21 nejlepších integrací Calendly, které byste měli znát v roce 2025

Calendly se rychle stal jednou z předních aplikací pro plánování kalendáře, a to z dobrého důvodu. Tento software vám umožňuje rychle vytvořit online kalendář a nechat vaše zákazníky vybrat si časové sloty, které jim nejlépe vyhovují pro schůzku s vámi.
Další skvělou věcí na tomto nástroji je několik dostupných integrací Calendly. Jeho API lze snadno integrovat s více než 30 nejoblíbenějšími aplikacemi na webu, včetně ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook a mnoha dalších.
Rozhodli jsme se sestavit seznam 21 nejlepších integrací Calendly, které vám usnadní vytváření nových událostí přímo v těchto aplikacích a jejich automatickou synchronizaci s vaším účtem.
21 nejlepších integrací Calendly, které právě teď potřebujete
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může přizpůsobit jakékoli velikosti týmu – ať už pracuje na dálku nebo v kanceláři – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.
Integrace Calendly s ClickUp je plná funkcí, které vám ušetří čas, takže můžete sledovat schůzky spolu s úkoly a projekty na jednom místě! Pokud potřebujete další důvod: informace o událostech se automaticky importují do ClickUp, kdykoli někdo naplánuje čas v Calendly. 🤩
ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps je vše, co potřebujete k vytváření a rozvíjení svých nápadů jedním dotykem. Umožňuje vám:
- Vytvářejte a plánujte své úkoly a podúkoly
- Pozvěte a sdílejte svůj projekt s osobami mimo váš pracovní prostor.
- Filtrujte prázdné větve pro jasný přehled o svých nejdůležitějších úkolech.
ClickUp Notepad
Když nemůžete najít pero a papír, abyste si zapsali své nápady, můžete se obrátit na ClickUp Notepad:
- Otevřete si poznámky v režimu celé obrazovky.
- Formátování s úpravami bohatého textu
- Dělejte si poznámky při procházení webu
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard zaujme vaši prezentaci tím, že vám umožní:
- Do svého projektu vložte tvary, obrázky a spojovací prvky.
- Přístup k tlačítkům pro úpravy pomocí klávesových zkratek
- Nastavte si Whiteboard pro osobní použití
✅ Výhody ClickUp
- Organizujte logistiku a přizpůsobujte akční plány na základě jednotlivých harmonogramů.
- K dispozici na jakémkoli zařízení – mobilním, stolním počítači, hlasových asistentech a dalších.
- Zobrazte si všechny své klienty a jejich dostupnost v kalendáři na jednom místě.
- Získejte pomoc od nejlépe hodnocené zákaznické podpory v oboru.
- Propojte svůj účet ClickUp s více než 100 integracemi
❌ Nevýhody ClickUp
- Ne všechny zobrazení ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím! 🔮
- Žádná funkce exportu z řídicího panelu
💸 Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití) Kanbanové tabule Neomezený počet úkolů a členů Spolupracující dokumenty Podpora 24/7 a další
- Kanbanové tabule
- Neomezený počet úkolů a členů
- Spolupracující dokumenty
- Podpora 24/7 a další
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc) Vše, co obsahuje tarif Free Forever Správa zdrojů Neomezené úložiště, dashboardy, vlastní pole Agilní reportování a další
- Vše v plánu Free Forever
- Správa zdrojů
- Neomezené úložiště, řídicí panely, vlastní pole
- Agilní reporting a další
- Business Plan (nejvhodnější pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc) Vše, co obsahuje Unlimited Plan Vlastní reporty Pokročilá automatizace, sledování času a funkce Dashboardu Časové osy, myšlenkové mapy a další
- Vše v neomezeném tarifu
- Vlastní reporty
- Pokročilá automatizace, sledování času a funkce řídicího panelu
- Časové osy, myšlenkové mapy a další
- Kanbanové tabule
- Neomezený počet úkolů a členů
- Spolupracující dokumenty
- Podpora 24/7 a další
- Vše v plánu Free Forever
- Správa zdrojů
- Neomezené úložiště, řídicí panely, vlastní pole
- Agilní reporting a další
- Vše v neomezeném tarifu
- Vlastní reportování
- Pokročilá automatizace, sledování času a funkce řídicího panelu
- Časové osy, myšlenkové mapy a další
👉 Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
💬 Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 3 880 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Calendly!
2. Typeform
Typeform je nástroj, který se stal populárním pro online průzkumy, kvízy a konverzace. Pouhými několika kliknutími můžete přidat Calendly do svého Typeformu a umožnit respondentům rezervovat si s vámi schůzky.
Integrace Calendly-Typeform vám poskytuje větší pohodlí, lepší organizaci a větší transparentnost. Jakékoli změny provedené na jedné straně se okamžitě promítnou i na druhé straně.
✅ Výhody Typeform
- Umožňuje vám neomezený počet formulářů a průzkumů
- Dobrý tým zákaznické podpory
- Krásně navržená rozhraní
- Snadné vytváření formulářů
- Nabízí bezplatné API
❌ Nevýhody Typeform
- Není k dispozici na zařízeních Android.
- Relativně vysoké ceny
💸 Ceny Typeform
- Typeform nabízí bezplatný tarif pro až 100 odpovědí měsíčně. Uživatelé mohou také využít placené tarify od 29 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
3. Slack
Slack je přední nástroj pro zvýšení produktivity, který můžete použít k plánování schůzek nebo odesílání a přijímání zpráv od klientů a spolupracovníků. Dobře funguje s Calendly, díky čemuž jsou vaše schůzky přístupnější pro klienty i váš tým. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších integrací Calendly, protože umožňuje pozvat nové uživatele, přidat podrobnosti o schůzce a odeslat připomenutí účastníkům.
✅ Výhody Slacku
- Vytvořte soukromé, veřejné, sdílené nebo vícepracovní kanály
- Responzivní pro stolní počítače a mobilní zařízení
- Vytvářejte kanály se svou společností
- Sdílejte úkoly bez námahy
❌ Nevýhody Slacku
- Příliš mnoho oznámení může odvádět pozornost
- Omezené úložiště souborů v závislosti na vašem tarifu
- Automatické mazání konverzací po 2 týdnech
💸 Ceny Slacku
- Slack nabízí bezplatné a placené tarify od 6,67 $/měsíc na uživatele.
💬 Hodnocení zákazníků Slack
- G2: 4,5/5 (více než 29 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 21 000 recenzí)
4. Webex
Tento webový nástroj pro videokonference se integruje s Calendly, takže můžete podrobnosti o schůzce zahrnout do svého kalendáře. Také udržuje všechny účastníky v obraze tím, že jim zasílá připomenutí důležitých událostí.
Integrace Webex-Calendly může být ideální pro vás, pokud jste neustále na cestách a chcete mít jistotu, že nikdy nezmeškáte důležité schůzky nebo termíny.
✅ Výhody Webexu
- Rychle prezentuje přednášející a umožňuje rychlé vytváření tabulek.
- Záznamy schůzek pro offline reference
- Hladký průběh online schůzek
- Responzivní na všech zařízeních
- Jednoduché uživatelské rozhraní
❌ Nevýhody Webexu
- Uživatelé si musí před použitím stáhnout plugin.
- Internet Explorer je výchozí prohlížeč.
- Nízká kvalita webové verze
💸 Ceny Webexu
- Webex nabízí základní bezplatný tarif, který umožňuje účast až 100 účastníků. Prémiové tarify začínají na 13,50 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Webex
- G2: 4,2/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 000 recenzí)
5. HubSpot
Integrace mezi HubSpot a Calendly vám umožňuje hladce synchronizovat vaše události a vytvořit tak proud aktivit v HubSpot. To otevírá nové možnosti pro následné kroky.
Integrace HubSpot vám také pomůže ukládat informace o nových kontaktech a zároveň aktualizovat stávající databázi o nové aktivity. Díky této funkci budete mít čas soustředit se na jiné důležité činnosti, jako je rozvíjení vztahů se zákazníky.
✅ Výhody HubSpot
- Sloučí všechny vaše soubory na jednom místě
- Snadná integrace s jinými nástroji
- Nabízí výukový program prostřednictvím HubSpot Academy.
- Uživatelsky přívětivá platforma
❌ Nevýhody HubSpot
- V porovnání s jinými nástroji ve své kategorii poměrně drahé.
- Poplatky za technickou podporu mohou být nákladné.
- Bezplatná zkušební verze omezená na sedm dní
- Žádné jednorázové měsíční fakturace
💸 Ceny HubSpot
- HubSpot nabízí bezplatné a placené tarify od 50 USD/měsíc, fakturované ročně.
💬 Hodnocení zákazníků HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
6. LinkedIn
Pomocí rozšíření prohlížeče Calendly můžete využít automatizaci plánování při zasílání zpráv na LinkedIn. Usnadňuje sdílení odkazu Calendly s potenciálními zákazníky a kandidáty, aniž byste museli opustit svou stránku LinkedIn.
Můžete také ručně vybrat speciální schůzky pro VIP a významné kontakty. Při plánování skupinové schůzky vám integrace pomůže vytvořit anketu, ve které si pozvaní účastníci mohou vybrat čas, který vyhovuje všem.
✅ Výhody LinkedIn
- Cenově výhodné pro jednotlivce pracující s omezeným rozpočtem
- Neustálý proud novinek
- Rozsáhlé možnosti networkingu
- Přátelský k vyhledávačům
❌ Nevýhody LinkedIn
- K dokončení nastavení profilu je vyžadováno příliš mnoho osobních údajů.
- Příliš mnoho spamových zpráv
- Trvá to nějakou dobu, než si vás všimnou
- Nákladné prémiové tarify
💸 Ceny LinkedIn
- LinkedIn nabízí bezplatný tarif a prémiové tarify od 29,99 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků na LinkedIn
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
7. ActiveCampaign
ActiveCampaign je automatizační platforma, která pomáhá firmám navazovat smysluplné vztahy se svými zákazníky. Personalizace, centralizovaná komunikace a segmentace jsou škálovatelné napříč všemi kanály a po celou dobu životního cyklu zákazníka. Uživatelé mohou svůj prodejní proces ještě více urychlit integrací ActiveCampaign s Calendly pro automatické plánování schůzek!
✅ Výhody ActiveCampaign
- Automaticky vyplňujte svůj kalendář schůzkami a využívejte informace shromážděné z rezervačního procesu Calendly.
- Vytvářejte nebo aktualizujte nabídky ve svém prodejním procesu, když kontakt rezervuje, mění nebo ruší schůzku v Calendly.
- Přidávejte kontakty do konkrétních seznamů nebo segmentů na základě informací, které poskytují.
- Snadno mapujte své vlastní otázky pomocí vlastních polí v ActiveCampaign.
❌ Nevýhody ActiveCampaign
- Přizpůsobení je nabízeno v placených prémiových tarifech.
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení designu formulářů a automatizace
💸 Ceny ActiveCampaign
- Požádejte o cenovou nabídku od ActiveCampaign
💬 Hodnocení zákazníků ActiveCampaign
- G2: 4,6/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 600 recenzí)
8. Workato
Workato je automatizační platforma, která zlepšuje procesy pro zaměstnance a zákazníky tím, že snižuje množství zdrojů potřebných k provedení práce. Uživatelé mají možnost nastavit konkrétní spouštěče a akce, které zjednodušují složité pracovní postupy.
✅ Výhody Workato
❌ Nevýhody Workato
- Náročné osvojování a školení členů týmu
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
💸 Ceny Workato
- Požádejte o individuální nabídku od Workato
💬 Hodnocení zákazníků Workato
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Zapier
Zapier je výkonný nástroj, který vám umožňuje propojit několik aplikací, aby spolupracovaly s vaším účtem Calendly. Při jeho použití můžete spustit událost v jedné aplikaci, když jiná aplikace přijme konkrétní příkaz.
Tuto integraci máme v našem seznamu integrací Calendly rádi, protože odstraňuje zátěž administrativních úkolů a umožňuje vám věnovat se nejdůležitějším prioritám. Bohužel k ní máte přístup pouze v rámci profesionálního tarifu Calendly.
✅ Výhody Zapier
- Výkonná automatizace úkolů pomocí funkce Zap
- Snadno použitelný a pohodlný ovládací panel
- Komplexní historie úkolů
- Flexibilní ceny
❌ Nevýhody Zapier
- Naučit se je může být náročné
- Opravu chyb může trvat nějakou dobu.
- Nepodporuje všechny integrace.
- Prémiové aplikace mohou vyžadovat vyšší úroveň
- Havárie Zaps
💸 Ceny Zapier
- Zapier nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 19,99 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
10. Zoho
Zoho je komplexní cloudová sada pro firmy. Nabízí širokou škálu užitečných aplikací, od řízení projektů po účetnictví.
Svůj účet Zoho můžete integrovat s Calendly a zobrazit tak všechny události, které vaši klienti rezervují nebo ruší. Pokud máte tuto integraci, nemusíte Zoho opouštět, abyste mohli nastavit schůzky v Calendly. Vše se odehrává v rozhraní vašeho účtu.
✅ Výhody Zoho
- Snadný přístup k relevantním údajům o zákaznících
- Snadné přizpůsobení různým potřebám
- Podporuje stovky dalších integrací
- Výhodné cenové plány
❌ Nevýhody Zoho
- Problémy s nástroji pro správu kampaní
- Složité importování ze sociálních sítí
- Zákaznická podpora vyžaduje čas
- Uživatelé mohou narazit na chyby.
💸 Ceny Zoho
- Zoho nabízí bezplatné a placené tarify od 31 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Zoho
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 400 recenzí)
11. Pendo
Pendo je platforma pro přijetí produktu, která poskytuje návody prostřednictvím průvodců v aplikaci, aby zlepšila zapojení zákazníků a přijetí funkcí. Podniky jsou tak schopny poskytovat výjimečné digitální zážitky a maximalizovat retenci zákazníků. S Calendly mohou týmy vložit výzvu k domluvení schůzky Calendly do zprávy v aplikaci.
✅ Výhody Pendo
- Automatizujte plánování schůzek a snižte tak manuální práci.
- Využijte behaviorální data k lepšímu zacílení zpráv o schůzkách
- K dispozici všem uživatelům Pendo Guide.
❌ Nevýhody Pendo
- Možnosti přizpůsobení jsou u profilů zákazníků omezené.
- Podmíněná pravidla mohou být obtížná nastavit.
💸 Ceny Pendo
- Požádejte o cenovou nabídku od společnosti Pendo
💬 Hodnocení zákazníků Pendo
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
12. Salesforce
Integrace Salesforce-Calendly usnadňuje plánování schůzek s novými potenciálními zákazníky tím, že generuje nové potenciální zákazníky nebo příležitosti. Integrace také aktualizuje již existující data pro uložené potenciální zákazníky.
Integrace vašeho účtu Salesforce s Calendly vytvoří více času na prodej pro vaše obchodní zástupce a zároveň poskytne vašemu vrcholovému managementu přesné údaje pro rozhodování během schůzek.
✅ Výhody Salesforce
- Ovládací panel lze přizpůsobit
- Kompatibilní s téměř všemi zařízeními
❌ Nevýhody Salesforce
- Nevhodné pro malé podniky
- Složité na naučení a přizpůsobení
- Špatná zákaznická podpora
💸 Ceny Salesforce
- Salesforce nabízí placené tarify od 25 USD/měsíc na uživatele.
💬 Hodnocení zákazníků Salesforce
- G2: 4,2/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 16 000 recenzí)
13. Mailchimp
Mailchimp je efektivní způsob, jak naplánovat, kdy a kam posílat e-maily. Pomáhá vám také spravovat vaše aktivity na sociálních médiích a další CRM.
Integrace Calendly-Mailchimp vám umožňuje synchronizovat data vašich pozvaných hostů z Calendly do vašeho účtu Mailchimp. Jakmile tyto informace získáte, můžete je použít k vytvoření automatizovaných úkolů, včetně zasílání následných e-mailů.
✅ Výhody Mailchimp
- Snadný přístup k komplexním srovnávacím metrikám
- Přizpůsobitelné šablony e-mailů
- Umožňuje více integrací
❌ Nevýhody Mailchimp
- Náročné nastavení webu založeného na členství
- Není příliš mnoho možností šablon
- Neohrabané rozhraní
💸 Ceny Mailchimp
- Mailchimp nabízí bezplatné a placené tarify od 11 USD za měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Mailchimp
- G2: 4,3/5 (více než 11 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
14. Stripe
Online platby by měly být co nejjednodušší a nejplynulejší, zejména pro menší nebo novější firmy. Díky integraci Stripe je přijímání plateb kreditními kartami pro uživatele Calendly hračkou.
Při jeho používání můžete přijímat platby v jakékoli měně. Navíc můžete ušetřit čas tím, že platební podmínky zahrnete do procesu plánování.
✅ Výhody Stripe
- Podporuje velké množství integrací
- Transparentní platební proces
- Spolehlivá zákaznická podpora
- Žádné skryté poplatky
❌ Nevýhody Stripe
- Omezeno pouze na 44 zemí.
- Nastavení může vyžadovat odborné znalosti.
💸 Ceny Stripe
- Stripe nabízí ceny podle skutečného využití na základě plateb, které zpracujete.
💬 Hodnocení zákazníků Stripe
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
15. PayPal
Integrace PayPal s Calendly usnadňuje žádání o platby za schůzky. Jediným kliknutím můžete klientům zaslat fakturu z PayPal po naplánování schůzky prostřednictvím Calendly.
Faktury jsou poté odeslány na váš účet PayPal, takže je můžete prohlížet na jednom místě. Integrace Calendly a PayPal je nejen jednoduchá, ale také nákladově efektivní a pohodlná.
✅ Výhody PayPal
- Časté slevy pro věrné zákazníky
- Zaznamenává každou transakci
- Mobilní responzivita
- Bezpečné šifrování
❌ Nevýhody PayPal
- Může zmrazit váš účet
- Hlavní cíl podvodů a phishingových pokusů
- Nežádoucí zákaznická podpora
💸 Ceny PayPal
- Poplatky za zpracování plateb PayPal se pohybují od 1,9 do 3,5 procenta za transakci.
💬 Hodnocení zákazníků PayPal
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 21 000 recenzí)
16. GoToMeeting
GoToMeeting je platforma, která umožňuje komukoli plánovat schůzky a hovory nad rámec kalendářové služby. Propojením účtu GoToMeeting s Calendly můžete snadno vytvářet vhodné konferenční odkazy pro své události.
✅ Výhody GoToMeeting
- Plná kontrola nad účastníky
- Snadné sdílení dokumentů
- Vhodné pro velké schůzky
- Podporuje několik integrací
❌ Nevýhody GoToMeeting
- Vyžaduje vybavení nejvyšší kvality
- Možnosti chatu mohou být omezené.
- Pro připojení může být potřeba velká šířka pásma.
💸 Ceny GoToMeeting
- Plány GoToMeeting začínají na 12 USD měsíčně při roční fakturaci.
💬 Hodnocení zákazníků GoToMeeting
- G2: 4,2/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
17. Intercom
Pokud používáte Intercom pro živý chat, můžete jej použít k přenesení konverzací přímo do Calendly. Aplikace Calendly pro Intercom umožňuje vašim nejlepším potenciálním zákazníkům naplánovat schůzky s vámi přímo přes Messenger.
Jakmile si vaši potenciální zákazníci domluví hovor, Calendly vytvoří událost a přidá ji do vašeho kalendáře spolu se všemi odkazy a připomenutími.
✅ Výhody Intercomu
- Krásné a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Umožňuje celou řadu integrací
- Podporuje boty a živý chat
- Přizpůsobitelné chatboty
❌ Nevýhody Intercomu
- Nestabilní, matoucí a drahý cenový model
- Omezeno pouze na webové stránky
- S jinými CRM systémy to trvá déle
- Nepřátelská zákaznická podpora
💸 Ceny Intercomu
- Intercom nabízí bezplatné a placené tarify od 59 $/měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Intercom
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
18. Zendesk
Integrace Zendesk Calendly vám umožňuje efektivně a okamžitě vytvářet a prohlížet schůzky. Je to také rychlý způsob, jak zobrazit kontakty na tikety ve vašem účtu Zendesk.
✅ Výhody Zendesk
- All-in-one řešení pro širokou škálu zákazníků
- Pohodlná a spolehlivá řešení pro živý chat
- Podrobné reporty a analytika
- Stovky integrací Zendesk
- K dispozici je mobilní verze.
- Flexibilní ceny
❌ Nevýhody Zendesk
- Pro malé organizace poměrně drahé
- Pro nové uživatele obtížné pochopení
- Potíže s exportem dat
- Problémy s navigací
💸 Ceny Zendesk
- Zendesk nabízí bezplatné a placené tarify od 5 USD za uživatele a měsíc.
💬 Hodnocení zákazníků Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
19. HoneyBook
HoneyBook usnadňuje rezervace zákazníků, správu projektů, konzultace a zasílání faktur. Svůj účet Calendly můžete propojit s HoneyBook, abyste vytvořili plynulý pracovní postup a synchronizovali důležitá data mezi oběma účty.
✅ Výhody HoneyBook
- Dashboard podporuje zobrazení několika úkolů najednou.
- Přizpůsobitelné účty
- Automatické faktury
- Má mobilní aplikaci
❌ Nevýhody HoneyBook
- Náročné vytváření projektů
- Podporuje pouze několik integrací
- Nevhodné pro velké týmy
- Omezené možnosti platby
💸 Ceny HoneyBook
- HoneyBook nabízí neomezený tarif za 39 $ měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
20. Microsoft Teams
Microsoft Teams kombinuje chat, videohovory a webové konference do jednoho rozhraní, což uživatelům umožňuje spolupracovat.
Integrace Microsoft Teams-Calendly vám umožní rychle začít plánovat schůzky s klienty a potenciálními zákazníky.
Pomocí jednoduchého propojení s vašimi účty můžete začít pracovat na události pomocí obou platforem a sdílet pozvánky do kalendáře přímo z aplikace Microsoft Teams, což umožňuje plynulou spolupráci.
✅ Výhody Microsoft Teams
- Užitečná zákaznická podpora
- Hladký proces zálohování souborů
- Zdarma pro uživatele Microsoft 365
❌ Nevýhody Microsoft Teams
- Příliš mnoho zbytečných nástrojů, které zaplňují úložiště
- Bezpečnostní rizika
- Omezený počet kanálů na tým
💸 Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams je zdarma pro všechny uživatele Microsoft 365 s prémiovými tarify od 5 USD měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
21. Google Analytics
Propojením účtu Calendly s Google Analytics snadno zjistíte, které dny a časy jsou nejoblíbenější. Získáte tak cenné informace o tom, kdy jsou zákazníci k dispozici, a to na podrobnější úrovni.
Pokud máte nástroj, který vám pomáhá měřit konverzní trychtýře kampaní, můžete ušetřit čas i peníze ve svých marketingových strategiích.
Integrace Calendly-Google Analytics je k dispozici pouze uživatelům s účtem Professional Calendly nebo vyšším.
✅ Výhody Google Analytics
- Zvýšená viditelnost
- Komplexní analýza dat
- Mobilní responzivita
- Noví uživatelé se mohou učit v Analytics Academy.
❌ Nevýhody Google Analytics
- Plán 360 není vhodný pro mikropodniky.
💸 Ceny Google Analytics
- Google Analytics nabízí bezplatný tarif a prémiový tarif 360, jehož cena začíná na 12 500 USD měsíčně.
💬 Hodnocení zákazníků Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
Proměňte své řízení projektů pomocí nejlepších integrací Calendly.
I když může být těžké rozhodnout se, který CRM systém je nejlepší pro integraci s vaším účtem Calendly, máme pro vás perfektní řešení. Vzhledem k rušnému tempu, které provází projektové řízení, potřebujete nástroj, který vám umožní přístup ke všem vašim schůzkám prostřednictvím jednoho dashboardu a zároveň zefektivní komunikaci s vašimi klienty.
ClickUp je bezplatný nástroj, který vám nabízí komplexní řešení pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Jeho bezplatné funkce vám umožňují využívat automatizaci, vytvářet a přiřazovat úkoly a snadno pracovat na svých cílech.