10 bezplatných šablon prodejního procesu, díky kterým uzavřete více obchodů

Co dělá prodejní tým úspěšným? Je to talent, velikost nebo sofistikované nástroje? I když jsou všechny tyto prvky důležité, nejlepší prodejní týmy se neúnavně soustředí na správu a růst svého prodejního procesu.
Prodejní pipeline je klíčovou součástí prognózování výnosů a vytváření solidní prodejní strategie.
Prodejní týmy však při strukturování svého prodejního procesu často čelí výzvám, jako jsou neuspořádané potenciální zakázky, nedostatečná přehlednost prodejního procesu potenciálních zákazníků a potíže se sledováním.
Šablona prodejního procesu vám pomůže zefektivnit prodejní proces, spravovat potenciální zákazníky, sledovat průběh prodeje a zlepšit míru konverze.
V tomto článku najdete 10 bezplatných šablon prodejního procesu, které můžete použít k posílení svého prodejního procesu a zvýšení efektivity a výkonu prodeje.
Co je to šablona prodejního procesu?
Šablona prodejního procesu vizuálně mapuje všechny fáze prodejního procesu, včetně vyhledávání potenciálních zákazníků, kvalifikace potenciálních zákazníků, péče o potenciální zákazníky a finalizace obchodů. Pomáhá zasadit všechna data o prodejním procesu do kontextu, abyste mohli efektivně sledovat obchody, soustředit se na správné příležitosti a implementovat dobře naplánovanou strategii.
Účinná šablona prodejního procesu poskytuje jasný rámec, který lze rozdělit na generování potenciálních zákazníků, kvalifikaci, oslovování, následné kroky, jednání a uzavření obchodu. Pokud nechcete, aby vám nějaké obchody proklouzly mezi prsty, šablona prodejního procesu je vynikajícím doplňkem vašeho arzenálu softwaru, nástrojů a zdrojů pro sledování prodeje.
Prodejní oddělení používají tyto šablony k nastavení realistických cílů, identifikaci překážek a prodejních příležitostí, sledování pokroku v jednotlivých fázích prodejního procesu a prognózování prodeje.
Každá šablona prodejního procesu by měla ideálně obsahovat následující komponenty:
- Počet příležitostí ve vašem prodejním procesu: Má váš prodejní proces dostatek příležitostí, které se mohou proměnit v prodej?
- Velikost a hodnota každé příležitosti: Jaká je průměrná velikost obchodu a záznamy o obchodech? Kteří obchodní zástupci na obchodu pracují atd.?
- Čas mezi fázemi prodejního procesu: Jak dlouho trvá, než se každá příležitost přesune z jedné fáze do druhé, včetně předpokládaného data uzavření, pravděpodobnosti úspěchu a celkové doby potřebné k uzavření obchodu.
Než jednu z nich začnete používat pro svůj tým, je užitečné pochopit, co dělá šablonu prodejního procesu dobrou.
Co dělá šablonu prodejního procesu dobrou?
Šablona prodejního procesu by měla být zdrojem informací, nikoli překážkou, která vám umožní efektivně spravovat prodejní proces a dosáhnout vašich cílů v oblasti tržeb.
Abyste ze své šablony prodejního procesu získali maximální návratnost investic, měli byste dbát na následující:
Jasně definované fáze
Musíte definovat každou fázi prodejního procesu, abyste zajistili, že vaši obchodní zástupci budou mít stejné informace o přesunu příležitosti od generování potenciálních zákazníků po kvalifikaci a uzavření obchodu, a abyste předešli nedorozuměním.
Vizuální znázornění
Účinná šablona prodejního procesu by měla umožňovat vizuální znázornění klíčových metrik a KPI prodejního procesu.
Funkce pro spolupráci
Vyberte si šablonu reportu prodejního procesu s možností úprav v reálném čase, formátovacími funkcemi, které šablonu vizuálně zatraktivní, a možností spolupráce pomocí zmínek, značek a komentářů.
Funkce pro vytváření reportů
Bezplatná šablona prodejního procesu by měla poskytovat podrobnou analýzu stavu vašeho prodejního procesu a prodejních údajů a sledovat výkonnost prodejních zástupců.
Integrace s vašimi pracovními postupy
A konečně, vaše prodejní týmy by měly být schopny integrovat tuto šablonu do svých stávajících pracovních postupů. Měli byste například být schopni automaticky importovat data z šablony do svého CRM systému, aby byl tok dat bezchybný.
10 bezplatných šablon prodejního procesu
Pokud jste připraveni vytvořit svůj první prodejní proces, zde je 10 nejlepších šablon, které si můžete zdarma stáhnout a začít používat ještě dnes.
1. Šablona pro správu prodejního procesu ClickUp
2. Šablona prodejního procesu ClickUp
Vaše prodejní pipeline je místem, odkud nakonec pocházejí všechny vaše příjmy. Pečlivé sledování vašich prodejních příležitostí od začátku do konce vám pomůže optimalizovat výsledky a dosáhnout lepších čísel.
Potřebujete šablonu prodejního procesu ClickUp, abyste mohli vizualizovat svůj prodejní proces a upřednostňovat potenciální zákazníky na základě kritérií, jako je naléhavost a potenciál.
Přidejte potenciální zákazníky získané z telefonních hovorů, doporučení a e-mailů a postupně je rozdělte do různých fází vašeho prodejního cyklu. Poté přidělte svým obchodním zástupcům další skupiny potenciálních zákazníků nebo různé fáze prodejního procesu.
Tato bezplatná šablona prodejního procesu vám pomůže vytvořit efektivní pracovní postupy a označit úkoly jako například „ztráta zákazníka“, „následná kontrola“ a „vyžaduje pozornost“. Efektivní prodejní proces vede k přesnějšímu předpovídání budoucích prodejů a rychlejšímu vývoji produktů. Také vás přiblíží k vašim prodejním cílům.
💡Tip pro profesionály: Používání spolehlivého CRM softwaru k centralizaci údajů o klientech a správě všech pohybů potenciálních zákazníků může zvýšit produktivitu vašich prodejních týmů. Tento seznam 20 nejlepších CRM softwarů vám pomůže začít.
3. ClickUp Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře
Jednou z klíčových součástí prodejního procesu je prodejní trychtýř. Ukazuje počet potenciálních zákazníků, kteří se z fáze seznámení s vaší značkou dostali až k finálnímu nákupu.
Šablona ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template pomáhá prodejním týmům navigovat jejich zákazníky od potenciálních zákazníků přes zájemce až po zákazníky a vizualizuje různé fáze prodejního trychtýře, aby bylo možné předpovídat, řídit a zlepšovat prodejní výkonnost.
Tato šablona obsahuje zobrazení ClickUp Board View, které můžete použít k vizualizaci všech kroků, včetně generování potenciálních zákazníků, kvalifikace, péče a konverze.
S touto šablonou můžete neustále sledovat, jak se kvalifikovaný potenciální zákazník pohybuje v jednotlivých fázích, a podle toho přijímat vhodná opatření. Analýza těchto fází obchodu vám pomůže vytvořit a upravit cílený obsah a podklady, abyste mohli efektivně pečovat o potenciální zákazníky.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, ulehčí vašemu prodejnímu týmu práci tím, že předem vyplní data do vašich šablon prodejního procesu. ClickUp Brain navíc pomáhá:
- Porozumějte preferencím zákazníků
- Rychle identifikujte potenciální zákazníky
- Okamžitě komunikujte se zákazníky
Prodejní týmy mohou například použít ClickUp Brain k napsání poutavých e-mailů zákazníkům, kterým brzy vyprší předplatné.
Zde je další příklad využití umělé inteligence v prodeji: Použijte ClickUp Brain s ClickUp Clips k vytvoření videí s přepisy generovanými umělou inteligencí. Pro lepší pochopení si můžete také prohlédnout toto video:
Tato funkce je užitečná při přijímání nových zákazníků a vytváření personalizovaných demo videí, která vysvětlují složité koncepty.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 35 % respondentů našeho průzkumu hodnotí pondělí jako nejméně produktivní den v týdnu. Jedním z faktorů, které k tomu přispívají, mohou být nejasné priority na začátku pracovního týdne.
Řešení pro správu úkolů ClickUp eliminuje tyto dohady tím, že vám a vašemu týmu umožňuje nastavit jasné úrovně priority pro všechny přidělené úkoly. Navíc získáte ClickUp Brain, výkonného asistenta s umělou inteligencí, který odpoví na všechny vaše otázky. S ClickUp vždy přesně víte, co je třeba udělat a kdy.
4. Šablona ClickUp Sales Tracker
Aby obchodní zástupci podávali maximální výkon, potřebujete důkladný prodejní proces. Použijte šablonu ClickUp Sales Tracker Template a získejte přehled o všech pohyblivých částech vašeho prodejního procesu.
Tato šablona vám pomůže vytvořit spolehlivý prodejní plán tím, že sleduje vaše výsledky v porovnání s prodejními cíli a poskytuje přehled o výkonu jednotlivců i celého týmu.
Vedoucí prodeje mohou sledovat každou interakci mezi potenciálním zákazníkem a obchodním zástupcem, zaznamenávat zpětnou vazbu a plánovat včasné následné e-maily.
Využijte panely ClickUp ve svých šablonách prodejních plánů k identifikaci a sledování klíčových metrik, jako je celková hodnota zákazníka. Přidejte standardní tabulku obchodů, pravděpodobnost úspěchu a průměrný výnos na zákazníka podle svých preferencí.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Milestones rozděluje větší cíle na menší úkoly, díky čemuž se všichni soustředí na klíčové cíle. Nezapomeňte oslavit i malé úspěchy, aby váš tým zůstal motivovaný!
5. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Šablona prodejní zprávy ClickUp je jednoduchá tabulka pro sledování klíčových metrik a získávání přehledu o vašem pokroku a budoucích plánech.
Vizuální grafy vám umožní odhalit příležitosti a trendy, analyzovat prodejní výkonnost a optimalizovat procesy plánování prodeje a provozu (S&OP).
I když můžete vytvářet prodejní zprávy v tabulkách Excel, šablony prodejních zpráv nabízejí srovnatelné zobrazení projektů a automatizační funkce, které zvýší vaši produktivitu.
6. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Šablona ClickUp Customer Journey Map je šablona typu whiteboard, která vám pomůže porozumět zkušenostem vašich zákazníků s vaší značkou. Tato šablona zobrazuje problémy, akce, potřeby a očekávání zákazníků, aby se zlepšila zákaznická zkušenost v každém bodě kontaktu.
Obchodní zástupci pracující na složitých obchodech mohou tuto šablonu využít k získání hlubších poznatků o chování a citlivosti zákazníků, což jim umožní efektivněji nabízet produkty.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li podpořit své úsilí v oblasti mapování zákaznické cesty, zvažte investici do softwaru pro správu zákaznické databáze , který odpovídá vašim potřebám. Pomůže vám získat cenné informace o interakcích se zákazníky.
7. Šablona týdenní zprávy o prodeji ClickUp
Jako odborník na prodej chcete pravidelně sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, jako je poměr potenciálních zákazníků k příležitostem, míra konverze potenciálních zákazníků, tržby podle regionu a objem prodeje podle kanálu.
Šablona týdenní zprávy o prodeji od ClickUp je skvělým způsobem, jak sledovat klíčové metriky, plánovat budoucí úspěchy a optimalizovat výkonnost vašeho týmu na jednom centrálním místě, místo abyste museli používat několik nástrojů k shromažďování těchto informací.
Tuto šablonu použijte k analýze základních údajů pro vaše týdenní prodejní zprávy, jako je počet potenciálních zákazníků a generované tržby.
Analyzujte tato data ve srovnání s předchozími prodejními výsledky, například týdenními, měsíčními nebo čtvrtletními zprávami, abyste odhalili vzorce v prodejním procesu, anomálie ve fázi uzavření obchodu a možnosti zlepšení prodejních aktivit.
Při přidělování týdenních úkolů vašemu prodejnímu týmu použijte zobrazení pracovní zátěže ClickUp, abyste mohli posoudit pracovní zátěž, zajistit, že všichni pracují na optimální kapacitu, a na základě svých zjištění přeřadit práci, abyste předešli vyhoření.
💡 Tip pro profesionály: Poskytněte svému prodejnímu týmu nástroje a zdroje, které mu pomohou podávat nejlepší výkony. Zde je seznam nejlepších nástrojů pro podporu prodeje , které vám pomohou vylepšit vaši prodejní strategii.
8. Tabulka pro sledování prodejního procesu od Sales Hacker
Hledáte jednoduchou šablonu prodejního procesu, která se zaměřuje hlavně na čísla? Pak by pro vás mohla být vhodnou volbou tabulka Pipeline Tracker Spreadsheet od Sales Hacker. Poskytuje přehled vašich prodejních čísel za jednotlivá čtvrtletí, což vám umožní udržet si přehled a činit rozhodnutí založená na datech, která podpoří prodej.
Bonus: Podívejte se na tento seznam více než 30 prodejních nástrojů , které potřebujete, abyste se dostali do čela a vytvořili efektivnější prodejní proces.
9. Šablona prodejního procesu v Excelu od OnePageCRM
Použijte šablonu prodejního procesu v Excelu od OnePageCRM k naplánování své strategie prodejního procesu
Šablona prodejního procesu v Excelu od OnePageCRM je vytvořena tak, aby zmapovala vaši strategii prodejního procesu od nuly a připravila váš prodejní tým na úspěch.
Obsahují vše, co vaši obchodní zástupci potřebují ke správě prodejního procesu, od jména kontaktu, organizace, fáze obchodu, pravděpodobnosti úspěchu, předpokládaného data uzavření a vážené prognózy. Stačí vložit data do této tabulky Excel a můžete začít sledovat svůj prodejní proces.
10. Šablona prodejního trychtýře pro Excel od SalesFlare
Šablona prodejního trychtýře Excel od SalesFlare je ideální pro vytváření přizpůsobených fází prodejního trychtýře, které odpovídají vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
Můžete přidávat a odebírat fáze, spravovat členy týmu, vytvářet cíle a dokonce nastavovat připomenutí pro následné kroky s potenciálními zákazníky.
Tato bezplatná šablona je k dispozici ve formátech Google Sheets a Excel a umožňuje jednoduchý, ale efektivní proces optimalizace prodeje.
Importujte tuto šablonu pro správu prodejního procesu do svého CRM Salesflare, eliminujte ruční zadávání dat a soustřeďte se na budování silnějších vztahů. Salesflare také zasílá užitečná oznámení, abyste mohli sledovat a mít přehled o svých úkolech.
Uzavřete více obchodů díky šablonám prodejního procesu od ClickUp
Pokud vás unavuje ruční zadávání dat pro správu prodejního procesu a zákazníků v Excelu, vyzkoušejte předem připravené bezplatné šablony prodejního procesu od ClickUp.
Sada funkcí ClickUp – od ClickUp Brain pro automatické předvyplňování šablon, Milestones pro vizualizaci pokroku, Automations pro eliminaci rutinní práce až po CRM pro import všech dat souvisejících s interakcemi se zákazníky a potenciálními zákazníky do centralizované platformy – je široce využívána vysoce výkonnými prodejními týmy.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a stáhněte si naši bezplatnou šablonu prodejního procesu.