Bezplatné šablony pro prognózy prodeje k předpovídání výnosů a podpoře růstu

Prodej je umění i věda, řídí se čísly, ale je ze své podstaty nepředvídatelný.
Úspěch v prodeji však vyžaduje strukturu. Bez jasné strategie může být prodejní cyklus turbulentní, což vede k nepřesným prognózám prodeje a nesplněným cílům. Právě zde přicházejí na řadu šablony pro prognózy prodeje.
Sestavili jsme seznam nejlepších šablon pro prognózy prodeje, které vám pomohou vytvářet přesné prognózy prodeje, zlepšit odhady výnosů a připravit se na důležité zasedání představenstva.
📊 Fakt: Prognózy prodeje jsou stále obtížnější. Téměř 7 z 10 vedoucích pracovníků v oblasti prodeje tvrdí, že je to nyní obtížnější než před několika lety. Pouze 7 % prodejních týmů dosahuje 90% nebo vyšší přesnosti prognóz, zatímco většina se pohybuje mezi 70 % a 79 %. Výsledek? Omezené poznatky, pomalejší rozhodování a promarněné příležitosti.
Co jsou šablony pro prognózy prodeje?
Šablony pro prognózy prodeje jsou strukturované nástroje – často v podobě tabulek nebo softwaru – které pomáhají předpovídat budoucí prodej na základě historických údajů, aktuálního stavu a tržních trendů. Zjednodušují sledování, analýzu a přesnost při plánování výnosů.
Ideální šablona vám umožní:
✅ Sledujte měsíční tržby, prognózy výnosů a prodané jednotky, abyste mohli vyhodnotit trendy a růst podnikání.
✅ Začleňte historická prodejní data, abyste zvýšili přesnost a zdokonalili metody prognózování.
✅ Umožněte přizpůsobení různým odvětvím, prodejním modelům a potřebám prognózování.
💡 Tip pro profesionály: Osvědčené postupy pro prognózy prodeje:
- Sledujte týdenní a čtvrtletní cíle.
- Vyhodnoťte přesnost minulých prognóz podle obchodních zástupců.
- Zajistěte, aby pipeline obsahovaly dostatek aktivních příležitostí.
- Využijte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je pokrytí prodejního kanálu a kategorie prognóz.
- Segmentujte prognózy podle regionu nebo obchodní jednotky.
14 šablon pro prognózy prodeje
Začněme seznamem. Zde je 14 šablon pro prognózy prodeje, které vám pomohou sledovat, analyzovat a předpovídat budoucí prodej.
1. Šablona pro prognózu prodeje ClickUp
Šablona prognózy prodeje ClickUp nabízí přizpůsobitelný a kolaborativní způsob sledování prodejních výsledků, stanovení dosažitelných cílů a vizualizace pokroku.
Získáte funkce, jako jsou vlastní stavy úkolů, které pomáhají manažerům prodeje sledovat pokrok v reálném čase. 17 vlastních polí ClickUp vám umožňuje přesně analyzovat měsíční prodej, prodané jednotky a prognózy výnosů.
🧠 Ideální pro: Obchodní manažery a majitele firem, kteří potřebují přizpůsobitelný nástroj pro spolupráci, aby mohli sledovat měsíční tržby.
⭐ Využití umělé inteligence pro prognózy prodeje
Jako první konvergované AI pracovní prostředí na světě umožňuje ClickUp prodejním týmům dosahovat přesnějších prognóz a chytřejších rozhodnutí pomocí AI, čerpající data z propojených databází, aplikací a internetu.
- Získejte okamžitě praktické informace a odpovědi pomocí ClickUp Brain, který vám pomůže porozumět vašemu prodejnímu procesu a předpovědět trendy.
- Využijte pokročilé analytické nástroje a modelování scénářů pro podrobnější a spolehlivější předpovědi prodeje.
- Automatizujte opakující se úkoly související s prognózami a následnými kroky pomocí agentů ClickUp AI, aby se váš tým mohl soustředit na uzavírání obchodů.
- Hladká integrace s vaším CRM systémem zajistí, že prodejní data budou vždy aktuální a konsolidovaná na jednom místě.
Zde je ukázka, jak můžete pomocí ClickUp Brain okamžitě získat výkonné informace o prognózách prodeje👇
2. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Obchodní zástupci tráví každý den téměř hodinu administrativními úkoly. Co kdybyste je mohli automatizovat a ušetřit tak čas?
Šablona prodejní zprávy ClickUp přesně to umožňuje a poskytuje strukturovaný způsob sledování klíčových prodejních metrik, analýzy historických údajů o prodeji a získávání praktických poznatků o chování zákazníků.
Tato šablona vyniká svým komplexním pohledem na prognózy výnosů. Vizuální grafy zdůrazňují tržní trendy a příležitosti a pomáhají manažerům prodeje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
🧠 Ideální pro: Obchodní zástupce a manažery, kteří chtějí automatizovat administrativní úkoly.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak AI pomáhá prodejním týmům👇
3. Šablona ClickUp Sales Tracker
Správa prodejního procesu může být bez správných nástrojů velmi náročná. Potřebujete šablonu ClickUp Sales Tracker.
Tato šablona zjednodušuje proces tím, že poskytuje centralizovaný prodejní dashboard pro sledování prodejních dat, prodejní výkonnosti a prognóz příjmů.
Ať už sledujete jednotlivé obchodní zástupce nebo hodnotíte pokrok celého týmu, tato šablona zajistí, že všechny klíčové metriky budou přehledně uspořádány a snadno dostupné. Zde je návod, jak na to:
Šablona ClickUp Sales Tracker vám také umožňuje nastavit a kontrolovat prodejní cíle, abyste mohli odhalit nové trendy na trhu a zároveň upravovat strategie na základě historických dat a doladit tak své měsíční prognózy.
🧠 Ideální pro: Prodejní týmy a majitele firem, kteří chtějí centralizovaný dashboard pro sledování údajů o prodeji.
📊 Fakt: Společnosti, které používají systém CRM, zaznamenávají 29% nárůst prodeje. To dokazuje, že nic nevede k uzavření obchodu rychleji než organizovanost a orientace na data!
4. Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
Jedním z hlavních faktorů, který odlišuje úspěšné obchodní profesionály, je jasný přehled o prodejních výsledcích.
Jak toho dosáhnout? Pomocí šablony měsíční zprávy o prodeji ClickUp. Umožňuje vám snadno zaznamenávat a reportovat základní prodejní metriky na jednom místě.
Šablona navíc umožňuje prezentovat prodejní metriky v přehledném formátu, což je ideální pro sledování pokroku při dosahování prodejních cílů, zjišťování tržních trendů a zajišťování rozhodnutí založených na datech.
Porovnáním měsíčních prognóz prodeje se skutečnými výsledky mohou týmy provést úpravy, které zlepší prodejní procesy a sladí úsilí s obchodními cíli.
🧠 Ideální pro: Obchodní profesionály a finanční analytiky, kteří potřebují jasné a strukturované reporty pro sledování měsíčních prodejů.
📖 Přečtěte si také: Potýkáte se s kolísavými prodejními výsledky? Kompletní průvodce výpočtem prognóz prodeje rozebírá metody prognózování založené na datech, které vašemu týmu pomohou předvídat tržby, stanovit realistické cíle a optimalizovat zdroje – aby každé čtvrtletí bylo úspěšné!
5. Šablona prodejního procesu ClickUp
Na Redditu se často diskutuje o enormní zátěži, kterou pro prodejní týmy představuje vytváření jejich prodejního kanálu. Pokud se nacházíte v podobné situaci, může vám pomoci šablona prodejního kanálu ClickUp, která poskytuje strukturovaný vizuální přístup ke správě všech fází prodejního procesu.
Díky rozhraní typu drag-and-drop mohou týmy efektivně organizovat údaje o zákaznících, řadit potenciální zákazníky podle naléhavosti a hodnoty a sledovat jejich pokrok v reálném čase.
Šablona také pomáhá obchodním manažerům zlepšit prognózy fáze příležitostí, což usnadňuje identifikaci vysoce hodnotných obchodů a jejich rychlejší posun v prodejním cyklu.
🧠 Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí optimalizovat alokaci zdrojů a sledovat interakce se zákazníky.
📖 Přečtěte si také: Jak zlepšit plánování prodejní kapacity a podpořit růst tržeb
6. Šablona zprávy prodejce ClickUp
Díky organizovaným datům a poznatkům založeným na datech jsou interakce se zákazníky méně náročné.
Šablona ClickUp Salesman Report nabízí tuto zjednodušenou organizaci.
Díky této šabloně mohou týmy snadno zaznamenávat interakce se zákazníky, centralizovat data o potenciálních zákaznících a generovat prodejní zprávy v reálném čase.
Tento nástroj poskytuje jasný přehled prodejních cílů a pomáhá podnikům a obchodním manažerům přijímat rozhodnutí založená na datech, aby mohli zlepšit měsíční prognózy prodeje a optimalizovat prodejní proces.
🧠 Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí optimalizovat alokaci zdrojů a vyhodnocovat výkon jednotlivců i týmů na jednom místě.
7. Šablona ClickUp Sales CRM
13 % společností upřednostňuje investice do platformy CRM. Můžete si tedy představit, jak zásadní je CRM pro efektivní prodejní proces.
Proto šablona ClickUp Sales CRM nabízí centralizovanou databázi bez nutnosti programování, která zjednodušuje sledování prodeje. Tato šablona je navržena tak, aby podniky mohly v reálném čase sledovat potenciální zákazníky, údaje o zákaznících a trendy v prodeji.
Díky šabloně ClickUp Sales CRM mohou prodejní týmy organizovat informace o potenciálních zákaznících, získat úplný přehled o komunikaci se zákazníky a automatizovat pracovní postupy za účelem zvýšení efektivity.
Tato šablona navíc eliminuje ruční zadávání dat, zvyšuje produktivitu prodejního týmu a zajišťuje, že podniky zůstanou konkurenceschopné.
🧠 Ideální pro: Vedoucí prodeje a týmy, které potřebují strukturovaný systém CRM pro správu údajů o zákaznících.
👀 Věděli jste, že: Více než 52 % obchodních profesionálů již považuje AI za nezbytnou součást svého pracovního postupu. Zjistěte, jak získat tuto konkurenční výhodu, v blogu Jak používat AI v prodeji.
8. Šablona prodejního plánu ClickUp
Každá úspěšná firma funguje lépe s plánem, zejména s dobře strukturovanou šablonou plánu prodeje .
Šablona prodejního plánu ClickUp poskytuje zjednodušený rámec, který pomáhá prodejním týmům stanovit SMART cíle, vyvinout úspěšné strategie a udržet si přehlednost během celého prodejního cyklu.
Tato šablona umožňuje firmám sledovat klíčové ukazatele prodeje, monitorovat prognózy výnosů a zdokonalovat metody prognózování prodeje na jednom snadno přístupném místě.
Obchodní manažeři ji mohou využít k vyhodnocení minulých údajů o prodeji, identifikaci příležitostí pro budoucí růst prodeje a úpravě strategií v reálném čase.
🧠 Ideální pro: Podnikatele a obchodní stratégy, kteří chtějí stanovit cíle SMART, sledovat KPI a vypracovat strukturovaný plán prognóz prodeje.
✨ Zajímavost: Podle společnosti McKinsey více než 80 % B2B společností po pandemii COVID upravilo motivační systémy pro prodejní týmy, ale ne všechny stejným způsobem. Zatímco 30 % snížilo prodejní kvóty, 20 % je naopak zvýšilo.
9. Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp
Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp poskytuje jasný rámec pro stanovení cílů, klíčových ukazatelů výkonnosti a prodejních cílů.
To umožňuje prodejním a marketingovým týmům pracovat na společném cíli: podceňovaném, ale významném faktoru úspěchu prodeje.
Tato šablona ClickUp pomáhá firmám vizualizovat úkoly a sledovat výsledky v reálném čase. Obchodní manažeři ji mohou použít k vyhodnocení historických dat, sledování marketingových kampaní a zlepšení přesnosti prognóz prodeje.
🧠 Ideální pro: Marketingové a prodejní týmy, které potřebují sladit své úsilí, sledovat marketingové kampaně a integrovat metody prognózování prodeje.
📮 ClickUp Insight: 24 % zaměstnanců tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v provádění smysluplnější práce, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina zaměstnanců se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných agentů AI, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, agent AI ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
10. Šablona proforma výkazu ClickUp
Budoucí výnosy, předpokládané výdaje a celková finanční situace: to jsou všechny parametry, které pro forma výkaz zahrnuje.
Aby však proces nebyl příliš složitý, šablona ClickUp Pro Forma Statement Template zjednodušuje proces prognózování zisků, ztrát a cash flow.
Tato šablona umožňuje podnikatelům a finančním analytikům posoudit jejich aktuální finanční situaci, předvídat budoucí tržby a plánovat s ohledem na výkyvy trhu.
Toho lze dosáhnout začleněním historických údajů o prodeji a prognóz příjmů. Ať už se připravujete na schůzky s investory nebo vytváříte strategii pro budoucí prodejní výkonnost, šablona ClickUp Pro Forma Statement Template poskytuje jasný přehled o finanční stabilitě.
🧠 Ideální pro: Finanční analytiky a majitele firem, kteří potřebují předpovídat výnosy, plánovat výdaje a hodnotit finanční zdraví.
📖 Přečtěte si také: Šablony prodejních zpráv zdarma (denní, týdenní, měsíční)
11. Šablona pro prognózu prodeje v Excelu od společnosti Microsoft
Pro malé podniky, které hledají jednoduchý a efektivní způsob sledování prodejních prognóz, je šablona Excel Sales Forecast Template od společnosti Microsoft rozhodně stojí za vyzkoušení.
Tato plně přizpůsobitelná šablona umožňuje firmám zadávat údaje o prodejních příležitostech, měsíční odhady prodeje a prognózy výnosů a automaticky generovat roční a měsíční prognózy prodeje.
Šablona prognózy prodeje v Excelu obsahuje také integrované grafy a analytické nástroje, které pomáhají firmám vizualizovat trendy, analyzovat minulé výsledky prodeje a přijímat rozhodnutí založená na datech pro budoucí růst.
Další užitečnou funkcí je její přístupnost – uživatelé mohou snadno upravovat text, obrázky a datová pole podle svých konkrétních potřeb.
🧠 Ideální pro: Majitele malých podniků a podnikatele, kteří preferují jednoduchou šablonu pro prognózy prodeje založenou na Excelu s automatickými výpočty.
💡 Tip pro profesionály: Nejste si jisti, zda vaše snahy o podporu prodeje fungují? Článek Jak měřit KPI a metriky podpory prodeje vás provede přesnými ukazateli, které je třeba sledovat, abyste mohli zvýšit výkonnost týmu.
12. Šablona pro prognózu prodeje od HubSpot
Přesné prognózy prodeje jsou pro růst podniku zásadní, přesto mnoho vedoucích pracovníků v oblasti prodeje má potíže s efektivním předpovídáním budoucích tržeb.
Šablona pro prognózu prodeje od HubSpot tento proces zjednodušuje.
Tato bezplatná šablona pro prognózu prodeje pomáhá manažerům prodeje určit, zda jejich týmy splní prodejní kvóty, a činit rozhodnutí o najímání zaměstnanců, marketingu a expanzi na základě dat.
🧠 Ideální pro: Obchodní manažery a vedoucí týmů, kteří hledají bezplatnou strukturovanou šablonu pro stanovení priorit obchodních příležitostí.
✨ Zajímavost: Nejlepší obchodní zástupci věnují 5 hodin týdně vyhledávání nových zákazníků, zatímco ti nejúspěšnější jdou ještě o krok dál a tráví 6 hodin výzkumem prodejních účtů.
13. Šablona pro prognózu prodeje v Excelu/Google Sheets od Salesflare
V podnikání je ideální přesné přidělování zdrojů. To však není možné bez přesného předpovídání budoucích tržeb.
Šablona pro prognózy prodeje v Excelu/Google Sheets od Salesflare poskytuje strukturovaný rámec pro sledování fází prodejního trychtýře, hodnot obchodů a pravděpodobnosti uzavření.
Tato plně přizpůsobitelná šablona umožňuje uživatelům přidávat nebo odebírat fáze prodejního procesu, přiřazovat pravděpodobnosti, nastavovat termíny uzavření a sledovat měsíční prognózu prodeje každé transakce. Navíc umožňuje automaticky aktualizovat list s prognózou prodeje na základě zadaných historických údajů o prodeji.
🧠 Ideální pro: B2B prodejní týmy a firmy, které řídí dlouhé prodejní cykly a potřebují přizpůsobitelný prognostický list s automatizovanými prognózami výnosů.
📖 Přečtěte si také: Šablony prodejního procesu zdarma pro uzavření více obchodů
14. Šablona prodeje v Excelu od Gong
Chyby v prognózách prodeje, jako je spoléhání se na odhady nebo ztráta obchodů na poslední chvíli, mohou často způsobit, že podniky nedosáhnou svých cílů v oblasti výnosů.
Takto se tomu můžete vyhnout: šablona prodeje Excel od Gong.
Tato šablona umožňuje firmám sestavovat prognózy, sledovat uzavřené obchody a objevovat chybějící příležitosti v prodejním procesu.
Shromažďuje měsíční prognózy prodeje od všech obchodních zástupců a poskytuje vám jasný a ucelený přehled o předpokládaných výnosech. Navíc odhaluje chybějící nebo ohrožené obchody, než vám uniknou, a pomocí prognózování fáze příležitosti vám přesně ukáže, jaká je pravděpodobnost uzavření každého obchodu.
🧠 Ideální pro: Manažery příjmů a vedoucí prodeje, kteří chtějí eliminovat odhady v prognózách.
📖 Přečtěte si také: Pokud vaše týmy nejsou synchronizované a provoz se jeví jako reaktivní namísto strategického, dokument Prodej a provoz: plánování, výhody, výzvy a osvědčené postupy vám ukáže, jak sladit oddělení, vyvážit poptávku s nabídkou a vytvořit proaktivní plán.
Co dělá šablonu pro prognózu prodeje dobrou?
Na Redditu uživatelé často hledají rady ohledně metod prognózování prodeje. Názory se liší, ale jeden zajímavý komentář začíná dobře:
Nejlepší je, pokud máte k dispozici příslušné informace, rozdělit je na měsíce nebo týdny. Důvodem je to, že tak získáte více datových bodů a můžete sledovat, co se děje v průběhu času. Dále můžete udělat několik věcí…
Nejlepší je, pokud máte k dispozici příslušné informace, rozdělit je na měsíce nebo týdny. Důvodem je to, že tak získáte více datových bodů a můžete sledovat, co se děje v průběhu času. Dále můžete udělat několik věcí…
To je dobrá rada. Ale představte si, o kolik by to bylo jednodušší, kdyby existovala šablona.
Při hledání dobré šablony pro prognózu prodeje se proto ujistěte, že:
- Využijte historická prodejní data, analýzu prodejního cyklu a trendy v chování zákazníků ke zvýšení přesnosti.
- Umožněte měsíční prodej, týdenní rozpisy a plánování scénářů, abyste se mohli přizpůsobit změnám na trhu.
- Využijte přehledné a uživatelsky přívětivé rozvržení s vizualizacemi, jako jsou tabulky a grafy, které usnadňují interpretaci.
- Podporujte stanovování cílů, přidělování zdrojů a finanční plánování poskytováním praktických informací.
📖 Přečtěte si také: Jste unaveni z hádání, jaký bude váš další krok? Tento článek o nejlepších prognostických nástrojích vám pomůže zorientovat se v chaotických datech a nejistotách tím, že představí nejlepší nástroje, které kombinují inteligentní algoritmy s lidským úsudkem.
Chcete zvýšit své prodeje? ClickUp pro prodej
ClickUp nám pomohl vynechat používání různých kanálů a zefektivnit komunikaci pro rychlejší akci. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je vytváření opakovaně použitelných šablon projektů pro některé složitější interní procesy, jako jsou naše globální kampaně, které se týkají více regionů.
ClickUp nám pomohl vynechat používání různých kanálů a zefektivnit komunikaci pro rychlejší akci. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je vytváření opakovaně použitelných šablon projektů pro některé složitější interní procesy, jako jsou naše globální kampaně, které se týkají více regionů.
Takto se o zkušenosti s ClickUp vyjádřila Tanya Cummings, ředitelka pro digitální zážitky ve společnosti STANLEY Security.
Od sledování prodejů v reálném čase až po analýzu historických údajů o prodejích – šablony ClickUp vám ušetří starosti s prognózováním výnosů. Pokud tedy také chcete s jistotou přijímat rozhodnutí založená na datech, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!