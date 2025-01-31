10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro prodejní týmy pro rok 2023

Umělá inteligence (AI) a strojové učení udělaly obrovský skok vpřed. Technologie AI byla kdysi vnímána jako nespolehlivý zdroj pomoci, ale dnes je pro obchodní zástupce mocným nástrojem k automatizaci úkolů, získávání cenných informací a dosahování lepších výsledků.
V současné době existuje celá řada AI prodejních asistentů, ale do kterých z nich se vyplatí investovat? Provedli jsme průzkum a přinášíme vám odborného průvodce nejlepšími AI prodejními nástroji pro týmy v roce 2023.
Pojďme se do toho pustit.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro prodej?
Ne všechny AI nástroje pro prodej jsou stejné. Některé jsou určeny pro velké podniky, jiné jsou vhodnější pro začínající startupy. Některé nástroje se zaměřují na správu prodejního procesu a výkonnost, jiné využívají ChatGPT k usnadnění tvorby prodejních e-mailů.
Při zvažování různých AI nástrojů pro prodej zvažte následující:
- Funkce: Má nástroj funkce, které potřebujete? Nabízí něco jedinečného?
- Snadné použití: Je nástroj AI pro prodej snadno použitelný? Má strmou křivku učení?
- Ceny: Je tento prodejní nástroj cenově dostupný?
- Smlouva: Můžete uzavřít měsíční smlouvu, nebo jste vázáni roční smlouvou?
- Kompatibilita: Je nástroj kompatibilní s vaší stávající sbírkou?
- Škálovatelnost: Dokáže se nástroj přizpůsobit vašemu růstu?
- Zákaznický servis: Je zákaznická podpora tohoto nástroje vysoce hodnocená?
Díky tomu si můžete vytvořit seznam prodejních aplikací, které skutečně odpovídají vašim potřebám. Poté několik z nich vyzkoušejte a využijte bezplatné zkušební verze a bezplatné tarify, abyste získali představu o tom, jak fungují. Brzy budete mít k dispozici sadu nejlepších prodejních nástrojů, které perfektně odpovídají vašim prodejním cílům, prodejním OKR a stylu práce. 🧰
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro prodej, které můžete použít v roce 2023
S tolika nástroji AI pro prodej je těžké se rozhodnout, který z nich zvážit jako první. Ponořte se do našeho seznamu nejlepších nástrojů AI pro prodejní týmy a objevte nástroj pro každý účel – od systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) až po virtuální asistenty AI.
1. ClickUp
Pokud jde o nástroje AI pro prodejní asistenty, které vám poskytnou vše na jednom místě, ClickUp je tou nejlepší volbou. Díky prodejním funkcím ClickUp můžete řídit celý svůj provoz z jednoho centrálního místa.
Postarejte se o své prodejní operace od začátku do konce pomocí CRM, sledování potenciálních zákazníků, správy prodejního procesu, spolupráce na obchodech, zapojování zákazníků a dalších funkcí. To vše můžete provádět v rámci centra produktivity a správy projektů, kterým je ClickUp.
Zjednodušte pracovní postupy svého prodejního týmu pomocí ClickUp AI. Náš nástroj založený na umělé inteligenci šetří čas díky okamžitě generovaným souhrnům a akčním položkám. Pište působivější prodejní e-maily pomocí našeho nástroje pro psaní založeného na umělé inteligenci a využijte naši umělou inteligenci k nalezení nových nápadů pro vaši příští prodejní kampaň. ✨
Nejlepší funkce ClickUp:
- Přesuňte celý svůj prodejní trychtýř a proces na jednu snadno použitelnou platformu.
- Využijte automatizaci ClickUp k usnadnění časově náročných opakujících se úkolů a automatickému přiřazování úkolů na základě vašeho prodejního cyklu.
- Spouštějte aktualizace stavu a upozorňujte svůj prodejní tým, na co se má dále zaměřit.
- Uspořádejte si osobní a týmový seznam úkolů a zůstaňte produktivní díky integrovaným úkolům.
- Spravujte svůj prodejní tým a zdroje
- Shromažďujte odpovědi a kvalifikujte potenciální zákazníky pomocí formulářů ClickUp.
- Obchodní manažeři mohou vizualizovat celé prodejní procesy, dohlížet na obchodní zástupce a sledovat potenciální zákazníky na jednom místě – v různých typech zobrazení, jako je zobrazení tabule, tabulky a seznamu.
- Přizpůsobte si své prostředí pomocí barevného kódování, vlastních stavů, více zobrazení a dalších funkcí.
- Pomocí úkolů ClickUp zůstaňte organizovaní a spolupracujte jako tým díky komentářům v reálném čase a integrovanému chatu.
- Zefektivněte své procesy pomocí šablon prodejních zpráv a šablon nabídek.
Omezení ClickUp:
- ClickUp AI je relativně nový nástroj, takže další funkce budou přidávány postupně.
- Vzhledem k velkému množství funkcí a možností přizpůsobení může některým uživatelům chvíli trvat, než tyto funkce plně využijí.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. 6sense
6sense Revenue AI™ for Sales je nabídka softwarové společnosti pro prodejní týmy, které chtějí mít informace o potenciálních zákaznících na jednom místě. Platforma B2B sales intelligence využívá strojové učení AI k zefektivnění pracovních postupů, odhalení prodejních příležitostí a využití datových poznatků k určení priorit, které účty je třeba sledovat jako první. ▶️
Nejlepší funkce 6sense:
- Upřednostňujte účty na základě signálů o záměru koupě
- Vysoce kvalitní údaje o účtech
- Možnost segmentovat data do relevantních skupin
Omezení 6sense:
- Integrace s CRM systémy mimo několik vybraných může být náročná, jak uvádějí někteří uživatelé.
- Někteří uživatelé zmiňují, že platforma je pomalá, což má vliv na uživatelský komfort.
Ceny 6sense:
- Zdarma
- Tým: Kontaktujte nás ohledně cen
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze 6sense:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Pipedrive
Pipedrive je platforma CRM navržená speciálně pro profesionály v oblasti prodeje. Umožňuje členům týmu vizualizovat celý jejich prodejní proces a přizpůsobit jej svým potřebám. Segmentujte potenciální zákazníky, prohlížejte si předchozí interakce se zákazníky, používejte webové formuláře k generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků a prohlížejte si odhady prodejních prognóz. Využijte nástroj AI prodejního asistenta Pipedrive ke zlepšení produktivity prodeje a k přijímání strategičtějších rozhodnutí.
Nejlepší funkce Pipedrive:
- Snadno nastavujte připomenutí pro následné kontaktování potenciálních zákazníků.
- Přizpůsobte si pipeline tak, aby odpovídaly vašim prodejním kampaním.
- Integrovaný AI prodejní asistent, který vás navede na další kroky
Omezení Pipedrive:
- Pro technicky neznalé uživatele může být nastavení a první zkušenost s tímto nástrojem poněkud složitá.
- Někteří uživatelé uvádějí, že proces zadávání dat může být repetitivní.
Ceny Pipedrive:
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49/90 USD/měsíc na uživatele
- Cena: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive:
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Outplay
Outplay je nástroj pro prodejní aktivity založený na umělé inteligenci pro týmy, které chtějí dosáhnout úspěchu s odchozími prodejními hovory, e-maily a SMS zprávami. Platforma nabízí inteligentní konverzace, automatizaci prodeje, multikanálové oslovování, analýzu prodeje a sledování potenciálních zákazníků, vše na jednom místě. 📞
Nejlepší funkce Outplay:
- Rychle odesílejte e-maily a SMS pomocí předem připravených přizpůsobitelných šablon.
- Provádějte rychlé aktualizace pomocí funkcí hromadné úpravy.
- Integruje se s předními CRM nástroji pro prodej a poskytuje přehled o pokroku na vysoké úrovni.
Překonejte omezení:
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby software disponoval podrobnějšími analytickými a reportovacími funkcemi.
- Při přechodu na tuto platformu může být nutná náročná adaptace, jak uvádějí někteří uživatelé.
Ceny Outplay:
- Zdarma
- Růst: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Outplay:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
5. Seamless AI
Bezproblémový prodejní software s umělou inteligencí poskytuje moderním prodejním týmům data, která potřebují k tomu, aby mohli začít volat a představovat se správným lidem. Tento prodejní softwarový nástroj poskytuje ověřené e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a přímé volání pro klíčové držitele účtů. Obchodní zástupci mohou tento nástroj využít k úspoře času při ručním vyhledávání a ke zlepšení výsledků tím, že osloví správné kontakty. 👤
Nejlepší funkce Seamless AI:
- Rozsáhlá databáze vysoce kvalitních kontaktních údajů
- Vyhledávejte a filtrujte, abyste našli relevantní potenciální zákazníky pro svou prodejní kampaň.
- Ušetřete čas importováním dat přímo do svého CRM systému.
Omezení bezproblémové AI:
- Někteří uživatelé uvádějí, že data někdy nejsou tak přesná, jak by si přáli, a vyžadují další ověřovací kroky.
- Zatímco někteří uživatelé ocení vestavěnou gamifikaci, jiní by uvítali možnost ji vypnout.
Hladké stanovení cen pomocí umělé inteligence:
- Zdarma
- Základní: Ceny na vyžádání
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze bezproblémové AI:
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 100 recenzí)
6. Drift
Drift je inteligentní konverzační platforma pro prodej a zapojení zákazníků založená na umělé inteligenci. Tento prodejní software a chatbotový nástroj umožňuje prodejcům upřednostňovat zákazníky a personalizovat jejich zkušenosti pomocí funkcí, jako jsou skóre zapojení, minulé prodejní výsledky a signály o nákupu. Získejte oznámení o zapojení v reálném čase a zapojte se do živého chatu s potenciálními zákazníky, kteří procházejí váš web. 🤖
Nejlepší funkce Drift:
- Generujte potenciální zákazníky přímo z vašeho webu pomocí živého chatu.
- Využijte získané informace k navázání kontaktu s potenciálními zákazníky v okamžiku, kdy mají největší zájem.
- Sledujte svůj pokrok a analyzujte úspěšnost svých prodejních interakcí.
Omezení Drift:
- Cenová struktura Driftu je pro prodejní týmy s omezeným rozpočtem nedostupná.
- Někteří uživatelé zjistili, že zákazníci nechtěli komunikovat s chatem založeným na umělé inteligenci.
Ceny Drift:
- Premium: 2 500 $/měsíc
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Drift:
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. LeadIQ
LeadIQ je platforma pro vyhledávání potenciálních zákazníků založená na umělé inteligenci, která pomáhá obchodníkům plánovat schůzky s kvalitními potenciálními zákazníky. Objevujte data o potenciálních zákaznících, sledujte spouštěče prodeje a vytvářejte personalizované zprávy, abyste zvýšili počet schůzek. 📈
Nejlepší funkce LeadIQ:
- Rychle vytvářejte prodejní seznamy s profily kontaktů bohatými na data.
- Ověřte si správnost svých dat pomocí integrované validace dat.
- Načtěte data z LinkedIn do LeadIQ pro vyhledávání potenciálních zákazníků
Omezení LeadIQ:
- Někteří uživatelé by uvítali možnost hromadného exportu zákaznických dat.
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvalita potenciálních zákazníků není tak vysoká, jak očekávali.
Ceny LeadIQ:
- Zdarma
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze LeadIQ:
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
8. Apollo
Apollo je komplexní AI software pro prodej, který poskytuje kontaktní údaje vašemu prodejnímu týmu. Najděte data, spusťte oslovovací kampaně pro vaše potenciální zákazníky a využijte pracovní postupy pro zapojení zákazníků, abyste zefektivnili proces a uzavřeli více obchodů. 🤝
Nejlepší funkce Apollo:
- Získejte kontaktní údaje a rozdělte je do kategorií pro cílené oslovení.
- Sledujte odpovědi, odrazy a žádosti o odhlášení z e-mailových kampaní.
- Integrujte je s nástrojem CRM pro prodej a zajistěte si plynulý a efektivní pracovní postup.
Omezení Apollo:
- Automatické zprávy nerozlišují mezi nedoručenými e-maily a e-maily s odpověďmi, tvrdí někteří uživatelé.
- Někteří uživatelé uvádějí, že omezení exportu a odesílání e-mailů mohou být omezující.
Ceny Apollo:
- Zdarma
- Základní verze: 49 $/měsíc na uživatele
- Professional: 79 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo:
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
9. Warmer
Warmer je nástroj pro psaní e-mailů založený na umělé inteligenci. Obchodní a marketingové týmy mohou Warmer používat k rychlému vytváření a odesílání personalizovaných e-mailů potenciálním zákazníkům díky procesu založenému na umělé inteligenci, který zohledňuje váš cíl e-mailu a informace o potenciálním zákazníkovi. ✉️
Nejlepší funkce Warmer:
- Posílejte personalizované e-maily rychleji
- E-maily napsané umělou inteligencí s vysoce osobním nádechem
- Získejte informace z webových stránek nebo profilu LinkedIn vašich potenciálních zákazníků.
Omezení Warmer:
- Warmer se zaměřuje na personalizaci e-mailů, takže uživatelé, kteří chtějí obecnější nástroj pro psaní s umělou inteligencí, mohou dát přednost jinému nástroji.
- Někteří uživatelé mohou upřednostňovat měsíční cenový model před systémem založeným na kreditech.
Ceny Warmer:
- Zdarma
- K dispozici jsou placené tarify
Hodnocení a recenze Warmer:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Freshsales
Freshsales je nástroj pro prodejní týmy od softwarové společnosti Freshworks. Tato platforma je komplexním řešením, které prodejním týmům poskytuje nástroje k rychlejšímu uzavírání obchodů a zajištění konzistentnějších prodejů. Mezi klíčové funkce patří informace o zákaznících a kontext, multikanálový dosah, nástroje pro automatizaci prodeje a hodnocení kontaktů pomocí prodejního asistenta Freddy AI. ⚒️
Nejlepší funkce Freshsales:
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě algoritmů a poznatků založených na umělé inteligenci
- Spojte své řízení prodeje, databázi kontaktů a e-mailový marketing na jednom místě.
- Zjednodušte pracovní postupy pomocí předem připravených šablon prodejních e-mailů.
Omezení Freshsales:
- Někteří uživatelé by uvítali více automatizačních funkcí pro prodejní aktivity.
- Najít a exportovat data CRM může být náročné, jak uvádějí někteří uživatelé.
Ceny Freshsales:
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales:
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Dosáhněte většího úspěchu s těmito nástroji umělé inteligence pro prodej
Existuje nekonečné množství nástrojů AI pro prodejní asistenty, ale pro obchodní manažery stojí za investici pouze některé z nich. Pomocí tohoto průvodce najdete ty správné nástroje AI pro prodej, které vám pomohou zvýšit počet potenciálních zákazníků a získat přístup k datovým informacím, díky nimž uzavřete více obchodů.
Pokud hledáte jedno místo, kde můžete dělat vše, investujte do ClickUp. Díky naší umělé inteligenci a prodejním funkcím můžete vše řídit z jednoho centrálního místa, včetně správy prodejního procesu, sledování potenciálních zákazníků, řízení prodejního týmu a dalšího. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes. 🤩