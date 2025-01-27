10 nejlepších alternativ Hubspot pro marketingové týmy v roce 2025 (recenze a ceny)

HubSpot je svatým grálem pro marketéry po celém světě a může se pochlubit více než 194 000 klienty ve více než 120 zemích po celém světě. Nabízí marketingové funkce, včetně formulářů, živého chatu, e-mailového marketingu a dobře integrovaného CRM pro prodej.
Znamená to ale, že HubSpot je pro vás nejlepší software pro automatizaci marketingu?
No, alespoň pro některé.
Hlavním problémem HubSpotu je jeho vysoká cena. HubSpot stanovuje ceny jednotlivých produktů odlišně – například Marketing Hub, software Sales CRM a Service Hub. Každý produkt lze zakoupit samostatně, ale zakoupení balíčku zvyšuje celkovou investici.
Ačkoli HubSpot je velkým hráčem v oblasti marketingové automatizace, mnoho menších týmů hledá alternativy, aby posunulo své marketingové strategie na vyšší úroveň.
Pokud hledáte cenově dostupný software pro malé a střední podniky, mohou existovat lepší volby než HubSpot.
V tomto článku představíme 10 nejlepších alternativ k HubSpot. Zaměříme se na jejich klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a hodnocení zákazníků, abychom vám pomohli najít nejlepší software pro automatizaci marketingu, který bude vyhovovat vašim jedinečným obchodním potřebám.
Co byste měli hledat v alternativě k HubSpot?
HubSpot poskytuje komplexní sadu funkcí, které vám pomohou zefektivnit vaše operace.
Pokud však jde o konkrétní případy použití, můžete v tomto seznamu najít některé alternativy, které jsou vhodnější. Zde je několik klíčových atributů, které byste měli hledat v alternativě k HubSpot:
- Pokročilé funkce a možnosti: Hledejte nástroj, který vašemu marketingovému týmu poskytne něco navíc kromě funkcí automatizace e-mailového marketingu a CRM.
- Snadné použití: Vyberte si alternativu k HubSpot, která je intuitivní, snadno ovladatelná a nevyžaduje dlouhé zaučení.
- Integrační možnosti: Vyhodnoťte své možnosti pro hladkou integraci s důležitými softwarovými systémy.
- Ceny: Ceny HubSpotu jsou významným problémem, zejména pro malé marketingové týmy a firmy. Vyberte si nástroje, které jsou cenově dostupné a nabízejí dobrý poměr ceny a výkonu.
10 nejlepších alternativ HubSpot, které můžete použít
Zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ HubSpot pro váš marketingový tým v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní bezplatný software pro řízení projektů a všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který je vhodný pro každý marketingový tým, bez ohledu na jeho velikost nebo odvětví.
Prostor pro správu marketingových projektů od Clickup je obzvláště vhodný pro automatizaci marketingu. Nabízí základní funkce, včetně zobrazení kalendáře, Kanban tabulek a možností spolupráce v reálném čase.
Brainstormujte, plánujte a realizujte své marketingové programy s ClickUp.
Vytvářejte kalendáře obsahu a spravujte harmonogramy publikování pomocí softwaru. Automatizujte e-mailový marketing pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity e-mailů, zvyšte svou produktivitu pomocí integrovaných šablon pro správu marketingových kampaní a rychle vizualizujte pokrok pomocí různých dashboardů, které nabízejí přehled o všech překážkách, než způsobí zpoždění projektu.
A to není vše!
ClickUp Automation vám umožňuje vytvářet pracovní postupy pomocí více než 50 různých akcí. Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizovaných pracovních postupů ClickUp. Použijte ClickUp Automation k automatické aktualizaci stavů, odesílání zpráv a přiřazování úkolů nebo komentářů.
Pracujte napříč aplikacemi na kolaborativní platformě Clickup s předem připravenými nebo přizpůsobitelnými pracovními postupy.
ClickUp také nabízí tisíce šablon pro vytváření marketingových plánů, komunikačních plánů a kalendářů obsahu s různými dashboardy a zobrazeními, které vám pomohou udržet se na správné cestě k dosažení vašich cílů.
Kromě toho je asistent pro psaní ClickUp AI jedním z nejlepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže rychle vytvořit základní marketingové materiály, jako jsou obsahové přehledy, e-mailové marketingové kampaně, blogové příspěvky a případové studie.
ClickUp AI pomáhá marketérům doladit a personalizovat sdělení podle potřeb zákazníků a podle toho, v jaké fázi nákupního procesu se nacházejí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace marketingu: Robustní funkce automatizace marketingu s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení pro zjednodušení marketingových pracovních postupů.
- Správa úkolů: Vytvářejte opakující se úkoly, komunikujte a přiřazujte je příslušným zúčastněným stranám pro hladší provoz.
- Přizpůsobitelné šablony: Získejte přístup k rozsáhlé sbírce přizpůsobitelných šablon, včetně šablon pro zákaznickou cestu a automatizaci e-mailů.
- Sledování pipeline: Výkonná funkce vizualizace pipeline s více než 10 vysoce přizpůsobivými zobrazeními, včetně Kanban tabulek a tabulkových zobrazení, pro sledování prodejních účtů v celém funnelu.
- Asistence AI: ClickUp AI Assistant pro zefektivnění tvorby vstupních stránek, příspěvků na sociálních médiích, blogových příspěvků a dalšího obsahu.
Omezení ClickUp
- Ganttův pohled postrádá přizpůsobitelnost a flexibilitu.
- Problémy s načítáním projektů
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Poznámka: ClickUp AI je k dispozici za 5 USD za pracovní prostor ve všech placených tarifech.
Recenze a hodnocení ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Nutshell
Nutshell je CRM řešení, které podporuje zapojení zákazníků, automatizaci marketingu, prognózy prodeje a správu příjmového potrubí – vše na jedné platformě.
Nutshell poskytuje centralizované úložiště pro import, správu a export kontaktních údajů. Jeho výkonný nástroj pro e-mailový marketing, Nutshell Campaigns, nabízí výkonné funkce filtrování pro stanovení cílových skupin a vytváření a doručování hromadných e-mailů, newsletterů a drip sekvencí.
Nejlepší funkce Nutshell
- Správa pipeline: Více zobrazení pipeline, včetně rozbalovacího panelu a vizuální mapy
- Připomenutí aktivit: Nástroj Sequence s včasnými upozorněními pro následné kontakty se zákazníky
- Inteligentní formuláře: Snadno integrovatelné chytré webové formuláře pro získávání potenciálních zákazníků
- Automatizace prodeje: ukazatele průběhu prodeje s funkcí drag-and-drop, pomocí které mohou uživatelé označit potenciální zákazníky jako získané, zrušené nebo ztracené.
- CRM: Neomezený počet kontaktů CRM a úložiště dat
- Reporting a analytika: Funkce reportingu s datovými body, jako jsou uzavřené prodeje, produktivita, prognózy tržeb atd., které vám umožní plynule vytvářet prezentace a grafy.
Omezení Nutshell
- Nepohodlná lišta pro kontaktování potenciálních zákazníků
- Omezení v přizpůsobení a vyhledávání klíčových slov
Ceny Nutshell
- Základní balíček: 16 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 42 $ za uživatele za měsíc (účtováno ročně)
- Power AI: 52 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 67 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
Všechny bezplatné tarify můžete vyzkoušet zdarma po dobu 14 dnů.
Recenze a hodnocení Nutshell
- G2: 4,2/5 (919+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (447+ recenzí)
3. Brevo
Brevo (dříve Sendinblue) je sada CRM s několika funkcemi pro automatizaci marketingu, které vám pomohou rychleji růst.
Ačkoli je jeho základem platforma pro e-mailový marketing pro malé a střední podniky, nabízí marketingovou automatizaci pro vytváření a správu vstupních stránek, reklamních kampaní na sociálních médiích a dalších nástrojů pro příchozí marketing.
Nejlepší funkce Brevo
- Automatizace prodeje: Personalizace napříč kanály, analytika a spouštěče pro zjednodušení vašeho prodejního workflow.
- Reklamy na Facebooku: Automatizované reklamy s opětovným zacílením pro získání správných potenciálních zákazníků
- API: Dobře zásobený katalog API pro zjednodušení integrací
- Zprávy přizpůsobené pro mobilní zařízení: SMS a WhatsApp marketing pro oslovení zákazníků způsobem přizpůsobeným pro mobilní zařízení
- Přizpůsobení vstupní stránky: Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop pro přizpůsobení vašich stránek
- E-mailový marketing: Automatizovaná segmentace e-mailových seznamů pro zlepšení míry prokliku
Omezení Brevo
- Nastavení může být pro začátečníky obtížné.
- Složité přidávání a odebírání členů z plánu
Ceny Brevo
- Navždy zdarma
- Starter: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 65 $/měsíc (fakturováno ročně)
- BrevoPlus: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1910+ recenzí)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign je nástroj pro automatizaci marketingu určený pro společnosti zaměřené na uživatele, které chtějí podpořit růst s malým marketingovým týmem.
Nabízí komplexní CRM řešení, nástroje pro e-mailový marketing a jednoduché automatizované pracovní postupy pro outbound a inbound marketing, které vám pomohou poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost.
ActiveCampaign používá předem stanovené spouštěče akcí v prodejním procesu k generování a odesílání e-mailových sekvencí na autopilotu, podobně jako HubSpot. Software shromažďuje uživatelská data ze sociálních médií, textových zpráv, vstupních stránek, živého chatu a dalších online materiálů, aby se zaměřil na potenciální zákazníky s vysokým zájmem.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Upozornění na aktivity: Automatická připomenutí důležitých termínů a následných kroků týkajících se zákazníků.
- Mapa automatizací: Přehledný přehled všech pokročilých automatizací na jednom místě, který usnadňuje pokročilé sledování a reportování toho, na co zákazníci reagují.
- Integrace Shopify: Od uvítacích e-mailů po oznámení o opuštění košíku – vše lze automatizovat v průběhu celého životního cyklu interakcí se zákazníky.
- Funkce skóre zapojení: Sledujte akce věrných zákazníků pomocí bodového hodnocení jejich akcí.
- Integrovaný nástroj pro hodnocení potenciálních zákazníků: Hodnoťte potenciální zákazníky na základě jejich záměru a rozpočtu pro rychlé řízení prodejního procesu.
- Zprávy přizpůsobené pro mobilní zařízení: Automatizovaný SMS marketing a zasílání zpráv na webu
Omezení ActiveCampaign
- Reporting nezahrnuje atribuce.
- Příležitostné poruchy a zpoždění
Ceny ActiveCampaign
- Lite: 29 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Plus: 49 $/měsíc pro tři uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 149 $/měsíc pro pět uživatelů (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Všechny plány můžete vyzkoušet zdarma po dobu 14 dnů.
Recenze a hodnocení ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (10675+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2335+ recenzí)
5. Keap
Keap (dříve InfusionSoft) je CRM a automatizační nástroj pro malé podniky, který jim pomáhá vylepšit jejich marketingové a prodejní automatizační procesy.
CRM se integruje s funkcemi e-commerce, které automatizují správu skladových zásob, následné kroky po nákupu a inkaso faktur pro váš online obchod.
Keap nabízí centralizovaný dashboard, který poskytuje podrobné analýzy a komplexní reporty o zdrojích potenciálních zákazníků, míře prokliku, vyplňování formulářů, sledování prodejů, úspěchu kampaní, příjmech, aktivitách správy kontaktů a dalších transakcích.
Nejlepší funkce Keap
- Správa potenciálních zákazníků: Využijte funkce jako segmentace, prioritizace, distribuce a filtrování k správě potenciálních zákazníků a uzavření více prodejů.
- Přizpůsobení vstupní stránky: Nástroj pro tvorbu kampaní typu drag-and-drop pro vytváření vstupních stránek s vysokou konverzí
- Import dat: Bezplatná migrace dat z platforem jako Mailchimp a Constant Contact
- CRM: Synchronizace s přizpůsobenými pracovními postupy, které aktualizují každou interakci s potenciálním zákazníkem v různých fázích prodeje.
- Integrace: Hladká integrace s aplikacemi jako Zapier, Quickbooks a Shopify, díky čemuž je velmi snadné uchovávat všechna data týkající se jednotlivých zákazníků na jednom místě.
- E-mailový marketing: Využijte funkce jako šablony, automatické odpovědi a spamové filtry, abyste udrželi svou e-mailovou korespondenci aktuální.
Omezení Keap
- Šablony e-mailů mají základní design
- Duplicitní kontakty se obtížně spravují
Ceny Keap
Keap nabízí tři cenové plány (pro minimálně 2500 kontaktů):
- Pro: 183 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Max: 229 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Ultimate: 229 $/měsíc (fakturováno ročně)
Plány Pro a Max můžete vyzkoušet zdarma po dobu 14 dnů.
Recenze a hodnocení Keap
- G2: 4,2/5 (1465+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1260 recenzí)
6. Engagebay
Engagebay nabízí různé marketingové a CRM automatizační nástroje, řešení pro živý chat a software pro help desk.
Je však výhodný jako marketingový nástroj pro startupy, protože poskytuje komplexní sadu funkcí pro malé marketingové a prodejní týmy.
Funkce automatizace příchozího marketingu Engagebay zahrnují generování potenciálních zákazníků, bodování, segmentaci, pracovní postupy pro webové stránky a SMS zprávy, správu kampaní a další. Automatizujte své pracovní postupy v oblasti e-mailového marketingu vytvořením e-mailových sekvencí a automatizovaného doručování na základě spouštěčů chování zákazníků.
Nejlepší funkce Engagebay
- Reporting a analytika: Sledujte výkonnost svého marketingového týmu podle počtu návštěvníků, odběratelů a míry konverze.
- Prediktivní analýza: prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a doporučení založená na umělé inteligenci
- Přizpůsobení vstupní stránky: Využijte funkce, jako je bezplatný nástroj pro tvorbu vstupních stránek typu drag-and-drop, k vytváření webových stránek a provádění A/B testování za účelem jejich další optimalizace.
- Plánovač schůzek: Nástroj pro plánování schůzek pro plynulý uživatelský zážitek
- Zákaznická podpora: Vynikající podpora při zaškolování pro spolehlivou automatizaci e-mailů
Omezení Engagebay
- Omezení počtu uzlů v automatizaci, a to i ve vyšších úrovních
- Naučit se to není jednoduché
Ceny Engagebay
- Navždy zdarma
- Základní: 13,79 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Růst: 59,79 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Pro: 110,39 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Recenze a hodnocení Engagebay
- G2: 4,6/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
7. Pipedrive
Pipedrive je software pro správu prodejního procesu a CRM, který je téměř stejně populární jako HubSpot, zejména mezi vzdálenými prodejními týmy.
Pipedrive nabízí prodejní nástroje, analytiku, více než 300 integrací a další funkce pro správu obsahu a pracovních postupů, které podporují prodejní proces.
Jeho komplexní přehled pipeline zobrazuje stav každé prodejní příležitosti v trychtýři a pomáhá identifikovat a zmírnit případné překážky.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Automatická upozornění: Připomenutí aktivit pro obchodní zástupce, aby mohli kontaktovat potenciální zákazníky.
- Automatizace prodeje: Automatizace prodeje a pracovních postupů pro správu pipeline a vztahů se zákazníky
- Prediktivní analýza: doporučení AI, která vám pomohou uzavřít více obchodů
- Reporting a analytika: Podrobné zprávy o prodejních transakcích, spokojenosti zákazníků a aktualizacích pipeline.
- Vlastní datová pole: Přizpůsobitelná datová pole v CRM vám umožňují sledovat důležité informace o transakcích, jako jsou hodnoty, kontaktní údaje nebo fáze prodeje.
- E-mailový marketing: Spravujte kontakty, sledujte interakce se zákazníky a spouštějte e-mailové pracovní postupy prostřednictvím integrací založených na automatizované e-mailové korespondenci.
Omezení Pipedrive
- Mobilní funkce, jako je odesílání připomínek, lze vylepšit.
- Chybí funkce pro plánování kampaní
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
Recenze a hodnocení Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1716+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2923+ recenzí)
8. Drip
Drip je CRM s bohatými funkcemi, které bylo vytvořeno na podporu marketingových týmů v oblasti elektronického obchodování a umožňuje jim poskytovat svým zákazníkům hyperpersonalizované produkty, služby a zážitky.
Drip se neprezentuje jako marketingová sada, ale prodává jediné řešení, které shromažďuje individuální kontaktní údaje, přizpůsobuje vaši digitální prodejnu konkrétním potenciálním zákazníkům a poté je oslovuje prostřednictvím e-mailů, SMS a interakcí na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Drip
- Řízení vztahů se zákazníky: Oznámení o opuštěných košících a řízení vztahů se zákazníky po nákupu
- Automatizace prodeje: předem navržené šablony e-mailů a SMS zpráv a pracovní postupy pro zjednodušení vašich pracovních postupů
- Insighty: Získejte kompletní přehled o dopadu svých marketingových strategií díky podrobným dashboardům, abyste mohli upravit a vylepšit zákaznickou zkušenost a zvýšit tak celoživotní hodnotu zákazníka.
- Integrace: Integrace dat z e-commerce webů jako Shopify, WooCommerce atd.
- Automatizace reklam: Automatizace reklam na sociálních médiích s obsahem přizpůsobeným jednotlivým zákazníkům.
- Multikanálové kampaně: Sjednoťte komunikaci se zákazníky pomocí hyper-segmentovaných e-mailů a SMS, vyskakovacích oken na webu, předem navržených šablon a automatizovaných pracovních postupů.
Omezení Drip
- Chybějící vizuální stavové pruhy pracovního postupu
- Příležitostné poruchy
Drip pricing
- Drip nabízí jednotnou cenu – 39 $ měsíčně za minimálně 2500 e-mailových kontaktů.
Recenze a hodnocení Drip
- G2: 4,4/5 (457+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
9. Mailchimp
Mailchimp je známá platforma pro automatizaci e-mailového marketingu pro rostoucí firmy. Rozšířila svou nabídku o nástroje pro správu vztahů se zákazníky, návrh webových stránek a další obecné nástroje pro automatizaci marketingu.
Mailchimp nabízí nástroj Customer Journey Builder, který umožňuje personalizovat e-maily pro konverzi zákazníků ve velkém měřítku a nastavit spouštěče pro plynulé doručování na základě vzorců chování, údajů o prohlížení a nákupních trendů.
Pomůže vám také s křížovým prodejem vašich produktů, obnovením opuštěných košíků, opětovným zapojením stávajících zákazníků a získáním nových.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Prediktivní analýza: Doporučení založená na datech pro optimalizaci marketingových kampaní
- Segmentace: Využijte pokročilou logiku, jako jsou výdaje, nákupní chování a předpovězené atributy, k analýze výkonu kampaní pomocí přizpůsobených reportů, vizualizací trychtýřů a benchmarkingu v rámci odvětví.
- Předem připravené šablony: Získejte přístup k rozsáhlé knihovně předem navržených rozvržení a pokročilých generativních nástrojů AI pro vytváření obsahu sociálních médií v souladu se značkou.
- Funkce Audience Dashboard: Získejte přehled o demografických, firmografických a behaviorálních datech.
- Funkce Content Optimizer: Návrhy obsahu založené na umělé inteligenci pro vylepšení vizuální stránky, rozvržení a textu e-mailů.
Omezení Mailchimp
- Funkce automatizace jsou k dispozici pouze u prémiových tarifů.
- Žádná autonomie nad designem e-mailů
Ceny Mailchimp
Mailchimp nabízí čtyři cenové plány (pro minimálně 500 kontaktů):
- Navždy zdarma
- Essentials: 4,60 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 6,88 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 137,46 $/měsíc (fakturováno ročně)
Recenze a hodnocení Mailchimp
- G2: 4,3/5 (12390+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (16703+ recenzí)
10. Ontraport
Ontraport je platforma pro automatizaci marketingu a CRM určená pro střední a velké organizace, která jim pomáhá škálovat marketingové a prodejní procesy za zlomek ceny podnikových řešení.
Od segmentace a organizace potenciálních zákazníků přes jejich hodnocení a směrování k příslušným obchodním zástupcům až po vedení jednotné historie kontaktů a interakcí – Sales CRM od Ontraportu je výkonným řešením.
Nabízí také snadno použitelný editor typu drag-and-drop, který vám pomůže vytvořit přizpůsobené a vizuálně atraktivní webové stránky a formuláře, abyste získali více potenciálních zákazníků a přeměnili je na skutečné zákazníky.
Nejlepší funkce Ontraportu
- Automatizace prodeje: Vytvářejte pracovní postupy pro e-mailové a SMS kampaně s triggery pro automatizaci doručování, přiřazujte výnosy v omnichannelových programech a generujte vlastní publikum na Facebooku pro reklamy.
- Přizpůsobení vstupní stránky: Drag-and-drop editor pro webové stránky a formuláře
- Správa pipeline: Vizuální zobrazení pipeline pro identifikaci potenciálních zákazníků s vysokým zájmem
- Prediktivní analýza: Automatizace SMS na základě klíčových slov. Když jsou detekována konkrétní klíčová slova, systém se odvolává na prediktivní modely, aby předvídal nejpravděpodobnější reakci nebo akci spojenou s těmito klíčovými slovy.
- Další funkce: Získejte přístup k CMS, vestavěnému procesoru digitálních plateb a funkci členských stránek, které vám pomohou provozovat podnikání založené na předplatném.
Omezení Ontraportu
- Více uživatelů nemůže upravovat pracovní postup současně.
- Strmá křivka učení
Ceny Ontraport
- Základní: 24 $/měsíc na uživatele
- Plus: 83 $/měsíc na uživatele
- Pro: 124 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 249 $/měsíc na uživatele
Recenze a hodnocení Ontraport
- G2: 4,5/5 (207+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (83+ recenzí)
Najděte lepší alternativu k HubSpot pro váš marketingový tým
Není důvod, proč byste neměli automatizovat procesy svých prodejních a marketingových týmů – a pokud HubSpot nevyhovuje vašim potřebám nebo rozpočtu, vyberte si jiné řešení!
Náš komplexní seznam 10 nejlepších alternativ HubSpot by vám měl pomoci. Rádi bychom však šli ještě dál a doporučili ClickUp!
ClickUp má robustní systém správy úkolů, rozsáhlé automatizované nástroje, nástroje pro správu kampaní, předem připravené šablony, nativní funkce umělé inteligence, funkce pro spolupráci v reálném čase a mnoho dalšího.
Od automatizace e-mailů po správu marketingových zdrojů, ClickUp je váš ideální software pro optimalizaci marketingové strategie a urychlení růstu vašeho podnikání.
Pokud si stále nejste jisti, který software vyzkoušet, zveme vás k bezplatnému vyzkoušení ClickUp (vážně, nemusíte platit ani cent!). Kontaktujte náš prodejní tým a začněte ještě dnes automatizovat své marketingové a prodejní operace s ClickUp!