Prozkoumání dne v životě obchodního manažera: povinnosti, výzvy a zdroje pro úspěch

Pokud jste někdy pracovali s obchodním manažerem, pravděpodobně jste ho slyšeli zvolat: Právě jsme dosáhli našeho cíle! 🎯
Kromě plnění prodejních cílů jsou obchodní manažeři zodpovědní za školení, vedení a řízení týmu obchodních profesionálů. Spolupracují s ostatními odděleními v organizaci, aby zajistili, že jejich prodejní strategie je v souladu s celkovými obchodními cíli.
Při procházení jednoho dne v životě obchodního manažera vám odhalíme různé činnosti a povinnosti těchto profesionálů. Zaměříme se také na:
- Běžné výzvy, kterým čelí obchodní manažeři
- Cenné tipy pro řízení jejich pracovní zátěže
- Jak používat ClickUp k zefektivnění každodenních úkolů a projektů obchodního manažera
Kdo je obchodní manažer?
Obchodní manažeři jsou hnací silou prodejního týmu společnosti. 🔋
Jejich hlavním úkolem je vytvářet, rozvíjet a vést prodejní sílu společnosti, jejich primárním cílem je zajistit úspěch prodejního týmu. Tento úspěch se měří pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je schopnost týmu plnit prodejní cíle, měsíční růst prodeje a náklady na získání zákazníků.
Aby dosáhli svých cílů, obchodní manažeři spolupracují s vrcholovým managementem na vývoji a implementaci strategických plánů pro splnění cílů a zároveň vedou a motivují obchodní tým. Jinými slovy, obchodní manažeři jsou klíčovým článkem mezi obchodními zástupci v terénu a vyššími manažery odpovědnými za růst organizace.
Tito profesionálové zajišťují, aby členové jejich týmu měli k dispozici zdroje, jako jsou šablony prodejních plánů, které jim pomáhají rychle identifikovat jejich cíle a kroky potřebné k jejich dosažení.
Role a odpovědnosti obchodního manažera
Role obchodního manažera je dynamická a vyžaduje kombinaci kritického myšlení, vůdčích schopností a koučovacích dovedností, aby bylo možné řídit prodejní aktivity společnosti.
V této části rozebíráme klíčové role a odpovědnosti, které obchodní manažer zastává v každé organizaci.
1. Vedení prodejního týmu
Mezi hlavní povinnosti obchodního manažera patří klíčový úkol vést obchodní tým. Obvykle zahrnuje činnosti jako:
- Zaškolování nových obchodních zástupců
- Školení a rozvoj prodejního týmu
- Sledování pokroku obchodních zástupců
Profesionální tip: Šablona prodejního procesu ClickUp je neocenitelným nástrojem, který pomáhá obchodním manažerům vést prodejní tým k úspěchu. Mapuje kroky, které musí každý obchodní zástupce podniknout, aby proměnil potenciálního zákazníka v zákazníka.
Obchodní manažeři mohou šablonu snadno přizpůsobit zadáním klíčových procesů v prodejním procesu, jako je generování potenciálních zákazníků, vyjednávání a uzavírání obchodů. Mohou také uvést konkrétní činnosti, které jsou součástí každého z těchto procesů.
Šablonu lze znovu použít při zaškolování nových obchodních zástupců, aby získali jasný přehled o prodejním procesu a úkolech, které je čekají v jednotlivých fázích.
2. Strategické plánování
Obchodní manažeři jsou zodpovědní za vytváření strategií, které pomáhají jejich týmu dosáhnout a překonat prodejní cíle společnosti. Spolupracují s různými odděleními a využívají poznatky o trhu k sladění prodejních cílů s cíli organizace.
Obchodní manažeři musí být také schopni přizpůsobit své obchodní strategie tak, aby mohli využít nové příležitosti a zmírnit potenciální hrozby, a zajistit tak, že společnost bude i nadále reagovat na změny na trhu.
3. Plnění prodejních cílů
Po spolupráci s vrcholovým managementem při stanovení dosažitelných prodejních cílů a vymýšlení strategií k jejich dosažení obchodní manažeři vytvářejí realistické prodejní cíle pro své týmy.
Tyto cíle stanovují na základě analýzy tržních trendů, analýzy konkurence, zohlednění rozpočtových omezení a posouzení poptávky po produktech. Poté rozdělí celkové prodejní cíle na menší cíle a úkoly s jasnými termíny.
Profesionální tip: Použijte ClickUp Goals k nastavení cílů v rámci SMART pro vaše prodejní týmy s jasnými časovými harmonogramy a měřitelnými cíli. Sledujte pokrok svého týmu při dosahování cílů pomocí automatického sledování pokroku.
4. Řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je pro obchodní manažery zásadní odpovědností, protože zahrnuje činnosti nezbytné pro získávání, udržení a rozšiřování zákaznické základny. Efektivní CRM podporuje růst prodeje, což v konečném důsledku vede k rozšíření podnikání a zvýšení tržeb. 💸
Mnoho obchodních manažerů spolupracuje se svými obchodními zástupci na správě záznamů o klientech, včetně jejich jmen a pozic v prodejním procesu, pomocí výkonných nástrojů CRM. Společně rychle reagují na dotazy a připomínky potenciálních zákazníků, aby udrželi jejich zájem a zvýšili šanci, že se z nich stanou platící zákazníci.
Profesionální tip: CRM platformy mohou být zastrašující, zejména pro uživatele, kteří s nimi mají málo nebo žádné zkušenosti. Zde přicházejí na řadu CRM šablony. Tyto předem připravené, pro začátečníky přátelské rámce můžete snadno přizpůsobit jedinečným potřebám vaší firmy.
Pro organizaci údajů o zákaznických účtech a uzavřených obchodech v samostatném seznamu vřele doporučujeme šablonu ClickUp CRM. Usnadňuje sledování cesty zákazníků v prodejním procesu.
5. Provádění průzkumu prodejních trendů
Analýzou prodejních údajů a chování spotřebitelů mohou obchodní manažeři spolupracovat s vedoucím pracovníkem pro rozvoj podnikání a proaktivně vyvíjet strategie pro zvládání potenciálních hrozeb a využívání nových příležitostí na trhu. Výzkum prodejních trendů pomáhá při prognózování prodeje, což je klíčová činnost pro předvídání budoucích požadavků trhu.
Profesionální tip: Využijte šablonu ClickUp Sales Forecast Template k vizualizaci prodejních výsledků a sledování klíčových metrik. Díky vlastním polím, jako je název produktu, pravděpodobnost a předpokládaná částka, můžete sledovat pokrok směrem k prodejním cílům a optimalizovat strategie pro lepší obchodní výsledky.
6. Analýza a úprava prodejního procesu
Obchodní manažeři často kontrolují a upravují prodejní proces, aby zajistili jeho soulad s tržními trendy a měnícími se potřebami zákazníků. Toto pravidelné hodnocení jim umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, aby mohli implementovat strategie pro optimalizaci efektivity a účinnosti prodejního procesu.
Například po přezkoumání pipeline může obchodní manažer zjistit, že je třeba přepracovat reklamní strategie nebo vylepšit produktové sdělení, aby lépe odpovídalo potřebám zákazníků.
Komplexní pohled na jeden den v životě obchodního manažera
Ačkoli konkrétní povinnosti obchodního manažera se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je velikost společnosti a odvětví, jejich denní rutiny často sledují konzistentní vzorec. Pojďme se s ním seznámit na příkladu typického dne v životě obchodního manažera. 📅
Začátek dne
Pro většinu obchodních manažerů začíná typický den rychlou ranní rutinou, která udává tón pro celý den. Rutinní činnosti obvykle zahrnují následující tři činnosti:
- Nastínění úkolů, které je třeba během dne splnit
- Odpovídání na e-maily od vrcholového managementu a klientů
- Kontrola úkolů přidělených obchodním zástupcům
Profesionální tip: Při správě vašich denních úkolů vám může být velmi užitečná šablona denního seznamu úkolů ClickUp. Umožňuje vám zefektivnit vaši pracovní zátěž rozdělením úkolů na dopolední, odpolední a večerní části, z nichž každá má konkrétní cíle. Jakmile dokončíte každý úkol, jednoduše jej vyškrtněte ze seznamu a získáte pocit úspěchu.
Schůzky a přidělování úkolů
Po zodpovězení e-mailů se obchodní manažeři účastní řady schůzek zaměřených na podporu mezifunkční spolupráce a posílení zapojení zaměstnanců.
Tato část dne obvykle začíná interakcemi s vrcholovým managementem a meziresortními jednáními s produktovými a marketingovými týmy. Účelem těchto schůzek je formulovat provozní strategie, které vyhovují požadavkům zákazníků, a informovat obchodní manažery o změnách produktů a služeb.
Poté manažeři organizují standup meetingy s prodejním týmem, aby projednali:
- Aktivity předchozího dne
- Nastalé překážky
- Aktualizace jednotlivých úkolů
Dobrý obchodní manažer podporuje individuální i kolektivní úspěch tím, že řeší každou výzvu, nabízí řešení a v případě potřeby pořádá individuální schůzky s členy týmu.
Jakmile jsou vyřešeny klíčové otázky a zkontrolovány zprávy o pokroku, obchodní manažer přidělí úkoly členům obchodního týmu na základě jejich aktuálního pracovního vytížení a kompetencí.
Odpolední část
Po každodenních schůzkách se obchodní manažeři věnují úkolům, jako jsou:
- Pohovory s uchazeči o pozici v prodeji
- Vytváření školicích materiálů pro zaškolení nových agentů
- Koučování nových obchodních zástupců
- Výzkum trendů v prodeji
- Analýza prodejních dat
- Řešení stížností zákazníků
- Příprava prodejních zpráv
Tyto povinnosti tvoří většinu pracovní náplně obchodních manažerů. Poté se vydávají domů, aby načerpali síly a připravili se na výzvy následujícího dne.
Běžné výzvy v práci obchodního manažera
Níže nastíníme každodenní výzvy, kterým čelí obchodní manažeři při zvládání dynamického prostředí obchodního managementu.
1. Najímání talentovaných obchodních zástupců
Často se říká, že lídr je tak dobrý, jak dobrý je jeho tým, a totéž platí i pro obchodní manažery. Jejich schopnost vyvíjet skvělé strategie a plnit prodejní cíle závisí na tom, zda mají tým talentovaných obchodních zástupců.
Najít a najmout obchodní zástupce, kteří umí používat prodejní nástroje, využívat přesvědčovací techniky a budovat vztahy se zákazníky, však není žádná procházka růžovým sadem. Kvalitní zaměstnanec může zvýšit schopnost obchodního manažera dosáhnout svých cílů, zatímco nekvalitní zaměstnanec může znamenat finanční ztráty pro celou společnost.
2. Koučování obchodních zástupců
Kromě náboru musí obchodní manažeři vynikat v koučování svých obchodních zástupců, aby mohli plně rozvinout svůj potenciál. To zahrnuje zaškolování nových zaměstnanců, poskytování průběžné podpory a nabízení řešení, která zajistí, že každý agent splní svůj cíl. 🎯
V některých případech vyžaduje práce manažera, aby se připojil k obchodním zástupcům v terénu, aby mohl posoudit jejich výkon, identifikovat silné stránky a poskytnout cílenou zpětnou vazbu pro zlepšení. Celkově lze říci, že zvládnutí koučování je nezbytné pro rozvíjení talentu, zvyšování výkonu a v konečném důsledku pro dosažení úspěchu v prodeji.
3. Tlak na plnění prodejních cílů
Obchodní manažeři nesou na svých bedrech odpovědnost za dosažení prodejních cílů. Neustále analyzují prodejní trendy, upravují strategie a ladí prodejní procesy, aby splnili tyto cíle a zajistili růst a ziskovost společnosti.
Tlak na splnění a překročení cílů je neustálý, zejména proto, že jejich nesplnění by mohlo ohrozit pozici a budoucnost společnosti na konkurenčním trhu.
4. Udržení obchodních zástupců
Vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti kvalifikovaných obchodních zástupců je pro dlouhodobý úspěch společnosti zásadní udržet si je. Obchodní manažeři musí přijmout adekvátní opatření, aby zabránili konkurentům v přetahování nejlepších talentů.
To zahrnuje vytváření podpůrného a inspirativního pracovního prostředí, ve kterém se obchodní zástupci cítí motivováni k vynikajícím výkonům i v náročných dobách. Budováním silných vazeb s členy svého týmu mohou obchodní manažeři lépe porozumět jejich potřebám a preferencím a zajistit, aby zůstali zapojení a produktivní.
5. Nedostatek času
Obchodní manažeři neustále bojují s časem. Každá volná minuta se počítá, ať už ji stráví školením obchodních zástupců a doprovázením je na služebních cestách, odpovídáním na dotazy zákazníků nebo vytvářením strategií pro splnění prodejních cílů. ⏰
Výzva spočívá v efektivním rozvržení času tak, aby každý úkol dostal dostatečnou pozornost a zároveň byla zachována celková produktivita týmu.
5 tipů, jak přežít den jako obchodní manažer
Jak skvělí obchodní manažeři překonávají výzvy a zvládají své složité role s grácií a efektivitou? Pomocí nasazení účinných strategií a technik, které jim umožňují překonávat jakékoli překážky s důvěrou. Prozkoumejme pět z těchto osvědčených postupů:
1. Plánujte dopředu
Úspěšní obchodní manažeři mají společnou klíčovou vlastnost – oddanost plánování. Spoléhají se na kalendáře a nástroje pro zvýšení produktivity, aby mohli pečlivě naplánovat činnosti na několik dní a týdnů dopředu. 🗓️
Tento proaktivní přístup jim umožňuje plánovat koučovací sezení, věnovat čas správě potenciálních zákazníků a připravovat se na nadcházející prodejní iniciativy. Tím, že jsou vždy o krok napřed, zvyšují svou schopnost plnit prodejní cíle a rychle reagovat na změny v dynamice trhu.
2. Stanovení priorit úkolů
Protože se obchodní manažeři musí věnovat mnoha úkolům, musí ovládat umění optimalizace času, aby mohli splnit své cíle. Pro tento proces je klíčové stanovení priorit úkolů.
Tím, že se zaměří na nejdůležitější úkoly, jako je sledování důležitých potenciálních zákazníků a upřednostňování těchto úkolů před méně naléhavými činnostmi, mohou obchodní manažeři zajistit, že naléhavé potřeby budou řešeny bezodkladně.
Tento strategický přístup jim umožňuje efektivně rozdělovat svůj čas a zdroje a soustředit se na činnosti s velkým dopadem, které je posouvají k jejich cílům. 🥅
3. Rozdělte velké úkoly na zvládnutelné části
Když čelí náročným prodejním cílům a odpovědnosti za vedení týmu obchodních zástupců, mohou se obchodní manažeři snadno cítit přetížení. Úspěšní obchodní manažeři se však nesoustředí na celkový obraz, ale chápou důležitost rozdělení velkých úkolů na menší, lépe zvládnutelné části.
Rozdělením náročných projektů na menší části mohou přistupovat ke každému segmentu s jasností a soustředěním a postupně se tak přibližovat ke svému konečnému cíli.
4. Buďte flexibilní
Plánování sice poskytuje cestovní mapu k úspěchu, ale obchodní manažeři musí také přijmout proměnlivou povahu trhu.
Vzhledem k neustále se vyvíjejícím trendům v prodeji a potřebám zákazníků mohou rigidní plány rychle zastarat. Proto musí být obchodní manažeři ochotni přizpůsobovat se a upravovat priority, aby mohli využít neočekávané příležitosti a efektivně zvládat výzvy.
5. Dělejte si krátké přestávky
Vzhledem k tomu, jak rychle se svět prodeje mění, se obchodní manažeři často cítí přetížení požadavky své role. Přesto si uprostřed chaosu musí stanovit priority v péči o sebe sama.
Krátké přestávky, i když jen na pár minut, mohou poskytnout tolik potřebnou úlevu od stresu a dobít fyzickou i duševní energii. To jim umožní řešit své úkoly s novou energií. 📶
Nástroje a techniky používané obchodními manažery pro každodenní úkoly a projekty
Kombinací osvědčených prodejních technik a schopného nástroje pro podporu prodeje mohou manažeři zvýšit produktivitu a efektivitu svých týmů.
Vynikajícím příkladem takového nástroje je ClickUp, komplexní řešení pro správu projektů, které pomáhá velkým i malým firmám zefektivnit provoz v rámci jedné platformy.
To, co činí platformu obzvláště cennou pro prodejní týmy, je ClickUp Sales , kompletní sada nástrojů a funkcí pro sledování potenciálních zákazníků, získávání nových zákazníků a správu prodejních příležitostí. Sada také zahrnuje různé nástroje pro správu úkolů, spolupráci a automatizaci, které pomáhají prodejním týmům a jejich manažerům zefektivnit práci a uzavřít obchody rychleji.
Obchodní manažeři mohou také využít integrovaný CRM systém ClickUp, ClickUp CRM, k urychlení růstu počtu klientů a zlepšení spokojenosti zákazníků.
Sada nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pro správu a sledování vašich účtů a pipeline v různých přehledech, jako jsou seznamy, tabule a tabulky. Obsahuje také formuláře ClickUp pro sběr údajů o zákaznících a prodeji a přizpůsobitelné panely pro vizualizaci a analýzu těchto údajů pomocí různých grafů, diagramů a sloupců.
Podívejme se na některé účinné prodejní techniky, které mohou zlepšit vaše každodenní činnosti a které umožňuje rozmanitá sada funkcí ClickUp:
1. Stanovení priorit a přidělování úkolů
Prioritizace a přidělování úkolů jsou pro obchodní manažery, kteří musí zvládat řadu povinností, zásadní. Dobří obchodní manažeři řadí úkoly podle důležitosti a naléhavosti a strategicky je přidělují svým obchodním zástupcům, aby maximalizovali celkovou efektivitu.
ClickUp Tasks vám umožňuje vytvořit komplexní seznam úkolů pro vaše agenty na základě tržních trendů, pipeline a prodejních cílů. Jakmile na platformě vytvoříte úkoly s doprovodnými podrobnostmi a termíny, můžete je přiřadit různým členům týmu.
Tyto úkoly lze také označit barevně podle priority, aby každý agent věděl, na kterém úkolu má okamžitě začít pracovat. 💼
2. Dokumentace úkolů a projektů
Projektová dokumentace je základem úspěšného řízení prodeje, protože zajišťuje, že všichni členové týmu mají přístup k důležitým informacím. 📃
ClickUp Docs je vynikajícím příkladem nástroje, který může zefektivnit agregaci a organizaci dat. Tato platforma pro správu dokumentů umožňuje uživatelům společně vytvářet, ukládat a spravovat prodejní zprávy, prognózy, výsledky výzkumu a další dokumenty, které jsou nezbytné pro úspěch vašich prodejních aktivit.
3. Spolupráce
Obchodní manažeři musí každý den pořádat brainstormingové nebo strategické schůzky se svými obchodními týmy, ostatními odděleními a vrcholovým managementem. ClickUp Mind Maps je perfektním nástrojem pro spolupráci a generování nápadů během těchto schůzek.
Obchodní manažeři mohou použít myšlenkové mapy k zahájení brainstormingových sezení se svým týmem, počínaje ústřední myšlenkou znázorněnou jako uzel. Pokud například ústřední myšlenka zahrnuje zvýšení prodeje ve druhém čtvrtletí o 20 %, větve by mohly znázorňovat klíčové komponenty, jako je využití cenových strategií a konkurenčního postavení ke zlepšení prodejních výsledků.
Myšlenkové mapy také pomáhají ilustrovat složitý vztah mezi prvky, jako je výběr cílového trhu a prodejního kanálu. Poskytují vhled do toho, jak spojení mezi těmito prvky ovlivňuje prodejní výkonnost.
ClickUp Whiteboards je další výkonný nástroj, který podporuje spolupráci a tvorbu nápadů v reálném čase. Nabízí nekonečné virtuální plátno pro vizuální znázornění nápadů pomocí různých tvarů nebo karet. Tyto objekty můžete přesouvat po tabuli a pomocí spojovacích čar znázornit jejich vzájemné vztahy.
4. Integrace
Obchodní manažeři používají k řešení své každodenní práce různé obchodní nástroje, jako jsou e-mailové platformy, komunikační aplikace a CRM software. Práce s více nástroji však může často zpomalovat kvůli přepínání mezi kontexty a vést k izolovanosti dat.
Zde přichází na řadu integrace softwaru. Umožňuje propojit data z různých nástrojů a přistupovat k funkcím každého nástroje z jedné platformy.
ClickUp nabízí rozsáhlé integrační možnosti, které vám umožní propojit vaše oblíbené nástroje buď přímo, nebo prostřednictvím integračních nástrojů třetích stran, jako je Zapier. Spravujte vztahy s klienty pomocí HubSpot, komunikujte přes Slack nebo organizujte schůzky prodejního týmu na Zoom – aniž byste museli opustit ClickUp!
Podpořte úspěch prodeje s ClickUp
Ačkoli role obchodního manažera s sebou nese řadu odpovědností a výzev, platformy jako ClickUp usnadňují práci. Díky řešením pro dohled nad prodejními kanály, správu vztahů se zákazníky, stanovení cílů a knihovně hotových šablon pro zaškolování a školení obchodních zástupců vybavuje ClickUp obchodní manažery pro úspěch.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes, abyste posílili svůj tým, podpořili prodejní úspěchy a přiblížili se k dosažení svých prodejních cílů. 🏹