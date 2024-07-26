15 nejlepších CRM systémů pro startupy v roce 2025 (recenze a ceny)

Řízení startupu může někdy připomínat cirkus.
Během dne musíte zvládat několik úkolů najednou, mezi které patří správa financí, udržení nejlepších zaměstnanců a především zajištění loajální zákaznické základny. ?
A pokud opravdu chcete rozjet svůj byznys, budete muset najít způsob, jak se účastnit schůzek s klienty a reagovat na jejich zpětnou vazbu, zatímco budete budovat vztahy se zákazníky!
Jak ale všechny tyto prvky zvládnout při rozšiřování svého podnikání?
Jednoduše: pomocí správného softwaru CRM ( řízení vztahů se zákazníky ).
V tomto článku se zaměříme na to, co je to CRM software, a představíme patnáct nejlepších CRM systémů pro startupy, které můžete dnes používat.
Co je CRM software?
Software CRM pomáhá začínajícím firmám ukládat všechny kontakty na jednom místě, sledovat každý krok v prodejním procesu a budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky. V současné době je na trhu k dispozici mnoho bezplatných CRM softwarů.
Ale co přesně je CRM?
CRM je zkratka pro řízení vztahů se zákazníky.
CRM pomáhá startupům prohlubovat vztahy se zákazníky, partnery a dodavateli. To je obzvláště důležité, protože bez dobrých vztahů se zainteresovanými stranami je pro startup téměř nemožné růst. ?
Ve skutečnosti se jedná o jeden z nejdůležitějších nástrojů pro startupy, protože jim pomáhá dosáhnout mnoha věcí.
Zde jsou některé z funkcí, které najdete v CRM softwaru pro startupy:
- Správa prodejního procesu
- Dashboardy a reporty
- Integrace e-mailu
- Automatizace marketingu
- Správa potenciálních zákazníků
Tyto funkce zajišťují, že všichni ve vašem startupu mají přístup k nejnovějším údajům o zákaznících. Tímto způsobem může váš prodejní tým poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost. Jedna studie odhaduje, že 65 % spotřebitelů se stává dlouhodobými zákazníky značky s dobrou zákaznickou zkušeností.
Kromě toho může správný CRM software pomoci vašemu týmu vyhnout se problémům s nedorozuměním mezi prodejními a marketingovými týmy, omezeným přístupem k datům a promarněnými příležitostmi. Odhady dat ukazují, že používání CRM systému může zvýšit příjmy podniku z křížového prodeje a up-sellingu o 39 %.
15 nejlepších CRM systémů pro startupy
Zde je patnáct nejlepších CRM nástrojů pro startupy:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarů pro řízení projektů a startupů na světě, který používají týmy v malých i velkých společnostech.
S ClickUp můžete pomocí značek organizovat své účty, získat geografický přehled o svých klientech pomocí zobrazení mapy a automaticky přiřazovat úkoly pro každou fázi vašeho prodejního procesu.
Navíc díky bezplatnému tarifu Forever Plan od ClickUp může váš startup investovat peníze, které byste jinak utratili za software, do svého podnikání!
Zde je důvod, proč je ClickUp nejlepší bezplatný CRM systém pro startupy:
- Flexibilní zobrazení CRM: vizualizujte své účty, objednávky zákazníků nebo prodejní pipeline v seznamu, tabulce, grafu a dalších formátech.
- Dashboardy : mějte přehled o celkové hodnotě zákazníka, průměrné velikosti obchodů, výkonu prodejního týmu a dalších údajích.
- Vlastní stavy: vytvořte vlastní fáze, které budou vyhovovat vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Vlastní pole: přidejte do svého CRM workflow vlastní podrobnosti, abyste mohli sledovat objednávky, horké kontakty, bodování a další.
- Email ClickApp: udržujte konverzace na jednom místě tím, že budete odesílat a přijímat e-maily přímo z úkolů ClickUp.
- Zobrazení formuláře: rychle shromažďujte údaje o zákaznících a automaticky vytvářejte úkoly na základě odpovědí.
- Soukromí, hosté a oprávnění : kontrolujte, kdo má přístup k vašemu pracovnímu prostoru
- Kontrola a poznámky : spolupracujte s klienty na projektech a smlouvách
- Formulářová pole: automaticky vypočítávají náklady na objednávku nového produktu nebo bodování nového potenciálního zákazníka.
- Připomenutí: nastavte si připomenutí, abyste nikdy nezapomněli na nadcházející schůzku s klientem.
- Šablony: použijte šablony pro CRM, správu účtů, zákaznický servis a další
- Automatizace pracovních postupů : nechte ClickUp automaticky aplikovat novou šablonu, přidávat komentáře, měnit stavy a další, abyste se mohli soustředit na důležité věci.
- Integrace Zoom: spusťte schůzku Zoom se zákazníky přímo v rámci úkolu ClickUp.
Ještě nejste přesvědčeni?
Zde najdete další informace o tom, jak používat ClickUp jako CRM.
Výhody ClickUp
- Výkonný bezplatný CRM systém pro startupy, který vám umožní mít neomezený počet uživatelů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Ujistěte se, že váš tým ví, na kterých úkolech má pracovat jako první, díky závislostem úkolů.
- Poskytněte klientům přesné časové rámce projektů s odhady času.
- Vytvářejte dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců, wiki, SOP, návrhy a další pomocí ClickUp Docs.
- Spolupracujte s kolegy pomocí zobrazení chatu v ClickUp.
- Zajistěte, aby váš tým zákaznické podpory řešil úkoly ve správném pořadí podle priority úkolů.
- Spravujte termíny a schůzky s klienty podle svých představ díky synchronizaci s Kalendářem Google.
- Integruje se se všemi populárními aplikacemi Google, včetně Google Drive, Hangouts Chats, Google Assistant a dalších.
- Vytvořte si CRM pomocí našich výkonných mobilních aplikací pro iOS a Android.
- Podporuje platformy Apple, Windows a Linux.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí výkonných funkcí platformy může vyžadovat krátké zaučení.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které mohou být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejlepší pro středně velké týmy (12 $/člen za měsíc)
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Recenze ClickUp
„Používáme jej jako CRM – rychle přidáváme nové potenciální zákazníky pomocí jednoduchého formuláře, který jsme vytvořili. Používáme jej také pro účetnictví, abychom mohli spravovat veškeré fakturace pro zákazníky a dodavatele. Vše funguje hladce a je spravováno z jednoho místa.“ — G2Crowd
„Velmi snadné osvojení, spousta nápovědy dostupné prostřednictvím softwaru. Také snadné vyhledání tutoriálů online. Velmi přizpůsobitelný CRM systém, vhodný pro začátečníky v mnoha odvětvích.“ — Ověřená recenze Capterra
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM je bezplatný CRM systém pro startupy. Obsahuje také mnoho užitečných prodejních nástrojů pro startupy, které týmům pomáhají efektivněji spravovat jejich pipeline.
Ale je to (Hub)spot-on nástroj pro váš startup?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce
- Získejte podrobný přehled o celé vaší prodejní pipeline díky vizuálním dashboardům a bodovacímu systému potenciálních zákazníků.
- Spojte se se zákazníky pomocí nástroje pro plánování, živého chatu nebo e-mailu.
- Spravujte dokumenty a vytvořte knihovnu užitečného obsahu pro celý váš tým.
- Integrace s Microsoft Dynamic, Slack, Jira a dalšími
Ceny
Hubspot CRM nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 50 USD/měsíc pro dva uživatele.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
Recenze Hubspot CRM
„Chtěli jsme CRM systém pro správu všech našich kontaktů a potenciálních zákazníků. Hubspot nám pomohl se správou všech našich prodejních kanálů a prováděním marketingových aktivit, jako je zasílání skvělých e-mailů, vytváření landing pages a automatizace marketingových aktivit.“ — Ověřená recenze Capterra
„Celkově byl HubSpot pro nás NEUVĚŘITELNĚ pozitivní zkušeností. Nebudu lhát a tvrdit, že jsme nezažili žádné frustrace, ale při přechodu na nový software nebo zavádění nových procesů se frustrace vždycky objeví. HubSpot nám nakonec pomohl skvěle posunout naše procesy vpřed a jejich podpora je opravdu, ale opravdu lepší než jakákoli jiná produktová podpora, kterou jsem kdy zažil.“ — Ověřená recenze Capterra
Podívejte se na tento seznam integrací Hubspot!
3. Agile CRM
Agile CRM je komplexní CRM řešení s některými funkcemi pro správu projektů. S Agile CRM můžete přidělovat úkoly členům týmu, sledovat e-mailové kampaně a gamifikovat svůj prodejní proces. ?
Podívejme se, jak vám Agile CRM může pomoci zlepšit vaše prodejní výsledky:
Klíčové funkce
- Sledujte fáze a milníky projektů ve svých obchodních případech.
- Kontaktujte zákazníky pomocí funkce volání jedním kliknutím a automatizace hlasové schránky.
- Automatizujte plánování, pozvánky a následné kroky
- Seřaďte úkoly podle priority, termínu splnění, vlastníka nebo stavu.
Ceny
Agile CRM nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
Recenze Agile CRM
„Dobrý CRM systém pro malé a střední podniky. Má dobré rozhraní a je velmi snadné se ho naučit. Je třeba vylepšit funkce automatizace a zákaznickou podporu.“ — Ověřená recenze Capterra
„Snadno použitelný CRM systém s mnoha funkcemi. Časová osa kontaktů zobrazuje všechny interakce, což usnadňuje práci. Automatizace a kampaně jsou snadné a fungují dobře.“ — Ověřená recenze Capterra
4. Salesforce
Salesforce pomáhá týmům řídit všechny fáze prodejního cyklu. S touto CRM platformou můžete sledovat nejvýkonnější členy týmu, vytvářet nabídky a mnoho dalšího.
Podívejme se, zda tento CRM nástroj prodeje promění váš prodejní tým v sílu, se kterou je třeba počítat:
Klíčové funkce
- Sledujte výkonnost svého týmu pomocí dashboardů
- Funkce sociálního feedu, kde mohou týmy spolupracovat na projektech klientů.
- Automaticky přiřazujte potenciální zákazníky správnému členovi týmu
- Získejte informace z populárních sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, aniž byste museli opustit aplikaci.
Ceny
Ceny Salesforce začínají na 25 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 11 000 recenzí)
Recenze Salesforce
„Možnosti jsou nekonečné, až to může být skličující. Počáteční konfigurace je časově náročná a správné nastavení vyžaduje mnoho znalostí. Bez důvěryhodného externího partnera je to velmi obtížné. Je to samozřejmě také drahé, ale ve skutečnosti se jedná o případ, kdy „dostanete to, za co zaplatíte“. — Ověřená recenze Capterra
„Tento software má mnoho funkcí a je velmi robustní, takže jeho osvojení vyžaduje trochu času. Kromě toho však nabízí vašemu prodejnímu týmu neomezené možnosti.“ — Ověřená recenze Capterra
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
5. Zoho CRM
S Zoho CRM můžete nastavit dlouhodobé klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a sledovat výkonnost obchodních zástupců prostřednictvím dashboardů. Tímto způsobem můžete motivovat zaměstnance k udržení dlouhodobých vztahů se zákazníky i po uzavření obchodů.
Klíčové funkce
- Automatizujte úkoly, jako je zasílání e-mailů zákazníkům, sledování potenciálních zákazníků a další.
- Vytvořte zákaznické portály, abyste udrželi zájem svých zákazníků.
- Odpovídejte na e-maily z Gmailu, Yahoo a Outlooku přímo v aplikaci.
- Získejte přehled o všech prodejních aktivitách pomocí dashboardů.
Ceny
Zoho CRM nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 20 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
Recenze systému Zoho Customer Relationship Management
„Celý provoz naší neziskové organizace je řízen pomocí Zoho CRM Enterprise Edition. Uživatelská zkušenost na základě zpětné vazby od více než 50 uživatelů je velmi vyvážená. Samozřejmě nelze uspokojit všechny potřeby, ale míra shody mezi použitím a produktem je poměrně vysoká, přes 95 %.“ — Ověřená recenze Capterra
„Zprovoznění ZOHO nám zabralo trochu času, ale díky živému chatu, e-mailové podpoře a kanálu na YouTube byl celý proces velmi jednoduchý. Celkově jsme s ZOHO CRM velmi spokojeni. Je to nejlepší platforma typu „vše v jednom“. — Ověřená recenze Capterra
Podívejte se na tyto alternativy Zoho!
6. SugarCRM
SugarCRM je CRM platforma s automatizací marketingu, e-mailovými šablonami a prediktivní analytikou založenou na umělé inteligenci.
Ale jak skvělý je tento nástroj? ?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce
- Získejte přehled o interakcích se zákazníky, aby obchodní zástupci věděli, kdy a jak je oslovit.
- Pomozte zákazníkům získat potřebné odpovědi prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Identifikujte problémové oblasti dříve, než se stanou skutečným problémem, pomocí sledování případů a dashboardů.
- Vytvářejte vlastní vstupní stránky, e-maily a konverzní formuláře
Ceny
SugarCRM nabízí profesionální tarif, který stojí 52 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 3,7/5 (více než 500 recenzí)
Recenze SugarCRM
„Celkově mám s tímto CRM skvělé zkušenosti. Používám ho denně a mohu říci, že bez něj by moje každodenní práce nebyla kompletní. Je velmi jednoduchý na používání a poskytuje úžasné výsledky pro reporty a dashboardy, jejich tým zákaznické podpory je velmi vstřícný.“ — Ověřená recenze Capterra
„Celkově se mi Sugar velmi líbil a myslím si, že by byl ideální (zejména díky nižší ceně!) pro marketingové a reklamní agentury, které chtějí vytvořit vlastní toky. Jejich tým zákaznické podpory byl neuvěřitelně ochotný a znalý a spolupráce s ním mě velmi bavila.“ — Ověřená recenze Capterra
7. Pipedrive
Pipedrive je nástroj SaaS CRM s zajímavou funkcí, která vás informuje, když se ve vaší blízkosti nachází stávající zákazník. Díky této funkci můžete „náhodně“ narazit na klienty a udržovat si s nimi dobré vztahy. ?
Klíčové funkce
- Sledujte pokrok svého týmu pomocí vizuálních dashboardů a přizpůsobených reportů.
- Nastavte individuální a týmové OKR, abyste mohli sledovat pokrok při jejich plnění.
- Zobrazte si své denní úkoly v kalendáři nebo jako seznam úkolů.
- Vytvářejte e-mailové šablony nebo si vyberte z hotových šablon, abyste urychlili komunikaci s klienty.
Ceny
Placené tarify Pipedrive začínají na 15 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
Recenze Pipedrive
„Skvělá platforma pro řízení vztahů se všemi zákazníky.“ — Ověřená recenze Capterra
„Náš tým je zatím s Pipedrive spokojený, protože je to jediný nástroj, který splňuje naše požadavky. Byli bychom rádi, kdyby byly přidány další funkce, ale v současné době nám vyhovuje.“ — Ověřená recenze Capterra
Podívejte se na tyto alternativy Pipedrive!
8. Insightly
Insightly je CRM systém, jehož cílem je sjednotit marketing, prodej, zákaznickou podporu a projektové týmy kolem jediného zdroje informací o zákaznících.
Podívejme se, jaké poznatky získáte z této CRM aplikace:
Klíčové funkce
- Automaticky směrujte potenciální zákazníky ke správnému členovi týmu
- Vytvářejte a odesílejte hromadné e-maily přímo v aplikaci.
- Sledujte své prodejní KPI a cíle pomocí přizpůsobených dashboardů.
- Spravujte své projekty na cestách pomocí mobilních aplikací pro Android a iOS.
Ceny
Insightly nabízí placené tarify, které začínají na 29 USD/uživatel za měsíc při roční fakturaci.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
Recenze Insightly
„Insightly nám usnadnil správu kontaktů z Gmailu a synchronizaci s jinými aplikacemi. Zjistili jsme, že nám pomohl zvýšit produktivitu našeho týmu. Nakonec se však ukázal jako příliš jednoduchý pro naše potřeby.“ — Ověřená recenze Capterra
„Insightly je bezpochyby skvělým doplňkem našich nástrojů pro dokonalé řízení vztahů se zákazníky. Můžeme sledovat zákazníky, e-maily, potenciální zákazníky a projekty za nízkou cenu předplatného, které nám poskytuje skvělé a praktické funkce.“ — Ověřená recenze Capterra
9. Close CRM
Close CRM je skvělý CRM systém pro startupy. Aplikace umožňuje nahrávat hovory a v případě chyby můžete odeslané e-maily zrušit.
Pomůže vám ale tato platforma uzavřít více obchodů?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce
- Funkce doručené pošty, která zobrazuje úkoly, jejichž termín splnění se blíží. Jakmile úkol dokončíte nebo zavoláte zpět, úkoly se ze seznamu odstraní.
- Naplánujte automatické odesílání e-mailů
- Spouštějte a prohlížejte si své videohovory Zoom přímo v aplikaci.
- Sledujte výkonnost svého týmu pomocí funkce žebříčku.
Ceny
Close CRM nabízí placené tarify od 29 USD/uživatel za měsíc pro 1–3 uživatele.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Zavřít recenze CRM
„Je to trochu náročné na naučení, ale jakmile se do toho dostanete, všechno je pak velmi snadné.“ — Ověřená recenze Capterra
„Celkově to byla dobrá, ale ne skvělá zkušenost. Základní funkce CRM jsou pokryty, ale některé zdánlivě základní funkce stále chybí.“ — Ověřená recenze Capterra
10. Bitrix24
Bitrix24 je nástroj pro týmovou spolupráci s funkcemi CRM. Díky nativnímu sledování času, automatizaci prodeje a podrobným oprávněním můžete efektivně řídit svůj prodejní tým.
Tento CRM software má také funkci videohovorů, která podporuje až 24 účastníků.
Klíčové funkce
- Identifikujte překážky a prodejní příležitosti pomocí nástroje pro analýzu prodejního trychtýře.
- Využijte automatizaci e-mailů a SMS k zvýšení prodeje a zlepšení retence zákazníků.
- Plánujte a sledujte pokrok v prodejních aktivitách pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Vytvářejte vztahy mezi prodejními aktivitami s úkolovými závislostmi
Ceny
Bitrix24 nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 24 USD/měsíc pro dva uživatele.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
Recenze Bitrix24
„Bitrix24 nabízí kvalitní služby a podporu pro správu úkolů, spolupráci, sledování a plánování a jejich implementaci sledovatelným způsobem. Jedná se bezpochyby o velmi užitečnou a produktivní platformu pro každého profesionála.“ — Ověřená recenze Capterra
„Bitrix24 nabízí kvalitní služby a podporu pro správu úkolů, spolupráci, sledování a plánování a jejich implementaci sledovatelným způsobem. Jedná se bezpochyby o velmi užitečnou a produktivní platformu pro každého profesionála.“ — Ověřená recenze Capterra
11. Méně otravný CRM
Less Annoying CRM bere svůj název velmi vážně.
Tento software pro správu kontaktů byl navržen speciálně pro malé podniky. Aplikace má jednoduchý cenový model a můžete v ní nastavit pipeline během několika minut.
Klíčové funkce
- Zobrazte všechny poznámky, soubory, úkoly, události a informace o pipeline související s kontaktem na jedné obrazovce.
- Vytvořte různé typy vlastních polí pro své kontakty, společnosti a pipeline.
- Dostávejte každý den e-maily s přehledem všech vašich úkolů a událostí na daný den.
- Funkce zprávy o potenciálních zákaznících, která vám ukáže stav a prioritu potenciálního zákazníka.
Ceny
Less Annoying CRM nemá cenové úrovně. Jejich placený tarif však začíná na 15 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Recenze CRM, které nejsou tak otravné
„Reakční doba zákaznické podpory je neuvěřitelná. Možnost získat odpověď na naše nejzákladnější otázky byla při implementaci velmi ceněna.“ — Ověřená recenze Capterra
„S 2 000 kontakty v mé databázi potřebuji něco, co je přehledné a uchovává historické informace – LACRM to splňuje a navíc má velmi funkční rozhraní.“ – Ověřená recenze Capterra
12. Nextiva
Nextiva spojuje všechny komunikační kanály, včetně hlasu, videa, SMS, chatu a průzkumů, na jednom místě.
Díky kombinaci všech těchto komunikačních kanálů s vašimi obchodními aplikacemi může váš prodejní tým zlepšit zákaznickou zkušenost.
Podívejme se na to:
Klíčové funkce
- Vizuálně sledujte a spravujte celý svůj prodejní proces pomocí tabule ve stylu kanban.
- Organizujte a upřednostňujte obchody v přizpůsobených fázích ve vašem prodejním procesu.
- Automaticky odesílejte personalizované zprávy potenciálním zákazníkům
- Integrace se Salesforce, Outlookem, G Suite a dalšími
Ceny
Cenové plány Nextiva začínají na 30,95 USD/uživatel za měsíc pro 1–4 uživatele.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Recenze Nextiva
„Pokud věnujete trochu času podpoře a konfiguraci, je to skvělý produkt. Vyžaduje to sice trochu času, než ho plně nakonfigurujete tak, jak chcete, aby fungoval.“ — Ověřená recenze Capterra
„Kvalita služeb je bezkonkurenční. Aplikace je velmi snadno použitelná a pomáhá mi udržovat pořádek. Služba je skvělá, nikdy jsem neměl potíže s hovory. Zákaznický servis je vynikající, personál je trpělivý, přátelský a ochotný pomoci. Celkově mi Nextiva pomohla zvýšit efektivitu mého podnikání a vím, že pomohla i mým kolegům v naší společnosti.“ — Ověřená recenze Capterra
13. Freshworks CRM
Freshworks CRM (dříve Freshsales) si klade za cíl odstranit datové silo kombinací prodeje, marketingu a zákaznické podpory.
Tento cloudový CRM systém má skvělou funkci zvanou Freddy AI, která identifikuje vaše nejlepší potenciální zákazníky. ?
Klíčové funkce
- Pomocí bodového hodnocení potenciálních zákazníků identifikujte ty, kteří jsou připraveni zakoupit váš produkt nebo službu.
- Než s potenciálním zákazníkem zahájíte konverzaci, zkontrolujte jeho úroveň zapojení.
- Posílejte hromadné, personalizované e-maily potenciálním zákazníkům a zlepšete tak vztahy se zákazníky.
- Přidávejte úkoly, domlouvejte schůzky, posílejte e-maily a volejte z karet obchodů.
Ceny
Placené tarify Freshworks CRM začínají na 35 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
Recenze Freshworks CRM
„Celkově jsme zatím velmi spokojeni. Máme pocit, že se nám investice vyplatila, a dostáváme rychlé odpovědi na otázky týkající se používání produktu. Skvělá uživatelská přívětivost, což je klíčové.“ — Ověřená recenze Capterra
„Poměrně pravidelně aktualizují a přidávají nové funkce a spolupracovali s námi, aby nám pomohli se rozběhnout. Myslím si ale, že by bylo opravdu užitečné uspořádat webinářové školení o tom, jak provádět konkrétní úkoly nebo používat nové funkce.“ — Ověřená recenze Capterra
14. Keap
S Keap můžete automatizovat svůj prodejní proces, vytvářet denní, týdenní a měsíční prodejní zprávy a plánovat schůzky.
Ale bude váš startup chtít tento nástroj ponechat na seznamu, až ho dokončíme?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce
- Vytvářejte vlastní formuláře a vkládejte je na svůj web a landing pages.
- Odesílejte e-maily, volejte nebo posílejte SMS zprávy z kontaktního záznamu CRM.
- Ušetřete čas výběrem z předem napsaných e-mailů
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí šablon „když/pak“.
Ceny
Placené tarify Keap začínají na 79 USD/měsíc pro jednoho uživatele. Pokud chcete přidat další uživatele, bude vás to stát dalších 30 USD/uživatel.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
Recenze Keap
„Jakmile se seznámíte se všemi funkcemi, uvidíte, jak výkonný a užitečný tento software může být.“ — Ověřená recenze Capterra
„Celkově to bylo skvělé. Přecházeli jsme, protože jsme potřebovali systém, který by byl víc než jen softwarem pro e-mailový marketing.“ — Ověřená recenze Capterra
15. Salesflare
Salesflare je intuitivní CRM systém, který mohou startupy využít k automatizaci zadávání dat, lepšímu sledování a následnému zpracování potenciálních zákazníků a týmové komunikaci se zákazníky.
O kolik jiskry může tento software obohatit prodejní proces vašeho startupu?
Klíčové funkce
- Salesflare se připojí k vaší e-mailové schránce, kalendáři a mobilnímu telefonu a zaznamenává za vás e-maily, schůzky a telefonní hovory se zákazníky.
- Automaticky vytváří kontakty pro osoby, se kterými jste v kontaktu, a shromažďuje informace o nich z e-mailových podpisů a veřejně dostupných informací.
- Organizujte své obchody v přehledném drag-and-drop rozhraní a nechte si automaticky připomínat, kdy je třeba obchod uzavřít.
- Odesílejte automatizované e-mailové toky, oslovovací sekvence a e-mailové kampaně přímo ze svého CRM.
- Sledujte své zákazníky prostřednictvím e-mailů a webových stránek
- Salesflare je úzce integrován s Gmailem, Office 365, Zapierem a dalšími aplikacemi.
Ceny
Cenové plány Salesflare začínají na 29 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Recenze Salesflare
„Opravdu se mi líbí funkce správy pracovních postupů v Salesflare, která mi pomáhá automatizovat 40 % prodejních úkolů mého týmu. Celkově se jedná o vysoce přizpůsobitelný a robustní nástroj pro profesionály v oblasti prodeje SaaS.“ — Ověřená recenze Capterra
„Celkově se mi produkt a jeho snadné použití velmi líbí a doporučil jsem ho několika přátelům v jiných společnostech.“ — Ověřená recenze Capterra
Začněte s nejlepším CRM systémem pro váš startup
Udržet startup nad vodou může být velmi náročné, když musíte zvládat spoustu úkolů sami. Nezapomeňte však, že startupy si cení znalostí více než čehokoli jiného a nic není cennější než údaje o zákaznících.
Naštěstí díky bezplatným CRM nástrojům pro startupy můžete ušetřit čas a další zdroje a snadno spravovat vztahy se zákazníky. Tímto způsobem můžete přesunout své zaměření z administrativních úkolů na rozšiřování svého podnikání.
Abyste však zajistili, že váš startup bude dlouhodobě fungovat hladce, potřebujete nejlepší CRM nástroj pro startupy, který je k dispozici!
S ClickUp můžete vizualizovat projekty klientů pomocí myšlenkových map, plánovat pracovní kapacitu svého týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže a nastavovat a sledovat svůj pokrok směrem k finančním cílům.
Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma a vyzkoušejte nejlepší CRM pro startupy, protože: