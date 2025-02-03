10 nejlepších softwarových nástrojů pro inbound marketing v roce 2025

V posledních několika letech došlo v digitálním marketingu k významné změně. Nové trendy, jako jsou nástroje umělé inteligence (AI), mají potenciál zásadně změnit velké části marketingového procesu.
V jádru však marketingová strategie stále spočívá v zaměření se na základní principy. Jde o nalezení správné základní filozofie, která bude řídit vaše úsilí. A pro mnoho firem je touto filozofií inbound marketing.
Od optimalizace obsahu pro vyhledávače až po e-mailový marketing a marketing na sociálních médiích můžete oslovit a přesvědčit více potenciálních zákazníků než pomocí tradičních outbound marketingových strategií.
S vhodnými nástroji pro inbound marketing nastavíte svou marketingovou strategii tak, aby byla dlouhodobě úspěšná.
Správné nástroje mohou tento proces automatizovat, proměnit vaše analytické údaje v praktické poznatky a pomoci vám získat více potenciálních zákazníků a zvýšit prodej díky vaší strategii inbound marketingu.
Co je to inbound marketing?
Inbound marketing je marketingová filozofie, která se snaží přilákat potenciální zákazníky vytvářením hodnotného obsahu, který chtějí číst a konzumovat.
Jakákoli strategie inbound marketingu je strategií omnichannel. Vyžaduje, abyste spojili všechny své marketingové aktivity a soustředili se na několik klíčových komponent:
- Obsahový marketing s komplexní strategií SEO a rozsáhlým výzkumem klíčových slov, který přivede organický provoz na váš web.
- Správa sociálních médií pro oslovení vaší cílové skupiny a zvýšení jejího zapojení v průběhu času
- Tvorba obsahu generujícího potenciální zákazníky, která využívá systémy pro správu obsahu a vysoce kvalitní obsah k získávání nových potenciálních zákazníků a přilákání zákazníků.
- Marketingová automatizace, která dokáže automatizovat cokoli, například vaše příspěvky na sociálních médiích a drip kampaně v e-mailovém marketingu.
Vzhledem k této složitosti musí každá strategie inbound marketingu zahrnovat komplexní proces marketingového plánování. Ale s správným procesem mohou být vaše snahy v oblasti inbound marketingu nesmírně úspěšné.
Prostřednictvím inbound marketingu sladíte své sdělení s cestou zákazníka. Vytváření užitečného obsahu buduje vztahy se zákazníky, namísto pouhého zaplňování horní části prodejního trychtýře. A když oslovíte správné zákazníky na svém cílovém trhu, přínosy pro vaši prodejní pipeline budou obrovské.
Inbound vs. outbound marketing
Inbound marketing se od outbound marketingu liší v jedné jednoduché věci: první z nich přitahuje zájemce o webové stránky a potenciální zákazníky, zatímco druhý rozesílá prodejní sdělení.
Outbound marketing slibuje rychlé výsledky a je pravda, že může přinést relativně rychlé výsledky.
Díky zaměření na relevantní obsah a správu potenciálních zákazníků je to právě inbound marketing, který přitahuje zákazníky s okamžitou důvěrou a ochotou navázat dlouhodobé vztahy.
Představte si inbound marketing jako systém založený na magnetu. Vaše obsahová strategie generuje provoz z vyhledávačů a aktivitu na sociálních médiích, což potenciální zákazníky přiměje k tomu, aby se podívali, o čem všichni mluví.
To je důvod, proč se marketingové agentury začaly přiklánět k této možnosti. Je to také hlavní důvod, proč se jakýkoli seznam nejlepších softwarů pro inbound marketing významně překrývá se softwarem pro marketingové agentury.
10 nejlepších nástrojů pro inbound marketing v roce 2024
Účinné strategie inbound marketingu samozřejmě vyžadují správné marketingové nástroje. A protože se jedná o velmi komplexní téma, je pravděpodobné, že budete chtít implementovat více než jeden nástroj, abyste vylepšili své marketingové kampaně.
Například správa sociálních médií vyžaduje jiné přístupy a nástroje než správa vstupních stránek. Nástroje SEO jsou dalším prostředkem k vytvoření účinné strategie obsahu.
Proto se tento seznam nejlepších platforem pro inbound marketing liší v tak široké škále funkcí, což vám umožňuje sestavit sadu možností, které můžete využít k optimalizaci své strategie inbound marketingu.
1. ClickUp
Centrum pro správu práce vyniká svou univerzálností. ClickUp pro marketingové týmy je díky nástrojům, jako jsou kalendářové zobrazení, Kanban tabule, bílé tabule a možnosti spolupráce v reálném čase, obzvláště vhodný pro inbound marketingové kampaně.
Jedná se o podnikový marketingový software par excellence. Jakmile si vytvoříte bezplatný účet, můžete lépe spravovat své marketingové aktivity a automatizovat opakující se úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá knihovna relevantních přizpůsobitelných šablon, jako jsou šablony zákaznické cesty, které proměňují pokročilé analytické údaje v praktické poznatky.
- Funkce ClickUp pro správu vztahů se zákazníky (CRM), které umožňují lepší správu a sledování potenciálních zákazníků v rámci celého prodejního trychtýře.
- ClickUp AI Assistant, který zefektivňuje proces vytváření vstupních stránek, blogových příspěvků a dalšího obsahu.
- Rozsáhlé integrace, které umožňují ClickUp přímo se propojit s vašimi dalšími marketingovými nástroji
Omezení ClickUp
- Nejedná se o analytický nástroj; pro analýzu zpětných odkazů, analýzu konkurence a pokročilý průzkum trhu budete stále potřebovat další marketingové nástroje.
- Žádná integrace sociálních médií ani možnost přímého publikování blogových příspěvků
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. HubSpot
HubSpot je průkopníkem v oblasti inbound marketingu a dokonce tvrdí, že tento termín vymyslel. Není tedy překvapením, že se jedná o nejkomplexnější specializovaný nástroj pro inbound marketing na trhu.
Ale to je jen zlomek toho, co nabízí. HubSpot je ve skutečnosti kombinací marketingových nástrojů, včetně možností pro zlepšení fungování vašeho prodejního týmu, CRM a strategií inbound marketingu.
Nejlepší funkce HubSpot
- Úzká spolupráce mezi marketingovým a prodejním týmem díky nástrojům, jako je CRM software.
- Editory typu drag-and-drop pro vstupní stránky, e-mailový marketing a obsahový marketing
- Integrovaný nástroj pro výzkum klíčových slov, který zlepší vaši online viditelnost
- Sledování a podrobná analýza návštěvníků webových stránek za účelem zlepšení vašich marketingových a prodejních procesů
Omezení HubSpot
- Pracovní postupy marketingové automatizace mohou být složité a mají strmou křivku učení.
- Vytváření vstupních stránek mimo šablony může být obtížné a vyžaduje ruční kódování.
- Žádná skutečná analýza dat pro vyhledávače
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter: Od 18 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- CRM Suite Starter: Cena začíná na 20 USD/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů.
- Profesionálové: Ceny začínají na 800 USD/měsíc za 2 000 marketingových kontaktů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 500 recenzí)
3. Surfer
Jako jeden z nejlepších SEO nástrojů na trhu slibuje Surfer, že pomůže firmám dostat se na první stránku výsledků vyhledávačů. Klíčovým procesem k dosažení tohoto cíle je automatizovaná analýza obsahu, která porovnává jeho výkonnost s konkurencí, spolu s editorem v reálném čase, který zobrazuje související klíčová slova pro vylepšení obsahu při psaní.
Nejlepší funkce Surferu
- Surfer Content Editor poskytuje doporučení ohledně obsahu, klíčových slov a nadpisů, aby v reálném čase porovnal váš text s konkurencí.
- Rozsáhlý nástroj pro výzkum klíčových slov vám pomůže lépe pochopit, jaké typy témat a frází mohou zlepšit hodnocení vašeho obsahu ve vyhledávačích.
- Surfer AI, automatizovaný nástroj pro psaní, vám umožňuje vytvářet okamžité články s dobrým hodnocením.
- Funkce SEO auditu vám umožňují vyhodnotit celý váš web na základě jeho schopnosti přilákat zákazníky.
Omezení nástroje Surfer
- Uživatelé nemohou po vytvoření obsahu upravovat klíčová slova v editoru obsahu.
- Některé analýzy mohou trvat značnou dobu, než přinesou použitelné výsledky.
Ceny Surfer
- Essential: 69 $/měsíc
- Pokročilé: 149 $/měsíc
- Max: 249 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 370 recenzí)
4. Buffer
Sociální média hrají důležitou roli v automatizaci marketingu v rámci inbound marketingu a Buffer patří mezi nejlepší možnosti v této oblasti. Jakmile do jeho rozhraní přidáte platformy sociálních médií, můžete automaticky naplánovat své příspěvky a předem si naplánovat své inbound marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Bufferu
- Nástroje pro publikování a plánování vám umožňují optimalizovat obsah sociálních médií v rámci celé zákaznické cesty.
- Analýzy a zprávy sociálních médií ukazují návratnost investic (ROI) konkrétních kanálů a omnichannelových aktivit.
- Integrovaný asistent s umělou inteligencí pomáhá přepisovat věty, generovat nápady a optimalizovat data publikování.
- Centralizovaná správa komentářů pomáhá zapojit vaše publikum a přilákat zákazníky.
Omezení bufferu
- Někteří uživatelé hlásili potíže s integrací Instagramu, které mohou ztěžovat plánování.
- Relativně drahé ve srovnání s jinými platformami pro automatizaci marketingu pro sociální média.
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc za kanál
- Týmy: 12 $/měsíc za kanál
- Agentura: 120 $/měsíc za 10 kanálů
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (980+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
5. Canva
Úspěšný inbound marketing vyžaduje vizuální prvky. Grafika, infografika a videomarketing jsou základními součástmi každé inbound marketingové taktiky. A právě zde přichází na řadu Canva. Jedná se o intuitivní software pro návrh a tvorbu šablon, který můžete použít k rychlému a efektivnímu vytváření vizuálních prvků.
Nejlepší funkce Canva
- Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje komukoli vytvářet efektivní návrhy
- Přednastavené a přizpůsobitelné šablony, které zajistí konzistentní identitu vaší značky napříč inbound marketingovými kampaněmi a kanály.
- Jednoduché nástroje pro úpravu videa, které vylepšují váš video marketing, aniž by vyžadovaly rozsáhlé odborné znalosti.
- Všestranná funkčnost, kterou můžete dokonce použít jako nástroj pro mapování procesů v rámci zákaznické cesty.
Omezení Canva
- Editor designu je jednoduchý, ale postrádá některé pokročilé funkce jiných marketingových nástrojů, jako je například Adobe Creative Suite.
- Vizuální prvky se po stažení uzamknou, takže další úpravy nejsou možné bez opětovného přístupu k softwaru.
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 14,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Canva for Teams: 29,99 $/měsíc pro prvních pět uživatelů
- Canva Nonprofit: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
6. Google Analytics
Analytická sada Google je již dlouho zlatým standardem pro webovou analytiku, a to z dobrého důvodu. Patří mezi nejdůležitější nástroje inbound marketingu pro každou firmu. Použijte ji k analýze webového provozu nebo k určení klíčových slov, která uživatelé zadali do vyhledávače, aby našli váš obsah. Do analytických procesů můžete dokonce přidat automatizaci marketingu prostřednictvím reportingu a stanovení cílů.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Výkonná analytická sada sleduje zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na vašem webu.
- Funkce Goal a Goal Value vám umožňují odhadnout návratnost investic jednotlivých kampaní tím, že přesně definujete hodnotu každé konverze.
- Integrace e-commerce umožňuje podrobné sledování nákupů a cesty zákazníků k těmto nákupům.
- Data z strojového učení vylepšují zprávy a umožňují prediktivní analýzu – namísto pouhých historických dat – která vám pomůže řídit vaši strategii inbound marketingu.
Omezení služby Google Analytics
- Složité rozhraní může novým uživatelům ztěžovat vyhledávání informací a vytváření reportů.
- Pro uživatele, kteří chtějí jít nad rámec základních metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti, jsou možnosti přizpůsobení omezené.
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- Analytics 360: 12 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Grammarly
Úspěšný inbound marketing závisí na důvěryhodnosti, takže je přirozené, že jeden z nejdůležitějších nástrojů inbound marketingu vám může pomoci udržet tuto profesionální důvěryhodnost tím, že zajistí, aby vše, co píšete, bylo profesionální. Grammarly pomáhá zajistit, aby veškerý váš písemný obsah, jako jsou e-mailové marketingové kampaně, vaše další vstupní stránka nebo dokonce jednotlivé e-maily v rámci prodejního procesu, zněl co nejlépe.
Nejlepší funkce Grammarly
- Hladce se integruje s MS Office, Google, webovými prohlížeči a dalšími aplikacemi, aby automaticky kontroloval váš obsah.
- Poskytuje pokročilé návrhy úprav, které pomáhají vylepšit gramaticky správné věty a odstavce.
- Nabízí generativní nástroj AI, který pomáhá s psaním a přepisováním obsahu.
- Zajišťuje, že veškerý obsah je originální, pomocí kontroly plagiátů.
Omezení Grammarly
- Některé automatické opravy jmen a jiných jedinečných slov mohou narušit zážitek z psaní.
- Mnoho funkcí, včetně pokročilých návrhů úprav a integrací mimo prohlížeč, není v bezplatné verzi k dispozici.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
8. Intercom
Díky rozmachu umělé inteligence v oblasti marketingové automatizace se nástroje jako Intercom stávají stále důležitějšími nástroji inbound marketingu. Uživatelé mohou využívat živý chat a chatbot s umělou inteligencí, které zlepšují komunikaci se stávajícími i potenciálními zákazníky.
Nejlepší funkce Intercomu
- Sdílená schránka umožňuje vašim týmům prodeje, marketingu a zákaznických služeb zůstat na stejné vlně.
- Možnosti doručení prostřednictvím více kanálů jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek, e-mailu a SMS.
- Rozsáhlá znalostní báze a knihovna nápovědy rozšiřují nástroj a optimalizují jeho používání v průběhu času.
- Působivá snadnost použití, zejména s ohledem na komplexní AI engine běžící na pozadí.
Omezení Intercomu
- Blokátory reklam někdy označují nástroj Intercom jako reklamu, což snižuje jeho účinnost.
- Individuální zákaznická podpora může být pomalá
Ceny Intercomu
- Standard: 74 $/měsíc
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (970+ recenzí)
9. Hello Bar
Jak napovídá jeho přátelský název, Hello Bar je nástroj pro získávání potenciálních zákazníků, který se integruje přímo do vaší webové stránky. Odtud vám různé možnosti vyskakovacích oken, lišt a posuvníků pomohou upoutat pozornost vašeho publika, přeměnit je na potenciální zákazníky a zlepšit váš inbound marketing.
Nejlepší funkce Hello Bar
- Široká škála možností pro získávání více potenciálních zákazníků z webových stránek činí z tohoto nástroje jeden z nejuniverzálnějších nástrojů pro získávání potenciálních zákazníků v rámci inbound marketingu.
- Posuvné lišty upoutají pozornost vašeho publika, aniž by odváděly pozornost od ostatního obsahu inbound marketingu.
- Uživatelské upozornění mohou odesílat cílené zprávy návštěvníkům webových stránek v klíčových momentech jejich cesty.
- Pokročilé cílení vám umožňuje zaměřit zprávy na nejrelevantnější body.
Omezení Hello Bar
- Umí pouze zachytit potenciální zákazníky, zatímco někteří jeho konkurenti poskytují komplexnější nástroje pro automatizaci marketingu a inbound marketing.
- Omezená funkce upozornění při vstupu nových potenciálních zákazníků do systému
Ceny Hello Bar
- Starter: Navždy zdarma
- Růst: 29 $/měsíc
- Premium: 49 $/měsíc
- Elite: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hello Bar
- G2: 3,5/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
10. Calendly
Žádná diskuse o nástrojích pro inbound marketing by nebyla úplná, aniž by se alespoň zohlednil marketingový kalendář. Naštěstí je Calendly nejlepší na trhu, pokud jde o plánování schůzek online, a to jak interních, tak s potenciálními zákazníky, kteří čekají, až je oslovíte a představíte jim svou nabídku.
Nejlepší funkce Calendly
- Nativní integrace kalendáře, která zabraňuje dvojím rezervacím nebo překrývání termínů a umožňuje automaticky označovat schůzky v kalendářích všech zúčastněných stran.
- Integrace se sdílenými kalendáři pro týmy inbound marketingu, které nepřidělují konkrétní potenciální zákazníky konkrétním členům týmu pro další sledování.
- Rozsáhlá knihovna integrací Calendly s dalšími nástroji pro inbound marketing, jako je ClickUp.
- Funkce automatizace marketingu prostřednictvím automatizovaných následných akcí a dalších informací, které můžete zaslat před plánovanými schůzkami.
Omezení Calendly
- Příležitostné výpadky, které mohou narušit proces plánování na obou stranách
- Může být obtížné synchronizovat velké množství kalendářů v rámci podnikových operací inbound marketingu.
Ceny Calendly
- Základní: Vždy zdarma
- Essentials: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionálové: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
Přesvědčte a získejte své publikum pomocí nejlepších nástrojů pro inbound marketing
Strategie inbound marketingu jsou komplexní, takže není překvapením, že neexistuje jediný „nejlepší“ nástroj pro inbound marketing.
Nejlepší strategie místo toho využívají kombinaci nástrojů a hledají způsoby, jak je integrovat pro dosažení optimálního výkonu.
Vezměme si jako příklad ClickUp. Náš software nepředstírá, že nabízí plánování sociálních médií nebo pokročilou webovou analytiku. Může se však integrovat s nástroji pro inbound marketing, které tyto služby poskytují, a vytvořit tak centrum pro vše, co se týká inbound marketingu.
Na co tedy čekáte? Pokud chcete posílit své aktivity v oblasti inbound marketingu, teď je ten správný čas začít.