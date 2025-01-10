10 nejlepších alternativ a konkurentů Calendly v roce 2025

Pokud jste někdy museli domluvit schůzku s někým jiným, pravděpodobně jste už o Calendly slyšeli. Díky své snadné použitelnosti se v posledních letech stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro plánování schůzek.
Tato funkce však není výsadou pouze Calendly. Existuje spousta alternativ a konkurentů Calendly, kteří nabízejí podobné nebo lepší služby jak pro vás, tak pro vaše potenciální klienty a zákazníky.
Pokud hledáte alternativu k Calendly, jste v dobrých rukou. Posaďte se, relaxujte a prohlédněte si náš výběr nejlepších možností, které můžete vyzkoušet v roce 2025 a dále. 📅
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte alternativy k Calendly pro plánování schůzek a termínů? Zde je několik možností, které můžete zvážit:
- ClickUp – Více než jen nástroj pro plánování, nabízí také správu projektů, zobrazení kalendáře a integraci s Google Kalendářem a Outlookem.
- Google Calendar – Jednoduchá volba pro uživatele ekosystému Google s jednoduchým plánováním a správou kalendáře.
- Doodle – Umožňuje skupinám hlasovat o termínech schůzek, což usnadňuje plánování.
- Setmore – bezplatný plánovací software pro malé podniky s funkcemi správy kalendáře a připomenutí.
- Acuity Scheduling – přizpůsobitelné plánování s možností vlastní rezervace klientem, vstupními formuláři a zpracováním plateb.
- YouCanBookMe – synchronizuje se s vaším kalendářem a vytváří personalizovanou stránku pro rezervace.
- HubSpot Meeting Scheduler – součást CRM systému HubSpot, který zefektivňuje plánování schůzek a správu kontaktů.
- TimeTap – Pokročilé plánování s čekacími seznamy, rezervacemi kurzů a správou klientů.
- Jotform – nástroj pro tvorbu formulářů, který také nabízí plánování schůzek.
- Picktime – bezplatný plánovací software s rezervací kurzů, správou zaměstnanců a integrací kalendáře.
Co je Calendly?
Calendly je oblíbený online nástroj pro plánování schůzek, který můžete použít k plánování hovorů, schůzek a termínů. Tento software usnadňuje vytvoření rezervační stránky, její synchronizaci s vaším kalendářem a sdílení s potenciálními nebo stávajícími zákazníky, aby mohli provádět rezervace přímo.
Malé podniky, agentury a nezávislí pracovníci používají nejlepší aplikace pro plánování, jako je Calendly, aby zjednodušili proces rezervace schůzek. Šetří to čas, energii a zbytečnou komunikaci, takže můžete zefektivnit celý proces přípravy schůzky pro všechny zúčastněné.
Calendly také zasílá připomenutí v softwaru pro plánování schůzek, takže už nikdo nezmešká schůzku. Navíc existují integrace Calendly, které propojují aplikaci pro plánování s dalšími oblíbenými nástroji pro plánování schůzek a skupinových setkání.
Co byste měli hledat v alternativě Calendly?
Nástroje jako Calendly jsou navrženy tak, aby eliminovaly zdlouhavé domlouvání schůzek nebo hovorů. Jakákoli alternativa k Calendly by měla obsahovat stejné základní funkce a navíc všechny funkce, které byste rádi přidali do své sady nástrojů.
Při výběru alternativy Calendly se zaměřte na následující aspekty:
- Funkce: Má aplikace funkce, které potřebujete? Přidává nové funkce?
- Použitelnost: Je software snadno použitelný? Mohou se členové vašeho týmu rychle naučit, jak jej používat?
- Integrace: Je tento nástroj kompatibilní s ostatními nástroji, které již používáte? Můžete rozšířit jeho funkčnost pomocí integrovaných nebo externích integrací?
- Sdílení: Je snadné sdílet svou rezervační stránku nebo odkaz s ostatními? Můžete ji vložit na svůj web?
- Možnosti platby: Můžete nastavit placené schůzky? Funguje to se Stripe, PayPal, Square nebo jiným zpracovatelem plateb?
- Zkušenosti koncových uživatelů: Je aplikace pro vaše zákazníky nebo klienty snadno ovladatelná?
- Cenové plány: Je k dispozici bezplatný plán? Můžete používat bezplatnou verzi, nebo potřebujete prémiový plán pro funkce, které vyžadujete?
Nejlepší kalendářová aplikace pro vás bude záviset na tom, jaký je váš cíl nebo účel. Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější, a poté si prohlédněte naše nejlepší alternativy Calendly, abyste našli tu ideální pro vás.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Calendly v roce 2025
Existují stovky nástrojů, které nabízejí kalendáře, online formuláře nebo kombinaci obou a které tvrdí, že usnadňují proces rezervace schůzek.
Zde je výběr toho nejlepšího z nejlepšího – náš výběr nejlepších alternativ Calendly, které můžete letos ve své firmě zvážit.
1. ClickUp
Jednou z nejlepších alternativ Calendly je ClickUp. ClickUp, známý jako výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, má také co nabídnout týmům, které hledají efektivnější způsob organizace a prohlížení schůzek, jednání a hovorů.
Sledujte svůj rozvrh pomocí zobrazení kalendáře ClickUp ve webové verzi nebo v mobilní aplikaci. Zobrazte si všechny své úkoly, schůzky a jednání na jednom místě. Můžete si prohlížet časové osy, vizualizovat správu svého pracovního vytížení a sdílet svůj kalendář veřejně s členy týmu nebo širším okolím.
Zobrazení kalendáře v ClickUp se také hladce propojuje s vaším kalendářem Google, takže vám nic neunikne.
Pokud jde o přijímání rezervací a plánování schůzek, využijte ClickUp Forms, který za vás udělá těžkou práci. Vytvořte uživatelsky přívětivé formuláře, které automaticky směrují odpovědi správnému členovi týmu. Přizpůsobte si pole pro zadávání dat a využijte podmíněnou logiku ke zlepšení zkušenosti s rezervacemi.
Jakmile tyto odpovědi dorazí, můžete je automaticky převést na úkoly ClickUp. ClickUp byl vytvořen pro plánování úkolů a správu času, takže vy a váš tým můžete spravovat schůzky a zpracovávat celý proces s klienty na jednom místě.
Velkou výhodou používání ClickUp je možnost přizpůsobení platformy, ale máme také obrovskou knihovnu předem připravených šablon, včetně šablon pro správu času, pokud chcete rychle začít.
Knihovna integrací vám také nabízí možnost rozšířit výhody používání ClickUp o další aplikace ve vaší sadě nástrojů, jako jsou HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack a Zoom. Připojte se k ještě více aplikacím prostřednictvím Zapier a odemkněte pokročilé funkce s více než 1 000 nástroji.
Pokud ještě nejste připraveni se s Calendly úplně rozloučit, potěší vás, že ClickUp má vestavěnou integraci Calendly, takže můžete využívat to nejlepší z obou nástrojů na jednom místě. 🤩
Nejlepší funkce ClickUp
- Naplánujte si svůj rozvrh v kalendáři a poté jej snadno sdílejte s ostatními.
- Plánujte, organizujte a sledujte pokrok pomocí integrovaného softwaru pro správu úkolů.
- Pomocí formulářů ClickUp vytvořte přizpůsobené formuláře pro rezervace a schůzky.
- Převádějte odpovědi z formulářů na úkoly, aby váš tým nezmeškal žádnou příležitost.
- Využijte hladkou integraci s dalšími nástroji ve vašem pracovním postupu při sjednávání schůzek.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k množství dostupných možností přizpůsobení může být ClickUp pro některé uživatele zpočátku příliš složitý.
- Ačkoli můžete přijímat rezervace a spravovat svůj kalendář pomocí ClickUp, nefunguje to úplně stejně jako Calendly. Pokud tedy dáváte přednost rezervačnímu procesu Calendly, můžete místo toho integrovat svůj účet Calendly s ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Kalendář Google
Téměř každý zná Google Kalendář, který se stal jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro osobní i pracovní účely. V rámci Google Workspace je Google Kalendář ještě užitečnější – díky nástrojům a funkcím, které z něj dělají integrovaný systém pro plánování schůzek, který může konkurovat Calendly. 📆
Software pro plánování schůzek je ideální volbou pro firmy, které hledají oblíbené nástroje pro plánování, které fungují napříč týmy.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Nastavte si dostupnost schůzek na základě nastavení v Kalendáři Google.
- Přizpůsobte si časové sloty a délku schůzek (ideální pro skupinové schůzky).
- Sdílejte svou profesionálně vypadající rezervační stránku pomocí odkazu nebo ji vložte na svůj web.
Omezení Google Kalendáře
- Stránky pro rezervaci schůzek nejsou v současné době k dispozici v nejlevnější verzi Google Workspace, Business Starter.
- Pokud již používáte jiný ekosystém, například Microsoft Office 365, nemusí být investice do Google Workspace nutná.
Ceny Google Kalendáře
Google Kalendář je součástí plánů Google Workspace:
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
Pro Google Calendar neexistuje samostatný systém hodnocení, ale zde je celkové hodnocení Google Workspace od uživatelů:
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Google Kalendáře!
3. Doodle
Doodle je online nástroj, který si rychle získal popularitu díky své funkci plánování skupinových schůzek, ale nyní má také nástroj pro rezervace, který by mohl nahradit Calendly. Nástroj pro skupinové plánování a nastavení schůzek se integruje s vaším kalendářem podle vašeho výběru, aby zobrazoval dostupnost a typy schůzek a umožňoval ostatním rezervovat si u vás časové sloty. ✏️
Nejlepší funkce Doodle
- Nastavte si na své rezervační stránce hodiny, kdy jste k dispozici.
- Přizpůsobte si počet rezervací, které můžete přijmout za den, nebo přidejte rezervní časy.
- Posílejte svým zákazníkům nebo klientům připomenutí, aby nezmeškali schůzku.
Omezení Doodle
- Někteří uživatelé vyjadřují frustraci z pokoušení se naplánovat schůzky nebo hovory s lidmi v různých časových pásmech.
- Doodle nemá vestavěný kalendář, takže jej musíte propojit se svým kalendářem Google nebo Microsoft Office 365.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 6,95 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Tým: 8,95 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Doodle!
4. Setmore
Setmore je bezplatný online software pro plánování schůzek, který funguje jako alternativa k Calendly. Aplikace vám umožňuje přijímat online rezervace, posílat připomenutí a spravovat platby, což z ní dělá dobrou volbu pro firmy, agentury a freelancery, kteří chtějí pořádat placené hovory nebo schůzky. 📞
Nejlepší funkce Setmore
- Vytvořte a přizpůsobte si svou online rezervační stránku pomocí log, streamů ze sociálních médií a recenzí.
- Jedním kliknutím přidejte k schůzkám odkazy na online nástroje pro schůzky, jako jsou Zoom nebo Teleport.
- Přijímejte online platby za schůzky nebo hovory
Omezení Setmore
- Někteří uživatelé by uvítali flexibilnější možnosti přizpůsobení, například zobrazení dostupnosti pro jednotlivé dny namísto celého týdne.
- Pro některé uživatele, kteří chtějí, aby jim asistenti plánovali schůzky, ale nemají možnost rezervace odmítnout nebo refundovat, nemusí být úroveň oprávnění dostatečně přizpůsobitelná.
Ceny Setmore
- Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele, platba ročně (maximálně dva uživatelé)
- Tým: 5 $/měsíc na uživatele, platba ročně (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Setmore
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
5. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling je oblíbený nástroj pro plánování schůzek od týmu Squarespace. S Acuity Scheduling můžete přijímat rezervace, bezpečně spravovat platby a využívat automatizaci pracovních postupů k vylepšení celého procesu plánování schůzek od začátku do konce. 📝
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Nastavte si svou dostupnost a přizpůsobte si, kdy a jak si u vás mohou klienti rezervovat termín, abyste mohli upřednostnit svou práci.
- Umožněte klientům plánovat, měnit nebo rušit své vlastní schůzky a zasílat SMS připomenutí.
- Nabízejte opakující se předplatné členství nebo kurzů, přijímejte zálohy a bezpečně ukládejte údaje o platebních kartách.
Omezení nástroje Acuity Scheduling
- Uživatelé doporučují, abyste pozvánky do kalendáře přijímali kliknutím, místo aby se události automaticky přidávaly do vámi vybraného kalendáře.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo možné stránku pro rezervace snadněji přizpůsobit svým potřebám v oblasti plánování.
Ceny Acuity Scheduling
- Emerging: 16 $/měsíc pro jednoho uživatele, platba ročně
- Rostoucí: 27 $/měsíc pro až šest uživatelů, platba ročně
- Powerhouse: 49 $/měsíc pro až 36 uživatelů, platba ročně
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 500 recenzí)
6. YouCanBookMe
YouCanBookMe je online nástroj pro plánování schůzek, který klade důraz na uživatelský komfort. Platforma umožňuje vytvářet přizpůsobené rezervační formuláře, spravovat dostupné časové sloty a využívat automatizaci ke zlepšení zákaznické zkušenosti. 🙌
Nejlepší funkce YouCanBookMe
- Rezervujte schůzky podle vlastních potřeb, včetně jednorázových odkazů, rezervací pouze na základě žádosti a limitů rezervací.
- Přizpůsobte si svou rezervační stránku pomocí podpory různých zobrazení dostupnosti, měn, časových pásem a jazyků.
- Posílejte připomenutí, následné e-maily a e-maily v případě neúčasti, které odpovídají image vaší společnosti.
Omezení YouCanBookMe
- Někteří uživatelé poukazují na to, že je obtížné přizpůsobit vzhled a styl rezervační stránky, včetně přidání loga společnosti.
- YouCanBookMe již nelze integrovat s kalendáři Apple.
Ceny YouCanBookMe
- Zdarma
- Placená: 10,80 $/měsíc za kalendář, platba ročně
Hodnocení a recenze YouCanBookMe
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
7. HubSpot Meeting Scheduler
HubSpot nabízí mnoho bezplatných nástrojů a funkcí pro marketingové a prodejní týmy, a jejich plánovač schůzek je jedním z nich.
S bezplatným řešením pro plánování schůzek od HubSpot můžete zobrazit dostupnost, rezervovat schůzky bez nutnosti výměny e-mailů, spravovat rezervace schůzek podle principu round-robin a zjednodušit proces plánování. 🐦
Nejlepší funkce nástroje HubSpot Meeting Scheduler
- Vložte svůj kalendář nebo plánovač schůzek na svůj web.
- Automaticky synchronizujte všechny rezervace a data s vaším HubSpot CRM.
- Integrujte s Google Kalendářem a Microsoft Office 365 Kalendářem
Omezení nástroje HubSpot Meeting Scheduler
- Uživatelé uvádějí, že plánovač rozlišuje pouze mezi „volný“ a „zaneprázdněný“ a nebere v úvahu jiné stavy, jako je „mimo kancelář“.
- Někteří uživatelé naznačují, že možnost skrýt logo HubSpot na vaší rezervační stránce je omezena na dražší profesionální tarify.
Ceny nástroje HubSpot Meeting Scheduler
K plánovači schůzek máte přístup v rámci následujících plánů HubSpot Sales Hub:
- Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc pro dva uživatele, platba ročně (9 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- CRM Suite Starter: 240 $/rok pro dva uživatele, platba ročně
- Professional: Cena začíná na 450 USD/měsíc pro pět uživatelů, platba ročně (90 USD/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Enterprise: Cena začíná na 1 500 USD/měsíc pro 10 uživatelů, platba ročně
Hodnocení a recenze nástroje HubSpot Meeting Scheduler
Plánovač schůzek HubSpot je součástí jejich Sales Hubu. Zde jsou aktuální skóre HubSpot Sales Hubu:
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
8. TimeTap
TimeTap je online nástroj pro plánování schůzek, který můžete použít ke správě rezervací mezi zaměstnanci, se zákazníky a na více místech. Cílem platformy je omezit administrativní úkoly, jako je domlouvání schůzek, a zahrnuje užitečné funkce, jako jsou automatická připomenutí schůzek. ⚒️
Nejlepší funkce TimeTap
- Využijte obousměrnou synchronizaci kalendáře, díky které nemusíte ručně aktualizovat svůj TimeTap nebo pracovní kalendář.
- Vytvořte automatický čekací seznam, který vám pomůže zaplnit místa po zrušených rezervacích na poslední chvíli.
- Využijte odhadované doby cestování díky integraci Google Maps.
Omezení TimeTap
- Někteří uživatelé vyjádřili frustraci, že oznámení v reálném čase nebyla doručována tak efektivně, jak doufali.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené, zejména ve srovnání s jinými nástroji v této oblasti.
Ceny TimeTap
- Professional: Od 22,45 $/měsíc
- Podnikání: Od 40,45 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze TimeTap
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
9. Jotform
Jotform je známý svými jednoduchými, ale efektivními funkcemi pro tvorbu formulářů, ale lze jej také použít jako alternativu k Calendly díky funkci plánování schůzek. Pomocí šablony můžete přijímat online rezervace, přizpůsobovat termíny schůzek a posílat klientům připomenutí. 👀
Nejlepší funkce Jotform
- Přizpůsobte si délku a intervaly časových slotů pro schůzky.
- Posílejte zákazníkům automatické připomínkové e-maily
- Rozšiřte možnosti Jotformu pomocí integrované integrace s Google Kalendářem.
Omezení Jotform
- Někteří uživatelé vyjadřují přání, aby Jotform měl robustnější integrovaný kalendářový systém.
- Díky velkému množství šablon a možnosti přizpůsobit si prostředí aplikace Jotform Apps může být pro některé uživatele používání této aplikace příliš složité.
Ceny Jotform
- Zdarma
- Bronze: 34 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Silver: 39 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Gold: 99 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 600 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jotform!
10. Picktime
Picktime je online platforma pro plánování schůzek, která zahrnuje také fakturaci, prodejní reporty, správu zákazníků a správu týmu. Týmy mohou Picktime používat k přijímání schůzek, rezervací kurzů a žádostí o vybavení prostřednictvím online rezervační stránky. 🌻
Nejlepší funkce Picktime
- Vytvořte kalendář a poté přizpůsobte pravidla tak, aby odpovídala vaší dostupnosti.
- Automaticky informujte klienty o nadcházejících rezervacích, abyste předešli neúčasti.
- Integrujte jej s oblíbenými poskytovateli videokonferencí, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams a Zoom.
Omezení výběru času
- Podle některých zákazníků jsou možnosti oznámení o změnách termínů nebo časů omezené.
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení rezervačního systému.
Ceny Picktime
- Zdarma
- Starter: 3 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Výhoda: Cena začíná na 2,25 USD/měsíc za uživatele, fakturace jednou ročně.
Hodnocení a recenze Picktime
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Zjednodušte proces plánování pomocí těchto alternativ Calendly
Calendly je možná jednou z nejznámějších online platforem pro plánování schůzek, ale existuje spousta alternativ s podobnými funkcemi nebo dokonce ještě zajímavějšími způsoby rezervace a správy schůzek.
Pomocí tohoto průvodce najdete tu správnou alternativu, která vám zjednoduší proces plánování schůzek a zajistí vašim zákazníkům lepší uživatelský zážitek.
Pokud hledáte nástroj, který umí víc než jen plánovat schůzky, vyzkoušejte ClickUp zdarma. Tato komplexní platforma je plná výkonných nástrojů, které vám ušetří čas a zvýší produktivitu, jako je správa úkolů, sledování cílů a řízení projektů. ✨