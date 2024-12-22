10 nejlepších softwarových nástrojů pro marketingové pracovní postupy v roce 2025

Marketingové týmy musí spolupracovat nejen mezi sebou, ale také s kolegy z oddělení prodeje, zákaznického servisu a IT. Marketingový proces má mnoho proměnných a bez správných nástrojů je snadné udělat chybu.
Naštěstí software pro správu marketingových workflow poskytuje tolik potřebnou strukturu a odpovědnost, aby váš tým zůstal na správné cestě. Pokud je nejvyšší čas, aby váš marketingový tým vylepšil své workflow, musíte udělat jednu věc: zaregistrovat se k odběru nejlepších softwarových nástrojů pro marketingové workflow roku 2025. 📝
V tomto průvodci rozebíráme, jaké funkce hledat v softwaru pro správu workflow, a představujeme 10 našich oblíbených nástrojů pro marketingové workflow.
Co byste měli hledat v softwaru pro marketingové pracovní postupy?
Bez nadsázky můžeme říci, že na trhu existují desítky softwarů pro správu workflow.
Jak si tedy vybrat nejlepší platformu pro váš marketingový workflow? Hledejte software, který obsahuje tyto funkce:
- Uživatelsky přívětivé ovládací panely: Nemáte čas trávit hodiny školením svého týmu v používání softwaru. Vyberte si intuitivní platformu, kterou váš marketingový tým může začít používat ihned.
- Automatizace marketingu: Automatizované pracovní postupy vám výrazně usnadní život. Po jednorázovém nastavení můžete pomocí správného nástroje automatizovat stovky pracovních postupů. Hledejte funkce pro automatizaci marketingových úkolů, které nabízejí podmíněné pracovní postupy s jednoduchým rozhraním typu drag-and-drop.
- Integrace: Marketéři používají spoustu nástrojů pro e-mailové marketingové kampaně, sociální média, blogování a další. Vyberte si marketingový software, který se integruje s vašimi ostatními řešeními, aby vše fungovalo hladce.
- Funkce pro správu projektů a úkolů: Nejlepší software pro správu marketingových workflow zvládá více než jen jednoduché úkoly. Měl by také sledovat váš rozpočet, termíny a aktivitu členů týmu.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro marketingové pracovní postupy, které můžete použít v roce 2025
Správný software pro správu marketingových workflow je základem vašich marketingových procesů. Udělejte více za méně času, zvyšte ziskovost a zefektivněte proces správy pro rozumnější a lepší provádění vašich marketingových kampaní.
Vše záleží na výběru správného softwaru pro správu workflow. Podle našeho skromného (ale zkušeného) názoru je těchto 10 možností pro marketéry v roce 2025 nejlepší. 🤩
1. ClickUp
Bylo by šílenství nezařadit ClickUp na první místo našeho seznamu – a to z dobrého důvodu. Marketingové týmy se stále častěji obracejí na ClickUp kvůli jeho robustnějším funkcím pro správu projektů a funkcím, jako je správa zdrojů a software pro automatizaci marketingu.
S ClickUpem mohou marketingové týmy vytvářet dokumenty Whiteboard pro brainstorming a poté je několika kliknutími snadno převést na marketingové projekty s úkoly, termíny a přidělenými osobami. Šablony marketingových plánů ClickUp jsou také velkým plusem pro týmy, které mají málo času.
Vyhněte se překážkám díky vizualizaci každého projektu a milníku v Ganttových diagramech, dashboardech a Kanban tabulkách ClickUp. Platforma dokonce sleduje analytiku workflow spojenou s každým projektem, úkolem a členem týmu, aby vám přesně ukázala, v jaké fázi se vaše projekty nacházejí.
A zmínili jsme už, že ClickUp nabízí bezplatné školení a 24hodinovou podporu? Pravděpodobně ji nebudete potřebovat, protože platforma je velmi intuitivní, ale je dobré vědět, že pomoc je vždy k dispozici.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní pracovní postupy : Víme, že váš tým je jedinečný, a proto vám ClickUp nabízí zcela přizpůsobitelné řešení pro správu úkolů v oblasti marketingu.
- Integrované korektury: Proč opouštět ClickUp a provádět korektury marketingových textů na jiné platformě? Software pro marketingové pracovní postupy ClickUp vám umožňuje spravovat tabule, dokumenty a korektury na jednom místě.
- ClickUp Docs : Snadno dokumentujte svůj obsahový marketingový workflow nebo marketingový a prodejní proces v Docs. Vnořujte stránky, používejte příkazy se lomítkem nebo shrňujte obsah pomocí ClickUp Brain.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Potřebujete vidět pracovní postupy sociálních médií v zobrazení Kanban nebo Seznam? Vyberte si z 15 zobrazení pro správu svých marketingových procesů.
- Šablony vhodné pro marketing: Použijte šablonu marketingového plánu ClickUp k zjednodušení marketingových workflow pomocí projektových toků typu plug-and-play, které jsou připraveny k akci.
Omezení ClickUp
- ClickUp obsahuje funkce nejen pro marketing, takže pro některé uživatele může být příliš složitý.
- Úroveň Free Forever má omezenou kapacitu úložiště, pole a integrace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Insightly
Insightly je software pro automatizaci marketingových procesů zaměřený na generování potenciálních zákazníků. Je to spolehlivá volba, pokud se zaměřujete především na generování a péči o potenciální zákazníky před jejich předáním obchodnímu oddělení.
Insightly vám umožňuje plánovat e-mailové marketingové kampaně, vytvářet vstupní stránky a pomocí logických nástrojů typu drag-and-drop vizualizovat cestu zákazníka.
Insightly je sice oblíbený software pro automatizaci marketingu, ale nezvládá projektové řízení a marketingové úkoly tak dobře jako ostatní možnosti v tomto seznamu. Přesto je vhodný, pokud chcete lépe strukturovat své aktivity v oblasti generování potenciálních zákazníků a marketingového workflow.
Nejlepší funkce Insightly
- Dynamická segmentace e-mailových seznamů
- Insightly automaticky sleduje míru otevření, míru prokliku a další důležité metriky ve vašich marketingových a schvalovacích pracovních postupech.
- Integruje se s populárním softwarem, jako je Slack a QuickBooks.
Omezení Insightly
- Nenabízí robustní nástroje pro řízení projektů ani pracovní postupy pro sociální média.
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění při automatizaci pracovních postupů.
Ceny Insightly
- Plus: 99 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 499 $/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 999 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 860 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 620 recenzí)
3. Marketo
Adobe Marketo je další nástroj pro automatizaci marketingových procesů, který je vhodný jak pro týmy B2B, tak B2C. Pokud se zabýváte marketingem založeným na účtech, Marketo nabízí automatizaci specifickou pro ABM, která vám pomůže oslovit ty správné účty.
Marketo také obsahuje funkce pro správu potenciálních zákazníků, e-mailový marketing a multi-touch atribuci, takže je ideální pro multikanálové marketingové kampaně.
Nevýhodou je, že pokud chcete řešení pro správu úkolů, budete muset upgradovat své předplatné tak, aby zahrnovalo Adobe Workfront. Jedná se také o jinou platformu, takže nedostatečná integrace mezi vaší prací a úkoly by mohla být překážkou pro udržení jednotného přístupu všech členů vašeho týmu.
Nejlepší funkce Marketo
- Generativní AI pro zasílání zpráv zákazníkům
- Automatická synchronizace mezi prodejními a marketingovými aktivitami
- Marketingové a prodejní procesy lze snadno přizpůsobit a doplnit o další podrobnosti.
Omezení softwaru Marketo
- Společnost Adobe je ohledně cen velmi zdrženlivá, takže si musíte vyžádat cenovou nabídku, abyste získali jakékoli informace o cenách.
- Někteří uživatelé uvádějí nedostatečnou flexibilitu reportingu v Marketo.
- Marketo je rozsáhlý a pro nové uživatele může být zastrašující.
Ceny Marketo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Marketo
- G2: 4,1/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign je oblíbený marketingový nástroj B2C. Jedná se především o poskytovatele e-mailových služeb (ESP), ale spojuje e-maily, SMS a příspěvky na sociálních médiích do jedné platformy. Tento software pro správu workflow funguje také jako platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM), shromažďuje data o zájmech vašeho publika a personalizuje zprávy v každé fázi zákaznické cesty.
Vytvářejte e-mailový marketing a vstupní stránky na jedné platformě, automatizujte marketingové procesy a vytvářejte personalizované struktury marketingových workflow v rámci ActiveCampaign. Pokud však chcete sledovat projekty a úkoly, budete muset použít jiný nástroj pro správu workflow.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Více než 900 integrací aplikací do softwaru pro správu workflow
- Více než 800 předem připravených automatizací pro marketingové pracovní postupy
- Integrovaný nástroj pro návrh e-mailů
- Skvělé pro marketingové manažery i manažery sociálních médií
Omezení ActiveCampaign
- Někteří uživatelé tvrdí, že e-mailové toky jsou příliš jednoduché.
- ActiveCampaign postrádá pokročilé možnosti přizpůsobení
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je obtížně použitelná.
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 49 $/měsíc pro tři uživatele, platba ročně
- Profesionální: 149 $/měsíc pro pět uživatelů, platba ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
5. Optimizely
Platforma pro obsahový marketing (CMP) společnosti Optimizely umožňuje spolupráci na obsahu, sdílené pracovní prostory a automatizaci kampaní na jednom místě.
Tento robustní software pro marketingové pracovní postupy zahrnuje funkce pro plánování kampaní, zadávání úkolů, správu úkolů, správu digitálních aktiv (DAM), úpravy obsahu a analýzu výkonu.
Tento nástroj pro marketingové pracovní postupy nabízí spoustu možností, ale někteří uživatelé hlásí nedostatečnou zákaznickou podporu a výkonnost Optimizely.
Nejlepší funkce Optimizely
- Integrace kalendáře pro jednodušší plánování schůzek
- Správa značky a aktiv
- Tvorba a distribuce obsahu
- Software pro označování funkcí
Omezení Optimizely
- Minimální zákaznická podpora a dokumentace
- Některé zprávy se čtou obtížně.
Ceny Optimizely
- Začátek: Zdarma
- Správa: 79 $/měsíc na uživatele
- Vytvořit: Kontaktujte nás ohledně cen
- Orchestrate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Optimizely
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
6. CoSchedule
CoSchedule je nejlépe známý jako marketingový plánovač, ale nabízí také předplatné all-in-one marketingové sady. S CoSchedule Marketing Suite získáte marketingový kalendář, správu digitálních aktiv a správu projektů na jedné platformě.
Přiřazujte úkoly související s obsahovým marketingem v rámci CoSchedule, vytvářejte obsah v aplikaci a posílejte jej automatizovanými pracovními postupy pro kontrolu.
Uživatelé také oceňují systém správy digitálních aktiv, který je součástí CoSchedule. Díky němu můžete snadno zobrazit své stávající aktiva a vyhnout se přepracování.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Vizualizujte marketingové pracovní postupy v kalendáři
- Spravujte veškerý marketingový obsah a kreativní materiály pomocí nástroje Asset Organizer.
Omezení CoSchedule
- Cena 29 dolarů za uživatele je poměrně vysoká, zejména pro velké týmy.
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma není intuitivní.
- Nedostatek strukturovaného zaškolení
Ceny CoSchedule
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Marketing Suite: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
7. HubSpot
Většina marketérů zná HubSpot jako CRM, ale nabízí také Marketing Hub, který funguje jako nástroj pro marketingové pracovní postupy. Uživatelé oceňují jeho automatizaci pomocí drag-and-drop a nástroje pro stanovení priorit kampaní.
Marketing Hub propojuje e-maily, vstupní stránky a formuláře, takže je snadné vše automatizovat na jednom místě. Pokud již používáte HubSpot jako svůj CRM, propojení Marketing Hubu s vašimi zákaznickými daty je naprostá samozřejmost. Pokud však používáte jiný CRM, možná z nástrojů HubSpotu nevyužijete jejich plný potenciál.
Nejlepší funkce HubSpot
- Integrované formuláře, vstupní stránky, e-mail, živý chat a reklamy na sociálních médiích
- Marketing Hub skvěle funguje s Hubspot CRM a Salesforce.
- Integrace Hubspot
Omezení HubSpot
- Týmy, které nepoužívají HubSpot nebo Salesforce, nebudou z platformy těžit v takové míře.
- Někteří uživatelé uvádějí, že odstupňované limity je nutí platit více.
- Ostatní uživatelé hlásí negativní zkušenosti s zákaznickým servisem.
Ceny HubSpot
- Profesionální: 800 $/měsíc za 2 000 kontaktů, fakturováno ročně
- Enterprise: Od 3 600 USD/měsíc za 10 000 kontaktů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 500 recenzí)
8. Kissflow
Kissflow není určen pouze pro marketéry. Tento šikovný nástroj obsahuje funkce pro IT, manažery i vývojáře. Zejména marketéři pracující na dálku ocení funkce Kissflow pro správu marketingových workflow a digitální pracoviště.
Zanechávejte komentáře ke své práci, chatujte přímo se svými kolegy a vytvářejte prostory pro každou pracovní skupinu v rámci Kissflow. Tato platforma spojuje videokonference, správu práce, reporting a nástroj pro automatizaci procesů na jednom místě.
Jedinou nevýhodou je, že Kissflow není určen pro marketingové týmy. Může se například stát, že budete platit za funkce, které nepotřebujete, a přesto budete muset dokoupit specializovaný software pro pracovní postupy v oblasti content marketingu.
Nejlepší funkce Kissflow
- Automatizovaný nástroj pro tvorbu obchodních procesů bez nutnosti programování
- Kompatibilní s více odděleními a případy použití
Omezení Kissflow
- Kissflow postrádá funkce specifické pro marketing, jako je plánovač sociálních médií.
- Někteří uživatelé hlásí špatné zkušenosti s zákaznickou podporou.
Ceny Kissflow
- Malé podniky: 15 USD/měsíc na uživatele pro minimálně 50 uživatelů, fakturováno ročně
- Firemní: 20 $/měsíc na uživatele pro minimálně 100 uživatelů, fakturace ročně
- Podnik: Pro více než 500 zaměstnanců, kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
9. Hootsuite
Je vaše firma aktivní na sociálních médiích? Pokud ano, Hootsuite je spolehlivý nástroj pro správu marketingových workflow.
Většina marketérů zná Hootsuite jako nástroj pro plánování sociálních médií a kalendář obsahu, ale tento software také spravuje reklamní texty, integruje se s jinými řešeními, obsahuje funkce pro podporu zaměstnanců a dokonce nabízí vlastní AI writer.
Nevýhodou je, že Hootsuite postrádá spolehlivé nástroje pro týmovou spolupráci a řízení projektů. To nevadí, pokud jste malá firma, ale pokud pracujete s více týmy, budete si muset dokoupit další nástroj pro řízení projektů.
Nejlepší funkce Hootsuite
- OwlyWriter AI automaticky generuje texty a popisky
- Hromadné plánování sociálních médií pro marketing produktů
- Sledování sociálních sítí pro více platforem
Omezení Hootsuite
- Hootsuite postrádá nativní nástroje pro správu projektů a spolupráci.
- Někteří uživatelé uvádějí, že je pomalý a obsahuje chyby.
- Ostatní uživatelé hlásí, že jejich integrace se často odpojují.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Tým: 249 $/měsíc pro tři uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 739 $/měsíc pro pět uživatelů, fakturováno ročně
- Podnik: Od pěti uživatelů, kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,1/5 (více než 3 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
10. Teamwork
Potřebujete software pro správu marketingových pracovních postupů, který je více orientovaný na projekty? Pak nehledejte nic jiného než Teamwork. Toto řešení není určeno pouze pro marketéry, i když ti z něj nepochybně vytěží maximum.
S Teamworkem můžete spravovat pracovní zátěž každého člena týmu, aby se nikdo ve vašem týmu necítil přetížený. Pokud pracujete v marketingové agentuře v roli, kde přicházíte do styku s klienty, Teamwork vám umožňuje pozvat klienty do pracovního prostoru s pečlivou kontrolou přístupu – abyste měli jistotu, že nic nepoškodí.
Teamwork slouží k řízení lidí, zdrojů a času, ale není specifický pro marketing. Pokud hledáte více marketingových automatizací, budete muset Teamwork propojit s HubSpot, Slack nebo MailChimp.
Nejlepší funkce Teamwork
- Jasné cíle a milníky
- Přístup pro dodavatele a klienty
- Systém pro správu workflow je ideální pro týmy poskytující profesionální služby.
Omezení týmové práce
- Teamwork postrádá nativní marketingové nástroje
- Změny se na platformě mohou projevit až po několika minutách, takže se nejedná o nástroj v reálném čase.
Ceny za týmovou spolupráci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc za uživatele pro minimálně tři uživatele, fakturace ročně
- Cena: 9,99 $/měsíc za uživatele pro minimálně tři uživatele, fakturace jednou ročně
- Grow: 19,99 $/měsíc za uživatele pro minimálně pět uživatelů, fakturace ročně
- Rozsah: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Vyberte si ten nejlepší software pro správu pracovních postupů pro svou práci
Máte solidní strategii obsahového marketingu. Nyní ji stačí jen realizovat. V době, kdy musí marketéři dělat více s méně prostředky, správný software pro marketingové pracovní postupy zlepšuje kvalitu vašich výstupů, snižuje počet opakujících se úkolů a zvyšuje návratnost investic do marketingových aktivit.
Můžete si vybrat marketingový nástroj pro správu pracovních postupů, který se vám nejvíce líbí, ale nejúčinnější a nejvíce časově úspornou volbou na tomto seznamu je ClickUp. Tato výkonná platforma spojuje práci, správu projektů a komunikaci na jednom místě. A zmínili jsme už časově úsporné šablony? 🏆
Ale nemusíte nám věřit jen na slovo: Vytvořte si svůj první pracovní prostor ClickUp zdarma – bez nutnosti zadávat údaje o kreditní kartě.