8 nejlepších nástrojů pro startupy v roce 2025 (výhody, nevýhody, ceny)

Není lepší čas na založení startupu než právě teď.
Viděli jste, jak daleko se technologie dostala?
Podnikatelé řídí své firmy z pohodlí domova s partou lidí, které nikdy osobně nepotkali!
I vy to můžete dokázat.
Vše, co potřebujete, je mít po ruce praktický nástroj.
Je to nejlepší sázka, kterou váš startup může udělat, aby rostl udržitelným způsobem a exponenciálně se rozšiřoval. ✨
A my vám chceme pomoci, aby se to stalo skutečností.
V tomto článku najdete osm nejlepších nástrojů pro startupy s jejich klady, zápory, cenami a uživatelskými hodnoceními.
Pojďme se podívat na některé bezplatné nástroje pro startupy, které vaši společnost posunou na vyšší úroveň. 🚀
Jak vybrat nejlepší nástroje pro startupy?
Hledání nejlepších nástrojů pro startupy může být bláznivá cesta.
Samotný výzkum vám způsobí bezesné noci.
Ale nemusí to tak být.
Zde je několik otázek, které si můžete položit ohledně svých požadavků:
- Jak velký je váš tým?
- Potřebujete pomoc s konkrétní funkcí, jako je správa úkolů, HR, účetnictví, sociální média nebo CRM?
- Potřebujete integraci s marketingovými nástroji?
- Jaký máte rozpočet? Nebo hledáte bezplatné nástroje pro startupy?
- Podporují tyto nástroje práci na dálku?
Našli jste odpovědi? Skvělé!
Sestavili jsme seznam nejlepších bezplatných nástrojů pro startupy, které by měly pokrýt všechny tyto potřeby:
8 nejlepších nástrojů pro startupy
Váš startup je možná mladá společnost, ale vaše ambice jsou stejně velké jako ambice korporátních gigantů.
To znamená, že nakonec budete zvládat téměř stejně mnoho funkcí jako velká společnost.
Vše sami.
A pokud si myslíte, že jediným řešením je najmout více lidí nebo získat finanční prostředky, zamyslete se znovu.
Správný nástroj může být skutečným zlomovým bodem.
Stačí si vybrat jeden z těchto bezplatných nástrojů pro startupy a splnit si sen o rozvoji svého podnikání!
1. ClickUp: komplexní software pro správu projektů
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro správu projektů a produktivitu na světě.
Tento nástroj SaaS je díky naší bohaté verzi Free Forever pro všechny typy projektového řízení ideální pro jakýkoli startup nebo malý tým. 😎
Klíčové funkce ClickUp
A. Vytvářejte a přiřazujte úkoly
Startup může být jako vosí hnízdo úkolů, které se zdají být navzájem propojené.
A pokud si myslíte, že je to teď zmatené, sledování všech těchto aplikací bude s růstem vaší firmy ještě náročnější.
S ClickUpem to však může být snadné.
Vytvořte si libovolný počet úkolů a okamžitě je přiřaďte jednomu nebo více příjemcům.
Nezapomeňte přidat priority a termíny, abyste měli lepší přehled!
B. Použijte metodu Kanban pomocí zobrazení tabule
Tato aplikace je určena pro fanoušky Kanban Board a agilní týmy.
Využijte je k vizualizaci a zefektivnění celého pracovního postupu vašeho startupu.
Ohromte zakladatele startupu tím, jak snadno posíláte úkoly ze stavu „přiřazeno“ do stavu „hotovo“!
C. Automatizujte rutinní činnosti
Proč pracovat tvrdě, když můžete pracovat chytře?
Nechte ClickUp, aby vám pomohl s částí vaší pracovní zátěže.
Slouží také jako automatizační nástroj.
Použijte je k automatizaci opakujících se úkolů pomocí kombinace podmínek, akcí a spouštěčů.
Ušetří vám to spoustu času, který můžete věnovat získávání nových investorů pro váš startup. 🤝
D. Rozlučte se s chybami díky Proofing
Představte si, že nikdo nezaznamenal překlep ve vaší reklamě a ta byla publikována. úlek
Přeskočme k důsledkům: Nyní jste mem.
Hodně štěstí při opravě.
Odpověď na tuto otázku zní: nedostatečný korekční software.
Vyzkoušejte místo toho funkce ClickUp Proofing.
Je to perfektní způsob, jak označit změny v návrhových maketách.
Vždy se rozhodněte správně!
E. Vytvářejte znalostní báze pomocí Docs
Pravděpodobně musíte zpracovávat spoustu dokumentů, jako jsou pracovní pokyny, smlouvy se zaměstnanci, údaje o zákaznících atd.
Vytvářejte takové dokumenty v ClickUp Docs s funkcí Rich Text Editing, jako jsou fonty, bannery, nadpisy atd. !
Navíc se jedná o týmovou práci.
S členy svého týmu můžete spolupracovat na dokumentech v reálném čase.
F. Spravujte svůj pracovní postup pomocí vlastních stavů úkolů
Milujeme nástěnky, lepící papírky a stíratelné fixy.
Proto jsme vytvořili jejich digitální ekvivalent!
Přeneste svůj pracovní postup do tohoto softwaru pro správu úkolů a vizualizujte jej pomocí vlastních stavů úkolů. Umožňuje vám vytvářet stavy úkolů, které vyhovují pracovnímu postupu ve vašem startupu.
Mohou být „ve vývoji“, „ve fázi návrhu“, „čekají na schválení“, „zpožděné“ atd.
Hádejte, kdo už nebude muset ztrácet čas telefonáty nebo e-maily, aby se informoval o postupu úkolů? Správně. Vy!
Máme také šablony stavů úkolů, které můžete použít pro prodej, vývoj, obsahový marketing, řízení vztahů se zákazníky (CRM) a další!
Naučte se jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp .
G. Získejte přehled pomocí Dashboardů
Jako majitel firmy chcete vědět, v čem vynikáte, kde děláte chyby a jak daleko je projekt od dokončení.
A my víme, jak na to.
S dashboardy!
Použijte je k vizualizaci svého pokroku v přizpůsobených grafech, získávání informací o lidech, správě, zdrojích, sprintech atd.
Pokud jde o sprinty, můžete přidat widgety Sprint Widgets a získat tak projektové zprávy ve formě grafů, včetně grafů rychlosti, kumulativních diagramů toku, burnupů a burndownů.
H. Sledujte pracovní dobu pomocí Native Time Tracking
Říká se, že čas jsou peníze.
Sledujete své peníze. Ale co váš čas?
Zjistěte více o nejlepších marketingových nástrojích pro startupy !
Je čas začít.
A co je pro vás dobré, váš nástroj pro správu úkolů je také expertem na sledování času!
S naší aplikací Native Time Tracking můžete sledovat pracovní dobu pro různé úkoly bez jakékoli externí pomoci.
Výhody ClickUp
- Spravujte projekty pomocí plánu Free Forever s bohatými funkcemi.
- Pracujte i při výpadku internetu díky režimu offline.
- Proměňte svůj software pro správu startupových projektů v nástroj CRM díky integraci Zendesk.
- Přidejte jakoukoli aplikaci nebo webovou stránku vedle svých úkolů v ClickUp, jako je Youtube, Google Kalendáře, Twitter atd., pomocí zobrazení Embed.
- Snadné výpočty pomocí vlastních polí
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů ClickUp pomocí aplikace Email ClickApp.
- Automaticky importujte data z jiného nástroje pro správu projektů
- Pomocí vlastních oznámení rozhodněte, které aktivity a akce mají spouštět oznámení.
- Vizualizujte průběh projektu a identifikujte závislosti pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Chraňte citlivé informace pomocí oprávnění
- Rozhodněte se, jak chcete zobrazit své úkoly pomocí více zobrazení.
- Integrujte je s mnoha aplikacemi, jako jsou Zoom, Evernote, Calendly atd.
- Funkce AI pro startupy
Nevýhody ClickUp
- Nelze exportovat dashboardy
Nebojte se! Náš tým se neustále učí a roste stejně jako váš startup. Proto dbáme na to, aby vaše doporučení byla vždy vyslyšena a vaše připomínky vyřešeny.
Podívejte se na náš plán vývoje a zjistěte, co vás čeká.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí tři cenové varianty:
- Navždy zdarma: neomezený počet úkolů, 100 MB úložného prostoru a sledování času
- Neomezený přístup (5 $/člen za měsíc): neomezené integrace, dashboardy a cíle ClickUp
- Business (9 $/člen za měsíc): všechny automatizace, vlastní ID úkolů a další hosté
Hodnocení uživatelů ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
Chcete zjistit, jak si ClickUp vede ve srovnání s konkurencí? Podívejte se na naše recenze Basecamp , Zoho Projects a Monday .
2. Mailchimp: nástroj pro e-mailový marketing
Mailchimp je jedním z nejlepších nástrojů pro startupy, který splní vaše marketingové potřeby.
Je také oblíbená díky roztomilému logu s opičkou. 🐵
Zajímavost: Když přejdete na jejich webové stránky, umístěte kurzor na logo a opice vám mrkne. Zkuste to. 😉
Mailchimp je nejpoužívanější aplikací v oblasti e-mailového marketingu a newsletterů. Použijte ji k vytváření e-mailových marketingových kampaní, webových stránek a k získávání potenciálních zákazníků pomocí marketingové automatizace.
Klíčové funkce Mailchimp
- Tvůrce vstupních stránek
- Tvůrce značkových a transakčních e-mailů
- Kreativní a designová pomoc pro reklamy na Facebooku a Instagramu
Výhody Mailchimp
- Umožňuje správu cílové skupiny
- Provádí vynikající e-mailové marketingové kampaně
- Nabízí funkci CRM pro efektivní marketing
Nevýhody Mailchimp
- Může se stát drahou záležitostí, protože váš seznam kontaktů se neustále rozrůstá.
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze 30denní e-mailovou podporu.
- Omezené možnosti designu úvodní stránky
Ceny Mailchimp
Mailchimp nabízí čtyři cenové varianty:
- Zdarma: analýza webu, behaviorální cílení a přehled o návštěvnících
- Essential (10,47 $/měsíc): publikování na sociálních médiích, průzkumy a zapojení do kampaní
- Standard (15,64 $/měsíc): marketingové tipy, klasický nástroj pro automatizaci a marketingový kalendář
- Premium (312,80 $/měsíc): šablony s vlastním kódováním, plánování příspěvků na sociálních médiích a optimalizace času odeslání
Hodnocení uživatelů Mailchimp
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 900 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 10 900 recenzí)
Sledujte cíle svého týmu pomocí softwaru OKR pro startupy!
3. Buffer: nástroj pro marketing na sociálních médiích
Máte značku a účet na sociálních médiích. Nyní chcete zvýšit dosah a přeměnit svou cílovou skupinu na potenciální zákazníky?
Funkce pro publikování na sociálních médiích od Buffer vám mohou pomoci.
Tato aplikace vám umožňuje plánovat, spolupracovat a naplánovat obsah, který může zvýšit návštěvnost vašich sociálních médií, což povede k růstu vašeho podnikání. Je také široce používána agenturami zabývajícími se digitálním marketingem a e-commerce!
Je to užitečný nástroj pro vytváření krásných a poutavých příspěvků na sociálních médiích.
A už nikdy vám neunikne žádný komentář od vašich potenciálních zákazníků na Instagramu!
Klíčové funkce Bufferu
- Umožňuje přímé plánování příspěvků na sociálních médiích
- Odesílá připomínky k předem naplánovaným příspěvkům
- Umožňuje vám vytvářet plány publikování příspěvků.
Výhody Bufferu
- Podporuje všechny hlavní platformy sociálních médií, včetně Facebooku, Twitteru atd.
- Získejte bezplatný přístup k omezeným základním zprávám o příspěvcích.
- Jednoduché a přehledné rozvržení
Nevýhody Bufferu
- Bezplatný a profesionální tarif podporuje pouze jednoho uživatele.
- Buffer Analytics je drahý a není zahrnut v bezplatném tarifu.
- Nelze automaticky publikovat příběhy na Instagramu
Ceny Buffer
Buffer nabízí čtyři cenové varianty:
- Zdarma: jeden uživatel, tři sociální kanály a integrace třetích stran
- Pro (15 $/měsíc): jeden uživatel, osm sociálních kanálů a vlastní miniatury videí
- Premium (65 $/měsíc): dva uživatelé, osm sociálních kanálů a zobrazení mřížky
- Business (99 $/měsíc): šest uživatelů, 25 sociálních kanálů a správce hashtagů na Instagramu
Hodnocení uživatelů Buffer
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
4. Zoom: komunikační nástroj
Je vůbec nutné je představovat?
Zoom je jedna z nejlepších aplikací pro videokonference s obrovskou kapacitou účastníků.
Můžete pořádat virtuální schůzky, webináře a dokonce i virtuální večírky 🎉 s nejlepší kvalitou videa na trhu.
A to nejlepší? Každý ví, jak je používat!
Hlavní funkce aplikace Zoom
- Můžete nahrávat schůzky
- Pomocí funkce čekárny můžete kontrolovat, kdo se může kdy připojit.
- Provádějte hovory s velkým počtem účastníků schůzky
Výhody Zoomu
- Neomezené individuální a skupinové schůzky
- Více integrací, jako jsou Google, Zapier, Facebook atd.
- Integruje se s nástroji jako ClickUp
Nevýhody Zoom
- V bezplatném tarifu nelze živě streamovat hovory přes Zoom na Facebook, Youtube atd.
- Pro větší týmy může být drahé.
- Žádná správa programu schůzek
Ceny Zoom
Zoom nabízí čtyři tarify:
- Základní (zdarma): až 100 účastníků, nahrávání obrazovky a ankety
- Pro (14,99 $/měsíc za licenci): streamování na sociálních médiích, 1 GB cloudového prostoru pro nahrávky a whiteboarding
- Business (19,99 $/měsíc za licenci): až 300 účastníků, přiřazování plánovače schůzek a správa uživatelů
- Zoom united business (35 $/měsíc za licenci): živé přepisy, jednotné přihlášení a firemní branding
Hodnocení uživatelů Zoom
- Capterra: 4,6/5 (více než 6 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
Nejste si jisti Zoomem? Podívejte se na tyto alternativy Zoomu.
5. Wave: nástroj pro finance a účetnictví
Wave je perfektní účetní software pro každý startup.
Proč? Protože je to zcela zdarma. Žádné skryté poplatky. Žádné instalační poplatky.
Už žádné bezesné noci, protože jste přehlédli drobné písmo.
Wave je vaše jediné místo pro vedení účetnictví, vytváření faktur a skenování účtenek.
Připravte se na vlnu produktivity! 🌊🌊🌊
Klíčové funkce Wave
- Dashboard plný analytických údajů o výkonnosti podniku
- Sledování daně z příjmů a výdajů
- Sledování cash flow
Výhody Wave
- Odesílejte opakované faktury
- Neomezené skenování účtenek
- Neomezené sledování výdajů a příjmů
Nevýhody Wave
- Žádná telefonická podpora
- Žádné sledování času
- Žádné přímé integrace
Ceny Wave
Wave má pouze jednu cenovou variantu, a to zdarma!
Hodnocení uživatelů Wave
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
6. HubSpot Forms: bezplatný online nástroj pro tvorbu formulářů a CRM
HubSpot je platforma CRM, která obsahuje sadu výkonných nástrojů pro marketing, prodej a služby, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikání. Mezi těmito nástroji je i nástroj pro tvorbu webových formulářů – intuitivní a snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop, který vám pomůže získat více potenciálních zákazníků a rozesílat průzkumy.
S HubSpotem můžete vytvořit pět různých typů formulářů: samostatné formuláře, vložené formuláře, vyskakovací okna, vysouvací pole a rozevírací bannery. V rámci plánu s trvalou bezplatností můžete vytvořit libovolný počet formulářů s libovolným počtem polí bez dalších nákladů.
HubSpot se od ostatních nástrojů pro tvorbu formulářů odlišuje tím, že je součástí výkonné platformy CRM. Pokaždé, když někdo vyplní formulář, jeho kontaktní údaje se automaticky uloží do bezplatného CRM HubSpot, kde je může váš prodejní a marketingový tým dále zpracovávat.
Bonus: Podívejte se na nejlepší CRM systémy pro startupy
Klíčové funkce HubSpot Forms
- Získejte přístup k bezplatnému CRM systému HubSpot, kde můžete ukládat informace od těch, kteří vyplní vaše formuláře.
- Tvůrce vstupní stránky (k dispozici v bezplatném tarifu).
- Tvůrce formulářů typu drag-and-drop.
- Přizpůsobitelné šablony založené na cílech.
- Mezi prémiové funkce patří pokročilá automatizace marketingu, kterou můžete použít k nastavení automatických e-mailů a automatických odpovědí, když někdo odešle formulář.
Výhody HubSpot
- Nativní integrace s dalšími bezplatnými nástroji HubSpot: CRM, e-mailový marketing, live chat atd.
- Uložte si v CRM zdarma až milion kontaktů a firem.
- K dispozici je plán s trvalou bezplatnou službou.
Nevýhody HubSpot
- Bezplatné tarify neposkytují telefonickou ani e-mailovou podporu.
- Abyste mohli odstranit branding HubSpot, musíte být platícím uživatelem.
Ceny HubSpot
- HubSpot nabízí trvale bezplatný tarif, který vám umožní vytvářet neomezený počet formulářů a shromažďovat neomezený počet odeslaných údajů. Získáte také přístup k bezplatnému CRM, e-mailovému marketingu, vstupním stránkám, živému chatu a dalším bezplatným nástrojům.
- Chcete-li získat přístup k pokročilejším nástrojům a automatizačním funkcím HubSpot, placené tarify začínají na 50 USD/měsíc.
Hodnocení uživatelů HubSpot
- Capterra: 4,5/5 pro HubSpot Marketing Hub (4 455 recenzí)
- G2: 4,4/5 pro HubSpot Marketing Hub (6 656 recenzí)
Poznámka: HubSpot Forms je součástí HubSpot Marketing Hub na všech recenzních platformách.
7. Moosend: software pro e-mailový marketing a automatizaci
Moosend, nedávno získaný společností Sitecore, je úžasný nástroj pro e-mailový marketing pro startupy.
Registrace je zdarma a pro základní funkce není potřeba kreditní karta.
Moosend je váš ideální software pro automatizaci e-mailového marketingu, který vám pomůže s e-mailovými kampaněmi, newslettery, mailing listy, e-mailovými šablonami, sledováním uživatelů a zapojením e-mailových odběratelů, aby váš startup nebo podnik rostl. Připravte se na úžasný zážitek z e-mailového marketingu! 🐄🐄🐄
Klíčové funkce automatizace e-mailů Moosend
- Nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop pro vytváření profesionálních e-mailů
- Úvodní stránky, přihlašovací formuláře, vyskakovací okna, záhlaví a rámečky, které můžete zobrazit na svém webu, s tisíci šablonami.
- Workflow pro automatizaci marketingu
Výhody Moosend
- Snadno použitelný software pro e-mailový marketing
- Přehled kampaní a analytických zpráv
- Sledujte, jak se uživatelé pohybují po vašem webu, blogu nebo internetovém obchodě.
Nevýhody Moosend
- Není mnoho nativních integrací
- Žádná možnost SMS marketingu
- Není mnoho možností formulářů
Ceny Moosend
Moosend je navždy zdarma, nebo za 8 $ měsíčně za rozšířené funkce.
Hodnocení uživatelů Moosend
- Capterra: 4,8/5 pro Moosend Email Automation (156 recenzí)
- G2: 4,5/5 pro Moosend Email Automation (344 recenzí)
8. Planable: nástroj pro spolupráci na obsahu
Planable je nástroj pro spolupráci na obsahu, který pomáhá týmům sociálních médií vytvářet lepší obsah, a to 6krát rychleji. Byl vytvořen marketéry pro marketéry, takže všechny vaše potřeby byly pečlivě zohledněny.
S Planable si můžete nastavit vlastní proces zpětné vazby a schvalování, bez ohledu na velikost vašeho týmu. Díky 4 různým typům úrovní schvalování: žádná, volitelná, povinná, víceúrovňová, můžete zabránit zveřejnění nedokončených příspěvků.
Nikdy nezmeškejte zpětnou vazbu od svých kolegů.
Klíčové funkce Planable
- To, co vidíte, je to, co dostanete – tvorba obsahu s okamžitým náhledem v pixelové kvalitě.
- Několik způsobů zobrazení a plánování příspěvků: seznam, feed, mřížka a kalendář
- Spolupráce probíhá v kontextu, přímo vedle příspěvků, ve formě komentářů a odpovědí.
- Intuitivní design, který napodobuje pocit a tok sociálních médií
- Přizpůsobené schvalovací procesy pro jakýkoli tým: od žádného po volitelný, povinný nebo dokonce víceúrovňový.
Výhody Planable
- Nízká náročnost na zaučení
- Integrace s nejoblíbenějšími sociálními médii, jako jsou TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook a Twitter.
- Oddělené pracovní prostory pro organizaci obsahu a lidí podle jednotlivých značek, které spravujete.
- Umožňuje týmům škálovat, protože toky spolupráce jsou přizpůsobitelné.
Nevýhody Planable
- Pevný počet příspěvků v rámci bezplatného tarifu
Ceny Planable
Planable nabízí 4 cenové varianty:
- Zdarma – neomezený počet pracovních prostorů, neomezený počet uživatelů, neomezený počet stránek, pro vašich prvních 50 příspěvků
- Starter – 33 $/měsíc (účtováno ročně) za 1 pracovní prostor, 3 uživatele a 10 stránek
- Premium – 83 $/měsíc (fakturováno ročně) za 5 pracovních prostorů, 7 uživatelů a neomezený počet stránek a příspěvků
- Enterprise – s individuální cenou za přizpůsobené pracovní prostory, uživatele a neomezený počet příspěvků a stránek.
Hodnocení uživatelů Planable
- Capterra: 4,5/5 (300 recenzí)
- G2: 4,5/5 (159 recenzí)
Začněte s vaším startupem!
Rozvoj startupu není snadný.
Ale se správnou skupinou lidí a nástrojů máte sílu dostat se do první ligy.
Všechny výše uvedené nástroje SaaS pro startupy budou skvělými spolucestujícími na vaší cestě, ale stále potřebujete zkušeného a odvážného kapitána pro svou loď.
Potřebujete jeden skvělý nástroj, který zvládne všechno: ClickUp!
Jedná se o dokonalý nástroj pro správu projektů, který vám pomůže s řízením úkolů, správou zdrojů, kontrolou návrhů, CRM a mnohem více.
Je to jediná kotva, kterou potřebujete, když se plavíte vstříc lepším časům.
Stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma a překonejte všechny výzvy!