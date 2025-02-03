10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro startupy v roce 2025

Hledáte software pro správu projektů, který pomůže vašemu začínajícímu startupu zůstat organizovaným, produktivním a na správné cestě?
Pokud ano, máte štěstí!
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro správu projektů a automatizaci pracovních postupů pro startupy v roce 2024.
Ať už právě začínáte nebo hledáte nástroj, který vám pomůže rozšířit váš startup, v níže uvedeném seznamu určitě najdete ten, který vám bude vyhovovat! ?
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů pro startupy?
Výběr univerzálního a výkonného softwaru pro řízení projektů je jedním z nejlepších nástrojů, které by startupy měly získat jako první.
Pojďme se podívat na klíčové funkce, na které je třeba se zaměřit při hledání ideálního řešení pro správu projektů.
- Uživatelská přívětivost: Hledejte nástroj pro správu projektů, který je stejně přívětivý jako váš tým. Vyberte si rozhraní, které se snadno ovládá, aby se v něm všichni mohli snadno orientovat, aniž by se ztratili v digitálním bludišti.
- Týmová práce je klíčem k úspěchu: Spolupráce je tajnou ingrediencí úspěchu startupů. Najít ten správný software pro správu projektů pro startupy, který podporuje hladkou týmovou práci, je klíčové. Funkce jako chat, sdílení souborů, přidělování úkolů a spolupráce v reálném čase mají velký význam.
- Projektový management, který baví: Správa úkolů a projektů by měla být radost, ne bolest hlavy. Najděte si nástroj pro projektový management, který vám umožní vytvářet, přidělovat a sledovat úkoly jako profesionál. Představte si barevné Kanban tabule, elegantní Ganttovy diagramy a přizpůsobitelné pracovní postupy, které udrží vaše projekty na správné cestě.
- Rostěte s proudem: Jak váš startup vzkvétá, váš software pro správu projektů by měl růst s vámi. Hledejte platformy, které s otevřenou náručí vítají malé týmy. Také si udělejte čas a ověřte, zda software pro správu projektů, který si vyberete, umožňuje vašemu týmu snadné rozšiřování.
- Síla propojení: Hledejte platformu pro správu úkolů, která dobře spolupracuje s vaším CRM pro startupy, komunikačními nástroji a programy pro správu dokumentů. Když je vše dobře synchronizováno, dochází k zázrakům.
- Inspirativní postřehy: Využijte sílu dat! Vyberte si program, který poskytuje zajímavé zprávy, metriky a postřehy. S daty na své straně budete činit chytřejší rozhodnutí a doladíte cestu svého startupu.
- Praktické šablony: Šablony pomáhají urychlit procesy. To znamená více volného času pro vás a ostatní členy týmu na konci dne. ?️
Některé platformy pro správu projektů a úkolů poskytují šablony. Při jejich prohlížení nezapomeňte hledat šablony komunikačních plánů, které vám pomohou nastínit strategie a cíle vašeho projektu.
Pokud budete mít na paměti tyto rady, najdete software pro týmovou spolupráci a řízení projektů, který bude vyhovovat osobnosti a potřebám vašeho startupu.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro startupy
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro správu projektů, který vám umožní efektivněji provádět všechny aspekty vaší práce.
Od týmové spolupráce po správu pracovních postupů a sledování úkolů – ClickUp nabízí celou řadu integrací, nástrojů a šablon pro správu projektů.
Jeho obrovský výběr funkcí pomáhá urychlit úkoly vyžadované pro více projektů a poskytuje poradenství v oblasti řízení projektů. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Tabule a chatovací kanály poskytují softwarová řešení pro spolupráci týmů v reálném čase nebo asynchronně.
- Více než 1 000 integrací (včetně Google Drive, Slack, Github a Figmato) zvyšuje vaši produktivitu a umožňuje vám pracovat efektivněji.
- Více než 50 automatizací úkolů vám umožní zefektivnit všechny vaše pracovní postupy v oblasti řízení projektů, vizualizovat závislosti úkolů a pracovat na složitých projektech v rámci stejného prostoru.
- Sledování času umožňuje vašemu projektovému manažerovi podávat zprávy z jakéhokoli zařízení a získávat aktuální informace o postupu projektu.
- Použijte software ClickUp Goals ke sledování OKR vaší startupové firmy.
- Online centrum nápovědy , webináře ClickUp a zákaznická podpora vám pomohou rychle přizpůsobit vaše prostředí a zapojit členy týmu.
- Funkce pro správu a přidělování zdrojů, díky kterým budete vědět, kdo na čem pracuje a kde mají vaše dodavatelské nebo kreativní týmy prostor pro nové úkoly.
- Nové funkce umělé inteligence pro startupy katapultují ClickUp mezi nejlepší nástroje pro správu projektů s umělou inteligencí na trhu, které zkracují dobu tvorby obsahu a zlepšují způsob správy projektů.
- Šablony projektů, jako je šablona ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template, vám pomohou stanovit milníky a umožní vašim kreativním týmům rychleji realizovat nápady a řídit projekty mezi jednotlivými odděleními.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé nástroje, šablony a možnosti integrace mohou být pro některé uživatele příliš náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (3 714+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (8 187+ recenzí)
Podívejte se na tyto příklady SaaS!
2. Trello
Trello je software pro správu úkolů a projektů, který k organizaci projektů využívá karty a tabule.
Umožňuje projektovému manažerovi sledovat a přidělovat úkoly, kontrolovat stav úkolů a sledovat průběh projektu. Celkově se jedná o flexibilní prostředí, které je zábavné používat.
Síla Trella spočívá v jednoduchosti řízení projektů. Jeho přehledné a barevné rozhraní usnadňuje a zpříjemňuje začlenění nových uživatelů. Kdo by to v pracovním dni neocenil?
Jednoduchý přístup Trella usnadňuje život začínajícím startupům, které nemají čas na rozsáhlé zaškolování.
Lidé se shodují, že Trello je skvělý nástroj pro řízení projektů pro malé startupy, které chtějí spravovat své pracovní postupy. Větší týmy, které řídí složité projekty, však mohou mít potíže s udržením organizace v rámci systému.
Nejlepší funkce Trello
- Karty s funkcí drag-and-drop jsou zábavné a snadno použitelné v neomezeném počtu projektů.
- Přizpůsobitelné rozhraní umožňuje uživatelům přizpůsobit uživatelské rozhraní svému stylu práce.
- Komentáře v reálném čase usnadňují spolupráci v týmu
- Software pro správu úkolů má funkce pro přiřazování a sledování úkolů.
- Nabízí několik šablon projektů, které lze použít v jeho softwaru pro správu projektů.
Omezení Trello
- Chybí systém štítků a filtrů, který by umožnil efektivní sledování více projektů.
- Je obtížné udržet pořádek, pokud není správa prováděna pečlivě.
- Jedna z mála možností správy úkolů na tomto seznamu, která nenabízí sledování času.
Ceny Trello
Trello nabízí čtyři cenové plány:
- Základní: zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (13 302+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 620 recenzí)
3. Height
Uživatelé Height oceňují jeho dynamické vizualizace, možnosti filtrování, pokročilé funkce chatu a rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
Zákazníci si tento software pro správu projektů pochvalují pro jeho propracované rozhraní a schopnost zvládat složité pracovní postupy napříč mnoha odděleními.
Height se pyšní vestavěnou přizpůsobivostí, která uživatelům umožňuje budovat systémy a pracovní postupy, které lze škálovat podle toho, jak rostou.
Nejlepší funkce Height
- Vynikající chatovací funkce poskytují samostatné chatovací místnosti v reálném čase pro každý úkol.
- Vysoce škálovatelný systém může být vhodný pro startupy, které chtějí přejít na software pro správu projektů, který zvládá více pracovních postupů a oddělení.
- Elegantní uživatelské rozhraní nabízí řadu filtrů a možností přizpůsobení.
Omezení výšky
- Nedostatek ověřených nebo vyvážených recenzí
Ceny Height
Height nabízí tři cenové plány:
- Zdarma
- Tým: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Height
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Forecast
Startupy poskytující služby, které chtějí maximalizovat svou provozní a finanční výkonnost pomocí softwaru pro správu projektů, mohou být vhodným kandidátem pro Forecast.
Jeho software založený na umělé inteligenci poskytuje řadu nástrojů, které pomáhají spravovat úkoly, projekty, zdroje, finance, fakturaci, sledování času a další.
Zákazníci Forecastu si pochvalují jeho zákaznický servis a intuitivní platformu.
Height je nejvhodnější pro společnosti s 50 a více zaměstnanci, takže začínající startupy by se měly poradit s obchodním zástupcem, zda je tento software pro správu projektů pro ně vhodný.
Nejlepší funkce Forecast
- Pokročilé analýzy dat pro informovanější rozhodnutí
- Vynikající nástroje pro plánování a sledování pokroku s komplexním přehledem úkolů a termínů
- Neustálé aktualizace na základě zpětné vazby od uživatelů
Omezení Forecast
- Nejvhodnější pro společnosti s více než 50 zaměstnanci, nemusí být vhodný pro začínající startupy.
- Není kompatibilní s mobilními zařízeními
- Aktualizace mohou způsobit dočasné problémy se zobrazením.
Ceny Forecast
Forecast nabízí tři cenové plány:
- Lite: 29 $/měsíc za jedno místo
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Forecast
- G2: 4,2/5 (104+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (59+ recenzí)
5. Freedcamp
Pokud toužíte po uživatelsky přívětivém rozhraní v programu, který zvládá komplexní funkce pro správu projektů, vyzkoušejte Freedcamp!
Zabraňuje přetížení členů týmu tím, že umožňuje nainstalovat pouze funkce, které potřebujete. Freedcamp pomáhá malým a středním startupům, které chtějí zvýšit produktivitu a rychlost.
Systém však neposkytuje integrovaného e-mailového klienta ani podporu pro Android. Pokud jsou tyto funkce pro vás prioritou, Freedcamp nemusí být tou nejlepší volbou.
Nejlepší funkce Freedcamp
- Bezplatný tarif nabízí široký výběr možností a funkcí.
- Užitečné nástroje pro správu projektů pro startupy, jako je stanovení priorit úkolů a seznamy úkolů, pomáhají každému spravovat cokoli?
- Projektové mapy a škálovatelné plánování WBS
Omezení Freedcampu
- Naučit se ho používat může být náročné
- Žádný integrovaný e-mailový klient
- Chybějící podpora pro Android
Ceny Freedcamp
Freedcamp nabízí čtyři cenové plány:
- Zdarma
- Pro: 1,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 7,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 16,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freedcamp
- G2: 4,5/5 (137+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (464+ recenzí)
6. Zoho Projects
S řešením Zoho jako softwarem pro správu projektů můžete plánovat, sledovat pokrok a spolupracovat na stejné platformě, kterou používáte k vytváření faktur, sledování výdajů a analýze výdajů.
Startupy ocení široký výběr možností přizpůsobení a pokročilejší funkce integrované do jednoho komplexního nástroje pro správu projektů, který roste spolu s vámi.
Než se plně rozhodnete pro Zoho Projects, zvažte vyzkoušení integrací a funkcí, které potřebujete.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Obrovský výběr automatizovaných funkcí
- Skvělý chat
- Integrované finanční nástroje
- Neomezený počet projektů v placených tarifech
Omezení Zoho Projects
- Omezené zobrazení ve srovnání s jinými softwarovými možnostmi pro správu projektů v tomto seznamu
- Některé funkce mohou být těžkopádné a obtížně použitelné.
Ceny Zoho Projects
Zoho nabízí tři cenové plány:
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (349+ recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy k Zoho!
7. Airtable
Airtable je software pro správu projektů, který nabízí maximální přizpůsobení a flexibilitu pro správu projektů startupů. Můžete sdílet data, vytvářet propojené aplikace a propojovat týmy pomocí tohoto softwaru podporovaného umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování.
Společnost zabývající se řízením projektů tvrdí, že 80 % společností z žebříčku Fortune 500 využívá platformu Connected Apps od Airtable. Chcete mít větší kontrolu nad nástroji pro řízení projektů ve vašem startupu? Airtable vám ji poskytne v prostředí, které lze bezpečně škálovat.
Jak si dokážete představit, takové flexibilní nástroje pro správu úkolů vyžadují určitou dobu na osvojení.
Na začátku si naplánujte trochu více času, abyste se naučili, jak tento software pro správu projektů co nejlépe využít.
Nejlepší funkce Airtable
- Vysoce přizpůsobitelný, takže můžete vytvořit perfektní uživatelské rozhraní pro svůj tým.
- Snadný import a správa dat
- Silné integrační schopnosti
Omezení Airtable
- Vyšší náročnost na osvojení znamená, že může trvat déle, než se s ním naučíte pracovat.
Ceny Airtable
Airtable nabízí čtyři cenové plány:
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (2 135+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 836+ recenzí)
8. Slack
Umístěte všechny své soubory, konverzace a integrace na jednu stránku pro rychlé a snadné řízení projektů na Slacku.
Díky funkcím jako zasílání zpráv v reálném čase, prohledávání souborů a záznamů konverzací a rostoucímu počtu integrací je tento software oblíbenou volbou mnoha společností.
Ačkoli Slack není tradiční softwarovou volbou pro řízení projektů, je těžké ho překonat, pokud jde o komunikaci s členy týmu. Jeho uživatelské rozhraní připomíná spíše sociální síť než pracovní nástroj.
Nenechte se zmást jeho jednoduchostí! Slack je výkonný software pro správu komunikace pro startupy s funkcemi a nástroji, které usnadňují práci všem.
Pozor ale: pravděpodobně budete chtít přizpůsobit výchozí nastavení oznámení. Jinak vás může rychle zaplavit příval přerušení od různých týmů a diskusí.
Nejlepší funkce Slacku
- Příjemné prostředí umožňuje, aby spolupráce v týmu byla přirozená a zábavná.
- Funguje bez problémů na mobilních zařízeních, počítačích i v prohlížeči.
- Snadné zapojení (OBROVSKÁ výhoda pro zaneprázdněné startupy)
Omezení Slacku
- Sledování více týmů a kanálů může být obtížné.
- Výchozí nastavení, které lze změnit, odesílá oznámení o každé nové zprávě (tyto přerušení mohou uživatele rychle frustrovat).
Ceny Slacku
Slack nabízí pět cenových plánů:
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
- GovSlack: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (31 495+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 036+ recenzí)
Podívejte se na tyto integrace Slacku!
9. Notion
Propojené pracovní prostředí Notion nabízí jednoduchý způsob, jak spravovat plánování projektů pro váš startup. Jeho systém správy úkolů typu drag-and-drop a funkce plánování jsou snadné a zábavné.
Notion je univerzální nástroj pro správu projektů pro lidi, kteří chtějí dohlížet na obchodní i osobní projekty z jedné platformy.
Za příplatek můžete přidat funkce umělé inteligence, které vašemu týmu pomohou rychleji psát, brainstormovat a generovat zprávy.
Nejlepší funkce Notion
- Přizpůsobitelný pracovní prostor
- Dobře organizované uživatelské rozhraní
- Dostupný doplněk AI pro řízení projektů
Omezení Notion
- Náročná křivka učení pro velké týmy (funguje lépe pro malé týmy nebo jednotlivce)
- Omezené možnosti umělé inteligence v současné době
- Omezené funkce ve srovnání s některými z nejlepších softwarů pro řízení projektů na trhu
Ceny Notion
Notion nabízí čtyři cenové plány:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI (doplněk): 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (4 713+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 732+ recenzí)
Seznamte se s nejlepšími nástroji pro marketingové startupy!
10. Hive
Pokud jsou flexibilní rozvržení projektů a nativní e-maily prioritou pro další řešení projektového managementu vašeho startupu, Hive by mohl být nejlepším řešením a softwarem pro správu projektů a úkolů pro váš startup.
Jeho snadno použitelná platforma se integruje se stávajícími nástroji pro správu projektů pro startupy.
Hive je jako posilovač efektivity pro projektové manažery, kteří žonglují s úkoly, časem, zdroji a spoluprací.
Platforma někdy na mobilních zařízeních trochu zaostává, ale na stolních počítačích funguje skvěle. ?️
Nejlepší funkce Hive
- Zaručeně snadné použití
- Vynikající sledování úkolů a chatování o úkolech
- Rozsáhlé podúkoly a Ganttovy diagramy
Omezení Hive
- Na mobilních zařízeních může běžet pomalu.
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Hive
Hive nabízí tři cenové plány:
- Zdarma
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (447+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (183+ recenzí)
Často kladené otázky týkající se softwaru pro správu projektů pro startupy
Proč startupy potřebují software pro řízení projektů?
Software pro správu projektů může startupům pomoci udržet pořádek, efektivně spolupracovat a udržet produktivitu. Pomáhá také s alokací zdrojů a správou časových harmonogramů projektů, což z něj činí nezbytný nástroj pro každý startup, který chce růst a uspět.
Jsou všechny softwarové možnosti pro řízení projektů vhodné pro startupy?
Ne, ne všechny softwarové možnosti pro řízení projektů jsou vhodné pro startupy. Některé mohou být vhodnější pro větší společnosti s více zdroji a složitějšími projekty. Startupy by měly hledat software speciálně navržený pro malé podniky nebo společnosti v rané fázi, s funkcemi a cenovými plány přizpůsobenými jejich potřebám.
Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se startupy dopouštějí při výběru softwaru pro řízení projektů?
Častou chybou je nezohlednění škálovatelnosti softwaru. Startupy často potřebují flexibilní řešení, které může růst spolu s jejich společností, proto je důležité vybrat software, který dokáže přizpůsobit budoucí růst a další funkce. Další chybou je nezapojení členů týmu do rozhodovacího procesu. Je nezbytné získat zpětnou vazbu od všech členů týmu, kteří budou software používat, aby bylo zajištěno, že splňuje jejich potřeby a preference. A konečně, startupy mohou přehlížet význam zákaznické podpory a školicích zdrojů, které jsou nezbytné pro maximální využití jakéhokoli softwaru.
Mohou startupy používat bezplatný software pro řízení projektů?
Ano, existuje mnoho bezplatných softwarů pro správu projektů, které mohou být vhodné pro startupy. Je však důležité pečlivě zhodnotit funkce a omezení každé bezplatné možnosti, aby bylo zajištěno, že splňují specifické potřeby startupu. Některé bezplatné softwary mohou mít omezené funkce nebo omezení počtu členů týmu nebo projektů, což nemusí být vhodné pro rostoucí startup. Placená verze obvykle nabízí více funkcí a podporu, ale startupy s omezeným rozpočtem mohou považovat bezplatný software za schůdnou možnost.
Hledání nástrojů pro řízení projektů pro startupy začíná zde
A tady je máte, 10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro startupy v roce 2024!
Všechny tyto programy nabízejí bezplatné verze a cenově dostupné tarify, tak proč některé z nich nevyzkoušet, než se definitivně rozhodnete? Nastavte si laťku vysoko a vyzkoušejte nejprve ClickUp! Získáte výkonnější integrace, přizpůsobení a widgety, než jste si kdy dokázali představit.
Zaregistrujte se ZDARMA nebo se ještě dnes spojte s některým z členů našeho týmu.