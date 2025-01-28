10 nejlepších alternativ a konkurentů Doodle pro profesionální plánování

Nelze popřít, že mobilní nebo digitální kalendářové aplikace se v uplynulém desetiletí staly velmi populární. Studie komunikační platformy ECAL zjistila , že 70 % lidí používá digitální kalendář k řízení svých denních plánů. Ale pokud jde o nástroje pro plánování schůzek, Doodle si vybudoval vlastní niche!
Jako bezplatný plánovač schůzek Doodle efektivně zefektivňuje každodenní schůzky a týmové akce. Jeho praktické připomínky a integrace podporují soustředěné konverzace.
Ačkoli je Doodle velmi dobrý, pro mnoho firem nemusí být tou nejlepší volbou. Někteří uživatelé například považují rozhraní platformy za neohrabané a požadují uživatelsky přívětivější řešení.
Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro plánování, který vyhovuje vašim potřebám, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ a konkurentů Doodle. Pokryjeme vše, od nejdůležitějších funkcí a omezení až po ceny a hodnocení každé platformy! 💯
Co je Doodle?
Doodle je nástroj pro plánování, který vám pomůže organizovat individuální i skupinové schůzky. Díky rezervační stránce mohou uživatelé pořádat schůzky podle své dostupnosti.
Platforma automaticky vytváří odkazy na videokonference pro každou relaci a pomáhá s plánováním schůzek napříč několika časovými pásmy.
Doodle eliminuje potřebu dohánět e-maily za účelem plánování schůzek a pomáhá vytvářet ankety k událostem, ve kterých mohou lidé hlasovat pro svůj volný čas. Jeho klíčové funkce vám umožňují nastavit automatická připomenutí nebo termíny, aby všichni určitě odpověděli. 😏
Ačkoli má Doodle slušnou sadu funkcí, mohl by být ještě lepší, kdyby měl plynulejší a méně těžkopádnou funkci plánování. Navíc má tento online plánovací nástroj celkový design a proces oznamování, který nemusí vyhovovat každému týmu nebo celému vašemu pracovnímu postupu při schůzkách.
Co byste měli hledat v alternativách k Doodle?
Zde je několik funkcí, které byste měli mít na paměti při zkoumání alternativ k Doodle:
- Všestranné funkce plánování: Software by vám měl pomoci plánovat schůzky pro jakýkoli účel a měl by být bohatý na funkce, jako jsou připomenutí, automatické pozvánky, ankety a další.
- Integrace: Nejlepší je vybrat si nástroj, který lze integrovat s nástroji pro video nebo audio konference, stejně jako s dalšími pracovními nástroji, které používáte.
- Uživatelsky přívětivé: Nemá smysl pořizovat si aplikaci pro plánování, pokud je její používání časově náročné.
- Mobilní dostupnost: Není to sice zásadní faktor, ale podpůrná mobilní aplikace vám pomůže plánovat schůzky kdykoli a kdekoli, což zvýší vaši efektivitu.
- Cenově dostupné: Aplikace pro plánování by neměla být drahá! Najděte alternativu, která nabízí požadované funkce za rozumnou cenu.
- Šablony: Je výhodou, pokud nástroj poskytuje šablony pro různé typy interních a externích schůzek, jako je plánování sprintů nebo zahájení projektů.
- Podpora AI: Co může být lepšího než získat pomoc s přepisováním schůzek nebo shrnováním poznámek? Zkuste najít platformu, která nabízí funkce AI pro schůzky.
Plánujte schůzky jako profesionál s těmito 10 alternativami k Doodle
Použijte nejlepší funkce popsané výše jako vodítko při procházení našeho seznamu 10 oblíbených alternativ k Doodle, který zahrnuje jak plánovače, tak nástroje pro průzkumy a ankety. Přečtěte si naše recenze a vyberte si ten, který splňuje všechny vaše požadavky! ❣️
1. ClickUp
ClickUp je známý jako řešení pro řízení projektů, které pomáhá jednotlivcům i týmům při správě úkolů, projektů a procesů. Pokud jde o plánování a správu schůzek, připravte se na hladký průběh! 🚗
S balíčkem ClickUp Meetings můžete snadno nastavit jednorázové nebo opakující se schůzky. Platforma obsahuje integrovaný kalendář, který vám pomůže komplexně plánovat interní i externí schůzky a události. Stačí přetáhnout libovolnou položku do kalendáře a máte hotovo!
Zapomeňte na zdlouhavé zasílání opakovaných e-mailů, které účastníkům připomínají nadcházející schůzky. Připomenutí ClickUp se snadno nastavují a pomáhají týmům udržet přehled o svých plánech na všech zařízeních – prohlížečích, počítačích i smartphonech.
Kromě plánování schůzek vám ClickUp pomůže snadno zaznamenávat zpětnou vazbu a odpovědi pomocí zobrazení formuláře. Vytvářejte průzkumy nebo otázky s přizpůsobitelnými poli a zjistěte, zda potřebujete popisné nebo objektivní odpovědi od zaměstnanců, klientů nebo jiných spolupracovníků.
ClickUp nabízí řadu šablon schůzek pro různé scénáře. Zde je několik názorů, které se vám budou líbit:
Pokud máte pocit, že vaše poznámky ze schůzek jsou rozházené po celém místě, použijte ClickUp AI, abyste je uklidili! Asistent AI pro vás může shrnout jakýkoli obsah a dokonce extrahovat akční položky z poznámek ze schůzek!
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení kalendáře pro plánování a správu úkolů a schůzek
- Vylepšené řízení času díky přizpůsobitelným připomenutím, díky kterým nikdy nezmeškáte termíny.
- Šablony pro poznámky ze schůzek, programy a různé typy schůzek
- Přiřazujte úkoly související se schůzkami nebo událostmi pomocí jednoduchých komentářů.
- Kontrolní seznamy a poznámky pro strukturované schůzky
- Integrovaný časový tracker
- ClickUp Clips pro nahrávání a sdílení záznamů obrazovky ve vysokém rozlišení během schůzek
- Automatizace opakujících se úkolů
- Synchronizuje se s více než 1 000 aplikacemi, včetně Zoom a dalších kalendářových aplikací.
- Formuláře ClickUp pro zaznamenávání odpovědí týmu
- Vysoká úroveň zabezpečení v souladu s předpisy
- Nativní AI asistent
Omezení ClickUp
- Funkce AI nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Pro většinu uživatelů je naučit se jej používat časově náročné, protože prozkoumání všech jeho funkcí zabere hodně času.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Google Workspace
Google Workspace je inovativní softwarové řešení, které není třeba představovat! Kromě personalizované e-mailové schránky pro vaši společnost vám pomáhá zvýšit produktivitu díky dobře koordinovaným schůzkám.
Pomocí možnosti Meet na této platformě můžete nastavit virtuální schůzky. Přidejte další účastníky do svých hovorů sdílením kódu nebo odkazu. Pokud vysíláte prostřednictvím živého streamu, můžete do své domény přidat až 100 000 diváků.
Správci mohou nakonfigurovat nastavení pracovního prostoru tak, aby se Google Meet stal výchozím řešením pro videokonference v Kalendáři Google. Týmy mohou přidávat svůj denní rozvrh, sdílet jej s ostatními a dostávat připomenutí schůzek/událostí na své příslušné účty Gmail.
Google Workspace také poskytuje nástroje, jako jsou Tabulky, Dokumenty a Chat, které zefektivňují spolupráci a správu pracovního vytížení.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Google Meet pro pořádání online schůzek
- Rozsáhlý seznam nástrojů pro spolupráci
- Snadno použitelný digitální kalendář
- Podporuje živé přenosy
- Možnost sdílení kalendářů
Omezení Google Workspace
- Noví uživatelé mohou mít potíže s orientací v této alternativě k Doodle.
- Funkce bývají odstraněny bez předchozího upozornění.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,5/5 (více než 40 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Calendly
Calendly je online plánovací software, který lidem pomáhá domluvit virtuální schůzky během několika minut. Uživatelé mohou sdílet své kalendáře a požádat pozvané osoby, aby si vybraly libovolné datum a čas podle své dostupnosti.
Po výběru můžete automaticky odeslat e-mail pozvaným osobám s dalšími podrobnostmi o schůzce, například s odkazy na pozvánky pro Google Meet. Doporučujeme přidat k hovorům relevantní názvy a nastavit upozornění, abyste byli před schůzkou připraveni.
Calendly nabízí přizpůsobená řešení pro plánování ve čtyřech oblastech:
- Technologie
- Vzdělávání
- Finanční služby
- Profesionální služby
Vynikající správa softwaru vám pomůže přizpůsobit se růstu vaší organizace díky přehlednému ovládacímu panelu pro delegování úkolů, správu skupin uživatelů a hromadné provádění změn v jednáních.
Nejlepší funkce Calendly
- Pohodlné a základní funkce plánování
- Odesílá automatické e-maily příjemcům
- Umožňuje sdílení kalendáře
- Oznámení/upozornění na schůzky
- Komplexní správa administrátora
- Calendly se integruje s několika platformami, jako jsou Salesforce a Zoom.
Omezení Calendly
- Klíčové funkce nenabízejí úroveň flexibility, kterou některé firmy vyžadují.
- Je obtížné vytvářet složité pracovní postupy, které zahrnují rezervaci více schůzek najednou.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Teams: 16 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Calendly!
4. SurveyMonkey – dobrá alternativa k Doodle Polls
Pokud používáte Doodle pro ankety, SurveyMonkey je vhodnou alternativou. Jako nástroj typu software jako služba (SaaS) nabízí možnosti spolupráce a vytváření anket pro sladění harmonogramů, událostí a pracovních rotací.
Vytvořte ankety, abyste zjistili, kolik potenciálních účastníků je k dispozici, a vyberte čas, kdy se všichni mohou zúčastnit. SurveyMonkey vám umožňuje zasílat automatické připomenutí očekávaným účastníkům a vyzvat je, aby na pozvánku odpověděli. Pokud si myslíte, že e-mailová oznámení jsou obvykle ignorována, můžete pozvánky na ankety zasílat také prostřednictvím odkazů nebo příspěvků na sociálních médiích.
Navíc platforma poskytuje šablony, které šetří čas a které můžete použít k vytvoření formulářů s předem připravenými otázkami – vždy je můžete přizpůsobit své situaci.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Vytvářejte formuláře s přizpůsobitelnými otázkami
- Rychlé plánování pomocí ankety
- Možnost zasílat pozvánky prostřednictvím odkazů a sociálních médií
- Praktické šablony formulářů
Omezení SurveyMonkey
- Někteří uživatelé poukazují na potenciální problémy s ochranou osobních údajů.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby platforma nabízela synchronizaci s jinými nástroji v reálném čase.
Ceny SurveyMonkey
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Individuální výhoda: 39 $/měsíc
- Team Premier: 75 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 9 800 recenzí)
5. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling je nástroj pro plánování a správu úkolů, který vám pomůže automatizovat pracovní postupy a rychle domlouvat schůzky. Stačí pozvaným osobám nabídnout termíny v konkrétních dnech a oni si mohou vybrat čas, který jim vyhovuje. Nastavte automatické připomínky, které slouží jako oznámení o schůzkách.
Svým klientům můžete také v reálném čase zobrazit svou dostupnost. To umožňuje automatické rezervování schůzek, protože je mohou snadno zrušit nebo přeplánovat.
Acuity Scheduling pomáhá profesionálům vytvářet formuláře s vlastními otázkami pro získávání zpětné vazby nebo zvýšení zapojení uživatelů. Pomocí důvěryhodných platebních procesorů můžete snadno přijímat domácí i mezinárodní platby online.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Komplexní rezervace schůzek a termínů
- Synchronizuje více kalendářů
- Automatické připomenutí
- Formuláře s vlastními otázkami
- Podporuje mezinárodní platby
Omezení plánování Acuity
- Pro začínající uživatele mohou být užitečné videonávody.
- Omezené možnosti přizpůsobení úvodní stránky ve srovnání s jinými alternativami Doodle
Ceny Acuity Scheduling
- Novinka: 16 $/měsíc
- Rostoucí: 27 $/měsíc
- Powerhouse: 49 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze aplikace Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
6. YouCanBookMe
YouCanBookMe je jednoduchá alternativa k Doodle, která vám pomůže vytvořit personalizované stránky pro schůzky pro hladké plánování napříč časovými pásmy. Využijte vlastní barvy, časové rámce, texty a loga, aby vaše rezervační stránka reprezentovala vaši značku a poskytovala hladký zážitek klientům a členům týmu.
Kromě umožnění individuálních a skupinových schůzek platforma také automatizuje následné procesy. Například když se někdo nedostaví, nemusíte mu posílat e-mail s dotazem, proč nemohl přijít – plánovací nástroj to za vás udělá automaticky.
Zaujaly nás bezpečnostní funkce YouCanBookMe, jako je ochrana heslem pro rezervační stránky a rezervace pouze na základě žádosti.
Nejlepší funkce YouCanBookMe
- Přizpůsobitelné stránky schůzek
- Podporuje skupinové plánování
- Automatizuje následné kroky a připomenutí
- Rezervační stránky chráněné heslem
- Detekuje časová pásma
Omezení YouCanBookMe
- Jeho aktualizovaný kalendář může mít problémy s integrací.
- Ve srovnání s jinými alternativami k Doodle může být zpočátku obtížné nastavení.
Ceny YouCanBookMe
- Zdarma
- Placený tarif: 10,80 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze YouCanBookMe
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 320 recenzí)
7. HubSpot
HubSpot, známý spíše pro své CRM funkce, obsahuje integrovaný plánovač schůzek, který pomáhá potenciálním zákazníkům rezervovat termíny schůzek. Rezervace se automaticky přidávají do vašeho kalendáře a jsou dokonale synchronizovány s Office 365 a Google Kalendářem.
Pokud již používáte HubSpot, každý nový potenciální zákazník, který si rezervuje schůzku, se automaticky přidá do vaší databáze. Tato platforma předčí Doodle tím, že podporuje plánování typu round-robin, které potenciálním zákazníkům dává flexibilitu setkat se s jakýmkoli dostupným zástupcem. 👥
HubSpot umožňuje vložit váš kalendář na hlavní webovou stránku, aby potenciální zákazníci viděli volné termíny. Můžete také přímo sdílet odkaz na svůj kalendář.
Nejlepší funkce HubSpot
- Integrace a synchronizace s Office 365 a Google Kalendářem
- Potenciální zákazníci se přidávají do CRM, když si rezervují schůzku.
- Vložitelný kalendář
- Plánování podle principu „každý s každým“
Omezení HubSpot
- Vyžaduje roční smlouvy, což brání firmám v předčasném zrušení smlouvy.
- Na rozdíl od jiných alternativ Doodle může být pro startupy příliš drahý a složitý na používání.
Ceny HubSpot
- Platforma nabízí několik cenových úrovní pro různé balíčky – podrobnosti najdete na webových stránkách.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 900 recenzí)
8. Rallly
Rally je další nástroj pro plánování a spolupráci, který usnadňuje organizování akcí a schůzek. Pomáhá vám vytvářet schůzky s vlastními daty, zatímco hlavní panel schůzek vám umožňuje zobrazit dostupnost všech účastníků.
Uživatelé mohou také před schůzkou přidat komentáře obsahující důležité poznámky. Všechny pozvánky Rallly můžete odeslat prostřednictvím jediného odkazu.
Tato platforma umožňuje intuitivní hlasování o schůzkách – jakmile všichni účastníci hlasují ve vámi vytvořeném hlasování, můžete několika kliknutími rychle finalizovat datum a čas schůzky a určit, které schůzky by se měly konat jako první.
Nejlepší funkce Rallly
- Snadno použitelné nástroje pro vytváření a plánování událostí
- Jednoduchá funkce hlasování pro velké skupiny
- Integrace Zapier pro propojení Rallly s oblíbenými kalendářovými nástroji
- Sdílené stránky událostí
Omezení Rallly
- Omezená podpora pro složité pracovní postupy schůzek
- Žádné funkce CRM – ačkoli mnoho alternativ Doodle v tomto seznamu také žádné neobsahuje.
Ceny Rallly
- Zdarma
- Pro: 3,5 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Rallly
- TrustPilot: 4,3/5 (méně než 10 recenzí)
9. Jotform
Jotform je další skvělá alternativa k Doodle, která vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro různé účely, včetně ankety k schůzkám. Máte přístup k nástroji pro vytváření vlastních anket a můžete přizpůsobit různé aspekty, jako jsou místa, časy, aktivity a nabídky akcí. Prohlédněte si všechna odeslaná data v Jotform Tables.
Formuláře pro schůzky můžete vytvářet pomocí mobilního zařízení nebo počítače. Online nástroj pro plánování podporuje offline vytváření formulářů a automaticky synchronizuje váš pokrok, jakmile se znovu připojíte k internetu. Formuláře můžete navrhovat společně s ostatními členy týmu a stránky s poděkováním si přizpůsobit podle svých představ.
Jotform nabízí zajímavou řadu šablon formulářů pro schůzky, včetně možností pro debriefingové schůzky a docházkové listy.
Nejlepší funkce Jotform
- Tvůrce formulářů bez nutnosti programování
- Integrace s více než 100 aplikacemi
- Podporuje online platby prostřednictvím formulářů
- Široká škála možností přizpůsobení
- Offline tvorba formulářů
Omezení Jotform
- Integrace mohou být někdy chybové.
- Omezená flexibilita designu pro plánování schůzek
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma
- Bronz: 34 $/měsíc
- Silver: 39 $/měsíc
- Gold: 99 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,6/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
10. SurveySparrow
SurveySparrow vám pomůže vytvořit přizpůsobitelné průzkumy pro všechny vaše obchodní potřeby. Ať už sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků nebo organizujete schůzky, SurveySparrow vám bude oporou.
Pomocí funkce Opakované průzkumy tohoto nástroje můžete snadno nastavit formuláře pro opakované schůzky. Můžete také přizpůsobit, kdy mají být uživatelům zasílány připomenutí.
Formuláře lze snadno přizpůsobit a v případě potřeby je můžete nastavit jako vícejazyčné, aby vyhovovaly globálnímu publiku. Začněte od nuly nebo si vyberte z více než 500 šablon SurveySparrow.
Survey Sparrow umožňuje nastavit více podúčtů pro klienty agentury, což umožňuje centralizované fakturace a plynulejší komunikaci.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Opakované průzkumy
- Podúčty pro klienty
- Podporuje vícejazyčné formuláře
- Odesílá připomenutí
Omezení SurveySparrow
- Ve srovnání s jinými online nástroji pro plánování může být někdy pomalý.
- Pro podporu nových uživatelů může být nezbytný technický průvodce.
Ceny SurveySparrow
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
Objevte ClickUp jako perfektní alternativu k Doodle
Alternativy k Doodle, které jsme představili, jsou pečlivě vytvořeny tak, aby omezily množství e-mailových připomínek a konfliktů v Google Kalendáři.
Pokud hledáte komplexní nástroj pro plánování s klíčovými funkcemi pro plánování schůzek, vytváření formulářů a CRM, zvažte ClickUp! Díky jeho rozsáhlým funkcím získáte působivé možnosti plánování a řízení projektů na jedné platformě. 🥳