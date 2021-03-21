Nová funkce: E-mail v ClickUp

Ať se vám to líbí nebo ne, e-mail zůstává základním kamenem online komunikace; překlenuje propast mezi vámi, vašimi zákazníky, partnery a všemi ostatními, které nemůžete kontaktovat ve svém pracovním prostoru Slack.
Ačkoli e-mail pravděpodobně zůstane i nadále součástí našeho života, je nepopiratelné, že čtení a odpovídání na e-maily nám zabírá spoustu času (a snižuje produktivitu)! Proto jsme vytvořili nový, efektivnější způsob, jak organizovat a zefektivnit vaši e-mailovou komunikaci a vrátit vám produktivitu.
Nová aplikace Email ClickApp vám umožňuje hladce integrovat vaši e-mailovou komunikaci do ClickUp, takže můžete spravovat své konverzace přímo vedle relevantní práce, aniž byste museli přepínat mezi záložkami!
Představujeme novou e-mailovou aplikaci ClickApp pro ClickUp
Nová aplikace Email ClickApp integruje váš e-mail s ClickUpem, což vám umožňuje spravovat práci i e-maily na jednom místě.
Nyní můžete odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp, stejně snadno jako byste zveřejnili komentář!
Některé příklady použití aplikace Email ClickApp:
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolů ClickUp
- Uspořádejte a zahrňte e-mailové vlákna do komentářů nebo vláknových komentářů
- Přidávejte přílohy, formuláře, šablony odpovědí, podpisy a nastavujte automatizace
Výhody přenesení e-mailu do ClickUp
Sloučení e-mailů a práce na jednom místě vám (a vašemu týmu) ušetří čas, udrží konverzace v blízkosti související práce a pomůže vašemu týmu organizovat a koordinovat e-mailovou komunikaci jako tým!
Několik příkladů, jak můžete vy a váš tým používat aplikaci Email ClickApp:
- Přiřazujte e-maily členům týmu
- Udržujte soubory, objednávky a aplikace uspořádané společně s e-maily kontaktům.
- Spolupracujte na odesílání a odpovídání
- Nastavte automatické e-mailové pracovní postupy na základě vlastních polí a událostí (například transakce z vašeho webu, sledování chyb a další).
Možnosti jsou prakticky nekonečné.
Jak funguje aplikace ClickApp pro e-maily
S povolenou aplikací ClickApp můžete odesílat a přijímat e-maily přímo v rámci úkolu. Odpovědi se budou shromažďovat ve stejném vlákně úkolu. Snadno přepínejte mezi odesíláním komentářů interním kolegům a odesíláním e-mailů komukoli mimo ClickUp.
Jedná se o skvělou funkci pro všechny, kteří potřebují komunikovat s klienty, uchazeči, uživateli atd. a zároveň mít veškerou komunikaci na jednom místě.
Odesílejte e-maily přímo z úkolu
Nyní můžete posílat e-maily komukoli přímo z úkolu ClickUp. To je ideální pro přesun konverzací souvisejících s vaší prací!
Můžete:
- Přidat přílohy
- Propojte e-maily s úkoly v ClickUp
- Označujte členy týmu a koordinujte e-maily v rámci komentářových vláken.
Odesílání zpráv a odpovědí přímo v ClickUp vám pomáhá udržovat vaše zprávy organizované, spolupracující a umístěné vedle relevantní práce.
Přijímejte e-maily v rámci úkolu
Jakmile odešlete e-mail z úkolu ClickUp, odpověď se automaticky přesune do vlákna Aktivita daného úkolu.
Výběr mezi vláknovými e-maily nebo novými komentáři
V nastavení ClickApp pro e-maily můžete také nastavit, jak se mají vaše e-maily zobrazovat v aktivitách vašich úkolů.
Díky této aplikaci si můžete vybrat, zda chcete e-mailové konverzace organizovat do samostatných vláken, nebo zda se e-mailové odpovědi mají zobrazovat ve vašem úkolu jako nové komentáře.
E-mailové šablony
Pokud máte tarif Business Plan, šablony se skvěle hodí, když potřebujete rychle odeslat předem uložené odpovědi, například v rámci zákaznické podpory nebo sledování uchazečů o zaměstnání!
Vytvoření šablony
- Klikněte na ikonu šablony v dolní části stránky.
- Zadejte jméno
- Zadejte předmět (volitelné)
- Zadejte obsah svého e-mailu
- Vyberte oprávnění
Použití šablony
- Klikněte na tlačítko šablony
- Zobrazí se poslední položky
- Volitelně můžete vyhledat šablonu.
- Vyberte pro použití
Podpisy
Každý člen Business plánu může mít v ClickUp více podpisů, aby si mohl přizpůsobit vzhled svých e-mailů!
Vytvoření podpisu:
- V sekci komentářů k úkolu přejděte do podpisů v levém dolním rohu.
- Otevřete možnost podpisů
- Vyberte +Přidat podpis
- Pojmenujte svůj podpis – bude se používat pro interní referenci.
- Napište svůj podpis! Pokud chcete svůj podpis napsat pomocí HTML, přepněte do HTML editoru kliknutím na ikonu v pravém horním rohu!
- Volitelně můžete nastavit podpis jako výchozí.
- Uložit
E-mail v ClickUp + vlastní pole e-mailu
Pokud má váš úkol vyplněné vlastní pole pro e-mail, tento e-mail se při psaní objeví jako navrhovaný e-mail! Poté můžete kliknout na tento e-mail a vyplnit pole „Komu“!
📮ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 18 % respondentů využívá e-mailové konverzace pro asynchronní komunikaci. E-maily sice umožňují podrobné diskuse bez nutnosti schůzek v reálném čase, ale příliš mnoho konverzací může být nepřehledných a obtížně sledovatelných.
Proměňte chaos v e-mailech v organizovanou akci pomocí správy e-mailových projektů ClickUp. Okamžitě převádějte důležité e-maily na sledovatelné úkoly, stanovujte priority, přidělujte odpovědnosti a určujte termíny – to vše bez přepínání mezi platformami. Udržujte svou doručenou poštu přehlednou a své projekty v pohybu díky ClickUp!
Automatizace e-mailů
Pomocí automatizací můžete také informovat osoby mimo ClickUp o detailech vašeho projektu, aniž byste hnuli prstem. Vytvořte automatizované akce z položek z e-mailů zákazníků, ticketů, chyb a dalších!
Přidejte organický obsah a/nebo dynamický obsah do těla své automatizované e-mailové zprávy. To zahrnuje možnosti pro variabilní pole, podpis, šablonové odpovědi, emodži a další.
Plán ClickUp a způsobilost poskytovatele e-mailových služeb
E-mailová aplikace ClickApp v současné době podporuje následující e-mailové poskytovatele:
Jak aplikace Email ClickApp funguje v různých tarifech ClickUp
- Trvale bezplatné pracovní prostory získejte 1 bezplatný e-mailový účet s 100 použitími
- Neomezený počet pracovních prostorů získejte 1 e-mailový účet zdarma s neomezeným používáním
- Business Workspaces a vyšší získáte 2 e-mailové účty zdarma + podpisy + šablony
E-mailové účty mohou používat neomezený počet lidí – můžete se například rozhodnout přidat pouze 1 e-mailový účet a zároveň poskytnout přístup všem ve vašem pracovním prostoru (zdarma).
Potřebujete více e-mailových účtů? Administrátoři+ mohou za příplatek přidat další do pracovního prostoru!
- Roční fakturace: Za každý e-mailový účet vám bude účtováno 24 USD ročně.
- Měsíční fakturace: Za každý e-mailový účet vám bude účtováno 2 $ měsíčně .
Poznámka: Pokud přidáte e-mailový účet uprostřed zúčtovacího cyklu, bude vám účtována poměrná částka za zbývající dobu do data obnovení.
Často kladené otázky k e-mailové aplikaci ClickApp
Otázka: Co se stane, když smažu e-mail ze své doručené pošty?
A: E-maily přidané do ClickUp zůstanou v konverzaci i v případě, že je smažete ze složky doručené pošty.
Otázka: Proč nevidím e-mail jako možnost v sekci komentářů?
A: E-mail v ClickUp je ClickApp! Ujistěte se, že je zapnutý vlastníkem nebo správcem.
Otázka: Mohou hosté odesílat e-maily?
A: Funkce odesílání e-mailů je k dispozici správcům, vlastníkům a členům. Hosté v současné době nemají k této funkci přístup.
Máte další otázky ohledně e-mailů v ClickUp? Podívejte se na tento dokument nápovědy !