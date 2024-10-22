37 příkladů SaaS, které musíte znát v roce 2025

V dnešní době je vše o „SaaS “.
S digitální transformací, která postupuje rychlostí světla, se stále více společností obrací k online řešením a provozuje své podnikání na platformě Software as a Service (SaaS). Podle nejnovější zprávy Statista o SaaS organizacích v roce 2024 existuje přibližně 17 000 SaaS společností v USA a 25 000 po celém světě (a jejich počet stále roste!).
Ať už chcete přidat další SaaS aplikace do svého technologického portfolia, nahradit své současné aplikace, založit SaaS společnost nebo se prostě jen dozvědět více o SaaS, jste na správném místě!
37 příkladů SaaS, které jsme sestavili, zahrnuje podrobný popis každého nástroje, stejně jako citáty a tipy od odborníků z oboru, aby vám poskytly co nejvíce informací o těchto produktech SaaS. Zjistěte, jak zavedené i nové modely SaaS pokračují v revoluci softwarového prostředí tím, že pomáhají podnikům a zákazníkům po celém světě.
Co je Software as a Service (SaaS)?
Software as a Service (SaaS) je model distribuce softwaru, který umožňuje zákazníkům a společnostem komunikovat prostřednictvím zařízení s přístupem na internet, jako jsou notebooky, smartphony a další zařízení s připojením k internetu, což výrazně usnadňuje přístup k cloudovým datům a jejich ukládání.
Stručné poznámky o SaaS:
- Lze také označit jako webový software, software na vyžádání a hostovaný software.
- Software jako služba (SaaS) je jednou ze tří základních úrovní cloud computingu – dalšími úrovněmi jsou platforma jako služba (PaaS) a infrastruktura jako služba (IaaS).
- Mezi výhody SaaS patří zvýšená efektivita, nákladová efektivita, dostupnost a škálovatelnost.
- SaaS společnosti jsou obvykle buď organizacemi typu business-to-business (B2B) nebo business-to-consumer (B2C).
- Nejběžnější typy řešení SaaS jsou systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), plánování podnikových zdrojů (ERP), systémy pro správu obsahu (CMS), software pro řízení projektů, prodej, marketing a elektronický obchod.
Dobře, pojďme si nyní povědět, proč jsou platformy SaaS budoucností softwaru.
Nejnovější statistiky a trendy růstu SaaS
Software SaaS je dnes jedním z nejrychleji rostoucích trhů, jehož hodnota vzrostla z 31,5 miliardy dolarů v roce 2015 na 171,9 miliardy dolarů v roce 2022 – to je přibližně pětinásobný růst za sedm let!
V současné době je USA s přibližně 17 000 společnostmi na prvním místě v počtu SaaS společností na světě, následuje Velká Británie s 2 000 poskytovateli SaaS. Předpokládá se, že USA zůstanou na prvním místě jako největší světový trh SaaS a další lídři trhu, jako je evropský trh, Latinská Amerika a Asie, budou i nadále zaznamenávat exponenciální růst a pokračovat v závodě o vytvoření další velké aplikace SaaS!
Statistiky přijetí: Směrem k pracovišti poháněnému SaaS
Podle studie Harvey Nash Group Technology and Talent Study 73 % z 1 724 technologických expertů z 69 zemí uvedlo, že aplikace SaaS jsou považovány za nejdůležitější technologii pro úspěch v podnikání.
Organizace se obracejí k aplikacím SaaS, aby zefektivnily své obchodní operace, rozšířily své rostoucí podnikání a zlepšily míru získávání, udržení a spokojenosti zákazníků. Ve skutečnosti přibližně 99 % firem a 78 % malých podniků závisí na alespoň jednom nástroji SaaS, který jim pomáhá implementovat řízení založené na datech, automatizovat rutinní práci a poskytuje jim flexibilitu, kterou potřebují k uspokojení různých požadavků.
Níže uvedený obrázek zobrazuje nejnovější statistiky přijetí aplikací SaaS (míra růstu podle kategorie aplikací) – to by vám mělo poskytnout představu o tom, jaký typ aplikací společnosti implementují do svých podniků.
Vzhledem k tomuto dynamickému vývoji a pozitivnímu růstu trhu vám s radostí představujeme některé z předních a nejvýznamnějších poskytovatelů SaaS v současnosti!
37 příkladů SaaS, které musíte znát
Od lídrů na trhu po nastupující konkurenty a od nástrojů pro řízení projektů po CRM software jsme výběr zúžili na 37 nejvýznamnějších SaaS společností.
Zjistěte, co každý nástroj umí, k čemu se používá a co z něj dělá jednu z nejlepších SaaS společností v roce 2024 – jdeme na to?
1. ClickUp (software pro řízení projektů)
ClickUp je jedním z předních nástrojů SaaS a nejlépe hodnoceným softwarem pro řízení projektů na současném trhu.
Společnosti všech velikostí, od samostatných podnikatelů po podnikové týmy, používají tuto cloudovou platformu k centralizaci veškeré své práce do jednoho místa.
Tato komplexní platforma pro produktivitu na pracovišti nabízí stovky plně přizpůsobitelných funkcí, které vyhoví jakýmkoli preferencím v oblasti projektů a pracovních postupů, a integruje se s více než 1 000 aplikacemi SaaS. Schopnost přizpůsobit každou část platformy je to, co dělá ClickUp dokonalým příkladem SaaS.
Klíčové vlastnosti
- Plně přizpůsobitelná platforma
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení
- Automatizace pracovních postupů v oblasti řízení
- Spolupracující dokumenty a tabule
- Dashboardy s reportováním v reálném čase
- Sledování cílů
- Přizpůsobitelné šablony
- ClickUp Brain, vestavěný asistent s umělou inteligencí
- Bezplatný tarif a cenově dostupné tarify
- K dispozici pro mobilní zařízení a nejpoužívanější operační systémy.
- Integrační schopnosti
Ceny ClickUp
Další nezbytnou funkcí této SaaS aplikace je její schopnost konsolidovat vaše aplikace, organizovat a automatizovat složité pracovní postupy, snadno spravovat projekty a mnoho dalšího, čímž nahrazuje tradiční software modernějším řešením pro správu projektů.
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a kontext.
To naznačuje značnou ztrátu času strávenou procházením, vyhledáváním a rozluštěním fragmentovaných konverzací v e-mailech a chatech.
📥 Stáhněte si zprávu ClickUp o stavu komunikace na pracovišti a získejte další informace – a zjistěte, co můžete udělat pro odstranění nedostatků.
Výhody používání ClickUp přesahují zvýšení efektivity práce a vytvoření konzistentních a škálovatelných procesů – kromě mnoha dalších výhod nabízí ClickUp také nepřetržitou zákaznickou podporu, která vám pomůže vytěžit z platformy maximum.
2. HubSpot (CRM software pro prodej, marketing a zákaznickou podporu)
HubSpot je přední cloudová sada nástrojů pro prodej, marketing a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Díky své schopnosti fungovat jako komplexní řešení pro všechny vaše obchodní potřeby je Hubspot skvělou SaaS společností.
Klíčové vlastnosti
- Automatizovaná CRM databáze a pracovní postupy
- Marketingové reporty a metriky
- SaaS CRM s podrobnými informacemi o kontaktech
- Analýza e-mailů
- Dashboardy
S více než 113 925 zákazníky (a jejich počet stále roste) ve více než 120 zemích zůstává HubSpot jedním z nejlepších poskytovatelů SaaS, protože nabízí centra pro marketing, prodej, služby, CMS a provoz na jednom místě.
Tyto huby pomáhají zefektivnit obchodní operace, maximalizovat prodej, pečovat o potenciální zákazníky, zlepšit provoz a poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost. Další informace o jeho funkcích najdete v této recenzi HubSpot.
Moje oblíbená funkce je HubSpot CMS, která umožňuje synchronizaci dat mezi platformou CMS a zbytkem all-in-one CRM.
Nejtěžší částí při vytváření webových stránek je zajistit, aby vaše marketingové kampaně a kampaně na generování potenciálních zákazníků byly vzájemně sladěné.
Nesourodá kampaň je pro nové nebo potenciální zákazníky velmi nápadná a rušivá.
Díky tomu, že všechny tyto nástroje spravuje HubSpot, jsou všechny vaše webové formuláře, e-mailový marketing, nástroje zákaznického servisu a vše ostatní vytvořeno tak, aby společně vytvářely harmonický zákaznický zážitek a cestu.
3. Salesforce (platforma CRM pro podnikové organizace)
Salesforce je přední nástroj SaaS specializující se na řízení vztahů se zákazníky (CRM). Je navržen tak, aby pomáhal firmám navazovat kontakty se stávajícími i potenciálními zákazníky, uzavírat více obchodů a poskytovat špičkový zákaznický servis.
Klíčové vlastnosti
- Automatizace procesů
- Správa účtů a kontaktů
- Správa potenciálních zákazníků
- Zprávy a řídicí panely
- Správa pipeline a prognóz
Tato aplikace SaaS patří mezi nejvýkonnější CRM platformy a díky svým cloudovým funkcím přitahuje podniky z celého světa. Nejnovější zjištění dokonce ukazují, že více než 150 000 podniků používá Salesforce k propojení svých oddělení a budování vztahů se zákazníky. ?
Týmy jako prodej, marketing a podpora mohou pomocí Salesforce CRM snadno sledovat své potenciální zákazníky, získat hlubší vhled do svého spotřebitelského trhu a zůstat s nimi v kontaktu po celou dobu jejich zákaznické cesty.
Naše společnost zažila období před a po SalesForce. Na první pohled vypadá tento nástroj SaaS jako další poskytovatel CRM (a těch dobrých jsou stovky).
Salesforce však ostatní předčil z několika důvodů, včetně flexibility, zaměření na zákaznickou zkušenost, mobilních funkcí a strategických akvizic.
Tento CRM nástroj získává doplňkové společnosti a služby, díky kterým si udržuje náskok před konkurencí. Od analytických nástrojů AI a nástrojů pro e-mailový marketing až po automatizační a statistické nástroje.
S Salesforce máme jistotu, že náš CRM nikdy nezastará, a těšíme se na aktualizace funkcí každé 2 až 3 měsíce.
4. Donorbox (neziskový software/software pro správu darů)
Donorbox je cloudový software pro neziskové organizace, který vám pomůže zefektivnit vaše fundraisingové aktivity.
Klíčové vlastnosti
- Integrace aplikací
- Správa kampaní
- Zpracování plateb
- Sledování příspěvků
- Správa dárkových poukazů
- CRM
- Šablony pro fundraising
Tato aplikace SaaS zvýšila objem darů o více než 400 %, pomohla vybrat přes 1 miliardu dolarů a stala se přední volbou pro online fundraising pro více než 50 000 organizací, jako jsou Make A Wish, The Boys and Girls Club a mnoho dalších v 96 zemích!
Díky tomuto nástroji SaaS mohou dárci a dobrovolníci snadno a bezpečně navázat kontakt s neziskovými organizacemi a jednotlivci, čímž se propojí více lidí po celém světě.
Neziskové organizace mohou tuto aplikaci použít k snadnému vytváření, spouštění a správě online fundraisingových kampaní a bezpečnému přijímání online darů přes PayPal nebo Stripe – okamžitě, což z ní dělá bezstarostný a zdravý zážitek pro dárce a efektivní způsob, jak neziskové organizace mohou mít větší dopad na svou komunitu.
5. Slack (software pro podnikovou komunikaci)
Slack je jednou z předních společností a cloudovým komunikačním nástrojem pro pracoviště, který mění způsob komunikace v organizacích tím, že centralizuje komunikaci týmů a umožňuje rychlé sdílení informací. Díky tomu je jedním z nejlepších produktů SaaS a přináší zásadní změnu v dnešním kolaborativním pracovním prostředí.
Tuto platformu pro zasílání zpráv založenou na kanálech používají miliony firem k sjednocení svých týmů, sjednocení svých systémů a rozvoji svého podnikání.
Klíčové vlastnosti
- Integrace aplikací
- Veřejné a soukromé kanály
- Integrované hlasové a videokonference
- @zmínky
- Sdílení souborů
- Mobilní přístup
- Oznámení v reálném čase
- Reakce pomocí emodži
- Bezpečné prostředí na podnikové úrovni
- Integrace s nástroji pro řízení projektů
Díky Slacku jako hlavnímu komunikačnímu centru v práci mohou týmy mezi sebou okamžitě komunikovat, vytvářet a připojovat se k kanálům, které se týkají jejich role, přijímat aktualizace týmu nebo celé společnosti, posílat soubory prostřednictvím chatu a mnoho dalšího.
? Bonus: Můžete nahrát a přidat vlastní emodži do své klávesnice, díky čemuž budou online konverzace zábavnější a interaktivnější, a integrovat Slack s ClickUp, abyste ještě více posílili spolupráci svého týmu a pracovní postupy (jen to samo o sobě z něj podle mého názoru dělá jednu z nejlepších SaaS aplikací ?).
6. Buffer (software pro správu sociálních médií)
Buffer je platforma pro správu sociálních médií, která pomáhá malým firmám budovat jejich značku, zapojovat zákazníky na sociálních médiích a organicky rozšiřovat své publikum.
Pomocí sady produktů Buffer mohou uživatelé vylepšit svou marketingovou strategii na sociálních médiích prostřednictvím tří jednoduchých kroků: analyzovat, publikovat a zapojit se – analyzovat výsledky, plánovat a naplánovat obsah a zapojit se do komunikace s publikem.
Klíčové vlastnosti
- Správa obsahu
- Správa více účtů
- Multikanálové kampaně
- Reporting, statistiky, analytika
- Monitorování sociálních médií
- Sledování návratnosti investic
- Plánování příspěvků
Tato aplikace SaaS již více než 10 let způsobuje rozruch v mnoha různých odvětvích a slouží více než 140 000 uživatelům, včetně Shopify, Intercom a mnoha dalších v 15 zemích.
7. Hypercontext (software pro zapojení zaměstnanců)
Hypercontext je software pro zapojení zaměstnanců, který byl vytvořen, aby pomohl manažerům vést produktivnější individuální a týmové schůzky.
Tato platforma SaaS se dostala na náš seznam nejlepších příkladů SaaS, protože jsme všichni pro vytváření efektivních systémů a procesů!
Jeho posláním je pomáhat manažerům proměnit schůzky v efektivní a produktivní příležitosti s vysokým přínosem a koordinovat činnosti týmu, přičemž je učí správným manažerským návykům.
Podle nedávného průzkumu o stavu vysoce výkonných týmů v oblasti technologií pouze 16 % manažerů rozhodně souhlasí s tím, že jejich společnosti jim poskytly správné nástroje a zdroje pro řízení lidí.
S tímto nástrojem mohou manažeři a týmy vytvářet sdílené programy schůzek, pořizovat poznámky ze schůzek, shromažďovat zpětnou vazbu a přiřazovat úkoly k následnému zpracování – vše na jednom místě, díky čemuž jsou schůzky účelnější a více orientované na akci a všichni se soustředí na dané téma a cíle.
Klíčové vlastnosti
- Sledování úkolů
- Dashboard aktivit
- Správa agendy
- Řízení cílů
- Diskuse a fóra
- Oprávnění a řízení přístupu
- Sdílení souborů
Mezi mé oblíbené a nejčastěji používané funkce aplikace Hypercontext patří společné agendy, rozšíření pro Chrome a možnost kopírovat položky z jedné schůzky do druhé!
Spolupracující agendy jsou základním kamenem této aplikace – do každého schůzky v mém kalendáři mohu přidat agendu s body k diskusi, poznámkami, přílohami atd.
Navíc všichni ostatní účastníci schůzky mohou podle potřeby přistupovat k programu a přidávat do něj nové body. Po skončení schůzky jsou všem automaticky zaslány poznámky ze schůzky a programy uložené z minulých schůzek, ke kterým lze kdykoli snadno přistupovat.
To pomáhá všem přijít připraveni, zajišťuje směr schůzky a udržuje všechny zodpovědné. Pokud si nejste jisti, o čem mluvit nebo jak něco nadhodit, můžete využít databázi Hypercontext, která obsahuje přes 500 témat k zahájení konverzace a přes 80 programů schůzek.
8. DocuSign (software pro digitální podpisy)
DocuSign je cloudový software pro digitální podpisy, který nahrazuje tradiční způsob podepisování papírových dokumentů tím, že organizacím umožňuje převést všechny obchodní smlouvy do digitální podoby a zachytit elektronické podpisy, čímž proces zrychluje desetkrát.
Tento příklad SaaS změnil způsob, jakým lidé připravují, podepisují, realizují a spravují smlouvy. Jeho funkce eSignature umožňuje oběma stranám zapojeným do procesu podepisovat prakticky z jakéhokoli zařízení, kdykoli a kdekoli, což urychluje obchodní proces a zjednodušuje život lidem.
Klíčové vlastnosti
- Rozsáhlá podpora typů souborů
- Převod PDF formulářů
- Standardní a vlastní tagy a pole
- Integrace cloudového úložiště
- PowerForms
- Komentáře
- Kreslení
DocuSign je jednou z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších SaaS aplikací na trhu, proto jí důvěřuje více než miliarda uživatelů ve více než 180 zemích, včetně některých z nejbezpečnějších společností z žebříčku Fortune 500.
9. OpenPhone (software pro firemní telefonní systémy)
OpenPhone je software pro firemní telefonní systémy, který nabízí telefonní aplikaci, díky níž mohou uživatelé získat firemní telefonní číslo bez druhého telefonu nebo druhé SIM karty – nahrazuje tak váš kancelářský telefon aplikací.
Klíčové vlastnosti
- Směrování hovorů
- Rozpoznávání hlasu
- Správa call centra
- Zaznamenávání a nahrávání hovorů
- Vložte OpenPhone do ClickUp a integrujte jej s dalšími pracovními nástroji.
Tato aplikace SaaS nabízí výkonné funkce pro volání, zasílání zpráv a lehké CRM a umožňuje svým uživatelům používat speciální firemní telefonní číslo pro příjem textových zpráv a zpráv v aplikaci, ať jsou kdekoli na světě, což z ní činí efektivní řešení pro správu veškeré pracovní telefonní komunikace.
Jak to funguje? Aplikace OpenPhone využívá technologii Voice over Internet Protocol ( VoIP ) k přesměrování hovorů a textových zpráv přes internetové připojení, což znamená, že všechny hovory a textové zprávy probíhají přes zařízení s připojením k internetu.
Používání aplikace pomáhá oddělit profesionální a osobní komunikaci, snáze zůstat v kontaktu se zákazníky a umožňuje vám přizpůsobit si číslo tak, aby odráželo vaši vlastní značku.
OpenPhone v současné době zpracovává více než 10 milionů hovorů a zpráv měsíčně a směřuje k hlubší integraci s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, které jeho zákazníci již používají.
Místo toho, aby byly záznamy hovorů, hlasové zprávy a textové zprávy uloženy na samostatných stránkách, OpenPhone je všechny sdružuje do jednoho přehledného zobrazení.
To poskytuje majitelům pracovního prostoru rychlý a snadný způsob, jak zobrazit celou historii konverzace pro jakýkoli kontakt. K libovolnému kontaktu můžete přidat vlastnosti, abyste se mohli vrátit ke konkrétním společnostem nebo jiným vlastním segmentům.
Kdokoli, kdo má sdílený přístup k číslu, může zobrazit celou historii konverzace, což znamená, že různí členové týmu mohou pomáhat stejnému zákazníkovi v různých časech – a to vše s úplným kontextem všech předchozích konverzací.
Při hovoru, hlasové zprávě, zprávě nebo poznámce mohou členové týmu zahájit vlákno, označit se navzájem a vést úplnou diskusi přímo v kontextu konverzace.
To vede k rychlejšímu a hladšímu řešení problémů, protože pomáhá předcházet zpožděním a časově náročným předávkám.
10. Pumble od COING (software pro týmovou komunikaci)
Software pro týmovou komunikaci Pumble umožňuje vašemu týmu diskutovat o tématech v diskusních vláknech, spolupracovat prostřednictvím kanálů a posílat zprávy kolegům.
Stejně jako Slack a Microsoft Teams, i tato SaaS aplikace vylepšuje komunikaci v týmu tím, že nabízí chatovací funkci s hlasovými a videohovory.
Klíčové vlastnosti
„Jednou z mých funkcí by musely být videohovory a audiohovory 1:1.
Často mám individuální zpětnou vazbu s překladateli a autory a díky Pumble je tyto schůzky snadné realizovat.
Musím také zdůraznit bezplatnou neomezenou historii zpráv. Mohu vyhledat každou konverzaci, kterou jsem kdy v aplikaci vedl, dokonce i konverzaci s kolegou z před několika lety, a to pouhými několika kliknutími.
V současné době se obzvláště těším na skupinové audio a video hovory, které budou brzy k dispozici.
Nemůžu se dočkat, až přesunu týdenní schůzky svého týmu s našimi autory a překladateli na Pumble!
11. Culture Amp (software pro zapojení zaměstnanců)
Culture Amp je komplexní software pro zapojení zaměstnanců, který pomáhá personalistům a vedoucím pracovníkům zlepšovat zkušenosti zaměstnanců a budovat konkurenční výhodu tím, že klade kulturu na první místo – za všech okolností.
Klíčové vlastnosti
- 360stupňová zpětná vazba
- Anonymní zpětná vazba
- Správa odměn
- Přizpůsobitelné šablony
- Stanovení a sledování cílů
- Individuální plány rozvoje
- Hodnocení dovedností
- Zprávy a analytika
- A další
Tato aplikace spojuje jedinečnou sílu moderní psychologie, platformu na vyžádání a kolektivní inteligenci a nabízí funkce pro hodnocení výkonu, sledování cílů, neustálý rozvoj a další, což z ní dělá vynikající příklad SaaS!
S více než 6 000 společnostmi, od startupů po firmy z žebříčku Fortune 500, byla společnost Culture Amp uznána časopisem Forbes jako jedna z nejlepších soukromých cloudových společností na světě a časopisem Fast Company jako jedna z nejinovativnějších společností v oblasti pracovního prostředí.
Společnosti si tento nástroj SaaS velmi pochvalují díky jeho schopnosti podporovat řízení výkonu, zapojení zaměstnanců a rozvoj vysoce výkonných týmů.
12. Tableau (komplexní analytická platforma)
Tableau je jedna z předních cloudových analytických platforem na světě. Umožňuje lidem všech úrovní dovedností pracovat s daty a transformovat je do srozumitelných a praktických poznatků, které vedou k chytřejším, efektivnějším a datově podloženým obchodním rozhodnutím.
Od jednotlivců a neziskových organizací po vládní agentury a společnosti z žebříčku Fortune 500 – organizace z celého světa používají tento nástroj pro vizualizaci dat a samoobslužnou analytickou platformu, aby získaly hlubší poznatky rychleji než kdykoli předtím a vytvořily společnosti s datovou kulturou.
Klíčové vlastnosti
- Analýza chování
- Dashboard aktivit
- Ad hoc reporting
- Mapování cesty zákazníka
- Sledování návratnosti investic
- Metriky výkonu
- Prediktivní analytika
- Modelování a simulace
- A další
Když organizace přijmou datovou kulturu, jsou schopny každý den činit informovaná rozhodnutí na základě dat a plně je využívat. Využijte tento SaaS podnik k posílení svého vztahu k datům a začněte je využívat ve svůj prospěch.
13. Kinsta (software pro hosting webových stránek)
Kinsta je cloudový software, který poskytuje spravované hostingové služby WordPress a hostuje všechny typy webů, od blogů freelancerů až po blogy vytvořené společnostmi z žebříčku Fortune 500.
Tato aplikace, kterou používají vývojáři, weboví designéři a freelanceri po celém světě, vám umožňuje navrhovat, vyvíjet a nasazovat webové stránky WordPress z pohodlí vašeho lokálního počítače a může zlepšit výkon vašich webových stránek díky nejrychlejší infrastruktuře postavené na prémiové síti Google Cloud Platform a nejrychlejších virtuálních strojích C2, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly vzdálenost a počet skoků, což vede k rychlému a bezpečnému přenosu vašich dat.
Klíčové vlastnosti:
- Upozornění/oznámení
- Metriky výkonu
- Monitorování v reálném čase
- Uživatelé WordPressu si mohou vybrat z více než 28 datových center po celém světě.
Kinsta si klade za cíl poskytovat hosting s větší flexibilitou – naši zákazníci zaznamenali až 200% zlepšení výkonu, 30% zlepšení latence nebo 50% zlepšení šířky pásma od zavedení Kinsta.
A jako společnost, jejíž posláním je vytvářet výkonné nástroje pro vývojáře, podnikatele a tvůrce webových stránek, brzy spustíme nové doplňkové hostingové služby, které jsou navrženy tak, aby poháněly téměř jakoukoli webovou službu, a to vše se známým zážitkem Kinsta.
Přidejte se k rostoucímu klubu více než 24 300 společností ve 130 zemích, které přešly na lepší a rychlejší hosting.
⭐️ Bonusový obsah: V této případové studii se dozvíte, jak Kinsta pomohla našim týmům ClickUp podpořit a zintenzivnit naše blogové aktivity!
14. Quip (software pro správu dokumentů)
Quip je platforma pro týmovou spolupráci a produktivitu od společnosti Salesforce, která nabízí moderní integrované řešení pro spolupráci a poskytuje data CRM v reálném čase, aby pomohla uživatelům dosáhnout rychlejších úspěchů.
Klíčové vlastnosti:
- Správa pracovních postupů
- Správa dokumentů
- Režim offline
- Diskuse a fóra
- Týmový nebo individuální chat / chat a editace v reálném čase
- Sdílení souborů
- Sledování stavu
- Přístup k mobilní aplikaci pro prodej
Tento poskytovatel SaaS nabízí některé z nejčastěji používaných pracovních nástrojů v rámci Salesforce – dokumenty, tabulky, chat a další funkce, které pomáhají s plánováním prodeje v reálném čase, aniž byste museli opustit Salesforce. Místo komunikace prostřednictvím e-mailu mohou uživatelé využívat funkci komentářů a chatu a přímo komunikovat s ostatními členy týmu v rámci dokumentu, což šetří čas a vytváří prostor pro efektivnější spolupráci.
15. Apty (software pro digitální adopci)
Apty je komplexní platforma pro digitální adopci, která pomáhá podnikům optimalizovat jejich obchodní procesy, včetně zaškolování nových zaměstnanců, školení a dodržování procesů.
Klíčové vlastnosti:
- Zaškolení uživatelů/správa školení
- Kontrola kvality dat
- Asynchronní učení
- Vícejazyčný
- Samoobslužný portál
- Mobilní vzdělávání
- Modelování a simulace
- Průzkumy
Přibližně 70 % všech iniciativ v oblasti digitální transformace selže kvůli různým faktorům, jako jsou omezené zdroje, odpor ke změnám, nedostatečná koordinace nebo nedostatečná podpora ze strany zainteresovaných stran. Apty řeší tyto běžné výzvy poskytováním nástrojů, jako jsou onboarding, validace a analytika, které pomáhají řešit jakékoli problémy s přijetím digitálních technologií.
Tento poskytovatel SaaS pomáhá maximalizovat návratnost investic do technologií vašeho podniku a snižuje náklady na školení a podporu až o 80 %.
16. Crowdcast (software pro živé vysílání)
Crowdcast je software pro živé vysílání, který mohou uživatelé využívat k pořádání webinářů, workshopů, rozhovorů, online summitů a dalších akcí.
Klíčové vlastnosti:
- Plánování a správa událostí
- Live chat
- Více hostitelů
- Více kamerových přenosů
- Ankety/hlasování
- Moderování
- Analýza publika
Tento produkt SaaS nabízí jednoduché, snadno použitelné a zábavné uživatelské rozhraní, které zajišťuje plynulý zážitek jak pro hostitele, tak pro účastníky. Ať už pořádáte informativní prodejní prezentaci nebo společný webinář s partnery značky, Crowdcast vám poskytuje spolehlivou platformu pro spojení s vaším publikem a rozšíření vašeho podnikání.
17. MailChimp (software pro správu potenciálních zákazníků)
MailChimp je skvělým příkladem SaaS softwaru pro správu potenciálních zákazníků a poskytovatele služeb e-mailového marketingu – s touto komplexní marketingovou platformou můžete rozšířit své publikum a zvýšit své příjmy.
Tento nástroj umožňuje uživatelům odesílat marketingové e-maily, nastavovat automatické zprávy, vytvářet vstupní stránky, vytvářet cílené reklamní kampaně, prodávat online a usnadňovat reporting a analytiku.
Klíčové vlastnosti:
- Automatizované plánování
- Behaviorální cílení
- Sledování konverzí
- Mapování cesty zákazníka
- Získávání a péče o potenciální zákazníky
- Multikanálový marketing
- Správa šablon
- Kampaň, segmentace, správa a analytika
V roce 2022 používá MailChimp více než 667 680 společností po celém světě, aby dosáhly a překonaly své prodejní a marketingové cíle.
18. Zapier (automatizační platforma/software pro integraci cloudu)
Zapier je cloudový integrační a automatizační software, který uživatelům umožňuje automatizovat jejich práci v více než 5 000 aplikacích, aby zlepšili efektivitu práce a zefektivnili pracovní postupy.
Klíčové vlastnosti:
- Řízení pracovních postupů/workflow založené na pravidlech
- Automatizace obchodních procesů
- Dashboard
- Bez kódu Předem připravené konektory
- Správa integrace
- API
- ETL
Podle zprávy Zapier State of Business Automation Report 94 % dotázaných zaměstnanců malých a středních podniků uvedlo, že ve své práci vykonávají opakující se, časově náročné úkoly. Navíc 88 % malých a středních podniků uvedlo, že automatizace jim umožnila konkurovat větším společnostem.
Tento příklad SaaS je pro uživatele cenný, protože jim umožňuje automatizovat příspěvky na sociálních médiích, smlouvy, zadávání dat, prodejní aktivity, tok potenciálních zákazníků a aktualizace týmu. Automatizuje také vaše nejčasově náročnější práce, jako je zadávání dat a správa faktur, a pomáhá tak šetřit duševní energii a čas pro důležitější části podnikání.
Zapier je ultimátní nástroj pro automatizaci vaší rutinní práce. Umožňuje vám vytvořit plně automatizované toky mezi nástroji, které si vyměňují data a zprávy mezi Intercomem, Salesflare, Slackem, Google Sheets, SQL databázemi a mnoha dalšími platformami.
Naše firma Salesflare v současné době využívá více než 125 takzvaných „zapů“, což nám umožňuje zvládnout obrovské množství práce s malým týmem. Momentálně pracujeme na ještě větší automatizaci počátečních fází našeho prodejního procesu, přenášení dat o nových zákaznících do Salesflare a spouštění e-mailů, abychom mohli našim klientům věnovat pozornost a následnou péči, kterou si zaslouží.
19. Front (Software pro helpdesk a týmovou komunikaci)
Front je centrum pro komunikaci se zákazníky a týmovou komunikaci, které uživatelům umožňuje zlepšit provozní efektivitu a vytvořit silnější vztahy se zákazníky. Tento poskytovatel SaaS nabízí plynulou platformu pro komunikaci – kombinaci automatizovaného systému ticketingu s osobním přístupem e-mailu.
Tento poskytovatel SaaS pomohl týmům podpory, správy účtů a úspěchu ve více než 8 000 podnicích eliminovat nesourodé systémy tím, že sjednotil všechny jejich kanály do jedné platformy, vytvořil personalizované odpovědi a umožnil rychlejší řešení problémů bez snížení efektivity.
Chcete-li svou práci ještě více zefektivnit propojením Frontu s nejčastěji používanými pracovními nástroji, integrujte Front s ClickUp, HubSpot, Salesforce a dalšími! ?⚡️
Klíčové vlastnosti:
- Dashboard aktivit a sledování
- Chat/zasílání zpráv/komentáře
- Sledování dokončení zákazníkem
- Segmentace zákazníků
- Monitorování/správa e-mailů
- Reporting/analytika
- Integrace třetích stran
- Videokonference
- Sdílené schránky
Z pohledu jednotlivého uživatele je komentování ve Frontu zdaleka mou nejoblíbenější funkcí.
V případě jakéhokoli složitého scénáře se zákazníkem mi komentáře umožňují rychle a snadno zapojit správné kolegy a získat zdroje, které potřebuji k zaslání co nejlepší odpovědi. Komentáře mi v konečném důsledku umožňují efektivnější komunikaci a budování hlubších vztahů se zákazníky.
Co se týče naší automatizace, nejvíce mě těší komplexní, časově úsporné pracovní postupy, které máme v plánu.
Máme mnoho zákazníků, kteří využívají možnosti nástroje Front, a viděl jsem mnoho úspěšných příkladů, kdy týmy tráví méně času správou zpráv a více času komunikací se svými zákazníky.
⭐️ Bonusový obsah: Mathilde Collin, zakladatelka a CEO společnosti Front, byla hostem našeho podcastu When It Clicked! Poslechněte si, jaké bylo její „When It Clicked“ moment při budování společnosti! ??
20. Editor X (platforma pro tvorbu webových stránek)
Editor X je pokročilá platforma pro tvorbu webových stránek určená výhradně pro designéry a webové profesionály.
Klíčové vlastnosti:
- Fluidní design
- Svoboda rozvržení CSS mřížky
- Obsah se automaticky přizpůsobí každé obrazovce.
- Stovky komponent vytvořených designéry
- Rozhraní typu drag and drop
Tento příklad SaaS se pyšní špičkovým responzivním designem a plynulým rozhraním typu drag and drop, které vylepšuje uživatelský zážitek. Uživatelé mohou přidávat vlastní kódy, vytvářet komplexní weby s špičkovými možnostmi designu a rozvržení a interakce uživatelů bez nutnosti programování.
Tento nástroj také obsahuje výkonný integrovaný systém CMS, který umožňuje vytvářet weby založené na datech a komplexní webové aplikace a spolupracovníkům umožňuje aktualizovat a spravovat obsah webových stránek. To pomáhá zabránit nežádoucím změnám ze strany osob, které nejsou oprávněnými spolupracovníky.
Tato platforma mi umožňuje vytvářet komplexní přizpůsobené weby s špičkovými možnostmi designu a rozvržení pomocí nástrojů, jako jsou mřížky, rozvržení a opakovače. Mohu také vytvářet přizpůsobené interakce s uživateli bez nutnosti psát kód. Vestavěný CMS mi nebo mým spolupracovníkům umožňuje aktualizovat a spravovat obsah webu v zákulisí, takže se nemusím bát, že někdo zasáhne do designu mého webu.
Pokud chci použít kód, Velo (naše otevřená vývojová platforma) mi umožňuje přidat další vrstvu ovládání a funkčnosti na můj web.
Jako někdo, kdo má zkušenosti s vytvářením webových stránek pomocí kódu, vím, jak nudné a repetitivní to může být – mít nástroj, který tuto zkušenost promění ve vizuální médium s rozhraním typu drag and drop, činí vytváření webových stránek mnohem rychlejší a efektivnější.
Těším se na vytváření mnohem komplexnějších projektů, jako jsou webové aplikace a celé platformy na Editoru X.
21. Deskera (Integrovaný účetní, CRM a HR software)
Deskera je oceněný komplexní podnikový software, který pomáhá malým a středním podnikům (SMB) růst rychleji s menším počtem nástrojů.
Klíčové vlastnosti:
- Správa podnikových aktiv
- Integrované obchodní operace
- Reporting/analytika
- Finanční řízení
- Řízení dodavatelského řetězce
- Řízení lidských zdrojů
- Správa zásob
- CRM
S ohledem na problémy svých zákazníků nabízí Deskera tři hlavní produktové moduly, které optimalizují kritické potřeby každé malé firmy: Účetnictví, CRM a Lidé. Firmy mohou zefektivnit své operace spravováním fakturace, účetnictví, skladových zásob, mezd, CRM, HR, e-mailového marketingu a mnoha dalších věcí, a to vše na jednom místě pomocí tohoto nástroje SaaS.
Deskera byla navržena tak, aby ji mohli používat majitelé malých podniků z různých odvětví a pomáhala jim růst. Chceme podporovat digitální transformaci malých a středních podniků po celém světě pomocí našeho cenově dostupného a snadno použitelného produktu.
Podniky mohou také přizpůsobit a nakonfigurovat vlastní prodejní pipeline, aby se ujistily, že všechny vaše obchody efektivně směřují k uzavření, propojit své stávající aplikace přes Zapier nebo jiné API, vytvořit si vlastní aplikace pomocí přiloženého vývojářského kitu a spravovat e-mailové marketingové kampaně.
22. UserGuiding (Software pro zaškolení uživatelů)
UserGuiding je platforma pro zapojení uživatelů, která byla vytvořena s cílem zlepšit míru přijetí produktu a snížit fluktuaci zákazníků tím, že poskytuje interaktivní návody pro zapojení uživatelů, které nevyžadují žádné programování.
Tento příklad SaaS je skvělý pro ty, kteří chtějí rychle vytvořit podrobné návody k produktům, interaktivní průvodce, widgety s kontrolními seznamy, popisky nástrojů, centra zdrojů a další. Díky funkci drag and drop nejsou potřeba žádné technické znalosti.
Klíčové vlastnosti:
- Samoobslužné nástroje
- Správa uvedení produktu na trh
- Školení v aplikaci
- Kontextové pokyny
- Cílení na publikum
- Reporting/analytika
- Dashboard aktivit
Userguilding navíc nabízí skvělé analytické nástroje, které vám pomohou vytvořit personalizované zážitky díky sledování výkonu průvodců, prohlídek, vyskakovacích oken s návody a dalších prvků.
Vzhledem k tomu, že se podniky ubírají směrem k digitalizaci a práci na dálku, musí zajistit, aby se všichni zaměstnanci, klienti, zákazníci a uživatelé snadno přizpůsobili a zapojili do nových digitálních platforem.
Například používáme UserGuiding k vytváření onboardingových toků pro naše zákazníky a užitečného interaktivního obsahu pro naše nové zaměstnance, kteří se potřebují rychle naučit nové nástroje.
Tento nástroj disponuje funkcemi identifikace a sledování uživatelů, což jsou pokročilé způsoby analýzy chování vašich uživatelů nebo zaměstnanců při procházení interaktivního obsahu. Může to být skvělý způsob, jak zvýšit zapojení a nastavit segmentaci, aby každý dostal personalizovanou zkušenost.
23. Loio od Lawrina (Software pro právní dokumentaci)
Loio zefektivňuje přípravu a kontrolu smluv pro právníky, právní asistenty, manažery a majitele firem pomocí softwaru Microsoft Word s podporou umělé inteligence.
Klíčové vlastnosti:
- Šablony smluv
- Kontrola/úprava textu
- Kontrola stylu
- Vyhledávání v plném textu
- Správa smluv/licencí
- Snímání a ukládání dokumentů
- Automatizovaná analýza klauzulí
- Shrnutí smluv
Tento příklad SaaS slouží jako moderní právní hrdina, protože automaticky detekuje problémy ve smlouvách v aplikaci Microsoft Word a poté vede uživatele k jejich opravě. Tím je zajištěno, že právní dokumenty jsou přesné a aktuální.
Moje oblíbená funkce v Loio je rychlý a podrobný přehled vašich smluv – Loio automaticky kontroluje vaše smlouvy a poskytuje podrobné hodnocení stavu. Máte svobodu přijmout doporučení nebo nechat smlouvu beze změny.
Automatizovaná analýza klauzulí je také užitečná, protože usnadňuje tvorbu smluv a vždy pomáhá najít chybějící klauzuli během několika sekund, díky čemuž je vypracování smlouvy rychlé, příjemné a efektivní.
Co se týče nových funkcí, těším se na vyzkoušení funkce Bilingual Contract Support, která pomáhá s kontrolou a porovnáváním dvojjazyčných smluv a okamžitým opravováním chyb ve smlouvách.
24. PickFu (Platforma pro výzkum spotřebitelů)
PickFu je platforma pro výzkum spotřebitelů, která uživatelům umožňuje shromažďovat podrobnou zpětnou vazbu od spotřebitelů a nahrazuje dohady jasností.
Klíčové vlastnosti:
- Rozdělené testování
- Online ankety a kvízy
- Klikněte na testy
- Průzkum trhu
Tento příklad SaaS je skvělý pro průzkum trhu. Propojuje uživatele s reálnými lidmi, kteří poskytují své upřímné názory, aby bylo možné okamžitě získat správné informace potřebné pro chytřejší a datově podložená obchodní rozhodnutí. Snadno optimalizujte fáze tvorby nápadů, návrhu, vývoje a spuštění.
Ať už vytváříte aplikaci, testujete nové rozvržení webových stránek, vytváříte nové logo firmy, připravujete se na uvedení nového produktu nebo kampaně, PickFu vám pomůže shromáždit nestrannou zpětnou vazbu. Využívá službu okamžitého hlasování, funkci A/B testování a další funkce, aby získal demografické rozdělení vašich respondentů. To vám pomůže lépe porozumět vašemu trhu.
„Jako senior produktový manažer považuji zpětnou vazbu za klíčovou součást procesu vývoje našich produktů, a proto používám PickFu pro průzkum trhu a testování uživatelů.
Mezi mé oblíbené funkce tohoto nástroje patří:
Jak rychle získáte zpětnou vazbu; zpětnou vazbu můžete získat během několika minut, což je mnohem lepší než tradiční testování uživatelů.
Jak snadné je třídit demografické údaje; všechny demografické údaje jsou přednastaveny v rozhraní SaaS, takže si můžete vybrat pohlaví, věk, příjem, rasu, kariéru a další.
Skutečná zpětná vazba od skutečných lidí; tito lidé existují, jsou to skuteční lidé z celého světa.
Možnost otestovat informační architekturu pomocí PickFu; zda se lidem líbí jedna struktura navigačních odkazů více než jiná.
V konečném důsledku to může pomoci vašemu workflow a celkové tržní strategii, protože můžete snadno otestovat nápady na demografické skupině během několika minut!
25. Planable (Software pro správu sociálních médií)
Planable je komplexní nástroj pro workflow a sociální média, který pomáhá marketingovým agenturám, freelancerům i marketingovým týmům zlepšit plánování, spolupráci a schvalovací procesy.
Klíčové vlastnosti:
- Centralizované centrum pro kampaně na sociálních médiích
- Spolupráce v reálném čase – výměna zpětné vazby a iterace v reálném čase
- Mřížkový náhled pro uspořádání a náhled obsahu před zveřejněním
- Naplánujte si příspěvky na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
- Kalendář sociálních médií
Tento nástroj SaaS umožňuje tvůrcům a klientům plánovat příspěvky, vizualizovat obsah a spolupracovat v rámci platformy v reálném čase, čímž vytváří efektivní proces pro zpětnou vazbu od klientů a implementaci. Na oplátku získáte pomoc s urychlením schvalovacího procesu.
Sociální média se neustále mění: dochází k mnoha aktualizacím algoritmů, funkcí a novým platformám. Jako marketingový tým bychom s tím měli držet krok a zároveň se soustředit na naše cíle. Planable nám pomáhá s procesy tvorby obsahu tím, že zajišťuje hladkou spolupráci v rámci našeho týmu.
Sociální média se neustále mění: dochází k mnoha aktualizacím algoritmů, funkcí a novým platformám. Jako marketingový tým bychom s tím měli držet krok a zároveň se soustředit na naše cíle. Planable nám pomáhá s procesy tvorby obsahu tím, že zajišťuje hladkou spolupráci v rámci našeho týmu.
26. Databox (software pro dashboardy a reportování)
Databox je platforma pro obchodní analýzy, která shromažďuje všechna vaše obchodní data do jednoho centralizovaného dashboardu, což uživatelům umožňuje sledovat výkonnost a získávat přehledy v reálném čase.
Klíčové vlastnosti:
- Dashboard aktivit
- Přizpůsobitelné zprávy
- Funkce drag and drop
- Analýza trychtýře
- Reporting/analytika
- Prognózy
- Sledování příjmů
- Analýza trendů
- Integrace třetích stran
- Šablony
Tento nástroj je skvělým příkladem SaaS díky své schopnosti shromažďovat data z různých zdrojů a zobrazovat je na jednom dashboardu, což vám poskytne kompletní přehled o vašem výkonu na první pohled.
Vzhledem k povaze mé marketingové role musím denně stahovat data z několika nástrojů, jako jsou Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs a Hubspot Marketing, a přihlašování do každého nástroje zvlášť by mi zabralo spoustu času.
S Databoxem mohu sledovat metriky z více zdrojů na jednom dashboardu a snadno vyvozovat souvislosti, identifikovat trendy a provádět úpravy. Tento nástroj pomohl mně i mému týmu dosahovat čtvrtletních cílů konzistentně.
Databox nedávno spustil funkci Reports. Nyní tedy nemusím vytvářet zprávy nebo prezentace mimo aplikaci Databox, protože Reports mi pomůže s celým procesem – od sběru dat až po prezentaci.
Doufám, že díky Reports budu schopen více automatizovat svůj obecný proces reportování a lépe a poutavěji popsat, co bylo provedeno, jak to ovlivnilo výkonnost a jaké výsledky tyto snahy měly na podnikání.
27. Ahrefs (software pro SEO/optimalizaci webových stránek)
Ahrefs je jedna z předních a nejdůvěryhodnějších sad SEO softwaru na světě. Nabízí nástroje pro marketingové profesionály, které jim pomáhají optimalizovat jejich obsah a maximalizovat příležitosti k růstu.
Díky SEO nástrojům pro budování odkazů, audity webových stránek, výzkum klíčových slov, sledování pozic a analýzu konkurence mohou digitální marketéři shromažďovat důležité informace o zpětných odkazech, aby zefektivnili všechny své marketingové aktivity a dosáhli vyšších pozic ve vyhledávači Google.
Klíčové vlastnosti:
- Výzkum klíčových slov pro vyhledávače
- Údaje o kliknutích
- Odhad celkového vyhledávacího provozu
- Růst nebo pokles zpětných odkazů v průběhu času
- Historie SERP
- Monitorování odchozích odkazů
- Upozornění na hodnocení klíčových slov
- Okamžitě analyzujte interní zpětné odkazy
Ahrefs je často mou první a poslední zastávkou při práci – poskytuje rychlý přehled o tom, jak si vede náš organický provoz, a slouží jako základ pro veškerý SEO výzkum a sledování.
Funkce, které používám nejčastěji, jsou Rank Tracker a Site Explorer. První z nich mi umožňuje sledovat jakékoli změny v žebříčku našich klíčových slov a druhá poskytuje skvělý přehled o webových stránkách nebo konkrétní stránce s několika možnostmi pro podrobnější analýzu.
Ahrefs se stává švýcarským armádním nožem, pokud jde o výzkum digitálního marketingu, a těším se, až se pustí do oblastí, jako je placená reklamní inteligence a integrace. Také se těším, až vyzkouším jejich konektor Google Sheet, který umožňuje lepší vizualizaci a analýzu dat.
28. Karma Bot (Software pro zapojení zaměstnanců)
Karma Bot je zábavný a poutavý způsob, jak odměnit své zaměstnance a jejich kolegy.
Klíčové vlastnosti:
- Řízení cílů
- Řízení výkonu
- Ocenění zaměstnanců
- Reporting/analytika
- Benchmarking
Díky tomuto nástroji pro zapojení zaměstnanců a systému odměn mohou členové týmu udělovat body Karma svým nadřízeným a kolegům jako projev uznání za jejich tvrdou práci. Body získané od kolegů mohou členové týmu poté vyměnit za ceny stanovené společností – skvělý způsob, jak vytvořit zábavnou a motivující pracovní kulturu!
Práce na dálku je náročná a jako tvůrce SaaS a majitel firmy vím, jaké to je pracovat na 100 % na dálku.
Vím, jaké to je být daleko od kolegů, a proto jsem věděl, že existuje lepší způsob, jak udržet lidi zapojené a dát jim pocit, že jsou v práci oceňováni, ať jsou kdekoli – to je poslání Karma. Pomáhá týmům sledovat narozeniny, zavést systém odměn a další věci, které pomáhají vytvářet zábavnou a pozitivní pracovní kulturu.
29. Appy Pie (Software pro vývoj bez kódování)
Appy Pie je software pro vývoj bez kódování s mnoha obchodními řešeními. Jeho nástroj Website Builder vám umožní vytvářet dobře navržené webové stránky, které jsou vysoce funkční a nabité smysluplnými a relevantními funkcemi.
Klíčové vlastnosti:
- Lehké a rychlé webové stránky
- Offline funkce
- Bezpečné a spolehlivé
- Aktualizace v reálném čase
- Více než 200 funkcí
- Neomezené možnosti přizpůsobení
- Doména zdarma ke každému webu
- Bezplatná profesionální e-mailová adresa
Uživatelé, kteří pracují v jakémkoli typu podnikání, včetně salónů, realitních kanceláří nebo zdravotnických zařízení, mohou využít Appy Pie a jeho nástroj pro tvorbu webových stránek bez nutnosti programování.
30. TrustMary (Software pro průzkumy)
Trustmary je nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, který slouží k generování potenciálních zákazníků, optimalizaci webových stránek a zvýšení konverzních poměrů.
Klíčové vlastnosti:
- Formuláře a videa s referencemi
- Formulář pro generování potenciálních zákazníků a vyskakovací okna
- Pop-up okna se sociálními důkazy
- A/B a multivariantní testy
- Net Promoter Score
- Tvůrce průzkumů
- Automatizace
- Integrace
Uživatelé mohou shromažďovat reference, zvyšovat konverzní poměry a sbírat zpětnou vazbu. Mohou také využít sociální důkaz tím, že zdůrazní svou stávající spokojenou zákaznickou základnu na různých platformách, jako jsou Google, G2, Capterra, Facebook atd.
Když necháte za sebe mluvit své stávající spokojené zákazníky, skutečně to zvýší důvěru v vaši značku v očích nových návštěvníků.
Každý ví, že skvělá zákaznická zkušenost vede k spokojenějším zákazníkům a nadšeným recenzím. Kdybychom nedostávali každý den recenze od stávajících zákazníků, neměli bychom příležitost se odpovídajícím způsobem rozvíjet a podporovat také zapojení zaměstnanců.
V současné době používáme náš beta nástroj pro A/B testování, abychom otestovali, který widget s referencemi funguje nejlépe. Díky těmto informacím můžeme ještě více optimalizovat naše konverzní poměry a sdílet naše poznatky také s našimi zákazníky.
Knihovna widgetů Trustmary se navíc neustále rozšiřuje o nové designy. Jsme zvědaví, jak si povedou obecně a ve vzájemném srovnání!
31. TaskClone (Software pro zvýšení produktivity)
TaskClone je webový nástroj pro zvýšení produktivity, který uživatelům umožňuje synchronizovat a označovat poznámky z aplikací pro pořizování poznámek, jako jsou OneNote a Evernote, a vytvářet následné akce ve vaší oblíbené aplikaci pro úkoly nebo v Kalendáři Google k provedení.
Organizuje kroky potřebné k snadnému dokončení vašeho projektu a úkolů – už žádné přepínání mezi aplikacemi SaaS a duplicitní úkoly. Jednoduše zadejte své úkoly pomocí Evernote, OneNote, Google Docs nebo TaskCam a přidejte spouštěcí značku pro automatickou synchronizaci poznámek.
Klíčové vlastnosti:
- Úkol odeslán na konkrétní místo určení
- Události a připomenutí odeslané do kalendáře
- Odkaz na poznámku přidanou ke každému úkolu
- Pracujte offline a synchronizujte nové změny pomocí internetového připojení.
- Funguje s ClickUp, Todoist a více než 40 dalšími aplikacemi pro správu úkolů.
TaskClone je doslova jediný způsob, jak dostat moje úkoly z poznámek do ClickUp.
Ať už stále používáte Evernote, OneNote, Google Docs nebo dokonce ručně psané poznámky, TaskClone usnadňuje zapisování úkolů, když si dělám poznámky, a zajišťuje, že na ně nikdy nezapomenu, protože je odesílá do Clickupu, kde svou práci vykonávám.
Díky tomu jsou pro mě Evernote i Clickup cennější.
32. PomoDone (Software pro sledování času)
Aplikace PomoDone je nástroj pro zvýšení výkonu a produktivity, který uživatelům pomáhá spravovat jejich pracovní postupy, sledovat čas strávený nad úkoly a soustředit se na daný úkol.
Využívá metodu time managementu zvanou Pomodoro Technique, kterou na konci 80. let vyvinul student univerzity Francesco Cirillo, aby rozdělil složité projekty na zvládnutelné a časově ohraničené úlohy a soustředil se vždy pouze na jeden úkol.
Klíčové vlastnosti:
- Blokujte určité webové stránky při práci
- Poznámky k přerušení
- Správa protokolů
- Rozšíření pro Chrome
- Přizpůsobení značek
- Klávesové zkratky
- Integrace s ClickUp a dalšími produkty SaaS
Využijte tento nástroj SaaS ke zlepšení svého time managementu a snížení mentální únavy z neustálého přepínání mezi různými úkoly.
Odpočítávací časovač pro použití techniky Pomodoro™, zabudovaný přímo do aplikace ClickUp.
Umožňuje mi spouštět předdefinované a vlastní časovače a přestávky, zatímco se soustředím na plnění úkolů v ClickUp, uchovává všechny záznamy časovače ve svém vlastním protokolu a synchronizuje je zpět do časových rozpisů ClickUp a také pomáhá blokovat určité webové stránky, když se soustředím na úkol.
Vidím, na čem právě pracuji, což mi pomáhá udržet pozornost a vyhnout se rozptýlení a přerušením. Je to pro mě záchrana vzhledem k mému ADHD a zvuky pozadí mi pomáhají se ještě více soustředit.
Podívejte se na tyto aplikace pro ADHD!
33. Colorcinch (dříve Cartoonize) (Software pro úpravu fotografií a textu)
Colorcinch je intuitivní editor fotografií, který uživatelům umožňuje vylepšit fotografie a vytvořit z nich personalizovaná umělecká díla pouhými několika kliknutími.
Klíčové vlastnosti:
- Odstranění pozadí pomocí AI
- Maskovací a editační nástroj pro text
- Kreslení od ruky
- Exportujte a sdílejte
- Efekty, filtry a překryvy
- Knihovny a sbírky akcií
Popusťte uzdu své kreativitě – využijte snadno použitelné editační nástroje a efekty k vytvoření fascinujících a přizpůsobených grafik pro všechny typy potřeb, včetně sociálních médií a blogových příspěvků.
Colorcinch obsahuje základní editační nástroje, jako je ořez, změna velikosti, zesvětlení, textový editor, odstranění pozadí, převaděče obrázků a kreativní nástroje, jako je kombinátor fotografií, výběr barev, překrývání obrázků – vše, co potřebujete pro úpravu fotografií.
Tento nástroj je snadno použitelný a nemusíte být profesionální designér, abyste mohli vytvářet úžasné grafiky! Stačí si pohrát s jeho neuvěřitelnou sbírkou stockových fotografií a ručně vybraných kreativních prvků (vektory, ikony, masky a překryvy).
34. Sprinto (Správa dodržování předpisů)
Sprinto je software pro správu dodržování předpisů, který byl vytvořen s cílem nahradit pomalý, pracný a chybový způsob dosahování souladu s předpisy technologicky podporovaným řešením.
Klíčové vlastnosti:
- Adaptivní dokumenty s pravidly
- Bezdotykový bezpečnostní audit a dodržování předpisů
- Sledování dodržování předpisů
- Správa auditů
- 100% automatizace
- Živé poradenství s odborníky
- Centralizované monitorování v reálném čase
SaaS společnosti využívají tohoto poskytovatele služeb, aby dosáhly souladu s předpisy v kratším časovém období.
Rychle zajistěte soulad s předpisy automatizací monitorování prostřednictvím integrací a pracovních postupů, automatickým vytvářením bezpečnostních dokumentů na míru, přístupem k živým relacím s odborníky na dodržování předpisů a centralizovaným monitorováním.
Se Sprinto lze proces zajištění souladu zkrátit na pouhých 15 dní namísto 90–120 dní v závislosti na velikosti organizace.
Tento nástroj vytváří novou kategorii nástrojů SaaS a díky němu se dodržování předpisů stalo zábavnější než kdykoli předtím. Dashboard je pouze kontrolní seznam s bodovým hodnocením do 100 – získejte 100 bodů a jste připraveni na dodržování předpisů!
Se Sprinto lze proces zajištění souladu zkrátit na pouhých 15 dní namísto 90–120 dní v závislosti na velikosti organizace.
Tento nástroj vytváří novou kategorii nástrojů SaaS a díky němu se dodržování předpisů stalo zábavnější než kdykoli předtím. Dashboard je pouze kontrolní seznam s bodovým hodnocením do 100 – získejte 100 bodů a jste připraveni na dodržování předpisů!
35. SonarCloud (Software pro správu zdrojového kódu)
SonarCloud je nástroj pro správu zdrojového kódu, který byl vytvořen za účelem odhalování chyb a bezpečnostních zranitelností ve vašich pull requestech a v celém úložišti kódu – detekujte, porozumějte a opravte problémy s kódem již v rané fázi vašeho pracovního postupu.
Klíčové vlastnosti:
- Sledování chyb
- Kontrola kódu
- Kontinuální integrace
- API
Tento nástroj pro vývoj softwaru vám pomůže vytvářet robustní a bezpečné aplikace tím, že vám poskytne rychlý přístup ke stavu vašeho kódu. Díky tomu budete vědět, v jaké fázi vývojového cyklu se váš kód nachází.
Umožňuje vám také opravovat kódy, učit se nové pravidla a integrovat se s dalšími pracovními nástroji, jako je Github, abyste ještě více vylepšili svůj vývojový pracovní postup.
Chekk. io je společnost zabývající se vývojem softwaru a v našem CI/CD (integrační a nasazovací pipeline) používáme SonarCloud, abychom softwarovým vývojářům pomohli udržet kvalitu kódu na velmi vysoké úrovni.
Vzhledem k tomu, že SonarCloud je integrován do našeho procesu vývoje a nasazení, analýza se provádí automaticky, jakmile vývojář odešle své nové změny kódu do úložiště. Výsledkem je, že naši vývojáři dostávají okamžitou zpětnou vazbu v případě, že se v kódu objeví nějaké problémy, a každý nalezený problém je obvykle řádně popsán s příklady kódu.
Dalším krokem bude aplikace nových metrik kvality kódu, které nedávno zveřejnila společnost SonorCloud, s cílem zlepšit naše vývojové procesy. Domnívám se, že tato metrika nám zejména pomůže identifikovat technický dluh a provést příslušná opatření k jeho snížení.
Bonus: Technický dluh
36. VoilaNorbert (Software pro e-mailový marketing)
VoilaNorbert je software pro e-mailový marketing, který uživatelům umožňuje snadno vyhledávat e-mailové adresy online pomocí nástroje pro hromadné vyhledávání e-mailů.
Klíčové vlastnosti:
- Kontrola domény
- Detekce serverů typu „catch-all“
- Hromadné a jednotlivé ověření e-mailů
Tento nástroj byl společností Ahrefs zvolen jako jeden z nejpřesnějších nástrojů pro hromadné vyhledávání s 98% úspěšností – stačí zadat celé jméno potenciálního zákazníka a adresu jeho webové stránky a tato aplikace vyhledá e-mailovou adresu a ověří ji pomocí inteligentního ověřovacího nástroje.
Pracuji v oddělení Outreach and Link Building Partnerships ve společnosti VoilaNorbert a tento nástroj používám k vyhledávání a ověřování e-mailových adres z mého seznamu potenciálních zákazníků – je to velmi užitečný nástroj pro provádění cold outreach, pro rozvoj podnikání, HR a PR.
Má mnoho užitečných funkcí, které jsou pro malé podniky přínosné: funkci „odeslat později“, e-mailová připomenutí, přizpůsobené podpisy, e-mailové šablony, e-mailové sekvence a sledování e-mailů.
Pokud jde o mou oblíbenou funkci, musím říct, že je to funkce hromadné korespondence. Umožňuje mi rozšířit mé kampaně na oslovení nových zákazníků tím, že mohu posílat personalizované e-maily velkému počtu lidí najednou – pomohlo mi to provádět kampaně na oslovení nových zákazníků a oslovit více lidí, kteří by mohli mít zájem o marketingové partnerství.
37. TimeJam (Software pro sledování pracovní doby zaměstnanců)
TimeJam gamifikuje sledování času přidáním hravého prvku a aplikováním prvků sociálních médií na sledování času.
Klíčové vlastnosti:
- Zaznamenávejte čas sociálně a zapojte se do přátelských soutěží na Slacku nebo MS Teams.
- Týmy získávají body za dodržování časového rozvrhu a soutěží o měsíční cenu.
- Integrace s vašimi stávajícími pracovními nástroji pro sledování času, včetně ClickUp, Harvest a dalších.
- Snadné nastavení a větší zapojení vašeho týmu do zaznamenávání svých časových rozvrhů.
To pomáhá zlepšit produktivitu týmu a posiluje jeho morálku. S TimeJam se hodiny zaznamenávají denně a zákazníci zaznamenávají 10% nárůst fakturovatelných hodin díky lepší kvalitě dat.
Gamifikace time managementu může být pro společnost snadným způsobem, jak zvýšit příjmy. TimeJam využívá celou řadu taktik, aby váš tým denně sledoval čas: gamifikaci, sociální sítě, humor a výkonnost.
Implementovali jsme Timejam pro Kolme Group a zaznamenali jsme snížení průměrného věku zadávání času z téměř jednoho týdne na méně než jeden den, přičemž naše tržby vzrostly téměř o 9 %.
Jak vybrat správné SaaS řešení pro vaše potřeby
Při výběru nástroje SaaS pro vaši organizaci zvažte následující klíčové faktory:
- Vhodnost pro podnikání a požadavky: Vyberte si nástroj, který odpovídá specifickým potřebám a případům použití vaší organizace a který se přizpůsobí růstu vašeho podnikání. Musí také podporovat integraci s vašimi stávajícími nástroji a systémy.
- Vlastnosti a funkce: Správná platforma SaaS pokryje všechny základní funkce potřebné pro váš pracovní postup. Bude také přizpůsobitelná a poskytne možnosti automatizace a zvýšení efektivity.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Ujistěte se, že software splňuje bezpečnostní standardy daného odvětví (např. SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) a nabízí transparentnost v oblasti ukládání dat, zálohování a zásad ochrany osobních údajů. Zkontrolujte šifrování dat, kontrolu přístupu a opatření pro ověřování uživatelů.
- Snadné použití a přijetí: Upřednostněte SaaS aplikaci s intuitivním uživatelským rozhraním a snadnou navigací, aby ji zaměstnanci mohli rychle začít používat. Měla by také poskytovat podporu při zaškolování a dokumentaci.
- Cena a poměr cena/výkon: Vyberte si SaaS nástroje, které odpovídají vašemu rozpočtu a zároveň nabízejí dobrou návratnost investic. Měly by mít transparentní ceny bez skrytých nákladů, bezplatný tarif i možnosti pro podniky.
- Výkon a spolehlivost: Vyberte si SaaS software s vysokou garancí dostupnosti (např. 99,9 % nebo více) a jasnými SLA (Service Level Agreements, smlouvy o úrovni služeb).
- Zákaznická podpora a služby: Zkontrolujte, zda vybraný software poskytuje více kanálů podpory (e-mail, chat, telefon, znalostní databáze) a má rychlé reakční časy a nepřetržitou podporu pro kritické problémy.
- Reputace a recenze dodavatele: Vyberte si zavedenou společnost s ověřenou spolehlivostí. Podívejte se na pozitivní recenze a reference zákazníků a případové studie nebo reference od podniků podobných tomu vašemu.
Rozmach SaaS: Kolik nástrojů je příliš mnoho?
Rozmach SaaS označuje šíření nástrojů typu software jako služba (SaaS) v rámci organizace. Ačkoli jsou tyto nástroje navrženy tak, aby zlepšovaly produktivitu, příliš mnoho nesouvislých nástrojů může vést k neefektivitě, vyšším nákladům, izolovaným datům a nedostatečné přehlednosti napříč týmy. Zaměstnanci často ztrácejí čas přepínáním mezi aplikacemi, duplicitní prací nebo hledáním správných informací. 😧
ClickUp tento problém řeší!
ClickUp je navržen jako jednotná platforma, která kombinuje správu úkolů, spolupráci na dokumentech, chat, cíle, dashboardy a další funkce. Díky sloučení několika nástrojů do jednoho ClickUp snižuje potřebu samostatných aplikací pro správu projektů, komunikaci a dokumentaci. Tato konvergence eliminuje redundance a zjednodušuje pracovní postupy.
Výhody pro vás:
- Nákladová efektivita
- Lepší spolupráce mezi týmy
- Vyšší produktivita
- Centralizace a viditelnost všech dat
Je čas vybrat si ty nejlepší SaaS nástroje pro vás
Tak a máte to – 37 příkladů softwaru jako služby (SaaS), které jsou v tomto odvětví špičkou a dělají vlny!
S digitálním věkem, který postupuje rychleji než kdykoli předtím, se očekává, že celkový trh SaaS a globální přijetí cloudu budou rychle expandovat, protože stále více organizací přijímá přístup SaaS řešení pro různé obchodní funkce, a tento trend se v dohledné době nezpomalí. S těmito příklady SaaS, včetně nástrojů pro řízení projektů, neustále zlepšujeme způsob, jakým pracujeme a řídíme naše podnikání k lepšímu.
Ať už uvažujete o založení vlastní SaaS společnosti a hledáte inspiraci pro obchodní model, nebo hledáte nové nástroje pro zvýšení produktivity a podporu rostoucího podnikání, tyto příklady SaaS vám určitě pomohou dosáhnout vašeho cíle! Podívejte se na výše uvedené softwarové nástroje a tipy odborníků, které vám pomohou učinit co nejinformovanější rozhodnutí.
A protože existují tisíce možností a ne všechny SaaS jsou stejné, nezapomeňte si prostudovat jejich SaaS model a jedinečnou nabídku a vyzkoušet je, abyste zjistili, jak se shodují s vaší vizí a cíli. Možná objevíte svůj nový oblíbený SaaS nástroj pro správu projektů a urychlení vašeho podnikání – vše na jednom místě.