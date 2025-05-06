10 alternativ a konkurentů Microsoft Dynamics 365 2025

Zákazníci jsou páteří každého podnikání. Proto je pro organizace zásadní naučit se, jak je nejlépe přilákat, pečovat o ně a udržet si je. Jako majitel firmy znáte hodnotu budování pevné zákaznické základny a vytváření trvalých vztahů.
Bohužel je někdy náročné být proaktivní v oblasti řízení vztahů se zákazníky a zároveň řídit své podnikání, a proto se hodí softwarové platformy CRM, jako je Microsoft Dynamics 365.
Software CRM nabízí několik výhod pro prodejní týmy a vaše marketingové aktivity. Studie společnosti Capterra zjistila, že 45 % podniků nahrazuje obecné nástroje softwarem CRM, aby dosáhly vyššího růstu tržeb a větší retence zákazníků. Navíc samostatný výzkum společnosti Salesforce zjistil, že 68 % marketingových vedoucích měří zákaznickou zkušenost jako prioritní marketingový KPI.
Ale buďme realističtí – ne každá firma považuje Microsoft Dynamics 365 za dokonalé řešení. Proto tolik organizací hledá nejlepší dostupné alternativy Microsoft Dynamics, které by vyhovovaly jejich specifickým potřebám.
A proto jsme tady!
Představujeme 10 alternativ k Microsoft Dynamics, které mohou lépe vyhovovat právě vám. Uvedeme také podrobnosti o cenách, cílové skupině a dostupných funkcích pro plánování podnikových zdrojů ( ERP ) a CRM.
Nejprve si vysvětlíme, co je Microsoft Dynamics, jak funguje a jaký je jeho ideální profil zákazníka (kterým možná nejste vy)!
Co je Microsoft Dynamics?
Microsoft Dynamics je platforma CRM a ERP, která nabízí sadu integrovaných nástrojů, které pomáhají firmám provádět více úkolů a hladce řídit provoz.
Tento oblíbený CRM software má robustní funkce, včetně editovatelných mřížek, návrhářů map stránek a výkonné business intelligence (BI), které firmám nabízejí kompletní přehled a kontrolu. Největší výhodou systému Microsoft Dynamics CRM je snadno použitelný přizpůsobitelný dashboard, který zobrazuje priority a prodejní data v jediném rozhraní.
Systém Microsoft Dynamics CRM také nabízí širokou škálu cloudových obchodních aplikací, které podporují provoz mobilních zařízení a umožňují obchodním manažerům a mnoha dalším pracovníkům pracovat na cestách.
Oblíbené funkce Microsoft Dynamics CRM
- Informace o zákaznických datech: Snadno využívejte umělou inteligenci k objevování dat a informací o prodeji.
- Panel zákaznických služeb: Umožňuje týmům přezkoumat zkušenosti zákazníků a najít způsoby, jak je zlepšit.
- Upozornění na interakce se zákazníky v reálném čase: Získejte okamžité aktualizace o důležitých interakcích zákazníků s vaší firmou.
- Sjednocení dat: Centralizujte prodejní kanály a data napříč všemi integrovanými aplikacemi.
- Versium Predict: Pomáhá vašemu prodejnímu nebo marketingovému týmu lépe předvídat nákupy zákazníků.
Ceny Microsoft Dynamics
Ceny této platformy jsou samy o sobě poměrně dynamické. Nejjasnější informace najdete na stránce s cenami.
- Platforma zákaznických dat (Customer Insights): 1 500 USD za nájemce za měsíc za první aplikaci Dynamics 365
- Professional (prodej): 65 USD za uživatele za měsíc
- Enterprise (prodej): 95 USD za uživatele a měsíc
- Premium (prodej): 135 USD za uživatele a měsíc
10 nejlepších alternativ k Microsoft Dynamics, které stojí za zvážení
Pokud jste připraveni hledat nový software pro správu podniku nebo řešení CRM, podívejte se na těchto 10 možností, které lépe vyhovují vaší organizaci:
1. ClickUp
ClickUp nabízí řešení pro týmovou spolupráci a správu projektů, takže prodejní a marketingové týmy mohou sladit své činnosti a zlepšit komunikaci, přičemž mají neustále přehled o úkolech a datech. Tento CRM systém nabízí flexibilní škálu možností a jeho bezplatná verze je ideální pro firmy s nízkým rozpočtem, které chtějí ušetřit peníze a zároveň zůstat produktivní.
Tato platforma usnadňuje vytváření přehledů na vysoké úrovni o celoživotní hodnotě zákazníků, průměrné velikosti obchodů a mnoha dalších údajích, které lze sledovat na jednom místě. Efektivní funkce správy dat ClickUp odstraňují izolovanost tím, že zrychlují komunikaci, takže týmy mohou lépe spolupracovat na obchodech a zapojovat zákazníky v jediném centru.
Chcete se i nadále připojovat k nástrojům třetích stran? ClickUp se může pochlubit mnoha integracemi, včetně Google Drive, Evernote, Slack a Dropbox, které týmům pomáhají centralizovat pracovní prostory.
Klíčové funkce ClickUp
- Více než 10 přizpůsobitelných zobrazení pro správu projektů, která vám umožní vizualizovat prodejní pipeline a objednávky.
- Platforma pro integraci e-mailů se hladce integruje do podniků.
- Automatizujte marketingové kampaně, prodejní procesy a další činnosti a ušetřete čas.
- Jednoduché zapojení klientů pro zvýšení loajality zákazníků a interakcí
- Nástroje pro reporting a analytiku pro sledování a měření vašich KPI
- Vlastní pole pro sledování objednávek, spokojenosti zákazníků nebo přidávání údajů o klientech pro lepší správu prodejního procesu.
Výhody ClickUp
- Rozsáhlý bezplatný tarif, který nabízí několik funkcí
- Obchodní software pro firmy všech velikostí
- Funkce pro správu výnosů
- Snadný import dat z jiných nástrojů
- Široká škála šablon CRM (stáhněte si tuto šablonu ClickUp CRM!)
- Vynikající zákaznický servis
Nevýhody ClickUp
- Robustní funkce mohou některé uživatele přetížit.
- Nedostatek softwaru pro predikci AI
Ceny ClickUp
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (4 511+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 986+ recenzí)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM je skvělá CRM platforma pro malé podniky s účetním softwarem pro správu obchodních procesů, komunikace, prodejních dat a dalších údajů. Je bezplatná a snadno použitelná a nabízí řadu komplexních funkcí, které mohou začátečníci i zkušení uživatelé SaaS využívat kdekoli a kdykoli. Navíc umožňuje ukládat podrobné profily zákazníků a společností s vizuálními podněty.
Navíc můžete automatizovat klíčové procesy CRM, jako jsou interní oznámení týmu a marketingové e-maily, které vám umožní vytvořit znalostní databázi dokumentace a článků nápovědy pro vaše klienty.
HubSpot CRM je certifikovaným partnerem společnosti Google a nabízí řešení, která vyhovují všem segmentům a odvětvím. Bezproblémově se integruje s Cortanou, GoChime, Pipedrive CRM, Gravity Forms a dalšími obchodními systémy.
Klíčové funkce HubSpot
- Komunikátor s funkcí drag-and-drop pro rychlejší komunikaci a spolupráci
- Platforma pro prodej vstupenek pro špičkový zákaznický servis a podporu vašich klientů
- Intuitivní ovládací panel, který vám poskytuje přehled o vašich nejnovějších KPI a aktivitách.
Výhody HubSpot
- Snadné nastavení
- Intuitivní
- Cenově dostupné
Nevýhody HubSpot
- Má určitou náročnost na osvojení
- Není to nástroj typu „vše v jednom“
- Šablony se obtížně upravují
Ceny HubSpot
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Starter: 45 $ měsíčně
- Professional: 800 $ měsíčně
- Enterprise: 3200 $ měsíčně
Hodnocení HubSpot
- G2: 4,4/5 (9 206+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 363+ recenzí)
3. Starter Suite od Salesforce
Starter Suite od Salesforce je integrovaná platforma, která firmám umožňuje efektivně komunikovat se svými klienty. Starter Suite je ideální pro malé firmy a startupy, které chtějí získat 360stupňový přehled o svých klientech, aby jim mohly poskytovat personalizované služby.
Starter Suite integruje vaše marketingové, prodejní, servisní a obchodní nástroje dohromady. Díky zjednodušenému procesu zapojení nabízí základní funkce CRM pro správu e-mailových kampaní, sledování potenciálních zákazníků a zapojení zákazníků.
Klíčové funkce balíčku Starter Suite
- Správa kontaktů
- Správa potenciálních zákazníků
- Správa příležitostí
- Funkce automatizace marketingu pro snadné nastavení pracovního postupu CRM
- Odesílejte personalizované zprávy potenciálním zákazníkům
- Moduly pro analýzu v reálném čase, zákaznický servis a obchod
Výhody balíčku Starter Suite
- Přizpůsobitelný ovládací panel
- Snadná navigace a automatizace pracovních postupů v daném odvětví
- Funkce sociálních médií je pro mnoho uživatelů snadno použitelná.
Nevýhody balíčku Starter Suite
- Žádná doživotní bezplatná verze
- Složitý
- Složité reportování
- Složitá technická podpora
Ceny balíčku Starter Suite
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Starter Suite: 25 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení Starter Suite
- G2: 4,2/5 (více než 15 218 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (17 156+ recenzí)
Zjistěte, jak se Salesforce integruje s ClickUp!
4. Oracle NetSuite CRM
Oracle NetSuite CRM je podobná a běžná alternativa k Microsoft Dynamics. Jako cloudové CRM pro prodej získáte nepřetržitý tok informací založený na životním cyklu vaší zákaznické interakce.
Platforma zahrnuje tradiční i moderní funkce, které podporují růst a zvyšují příjmy vaší firmy a zároveň vám poskytují 360stupňový přehled o aktivitách vašich zákazníků v reálném čase. Tato integrovaná platforma CRM pak umožňuje vašemu prodejnímu týmu prosazovat proaktivní strategie v průběhu celého prodejního procesu.
Klíčové funkce NetSuite CRM
- Správa zákaznických dat a prodejního procesu
- Automatizace prodeje
- Správa zákaznických služeb
- Automatizace marketingu v e-commerce
- Řízení vztahů s partnery
- Sledování času
- Prognózy prodeje
- Integrace třetích stran
Výhody NetSuite CRM
- Přizpůsobitelná mobilní aplikace
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Automatický proces aktualizace
- Přístupné úložiště dat
Nevýhody NetSuite CRM
- Může být pomalý
- Složité vytváření pokročilých vyhledávání nebo reportů
Ceny NetSuite CRM
Platforma nezveřejňuje své cenové plány. Každý, kdo má zájem o její služby, musí kontaktovat dodavatele a domluvit si konzultaci, aby mohl navrhnout rozumný předplatný plán odpovídající jeho rozpočtu a preferencím.
Hodnocení NetSuite CRM
- G2: 3,9/5 (1 902+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (843+ recenzí)
5. Pipedrive
Pokud prodejní tým vaší společnosti potřebuje jednoduchou, ale výkonnou platformu pro prodejní a marketingové kampaně a organizaci každodenních úkolů, pak je Pipedrive tou nejlepší volbou. Platforma má minimalistické rozvržení, které zjednodušuje správu potenciálních zákazníků. Jakmile se přihlásíte do Pipedrive, získáte přehled o svém prodejním procesu a můžete se soustředit na obchody, které chcete uzavřít.
Platforma má funkci cílů a aktivit, která vám umožňuje vidět aktivity, které vyžadují vaši okamžitou pozornost, a poskytuje vám přehled o stavu vašich probíhajících úkolů. Pipedrive se navíc hladce propojuje s hlavními poskytovateli e-mailových služeb, jako jsou Outlook, Gmail a Yahoo!, což vám umožňuje snadno odesílat a přijímat zprávy, aniž byste museli opustit CRM. Integruje se také se Zapier, Trello, Mailchimp a Google Maps.
Klíčové funkce Pipedrive
- Sledování e-mailů
- Automatizace pracovních postupů
- Výkonné API
- Prodejní reporty a analytika
Výhody Pipedrive
- Intuitivní rozhraní
- Snadné použití
- Podpora 24/7
Nevýhody Pipedrive
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $
- Pokročilá: 19,90 $
- Professional: 39,90 $
- Enterprise: 59,90 $
Hodnocení Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 537 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 429+ recenzí)
6. Copper
V našem seznamu alternativ k Microsoft Dynamics se společnost Copper dostala do užšího výběru díky svým komplexním funkcím pro správu vztahů. Tento software vám umožňuje zvyšovat spokojenost zákazníků díky lepším interakcím v rámci vašich prodejních a marketingových strategií.
V případě CRM systémů byl tento nástroj vytvořen s důrazem na flexibilitu. Kombinuje řešení pro spolupráci, analytické nástroje a funkce pro zvýšení produktivity a spojuje je do jednoho pohodlného rozhraní. Můžete automatizovat základní operace a obchodní funkce, abyste zvýšili produktivitu a zefektivnili pracovní postupy pro lepší přehled o vašich projektech.
Klíčové funkce Copper CRM
- Sledování otevření e-mailů
- Šablony e-mailů
- Reportování aktivit CRM
- Vlastní pole
- Sledování cílů
- Prognózy obchodních operací
- Integrace třetích stran
Výhody Copper CRM
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Rychlá reakce zákaznického servisu
- Vysoce přizpůsobitelné
- Silné API
Nevýhody Copper CRM
- Někteří uživatelé hlásí potíže s rušením služeb.
- Žádná freemium verze
Ceny Copper CRM
- Základní: 29 $ za uživatele a měsíc
- Professional: 69 USD za uživatele a měsíc
- Business: 129 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení Copper CRM
- G2: 4,5/5 (985+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (554+ recenzí)
7. Zoho CRM
Zoho CRM je CRM software obsahující všechny funkce potřebné pro zefektivnění relevantních procesů v podniku. Tento software se běžně používá pro malé podniky a start-upy díky svému freemium balíčku a nákladově efektivním upgradům.
Zoho je jednou z flexibilnějších alternativ k Microsoft Dynamics, která vám umožní lépe přizpůsobit vaše pracovní postupy a zároveň přizpůsobit produkty, vstupní stránky a zákaznické cesty. Navíc se můžete snadno naučit používat tento software a přizpůsobit jeho nabídky tak, aby vyhovovaly potřebám CRM vaší společnosti.
Toto CRM řešení vyniká automatizací prodejních procesů a poskytováním skutečné omnichannelové platformy pro firmy. Zoho pomáhá týmům komunikovat s potenciálními a stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií a dalších portálů.
Významnou výhodou Zoho CRM je snadná integrace s řešeními třetích stran.
Klíčové funkce Zoho CRM
- Kompatibilní s více než 400 aplikacemi, včetně Zoho CRM, HubSpot, PayPal a Mailchimp.
- Správa kalendáře
- Sledování interakcí
- Sledování e-mailů
- Chytrý chat
- Sociální CRM
- Prognózy
Výhody Zoho CRM
- Snadné použití
- Můžete sledovat zapojení
- Verze Freemium má rozsáhlé funkce.
Nevýhody Zoho CRM
- Neohrabaný design, který může být odrazující
- Někteří uživatelé hlásí problémy se zákaznickou podporou v případě složitých otázek.
- Chyby a závady mohou být velkou výzvou
Ceny Zoho CRM
- Standard: 12 USD za uživatele a měsíc
- Profesionální: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 35 USD za uživatele za měsíc
- Ultimate: 45 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení Zoho CRM
- G2: 4,4/5 (více než 15 433 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (5 719+ recenzí)
8. Freshsales
Software pro správu vztahů se zákazníky Freshsales, dříve Freshworks CRM, je určen pro rychle se rozvíjející firmy, které potřebují jediný kontaktní bod pro potenciální zákazníky. Tato platforma CRM pro prodej umožňuje týmům přilákat, spravovat a oslovovat potenciální zákazníky pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Jeho CRM software má výkonné funkce, jako je hodnocení potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence, telefonní a e-mailové funkce, přizpůsobitelné panely a zprávy a automatizace pracovních postupů.
Freshsales CRM můžete snadno integrovat s dalšími řešeními od Freshdesk, jako je například Freshcaller. Freshsales CRM také využívá otevřený systém API, což znamená, že jej můžete integrovat s aplikacemi, které obvykle používáte ve své společnosti, jako jsou Mailchimp, Google Calendar a QuickBooks.
Klíčové funkce Freshsales
- Pokročilé přizpůsobení
- Správa více pipeline
- Pokročilé reportování
- Inteligentní pracovní postupy
- Hodnocení potenciálních zákazníků
- Sledování událostí
Výhody Freshsales
- Přehledné a snadné použití
- Nabízí robustní funkce
- Flexibilní prodejní proces
- Reagující vývojový tým
Freshsales cons
- Nedostatek možností při exportu informací
- Málo možností přístupnosti
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Růst: 15 USD za uživatele za měsíc
- Pro: 39 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 69 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení Freshsales
- G2: 4,6/5 (983+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (496+ recenzí)
9. Pipeline CRM
Pipeline CRM je oblíbený mezi malými podniky, protože umožňuje uživatelům kvalifikovat potenciální zákazníky, spravovat jejich kontakty a sledovat potenciální zákazníky v rámci jediného cloudového programu. Tento nástroj, dříve známý jako PipelineDeals, poskytuje správu prodeje a řízení vztahů se zákazníky s denními aktualizacemi stavu v reálném čase a 3D grafy.
Klíčové funkce Pipeline CRM
- Integrace e-mailů a aplikací
- Nástroje pro urychlení prodeje zkracují prodejní cyklus a zvyšují míru konverze.
- Pěstujte potenciální zákazníky
- Sdílená pipeline
- Vlastní datové pole, do kterého mohou uživatelé ukládat libovolné množství podrobností
- Sledování e-mailů
- Hromadný import existujících dat
Výhody systému Pipeline CRM
- Jednoduché uživatelské rozhraní pro správu vztahů se zákazníky
- 14denní bezplatná zkušební verze, abyste mohli posoudit, který cenový plán je pro vás nejvhodnější.
- Komplexní a snadno použitelný dashboard pro prodejní týmy
- Snadná dostupnost
- Snadné nastavení CRM systému
Nevýhody systému Pipeline CRM
- Žádná doživotní bezplatná verze
- Omezená integrace s weby třetích stran
- Robustní funkce CRM pro prodej mohou být pro některé uživatele příliš složité.
Ceny Pipeline CRM
- Začátek: 25 $ za uživatele za měsíc
- Develop: 33 USD za uživatele a měsíc
- Grow: 49 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení CRM systémů Pipeline
- G2: 4,4/5 (902+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (611+ recenzí)
10. Nimble CRM
Na našem seznamu alternativ k Microsoft Dynamics je tento špičkový CRM software nástrojem zaměřeným na komunikaci, který zjednodušuje proces udržování kontaktu s vašimi potenciálními zákazníky a zákazníky. Nimble CRM má pokročilé funkce pro pracovní postupy správy potenciálních zákazníků, které pomáhají jak malým firmám, tak podnikovým týmům.
Nabízí také uživatelsky přívětivý způsob správy zpráv a sociálních médií pro lepší segmentaci klientů. Pomocí nástroje Prospector můžete získat cenné kontakty z webových stránek tím, že navštívíte webové stránky společnosti.
Jakmile jsou kontakty ve vaší databázi, můžete je odpovídajícím způsobem kategorizovat a pomocí možností vlastních polí vytvořit značky a flexibilní seznam.
Klíčové funkce Nimble
- Dashboard poskytuje přehled o nadcházejícím dni.
- Sledování zpráv
- Sledování e-mailů
- Integrace třetích stran
- Funkce Signals vám umožní zjistit, kdo s vámi komunikuje.
- Procházejte sociální sítě, aniž byste museli opustit software
Výhody Nimble
- Přizpůsobitelné
- Uživatelsky přívětivé
- Snadná spolupráce
- Usnadněte si správu potenciálních zákazníků
Nevýhody Nimble
- S nástrojem Prospector jste omezeni na 10 kontaktů na uživatele za měsíc.
- Je třeba se s ním naučit pracovat
- Mobilní aplikace nefunguje dobře.
Flexibilní ceny
Tento software má jedinečný přístup s pouze jednou cenovou variantou.
- Nimble Business: 19 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení Nimble
- G2: 4,5/5 (984+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (1 774+ recenzí)
Najděte správný CRM systém pro vaši firmu
Ačkoli Dynamics 365 je vynikající volbou, které důvěřuje řada podnikových týmů, není to jediná možnost na trhu – zejména pro malé podniky. Neexistuje univerzální řešení pro CRM nástroje, ale můžete si vybrat to, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
Důkladné porozumění vašim provozním procesům vám pomůže určit, která platforma vám pomůže rozvíjet vaše podnikání a zlepšit vztahy s klienty.
ClickUp vám nabízí několik funkcí, jako je automatizace procesů, vylepšená komunikace, intuitivní správa projektů a snadnější funkce pro spolupráci v týmu. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, proč se k němu přiklání tolik firem!