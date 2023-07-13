ClickUp blog
21 nejlepších integrací Calendly, které byste měli znát v roce 2025

13. července 2023

Calendly se rychle stal jednou z předních aplikací pro plánování kalendáře, a to z dobrého důvodu. Tento software vám umožňuje rychle vytvořit online kalendář a nechat vaše zákazníky vybrat si časové sloty, které jim nejlépe vyhovují pro schůzku s vámi.

Další skvělou věcí na tomto nástroji je několik dostupných integrací Calendly. Jeho API lze snadno integrovat s více než 30 nejoblíbenějšími aplikacemi na webu, včetně ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook a mnoha dalších.

Rozhodli jsme se sestavit seznam 21 nejlepších integrací Calendly, které vám usnadní vytváření nových událostí přímo v těchto aplikacích a jejich automatickou synchronizaci s vaším účtem.

21 nejlepších integrací Calendly, které právě teď potřebujete

1. ClickUp

Integrace ClickUp s Calendly
Přístup k ClickUp na jakémkoli zařízení, kdekoli a kdykoli

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může přizpůsobit jakékoli velikosti týmu – ať už pracuje na dálku nebo v kanceláři – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.

Integrace Calendly s ClickUp je plná funkcí, které vám ušetří čas, takže můžete sledovat schůzky spolu s úkoly a projekty na jednom místě! Pokud potřebujete další důvod: informace o událostech se automaticky importují do ClickUp, kdykoli někdo naplánuje čas v Calendly. 🤩

ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps je vše, co potřebujete k vytváření a rozvíjení svých nápadů jedním dotykem. Umožňuje vám:

  • Vytvářejte a plánujte své úkoly a podúkoly
  • Pozvěte a sdílejte svůj projekt s osobami mimo váš pracovní prostor.
  • Filtrujte prázdné větve pro jasný přehled o svých nejdůležitějších úkolech.
Plánujte a organizujte projekty, nápady nebo stávající úkoly v ClickUp a získejte dokonalý vizuální přehled.

ClickUp Notepad

Udržujte své poznámky a úkoly přehledně uspořádané pomocí kontrolních seznamů.

Když nemůžete najít pero a papír, abyste si zapsali své nápady, můžete se obrátit na ClickUp Notepad:

  • Otevřete si poznámky v režimu celé obrazovky.
  • Formátování s úpravami bohatého textu
  • Dělejte si poznámky při procházení webu

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard zaujme vaši prezentaci tím, že vám umožní:

  • Do svého projektu vložte tvary, obrázky a spojovací prvky.
  • Přístup k tlačítkům pro úpravy pomocí klávesových zkratek
  • Nastavte si Whiteboard pro osobní použití
Brainstormujte, přidávejte poznámky a shromažďujte své nejlepší nápady na kreativní plátno.

✅ Výhody ClickUp

  • Organizujte logistiku a přizpůsobujte akční plány na základě jednotlivých harmonogramů.
  • K dispozici na jakémkoli zařízení – mobilním, stolním počítači, hlasových asistentech a dalších.
  • Zobrazte si všechny své klienty a jejich dostupnost v kalendáři na jednom místě.
  • Získejte pomoc od nejlépe hodnocené zákaznické podpory v oboru.
  • Propojte svůj účet ClickUp s více než 100 integracemi

❌ Nevýhody ClickUp

  • Ne všechny zobrazení ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím! 🔮
  • Žádná funkce exportu z řídicího panelu

💸 Ceny ClickUp

👉 Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

💬 Hodnocení zákazníků ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 3 880 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy Calendly!

2. Typeform

Integrace Typeform s Calendly
prostřednictvím Typeform

Typeform je nástroj, který se stal populárním pro online průzkumy, kvízy a konverzace. Pouhými několika kliknutími můžete přidat Calendly do svého Typeformu a umožnit respondentům rezervovat si s vámi schůzky.

Integrace Calendly-Typeform vám poskytuje větší pohodlí, lepší organizaci a větší transparentnost. Jakékoli změny provedené na jedné straně se okamžitě promítnou i na druhé straně.

✅ Výhody Typeform

  • Umožňuje vám neomezený počet formulářů a průzkumů
  • Dobrý tým zákaznické podpory
  • Krásně navržená rozhraní
  • Snadné vytváření formulářů
  • Nabízí bezplatné API

Nevýhody Typeform

  • Není k dispozici na zařízeních Android.
  • Relativně vysoké ceny

💸 Ceny Typeform

  • Typeform nabízí bezplatný tarif pro až 100 odpovědí měsíčně. Uživatelé mohou také využít placené tarify od 29 $ měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků Typeform

  • G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)

3. Slack

Integrace Slacku s Calendly
prostřednictvím Slacku

Slack je přední nástroj pro zvýšení produktivity, který můžete použít k plánování schůzek nebo odesílání a přijímání zpráv od klientů a spolupracovníků. Dobře funguje s Calendly, díky čemuž jsou vaše schůzky přístupnější pro klienty i váš tým. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších integrací Calendly, protože umožňuje pozvat nové uživatele, přidat podrobnosti o schůzce a odeslat připomenutí účastníkům.

✅ Výhody Slacku

  • Vytvořte soukromé, veřejné, sdílené nebo vícepracovní kanály
  • Responzivní pro stolní počítače a mobilní zařízení
  • Vytvářejte kanály se svou společností
  • Sdílejte úkoly bez námahy

❌ Nevýhody Slacku

  • Příliš mnoho oznámení může odvádět pozornost
  • Omezené úložiště souborů v závislosti na vašem tarifu
  • Automatické mazání konverzací po 2 týdnech

💸 Ceny Slacku

  • Slack nabízí bezplatné a placené tarify od 6,67 $/měsíc na uživatele.

💬 Hodnocení zákazníků Slack

  • G2: 4,5/5 (více než 29 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 21 000 recenzí)

4. Webex

Integrace Webexu s Calendly
prostřednictvím Webexu

Tento webový nástroj pro videokonference se integruje s Calendly, takže můžete podrobnosti o schůzce zahrnout do svého kalendáře. Také udržuje všechny účastníky v obraze tím, že jim zasílá připomenutí důležitých událostí.

Integrace Webex-Calendly může být ideální pro vás, pokud jste neustále na cestách a chcete mít jistotu, že nikdy nezmeškáte důležité schůzky nebo termíny.

✅ Výhody Webexu

  • Rychle prezentuje přednášející a umožňuje rychlé vytváření tabulek.
  • Záznamy schůzek pro offline reference
  • Hladký průběh online schůzek
  • Responzivní na všech zařízeních
  • Jednoduché uživatelské rozhraní

❌ Nevýhody Webexu

  • Uživatelé si musí před použitím stáhnout plugin.
  • Internet Explorer je výchozí prohlížeč.
  • Nízká kvalita webové verze

💸 Ceny Webexu

  • Webex nabízí základní bezplatný tarif, který umožňuje účast až 100 účastníků. Prémiové tarify začínají na 13,50 USD za měsíc.

💬 Hodnocení zákazníků Webex

  • G2: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 6 000 recenzí)

5. HubSpot

Integrace HubSpot s Calendly
prostřednictvím HubSpot

Integrace mezi HubSpot a Calendly vám umožňuje hladce synchronizovat vaše události a vytvořit tak proud aktivit v HubSpot. To otevírá nové možnosti pro následné kroky.

Integrace HubSpot vám také pomůže ukládat informace o nových kontaktech a zároveň aktualizovat stávající databázi o nové aktivity. Díky této funkci budete mít čas soustředit se na jiné důležité činnosti, jako je rozvíjení vztahů se zákazníky.

✅ Výhody HubSpot

  • Sloučí všechny vaše soubory na jednom místě
  • Snadná integrace s jinými nástroji
  • Nabízí výukový program prostřednictvím HubSpot Academy.
  • Uživatelsky přívětivá platforma

❌ Nevýhody HubSpot

  • V porovnání s jinými nástroji ve své kategorii poměrně drahé.
  • Poplatky za technickou podporu mohou být nákladné.
  • Bezplatná zkušební verze omezená na sedm dní
  • Žádné jednorázové měsíční fakturace

💸 Ceny HubSpot

  • HubSpot nabízí bezplatné a placené tarify od 50 USD/měsíc, fakturované ročně.

💬 Hodnocení zákazníků HubSpot

  • G2: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)

6. LinkedIn

Integrace LinkedIn s Calendly
prostřednictvím LinkedIn

Pomocí rozšíření prohlížeče Calendly můžete využít automatizaci plánování při zasílání zpráv na LinkedIn. Usnadňuje sdílení odkazu Calendly s potenciálními zákazníky a kandidáty, aniž byste museli opustit svou stránku LinkedIn.

Můžete také ručně vybrat speciální schůzky pro VIP a významné kontakty. Při plánování skupinové schůzky vám integrace pomůže vytvořit anketu, ve které si pozvaní účastníci mohou vybrat čas, který vyhovuje všem.

✅ Výhody LinkedIn

  • Cenově výhodné pro jednotlivce pracující s omezeným rozpočtem
  • Neustálý proud novinek
  • Rozsáhlé možnosti networkingu
  • Přátelský k vyhledávačům

❌ Nevýhody LinkedIn

  • K dokončení nastavení profilu je vyžadováno příliš mnoho osobních údajů.
  • Příliš mnoho spamových zpráv
  • Trvá to nějakou dobu, než si vás všimnou
  • Nákladné prémiové tarify

💸 Ceny LinkedIn

  • LinkedIn nabízí bezplatný tarif a prémiové tarify od 29,99 $ měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků na LinkedIn

  • G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)

7. ActiveCampaign

Integrace ActiveCampaign s Calendly
prostřednictvím ActiveCampaign

ActiveCampaign je automatizační platforma, která pomáhá firmám navazovat smysluplné vztahy se svými zákazníky. Personalizace, centralizovaná komunikace a segmentace jsou škálovatelné napříč všemi kanály a po celou dobu životního cyklu zákazníka. Uživatelé mohou svůj prodejní proces ještě více urychlit integrací ActiveCampaign s Calendly pro automatické plánování schůzek!

✅ Výhody ActiveCampaign

  • Automaticky vyplňujte svůj kalendář schůzkami a využívejte informace shromážděné z rezervačního procesu Calendly.
  • Vytvářejte nebo aktualizujte nabídky ve svém prodejním procesu, když kontakt rezervuje, mění nebo ruší schůzku v Calendly.
  • Přidávejte kontakty do konkrétních seznamů nebo segmentů na základě informací, které poskytují.
  • Snadno mapujte své vlastní otázky pomocí vlastních polí v ActiveCampaign.

❌ Nevýhody ActiveCampaign

  • Přizpůsobení je nabízeno v placených prémiových tarifech.
  • Nedostatečné možnosti přizpůsobení designu formulářů a automatizace

💸 Ceny ActiveCampaign

  • Požádejte o cenovou nabídku od ActiveCampaign

💬 Hodnocení zákazníků ActiveCampaign

  • G2: 4,6/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 1 600 recenzí)

8. Workato

Integrace Workato s Calendly
prostřednictvím Workato

Workato je automatizační platforma, která zlepšuje procesy pro zaměstnance a zákazníky tím, že snižuje množství zdrojů potřebných k provedení práce. Uživatelé mají možnost nastavit konkrétní spouštěče a akce, které zjednodušují složité pracovní postupy.

✅ Výhody Workato

  • Recepty Workato lze vytvářet od základu nebo pomocí šablon.
  • Rozsáhlá knihovna integrací s nativními konektory
  • Knihovna komunity s nápady na automatizaci

❌ Nevýhody Workato

  • Náročné osvojování a školení členů týmu
  • Není k dispozici žádný bezplatný tarif.

💸 Ceny Workato

  • Požádejte o individuální nabídku od Workato

💬 Hodnocení zákazníků Workato

  • G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)

9. Zapier

Integrace Zapier s Calendly
prostřednictvím Zapier

Zapier je výkonný nástroj, který vám umožňuje propojit několik aplikací, aby spolupracovaly s vaším účtem Calendly. Při jeho použití můžete spustit událost v jedné aplikaci, když jiná aplikace přijme konkrétní příkaz.

Tuto integraci máme v našem seznamu integrací Calendly rádi, protože odstraňuje zátěž administrativních úkolů a umožňuje vám věnovat se nejdůležitějším prioritám. Bohužel k ní máte přístup pouze v rámci profesionálního tarifu Calendly.

✅ Výhody Zapier

  • Výkonná automatizace úkolů pomocí funkce Zap
  • Snadno použitelný a pohodlný ovládací panel
  • Komplexní historie úkolů
  • Flexibilní ceny

❌ Nevýhody Zapier

  • Naučit se je může být náročné
  • Opravu chyb může trvat nějakou dobu.
  • Nepodporuje všechny integrace.
  • Prémiové aplikace mohou vyžadovat vyšší úroveň
  • Havárie Zaps

💸 Ceny Zapier

  • Zapier nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 19,99 $ měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků Zapier

  • G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)

10. Zoho

Integrace Zoho s Calendly
prostřednictvím Zoho

Zoho je komplexní cloudová sada pro firmy. Nabízí širokou škálu užitečných aplikací, od řízení projektů po účetnictví.

Svůj účet Zoho můžete integrovat s Calendly a zobrazit tak všechny události, které vaši klienti rezervují nebo ruší. Pokud máte tuto integraci, nemusíte Zoho opouštět, abyste mohli nastavit schůzky v Calendly. Vše se odehrává v rozhraní vašeho účtu.

✅ Výhody Zoho

  • Snadný přístup k relevantním údajům o zákaznících
  • Snadné přizpůsobení různým potřebám
  • Podporuje stovky dalších integrací
  • Výhodné cenové plány

❌ Nevýhody Zoho

  • Problémy s nástroji pro správu kampaní
  • Složité importování ze sociálních sítí
  • Zákaznická podpora vyžaduje čas
  • Uživatelé mohou narazit na chyby.

💸 Ceny Zoho

  • Zoho nabízí bezplatné a placené tarify od 31 $ měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků Zoho

  • G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 5 400 recenzí)

11. Pendo

Integrace Pendo s Calendly
prostřednictvím Pendo

Pendo je platforma pro přijetí produktu, která poskytuje návody prostřednictvím průvodců v aplikaci, aby zlepšila zapojení zákazníků a přijetí funkcí. Podniky jsou tak schopny poskytovat výjimečné digitální zážitky a maximalizovat retenci zákazníků. S Calendly mohou týmy vložit výzvu k domluvení schůzky Calendly do zprávy v aplikaci.

✅ Výhody Pendo

  • Automatizujte plánování schůzek a snižte tak manuální práci.
  • Využijte behaviorální data k lepšímu zacílení zpráv o schůzkách
  • K dispozici všem uživatelům Pendo Guide.

❌ Nevýhody Pendo

  • Možnosti přizpůsobení jsou u profilů zákazníků omezené.
  • Podmíněná pravidla mohou být obtížná nastavit.

💸 Ceny Pendo

  • Požádejte o cenovou nabídku od společnosti Pendo

💬 Hodnocení zákazníků Pendo

  • G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)

12. Salesforce

Integrace Salesforce s Calendly
prostřednictvím Salesforce

Integrace Salesforce-Calendly usnadňuje plánování schůzek s novými potenciálními zákazníky tím, že generuje nové potenciální zákazníky nebo příležitosti. Integrace také aktualizuje již existující data pro uložené potenciální zákazníky.

Integrace vašeho účtu Salesforce s Calendly vytvoří více času na prodej pro vaše obchodní zástupce a zároveň poskytne vašemu vrcholovému managementu přesné údaje pro rozhodování během schůzek.

✅ Výhody Salesforce

  • Ovládací panel lze přizpůsobit
  • Kompatibilní s téměř všemi zařízeními

❌ Nevýhody Salesforce

  • Nevhodné pro malé podniky
  • Složité na naučení a přizpůsobení
  • Špatná zákaznická podpora

💸 Ceny Salesforce

  • Salesforce nabízí placené tarify od 25 USD/měsíc na uživatele.

💬 Hodnocení zákazníků Salesforce

  • G2: 4,2/5 (více než 12 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 16 000 recenzí)

13. Mailchimp

Integrace Mailchimp s Calendly
prostřednictvím Mailchimp

Mailchimp je efektivní způsob, jak naplánovat, kdy a kam posílat e-maily. Pomáhá vám také spravovat vaše aktivity na sociálních médiích a další CRM.

Integrace Calendly-Mailchimp vám umožňuje synchronizovat data vašich pozvaných hostů z Calendly do vašeho účtu Mailchimp. Jakmile tyto informace získáte, můžete je použít k vytvoření automatizovaných úkolů, včetně zasílání následných e-mailů.

✅ Výhody Mailchimp

  • Snadný přístup k komplexním srovnávacím metrikám
  • Přizpůsobitelné šablony e-mailů
  • Umožňuje více integrací

❌ Nevýhody Mailchimp

  • Náročné nastavení webu založeného na členství
  • Není příliš mnoho možností šablon
  • Neohrabané rozhraní

💸 Ceny Mailchimp

  • Mailchimp nabízí bezplatné a placené tarify od 11 USD za měsíc.

💬 Hodnocení zákazníků Mailchimp

  • G2: 4,3/5 (více než 11 600 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)

14. Stripe

Integrace Stripe s Calendly
prostřednictvím Stripe

Online platby by měly být co nejjednodušší a nejplynulejší, zejména pro menší nebo novější firmy. Díky integraci Stripe je přijímání plateb kreditními kartami pro uživatele Calendly hračkou.

Při jeho používání můžete přijímat platby v jakékoli měně. Navíc můžete ušetřit čas tím, že platební podmínky zahrnete do procesu plánování.

✅ Výhody Stripe

  • Podporuje velké množství integrací
  • Transparentní platební proces
  • Spolehlivá zákaznická podpora
  • Žádné skryté poplatky

❌ Nevýhody Stripe

  • Omezeno pouze na 44 zemí.
  • Nastavení může vyžadovat odborné znalosti.

💸 Ceny Stripe

  • Stripe nabízí ceny podle skutečného využití na základě plateb, které zpracujete.

💬 Hodnocení zákazníků Stripe

  • G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)

15. PayPal

Integrace PayPal s Calendly
prostřednictvím PayPal

Integrace PayPal s Calendly usnadňuje žádání o platby za schůzky. Jediným kliknutím můžete klientům zaslat fakturu z PayPal po naplánování schůzky prostřednictvím Calendly.

Faktury jsou poté odeslány na váš účet PayPal, takže je můžete prohlížet na jednom místě. Integrace Calendly a PayPal je nejen jednoduchá, ale také nákladově efektivní a pohodlná.

✅ Výhody PayPal

  • Časté slevy pro věrné zákazníky
  • Zaznamenává každou transakci
  • Mobilní responzivita
  • Bezpečné šifrování

❌ Nevýhody PayPal

  • Může zmrazit váš účet
  • Hlavní cíl podvodů a phishingových pokusů
  • Nežádoucí zákaznická podpora

💸 Ceny PayPal

  • Poplatky za zpracování plateb PayPal se pohybují od 1,9 do 3,5 procenta za transakci.

💬 Hodnocení zákazníků PayPal

  • G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 21 000 recenzí)

16. GoToMeeting

Integrace gotomeeting s calendly
prostřednictvím GoToMeeting

GoToMeeting je platforma, která umožňuje komukoli plánovat schůzky a hovory nad rámec kalendářové služby. Propojením účtu GoToMeeting s Calendly můžete snadno vytvářet vhodné konferenční odkazy pro své události.

✅ Výhody GoToMeeting

  • Plná kontrola nad účastníky
  • Snadné sdílení dokumentů
  • Vhodné pro velké schůzky
  • Podporuje několik integrací

❌ Nevýhody GoToMeeting

  • Vyžaduje vybavení nejvyšší kvality
  • Možnosti chatu mohou být omezené.
  • Pro připojení může být potřeba velká šířka pásma.

💸 Ceny GoToMeeting

  • Plány GoToMeeting začínají na 12 USD měsíčně při roční fakturaci.

💬 Hodnocení zákazníků GoToMeeting

  • G2: 4,2/5 (více než 12 800 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)

17. Intercom

Integrace Intercomu s Calendly
prostřednictvím Intercomu

Pokud používáte Intercom pro živý chat, můžete jej použít k přenesení konverzací přímo do Calendly. Aplikace Calendly pro Intercom umožňuje vašim nejlepším potenciálním zákazníkům naplánovat schůzky s vámi přímo přes Messenger.

Jakmile si vaši potenciální zákazníci domluví hovor, Calendly vytvoří událost a přidá ji do vašeho kalendáře spolu se všemi odkazy a připomenutími.

✅ Výhody Intercomu

  • Krásné a uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Umožňuje celou řadu integrací
  • Podporuje boty a živý chat
  • Přizpůsobitelné chatboty

❌ Nevýhody Intercomu

  • Nestabilní, matoucí a drahý cenový model
  • Omezeno pouze na webové stránky
  • S jinými CRM systémy to trvá déle
  • Nepřátelská zákaznická podpora

💸 Ceny Intercomu

  • Intercom nabízí bezplatné a placené tarify od 59 $/měsíc.

💬 Hodnocení zákazníků Intercom

  • G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)

18. Zendesk

Integrace Zendesk s Calendly
prostřednictvím Zendesk

Integrace Zendesk Calendly vám umožňuje efektivně a okamžitě vytvářet a prohlížet schůzky. Je to také rychlý způsob, jak zobrazit kontakty na tikety ve vašem účtu Zendesk.

✅ Výhody Zendesk

  • All-in-one řešení pro širokou škálu zákazníků
  • Pohodlná a spolehlivá řešení pro živý chat
  • Podrobné reporty a analytika
  • Stovky integrací Zendesk
  • K dispozici je mobilní verze.
  • Flexibilní ceny

❌ Nevýhody Zendesk

  • Pro malé organizace poměrně drahé
  • Pro nové uživatele obtížné pochopení
  • Potíže s exportem dat
  • Problémy s navigací

💸 Ceny Zendesk

  • Zendesk nabízí bezplatné a placené tarify od 5 USD za uživatele a měsíc.

💬 Hodnocení zákazníků Zendesk

  • G2: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)

19. HoneyBook

Integrace honeybook s calendly
prostřednictvím HoneyBook

HoneyBook usnadňuje rezervace zákazníků, správu projektů, konzultace a zasílání faktur. Svůj účet Calendly můžete propojit s HoneyBook, abyste vytvořili plynulý pracovní postup a synchronizovali důležitá data mezi oběma účty.

✅ Výhody HoneyBook

  • Dashboard podporuje zobrazení několika úkolů najednou.
  • Přizpůsobitelné účty
  • Automatické faktury
  • Má mobilní aplikaci

❌ Nevýhody HoneyBook

  • Náročné vytváření projektů
  • Podporuje pouze několik integrací
  • Nevhodné pro velké týmy
  • Omezené možnosti platby

💸 Ceny HoneyBook

  • HoneyBook nabízí neomezený tarif za 39 $ měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků HoneyBook

  • G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)

20. Microsoft Teams

Integrace Microsoft Teams s Calendly
prostřednictvím Microsoft Teams

Microsoft Teams kombinuje chat, videohovory a webové konference do jednoho rozhraní, což uživatelům umožňuje spolupracovat.

Integrace Microsoft Teams-Calendly vám umožní rychle začít plánovat schůzky s klienty a potenciálními zákazníky.

Pomocí jednoduchého propojení s vašimi účty můžete začít pracovat na události pomocí obou platforem a sdílet pozvánky do kalendáře přímo z aplikace Microsoft Teams, což umožňuje plynulou spolupráci.

✅ Výhody Microsoft Teams

  • Užitečná zákaznická podpora
  • Hladký proces zálohování souborů
  • Zdarma pro uživatele Microsoft 365

❌ Nevýhody Microsoft Teams

  • Příliš mnoho zbytečných nástrojů, které zaplňují úložiště
  • Bezpečnostní rizika
  • Omezený počet kanálů na tým

💸 Ceny Microsoft Teams

  • Microsoft Teams je zdarma pro všechny uživatele Microsoft 365 s prémiovými tarify od 5 USD měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků Microsoft Teams

  • G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)

21. Google Analytics

Integrace Google Analytics s Calendly
prostřednictvím Google Analytics

Propojením účtu Calendly s Google Analytics snadno zjistíte, které dny a časy jsou nejoblíbenější. Získáte tak cenné informace o tom, kdy jsou zákazníci k dispozici, a to na podrobnější úrovni.

Pokud máte nástroj, který vám pomáhá měřit konverzní trychtýře kampaní, můžete ušetřit čas i peníze ve svých marketingových strategiích.

Integrace Calendly-Google Analytics je k dispozici pouze uživatelům s účtem Professional Calendly nebo vyšším.

✅ Výhody Google Analytics

  • Zvýšená viditelnost
  • Komplexní analýza dat
  • Mobilní responzivita
  • Noví uživatelé se mohou učit v Analytics Academy.

❌ Nevýhody Google Analytics

  • Plán 360 není vhodný pro mikropodniky.

💸 Ceny Google Analytics

  • Google Analytics nabízí bezplatný tarif a prémiový tarif 360, jehož cena začíná na 12 500 USD měsíčně.

💬 Hodnocení zákazníků Google Analytics

  • G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)

Proměňte své řízení projektů pomocí nejlepších integrací Calendly.

I když může být těžké rozhodnout se, který CRM systém je nejlepší pro integraci s vaším účtem Calendly, máme pro vás perfektní řešení. Vzhledem k rušnému tempu, které provází projektové řízení, potřebujete nástroj, který vám umožní přístup ke všem vašim schůzkám prostřednictvím jednoho dashboardu a zároveň zefektivní komunikaci s vašimi klienty.

ClickUp je bezplatný nástroj, který vám nabízí komplexní řešení pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Jeho bezplatné funkce vám umožňují využívat automatizaci, vytvářet a přiřazovat úkoly a snadno pracovat na svých cílech.

Zaregistrujte se ještě dnes a zdvojnásobte svou produktivitu s menším časovým a větším časovým nasazením.

