zpět 1,50 dolaru zisku.
Chcete-li optimalizovat svou strategii, musíte znát také marketingový efektivní poměr (MER) a návratnost investic (ROI) vašeho projektu. MER měří efektivitu marketingových výdajů ve vztahu k výnosům a zajišťuje, že neutrácíte příliš mnoho za zisky, které dosahujete. Sledování obou metrik zajišťuje, že váš projekt běží hladce a zůstává ziskový od začátku do konce.
Osvědčené postupy pro výpočet návratnosti investic
Nyní, když již víte, jak vypočítat ROI projektu, pojďme se podívat na některé osvědčené postupy pro výpočet ROI:
1. Používejte přesné údaje
Při výpočtu návratnosti investic do projektů je rozhodující přesnost. Použité údaje jsou základem každého výpočtu. Nepřesné údaje mohou vést k nesprávné návratnosti investic, což ohrožuje celý rozhodovací proces a v konečném důsledku i směřování projektu.
Čerpejte data ze spolehlivých zdrojů , abyste se vyhnuli chybám a zahrnuli všechny relevantní výdaje a příjmy. To znamená, že se musíte dívat nejen na zjevné náklady, jako jsou materiály a práce, ale zahrnout i méně viditelné výdaje, jako jsou administrativní náklady, údržba zařízení a dokonce i náklady příležitosti.
Zanedbání těchto faktorů může zkreslit vaše údaje o návratnosti investic a vést k nesprávnému zobrazení skutečné návratnosti projektu.
2. Pravidelně aktualizujte výpočty návratnosti investic
ROI není statická hodnota. V průběhu projektu mohou vzniknout nové výdaje nebo se mohou objevit neočekávané zdroje příjmů.
Pravidelná aktualizace výpočtů ROI také odráží nejaktuálnější data. Díky tomu jsou vaši stakeholdeři informováni o tom, jak si projekt vede v reálném čase, a v případě potřeby lze provádět úpravy.
Projekt se může v počáteční fázi jevit jako ziskový, ale vaše návratnost investic se může výrazně změnit, pokud se v polovině projektu začnou náklady prudce zvyšovat.
Přečtěte si také: Jak spravovat rozpočet projektu v 7 snadných krocích
3. Zvažte širší souvislosti: metriky projektu
Při hodnocení výkonnosti projektu je důležité zohlednit více než jen ROI. ROI je sice klíčový pro pochopení finančních výnosů, ale pro komplexní pohled je nutné sledovat i další klíčové ukazatele projektu. Časový harmonogram projektu, produktivita týmu a alokace zdrojů vám také pomohou posoudit, jak efektivně je projekt řízen.
Kombinace těchto metrik s ROI vám poskytne ucelený obraz o celkové efektivitě projektu. Tento komplexní přístup zajistí, že dosáhnete dobrých finančních výsledků, že projekt bude probíhat hladce a že zdroje budou efektivně využity.
Přečtěte si také: 20 marketingových KPI, které musíte sledovat v roce 2024
Jak sledovat a zlepšovat návratnost investic do projektů
Software pro řízení projektů může výrazně zlepšit vaši schopnost sledovat a zlepšovat návratnost investic. Tyto nástroje poskytují centralizovanou platformu, kde mohou členové týmu spolupracovat, sdílet aktualizace a efektivně komunikovat. Tím je zajištěno, že všichni jsou na stejné vlně, což snižuje nedorozumění a zlepšuje výsledky projektů.
ClickUp je jedním z takových nástrojů. Nabízí řadu funkcí, které vám pomohou efektivně sledovat a zlepšovat návratnost investic do vašich projektů a funguje jako software pro stanovení cílů a klíčových výsledků (OKR).
Zde je několik klíčových způsobů, jak vám může pomoci:
Správa úkolů
ClickUp Tasks vám umožňuje rozdělit váš projekt na zvládnutelné úkoly a podúkoly. Toto podrobné řízení úkolů zajišťuje, že jsou zohledněny a sledovány všechny aspekty projektu, včetně nákladů a vynaloženého úsilí.
Díky jasnému přehledu o všech úkolech můžete lépe spravovat termíny a závislosti, což vede k efektivnějšímu provádění projektů.
ClickUp pomáhá mému týmu sledovat úkoly, dílčí úkoly, termíny a přehlednost, aby bylo možné podávat zprávy o pokroku a pracovní zátěži. Začali jsme s jednoduchými úkoly a postupně přidávali další, jak jsme nacházeli nové způsoby organizace a automatizace.
Stanovení cílů
Můžete nastavit cíle ClickUp, které vám pomohou sladit vaše úkoly a projektové aktivity se strategickými cíli a zajistit, aby každý úkol zlepšoval návratnost investic. Pravidelné kontroly pokroku při dosahování těchto cílů vám umožní upravit strategie tak, abyste zůstali na správné cestě.
Toto je způsob, jakým vám tato funkce může pomoci:
- Definujte jasné cíle, abyste sladili úsilí s cíli ROI.
- Sledujte pokrok ve vztahu k milníkům, abyste mohli posoudit finanční cíle.
- Upřednostňujte úkoly na základě jejich dopadu na ROI pro efektivní alokaci zdrojů.
- Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související s ROI pro pravidelné měření a hodnocení.
- Prozkoumejte různé scénáře a jejich potenciální dopad na návratnost investic pomocí cílů.
Dashboardy a reporty
Dashboardy a reportingové nástroje ClickUp nabízejí přehled o výkonu vašeho projektu v reálném čase. Můžete vizualizovat klíčové metriky, jako jsou náklady, přínosy a návratnost investic, což vám pomůže činit informovaná rozhodnutí. Tyto vizualizace usnadňují komunikaci stavu projektu a finančních výsledků se zainteresovanými stranami.
Zde je přehled toho, co můžete dělat s dashboardy:
- Vizualizujte klíčové metriky: Vytvořte dashboardy, které zobrazují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související s návratností investic do projektu, jako jsou výnosy, náklady a ziskovost.
- Sledujte pokrok v reálném čase: Pomocí živých dashboardů můžete sledovat pokrok projektu a identifikovat potenciální problémy nebo příležitosti, které ovlivňují návratnost investic.
- Porovnejte výkonnost s referenčními hodnotami: Stanovte referenční hodnoty pro návratnost investic a porovnejte výkonnost projektu s těmito referenčními hodnotami, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Identifikujte trendy a vzorce: Analyzujte data z dashboardu, abyste identifikovali trendy a vzorce, které mohou ovlivnit rozhodování a zlepšit ROI.
- Sdílejte poznatky se zainteresovanými stranami: Pomocí dashboardů sdílejte informace o postupu projektu a návratnosti investic se zainteresovanými stranami, čímž podpoříte transparentnost a odpovědnost.
- Rozhodujte se na základě dat: Využijte poznatky získané z dashboardů k informovanému rozhodování, které může zvýšit návratnost investic do projektu.
Přečtěte si také: KPI reporting: Jak vytvářet praktické reporty pro podporu růstu
Sledování času
Díky funkci sledování času stráveného na projektu v ClickUp můžete zaznamenávat hodiny strávené na každém úkolu. To pomáhá přesně vypočítat náklady na pracovní sílu, což je nezbytné pro určení celkových nákladů projektu a návratnosti investic.
Navíc poskytuje informace o tom, jak je využíván čas, a pomáhá vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Integrovaná umělá inteligence
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, může výrazně zlepšit vaši schopnost sledovat a zlepšovat návratnost investic do projektů. Centralizací a organizací relevantních informací, jako jsou finanční data, průzkum trhu a odborné znalosti týmu, poskytuje ClickUp Brain cenný zdroj pro rozhodování a sdílení znalostí.
ClickUp Brain pomáhá identifikovat mezery ve znalostech a zajišťuje, že tým má k dispozici potřebné informace a odborné znalosti pro informované rozhodování.
Přečtěte si také: 60+ příkladů OKR – Jak psát efektivní OKR 2024
Sledujte návratnost investic do svých projektů pomocí ClickUp
Výpočet návratnosti investic je nezbytný pro každý projekt, protože měří jeho finanční úspěšnost. Díky pochopení návratnosti investic mohou podniky činit informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů, stanovovat priority projektů a prokazovat hodnotu pro zainteresované strany.
ClickUp se svou komplexní sadou nástrojů nabízí výkonné řešení pro sledování a zlepšování návratnosti investic. Od plánování projektů a sledování cílů až po měření výkonu poskytuje ClickUp nezbytné funkce pro shromažďování a analýzu dat, výpočet návratnosti investic a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Využitím možností ClickUp mohou podniky zvýšit efektivitu projektů, snížit náklady a maximalizovat výnosy, což v konečném důsledku povede k udržitelnému růstu a úspěchu.
