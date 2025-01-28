10 nejlepších softwarů OKR pro startupy ke sledování cílů v roce 2025

Jako vedoucí startupu víte, jak důležité jsou data a stanovení cílů pro vaše začínající podnikání. Dnes možná máte malou firmu, ale se správnými metrikami a procesy se z ní brzy stane něco velkého.
Financování a talent hrají velkou roli, ale k měření vašich cílů a klíčových výsledků (OKR) potřebujete také software. Správný nástroj OKR sleduje všechny cíle vaší společnosti, metriky výkonu a statistiky společnosti, aby vás motivoval k dosahování skvělých výsledků.
Ale který software pro OKR a řízení výkonu je nejvhodnější pro potřeby startupů? Jste jako David, který se postavil mnoha Goliášům, takže musíte co nejlépe využít své zdroje.
Nebojte se, jsme tu pro vás. V tomto průvodci vám ukážeme, co hledat v softwaru OKR pro startupy, a představíme vám 10 nejlepších softwarů OKR pro malé podniky v roce 2024.
Co byste měli hledat v softwaru OKR?
OKR je rámec pro stanovení cílů, který podporuje kvalitativní cíle pomocí kvantitativních metrik. Na trhu existuje mnoho nástrojů OKR pro měření těchto dat – ale jaký je nejlepší nástroj OKR pro startupy?
Můžete si vybrat možnost, která nejlépe vyhovuje vašemu podnikání, ale podle našeho skromného názoru by dobrý nástroj OKR měl mít následující vlastnosti:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Jako malá firma si nemůžete dovolit trávit týdny školením svého týmu v používání softwaru OKR. Potřebujete něco, co podpoří výkonnost zaměstnanců ihned po instalaci. Hledejte software OKR, který nabízí bezplatné zkušební verze, abyste mohli před zakoupením posoudit, jak je skutečně uživatelsky přívětivý.
- Informace v reálném čase: Startupy musí přijímat rozhodnutí okamžitě, proto je nástroj OKR v reálném čase nezbytností. Hledejte nástroje OKR, které bez zpoždění přinášejí data z více zdrojů.
- Užitečné integrace: Je pravděpodobné, že váš startup používá software pro správu projektů, jako je Asana nebo Jira, a chatovací nástroje, jako je Slack nebo Microsoft Teams. Zefektivněte své pracovní postupy pomocí softwaru OKR, který se snadno integruje s vaší stávající technologií.
10 nejlepších softwarů OKR, které můžete použít
Software OKR poskytuje malým podnikům tolik potřebnou podporu. Výběr správného softwaru pomáhá malým startupovým týmům spojit se a realizovat své ambiciózní cíle.
Pokud hledáte ten správný software, tady je výběr nejlepších softwarů OKR pro startupy v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je jediný produktivní software, který je dostatečně výkonný, aby konsolidoval vaši práci napříč aplikacemi do jedné dynamické platformy, takže se nemusíte obávat dvojitého zadávání dat nebo přepracovávání. Vše se nachází ve vašem pracovním prostoru, takže váš tým tráví méně času hledáním informací a více času prací, která posouvá věci kupředu.
Startupy jsou agilní, což znamená, že potřebujete využít každou výhodu, kterou můžete získat. Místo toho, abyste žádali členy týmu, aby přepínali mezi nástroji pro správu projektů, dokumenty, šablonami a OKR, přeneste vše na jedno místo pomocí ClickUp Goals.
ClickUp Goals se propojí s vašimi úkoly a sleduje pokrok v souvisejících cílech. Systém dokonce seskupuje cíle a vizualizuje procentuální pokrok v jednom přehledu. Pokud potřebujete jediný přehled o tom, jak si váš startup vede, ClickUp je tou nejlepší volbou. Sledujte výkonnost z hlediska čísel, finančních výsledků a dokonce i cílů úkolů. Ať už si stanovujete cíle pro termíny, sprinty nebo týdenní tržby, ClickUp to vše za vás sleduje. ?
Nejlepší na tom je, že ClickUp obsahuje stovky flexibilních funkcí pro sledování klíčových metrik, rozsáhlou knihovnu šablon a více než 1 000 integrací pro zefektivnění jakéhokoli procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablony ClickUp: Šablony ClickUp usnadňují vytváření dokumentů a zpráv v rekordním čase. Zkopírujte šablony pro stanovení cílů ClickUp a vytvořte společné cíle se svým týmem, použijte šablony stavových zpráv ClickUp, abyste zapůsobili na svého šéfa, nebo použijte šablonu složky ClickUp OKR k nastínění základní struktury pro vývoj OKR.
- Integrované sledování cílů: ClickUp je díky integrovanému sledování cílů spolehlivá aplikace pro sledování cílů pro startupy. Shromážděte všechny organizační cíle na jednom místě pomocí složek pro sledování OKR, hodnotících karet zaměstnanců, sprintových cyklů a mnohem více.
- Integrovaný CRM: ClickUp propojí software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) vašeho startupu s vašimi OKR. Pokud se intenzivně věnujete prodeji, integrované nástroje a pracovní postupy ClickUp vám usnadní sledování pokroku.
Omezení ClickUp
- Některé funkce ClickUp jsou k dispozici pouze pro platící předplatitele.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže pro některé uživatele může být nutné se s ním nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Quantive
Společnost Quantive získala platformu OKR dříve známou jako Koan. Ta začlenila OKR do již tak působivé sady nástrojů Quantive, takže pokud již jste uživatelem Quantive, je její nástroj OKR jasnou volbou.
Tento vysoce vizuální software OKR pro startupy je velmi konfigurovatelný, takže pokud potřebujete pokročilé funkce, jako jsou limity OKR na vlastníka nebo limity pokroku klíčových výsledků, Quantive vám to umožní.
Nejlepší funkce Quantive
- Sledujte projekty a úkoly v dashboardu ve stylu Kanban tabule.
- Propojte jednotlivé úkoly s OKR pro celou firmu
- Generujte automatické zprávy o pokroku OKR v reálném čase
Kvantitativní omezení
- Quantive nenabízí individuální kontroly.
- Názory týmu a společnosti jsou velmi podobné, takže někteří uživatelé považují platformu za matoucí.
Kvantitativní cenová politika
- Základní informace: Zdarma
- Cena: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Kvantitativní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
3. Paycor
Jak název napovídá, Paycor je vhodnější pro finance a správu peněz, ale má i funkce OKR. Malé podniky používají Paycor pro:
- Zpracování mezd
- HR
- Nábor
- Řízení výkonu zaměstnanců
- Správa výdajů
- Sledování času v malých podnicích
To je ideální řešení, pokud máte zaměstnance na plný úvazek, ale nejste si jisti, jak sami vyřídit mzdy, benefity a daně.
Pro účely OKR umožňují funkce správy pracovní síly Paycor kontrolovat náklady, šetřit čas a spravovat rozvrhy všech zaměstnanců. Paycor můžete použít nejen ke sledování času, ale jeho robustní analytické funkce také optimalizují rozložení pracovní síly.
Paycor zahrnuje také stanovení firemních cílů a individuálních cílů – plus dashboardy pro manažery, kteří mohou vše sledovat – takže je ideální pro startupy, které potřebují spravovat data o pracovních postupech a cílech na jednom místě.
Nejlepší funkce Paycor
- Zahrnuje sledování času a docházky i plánování pracovníků.
- Mezi funkce pro zaměstnance patří průzkumy morálky a systém pro správu vzdělávání pro školení.
Omezení Paycor
- Paycor se více než tradiční systém OKR zaměřuje na lidské zdroje, práci a finance.
- K provedení práce stále potřebujete samostatný systém pro správu úkolů.
- Pro informace o cenách se musíte obrátit na společnost Paycor.
Ceny Paycor
- Základní: Kontaktujte nás ohledně cen
- Nezbytné: Kontaktujte nás ohledně cen
- Základní informace: Kontaktujte nás ohledně cen
- Dokončeno: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 4/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
Zjistěte více o nejlepším marketingovém softwaru pro startupy!
4. Microsoft Viva Goals
Společnost Microsoft koupila Ally.io a přejmenovala ji na Microsoft Viva Goals, což je odnož nástroje Microsoft Viva. Jedná se o spolehlivý software OKR pro startupy, které již plně využívají produkty Microsoftu.
Viva Goals nabízí jednoduchý tříkrokový proces pro sledování OKR: sjednoťte svůj tým ohledně cílů, zaměřte každodenní práci na tyto cíle a integrujte Viva Goals s ostatními nástroji Microsoftu, abyste zvýšili přehlednost.
Viva Goals zjednodušuje zprávy o pokroku, kontroly a připomenutí prostřednictvím Microsoft Teams. Obsahuje dokonce šablony OKR pro hlášení pokroku vašeho týmu nadřízeným, ať už je to váš šéf nebo tým investorů.
Nejlepší funkce Viva Goals
- Pokud máte předplatné Microsoft 365, Viva Goals je již zahrnuta.
- Viva Goals se snadno integruje s dalšími nástroji Microsoftu.
Omezení Viva Goals
- Pro přístup k Viva Insights, Viva Topics a Viva Learning potřebujete upgradované předplatné.
Ceny Viva Goals
- Microsoft Viva v Microsoft 365: Součástí balíčku
- Microsoft Viva Goals: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Suite: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Viva Goals
- G2: N/A
- Capterra: 4,1/5 (8+ recenzí)
5. Weekdone
Weekdone je jedním z nejlepších softwarových nástrojů OKR pro startupy díky svému elegantnímu vzhledu a intuitivnímu ovládacímu panelu. Stačí zadat cíle vaší organizace a Weekdone vytvoří rámec pro jejich realizaci.
Automaticky generuje týdenní zprávy o pokroku, takže nemusíte neustále žádat svůj tým o aktualizace projektu. Weekdone také kombinuje úkoly a projekty na jedné platformě, což usnadňuje sledování projektů a příspěvků týmu.
Ceny Weekdone jsou také příznivé pro startupy. Všechny účty mají stejnou úroveň přístupu, takže platíte podle počtu potřebných míst. Vzhledem k tomu, že vaše firma pravděpodobně nemá mnoho uživatelů, jsou náklady příjemně nízké.
Nejlepší funkce Weekdone
- Weekdone podporuje nepřetržité řízení OKR s možností individuální zpětné vazby.
- Vytvářejte průzkumy, abyste získali zpětnou vazbu od týmu.
- Propojte OKR s KPI, projekty a iniciativami
Omezení Weekdone
- Aplikace Weekdone může být trochu pomalá.
- Někteří uživatelé hlásí pomalou nebo neexistující zákaznickou podporu.
Ceny Weekdone
- Zdarma pro až tři uživatele
- Balíček pro 15 uživatelů: 9,07 $/měsíc na uživatele, maximálně pro 15 uživatelů
- Balíček pro 30 uživatelů: 9,60 $/měsíc na uživatele, maximálně pro 30 uživatelů
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
6. Inspirujte se
Inspire je zároveň softwarem OKR, nástrojem pro řízení výkonu a platformou pro rozvoj vedoucích pracovníků. Je ideální, pokud chcete sledovat cíle, řídit agilní týmy nebo koučovat manažery.
Inspire má jednoduché uživatelské rozhraní, díky čemuž je platforma velmi snadno ovladatelná. Pomocí nástroje OKR Builder můžete navrhnout nejdůležitější OKR pro vaši společnost. Platforma podporuje OKR coachingové rozhovory a také vzdělávání v oblasti OKR na vyžádání, takže je ideální pro týmy, které potřebují pravidelnou zpětnou vazbu. Skvěle se hodí například pro prodejní týmy zaměřené na data.
Inspirujte se nejlepšími funkcemi
- Inspire propojuje vaše OKR s Continuous Performance Management (CPM), takže manažeři mohou zaměstnance činit odpovědnými za výsledky.
- Inspire spolupracuje s OKRs Training, která školí vedoucí pracovníky v oblasti řízení metodiky OKR.
Inspirujte se omezeními
- Inspire má velmi málo recenzí, takže je relativně neprověřený.
- Inspire nabízí pouze roční smlouvy namísto měsíčních předplatných.
Ceny Inspire
- Kontaktujte nás ohledně cen
Inspirujte se hodnoceními a recenzemi
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
7. Hirebook
Hirebook spojuje úkoly, správu cílů a individuální příspěvky. Můžete buď vytvořit OKR a v rámci nich vytvořit úkoly, nebo převést každodenní činnosti na klíčové výsledky.
Hirebook ví, že manažeři jsou zaneprázdněni, a proto za vás automatizuje odpovědnost za OKR. Systém informuje zaměstnance o jejich pokroku v OKR, takže nemusíte všem připomínat jejich cíle. Zahrnuje dokonce i upozornění na milníky zaměstnanců, abyste nikdy nezapomněli oslavit velké úspěchy svého týmu.
Navíc Hirebook má spravedlivou cenovou politiku, což znamená, že se řídí jednoduchou a dostupnou cenovou strukturou, která je ideální pro startupy. Pokud vaše firma v průběhu času poroste, Hirebook nabízí také předplatné Enterprise, které přináší ještě větší výkon.
Nejlepší funkce Hirebook
- Hirebook se integruje se vším od Excelu přes Jira až po Salesforce.
- Sledujte pokrok v plnění cílů společnosti na jediném OKR dashboardu prostřednictvím dashboardu Hirebook, mobilní aplikace nebo e-mailu.
Omezení Hirebook
- Platforma může být trochu nestabilní a pomalá při načítání.
- Hirebook pravidelně aktualizuje platformu, takže možná budete muset počkat na některé klíčové funkce, které jsou u jiných softwarů OKR standardem.
Ceny Hirebook
- Podnikání: Předplatné 10 $/měsíc plus 15 $/měsíc za každého uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hirebook
- G2: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
8. Lattice
Společnosti, které pracují výhradně na dálku, se spoléhají na Lattice, aby zvládly práci zaměstnanců na dálku a zároveň dosáhly obchodních výsledků. Lattice má mnoho funkcí, ale jeho nástroje OKR a Goals integrují obchodní cíle do každodenního pracovního postupu vašeho týmu.
Už nikdy nemusíte hromadně posílat zprávy Slack svému týmu s žádostí o zprávy o pokroku. Stačí se přihlásit do Lattice a zobrazit si data v reálném čase o pokroku vašeho týmu a o tom, jak se promítá do cílů vaší organizace. Namísto stanovení cílů a jejich zapomenutí vám flexibilní nastavení Lattice usnadní průběžné vedení práce vašeho týmu.
Nejlepší funkce Lattice
- Lattice je vysoce přizpůsobitelný, takže si můžete koupit pouze software OKR nebo upgradovat svůj účet a získat tak další funkce.
- Lattice se integruje se Salesforce, aby vašim OKR datům dodal více kontextu.
Omezení Lattice
- Lattice nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani bezplatnou verzi.
- Lattice má omezený počet šablon OKR
- Nezahrnuje další nástroje, jako je chat, takže pro svou práci budete stále muset přepínat mezi různými softwary.
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/osoba za měsíc
- Zapojení: 4 $/měsíc na osobu
- Grow: 4 $/měsíc na osobu
- Odměna: 6 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. AchieveIt
AchieveIt umožňuje startupům optimalizovat výkonnost ve dvou oblastech: stanovení organizačních cílů a zapojení zaměstnanců. Funguje na základě jednoduchého tříkrokového procesu: stanovení OKR, řízení pokroku a hodnocení výkonnosti.
Vytvořte různé oblasti zaměření pro všechny své týmy (nebo jen pro jeden tým, pokud jste ještě velmi malý startup) a začněte shromažďovat aktualizace stavu. AchieveIt automaticky získává aktualizace od vašeho týmu, generuje zprávy a vytváří přehledy. Stačí jej jednou nastavit a sledovat, jak se hromadí informace.
Nejlepší funkce AchieveIt
- AchieveIt je bezpochyby jedním z nejvíce automatizovaných OKR na trhu, což z něj dělá jeden z nejlepších softwarů OKR pro startupy.
- AchieveIt nabízí několik stylů a šablon.
- Za příplatek nabízí AchieveIt poradenské služby v oblasti strategie a OKR.
Omezení AchieveIt
- Pro informace o cenách se musíte obrátit na společnost AchieveIt.
- Některé funkce, jako je jednotné přihlášení a školení na místě, jsou k dispozici pouze u rozšířených tarifů.
Ceny AchieveIt
- Základní informace: Kontaktujte nás ohledně cen
- Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AchieveIt
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
10. 15Five
15Five není jen software OKR: je to také nástroj pro zapojení a udržení zaměstnanců pro startupy. Sleduje OKR, cíle zaměstnanců, úkoly, projekty a data o zapojení.
Pomocí 15Five můžete provádět hodnocení výkonu na základě dat, vyjasnit pracovní role a dokonce sladit silné stránky vašeho týmu s jejich pracovními úkoly. Pokud se snažíte vybudovat úžasnou firemní kulturu, 15Five vám poskytne data, která potřebujete k tomu, abyste věci změnili k lepšímu.
V případě OKR odesílá 15Five automaticky týdenní zprávy o pokroku v dashboardu nebo prostřednictvím integrace se Slackem, Salesforce a Jira. V přehledném dashboardu můžete specifikovat cíle pro celou společnost i cíle pro jednotlivé zaměstnance, měřit časové harmonogramy a sledovat pokrok projektů.
15Five – nejlepší funkce
- Motivujte svůj tým pomocí nadřazených a podřízených OKR a sledujte aktualizace v reálném čase.
- Stanovte si organizační, týmové a individuální cíle
- Sledujte veškerý pokrok OKR v reálném čase
Omezení 15Five
- Pokud chcete využívat všechny funkce 15Five, musíte přejít na balíček Total Platform.
- Někteří uživatelé požadovali větší pravomoci pro administrátory a funkce pro porovnávání pokroku zaměstnanců.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Perform: 8 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Focus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Celková cena platformy: 14 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 880 recenzí)
Sledujte pokrok pomocí komplexního softwaru pro správu
Pokud hledáte nejlepší software OKR pro startupy, 10 možností v tomto seznamu patří k nejlepším v oboru. Je tu ale jeden malý problém.
Tyto softwarové řešení sledují výkonnost týmu, ale jen málo z nich dokáže propojit úkoly a projekty s OKR vaší společnosti. A ještě méně z nich dokáže začlenit robustní a výkonné šablony do vašeho workflow softwaru.
Pokud je čas zefektivnit váš startup pomocí spolehlivé platformy, která umí všechno, sáhněte po ClickUp. Ušetřete čas tím, že všechny své pracovní a výkonnostní údaje přenesete na jednu intuitivní platformu.
Ale nemusíte nám věřit na slovo: Vytvořte si nyní zdarma pracovní prostor ClickUp – není potřeba kreditní karta.