ClickUp blog
Nová funkce: E-mail v ClickUp

Nová funkce: E-mail v ClickUp

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
21. března 2021

Ať se vám to líbí nebo ne, e-mail zůstává základním kamenem online komunikace; překlenuje propast mezi vámi, vašimi zákazníky, partnery a všemi ostatními, které nemůžete kontaktovat ve svém pracovním prostoru Slack.

Ačkoli e-mail pravděpodobně zůstane i nadále součástí našeho života, je nepopiratelné, že čtení a odpovídání na e-maily nám zabírá spoustu času (a snižuje produktivitu)! Proto jsme vytvořili nový, efektivnější způsob, jak organizovat a zefektivnit vaši e-mailovou komunikaci a vrátit vám produktivitu.

Nová aplikace Email ClickApp vám umožňuje hladce integrovat vaši e-mailovou komunikaci do ClickUp, takže můžete spravovat své konverzace přímo vedle relevantní práce, aniž byste museli přepínat mezi záložkami!

Představujeme novou e-mailovou aplikaci ClickApp pro ClickUp

Nová aplikace Email ClickApp integruje váš e-mail s ClickUpem, což vám umožňuje spravovat práci i e-maily na jednom místě.

Nyní můžete odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp, stejně snadno jako byste zveřejnili komentář!

E-mail v ClickUp
Vyřizujte práci pomocí e-mailu v ClickUp

Některé příklady použití aplikace Email ClickApp:

  • Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp
  • Uspořádejte a zahrňte e-mailové vlákna do komentářů nebo vláknových komentářů
  • Přidávejte přílohy, formuláře, šablony odpovědí, podpisy a nastavujte automatizace

Výhody přenesení e-mailu do ClickUp

Sloučení e-mailů a práce na jednom místě vám (a vašemu týmu) ušetří čas, udrží konverzace v blízkosti související práce a pomůže vašemu týmu organizovat a koordinovat e-mailovou komunikaci jako tým!

Několik příkladů, jak můžete vy a váš tým používat aplikaci Email ClickApp:

  • Přiřazujte e-maily členům týmu
  • Udržujte soubory, objednávky a aplikace uspořádané společně s e-maily kontaktům.
  • Spolupracujte na odesílání a odpovídání
  • Nastavte automatické e-mailové pracovní postupy na základě vlastních polí a událostí (například transakce z vašeho webu, sledování chyb a další).

Možnosti jsou prakticky nekonečné.

Jak funguje aplikace ClickApp pro e-maily

S povolenou aplikací ClickApp můžete odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci úkolu. Odpovědi se budou shromažďovat ve stejném vlákně úkolu. Snadno přepínejte mezi odesíláním komentářů interním kolegům a odesíláním e-mailů komukoli mimo ClickUp.

Jedná se o skvělou funkci pro všechny, kteří potřebují komunikovat s klienty, uchazeči, uživateli atd. a zároveň mít veškerou komunikaci na jednom místě.

Odesílejte e-maily přímo z úkolu

Nyní můžete posílat e-maily komukoli přímo z úkolu ClickUp. To je ideální pro přesun konverzací souvisejících s vaší prací!

Můžete:

  • Přidat přílohy
  • Propojte e-maily s úkoly v ClickUp
  • Označujte členy týmu a koordinujte e-maily v rámci komentářových vláken.

Odesílání zpráv a odpovědí přímo v ClickUp vám pomáhá udržovat vaše zprávy organizované, spolupracující a umístěné vedle relevantní práce.

odpověď na e-mail v ClickUp

Přijímejte e-maily v rámci úkolu

Jakmile odešlete e-mail z úkolu ClickUp, odpověď se automaticky přesune do vlákna Aktivita daného úkolu.

přijímání e-mailů v úloze ClickUp

Výběr mezi vláknovými e-maily nebo novými komentáři

V nastavení ClickApp pro e-maily můžete také nastavit, jak se mají vaše e-maily zobrazovat v aktivitách vašich úkolů.

Díky této aplikaci si můžete vybrat, zda chcete e-mailové konverzace organizovat do samostatných vláken, nebo zda se e-mailové odpovědi mají zobrazovat ve vašem úkolu jako nové komentáře.

E-mailové šablony

Pokud máte tarif Business Plan, šablony se skvěle hodí, když potřebujete rychle odeslat předem uložené odpovědi, například v rámci zákaznické podpory nebo sledování uchazečů o zaměstnání!

Vytvoření šablony

  1. Klikněte na ikonu šablony v dolní části stránky.
  2. Zadejte jméno
  3. Zadejte předmět (volitelné)
  4. Zadejte obsah svého e-mailu
  5. Vyberte oprávnění
e-mailové šablony v ClickUp

Použití šablony

  1. Klikněte na tlačítko šablony
  2. Zobrazí se poslední položky
  3. Volitelně můžete vyhledat šablonu.
  4. Vyberte pro použití

Podpisy

Každý člen Business plánu může mít v ClickUp více podpisů, aby si mohl přizpůsobit vzhled svých e-mailů!

Vytvoření podpisu:

  1. V sekci komentářů k úkolu přejděte do podpisů v levém dolním rohu.
  2. Otevřete možnost podpisů
  3. Vyberte +Přidat podpis
  4. Pojmenujte svůj podpis – bude se používat pro interní referenci.
  5. Napište svůj podpis! Pokud chcete svůj podpis napsat pomocí HTML, přepněte do HTML editoru kliknutím na ikonu v pravém horním rohu!
  6. Volitelně můžete nastavit podpis jako výchozí.
  7. Uložit
E-mailový podpis v ClickUp

E-mail v ClickUp + vlastní pole e-mailu

Pokud má váš úkol vyplněné vlastní pole pro e-mail, tento e-mail se při psaní objeví jako navrhovaný e-mail! Poté můžete kliknout na tento e-mail a vyplnit pole „Komu“!

Vlastní pole e-mailů v ClickUp

📮ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 18 % respondentů využívá e-mailové konverzace pro asynchronní komunikaci. E-maily sice umožňují podrobné diskuse bez nutnosti schůzek v reálném čase, ale příliš mnoho konverzací může být nepřehledných a obtížně sledovatelných.

Proměňte chaos v e-mailech v organizovanou akci pomocí správy e-mailových projektů ClickUp. Okamžitě převádějte důležité e-maily na sledovatelné úkoly, stanovujte priority, přidělujte odpovědnosti a určujte termíny – to vše bez přepínání mezi platformami. Udržujte svou doručenou poštu přehlednou a své projekty v pohybu díky ClickUp!

Automatizace e-mailů

Pomocí automatizací můžete také informovat osoby mimo ClickUp o detailech vašeho projektu, aniž byste hnuli prstem. Vytvořte automatizované akce z položek z e-mailů zákazníků, ticketů, chyb a dalších!

automatizace e-mailů v ClickUp

Přidejte organický obsah a/nebo dynamický obsah do těla své automatizované e-mailové zprávy. To zahrnuje možnosti pro variabilní pole, podpis, šablonové odpovědi, emodži a další.

automatizace v ClickUp

Plán ClickUp a způsobilost poskytovatele e-mailových služeb

E-mailová aplikace ClickApp v současné době podporuje následující e-mailové poskytovatele:

Jak aplikace Email ClickApp funguje v různých tarifech ClickUp

  • Trvale bezplatné pracovní prostory získejte 1 bezplatný e-mailový účet s 100 použitími
  • Neomezený počet pracovních prostorů získejte 1 e-mailový účet zdarma s neomezeným používáním
  • Business Workspaces a vyšší získáte 2 e-mailové účty zdarma + podpisy + šablony

E-mailové účty mohou používat neomezený počet lidí – můžete se například rozhodnout přidat pouze 1 e-mailový účet a zároveň poskytnout přístup všem ve vašem pracovním prostoru (zdarma).

Potřebujete více e-mailových účtů? Administrátoři+ mohou za příplatek přidat další do pracovního prostoru!

  • Roční fakturace: Za každý e-mailový účet vám bude účtováno 24 USD ročně.
  • Měsíční fakturace: Za každý e-mailový účet vám bude účtováno 2 $ měsíčně .

Poznámka: Pokud přidáte e-mailový účet uprostřed zúčtovacího cyklu, bude vám účtována poměrná částka za zbývající dobu do data obnovení.

Často kladené otázky k e-mailové aplikaci ClickApp

Otázka: Co se stane, když smažu e-mail ze své doručené pošty?

A: E-maily přidané do ClickUp zůstanou v konverzaci i v případě, že je smažete ze složky doručené pošty.

Otázka: Proč nevidím e-mail jako možnost v sekci komentářů?

A: E-mail v ClickUp je ClickApp! Ujistěte se, že je zapnutý vlastníkem nebo správcem.

Otázka: Mohou hosté odesílat e-maily?

A: Funkce odesílání e-mailů je k dispozici správcům, vlastníkům a členům. Hosté v současné době nemají k této funkci přístup.

Máte další otázky ohledně e-mailů v ClickUp? Podívejte se na tento dokument nápovědy !

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp