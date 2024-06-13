Jak používat AI v prodeji (případy použití a nástroje)

Buďme upřímní – prodej je dnes těžší než kdy dřív. Kupující jsou informovanější, kvóty jsou vyšší a čas? Ten nikdy nestačí.
A právě zde vstupuje do hry AI – ne aby vás nahradila, ale aby vás posílila.
Od automatizace opakujících se úkolů, jako je ruční zadávání dat, až po analýzu prodejních hovorů pro cílené koučování – umělá inteligence mění způsob, jakým obchodní zástupci navazují kontakty, uzavírají obchody a dosahují úspěchu. Ale je tu jeden háček: nejde o to nahradit lidské prodejce. Jde o to pomoci jim prodávat chytřeji, ne tvrději.
V tomto průvodci vám vysvětlíme, jak využít AI v prodeji ke zlepšení prognóz, zdokonalení prodejních strategií, personalizaci interakcí se zákazníky a zvýšení produktivity prodeje – aniž by vám to přidělalo další práci.
Pojďme se podívat, jak nejchytřejší prodejní organizace využívají AI k uzavření více obchodů – a jak to můžete udělat i vy. 👇
Porozumění AI v prodeji
Prodej byl dlouhou dobu oborem zaměřeným na lidi. Nejcennějším aktivem obchodního zástupce byly jeho rozsáhlé znalosti o tom, co prodává, jeho komunikační schopnosti a jeho slovní zásoba.
I když tomu tak je i dnes, očekávání zákazníků jsou na historickém maximu, konkurence je tvrdá a cesta zákazníka je složitější. Tyto faktory mohou vyčerpat i vysoce výkonný prodejní tým.
Právě v tomto ohledu může AI snadno pomoci vyřešit tyto dodatečné požadavky. Nezapomeňte, že AI nemá nahradit lidské prodejce, ale zvýšit jejich efektivitu a produktivitu. Abychom tomu lépe porozuměli, podívejme se, jak technologie AI pomáhají obchodním zástupcům a vedoucím pracovníkům.
📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale v ClickUp jsme na to přišli! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s naším AI notetakerem a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
Co může umělá inteligence nabídnout obchodním zástupcům?
Obchodní zástupci tvoří většinu každého prodejního týmu. Pokud jste obeznámeni s vnitřním fungováním této funkce, víte, jak náročná může být tato role.
Umělá inteligence v prodeji posiluje váš tým tím, že:
- Postarejte se o opakující se úkoly, jako je zadávání dat a následné e-maily, a uvolněte si ruce pro činnosti s vysokou přidanou hodnotou, jako je budování vztahů a uzavírání obchodů.
- Automatizace zdlouhavého procesu, jako je hodnocení potenciálních zákazníků. Tím se zajistí, že se prodejní týmy budou soustředit na kvalifikované potenciální zákazníky a budou je přeměňovat na skutečné zákazníky.
🎉 Zajímavost: Někteří obchodní zástupci, kteří používají AI pro psaní odchozích zpráv, pojmenovali své nástroje – mezi oblíbené přezdívky patří „SalesGPT“, „CloserBot“ a „Email Whisperer“.
Co může AI nabídnout vedoucím pracovníkům v oblasti prodeje?
Vedoucí a manažeři prodeje mohou využít umělou inteligenci pro důležité prodejní procesy, jako je prognózování prodeje. Schopnost AI učit se v průběhu času poskytuje manažerům prodeje klíčové informace o změnách v chování a interakcích zákazníků. Tyto informace mohou být užitečné při úpravách prodejních strategií zaměřených na nové zákazníky.
Funkce, jako je analýza sentimentu v reálném čase, dále umožňují managementu porozumět problémům potenciálních zákazníků a v reálném čase změnit svůj přístup, aby se z nich stali platící zákazníci.
Dnešní technologie umělé inteligence dokáže analyzovat prodejní hovory a vyhodnotit výkonnost obchodních zástupců. Tyto informace jsou klíčové pro obecné a v případě potřeby i cílené koučování.
Podívejme se na několik podrobných příkladů použití, abychom lépe pochopili, jak používat AI v prodeji.
✨ Vnímejte AI jako svého pomocníka, nikoli jako náhradu. Vy přinášíte kouzlo budování vztahů. AI vám jen pomáhá to dělat rychleji.
AI v prodeji: Případy použití
Existuje mnoho případů použití umělé inteligence v prodeji; podívejme se na tři z nich.
1. Prognózy prodeje
Prognózy prodeje jsou nedílnou součástí každodenní práce obchodního manažera. Poskytují vedení informace, které mu pomáhají vylepšovat prodejní argumenty a provozní výnosy a stanovovat realistické prodejní cíle.
Prognózy prodeje byly tradičně procesem, který se silně opíral o zkušenosti, intuici a ruční zpracování čísel. Dnešní AI nástroje pro prodej mohou shromažďovat a analyzovat data z více zdrojů, včetně CRM systémů, nástrojů pro automatizaci marketingu nebo dokonce z interakcí s vašimi příspěvky na sociálních médiích. To vše se daří bez lidského zásahu a přesto poskytuje přesné předpovědi výkonnosti prodeje.
Začlenění umělé inteligence do vašich prodejních procesů vám poskytne konkurenční výhodu a zajistí, že budete pracovat s přesnými údaji pro lepší rozhodování.
Vezměme si například Salesforce Cloud Einstein, nástroj umělé inteligence vyvinutý společností Salesforce. Toto řešení umělé inteligence lze použít k prioritizaci potenciálních zákazníků, získávání poznatků z uživatelských dat a dokonce i k automatizaci úkolů. Pro prognózy prodeje dokáže analyzovat historická data o prodeji a identifikovat vzorce, které lze použít k předpovědi budoucího prodeje.
Díky tomuto nástroji mohla společnost Spotify přesně předvídat trendy v prodeji a identifikovat potenciální zákazníky s vysokým potenciálem. Pokročilé analytické nástroje Einstein poskytují prodejnímu týmu Spotify data v reálném čase o chování zákazníků, tržních trendech a výkonu kampaní. To pomohlo k přesnějším předpovědím prodeje a efektivnímu přidělování zdrojů.
Zlepšená přesnost prognóz vedla k meziročnímu nárůstu příjmů z reklamy o 19 % a ke zvýšení produktivity prodejního týmu Spotify o 40 %, což přineslo výrazné zlepšení prodejních výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablonu pro prognózy prodeje ClickUp, která vám pomůže zlepšit efektivitu prognózování prodeje. Díky ní můžete využívat výkonnou automatizaci pracovních postupů, přiřazovat stavy celních orgánů a používat více než 17 vlastních atributů pro přesné sledování dat. Vlastní zobrazení umožňuje lepší vizualizaci dat.
2. E-mailový marketing
E-mailový marketing je jednou z nejúčinnějších metod generování potenciálních zákazníků. Tento marketingový kanál funguje, protože návštěvníci vašich webových stránek a potenciální zákazníci se dobrovolně přihlásí k odběru e-mailů.
Správa hromadných e-mailových kampaní však není snadný úkol, zejména s ohledem na úroveň personalizace, kterou dnes zákazníci očekávají. Právě zde přicházejí na řadu nástroje AI pro e-mailový marketing. Tyto nástroje vynikají ve zpracování obrovského množství dat. V kombinaci s výkonem AI pro prodej a zpracováním přirozeného jazyka vám umožňují segmentovat zákazníky a vytvářet personalizované e-maily na základě historických údajů o chování zákazníků.
Tyto nástroje pro prodej založené na umělé inteligenci také automatizují opakující se úkoly, jako je zasílání připomínek nebo sledování stavu otevřených úkolů s vaším prodejním týmem.
Phrasee je nástroj pro e-mailový marketing založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby optimalizoval kvalitu obsahu vašich e-mailů. Díky využití strojového učení tento nástroj identifikuje nejúčinnější jazyk a tón pro oslovení publika a zajišťuje, že e-maily budou mít velký dopad. Takto pomohl společnosti Gumtree, přednímu britskému webu s inzeráty, když čelila klesající míře otevírání e-mailů, což mělo vliv na celkovou angažovanost a prodej.
Společnost Gumtree implementovala řešení e-mailového marketingu Phrasee založené na umělé inteligenci. Algoritmy strojového učení Phrasee optimalizovaly předměty a obsah e-mailů a přizpůsobily zprávy tak, aby maximalizovaly jejich účinnost, což vedlo k významnému zlepšení.
Společnost Gumtree zaznamenala až 50% nárůst míry otevření a 44% nárůst míry prokliku e-mailů. Toto zvýšení zapojení se přímo promítlo do zlepšení prodeje, což dokazuje vliv Phrasee na úspěch e-mailového marketingu společnosti Gumtree.
Využijte šablonu marketingového kalendáře ClickUp k posílení svých prodejních aktivit. Sledujte všechny aspekty svých prodejních aktivit z jednoho pohodlného místa. Využijte jeho přizpůsobitelný stav, pole a zobrazení k ukládání a sledování interakcí se zákazníky, klíčových detailů segmentace, důležitých úkolů a hromadných kampaní.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte jakoukoli událost ClickUp na automatické e-maily. Reagujte na dotazy zákazníků, tikety a další – okamžitě s ClickUp Email.
3. Automatizace prodeje
V prodeji je čas penězi. Obchodní zástupci ve skutečnosti tráví více času prováděním opakujících se, nudných úkolů, jako je dokumentování interakcí se zákazníky a vyřizování administrativních záležitostí, než skutečným prodejním hovorům. Obchodní manažeři také tráví značné množství času sledováním prodejních operací a vykazováním.
Nástroje pro automatizaci prodeje, pokud jsou nasazeny strategicky, mohou automatizovat a zefektivnit několik z těchto zdlouhavých úkolů. Například technologie umělé inteligence pro převod hlasu na text může automaticky přepisovat interakce se zákazníky v reálném čase.
Manažeři zase mohou těžit z funkcí prodejní technologie, jako je automatické vytváření reportů a plánování e-mailů, které bez jakéhokoli zásahu sdělují důležité informace zainteresovaným stranám. Stručně řečeno, automatizace může mít významný pozitivní dopad na vaše úsilí v oblasti podpory prodeje.
Sales Hub od HubSpot integruje správu kontaktů s automatizačními funkcemi, jako jsou e-mailové sekvence a pracovní postupy, aby zefektivnil prodejní procesy, zlepšil efektivitu a poskytl přehled o prodejních datech. HubSpot účinně pomohl společnosti Mindvalley, přední společnosti v oblasti vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, zefektivnit její prodejní aktivity a zlepšit automatizaci e-mailového marketingu.
Integrovaná platforma HubSpot umožnila automatizované e-mailové marketingové kampaně, díky nimž mohla společnost Mindvalley efektivně rozvíjet potenciální zákazníky. Díky CRM systému HubSpot získala společnost Mindvalley přehled o interakcích se zákazníky a zefektivnila správu partnerství.
Výsledek? Zvýšená produktivita prodeje, rychlejší dotazy na údaje o klientech a významný nárůst počtu odběratelů e-mailů.
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablonu denního prodejního reportu ClickUp ke zvýšení produktivity prodeje. Sledujte prodejní aktivity pomocí přizpůsobitelných stavů úkolů a nastavte si připomenutí, abyste měli přehled o všech svých prodejních procesech.
4. Tvorba obsahu a personalizace oslovování zákazníků
Umělá inteligence dokáže automatizovat opakující se úkoly, jako je psaní prodejních e-mailů, vytváření nabídek nebo návrhů příspěvků na sociálních sítích. Také přizpůsobuje zprávy na základě chování zákazníků, historie prodejů a preferencí.
Běžné úkoly v oblasti AI:
- Pište předměty e-mailů a scénáře telefonních hovorů pomocí nástrojů strojového učení.
- Přizpůsobte si zasílání zpráv na více platformách
- Vylepšete prodejní argumenty na základě výsledků předchozích obchodů.
- Omezte ruční zadávání dat a ušetřete čas při následných činnostech.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain mohou prodejní týmy automaticky generovat e-maily, skripty pro oslovování zákazníků nebo dokonce prezentace – přímo z kontextu vašeho CRM.
5. Podpora prodeje a optimalizace procesů
Umělá inteligence nepomáhá jen při externích aktivitách, ale posiluje také interní provoz. Od automatizace přidělování úkolů po pomoc obchodním manažerům při sledování výkonu – nástroje umělé inteligence udržují obchodní organizace v rychlém tempu.
AI v oblasti podpory prodeje pomáhá:
- Automatizujte prodejní procesy a omezte zdlouhavé úkoly.
- Zefektivněte prodejní operace pomocí dashboardů v reálném čase.
- Poskytněte obchodním manažerům informace z umělé inteligence pro koučování týmu.
- Zlepšete využívání prodejních technologií a standardizujte pracovní postupy.
🎉 Zajímavost: ClickUp AI se hladce integruje do prodejních procesů – kombinuje úkoly CRM, koučování, prognózy a dokumenty na jedné platformě, takže váš prodejní tým zůstává v souladu.
Jak implementovat AI do vaší prodejní organizace
Integrace umělé inteligence do vašeho prodejního procesu nemusí být nijak složitá, ale vyžaduje promyšlený plán. Úspěšné zavedení umělé inteligence není jen o výběru nástrojů. Je to o sladění vašeho prodejního týmu, školení prodejců a zdokonalení pracovních postupů tak, aby umělá inteligence doplňovala vaše lidské prodejce, aniž by narušovala jejich rytmus.
Zde je podrobný návod, jak využít AI ve vaší prodejní organizaci:
1. Identifikujte problémové body
Zjistěte, kde váš prodejní tým tráví příliš mnoho času opakujícími se úkoly – ručním zadáváním dat, prognózováním prodeje v tabulkách, sledováním studených kontaktů. To jsou hlavní kandidáti pro automatizaci pomocí umělé inteligence.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s úkoly s velkým dopadem a nízkou složitostí, jako je automatizace následných kroků, zaznamenávání hovorů nebo směrování potenciálních zákazníků. Tyto úkoly přinášejí okamžité výsledky s minimálním rizikem.
2. Stanovte si jasné cíle pro zavedení umělé inteligence
Chcete zvýšit produktivitu prodeje, zlepšit výkonnost prodeje nebo snížit čas strávený prodejními operacemi? Vaše cíle určí, které nástroje umělé inteligence potřebujete – a jak budete měřit úspěch.
🧠 Věděli jste, že prodejní týmy, které implementují AI s definovanými cíli, mají třikrát větší šanci na zlepšení výkonnosti? Zdroj: Salesforce State of Sales.
3. Vyberte si správné nástroje umělé inteligence
Ne všechny nástroje AI pro prodej jsou stejné. Některé se zaměřují na analýzu prodejních hovorů, jiné na generování potenciálních zákazníků, podporu prodeje nebo prognózy. Hledejte nástroje, které se integrují s vaším CRM a jsou v souladu s pracovními postupy vašeho týmu.
Oblíbené kategorie nástrojů AI pro prodej:
- Asistenti AI pro shrnutí schůzek a návrhy úkolů
- Platformy pro prognózy a analýzu rizik obchodů
- Nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků, které analyzují údaje o zákaznících a jejich chování
- Automatizační platformy, které se starají o plánování a následné kroky
💡 Tip pro profesionály: ClickUp AI vám umožňuje vytvářet pracovní postupy, které se přizpůsobují každé fázi prodejního procesu – od počátečního oslovení až po následnou péči po prodeji – a to vše na jednom místě.
4. Než začnete s rozšiřováním, otestujte si to
Začněte v malém. Nasadit technologii AI v jednom prodejním týmu nebo u jednoho manažera a sledujte výkonnost. Shromažďujte zpětnou vazbu a sledujte potíže s přijetím. Hledejte trendy v rychlosti uzavírání obchodů, spokojenosti obchodních zástupců nebo vynechaných krocích, které AI pomohla napravit.
5. Sledujte, měřte a optimalizujte
Zavedení umělé inteligence není jednorázový proces. Váš tým bude potřebovat čas na přizpůsobení. Sledujte, jak umělá inteligence ovlivňuje vaše prodejní úkoly, fáze prodejního procesu a produktivitu obchodních zástupců, a na základě získaných dat vylepšujte její využití.
💡 Tip pro profesionály: Použijte panely ClickUp k sledování rychlosti uzavírání obchodů, vlivu AI na objem aktivit a přesnosti prognóz prodeje v čase.
Jak umělá inteligence pomáhá prodejním týmům pracovat chytřeji
Umělá inteligence již prokázala, jak může zvýšit efektivitu prodejních týmů, ale k tomu, abyste skutečně zefektivnili složité pracovní postupy, potřebujete více než jen izolované nástroje. Od správy potenciálních zákazníků a kontaktních bodů se zákazníky až po sledování obchodů a termínů – úspěch prodeje závisí na inteligentních systémech, které spolupracují.
Právě v tom vyniká ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací.
🎯 Vaše instinkty + poznatky umělé inteligence = nepřekonatelná kombinace. Nejlepší prodejní týmy si nevybírají mezi umělou inteligencí a zkušenostmi. Využívají obojí.
Na rozdíl od nástrojů, které AI přidávají až dodatečně, je ClickUp plnohodnotnou pracovní platformou s integrovanými inteligentními prodejními workflowy. S řešením ClickUp Teams Sales Software můžete spravovat celý prodejní proces na jednom místě – sledovat potenciální zákazníky, získávat nové zákazníky, spolupracovat na obchodech a uzavírat je rychleji.
Přizpůsobte si svůj prodejní proces pomocí intuitivního CRM, automatizujte opakující se úkoly a vizualizujte poznatky pomocí přehledných dashboardů, které se snadno používají. To vše potřebuje váš prodejní tým, a to díky umělé inteligenci ClickUp.
1. Automatizujte prodejní úkoly, které vás zpomalují
Buďme upřímní – prodejní týmy stále tráví příliš mnoho času manuální prací. Ať už se jedná o zaznamenávání prodejních hovorů, aktualizaci fází obchodů nebo přiřazování následných kroků, tyto opakující se úkoly mohou tiše ubírat čas na prodej.
🧠 Díky tomu se ClickUp stává více než jen CRM – stává se operačním systémem pro váš prodejní motor.
Pomocí generativních funkcí umělé inteligence ClickUp Brain můžete také vytvářet e-maily, které okamžitě osloví potenciální zákazníky. Stejnou funkci může využít i oddělení vzdělávání a rozvoje k vytváření obsahu pro účely školení prodejců. Zde je příklad, jak můžete pomocí umělé inteligence během několika sekund generovat návrhy e-mailů:
Navíc ClickUp Brain v kombinaci s dalšími funkcemi, jako je ClickUp Clips, otevírá nové možnosti pro zlepšení prodejního procesu.
Vytvářejte a sdílejte školicí a úvodní videa samostatně pomocí ClickUp Clips. Propojte je s funkcemi umělé inteligence ClickUp Brain pro prodej a vaše prodejní týmy budou nyní moci vytvářet videa s přepisům generovanými umělou inteligencí v reálném čase. Tato funkce může být obzvláště užitečná, když se snažíte získat klienty pomocí podrobných demo videí, která vysvětlují složité koncepty.
🎉 Zajímavost: AI nejen píše e-maily nebo hodnotí potenciální zákazníky – nyní dokáže vytvořit kompletní prodejní prezentace za méně než 60 sekund (a ano, přidává dokonce i grafy!).
2. Vytvářejte personalizovaný prodejní obsah během několika sekund (nikoli hodin)
Psaní e-mailů potenciálním zákazníkům, sekvencí studených kontaktů nebo dokonce prezentací může připadat jako práce na plný úvazek. A pokud vaše zprávy nejsou pro potenciálního zákazníka vysoce relevantní, budou ignorovány.
ClickUp AI pomáhá profesionálům v oblasti prodeje:
- Vytvářejte vysoce konverzní studené e-maily na základě historie obchodů nebo osobnosti.
- Pište personalizované následné zprávy přizpůsobené předchozím poznámkám z obchodních hovorů.
- Vytvářejte prezentace nebo zprávy na LinkedIn ve svém vlastním stylu.
- Obnovte staré šablony nebo návrhy pouhým zadáním příkazu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs + AI ke spolupráci s týmem na zprávách, okamžitému přepisu textů a načítání dat z CRM pomocí proměnných. Už nemusíte přepínat mezi dokumenty, Slackem a e-mailovými vlákny.
🎯 Skutečný scénář: Váš obchodní manažer chce vytvořit sekvenci pro podnikové potenciální zákazníky, kteří se přestali ozývat. Místo toho, abyste strávili 3 hodiny jejím navrhováním, ClickUp AI vytvoří personalizovanou sekvenci s více dotyky pomocí dat CRM a historie obchodů – a to během několika minut.
3. Chytřejší prognózy – na základě kontextu, ne odhadů
Prognózy prodeje nejsou o předpovídání budoucnosti, ale o tom, abyste věděli, kde se nacházíte právě teď. A to vyžaduje data v reálném čase, čisté vstupy a schopnost rychle korigovat směr.
ClickUp AI + Dashboards poskytují vedoucím prodeje přehled, který potřebují k:
- Zobrazte aktuální stav pipeline podle fáze, vlastníka nebo regionu.
- Pomocí pokynů AI shrňte překážky v prodejním procesu, aktivity obchodních zástupců a rizika.
- Analyzujte minulé výsledky a rychlost, abyste mohli předpovědět budoucí výsledky.
- Upřednostněte účty nebo teritoria s nejvyšší pravděpodobností konverze.
🧠 Věděli jste? ClickUp AI podporuje více modelů, což vám umožňuje přizpůsobit prognózy na základě vaší obchodní logiky – ať už se jedná o analýzu sentimentu, vážené hodnocení obchodů nebo historické výsledky prodeje.
🎯 Skutečný scénář: Vedoucí prodeje se musí připravit na měsíční revizi prognóz. Místo toho, aby se všech ptal na aktuální informace, spustí příkaz ClickUp Brain – „Které obchody jsou v tomto čtvrtletí ohroženy a proč?“ – a získá souhrn v reálném čase s indikátory rizika a doporučenými opatřeními.
ClickUp také podporuje integraci s nástroji třetích stran, jako jsou Salesforce a Hubspot. Tyto dashboardy lze použít jako jediný zdroj pravdivých informací pro všechna vaše data související s prodejem. Kromě toho mohou vaši obchodní zástupci nastavit upozornění na konkrétní milníky/události, což zajistí, že v případě potřeby budou okamžitě přijata opatření.
Přečtěte si také: Nástroje umělé inteligence pro CRM
4. Sladění prodejních týmů bez dalších statusových schůzek
Prodejní týmy prosperují díky dynamice, ale ta se často zastaví kvůli nedorozuměním, izolovaným nástrojům a nekonečným „jen se hlásím“ zprávám.
ClickUp tento problém řeší centralizací komunikace, sledování a aktualizací založených na umělé inteligenci na jednom místě. Váš prodejní tým zůstává asynchronně sladěný, aniž by došlo ke ztrátě přehlednosti.
Takto prodejní organizace využívají ClickUp AI k lepší spolupráci:
- Shrňte interní prodejní chaty pomocí umělé inteligence, aby vám nic neuniklo.
- Sledujte interakce se zákazníky v rámci obchodů, úkolů a e-mailů v jednom přehledu.
- Proměňte poznámky z jednání v přidělené úkoly pomocí AI + ClickUp Docs.
- Automaticky generujte aktualizace, aby byli všichni obchodní zástupci v obraze.
🎉 Zajímavost: S ClickUp Chat umělá inteligence nejen shrnuje konverzaci, ale také doporučuje další kroky, propojuje relevantní úkoly a motivuje kolegy k jejich dokončení.
🎯 Skutečný scénář: Váš obchodní manažer je nemocný, ale tým stále potřebuje informace o klíčových obchodech. S umělou inteligencí ClickUp může kdokoli na požádání vygenerovat aktuální přehled konverzací se zákazníky, postupu úkolů a vývoje obchodů.
5. Propojte vše pomocí CRM
Vztahy se zákazníky a jejich správa hrají klíčovou roli v úspěchu každého prodejního procesu. Sledování informací napříč všemi kontaktními body však může být obtížné a časově náročné. S řešením CRM ve vašem arzenálu však můžete snadno optimalizovat své prodejní pracovní postupy.
CRM je nástroj, který vám poskytuje 360stupňový přehled o celé vaší prodejní pipeline – zkrátka je to páteř každé prodejní organizace.
CRM ClickUp dokáže konsolidovat všechna data o zákaznících, včetně kontaktních údajů, historie komunikace a dalších informací důležitých pro váš prodejní proces, na jednom centrálním místě. Navíc se hladce integruje s funkcemi umělé inteligence a automatizací, které jste již vyzkoušeli.
Kromě toho nabízí ClickUp CRM také několik přizpůsobitelných zobrazení (více než 15), díky kterým můžete vizualizovat svůj prodejní proces způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Zobrazení Ganttova diagramu ClickUp poskytuje vizuální časovou osu celého vašeho prodejního procesu. Díky tomuto zjednodušenému zobrazení mohou obchodní zástupci na první pohled sledovat pokrok, termíny a závislosti. Tyto informace mohou pomoci identifikovat překážky dříve, než naruší prodejní proces.
Pro rozhraní podobné tabulkovému procesoru použijte zobrazení tabulky ClickUp. Toto zobrazení umožňuje obchodním profesionálům vytvářet vlastní pole pro sledování všeho od informací o zákaznících až po prodejní metriky.
Tento pohled navíc funguje jako databáze bez kódu, která vám umožňuje propojit úkoly, dokumenty a jejich závislosti stejně jako při vytváření tradiční databáze.
S pomocí AI Knowledge Manager od ClickUp Brain můžete prohledávat celý ekosystém vašich prodejních operací, generovat okamžité souhrny a poskytovat konverzační aktualizace o postupu akčních položek. Tato funkce může být obzvláště přínosná pro prodejní profesionály, protože jim poskytuje přístup k bohatým informacím během prodejních hovorů. Budování důvěry u klientů také pomáhá udržovat plynulost konverzace, což může být klíčové pro přeměnu potenciálního zákazníka.
Přečtěte si také: Nástroje umělé inteligence pro elektronický obchod
6. Nezačínejte od nuly – využijte šablony
Šablony jsou pro řízení prodeje skutečně nepostradatelné a nabízejí zkratky k dosažení efektivity a konzistence. Díky předem navrženým šablonám pro CRM, prodejní hovory a sledování prodeje se týmy mohou vyhnout zbytečné práci a zajistit standardizované procesy.
ClickUp nabízí několik šablon, které mohou pomoci obchodním profesionálům vyniknout v jejich pracovních procesech, ušetřit čas a soustředit se na strategické prodejní aktivity.
Šablona ClickUp CRM se stará o nejdůležitější aspekty procesu CRM. Poskytuje centralizované místo, kde má vedoucí prodeje přístup ke všem informacím o zákaznících, včetně, ale nejen, podrobností o zákaznících, historie prodeje a dokonce i poznámek o předchozích interakcích se zákazníky.
Nejedná se však pouze o úložiště dat. Tato šablona také obsahuje vlastní pole a stavy, které umožňují obchodníkům segmentovat své zákazníky pro efektivnější marketingové přístupy a sledovat všechny prodejní aktivity z jednoho místa.
💡 Tip pro profesionály: Použijte v této šabloně zobrazení tabule ClickUp pro interaktivní vizuální znázornění vašich CRM aktivit.
Šablona také nabízí funkce pro automatizaci prodeje, jako je zasílání personalizovaných e-mailů každému zákazníkovi na základě jeho segmentu. Pomáhá při analýze sentimentu tím, že umožňuje managementu sledovat zpětnou vazbu a recenze zákazníků.
ClickUp také nabízí šablony pro zefektivnění samotného prodejního procesu. Například šablona ClickUp Sales Call Template nabízí prodejním organizacím podrobný postup pro správu kontaktů se zákazníky. Tato šablona také nabízí obchodním zástupcům centralizované místo pro přístup ke standardním scénářům prodejních hovorů.
Snadný přístup k těmto funkcím zajistí, že vaše prodejní týmy budou vystupovat profesionálně a poskytovat potenciálním zákazníkům přesné informace.
Prodejní týmy mohou navíc používat vlastní pole k zaznamenávání klíčových detailů z každého hovoru, jako jsou problémy zákazníků a další kroky. Tyto informace mohou být neocenitelné pro následné kroky, personalizaci budoucích interakcí a v důsledku toho i uzavření obchodů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k ukládání všech dalších informací, které vaše prodejní týmy mohou potřebovat při komunikaci se zákazníky. Zajistěte, aby všichni členové vašeho týmu měli přístup ke všem dokumentům – vše na jednom místě!
A konečně máme šablonu ClickUp Sales Tracker, nástroj, který může poskytnout vedení cenné informace o výkonu jejich týmu a celkové účinnosti jejich prodejních aktivit.
Tato šablona jde nad rámec pouhého sledování prodejních čísel. Díky vestavěné umělé inteligenci umožňuje prodejním týmům vizualizovat cenná data o výkonu (individuálně i jako tým), analyzovat trendy a identifikovat příležitosti k růstu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkce ClickUp Goals a ClickUp Milestones v této šabloně, abyste, jak naznačují jejich názvy, stanovili cíle pro vaše prodejní týmy a pomohli jim vizualizovat, jak blízko jsou k jejich dosažení.
✅ Jste připraveni zjistit, co umělá inteligence může udělat pro váš prodejní tým?
Umělá inteligence v prodeji není jen budoucností – je současností. Od chytřejšího vyhledávání potenciálních zákazníků po rychlejší uzavírání obchodů – dnešní nejúspěšnější prodejní organizace využívají umělou inteligenci ke snížení manuální práce, personalizaci každého kontaktního bodu a zvýšení tržeb v měřítku.
ClickUp pomáhá obchodním zástupcům, manažerům a týmům prodeje právě v tom – díky AI zabudované do každého kroku vašeho pracovního postupu. ClickUp také nabízí několik šablon prodejních plánů, které doplňují ty uvedené v tomto blogu a mohou zlepšit fungování vašich prodejních týmů. Od vytváření nabídek a prognózování obchodů po koučování obchodních zástupců a automatizaci následných kroků – vše, co potřebujete k chytřejšímu prodeji, najdete na jednom místě.
