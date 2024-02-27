12 nejlepších frontových integrací v roce 2025

Front byl vytvořen jako sdílená schránka pro týmy, aby pomohl zlepšit komunikaci se zákazníky a snížit frustraci a neefektivitu způsobenou nativními nástroji zákaznického servisu. Nyní existuje spousta uživatelů, kteří těží z této aplikace a zkoumají také různé možnosti integrace Front.
Díky aplikaci Front se týmy mohou soustředit na zákazníky, nikoli na procesy. Představte si ji jako online recepční, která za váš tým v kontaktu se zákazníky vyřídí veškerou administrativu, zatímco oni se mohou soustředit na to, co umí nejlépe: budování pevných a trvalých vztahů!
Na druhou stranu, jeho funkce komunikace v rámci aplikace nestačí k tomu, aby posunula váš tým na další úroveň produktivity. Naštěstí můžete použít integrace Front k propojení s aplikacemi třetích stran pro správu projektů, komunikaci, správu úspěchu zákazníků a další.
Díky tomu bude spolupráce mnohem plynulejší, protože nebudete muset otevírat nespočet záložek nebo oken, abyste mohli spravovat své úkoly. Pojďme si projít různé integrace Front a představit 12 nejlepších možností, včetně jejich klíčových funkcí a cen.
Jste připraveni? Jdeme na to! ⚽️
Co jsou integrace Front?
Integrace Front jsou nástroje, které začleníte do platformy, abyste rozšířili své možnosti komunikace se zákazníky a spolupráce. Umožní vám přístup k více funkcím z jediného rozhraní. A to nejlepší: Front se integruje s 67 různými aplikacemi zdarma!
Propojení aplikace Front s jinými aplikacemi může pomoci:
- Zlepšete komunikaci v týmu díky centralizované platformě, která je přístupná všem a obsahuje všechny potřebné informace.
- Podporujte snadné používání, protože vaši kolegové nebudou muset absolvovat žádné samostatné školení v oblasti softwaru.
- Snižte počet chyb při ručním zadávání dat do více různých systémů.
- Usnadněte plynulý tok informací mezi různými platformami.
Podívejme se na nejlepší integrace Front, které mohou zlepšit komunikaci vašeho týmu a zajistit, že dosáhnou svých cílů v oblasti produktivity!
12 nejlepších frontových integrací pro rok 2022
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti – vzdálené i kancelářské – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.
Integrace Front s ClickUp nabízí více než jakýkoli standardní komunikační nástroj. Můžete například přidávat informace o lístcích do svých úkolů ClickUp, přiřazovat členy a nastavovat termíny splnění v rámci Front.
Můžete si dokonce prohlédnout propojený úkol v ClickUp, projít všechny relevantní podrobnosti a okamžitě na něj reagovat!
🔑 Klíčové funkce ClickUp
- E-mail v ClickUp : kdo řekl, že psaní a odesílání e-mailů musí být namáhavá a časově náročná činnost? Odesílejte e-maily automaticky na základě odeslaných formulářů, vlastních polí nebo událostí úkolů.
- Dashboardy : získejte 360stupňový přehled o svém pracovním prostoru a mějte přehled o postupu svého projektu.
- Šablony : zachovejte strukturu svých oblíbených projektů, prostorů, kontrolních seznamů a seznamů pro pozdější použití.
✅ Výhody ClickUp
- Zaznamenávejte čas z webového prohlížeče, stolního počítače nebo mobilního zařízení pomocí bezplatného rozšíření ClickUp pro Chrome, které usnadňuje sledování času.
- Vyberte si ze 100 nativních integrací a tisíců dalších dostupných prostřednictvím Zapier a Make pro kompletní správu pracovních postupů.
- Využijte plynulé řízení e-mailových projektů přímo z ClickUp.
❌ Nevýhody ClickUp
- Ne všechny zobrazení ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím!
- Žádné plavecké dráhy v zobrazení tabule (brzy k dispozici)
💸 Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití) Kanbanové tabule Neomezený počet úkolů a členů Spolupracovní dokumenty Podpora 24/7 a další
- Neomezený tarif (nejlepší pro malé týmy, 5 $/člen za měsíc) Vše, co obsahuje tarif Free Forever Správa zdrojů Neomezené úložiště, dashboardy, vlastní pole Agilní reportování a další
- Business Plan (nejvhodnější pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc) Vše, co obsahuje Unlimited Plan Vlastní reporty Pokročilá automatizace, sledování času a funkce Dashboardu Časové osy, myšlenkové mapy a další
- Plán Business Plus (nejvhodnější pro více týmů, 19 USD/člen za měsíc) Vše, co obsahuje plán Business Podúkoly v několika seznamech Vlastní oprávnění Vlastní kapacita v pracovním zatížení Personalizované školení administrátorů a další
👉 Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
💬 Hodnocení zákazníků ClickUp
„Bezplatná verze se nám velmi líbí a vážně uvažujeme o upgrade. Jsme relativně malý tým, ale rosteme a ClickUp se zatím pro naši organizaci jeví jako skvělá volba.“ – Capterra
„Líbí se mi, že ClickUp nahrazuje tolik různých aplikací, které jsem používal k provozování svého online podnikání! Vytvořil jsem si Frankensteinovo monstrum aplikací a integrací, aby vše fungovalo, a ClickUp mnoho z nich eliminoval a konsolidoval mou práci, úkoly, dokumenty a formuláře na jednom místě pro snadný přístup. Líbí se mi, že už nemusím mít otevřeno 100 záložek.“ – G2Crowd
2. Twilio
Twilio je přední platforma pro interakci se zákazníky, která byla vytvořena za účelem budování jedinečných a personalizovaných zákaznických zkušeností.
Pomáhá vám zefektivnit komunikaci se zákazníky tím, že překlenuje propast mezi webovými aplikacemi a telefony. Tímto způsobem můžete vytvářet marketingové kampaně, které jsou nekonečně flexibilní a okamžitě reagují.
Twilio je jedinečné zejména tím, že nejde pouze o software pro zasílání zpráv nebo aplikaci pro týmovou komunikaci. Slouží také jako platforma pro vývojáře, která otevírá flexibilní komunikační řešení pro firmy všech typů a velikostí.
🔑 Klíčové funkce Twilio
- Odesílejte, přijímejte a odpovídejte na SMS zprávy přímo ze své doručené pošty.
- Udržujte komunikaci se zákazníky na jednom místě
- Vytvořte kanál Twilio SMS ve Front
✅ Výhody Twilio
- Díky spoustě funkcí pro zasílání zpráv a API je Twilio univerzální pro týmy napříč různými odvětvími.
- Integruje se s nespočtem dalších nástrojů, včetně ClickUp.
❌ Nevýhody Twilio
- Množství funkcí může způsobit, že bude zážitek ohromující.
- Chybí uživatelské rozhraní pro jednorázové projekty.
- Omezené funkce v bezplatné verzi
💸 Ceny Twilio
- Twilio nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 15 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Twilio
„Twilio je jednou z nejspolehlivějších API pro SMS a zprávy na trhu, ceny jsou také velmi konkurenceschopné a umožňuje provádět ověřování kódu prostřednictvím SMS a hovorů. Pro Whatsapp již má kompletní API.“ – G2Crowd
„Nové funkce otevírají mnoho možností do budoucna. Flex vypadá, že by mohl být docela dobrý, a dnes představená platební funkce vypadá slibně. Bezpečné SIP trunking celkově funguje docela dobře a zatím jsem s ním měl jen pár drobných problémů.“ – G2Crowd
3. Salesforce
Jako jeden z předních světových CRM softwarů má Salesforce mnoho různých použití. Konkrétněji řečeno, Salesforce je jednou z nejideálnějších frontových integrací, protože vám pomáhá zvýšit dosah marketingu, zvýšit tržby z prodeje a úspěšně poskytovat všechny vaše klíčové služby.
🔑 Klíčové funkce Salesforce
- Přidávejte nebo odebírejte osoby ve Frontu a rozhodujte, kdo může vidět záznamy CRM.
- Vytvářejte, prohlížejte a aktualizujte záznamy CRM přímo ze své schránky Front.
- Poskytněte svému týmu úplný přehled o záznamech Salesforce.
✅ Výhody Salesforce
- Stáhněte si dashboard jako soubor PNG.
- Získejte pokročilé obchodní informace, které vám pomohou odhalit složité prodejní procesy.
❌ Nevýhody Salesforce
- Učení se zdá být nekonečné.
- Abyste mohli software využívat na maximum, musíte si dokoupit doplňky.
- Nepřehledné rozhraní zbytečně komplikuje navigaci a jednoduché úkoly.
💸 Ceny Salesforce
- Požádejte o individuální nabídku od Salesforce
💬 Hodnocení zákazníků Salesforce
„Nevýhody, které jsem našel, jsou jen velmi vzácné. Kdybych měl vybrat jednu, byla by to funkce kalendáře a jeho fungování. Rád bych viděl nějaké vylepšení v této oblasti, ale kromě toho mám více výhod než nevýhod.“ – Capterra
„Salesforce je komplexní nástroj. Ačkoli je pro neadministrátory těžké ho pochopit, pokud děláme svou práci správně, je to dobrý způsob, jak snížit tlak na vývoj v oblasti nových automatizací a řízení podniku.“ – G2Crowd
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
4. Hubspot
Hubspot je jednou z nejvýkonnějších frontových integrací s platformou pro marketing, prodej a služby, která vám pomůže přilákat návštěvníky, převést potenciální zákazníky a uzavřít a udržet si zákazníky. Toho dosahuje díky jedinému zdroji pravdivých informací, intuitivnímu uživatelskému rozhraní a jednotné kódové základně.
Hubspot se může pochlubit více než pěti různými huby a umožňuje vám zavést automatizaci do vašich pracovních postupů a získat hlubší vhled do vašich potenciálních zákazníků způsobem, jaký jste dosud nezažili.
🔑 Klíčové funkce Hubspot
- Synchronizujte data zákaznického servisu – například identitu, zapojení nebo behaviorální data – mezi Front a Hubspotem snadno a v reálném čase.
- Vytvářejte nové kontakty, společnosti, obchody nebo aktivity přímo z Frontu.
- Upravujte data CRM, aniž byste museli opustit Front.
✅ Výhody Hubspotu
- K dispozici je integrovaná funkce mapování polí, která usnadňuje nastavení a udržuje vaše data přehledná a organizovaná.
- Uživatelé mohou povolit vlastní mapování polí pro větší flexibilitu.
- Možnost synchronizovat pouze data, která chcete
❌ Nevýhody Hubspotu
- Za dodatečnou technickou podporu musíte zaplatit.
- Šablony se obtížně upravují.
💸 Ceny Hubspot
- Hubspot nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 45 USD měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Hubspot
„Automatizace a vytváření seznamů na základě aktivit, vlastností uživatelů a profilů potenciálních zákazníků je velmi dobré. Také se mi velmi líbí vytváření skupin, které usnadňuje správu týmu. A konečně, možnost vytváření složek velmi pomáhá při organizaci věcí.“ – G2Crowd
„Hubspot má všechny funkce, které si jen můžete přát – pokud za ně zaplatíte. Bezplatná verze je skvělá pro začátek, ale brzy vám přestane stačit. Zejména pokud plánujete využívat marketingové nebo CMS funkce Hubspotu, které v bezplatné verzi nejsou k dispozici“ – G2Crowd
Podívejte se na tyto integrace Hubspot!
5. Slack
Slack je komplexní nástroj pro zasílání zpráv a komunikaci na pracovišti, který spojuje lidi do jednotného týmu. Nahraďte textové zprávy, instant messaging a e-maily touto jedinou aplikací a vytvořte více kanálů, abyste mohli organizovat různé konverzace nebo skupiny do vyhrazených prostorů.
Díky integraci Front strávíte méně času přepínáním mezi jednotlivými komunikačními nástroji a ztrátou konverzačních vláken ve vaší přeplněné e-mailové schránce! Posuňte tento špičkový a uživatelsky přívětivý komunikační nástroj na vyšší úroveň a integrujte jej s Front, abyste mohli dělat víc než jen chatovat se svými kolegy.
🔑 Klíčové funkce Slacku
- Ručně sdílejte zprávy z Frontu do Slacku, abyste získali zpětnou vazbu od svých kolegů, i když nejsou součástí vašeho týmu Front.
- Automaticky odesílejte zprávy do Slacku pomocí eskalačních pravidel nebo je odesílejte po jedné.
- Vytvářejte konverzace Front přímo ze zpráv Slacku.
✅ Výhody Slacku
- Vaše data v rámci platformy jsou vždy v bezpečí díky vynikajícímu zabezpečení v aplikaci.
- Ušetřete čas tím, že všechny diskuse a soubory týkající se projektu uvidíte na jednom místě: v kanálu.
❌ Nevýhody Slacku
- Díky push notifikacím a emodži má Slack mnoho návykových vlastností sociálních médií (pro vaši informaci: to je špatné pro produktivitu vašeho týmu!).
- Slack se rychle mění a může být obtížné sledovat, co se děje.
💸 Ceny Slacku
- Slack nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 6,67 $/měsíc na osobu.
💬 Hodnocení zákazníků Slacku
„Líbí se mi, že je opravdu snadné ho používat. Dokonce i moje babička by ho mohla používat, což je rozhodně obrovská výhoda. Je velmi jednoduché vytvářet kanály a být denně v kontaktu s kolegy. Snadno se sdílejí soubory nebo delší texty. Stačí jednoduše přetáhnout obrázek a je to, už je sdílený.“ – G2Crowd
„Myšlenka Slacku je skvělá a pomáhá mému týmu komunikovat rychleji a efektivněji než například Google Hangouts. S příchodem Huddles a zdánlivě i s koupí Slacku společností Salesforce se však zdá, že je v této verzi softwaru mnohem více chyb než v předchozích verzích.“ – Capterra
6. Vytvořte
Integromat (nyní Make) je vizuální platforma, která vám umožní navrhnout, vytvořit a automatizovat cokoli – od jednoduchých úkolů po složité pracovní postupy – během několika minut.
S Integromatem můžete pouhými několika kliknutími plynule přesouvat data mezi svými oblíbenými aplikacemi. Tato integrace, známá jako „lepidlo internetu“, je jednou z nejoblíbenějších frontových integrací, protože je rychlá, vizuálně intuitivní a k jejímu spuštění nejsou potřeba žádné znalosti programování.
Integrujte tento nástroj do své aplikace Front a dosáhněte ještě vyšší efektivity a produktivity.
🔑 Klíčové funkce
- Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu vytvářením konverzací Front z Google Sheets.
- Urychlete řešení problémů vytvářením ticketů Asana z konverzací ve Frontu.
- Uspořádejte si data vytvořením záznamů Airtable z konverzací ve Frontu.
✅ Vytvořte si seznam výhod
- Nabízí bezkonkurenční flexibilitu, pokud jde o vytváření a aktualizaci složitých integrací.
- Obsahuje bohatou knihovnu některých z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity.
❌ Vytvořte nevýhody
- Mnoho chyb je obtížné opravit a může vyžadovat technický zásah.
- Relativně strmá křivka učení
💸 Stanovte ceny
- Požádejte o individuální nabídku od Make
💬 Vytvořte hodnocení zákazníků
„Správa pole je trochu neohrabaná, ale jakmile jsem dostal pomoc od jejich helpdesku, vše je v pořádku. Na grafické rozhraní jsem si musel trochu zvyknout, ale stále je mnohem efektivnější než jednoduchý seznam vytvořených automatizací (scénářů). Blog a další online zdroje mi také pomáhají překonat momenty, kdy si říkám „hmmm, jak to uděláme“. – Capterra
„Na Integromatu se mi nejvíce líbí nekonečný seznam dostupných integrací. A i když integrace neexistuje, interní nástroje Integromatu tuto mezeru docela dobře vyplňují.“ – G2Crowd
7. CloudTalk
CloudTalk je uživatelsky přívětivý cloudový telefonní software určený pro malé i velké podnikové týmy. Pro integraci s frontou je tento doplněk skvělý, protože umožňuje spravovat příchozí/odchozí hovory, extrahovat historii interakcí z různých zdrojů a poskytovat personalizovanou podporu klientům – ať už se nacházejí kdekoli na světě.
A aby toho nebylo málo, tento nástroj disponuje silnou a zavedenou sítí telekomunikačních partnerů z celého světa. To znamená, že váš tým bude mít k dispozici vysoce kvalitní mezinárodní hovory s garantovanou latencí a minimálním kolísáním!
🔑 Klíčové funkce CloudTalk
- Volejte svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům, aniž byste museli opustit Front.
- Automaticky synchronizujte údaje o zákaznících mezi oběma platformami.
- Zobrazte informace o volajícím před přijetím hovoru v CloudTalk.
✅ Výhody CloudTalk
- Snadné sledování statistik hovorů
- Vynikající systém zpráv při čekání na lince
- Hladké sledování kvality hovorů
❌ Nevýhody CloudTalk
- Občasné problémy se zpožděním
💸 Ceny CloudTalk
- CloudTalk nabízí placené tarify od 15 USD za uživatele a měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků CloudTalk
„Docela hladký provoz. Zpočátku trochu těžké pochopit. Ale celkově docela jednoduché na používání.“ – G2Crowd
Myšlenka softwaru, který dokáže propojit mobilní telefony s dálkovým přístupem, je úžasná, ale není zcela propracovaná. Jejich rozhraní IVR vypadá na webové stránce skvěle, ale často dochází k poruchám a hovory jsou přesměrovány do hlasové schránky bez zprávy. ” – Capterra
8. Nicereply
Každý ví, že získání nového zákazníka stojí pětkrát více než udržení stávajícího. Nicereply zajistí, že nikdy nepřijdete o zákazníka kvůli špatným službám.
Čím se tento nástroj odlišuje od ostatních frontových integrací? Jedním kliknutím můžete vytvořit plně přizpůsobitelné průzkumy, které vám umožní klást otázky, které jsou pro vás důležité.
Ale pokud jde o možnosti Nicereply, to je jen špička ledovce. Analytický panel vám umožňuje zobrazit a segmentovat vaše průměrné hodnocení podle časového období, agenta, oddělení nebo typu průzkumu. Vytvářejte komplexní zprávy, abyste mohli zobrazit oblasti, které je třeba zlepšit, stanovit cíle, předvídat budoucí trendy a porovnávat se s lídry v oboru.
Co se stane, když se chytrý nástroj pro průzkumy spojí s výkonnou komunikační aplikací? Nicereply podporuje integraci s různými aplikacemi, včetně Front. Integrace těchto dvou aplikací usnadňuje správu obou účtů na jednom účtu a přináší další klíčové výhody pro řízení vztahů se zákazníky.
🔑 Klíčové funkce Nicereply
- Vložte hodnocení a komentáře přímo do příslušných konverzací Front jako poznámku.
- Ukládejte hodnocení spokojenosti zákazníků do vlastních konverzačních značek.
- Synchronizujte všechny své uživatele Front s Nicereply jediným kliknutím.
✅ Výhody Nicereply
- Uživatelské rozhraní je intuitivní, základní a užitečné.
- Špičková a včasná podpora
❌ Nevýhody Nicereply
- Cookies vložené na webové stránce jsou poněkud nadměrné, což může potenciálně vystavit váš účet bezpečnostním rizikům.
💸 Ceny Nicereply
- Nicereply nabízí placené tarify od 39 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Nicereply
„Na Nicereply se mi opravdu líbí, že rozšiřuje funkcionality mého stávajícího helpdeskového softwaru a stává se centrálním úložištěm všeho, co souvisí s průzkumy mezi zákazníky.“ – G2Crowd
„Služba se mi velmi líbí, ale myslím si, že její uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno a mělo by mít modernější vzhled, aby bylo používání příjemnější.“ – Capterra
9. Instabug
Instabug je nástroj pro zpětnou vazbu a hlášení chyb v mobilních aplikacích. Jediným pohybem mohou vaši kolegové a uživatelé nahlásit chyby nebo zaslat zpětnou vazbu přímo v aplikaci.
Instabug také poskytuje vám a vašemu týmu spolehlivý nástroj pro hlášení chyb, který automaticky zaznamenává podrobnou zprávu o provozním prostředí, krocích k reprodukci chyby, protokolech síťových požadavků atd. Je to jako mít automatický nástroj pro opravu chyb, který neúnavně pracuje na pozadí, takže vy to nemusíte dělat!
🔑 Klíčové funkce Instabug
- Odesílejte hlášení o chybách přímo do svého frontového dashboardu, včetně všech kontextových detailů, které váš tým potřebuje.
- Třídit chyby a sledovat uživatele bez přepínání mezi nástroji
- Využívejte bohaté uživatelské konverzace v aplikaci
✅ Výhody Instabug
- Rozhraní je jednoduché a snadno použitelné.
- Skvělá zákaznická podpora, která je vždy připravena reagovat na problémy a stížnosti.
❌ Nevýhody Instabug
- Tato integrace Front nemá webovou verzi.
- Mohlo by být levnější
- Ve srovnání s ostatními aplikacemi v tomto přehledu není vhodnou platformou pro správu pracovních postupů.
💸 Ceny Instabug
- Instabug nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 149 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Instabug
„Funguje to – zákazníci mohou hlásit chyby a vy jim můžete odpovídat. Hlášení jsou přehledná a nastavení je snadné.“ – G2Crowd
„Používali jsme Instabug jako nástroj pro hlášení chyb z našich automatizovaných testů uživatelského rozhraní a zdálo se, že je pro tento účel skvělý.“ – Capterra
10. Sunshine Conversations
Hledáte platformu, která vám umožní poskytovat konverzační podporu ve vašich aplikacích a produktech a napříč všemi kanály? Nástroj Sunshine Conversations vám umožní vytvořit plně přizpůsobené prostředí ve vašich aplikacích pro iOS, Android a web pomocí výkonných integrovaných SDK.
A to není ani to nejlepší. Sunshine Conversations podporuje také zasílání zpráv přes WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter a řadu dalších komunikačních aplikací! Rozšiřte svou konverzační podporu ještě více integrací Sunshine Conversations s Front.
🔑 Klíčové funkce Sunshine Conversations
- Odpovídejte na zprávy Smooch přímo ze své doručené pošty.
- Synchronizujte konverzace Front přímo se Smooch
- Soustřeďte všechny interakce se zákazníky na jednom místě
✅ Výhody Sunshine Conversations
- Sledujte stav a zdraví svých interních zdrojů nebo celého prodejního inventáře na první pohled a kdekoli na cestách.
- Snadné použití díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní
❌ Nevýhody Sunshine Conversations
- Při aktualizaci informací o zákaznících mohou nastat potíže.
- Tato integrace Front nemá bezplatný tarif.
💸 Ceny Sunshine Conversations
- Sunshine Conversations nabízí placené tarify od 495 USD měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Sunshine Conversations
„Líbí se mi soudržnost všech informací – propojuje všechna data o zákaznících a poskytuje tak ucelený kontext o klientovi.“ – G2Crowd
„Je rychlý, výkonný a dává vám svobodu vytvářet jakékoli zákaznické aplikace nebo služby, to je to nejlepší, co mohu o tomto softwaru říci, i když to někdy může být trochu složité.“ – G2Crowd
11. Zoom
Pokud jde o integrace Front, nemusíme vás příliš přesvědčovat. Zoom je platforma pro videokonference, která vám umožňuje virtuálně pořádat a účastnit se schůzek s ostatními držiteli účtů Zoom z celého světa.
Za poslední dva roky si Zoom upevnil svou pozici na špici mezi nástroji pro videokonference a nadále mění způsob, jakým pořádáme pracovní schůzky, zejména pro ty, kteří pracují na dálku.
🔑 Klíčové funkce Zoom
- Přidejte schůzku Zoom při vytváření událostí v kalendáři v aplikaci Front.
- Automaticky generujte schůzky Zoom s odkazy na plánování
- Jedním kliknutím spusťte hovor z lišty komentářů.
✅ Výhody Zoom
- Do bezplatného tarifu můžete přidat až 100 účastníků a do placených tarifů ještě více.
- Vytvořte až 50 breakout roomů pro samostatné diskuse.
- Vytvářejte čekárny, nahrávejte videa a ukládejte chaty.
❌ Nevýhody Zoom
- Nudná uživatelská zkušenost a poněkud primitivní uživatelské rozhraní
- Mobilní aplikace není tak intuitivní jako webová aplikace.
💸 Ceny Zoom
- Zoom nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 19,99 $ za hostitele za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Zoom
„Líbí se mi princip, na kterém Zoom funguje. Po většinu času, kdy jsme jej používali, byl poměrně spolehlivý.“ – G2Crowd
„Je to dobré a užitečné, ale je třeba výrazně vylepšit funkci virtuálního pozadí a požadavky na rychlost internetu.“ – Capterra
12. Gainsight
Gainsight je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro úspěch zákazníků a frontových integrací na světě. Tento špičkový cloudový nástroj CS vám pomáhá programově řídit výsledky klientů ve všech segmentech zákazníků.
Chcete co nejlépe kvantifikovat varovné signály odchodu zákazníků? Udělejte to jedním kliknutím místo pěti.
Co takhle najít skvělé kandidáty pro propagační akce a provozovat špičkový marketingový program pro zákazníky ve velkém měřítku? To je také jedna z předností společnosti Gainsight.
🔑 Klíčové funkce Gainsight
- Zobrazte kontextové informace o organizaci a osobě, od které čtete zprávu v aplikaci Front.
- Používejte tagy a spouštějte upozornění, když konverzace pocházejí z účtů, které mají určitou hodnotu skóre zdraví.
- Automaticky směrujte nebo eskalujte konverzace přímo ze své doručené pošty.
✅ Výhody Gainsight
- Poskytujte rychle a přesně informace o zákaznících na vysoké úrovni.
- Generujte úkoly pro uživatele na základě událostí klienta.
❌ Nevýhody Gainsight
- Tato integrace Front nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani bezplatný tarif.
💸 Ceny Gainsight
- Požádejte o individuální nabídku od společnosti Gainsight.
💬 Hodnocení zákazníků Gainsight
„Gainsight je velmi univerzální. Nabízí konfigurace pro téměř vše, co tým zákaznické podpory potřebuje.“ – G2Crowd
„Gainsight je již dlouhou dobu lídrem v oblasti CS. Počet možností a integrací je nekonečný. Tým je velmi znalý a nabízí mnoho bezplatných zdrojů pro ty, kteří s customer success teprve začínají.“ – Capterra
Které integrace Front byste si měli vybrat? Začněte s ClickUp, abyste měli přehled o své doručené poště
Integrace Front může učinit vaše pracovní dny méně frustrujícími a rozhodně produktivnějšími tím, že sjednotí všechny vaše oblíbené aplikace pod jednou střechou.
Pokud je z tohoto blogu možné vyvodit jeden zásadní závěr, pak je to ten, že nejlepší integrace pro Front mohou zvýšit efektivitu vašich kolegů a pomoci jim překonávat jejich produktivní cíle každý den, po celý den.
Ne všechny tyto nástroje jsou však stejné. Ať se vám to líbí nebo ne, některé integrace Front jsou nevyhnutelně lepší než jiné. Jednou z takových integrací je ClickUp.
ClickUp, již několik let nejlépe hodnocený nástroj pro správu projektů, vám pomůže vykonat vaši práci rychle a přesně. Konkrétně vám umožňuje rozdělit velké úkoly na lépe zvládnutelné dílčí úkoly, přiřazovat úkoly, nastavovat připomenutí a mnoho dalšího. Navíc slouží také jako váš oblíbený nástroj pro chatování a spolupráci, takže už nikdy nebudete muset hledat jinde.
Zaslouží si místo ve vašem produktivním portfoliu? My si to rozhodně myslíme!
Co vás brzdí?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a připravte se na plné využití kouzla aplikace Front!