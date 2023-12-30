Jak vytvořit uživatelsky orientované případy použití pro ideální scénáře úspěchu [s příklady]

Řídíte projekt, rozluštujete složité obchodní procesy nebo navrhujete komplexní softwarová řešení? Pokud ano, dobře víte, že úspěch závisí na jasnosti a přesnosti. Dobrá zpráva! Případy použití mohou vám i vašim klientům ušetřit spoustu potíží.
Představte si, že stavíte budovu. Vede vás plán, který popisuje účel a rozvržení každé místnosti. Přesně to je případ použití: plán, který vede systémové požadavky a výsledné operace projektu. Pomáhá zmapovat procesy napříč interakcemi uživatelů a pomáhá vám vytvořit systém přizpůsobený cílům a potřebám uživatelů. 🏗️
Včasná příprava ušetří spoustu času, a stejně tak osvojení si případů použití vám může ušetřit nespočet hodin práce v budoucnu. V tomto praktickém průvodci vysvětlíme:
- Význam přístupu založeného na use casech ve vývoji softwaru
- Kroky k napsání případu použití pro více scénářů
Co je to případ použití a k čemu slouží?
Případy použití jsou nepostradatelné pro pochopení interakcí a narativů specifických pro uživatele (neboli uživatelských příběhů), aby bylo možné vytvořit zamýšlený design systému.
Z technického hlediska je případ použití podrobný popis, který nastiňuje, jak bude uživatel interagovat s IT řešením, aby dosáhl konkrétního cíle. Mapuje kroky, které uživatel podnikne, s jasným začátkem, prostředkem a koncem.
Pokud jste v oblasti případů použití nováčkem, pravděpodobně se ptáte, proč by vás to mělo zajímat. Pravdou je, že každý proces vývoje softwaru s sebou nese břemeno projektového plánování zaměřeného na uživatele. Je velmi důležité předem pochopit požadavky na službu nebo systém, aby váš konečný produkt fungoval perfektně a byl ziskový.
Zde přichází na řadu případ použití, který vám pomůže vizualizovat interakce uživatelů od začátku do konce a odhalit případné potíže. Představte si to jako průvodce strategickou hrou, kde je každý tah rozhodující. Vaše vstupy, reakce systému, konkrétní procesy a konečný výsledek jsou jasně stanoveny, takže při rozhodování nevzniká prostor pro nejednoznačnost.
Cílem je pomoci projektovým manažerům, obchodním analytikům a vývojářům softwaru sjednotit se v tom, co koncoví uživatelé od softwarové aplikace nebo systému očekávají, a eliminovat tak dohady. Výsledek? Chytřejší rozhodnutí ohledně:
- Funkce, které je třeba upřednostnit
- Rozsah návrhu
- Chyby, které je třeba opravit
Tip: Potřebujete rychle začít? Použijte šablonu ClickUp User Story Mapping Template a začněte hned s mapováním případů použití! Její integrovaná nekonečná tabule vám pomůže během několika minut sledovat a prioritizovat uživatelské příběhy.
Výhody případů použití v obchodních procesech
Případy použití nabízejí několik výhod při vývoji a správě softwarových systémů a projektů. Zde je sedm klíčových výhod pro různé zainteresované strany v podnikání:
- Jasnost konkrétních interakcí: Případy použití poskytují jasné pochopení toho, jak uživatelé interagují se systémem, a pomáhají definovat a dokumentovat funkční požadavky.
- Cílená komunikace: Případy použití slouží jako most mezi obchodními partnery a sjednocují vývojáře, designéry, projektové manažery a klienty.
- Identifikace chování systému: Pomáhají identifikovat a dokumentovat různé způsoby interakce uživatelů se systémem. Zahrnují jak běžné, tak výjimečné scénáře a poskytují komplexní pohled na očekávané chování systému.
- Plánování projektu: Případy použití pomáhají při plánování tím, že rozdělují požadované funkce na zvládnutelné jednotky, které řeší konkrétní cíle systému.
- Flexibilita: Poskytují flexibilní rámec, který umožňuje úpravy (alternativní toky) nebo doplnění bez narušení celkového toku systému.
- Dokumentace a školení: Případy použití slouží jako cenná dokumentace pracovních postupů pro budoucí použití. Poskytují informace, které mohou být užitečné při školení nových členů vývojového týmu.
- Identifikace rizik: Prozkoumáním různých scénářů úspěchu a neúspěchu pomáhají případy použití identifikovat potenciální rizika a výzvy již v rané fázi vývojového procesu.
Co zahrnout do případu použití projektu: praktické kroky
Případy použití mohou zahrnovat řadu prvků v závislosti na rozsahu a složitosti systému, který budujete. Zde jsou některé z nejdůležitějších možností:
- Název a popis
- Aktéři (uživatelé)
- Cíle uživatelů
- Zainteresované strany
- Předpoklady
- Základní postup
- Výjimka ze základního postupu
- Varianty nebo scénáře „co by, kdyby“
- Alternativní toky
Tyto body lze lépe vysvětlit, když se podíváme na praktickou stránku věci. V následujících částech se dozvíte, jak zahrnout tyto prvky a zkomplikované scénáře použití převést do praktických kroků.
Krok 1: Vymyslete název a popis
Každá studie případu použití musí mít poutavý název. Ať je stručný, konkrétní a vypovídající o účelu případu použití. Například název Optimalizace online platby: Případ použití pro zvýšení konverze v e-commerce okamžitě vyjadřuje zaměření a rozsah.
Dále by popis vašeho případu měl stručně nastínit kontext a přesně určit aktéra nebo uživatele případu použití, daný systém a konečný cíl. Zde je příklad: Tento případ použití popisuje kroky, které podniká online nakupující k dokončení nákupu, a zdůrazňuje reakci systému při každé interakci, aby byla zajištěna hladká transakce a snížilo se množství opuštěných košíků.
Používejte výstižný jazyk a přímo se zaměřte na inovativní výsledky, kterých chcete dosáhnout.
Krok 2: Identifikujte aktéry
Nejedná se o hollywoodské hvězdy, ale spíše o klíčové entity – jednotlivce, skupiny nebo dokonce jiné systémy – které interagují s analyzovaným systémem. Identifikace těchto aktérů je podobná obsazování rolí v divadelní hře; každý z nich má svou roli, účel a soubor akcí, které přispívají k rozvoji příběhu. 🎭
Aktéři v diagramu případů použití lze rozdělit do dvou kategorií: primární a sekundární. Primární aktér sám vyhledává pomoc systému, aby dosáhl konkrétního cíle. Naopak sekundární aktér poskytuje systému službu, která je přímým výsledkem primárního případu použití. Systém iniciuje interakci se sekundárním aktérem za účelem získání informací nebo dosažení cíle.
Řekněme, že uživatel podá online žádost o půjčku, čímž se stává primárním aktérem. V reakci na žádost o půjčku systém spustí další zdroj, který vypočítá úrokové sazby – tento zdroj je sekundárním aktérem.
Pokud jste stále ve fázi výzkumu a potřebujete pomoc s identifikací hlavního aktéra, můžete své poznatky zdokumentovat pomocí šablony plánu uživatelského výzkumu ClickUp. Její integrované funkce pomáhají softwarovým a UX týmům mapovat chování uživatelů a řešit problémy v aplikacích, na webových stránkách nebo v projektech systematickým způsobem.
Krok 3: Identifikujte cíl aktérů
Ať už aktér kupuje produkt, přihlašuje se k odběru newsletteru nebo používá webové stránky, jeho cíl je hnací silou jeho interakce s vašimi službami. Vaším úkolem je porozumět těmto cílům, abyste mohli navrhnout systém, který jim pomůže dosáhnout těchto cílů co nejefektivnějším způsobem.
Uvažujme o příkladu z reálného života: pokud provozujete maloobchodní webové stránky, cílem zákazníka může být zakoupit produkt v co nejmenším počtu kroků. Tento případ použití by vyžadoval, abyste nastínili kroky, které musí zákazníci podniknout k dokončení nákupu, od výběru zboží až po dokončení platby.
Pomocí této šablony akčního plánu ClickUp SMART Goal můžete sepsat cíle všech identifikovaných aktérů a sledovat, jak je váš tým plní.
Krok 4: Získejte zainteresované strany a jejich zájmy
Pro zajištění účinnosti vašeho případového scénáře je velmi důležité identifikovat všechny zúčastněné strany a porozumět jejich zájmům. Zúčastněnou stranou může být koncový uživatel, správce systému nebo dokonce externí aktéři či systémy, které s vaší službou interagují. Všichni mají jedinečné potřeby a očekávání. Zde je postup, který byste měli dodržet:
- Seznamte všechny možné zúčastněné strany zapojené do případu použití.
- Pro každou zainteresovanou stranu identifikujte její zájmy nebo to, co chce z případu použití získat. Například potenciálním zájmem pro online nakupujícího by byla intuitivní a efektivní uživatelská zkušenost.
- Zvažte, jak lze případ použití naplnit, aniž by došlo k ohrožení celkových cílů.
- Pravidelně se k tomuto seznamu vracejte v průběhu vývoje vašeho projektu nebo produktu, abyste zajistili, že budou zohledněny nové potřeby.
Analýza zainteresovaných stran může být stresující práce, zejména pokud je třeba sledovat více případů použití. Doporučujeme použít kvalitní šablony pro mapování zainteresovaných stran, které vám pomohou strukturovat tento proces.
Krok 5: Specifikujte předpoklady nebo předpoklady
Předpoklady připravují půdu pro akci a zajišťují, že před spuštěním případu použití jsou splněny všechny nezbytné podmínky. Zamyslete se nad tím, co je pro fungování vašeho scénáře nezbytné – například připojení k internetu pro online transakci nebo uživatelský účet pro přístup do oblasti určené pouze pro členy. Představte si scénář z pohledu uživatele a jasně identifikujte a sepište tyto předpoklady.
Zde je ilustrace, která ukazuje, jak se používají předběžné podmínky k nastínění případů použití a automatizaci pracovního postupu pro bankovní webové stránky:
Krok 6: Nastínit základní postup
Jedná se o scénář minimálně životaschopného produktu (MVP), ve kterém vše funguje tak, jak má, a váš případ použití se odehrává přesně podle představ. Žádné chyby, žádné potíže, jen přímá cesta ke spokojenému uživateli.
Představte si scénář, ve kterém zákazník nakupuje knihu v internetovém obchodě. Základní postup by byl následující:
- Zákazník se přihlásí ke svému účtu
- Hledají knihu podle názvu, autora nebo žánru.
- Zákazník si prohlédne knihu a přidá ji do košíku.
- Pokračují k pokladně, potvrdí údaje o doručení a vyberou způsob platby.
- Zkontrolují souhrn objednávky a zadají objednávku.
- Zákazníkovi je zaslán potvrzovací e-mail.
Každý krok by měl být jasný a nezbytný a měl by uživatele dovést k uspokojivé transakci. Využijte šablonu ClickUp User Flow Template k návrhu efektivních cest použití a sdílejte je se svým týmem.
Krok 7: Určete výjimky nebo chybové stavy
Tyto výjimky představují scénáře, ve kterých se standardní procesní tok neuplatňuje. Zamyslete se nad tím, co by se mohlo pokazit a jak by měl váš systém reagovat. Můžete:
- Zvažte realistické scénáře: Zamyslete se nad všemi způsoby, jakými může operace odbočit od plánu nebo vést k selhání. Může to být způsobeno technickými problémy, chybami uživatelů nebo neočekávanými okolnostmi.
- Zaznamenejte každou výjimku: Jasně popište každou výjimku, včetně její příčiny, důsledku a toho, jak by měl váš systém reagovat.
- Upřednostněte výjimky: Seřaďte výjimky podle jejich pravděpodobnosti a dopadu na uživatelský zážitek.
Krok 8: Zahrňte rozšíření nebo variace fungování systému
Představte si je jako scénáře „co by, kdyby“, které udržují vaše procesy agilní. Řekněme, že zákazník opustí svůj nákupní košík. Jaký je další krok? To možná vyžaduje vytvoření rozšíření, které aktivuje sled následných e-mailů nebo speciální slevovou nabídku, aby se zákazník znovu zapojil.
Případy použití by se měly přizpůsobovat složitosti reálného světa a nabízet inovativní řešení, která udržují zájem uživatelů. Jde o to předvídat neočekávané situace a připravit si reakci, která promění výzvy v příležitosti.
Krok 9: Zvažte alternativní postupy
Zvažte alternativní postupy, pokud nastanou problémy nebo odchylky od procesu. Představte si, že navrhujete případ použití pro systém online nákupního košíku.
Hlavní scénář úspěchu (MSS):
- Uživatel přidává položky do košíku
- Uživatel přejde k pokladně a potvrdí platbu.
Ale!
Co když je položka vyprodána?
- Systém okamžitě informuje uživatele
- Systém doporučuje podobné produkty
Co se stane, pokud bude platba zamítnuta?
- Vyzvěte uživatele, aby vyzkoušel jinou platební metodu
- Nabídněte možnost uložení košíku pro pozdější dokončení
Co když dojde k problémům se sítí?
- Automatické ukládání pokroku uživatele
- Informujte uživatele a pokuste se znovu připojit
Pro každý scénář „co by, kdyby“ vypracujte alternativní postup, který povede váš systém k úspěšnému výsledku.
Jak psát efektivní případy použití s ClickUp
Nyní, když máme důkladné znalosti o procesu vývoje případů použití, pojďme se podívat, jak je profesionálně napsat pomocí ClickUp. Tento komplexní nástroj pro správu projektů obsahuje bohatou uživatelskou dokumentaci a funkce pro psaní případů použití. Rozeberme si tento proces, abychom ukázali, jak snadné to může být. 🌹
Vytvářejte a spravujte své případy použití v ClickUp Docs.
Chcete-li zahájit svůj model případu použití v ClickUp, přejděte do ClickUp Docs, integrovaného řešení platformy pro vytváření a ukládání všech typů dokumentů – od uživatelských příruček a definic testovacích případů až po technické požadavky.
Začínáte od nuly? Skvělé, vytvořte nový dokument. K vytvoření diagramů případů použití nebo šablon případových studií pro dokumentaci uživatelského výzkumu můžete použít jednu z bezplatných šablon ClickUp pro tvorbu vývojových diagramů. Vše bude přístupné z jednoho centrálního místa, což usnadní sledování scénáře s nejlepším možným výsledkem nebo vývoj alternativních cest.
Pozvěte členy produktových a marketingových týmů, aby na vašem dokumentu s příkladem použití pracovali v reálném čase. Můžete vytvořit složky, do kterých uložíte více příkladů použití pro svůj projekt. Nejlepší na tom je, že můžete propojit své dokumenty s dalšími úkoly projektu, abyste zajistili plynulý pracovní proces.
Zkuste napsat případy použití s AI
Pojďme se pustit do zábavné části! V editoru dokumentů stačí zadat /ai. A je to! Zobrazí se modální okno ClickUp AI, připravené k akci. Klikněte na Write with AI (Psát s AI) a můžete začít. Zadejte téma svého případu použití a přidejte relevantní technické požadavky, abyste během několika sekund vytvořili profesionální a dobře strukturovanou prezentaci případu použití.
I v případě použití generovaných umělou inteligencí máte vše pod kontrolou. Můžete:
- Vložte obsah na jiné místo: Obsah generovaný umělou inteligencí můžete hladce vložit do svého dokumentu. Nebo jej jednoduše zkopírujte, vložte a sloučte s ručně napsanými případy použití.
- Upravte vstupy: Pokud příběh vyžaduje osobní přístup, upravte zadání nebo téma, abyste nasměrovali AI požadovaným směrem.
- Regenerovat: Máte chuť na změnu? Prozkoumejte různé reakce AI na stejný podnět.
- Dejte AI více pokynů: Rozšiřte konverzaci poskytnutím dalších podnětů nebo pokynů a získejte více kontextových odpovědí 🤖
Kromě generování textu může ClickUp AI také opravit gramatiku a tón vašich stávajících dokumentů a dokonce shrnout dlouhé případové studie, aby vám ušetřil čas.
Příklady použití pro projekty vývoje softwaru
Podívejme se na několik příkladů obchodních případů použití, abychom lépe ilustrovali, jak vypadají a jak mohou zefektivnit vaše projekty.
Případ použití č. 1: Seznam přání pro online nakupování
E-commerce platforma si klade za cíl zavést funkci seznamu přání, která zlepší zážitek uživatelů z online nakupování.
Účastníci: Online nakupující
Cíle: Přidat položky do seznamu přání; zobrazit obsah seznamu přání
Zainteresované strany: E-commerce platforma, online nakupující, prodejci produktů, marketingový tým, vývojáři
Předpoklady: Uživatel musí být přihlášen a procházet dostupné produkty.
Základní postup:
- Uživatel se přihlásí do e-commerce platformy
- Uživatel prochází dostupné produkty
- Uživatel vybere možnost přidat produkt do svého seznamu přání.
- Systém přidá vybraný produkt do seznamu přání uživatele.
- Uživatel může kdykoli zobrazit a spravovat svůj seznam přání.
- Systém poskytuje personalizovaná doporučení produktů na základě položek v seznamu přání.
Rozšíření/varianty:
- Zaveďte systém upozornění, který uživatele informuje, když jsou položky z jejich seznamu přání v akci.
- Umožněte uživatelům sdílet svůj seznam přání s přáteli nebo rodinou, aby jim mohli navrhnout dárky.
Výjimky/Chybové stavy:
- Pokud vybraný produkt již není k dispozici, informujte uživatele a nabídněte alternativní řešení.
- V případě technických problémů zajistěte, aby uživatelé mohli i nadále procházet a přidávat položky do svého seznamu přání bez přerušení.
Alternativní postup:
- Uživatel se přihlásí do e-commerce platformy
- Uživatel vybere možnost zobrazit svůj stávající seznam přání.
- Systém zobrazuje seznam položek v seznamu přání uživatele.
- Uživatel může odstranit položky ze seznamu přání nebo pokračovat v nákupu.
- Systém aktualizuje seznam přání a poskytuje relevantní návrhy dalších položek.
Případ použití č. 2: Správa cestovních itinerářů
Aplikace pro plánování cest chce implementovat funkci, která uživatelům umožní vytvářet a spravovat jejich cestovní itineráře.
Účastníci: Cestující, cestovní aplikace
Cíle: Vytvářet a upravovat cestovní itineráře; dostávat doporučení
Zainteresované strany: Společnosti poskytující cestovní aplikace, cestovatelé, místní podniky, turistické rady, vývojáři
Předpoklady: Uživatel musí být přihlášen a mít naplánovanou cestu.
Základní postup:
- Uživatel se přihlásí
- Uživatel vybere možnost vytvořit nový cestovní itinerář.
- Uživatel zadá podrobnosti o cestě, včetně destinací a termínů.
- Systém vygeneruje počáteční itinerář a navrhne místní atrakce.
- Uživatel může upravit itinerář a přidat vlastní aktivity.
- Systém poskytuje aktualizace a doporučení v reálném čase na základě preferencí uživatelů.
Rozšíření/varianty:
- Integrujte funkci předpovědi počasí pro každou destinaci
- Umožněte uživatelům sdílet své itineráře s ostatními cestujícími.
Výjimky/Chybové stavy:
- Pokud je vybraná atrakce v plánovaném termínu uzavřena nebo nedostupná, informujte uživatele a navrhněte alternativy.
- V případě problémů s připojením zajistěte, aby uživatelé měli i nadále přístup ke svým itinerářům a mohli je upravovat offline.
Alternativní postup:
- Uživatel se přihlásí do cestovní aplikace
- Uživatel si vybere existující trasu
- Systém zobrazuje aktuální itinerář, včetně rezervovaných ubytování a aktivit.
- Uživatel může upravit itinerář, přidat nové aktivity nebo odstranit stávající.
- Systém aktualizuje itinerář a podle toho upravuje doporučení.
Uzavření případu úspěchu
Ať už chcete vylepšit své obchodní procesy nebo zlepšit zákaznickou zkušenost, modelování případů použití je skvělým nástrojem pro vizuální řešení problémů. Pokud potřebujete rychle dosáhnout viditelných výsledků, využijte strategické nástroje pro vývoj případů použití v ClickUp, které urychlí vaše projekty a pomohou vám dosáhnout vašich obchodních cílů. 🍉