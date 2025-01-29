8 nejlepších alternativ CRM pro zlepšení vašeho podnikání v roce 2025

Na vašem seznamu úkolů se často objevuje: Najít lepší způsob správy klientů.
Po všech bezplatných a placených zkušebních verzích, které jste již po několikáté vyzkoušeli, jste stále nenašli CRM (software pro správu vztahů se zákazníky ) software, který by vám vyhovoval. Mnoho specializovaných CRM softwarů, jako je Zoho CRM, jsou skvělé nástroje, ale jsou náročné na údržbu a drahé. 💸
Zvažovali jste alternativu CRM? Jedná se o platformu speciálně navrženou pro správu kontaktů a organizaci administrativních projektů, abyste měli dostatek času na péči o vztahy s klienty.
Alternativy CRM usnadňují správu kontaktů, takže nemusíte neustále upravovat své obchodní procesy, abyste se přizpůsobili nové technologii. Místo toho si můžete volně přizpůsobit pracovní postupy podle svých potřeb, a to bez dalších nákladů.
Sestavili jsme přehled nejlepších (a některých známých) alternativ CRM, které vám pomohou upřednostnit prodejní aktivity a cíle v oblasti výnosů. Přidali jsme také šablony ClickUp, abyste získali konkurenční výhodu a mohli začít ještě dnes! ⚡️
8 alternativ CRM pro správu kontaktů a procesů (s bezplatnými šablonami)
1. Kanbanové tabule
Obchodní manažeři: Pokud hledáte nejlepší přístup ke zjednodušení dohledu nad pracovními postupy CRM a databázemi kontaktů, je Kanban board nejlepší agilní alternativou CRM. Kanban board je nástroj pro vizualizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, který slouží ke konsolidaci informací.
Na rozdíl od tabulky s velkým množstvím dat kanbanová tabule zužuje zaměření tak, aby na první pohled zobrazovala pouze nejdůležitější informace. Existuje mnoho interních a externích případů použití kanbanové tabule pro prodejní týmy, včetně:
- Tabule prodejních strategií
- Tabule denních/týdenních/měsíčních priorit
- Tabulka účtů a příležitostí
- Tabule klíčových schůzek
- Nápadová banka
- Tabule prodejního procesu
2. E-mail
V organizacích, které používají Google Workspace nebo Microsoft Outlook, se správa kontaktů obvykle provádí v doručené poště. Samotný Google Workspace Marketplace nabízí celou řadu integrací pro optimalizaci doručené pošty Gmailu.
V kombinaci s funkcemi Gmailu, jako jsou štítky, kategorie a filtry, mohou prodejci částečně přizpůsobit své doručené pošty.
E-mailová komunikace v obchodní sféře má však i svou stinnou stránku: Přetížení oznámeními. Stres z odpovídání. Delší pracovní doba. To vše brání produktivitě, zejména u prodejních organizací, které upřednostňují práci na dálku.
Zkrátka, pokud se rozhodnete používat e-mail jako alternativu CRM, ujistěte se, že to funguje pro vás a ne naopak! Zaveďte osvědčené postupy pro dobu odezvy na e-maily, automatizaci, připomenutí a šablony, abyste se neutopili v práci.
Pro naše nadšence do produktivity, kteří nesnesou otevírání a zavírání více než 40 e-mailových vláken, máme řešení: E-mail v ClickUp! Vytvářejte e-mailové podpisy, spravujte e-mailové účty a propojujte e-maily s příslušnými pracovními položkami – bez otevírání nových karet. 🤩
3. Dokumenty
Někde v doručené poště obchodního zástupce se nachází opotřebovaný soubor s návrhem „v12_Final_FINAL“ – takže tento článek je právě pro vás!
Pokud máte opakovatelné návrhy, smlouvy nebo příručky, vložte je do online sdíleného editoru dokumentů. Vytvořte tolik verzí, kolik potřebujete pro konkrétní prodejce nebo typy klientů.
Důležité je, že budete mít všechna data na jednom místě. Například v ClickUp Docs můžete vytvářet šablony dokumentů s brandingem a přednastaveným formátováním, takže všechny dokumenty budou vypadat jednotně.
Zde najdete vše, co potřebujete vědět k vytváření, přizpůsobování a propojování dokumentů s úkoly a efektivnímu plánování! ⬇️
4. Digitální tabule
Pokud chcete pracovat se svou databází kontaktů novými způsoby, digitální tabule se vám budou líbit!
Na nekonečném plátně získávají prodejci vizuální přehled o tom, kde se potenciální zákazník nebo klient nachází, bez omezení tradiční tabule, kterou lze smazat.
Díky vývoji nástrojů pro spolupráci na pracovišti jsou digitální tabule nyní uživatelsky přívětivé a mobilní. Každý člen vašeho týmu tak má kdykoli přístup k nejaktuálnějším informacím!
Klíčem k maximalizaci hodnoty digitálních tabulek pro správu kontaktů je efektivní navigace. Když jsou vaše objekty, obrázky, nápady a úkoly strategicky umístěny, odemkne se produktivní tok, takže můžete neustále budovat a růst. 🌱
Pokud jste novým uživatelem ClickUp Whiteboards nebo pokud vás prázdné plátno děsí, vyzkoušejte bezplatnou šablonu Customer Journey Map od ClickUp!
5. Seznamy
Podobně jako adresář jsou seznamy „živými“ databázemi pro správu kontaktů a sledování interakcí. Account manažeři používají seznamy k centralizaci informací z různých typů zdrojů, takže se stávají jejich jediným zdrojem pravdivých informací.
Pravděpodobně právě teď používáte seznamy, ale pokud chcete upgrade (bez nákladů), vyzkoušejte seznamy v ClickUp! Stáhněte si bezplatnou šablonu Client Success Tracking od ClickUp s fiktivními úkoly a informacemi a zjistěte, jak můžete spravovat seznamy podle svých představ.
6. Tabulky
Při organizování stejného typu informací od jednoho klienta k druhému je užitečné mít jednoduchou, dobře organizovanou tabulku. Na rozdíl od digitálních tabulek mají tabulky strukturu, která umožňuje plynulé zadávání dat. Spolu s možnostmi seskupování, filtrování a třídění se tabulka kontaktů stává nepostradatelným pracovním nástrojem.
Ve srovnání s jinými alternativami CRM v tomto seznamu, bude tento nástroj pro vás stále fungovat i při rozšiřování? Krátká odpověď: Samotný ne.
Tabulky ze starších aplikací nejsou navrženy pro ukládání konverzací, souborů nebo osobních poznámek, tedy věcí, které pravidelně potřebujete pro produktivitu prodeje. Nenechte se tím však odradit! Pokud vám tabulky vyhovují více, oceníte zobrazení tabulky v ClickUp, protože se jedná o vysoce výkonnou tabulku vytvořenou pro organizaci jakéhokoli typu práce.
Zde je podrobný návod, jak vytvořit perfektní databázi v ClickUp! ⬇️
7. Adresář
Vysvětlili jsme, proč samostatné tabulky nejsou určeny pro komunikaci a spolupráci, a proto je řešením adresář. Adresář je podobný tabulce se sloupci a řádky, ale jeho výkon ve spojení se správným softwarem pro správu projektů předčí jednoduchou tabulku.
Adresáře jsou užitečné v mnoha ohledech: prodejci mají lepší možnosti pro ukládání velkého množství kontaktních údajů, manažeři mají jasný přehled o postupu práce a týmy budují interní strategická partnerství, aby mohly rychleji uzavírat obchody. Protože adresáře jsou vytvořeny tak, aby fungovaly pro jakékoli použití, zde je několik příkladů, jak začít:
- Adresář referencí a příkladů zákaznické cesty
- Adresář týdenních/měsíčních/čtvrtletních obchodních schůzek
- Adresář zaměstnanců a interních spolupracovníků
- Prodejní podpora Adresář obsahu
- Adresář kontaktů dodavatelů
- Adresář produktových ukázek
- Adresář prodejních strategií
- Adresář SOP společnosti
- Adresář týmových akcí
- Adresář účtů
A seznam pokračuje!
Pokud chcete vyzkoušet výkonný adresář, stáhněte si bezplatnou šablonu adresáře zaměstnanců od ClickUp! Tato šablona obsahuje fiktivní informace, které vám mohou posloužit jako inspirace pro váš vlastní adresář.
8. Mapy zákazníků
Snad nejzajímavější alternativou CRM na tomto seznamu je použití mapy pro správu kontaktů! Zaznamenávání kontaktů podle jejich adres posouvá organizaci na novou úroveň , pokud máte práci založenou na lokalitě. A v ClickUp nemusíte obětovat projektová data, protože adresy přidané do vlastního pole „Lokalita“ jsou propojeny s úkolem kontaktu.
Podívejte se na mapové zobrazení ClickUp!
Nejste připraveni na alternativy CRM? Naučte se, jak vytvořit CRM v ClickUp.
Co dál?
Pokud vás ClickUp někdy zajímal, zde je návod, jak můžete začít zdarma:
- Zlepšete své dovednosti, abyste zvýšili svou produktivitu a ušetřili čas v ClickUp University.
- Sledujte živé a on-demand webináře ClickUp, abyste se s platformou seznámili rychleji.
- Stáhněte si připravené šablony pro prodej a CRM v bezplatném centru šablon ClickUp.
- Importujte svá data ze souboru CSV/Excel nebo jiného softwaru.
- Objevte možnosti API ClickUp
S ClickUpem budete hromadit úspěchy a začnete i skončíte svůj den s neotřesitelnou důvěrou ve svůj systém správy kontaktů! 🏆