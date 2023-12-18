8 cílů produktivity pro zvýšení produktivity v roce 2025

S příchodem nového roku si mnoho lidí dává předsevzetí, že budou více pracovat, ať už v práci nebo v osobním životě.
Dodržet předsevzetí může být těžké. Možná se snažíte dosáhnout nereálného cíle nebo není snadné si osvojit nový zvyk. Pokud chcete být v roce 2024 produktivnější – v čemkoli – připravte se na úspěch už teď.
Aby vám pomohl udržet směr a motivaci k plnění těchto předsevzetí, sestavil ClickUp seznam strategií pro stanovení a dodržování cílů produktivity na začátku nového roku.
20 TIPŮ PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITYPracujte chytřeji, ne tvrději, díky těmto časově úsporným tipům pro zvýšení produktivity od ClickUp.
1. Proveďte audit času
Pokud máte potíže s nalezením dostatku času na dokončení všech úkolů, zvažte, jak spravujete svůj čas. Časový audit je hloubková analýza toho, jak trávíte svůj čas každý den.
Díky vedení denního záznamu je snazší identifikovat činnosti, které zabírají čas, ale ve skutečnosti toho moc neudělají. Procházení sociálních sítí, povídání s kolegy a snění mohou zabrat hodiny vašeho dne. Časový audit je jednoduchý nástroj, který můžete použít, když potřebujete zvýšit svou produktivitu a zlepšit své schopnosti time managementu.
2. Zbavte se špatných návyků a vytvořte si nové, zdravé
Všechny návyky, dobré i špatné, se opakují v cyklech, píše Charles Duhigg ve své knize „The Power of Habit“ (Síla návyku). Začínají nějakým podnětem – vůní, náladou, místem – který spustí rutinu (ať už je návyk jakýkoli) a odměnu (například cukrový rauš nebo kofeinový nával).
Pochopení toho, co vás motivuje a jaké odměny za to dostáváte, vám pomůže určit, zda je daný zvyk pro vás dobrý. Nikdy není pozdě zbavit se špatného zvyku, ale přeučení mozku a vytvoření nových zvyků vyžaduje čas a odhodlání.
Nejtěžší je najít motivaci ke změně. Klíčové je být důsledný, pokud jde o vytváření a odbourávání návyků.
3. Stanovte si týdenní plány
Jednou týdně, například v neděli večer, si sedněte a stanovte si plán, určete nejvyšší priority toho, co je třeba udělat, a vyřaďte zbytečné činnosti. Do plánu nezapomeňte zahrnout oblasti, ve kterých chcete být produktivnější, aby byly jeho nedílnou součástí.
Cvičení může být stejně důležité – nebo dokonce důležitější – než účast na pracovních schůzkách nebo oborových akcích. Plánování času vám pomůže soustředit se na úkoly a mít kontrolu nad tím, čemu věnujete svůj čas.
4. Používejte kontrolní seznamy
Kontrolní seznam je jednoduchý způsob, jak zabránit tomu, aby vám některé úkoly unikly. Ať už jde o nákup potravin, přípravu letadla k letu nebo vyřizování pochůzek, kontrolní seznamy usnadňují sledování toho, co jste již splnili a co ještě zbývá udělat.
Pokud jste dosud nikdy nepoužívali kontrolní seznam, začněte s malými kroky, abyste zjistili, jaký typ vám nejlépe vyhovuje.
JSTE PŘIPRAVENI ZVLÁDNOUT SVÉ KLÍČOVÉ ÚKOLY?V roce 2024 toho stihnete více, pokud využijete seznamy úkolů. Vyzkoušejte těchto 10 bezplatných šablon seznamů úkolů a začněte.
5. Blokování kalendáře
Jste během dne snadno rozptylováni? Zkuste si v kalendáři vyhradit čas na „bloky soustředění“. Odložte telefon, vypněte všechny oznámení a neplánujte si schůzky ani jiné povinnosti.
Blok soustředění je čas vyhrazený výhradně pro přemýšlivou práci. Stejně jako u všech nových návyků, začněte v malém a postupně přidávejte. Naplánujte si několik bloků soustředění týdně a sledujte, zda zaznamenáte zlepšení produktivity. Pokud se vám to bude líbit, přidejte další.
Bonus: Šablony pro produktivitu!
VYUZIJTE SVŮJ DEN NA MAXIMUM DÍKY BLOKOVÁNÍ ČASUVzhledem k tomu, že pracovníci čelí mnoha rozptýlením, ať už v kanceláři nebo doma, je stále obtížnější dokončit práci včas. Přečtěte si našeho průvodce blokováním času a zjistěte, jak lépe spravovat svůj rozvrh.
6. Vyhněte se multitaskingu
Ve světě plném rozptýlení je multitasking běžný a může se zdát atraktivní. Lidé, kteří multitasking provádějí, však ve skutečnosti nezvládají efektivně řadu úkolů a jsou méně produktivní než lidé, kteří se soustředí.
Jsou také více vystresovaní. Místo toho, abyste dělali všechno najednou, soustřeďte se na jednu věc po druhé. Budete to dělat lépe a efektivněji – a budete mít více času a energie na jiné věci.
7. Cvičení
Nezapomeňte se hýbat. Mnoho lidí každý den sedí celé hodiny před počítačem a vstává jen zřídka. Lidé, kteří méně sedí, mají lepší duševní pohodu a produktivitu. Nezapomeňte si proto každý týden do kalendáře zapsat čas na cvičení. Pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zlepšit své zdraví.
8. Vyzkoušejte osvědčenou techniku time managementu
Různí lidé potřebují k dosažení úspěchu různé strategie time managementu. Na výběr je celá řada osvědčených technik.
Pomocí techniky Pomodoro nastavíte časovač pro konkrétní úkol a soustředíte se na něj, dokud čas nevyprší. Poté si dáte pauzu, než začnete znovu. To může být obzvláště užitečné pro kreativní myslitele.
Prokrastinátoři a lidé, kteří pod tlakem podávají dobré výkony, mohou čerpat inspiraci z Parkinsonova zákona. Jedná se o axiom, který říká, že úkol zabere přesně tolik času, kolik máte na jeho dokončení. Pokud si pro každý úkol stanovíte pevný termín, je větší pravděpodobnost, že je všechny splníte.
Pokud vás žádná z nich nezaujala, můžete vyzkoušet mnoho dalších technik time managementu, jako je metoda rychlého plánování nebo „teorie sklenice s okurkami“.
Zjednodušte si pracovní postupy a zvyšte svou produktivitu ještě dnes
Pokud máte pocit, že se neustále točíte v kruhu a jste zahlceni seznamem úkolů, je na čase vytvořit nový plán produktivity. ☝️
Je čas převzít kontrolu nad svou produktivitou a zajistit, abyste dokončili vše, co je třeba, a existují nástroje, které vám pomohou ušetřit čas, zorganizovat se a co nejlépe využít svůj den.
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů a produktivitu, který byl vytvořen s cílem pomoci jednotlivcům a týmům všech velikostí napříč odvětvími zjednodušit jejich pracovní postupy a zvýšit efektivitu práce.
Nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, která vám pomůže nakonfigurovat ClickUp tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim preferencím v oblasti pracovních postupů, a intuitivní funkci Cíle, která vám pomůže sledovat a měřit vaše cíle v oblasti produktivity.
Díky stovkám přizpůsobitelných funkcí platformy budete mít k dispozici všechny nástroje, které potřebujete k zavedení lepších pracovních návyků, moudrému řízení času a získání přehledu o všech svých úkolech. Využijte přizpůsobitelnou automatizaci k nastavení automatického řízení vašich procesů, seznamy úkolů, které vám pomohou spravovat vaše úkoly, zobrazení kalendáře k plánování vašeho denního rozvrhu a vestavěný globální časový tracker ke sledování času stráveného na úkolech a další funkce, které vám pomohou lépe spravovat a zefektivnit váš pracovní postup. Integruje se také s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně vašich nejpoužívanějších aplikací, aby propojila a sjednotila veškerou vaši práci na jednom místě.
Vyzkoušet to můžete zdarma – začněte ještě dnes, zvyšte svou produktivitu a stihněte každý den více! ⚡️
Hostující autor:
Aubrey Jane McClaine je mezinárodní novinářka s více než 15 lety zkušeností v oblasti globálního a domácího zpravodajství. Má na svém kontě tisíce článků v mezinárodních médiích a rozsáhlé zkušenosti s reportážemi přímo z míst katastrof a válečných zón, včetně Ukrajiny.