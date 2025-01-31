10 nejlepších softwarů pro sledování prodeje v roce 2025 (recenze a ceny)

Prodej je především o číslech. Sledování úspěchu jednotlivých obchodních zástupců, vedoucích týmů nebo kampaní vyžaduje rozsáhlé datové soubory a nástroje pro analýzu a sledování výsledků. Efektivní provádění těchto činností nabízí informace o tom, jaké typy iniciativ fungují dobře, kdo je lídrem v uzavírání obchodů a které oblasti je třeba zlepšit.
Sledování dat však není snadné. Vyžaduje mnoho výzkumu, organizace a analytických dovedností, abyste mohli podrobně prozkoumat, co se děje. Navíc budete muset najít způsoby, jak spolupracovat s týmem a sdělit své zjištění, abyste mohli provést změny.
Naštěstí může software pro sledování prodejů překlenout propast mezi pouhým shromažďováním dat a jejich skutečným využitím pro efektivní rozhodování. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby sledování úspěchu bylo hračkou, a díky přizpůsobení se můžete soustředit na čísla, která jsou nejdůležitější. ?
Zde vám představíme 10 nejlepších softwarových řešení pro sledování prodejů, od komplexních nástrojů pro řízení projektů až po software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a software pro správu prodejního procesu. Navíc vám ukážeme, na co se při výběru těchto nástrojů zaměřit, abyste vybrali ten, který nejlépe vyhovuje vašemu prodejnímu týmu.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování prodejů?
Jste připraveni objevit nástroj pro sledování, který podpoří vaše prodejní cíle? Výběr platformy se může zpočátku zdát složitý, ale s trochou průzkumu najdete ten správný prodejní nástroj pro potřeby vaší firmy. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování prodejů:
- Přizpůsobitelné prodejní metriky a data: Nejlepší nástroje vám umožní kontrolovat data, která sledujete, ať už se jedná o hodnocení potenciálních zákazníků, počet prodejních příležitostí, ziskovost nebo úspěšnost generování potenciálních zákazníků.
- Nástroje pro prognózy prodeje: Nestačí mít pouze data. Hledejte nástroj pro sledování prodeje, který nabízí prediktivní analýzu a prognózy, abyste mohli lépe řídit své cíle.
- Integrace: Nejlepší nástroje spolu hladce spolupracují. Vyberte si software pro sledování prodeje, který se integruje s vašimi každodenními platformami, včetně aplikací pro zasílání zpráv a nástrojů pro správu projektů.
- Automatizace a oznámení: Sledujte prodejní aktivity a nastavte parametry, aby se okamžitě spustila oznámení, pokud je obchod ohrožen, nebo přiřaďte následné úkoly, pokud potenciální klient potřebuje více zapojení.
- Šablony: Ušetřete čas a pracujte efektivněji díky softwaru pro sledování prodeje, který obsahuje šablony, včetně šablon CRM, šablon pro reporting a tabulek pro sledování prodejních příležitostí.
10 nejlepších softwarů pro sledování prodeje pro rok 2024
Ať už jste malá firma nebo velká společnost, sledování prodejů vám pomůže dosáhnout úspěchu a zvýšit ziskovost. Sledujte prodejní výkonnost pomocí těchto 10 nejlepších softwarů pro sledování prodejů, které zefektivňují pracovní postupy, zjednodušují správu a zlepšují prodejní kanály. ✨
1. ClickUp
ClickUp patří mezi nejlepší software pro řízení projektů a nabízí několik funkcí pro prodejní týmy a sledování prodejů.
Pomocí CRM ClickUp můžete sledovat prodej, vizualizovat pracovní postupy zákazníků a vytvářet reportovací panely pro měření KPI prodeje. Analyzujte data zákazníků a využijte více než 15 zobrazení k sledování pokroku směrem k cílům. ?
Používání ClickUp pro prodej udržuje celý váš funnel na jednom místě, což usnadňuje sledování metrik a měření úspěchu. Automatizujte prodejní procesy, abyste mohli rychle uzavírat obchody. Používejte dashboardy k eliminaci překážek, sledujte obchody a kdo je uzavírá a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
ClickUp také nabízí rozsáhlou databázi šablon pro prodej a sledování, takže můžete snadno vytvářet zprávy. Pomocí šablony Sales Tracker můžete vyhodnocovat výkonnost týmu a spravovat prodejní proces od prvotního oslovení až po uzavření obchodu. Vlastní pole vám umožňují sledovat metriky, které jsou důležité pro váš prodejní tým, a značky priority zvýrazňují nejnaléhavější úkoly.
Šablona KPI prodeje je dalším skvělým nástrojem pro měření úspěchu vaší prodejní strategie. Rychle nastavte měřitelné cíle a přidejte klíčové ukazatele výkonnosti do celého vašeho prodejního trychtýře. Okamžitě přiřazujte úkoly příslušným členům týmu a sledujte pokrok, abyste mohli měřit úspěch vašeho prodejního procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizuální panely nabízejí okamžité reportování a přizpůsobení, aby bylo možné identifikovat a sledovat metriky, které jsou důležité pro váš prodejní tým.
- Více než 1 000 šablon, včetně šablon prodejních zpráv, usnadňuje vytváření dashboardů, sledování hodnocení a monitorování pokroku v plnění cílů.
- ClickUp AI pomáhá vytvářet stavové zprávy, generovat poznatky z analýz a automaticky přiřazovat úkoly, aby se zefektivnily pracovní postupy a urychlil pokrok.
- Spolupráce v reálném čase umožňuje celému týmu vizualizovat pracovní postupy a hladce realizovat projekty – od získávání potenciálních zákazníků až po uzavírání obchodů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí nekonečné možnosti přizpůsobení, takže si můžete uspořádat seznamy úkolů, sledovací listy a zprávy tak, jak vám to vyhovuje.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech, ale cena začíná již na 5 USD za měsíc.
- Nabízí tolik funkcí, že jejich osvojení zabere trochu času.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Pipedrive
Pipedrive je jedna z předních světových služeb CRM. Sledujte své prodejní příležitosti, monitorujte zákaznickou zkušenost a optimalizujte svůj prodejní trychtýř, vše na jednom místě. Funkce včetně vlastních polí, vizuálních příležitostí a intuitivního reportingu vám poskytnou informace, které potřebujete ke sledování prodejních procesů a týmů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Prodejní zprávy v reálném čase nabízejí aktuální informace, takže můžete stanovit cíle, činit informovaná rozhodnutí a zjistit, co funguje.
- Přizpůsobte metriky prodejního procesu tak, aby se zaměřily na data, která jsou pro vaši firmu nejdůležitější, a zbytek ignorujte.
- Díky integraci s nástroji jako Slack, Zoom a HubSpot můžete plynule pracovat se svými technologiemi.
- Pomocí nástrojů pro prognózy můžete předvídat výnosy na základě minulých projektů nebo výsledků jednotlivých obchodních zástupců.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé zjistili, že konfigurace reportů může být u velkých datových sad složitá.
- Nižší cenové plány mají méně funkcí a mohou omezovat některé prodejní týmy.
Ceny Pipedrive
- Essential: 21,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 37,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
3. Zendesk Sell
Zendesk je platforma navržená pro zjednodušení zákaznické podpory. Jejich Zendesk Sales CRM nabízí přehled o prodejním procesu a podrobné údaje pro sledování všech vašich iniciativ a individuálního výkonu. Platforma pro sledování prodejů zvyšuje produktivitu díky automatizaci, oznámením a úplnému přehledu o údajích v každé fázi prodejního procesu. ?
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Unifikovaná platforma shromažďuje všechny vaše prodejní procesy na jednom místě – ať už potřebujete podrobně analyzovat správu prodejního procesu nebo vyhodnotit metriky sledování pro vaše prodejní týmy.
- Přizpůsobená pole a datové body, které jsou automaticky propojeny s prodejními příležitostmi nebo obchodními případy, vám umožní zlepšit řízení prodeje.
- Metriky výkonu a přizpůsobitelné panely nabízejí vizuální přehled o ziscích a úspěších v prodeji.
- Aplikace a integrace třetích stran nabízejí plynulé pracovní postupy napříč vašimi oblíbenými nástroji.
Omezení Zendesk Sell
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, takže si budete muset vybrat placený tarif, který odpovídá vašemu rozpočtu.
- Nižší tarify nenabízejí pokročilé funkce.
Zendesk Sell ceny
- Prodejní tým: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Growth: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Professional: 149 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
4. Insightly
Insightly je CRM nabízející přizpůsobená řešení pro prodejní, marketingové a servisní týmy. Prodejní CRM je navrženo tak, aby bylo vytváření pipeline snadnější než kdykoli předtím, zatímco funkce sledování vám umožní udržet si náskok a být připraveni se okamžitě přizpůsobit.
Nejlepší funkce Insightly
- Sledování prodejních příležitostí vám umožňuje monitorovat obchody v průběhu celého procesu, identifikovat překážky a oblasti tření.
- Automatizace snižuje počet opakujících se úkolů a vytváří základ pro efektivnější prodejní týmy a lepší metriky.
- Přizpůsobitelná oprávnění umožňují přístup k datům a zajišťují, že příslušní členové týmu vidí metriky, které potřebují k dosažení co nejlepších výsledků.
- Můžete nastavit vlastní KPI a sledovat výkon v reálném čase pomocí informací z dashboardů a nástrojů pro reporting.
Omezení Insightly
- Reakce podpory na problémy a požadavky může nějakou dobu trvat.
- Pro začátečníky může být naučení se používání těchto programů náročné.
Insightly ceny
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
5. SugarCRM
SugarCRM je online platforma, jejímž cílem je zvýšit produktivitu a zisky podniků propojením servisních, prodejních a marketingových týmů na jednom místě. Tento nástroj můžete využít ke sledování konverzních poměrů, monitorování celého prodejního cyklu a vypracování klíčových závěrů, které pomohou vašemu podnikání k většímu úspěchu.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Spravujte své prodejní příležitosti a pomocí prognostických nástrojů vyhodnocujte pokrok a stanovujte měřitelné cíle pro obchodní zástupce a vedoucí týmů.
- Nástroje pro správu úkolů eliminují zbytečnou práci, takže se váš prodejní tým může soustředit na to, co přináší největší zisky.
- Integrované nástroje umělé inteligence nabízejí prediktivní analýzy, informace o prodeji a metrické zprávy, abyste byli vždy informováni o úspěších v prodeji.
- Propojte prodejní data z široké škály zdrojů pomocí zjednodušených integrací.
Omezení SugarCRM
- Uživatelé zjistili, že nástroje pro e-mailový marketing a sledování e-mailů mohou být složité na používání.
- Někteří prodejci si přejí, aby se zprávy podrobněji zabývaly podrobnějšími metrikami.
Ceny SugarCRMpricing
- Trh: Ceny začínají na 1 000 USD/měsíc
- Prodej: Od 49 $/měsíc na uživatele
- Serve: Ceny začínají na 80 USD/měsíc za uživatele
- Enterprise: Od 85 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,9/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
6. HubSpot
HubSpot je špičkový nástroj CRM, který zvládá vše od správy potenciálních zákazníků a automatizace prodeje až po správu kontaktů a zadávání dat. Tento nástroj můžete využít k vytváření prodejních pipeline a přijímání rozhodnutí na základě dat díky klíčovým funkcím, jako jsou rozsáhlé analytické nástroje a sledovací zprávy. ✍️
Nejlepší funkce HubSpot
- Nástroje pro reporting a analytiku jsou plně přizpůsobitelné, takže máte kontrolu nad informacemi, které sledujete.
- Nástroje pro koučování jdou ještě o krok dál a do vašich procesů sledování prodejů začleňují profesní rozvoj.
- Integrace s více než 1 400 nástroji nabízí vysoký stupeň přizpůsobení pro propojení zdrojů dat a sledování metrik.
- HubSpot AI zvládne vše od psaní kampaní pro sociální média až po získávání poznatků z dat v tabulkách.
Omezení HubSpot
- Oblasti učení a školení jsou obrovské, což znamená, že nalezení potřebného průvodce může nějakou dobu trvat.
- Cena může být limitujícím faktorem, zejména pro velké týmy s desítkami uživatelů.
Ceny HubSpot
- Profesionální: Od 500 $/měsíc
- Enterprise: Ceny začínají na 1 500 USD/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
7. SalesNOW
SalesNOW je prodejní platforma, která nabízí vše od sledování zákazníků až po analýzu prodejního procesu. Díky mobilní aplikaci a možnostem přizpůsobení můžete tento nástroj používat kdekoli a vytvářet dashboardy, které vyhovují vašim prodejním procesům.
Nejlepší funkce SalesNOW
- Díky podpoře mobilních telefonů a tabletů můžete sledovat údaje i když nejste u svého stolu.
- Funkce mapy vám umožňují segmentovat data zákazníků podle umístění a nabízejí hlubší vhled do metrik rozdělených podle regionálních prodejních kanceláří.
- Vlastní pole a záznamy účtů vám umožňují kontrolovat, která data sledujete a zaznamenáváte.
- Díky rychlé implementaci nemusíte trávit týdny nastavováním dashboardů a nástrojů pro sledování.
Omezení SalesNOW
- Software je webový, takže rychlost může být nižší v závislosti na vašem připojení.
- Uživatelské rozhraní může být zpočátku neohrabané.
SalesNOW ceny
- Jedna nízká cena: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SalesNOW
- G2: 4/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
8. Agile CRM
Software Agile CRM kombinuje zákaznický servis, automatizaci marketingu a analýzu prodeje v jednom praktickém nástroji. Pomozte svému prodejnímu týmu uzavřít obchody rychleji díky automatickému plánování schůzek, gamifikaci a nástrojům pro sledování prodeje.
Nejlepší funkce Agile CRM
- Gamifikace nabízí prodejcům zábavné pobídky, aby uzavírali více obchodů a přiváděli více potenciálních zákazníků.
- Nastavte si vlastní milníky a sledujte pokrok ve všech svých procesech a postupech.
- Za příplatek jsou k dispozici další integrace, takže můžete plynule pracovat s více než 30 aplikacemi.
- Nástroje pro reporting CRM automaticky generují tabulky, grafy a poznatky na základě sledovaných KPI.
Omezení agilního CRM
- Integrace jsou ve srovnání s jinými nástroji omezenější.
- Pro nové uživatele je zde strmá křivka učení.
Agile CRM ceny
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
- Starter: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Běžná cena: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Agile CRM
- G2: 4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
9. Uzavřít
Close je CRM, které zvládá vše od získávání potenciálních zákazníků po analýzu výsledků obchodů a sledování KPI. Důvěřují mu společnosti po celém světě a nabízí cenové plány pro rozpočty startupů, malých podniků i velkých korporací. ?️
Nejlepší funkce
- Integrované automatizace pro každého člena prodejního týmu vám pomohou prodávat více za méně času.
- Díky integraci můžete pracovat napříč celou svou technologickou infrastrukturou s nástroji pro správu projektů a zdroji dat.
- Dashboardy a přehledy aktivit nabízejí informace o pracovních postupech, pracovním vytížení a kapacitě.
- Nástroje pro vytváření reportů jsou přizpůsobitelné, takže můžete nastavit cíle a KPI, které budete sledovat po celý rok.
Omezení uzavření
- Někteří uživatelé zjistili, že nástroje pro hodinové sledování nebyly pro jejich prodejní týmy dostatečně robustní.
- Vyhledávací dotazy by mohly být intuitivnější, aby byla analýza dat rychlejší.
Zavřít ceny
- Startup: 59 $/měsíc
- Profesionální: 329 $/měsíc
- Enterprise: 749 $/měsíc
Zavřít hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Bitrix24
Bitrix24 je nástroj pro zvýšení produktivity, který nabízí podporu pro firmy v oblasti lidských zdrojů, prodeje a správy klientů. Tento nástroj můžete použít ke sledování produktivity vašeho prodejního týmu – od sledování času a analýzy kampaní až po kontrolu toho, jak efektivně vaši prodejci řídí své pracovní vytížení.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Sledování pracovní doby a přehledy nabízejí přehled o kapacitách a efektivním řízení času každého prodejního zaměstnance.
- Vlastní pravidla a spouštěče automaticky přiřazují úkoly a odesílají oznámení, když jsou uzavřeny obchody nebo jsou do pipeline přidáni noví potenciální zákazníci.
- Integrace okamžitě migruje data z jiných zdrojů, takže máte k dispozici metriky, které potřebujete sledovat, bez ohledu na to, odkud pocházejí.
- Integrovaný CRM systém zjednodušuje online platby, sledování potenciálních zákazníků a automatizaci prodeje, což umožňuje budovat lepší vztahy se zákazníky a hladce uzavírat obchody.
Omezení Bitrix24
- Uživatelské rozhraní může být zpočátku zastrašující, pro začátečníky by proto bylo užitečné mít k dispozici více návodů.
- K dispozici je mobilní aplikace, ale ne všechny funkce jsou v ní dostupné.
Ceny Bitrix24
- Základní: 61 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Standard: 124 $/měsíc pro až 50 uživatelů
- Profesionální: 249 $/měsíc pro až 100 uživatelů
- Enterprise: Cena začíná na 499 USD/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
Sledujte metriky a dosahujte KPI s ClickUp
Tyto softwarové nástroje pro sledování prodeje poskytují nástroje, které potřebujete k nastavení měřitelných cílů, sledování pokroku a hodnocení produktivity celého vašeho prodejního týmu. Vyberte si ten, který nabízí integraci, přizpůsobení a klíčové funkce, které vaše firma potřebuje, aby zůstala na špičce.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte efektivněji řídit svůj prodejní tým a sledovat metriky. Díky nástrojům, jako je přizpůsobitelný CRM, prodejní šablony a automatizace úkolů, budete moci sledovat pokrok od zahájení iniciativy až po její realizaci. Nejlepší ze všeho je, že ClickUp se integruje se stovkami nástrojů a nabízí komplexní platformu pro budování a správu vašich prodejních procesů. ?