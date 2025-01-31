ClickUp blog

10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro elektronický obchod, které podpoří prodej v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31. ledna 2025

Provozování internetového obchodu je složitá záležitost. Od psaní textů přes správu marketingových kampaní pro elektronický obchod až po poskytování výjimečných služeb zákazníkům – je toho hodně.

Naštěstí umělá inteligence (AI) může online prodejcům ulehčit práci. Nástroje AI využívají algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k převzetí rutinních úkolů a zefektivnění pracovních postupů, čímž vám šetří čas a peníze.

Technologie strojového učení AI může zvýšit konverzní poměr, podpořit prodej a upevnit vaši reputaci na trhu tím, že zlepší zákaznickou zkušenost.

Objevte některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce platformy, které vás posunou na vyšší úroveň, abyste mohli pracovat chytřeji, nikoli tvrději. ?

Co byste měli hledat v nástrojích AI pro e-commerce?

Některé nástroje založené na umělé inteligenci jsou navrženy tak, aby pomáhaly s konkrétními úkoly, zatímco jiné poskytují širší podporu. Toto je jen několik z funkcí a vlastností strojového učení, které byste měli hledat v nejlepších nástrojích umělé inteligence pro e-commerce podniky:

  • Nástroje AI pro psaní, které zjednodušují tvorbu obsahu pro všechny prvky vaší marketingové strategie ?
  • Nástroje pro správu webových projektů, které automatizují vytváření a sledování úkolů a optimalizují pracovní postupy.
  • Nástroje pro správu produktů, které vás provedou od strategie nových produktů až po výrobu a návrh marketingových pracovních postupů.
  • Algoritmy, které analyzují chování a preference zákazníků a poskytují personalizovaná doporučení produktů.
  • Segmentace zákaznických dat založená na umělé inteligenci, která podporuje cílené SMS a e-mailové kampaně.
  • Vylepšené vyhledávání produktů pomocí vizuálního vyhledávání a integrované funkce vyhledávače
  • Funkce jako virtuální vyzkoušení pomáhají zákazníkům činit správná rozhodnutí (a zvyšují spokojenost zákazníků e-commerce podniků).
  • Chatboty využívající umělou inteligenci, které poskytují rychlou zákaznickou podporu tím, že odpovídají na často kladené otázky ?‍♀️
  • Analýza dat, která rozpoznává vzorce a poskytuje vám chytrá doporučení – například kdy objednat určité produkty pro lepší správu skladových zásob.
  • Zprávy, které vám poskytují zpětnou vazbu o pokroku v reálném čase, nabízejí přehledy a upozorňují na potenciální problémy, jako jsou opakované negativní recenze.

10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce

Nyní, když už víte, jak vám nástroje AI mohou usnadnit život a poskytnout vysoce kvalitní uživatelský zážitek, je čas pustit se do práce. Zde je přehled toho, co pro vás mohou některé z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce udělat.

1. ClickUp

Nástroje AI pro e-commerce: ClickUp AI Testovací plán pro správu zásob – příklad
Rychle vytvářejte plány testování produktů a ušetřete si nekonečné hodiny ruční práce díky AI generovaným pokynům od ClickUp.

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby zefektivnila všechny aspekty vašeho podnikání, včetně vaší e-commerce platformy. Využijte automatizaci, šablony a výkonné nástroje pro řízení projektů, které pokrývají různé případy použití.

Urychlete proces vývoje svého e-commerce pomocí některé z mnoha dostupných šablon. Například šablona ClickUp Ecommerce Project Plan Template vás provede nastavením cílů pro váš online obchod a vyjasněním rozsahu a časového harmonogramu projektu.

Pomůže vám naplánovat milníky a podrobné kroky, přidělit zdroje tam, kde jsou potřeba, a spravovat komunikační strategii, aby byl celý váš tým na stejné vlně.

Chcete víc? ClickUp AI je zdaleka jedním z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce.

Příklad e-mailové zprávy ClickUp AI Sales
ClickUp AI vám umožní být při komunikaci sebevědomější díky kontrole, zkracování nebo navrhování textů e-mailů.

Využijte AI asistenta pro psaní ClickUp k vytváření obsahu pro vaše vstupní stránky, popisy produktů, blogové příspěvky a e-maily. Využijte AI s ClickUp Doc nebo ClickUp Whiteboard k brainstormingu designu vaší webové stránky nebo k vývoji strategie obsahu nebo prodeje s vaším týmem.

Nechte je shrnout vaše poznámky z jednání a rychle převést text na úkoly k provedení. Sledujte tyto úkoly až do jejich dokončení a zvyšte produktivitu celého svého týmu. ✅

Až budete připraveni spustit svůj projekt, funkce ClickUp Sales vám poskytnou všechny nástroje, které potřebujete ke správě celého procesu od marketingu až po uzavření obchodu.

Nejlepší funkce ClickUp

  • V podcastu ClickUp for Ecommerce se dozvíte, jak používat ClickUp pro vaše e-commerce pracovní postupy.
  • Nastavte si upozornění, která vám připomenou všechny důležité úkoly, abyste je stihli včas.
  • Využijte vestavěné pokyny založené na umělé inteligenci k zefektivnění úkolů a doladění výsledků.
  • Uchovávejte všechny konverzace související s e-commerce projekty na jednom místě pomocí ClickUp Chat View.
  • Navrhněte si vlastní dashboard pro sledování postupu projektu v reálném čase, krok za krokem.
  • Integrujte je s více než 1 000 dalšími nástroji, a to buď nativně, nebo prostřednictvím Zapieru.

Omezení ClickUp

  • ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
  • Mobilní aplikace zatím ještě není zcela na úrovni desktopové verze, co se týče všech funkcí.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma: Zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)

2. ViSenze

Nástroje AI pro e-commerce: App Keys od ViSenze
prostřednictvím ViSenze

Tento nástroj umělé inteligence, který používá mnoho populárních e-commerce značek, pomáhá zákazníkům rychle a snadno najít produkty, které potřebují, ve vašem internetovém obchodě. A když je vyhledávání produktů snadné, zákazníci nakupují více, což zvyšuje vaše tržby. ?

ViSenze analyzuje, co si zákazníci aktivně prohlížejí, a poskytuje jim personalizovaná doporučení. Zákazníci mohou také provádět vizuální vyhledávání produktů pomocí AI pomocí screenshotu, fotografie nebo uloženého obrázku. Inteligentní označování produktů pomocí údajů, jako je barva, velikost a značka, jim pomáhá najít přesně to, co hledají.

Nejlepší funkce ViSenze

  • Provádějte křížový prodej nebo upselling navrhováním podobných nebo doplňkových produktů.
  • Importujte produkty do ViSenze z e-commerce webových stránek pro snadnou správu katalogu.
  • Snadno škálujte a přidávejte další data SKU podle toho, jak váš e-shop roste.
  • Integrujte je s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, BigCommerce a WooCommerce.

Omezení ViSenze

  • Objevování produktů není pro e-commerce podniky vždy stoprocentně přesné.
  • Není dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře ViSenze funguje.

Ceny ViSenze

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ViSenze

  • G2: 4,0/5 (2 recenze)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

3. Blueshift

Dashboard Blueshift
prostřednictvím Blueshift

Blueshift je nástroj pro elektronický obchod, který zjednodušuje interakci se zákazníky. Využívá umělou inteligenci k automatizaci marketingu napříč několika kanály, aby zvýšil celoživotní hodnotu zákazníků.

Blueshift shromažďuje a organizuje údaje o zákaznících z různých zdrojů, jako je váš CRM systém, samoobslužné interakce a chování zákazníků na vašem webu a v aplikaci, a vytváří z nich užitečné profily. Umělá inteligence pomáhá segmentovat tyto údaje, určit nejlepší komunikační kanály pro různé segmenty a odesílat zprávy ve správný čas, aby byly co nejefektivnější. ?

Nejlepší funkce Blueshift

  • Uživatelská data z nástroje AI pro strojové učení shromážděná od vaší cílové skupiny pomáhají optimalizovat váš rozpočet na placenou reklamu.
  • Posílejte push notifikace, abyste podnítili konverzace se zákazníky a nákupy.
  • Nabízejte zákazníkům personalizovaný obsah a produkty, abyste vylepšili jejich nákupní zážitek.
  • Integrujte je s dalšími prvky vaší technologické infrastruktury, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google Ads, Facebook a obchod Shopify.

Omezení Blueshift

  • Systém je poměrně složitý, takže pro nové uživatele může být jeho osvojení náročné (k dispozici je dokumentace, která vám pomůže).
  • Někteří uživatelé by uvítali možnost vytvářet více vlastních reportů.

Ceny Blueshift

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Blueshift

  • G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)

4. Barilliance

Nástroje AI pro e-commerce: dashboard Barilliance
prostřednictvím Barilliance

Tento software AI pro e-commerce vám pomůže vytvořit personalizované online nákupní zážitky pro zákazníky. Je navržen tak, aby různými způsoby zvyšoval prodej, konverzní poměry a celoživotní hodnotu zákazníků.

Funkce umělé inteligence například předpovídá další nákupy zákazníka, a to dokonce až na konkrétní značky, barvy a velikosti. Poté jim zašle dynamickou zprávu, ve které jim doporučí tyto produkty nebo nabídne slevový kupón na míru.

Může také odesílat následné zprávy v určitých situacích, například když zákazník opustí svůj košík nebo když jste ho nějakou dobu neviděli ve svých online obchodech. ?

Nejlepší funkce Barilliance

  • Segmentujte svou databázi zákazníků, abyste mohli zasílat vysoce relevantní a cílené zprávy.
  • Hladká integrace s vaším poskytovatelem e-mailových služeb a mnoha e-commerce platformami.
  • Snadno shromažďujte e-mailové adresy anonymních nakupujících, kteří procházejí váš web.
  • Využijte živé sociální důkazy, abyste zákazníkům dali vědět, že ostatní kupují produkty, o které mají zájem.

Omezení Barilliance

  • Pokud chcete upravit fungování systému, budete potřebovat určité technické znalosti v oblasti kódování.
  • Někteří majitelé e-shopů a uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být lepší.

Ceny Barilliance

  • Kontaktujte nás ohledně cen (od 250 $/měsíc)

Hodnocení a recenze Barilliance

  • G2: 4,5/5 (1 recenze)
  • Capterra: 4,6/5 (18 recenzí)

5. LivePerson

Agent Workspace od LivePerson
prostřednictvím LivePerson

LivePerson je chatbotový systém, který se zaměřuje na lidskou konverzační AI pro online prodejce. Automatizuje interakci se zákazníky prostřednictvím více kanálů, včetně webového chatu, e-mailu, zasílání zpráv, sociálních médií a hlasových hovorů. ?

Tento nástroj umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívá poznatky získané z miliard skutečných konverzací se zákazníky k vytváření autentických interakcí, které umožňují samoobsluhu a budují důvěru. Díky tomu se váš servisní tým může soustředit na to, co je opravdu potřeba.

Nejlepší funkce LivePerson

  • Použijte LivePerson k doporučování produktů, zasílání aktualizací objednávek a správě dodávek.
  • Zefektivněte vracení a výměnu zboží bez nutnosti manuální podpory.
  • Centralizujte všechny interakce se zákazníky pomocí chatbota a vašeho živého týmu na platformě Conversational Cloud.
  • Vylepšete zákaznickou zkušenost pomocí snadné integrace s jinými platformami, jako je váš CRM, systém pro správu obsahu (CMS) nebo Google Contact Center.

Omezení LivePerson

  • Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro vytváření reportů jsou poněkud omezené a mohly by být vylepšeny.
  • Zákaznický servis se nezdá být konzistentní – někdy je dobrý, jindy ne.

Ceny LivePerson

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze LivePerson

  • G2: 4,2/5 (150 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (39 recenzí)

6. Clerk. io

Nástroje AI pro e-commerce: Sledované objednávky Clerk.io
prostřednictvím Clerk.io

Clerk. io si klade za cíl zvýšit prodej vašeho online obchodu pomocí personalizace a zvýšené relevance během celého nákupního procesu vašeho zákazníka. Algoritmus umělé inteligence analyzuje chování zákazníků a transakce napříč několika kanály, aby generoval personalizovaný obsah, doporučení a výsledky z vyhledávačů, které zvyšují konverze.

A to vše bez použití cookies.

Tento nástroj umělé inteligence pro e-commerce také automatizuje e-mailový marketing pomocí spouštěčů, které zasílají personalizovaná doporučení produktů správným lidem ve správný čas. ?

Nejlepší funkce Clerk.io

  • Vyhledávací funkce, která rozumí přirozenému jazyku a zohledňuje synonyma, pravopisné chyby a dostupnost produktů.
  • Získejte 360stupňový přehled o profilech a chování zákazníků od jejich první interakce na vašem e-commerce webu.
  • Segmentujte svou zákaznickou základnu pomocí filtrů a klíčových slov, abyste vytvořili konkrétní cílové skupiny, a poté jim zasílejte nabídky, které nebudou moci odmítnout.
  • Hladká integrace s vašimi e-commerce, CRM a marketingovými platformami

Omezení Clerk.io

  • Systém je poměrně složitý, takže může chvíli trvat, než si na něj zcela zvyknete.
  • Cenové možnosti jsou modulární a snadno srozumitelné, ale někteří uživatelé mají pocit, že náklady rychle narůstají.

Ceny Clerk.io

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Clerk.io

  • G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)

7. Syte

Seznam produktů společnosti Syte
prostřednictvím Syte

Syte pomáhá vašim zákazníkům najít produkty, které potřebují, pomocí vizuálního vyhledávání, navigace na webu a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Využívá také hyperpersonalizaci, aby jim zobrazil podobné a doplňkové produkty.

Vizuální AI vytváří intuitivní a poutavé zákaznické cesty pro lepší konverze. Je obzvláště oblíbená u online prodejců bytových doplňků, módy a šperků, protože dobře prezentuje tyto typy produktů a dokáže zdůraznit, jak spolu fungují, aby vytvořily ucelený vzhled. ?️

Nejlepší funkce Syte

  • Automatizujte označování produktů, abyste vylepšili a standardizovali produktová data, optimalizovali merchandising a ušetřili čas.
  • Popište produkty podrobně pomocí více než 15 000 atributů, ze kterých si můžete vybrat.
  • Ukažte zákazníkům, co nabízíte, pomocí galerie inspirace.
  • Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na ochotný a vstřícný tým zákaznické podpory společnosti Syte.

Omezení Syte

  • Vyhledávání obrázků ne vždy přináší odpovídající výsledky.
  • Je primárně zaměřen na trhy s bytovými doplňky, šperky a módou, takže pokud vaše podnikání do této kategorie nespadá, možná zjistíte, že Syte nemá všechny funkce, které byste si přáli.

Ceny Syte

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Syte

  • G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: Zatím žádné recenze

8. Phrasee

Nástroje AI pro e-commerce: Screenshot z dashboardu Phrasee
prostřednictvím Phrasee

Tento nástroj umělé inteligence usnadňuje vytváření vysoce efektivního marketingového obsahu přizpůsobeného každé fázi cesty zákazníka. Využívá data k předpovědi, jaký obsah bude nejúčinnější, a poté vám pomáhá provádět testování v měřítku a optimalizaci pro dosažení lepších výsledků. ?

Phrasee dokáže generovat personalizovaný obsah pro různé účely, jako jsou předměty a texty e-mailů, SMS zprávy a placená reklama, aby zvýšil povědomí o značce a posílil zapojení zákazníků.

Nejlepší funkce Phrasee

  • Snadno vytvářejte vysoce konverzní obsah, který zní lidsky a je v souladu s hlasem vaší značky ?
  • Proveďte split testování svých marketingových sdělení a zjistěte, které verze fungují nejlépe.
  • Získejte podrobné informace o výsledcích v reálném čase z textů, které jste zveřejnili.
  • Integrace s řadou poskytovatelů e-mailových služeb

Omezení Phrasee

  • Cena může být pro rozpočty malých podniků trochu vysoká.
  • Musíte zkontrolovat obsah, který Phrasee generuje, abyste odhalili případné chyby.

Ceny Phrasee

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Phrasee

  • G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4,0/5 (1 recenze)

9. Zjednodušené

Stránka Simplified's Playground
prostřednictvím Simplified

Simplified je další nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který generuje texty a grafiku bez nutnosti jakýchkoli znalostí v oblasti designu nebo programování. Díky široké škále designových šablon a přístupu k milionům fotografií můžete vytvářet vysoce kvalitní obrázky pro svůj e-commerce byznys. ?️

Pomocí tohoto nástroje AI pro e-commerce můžete navrhnout cokoli, co si vyberete – vizitky, příspěvky na sociálních sítích, brožury, reklamy a videa. Poté můžete změnit velikost svého návrhu tak, aby vyhovoval různým kanálům, jako jsou Facebook, YouTube a X.

Simplified má také nástroj pro správu sociálních médií, nástroj Link in Bio a funkci AI Chatbot.

Zjednodušené nejlepší funkce

  • Nastavte si sadu značky – včetně loga, barev a písem – a poté k ní dejte přístup svému týmu, klientům nebo dodavatelům.
  • Rychle upravujte své obrázky pomocí užitečných nástrojů, jako je Background Remover a Magic Resizer.
  • Oživte cokoli jediným kliknutím a přidejte tak zcela novou úroveň interakce.
  • Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, abyste mohli kontrolovat, zanechávat zpětnou vazbu, získávat schválení a finalizovat svůj návrh.

Zjednodušené omezení

  • Jelikož se jedná o cloudové řešení, potřebujete spolehlivé připojení k internetu.
  • Bezplatné balíčky mají omezení a jakmile je překročíte, bude vám přístup zablokován.

Zjednodušené ceny

  • Grafický design zdarma: Zdarma
  • Grafický design Pro: 9 $/měsíc na uživatele
  • Grafický design: 15 $/měsíc pro 5 uživatelů
  • Video Editor Free: zdarma
  • Video Editor Pro: 19 $/měsíc na uživatele
  • Video Editor Business: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
  • AI Writer Free: zdarma
  • AI Writer Pro: Od 12 $/měsíc na uživatele

Zjednodušené hodnocení a recenze

  • G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)

10. Chatfuel

Nástroje AI pro e-commerce: ChatFuel.ai Nástroj Chatbot
prostřednictvím Chatfuel

Tento nástroj umělé inteligence pro e-commerce je platforma pro zasílání zpráv, kterou můžete používat napříč kanály, včetně vaší webové stránky, Facebook Messengeru, WhatsAppu a X.

Díky funkcím drag-and-drop nepotřebujete žádné znalosti programování, abyste je mohli nastavit. Chatfuel využívá pokročilou technologii GPT-4 od OpenAI k vytváření konverzací pro interakci se zákazníky pomocí přirozeného jazyka. ?

Chatfuel dokáže odpovídat na často kladené otázky, sledovat preference zákazníků a na jejich základě doporučovat produkty, zasílat promo kódy, generovat upomínky na opuštěné košíky, vyřizovat stížnosti a zpětnou vazbu, optimalizovat vaše reklamy a mnoho dalšího.

Nejlepší funkce Chatfuel

  • Zjednodušte si práci pomocí jediného čísla WhatsApp pro více zákaznických servisních agentů.
  • Integrujte ChatGPT a posuňte interakci se zákazníky na vyšší úroveň.
  • Prodávejte své produkty přímo z aplikace WhatsApp, aby zákazníci nemuseli přecházet na jinou platformu, aby dokončili nákup.
  • Pomocí API Chatfuel můžete integrovat svůj obchod, CRM nebo platformu zákaznických dat (CDP) a zajistit tak plynulý přenos dat a hladký proces zasílání zpráv.

Omezení Chatfuel

  • Váš cenový plán určuje, kolik zpráv můžete odeslat za měsíc.
  • Implementace systému vyžaduje čas a soustředění.

Ceny Chatfuel

  • Podnikání: Od 11,99 $/měsíc
  • Enterprise: Od 300 $/měsíc

Hodnocení a recenze Chatfuel

  • G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)

Zvyšte konverze a prodej pomocí nástrojů AI pro e-commerce

Nejlepší nástroje umělé inteligence pro majitele e-shopů a podniky využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci mnoha úkolů, které dříve musely být prováděny ručně. Nejenže ušetříte čas, ale také zlepšíte zákaznickou zkušenost, což může vést k větší spokojenosti zákazníků a vyššímu prodeji. ?

Ať už potřebujete pomoc s psaním textů a tvorbou grafiky, personalizací obsahu, pomáháním zákazníkům objevovat produkty nebo zlepšováním zákaznických služeb, tyto nástroje umělé inteligence pro e-commerce vám pomohou splnit vaše úkoly.

ClickUp podporuje mnoho z těchto funkcí a mnoho dalšího. Zaregistrujte se zdarma a začněte zjednodušovat všechny aspekty svého podnikání, abyste se mohli soustředit na zvyšování prodeje a zlepšování svých výsledků.

