10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro elektronický obchod, které podpoří prodej v roce 2025

Provozování internetového obchodu je složitá záležitost. Od psaní textů přes správu marketingových kampaní pro elektronický obchod až po poskytování výjimečných služeb zákazníkům – je toho hodně.
Naštěstí umělá inteligence (AI) může online prodejcům ulehčit práci. Nástroje AI využívají algoritmy strojového učení a zpracování přirozeného jazyka k převzetí rutinních úkolů a zefektivnění pracovních postupů, čímž vám šetří čas a peníze.
Technologie strojového učení AI může zvýšit konverzní poměr, podpořit prodej a upevnit vaši reputaci na trhu tím, že zlepší zákaznickou zkušenost.
Objevte některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce platformy, které vás posunou na vyšší úroveň, abyste mohli pracovat chytřeji, nikoli tvrději. ?
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro e-commerce?
Některé nástroje založené na umělé inteligenci jsou navrženy tak, aby pomáhaly s konkrétními úkoly, zatímco jiné poskytují širší podporu. Toto je jen několik z funkcí a vlastností strojového učení, které byste měli hledat v nejlepších nástrojích umělé inteligence pro e-commerce podniky:
- Nástroje AI pro psaní, které zjednodušují tvorbu obsahu pro všechny prvky vaší marketingové strategie ?
- Nástroje pro správu webových projektů, které automatizují vytváření a sledování úkolů a optimalizují pracovní postupy.
- Nástroje pro správu produktů, které vás provedou od strategie nových produktů až po výrobu a návrh marketingových pracovních postupů.
- Algoritmy, které analyzují chování a preference zákazníků a poskytují personalizovaná doporučení produktů.
- Segmentace zákaznických dat založená na umělé inteligenci, která podporuje cílené SMS a e-mailové kampaně.
- Vylepšené vyhledávání produktů pomocí vizuálního vyhledávání a integrované funkce vyhledávače
- Funkce jako virtuální vyzkoušení pomáhají zákazníkům činit správná rozhodnutí (a zvyšují spokojenost zákazníků e-commerce podniků).
- Chatboty využívající umělou inteligenci, které poskytují rychlou zákaznickou podporu tím, že odpovídají na často kladené otázky ?♀️
- Analýza dat, která rozpoznává vzorce a poskytuje vám chytrá doporučení – například kdy objednat určité produkty pro lepší správu skladových zásob.
- Zprávy, které vám poskytují zpětnou vazbu o pokroku v reálném čase, nabízejí přehledy a upozorňují na potenciální problémy, jako jsou opakované negativní recenze.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce
Nyní, když už víte, jak vám nástroje AI mohou usnadnit život a poskytnout vysoce kvalitní uživatelský zážitek, je čas pustit se do práce. Zde je přehled toho, co pro vás mohou některé z nejlepších nástrojů AI pro e-commerce udělat.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby zefektivnila všechny aspekty vašeho podnikání, včetně vaší e-commerce platformy. Využijte automatizaci, šablony a výkonné nástroje pro řízení projektů, které pokrývají různé případy použití.
Urychlete proces vývoje svého e-commerce pomocí některé z mnoha dostupných šablon. Například šablona ClickUp Ecommerce Project Plan Template vás provede nastavením cílů pro váš online obchod a vyjasněním rozsahu a časového harmonogramu projektu.
Pomůže vám naplánovat milníky a podrobné kroky, přidělit zdroje tam, kde jsou potřeba, a spravovat komunikační strategii, aby byl celý váš tým na stejné vlně.
Chcete víc? ClickUp AI je zdaleka jedním z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro e-commerce.
Využijte AI asistenta pro psaní ClickUp k vytváření obsahu pro vaše vstupní stránky, popisy produktů, blogové příspěvky a e-maily. Využijte AI s ClickUp Doc nebo ClickUp Whiteboard k brainstormingu designu vaší webové stránky nebo k vývoji strategie obsahu nebo prodeje s vaším týmem.
Nechte je shrnout vaše poznámky z jednání a rychle převést text na úkoly k provedení. Sledujte tyto úkoly až do jejich dokončení a zvyšte produktivitu celého svého týmu. ✅
Až budete připraveni spustit svůj projekt, funkce ClickUp Sales vám poskytnou všechny nástroje, které potřebujete ke správě celého procesu od marketingu až po uzavření obchodu.
Nejlepší funkce ClickUp
- V podcastu ClickUp for Ecommerce se dozvíte, jak používat ClickUp pro vaše e-commerce pracovní postupy.
- Nastavte si upozornění, která vám připomenou všechny důležité úkoly, abyste je stihli včas.
- Využijte vestavěné pokyny založené na umělé inteligenci k zefektivnění úkolů a doladění výsledků.
- Uchovávejte všechny konverzace související s e-commerce projekty na jednom místě pomocí ClickUp Chat View.
- Navrhněte si vlastní dashboard pro sledování postupu projektu v reálném čase, krok za krokem.
- Integrujte je s více než 1 000 dalšími nástroji, a to buď nativně, nebo prostřednictvím Zapieru.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Mobilní aplikace zatím ještě není zcela na úrovni desktopové verze, co se týče všech funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ViSenze
Tento nástroj umělé inteligence, který používá mnoho populárních e-commerce značek, pomáhá zákazníkům rychle a snadno najít produkty, které potřebují, ve vašem internetovém obchodě. A když je vyhledávání produktů snadné, zákazníci nakupují více, což zvyšuje vaše tržby. ?
ViSenze analyzuje, co si zákazníci aktivně prohlížejí, a poskytuje jim personalizovaná doporučení. Zákazníci mohou také provádět vizuální vyhledávání produktů pomocí AI pomocí screenshotu, fotografie nebo uloženého obrázku. Inteligentní označování produktů pomocí údajů, jako je barva, velikost a značka, jim pomáhá najít přesně to, co hledají.
Nejlepší funkce ViSenze
- Provádějte křížový prodej nebo upselling navrhováním podobných nebo doplňkových produktů.
- Importujte produkty do ViSenze z e-commerce webových stránek pro snadnou správu katalogu.
- Snadno škálujte a přidávejte další data SKU podle toho, jak váš e-shop roste.
- Integrujte je s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, BigCommerce a WooCommerce.
Omezení ViSenze
- Objevování produktů není pro e-commerce podniky vždy stoprocentně přesné.
- Není dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře ViSenze funguje.
Ceny ViSenze
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ViSenze
- G2: 4,0/5 (2 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
3. Blueshift
Blueshift je nástroj pro elektronický obchod, který zjednodušuje interakci se zákazníky. Využívá umělou inteligenci k automatizaci marketingu napříč několika kanály, aby zvýšil celoživotní hodnotu zákazníků.
Blueshift shromažďuje a organizuje údaje o zákaznících z různých zdrojů, jako je váš CRM systém, samoobslužné interakce a chování zákazníků na vašem webu a v aplikaci, a vytváří z nich užitečné profily. Umělá inteligence pomáhá segmentovat tyto údaje, určit nejlepší komunikační kanály pro různé segmenty a odesílat zprávy ve správný čas, aby byly co nejefektivnější. ?
Nejlepší funkce Blueshift
- Uživatelská data z nástroje AI pro strojové učení shromážděná od vaší cílové skupiny pomáhají optimalizovat váš rozpočet na placenou reklamu.
- Posílejte push notifikace, abyste podnítili konverzace se zákazníky a nákupy.
- Nabízejte zákazníkům personalizovaný obsah a produkty, abyste vylepšili jejich nákupní zážitek.
- Integrujte je s dalšími prvky vaší technologické infrastruktury, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google Ads, Facebook a obchod Shopify.
Omezení Blueshift
- Systém je poměrně složitý, takže pro nové uživatele může být jeho osvojení náročné (k dispozici je dokumentace, která vám pomůže).
- Někteří uživatelé by uvítali možnost vytvářet více vlastních reportů.
Ceny Blueshift
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Blueshift
- G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 recenzí)
4. Barilliance
Tento software AI pro e-commerce vám pomůže vytvořit personalizované online nákupní zážitky pro zákazníky. Je navržen tak, aby různými způsoby zvyšoval prodej, konverzní poměry a celoživotní hodnotu zákazníků.
Funkce umělé inteligence například předpovídá další nákupy zákazníka, a to dokonce až na konkrétní značky, barvy a velikosti. Poté jim zašle dynamickou zprávu, ve které jim doporučí tyto produkty nebo nabídne slevový kupón na míru.
Může také odesílat následné zprávy v určitých situacích, například když zákazník opustí svůj košík nebo když jste ho nějakou dobu neviděli ve svých online obchodech. ?
Nejlepší funkce Barilliance
- Segmentujte svou databázi zákazníků, abyste mohli zasílat vysoce relevantní a cílené zprávy.
- Hladká integrace s vaším poskytovatelem e-mailových služeb a mnoha e-commerce platformami.
- Snadno shromažďujte e-mailové adresy anonymních nakupujících, kteří procházejí váš web.
- Využijte živé sociální důkazy, abyste zákazníkům dali vědět, že ostatní kupují produkty, o které mají zájem.
Omezení Barilliance
- Pokud chcete upravit fungování systému, budete potřebovat určité technické znalosti v oblasti kódování.
- Někteří majitelé e-shopů a uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní by mohlo být lepší.
Ceny Barilliance
- Kontaktujte nás ohledně cen (od 250 $/měsíc)
Hodnocení a recenze Barilliance
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,6/5 (18 recenzí)
5. LivePerson
LivePerson je chatbotový systém, který se zaměřuje na lidskou konverzační AI pro online prodejce. Automatizuje interakci se zákazníky prostřednictvím více kanálů, včetně webového chatu, e-mailu, zasílání zpráv, sociálních médií a hlasových hovorů. ?
Tento nástroj umělé inteligence pro majitele e-shopů a firmy využívá poznatky získané z miliard skutečných konverzací se zákazníky k vytváření autentických interakcí, které umožňují samoobsluhu a budují důvěru. Díky tomu se váš servisní tým může soustředit na to, co je opravdu potřeba.
Nejlepší funkce LivePerson
- Použijte LivePerson k doporučování produktů, zasílání aktualizací objednávek a správě dodávek.
- Zefektivněte vracení a výměnu zboží bez nutnosti manuální podpory.
- Centralizujte všechny interakce se zákazníky pomocí chatbota a vašeho živého týmu na platformě Conversational Cloud.
- Vylepšete zákaznickou zkušenost pomocí snadné integrace s jinými platformami, jako je váš CRM, systém pro správu obsahu (CMS) nebo Google Contact Center.
Omezení LivePerson
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce pro vytváření reportů jsou poněkud omezené a mohly by být vylepšeny.
- Zákaznický servis se nezdá být konzistentní – někdy je dobrý, jindy ne.
Ceny LivePerson
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LivePerson
- G2: 4,2/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (39 recenzí)
6. Clerk. io
Clerk. io si klade za cíl zvýšit prodej vašeho online obchodu pomocí personalizace a zvýšené relevance během celého nákupního procesu vašeho zákazníka. Algoritmus umělé inteligence analyzuje chování zákazníků a transakce napříč několika kanály, aby generoval personalizovaný obsah, doporučení a výsledky z vyhledávačů, které zvyšují konverze.
A to vše bez použití cookies.
Tento nástroj umělé inteligence pro e-commerce také automatizuje e-mailový marketing pomocí spouštěčů, které zasílají personalizovaná doporučení produktů správným lidem ve správný čas. ?
Nejlepší funkce Clerk.io
- Vyhledávací funkce, která rozumí přirozenému jazyku a zohledňuje synonyma, pravopisné chyby a dostupnost produktů.
- Získejte 360stupňový přehled o profilech a chování zákazníků od jejich první interakce na vašem e-commerce webu.
- Segmentujte svou zákaznickou základnu pomocí filtrů a klíčových slov, abyste vytvořili konkrétní cílové skupiny, a poté jim zasílejte nabídky, které nebudou moci odmítnout.
- Hladká integrace s vašimi e-commerce, CRM a marketingovými platformami
Omezení Clerk.io
- Systém je poměrně složitý, takže může chvíli trvat, než si na něj zcela zvyknete.
- Cenové možnosti jsou modulární a snadno srozumitelné, ale někteří uživatelé mají pocit, že náklady rychle narůstají.
Ceny Clerk.io
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clerk.io
- G2: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (19 recenzí)
7. Syte
Syte pomáhá vašim zákazníkům najít produkty, které potřebují, pomocí vizuálního vyhledávání, navigace na webu a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Využívá také hyperpersonalizaci, aby jim zobrazil podobné a doplňkové produkty.
Vizuální AI vytváří intuitivní a poutavé zákaznické cesty pro lepší konverze. Je obzvláště oblíbená u online prodejců bytových doplňků, módy a šperků, protože dobře prezentuje tyto typy produktů a dokáže zdůraznit, jak spolu fungují, aby vytvořily ucelený vzhled. ?️
Nejlepší funkce Syte
- Automatizujte označování produktů, abyste vylepšili a standardizovali produktová data, optimalizovali merchandising a ušetřili čas.
- Popište produkty podrobně pomocí více než 15 000 atributů, ze kterých si můžete vybrat.
- Ukažte zákazníkům, co nabízíte, pomocí galerie inspirace.
- Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na ochotný a vstřícný tým zákaznické podpory společnosti Syte.
Omezení Syte
- Vyhledávání obrázků ne vždy přináší odpovídající výsledky.
- Je primárně zaměřen na trhy s bytovými doplňky, šperky a módou, takže pokud vaše podnikání do této kategorie nespadá, možná zjistíte, že Syte nemá všechny funkce, které byste si přáli.
Ceny Syte
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Syte
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
8. Phrasee
Tento nástroj umělé inteligence usnadňuje vytváření vysoce efektivního marketingového obsahu přizpůsobeného každé fázi cesty zákazníka. Využívá data k předpovědi, jaký obsah bude nejúčinnější, a poté vám pomáhá provádět testování v měřítku a optimalizaci pro dosažení lepších výsledků. ?
Phrasee dokáže generovat personalizovaný obsah pro různé účely, jako jsou předměty a texty e-mailů, SMS zprávy a placená reklama, aby zvýšil povědomí o značce a posílil zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce Phrasee
- Snadno vytvářejte vysoce konverzní obsah, který zní lidsky a je v souladu s hlasem vaší značky ?
- Proveďte split testování svých marketingových sdělení a zjistěte, které verze fungují nejlépe.
- Získejte podrobné informace o výsledcích v reálném čase z textů, které jste zveřejnili.
- Integrace s řadou poskytovatelů e-mailových služeb
Omezení Phrasee
- Cena může být pro rozpočty malých podniků trochu vysoká.
- Musíte zkontrolovat obsah, který Phrasee generuje, abyste odhalili případné chyby.
Ceny Phrasee
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Phrasee
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
9. Zjednodušené
Simplified je další nástroj pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí, který generuje texty a grafiku bez nutnosti jakýchkoli znalostí v oblasti designu nebo programování. Díky široké škále designových šablon a přístupu k milionům fotografií můžete vytvářet vysoce kvalitní obrázky pro svůj e-commerce byznys. ?️
Pomocí tohoto nástroje AI pro e-commerce můžete navrhnout cokoli, co si vyberete – vizitky, příspěvky na sociálních sítích, brožury, reklamy a videa. Poté můžete změnit velikost svého návrhu tak, aby vyhovoval různým kanálům, jako jsou Facebook, YouTube a X.
Simplified má také nástroj pro správu sociálních médií, nástroj Link in Bio a funkci AI Chatbot.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Nastavte si sadu značky – včetně loga, barev a písem – a poté k ní dejte přístup svému týmu, klientům nebo dodavatelům.
- Rychle upravujte své obrázky pomocí užitečných nástrojů, jako je Background Remover a Magic Resizer.
- Oživte cokoli jediným kliknutím a přidejte tak zcela novou úroveň interakce.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, abyste mohli kontrolovat, zanechávat zpětnou vazbu, získávat schválení a finalizovat svůj návrh.
Zjednodušené omezení
- Jelikož se jedná o cloudové řešení, potřebujete spolehlivé připojení k internetu.
- Bezplatné balíčky mají omezení a jakmile je překročíte, bude vám přístup zablokován.
Zjednodušené ceny
- Grafický design zdarma: Zdarma
- Grafický design Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Grafický design: 15 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Video Editor Free: zdarma
- Video Editor Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Video Editor Business: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- AI Writer Free: zdarma
- AI Writer Pro: Od 12 $/měsíc na uživatele
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
10. Chatfuel
Tento nástroj umělé inteligence pro e-commerce je platforma pro zasílání zpráv, kterou můžete používat napříč kanály, včetně vaší webové stránky, Facebook Messengeru, WhatsAppu a X.
Díky funkcím drag-and-drop nepotřebujete žádné znalosti programování, abyste je mohli nastavit. Chatfuel využívá pokročilou technologii GPT-4 od OpenAI k vytváření konverzací pro interakci se zákazníky pomocí přirozeného jazyka. ?
Chatfuel dokáže odpovídat na často kladené otázky, sledovat preference zákazníků a na jejich základě doporučovat produkty, zasílat promo kódy, generovat upomínky na opuštěné košíky, vyřizovat stížnosti a zpětnou vazbu, optimalizovat vaše reklamy a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Chatfuel
- Zjednodušte si práci pomocí jediného čísla WhatsApp pro více zákaznických servisních agentů.
- Integrujte ChatGPT a posuňte interakci se zákazníky na vyšší úroveň.
- Prodávejte své produkty přímo z aplikace WhatsApp, aby zákazníci nemuseli přecházet na jinou platformu, aby dokončili nákup.
- Pomocí API Chatfuel můžete integrovat svůj obchod, CRM nebo platformu zákaznických dat (CDP) a zajistit tak plynulý přenos dat a hladký proces zasílání zpráv.
Omezení Chatfuel
- Váš cenový plán určuje, kolik zpráv můžete odeslat za měsíc.
- Implementace systému vyžaduje čas a soustředění.
Ceny Chatfuel
- Podnikání: Od 11,99 $/měsíc
- Enterprise: Od 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze Chatfuel
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Zvyšte konverze a prodej pomocí nástrojů AI pro e-commerce
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro majitele e-shopů a podniky využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k automatizaci mnoha úkolů, které dříve musely být prováděny ručně. Nejenže ušetříte čas, ale také zlepšíte zákaznickou zkušenost, což může vést k větší spokojenosti zákazníků a vyššímu prodeji. ?
Ať už potřebujete pomoc s psaním textů a tvorbou grafiky, personalizací obsahu, pomáháním zákazníkům objevovat produkty nebo zlepšováním zákaznických služeb, tyto nástroje umělé inteligence pro e-commerce vám pomohou splnit vaše úkoly.
ClickUp podporuje mnoho z těchto funkcí a mnoho dalšího. Zaregistrujte se zdarma a začněte zjednodušovat všechny aspekty svého podnikání, abyste se mohli soustředit na zvyšování prodeje a zlepšování svých výsledků.