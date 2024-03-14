Recenze Calendly s cenami a funkcemi pro rok 2025

Moderní online kalendáře usnadňují lepší organizaci práce a proaktivní správu času. ⏰
Vezměme si například Calendly. Calendly, široce známý jako jedna z nejlepších aplikací pro kalendář, automatizuje a spravuje plánování za vás. Jak ukáže následující recenze Calendly, tato aplikace pro plánování nabízí mnoho užitečných funkcí, které šetří čas a úsilí zaneprázdněným profesionálům nebo týmům.
Calendly však není jediný plánovací software na trhu. K dispozici je několik vynikajících alternativ, z nichž jednu byste měli určitě zvážit.
Pojďme si ujasnit, co Calendly je a jaké funkce nabízí. Projdeme si bezplatný tarif Calendly – a placené verze – a podíváme se, co o nich říkají uživatelé. Poté se podíváme na jednu z nejlepších alternativ pro plánování, abyste měli všechny informace potřebné k tomu, abyste mohli učinit správné rozhodnutí pro vaši firmu. 🤔
Co je Calendly?
Calendly je aplikace pro plánování, která automatizuje váš kalendář a zbavuje vás otravného e-mailového korespondování. Díky její flexibilní funkcionalitě si můžete vybrat počet schůzek za den a typy schůzek, které nabízíte.
Například jste možná freelancer nebo majitel malé firmy, který chce naplánovat schůzky nebo konzultace. Nebo jste personalista, který plánuje pohovory s uchazeči. Je také ideální, pokud jste vedoucí týmu, který řídí skupinovou akci zahrnující více členů týmu, a potřebujete vidět sdílený kalendář. 👪
Proces plánování schůzek je jednoduchý. Software vám pomůže vytvořit stránku pro rezervace a synchronizuje ji s vaším kalendářem, přičemž automaticky detekuje vaše časové pásmo. Chcete-li Calendly používat, stačí do kalendáře přidat dostupné časové sloty.
Odkaz na Calendly můžete sdílet prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Plánovač Calendly můžete také vložit na svůj web. To umožňuje pozvaným osobám vybrat si časový úsek, který jim nejlépe vyhovuje. Systém poté potvrdí čas schůzky se všemi zúčastněnými stranami a přidá jej do jejich kalendářů. 🗓️
Klíčové funkce Calendly
Calendly je známý jako jedna z nejlepších platforem pro plánování schůzek, které jsou dnes k dispozici. Podívejme se na funkce Calendly a zjistěme, proč tomu tak je.
1. Přizpůsobitelné typy událostí
Bezplatný tarif umožňuje pouze individuální schůzky jedné délky, například 15minutový individuální informační hovor. Můžete však nastavit neomezený počet schůzek tohoto typu. Máte také možnost rozeslat anketu o schůzce, abyste zjistili časové preference účastníků. 📝
Placené tarify naopak nabízejí mnohem více funkcí a neomezený počet typů událostí. V závislosti na svém tarifu můžete nastavit individuální, skupinové, kolektivní nebo round-robin schůzky.
Můžete také přizpůsobit počet schůzek, které lze rezervovat za den, a jejich časové rozestupy, pokud chcete zabránit schůzkám, které na sebe navazují. Můžete například nastavit, aby se po rezervaci tří schůzek již nezobrazovala dostupnost pro daný den a aby mezi rezervacemi byl alespoň 15minutový odstup.
2. Praktická oznámení
Když si někdo domluví schůzku s vámi, Calendly vygeneruje potvrzovací stránku pro pozvanou osobu a informuje vás o schůzce. Před schůzkou také zašle vám i pozvané osobě automatické připomenutí, čímž se sníží pravděpodobnost, že se schůzka neuskuteční, a zajistí se, že budou všichni připraveni. 🔔
Chcete-li maximalizovat svůj dopad, můžete personalizovat textové nebo e-mailové připomenutí a po schůzce zasílat přizpůsobené následné zprávy.
3. Časově úsporné směrování
Někteří zákazníci mohou potřebovat pomoc s výběrem správného typu schůzky nebo vhodné osoby, se kterou se setkat. Calendly nabízí formuláře, které můžete přizpůsobit pomocí kvalifikačních otázek. Odpovědi na tyto otázky systému sdělí, kam je nasměrovat, takže se nemusíte zapojovat, dokud nenastane čas schůzky. ↪️
4. Přehledné statistiky
V rámci placených tarifů máte přístup k analytickým údajům, jako jsou oblíbené časy a typy schůzek, stejně jako počet zrušených nebo přeplánovaných událostí. Tyto údaje lze filtrovat podle typu události nebo podle jednotlivců, skupin či týmů. Tyto trendy nabízejí vhled do aktivity v průběhu času, pomáhají vám řídit vaši obchodní strategii, informují vás o marketingových kampaních a umožňují vám lépe plánovat dostupnost týmu. 📈
5. Široká škála integrací
Integrace Calendly jsou rozmanité a zahrnují mnoho dalších populárních nástrojů, jako například:
- Nástroje pro videokonference, jako jsou Zoom, Microsoft Teams, Google Meet nebo GoTo Meeting
- Platformy pro prodej, marketing a CRM, jako jsou Salesforce, HubSpot, Marketo nebo Active Campaign
- Nástroje pro zasílání zpráv, jako je Gmail nebo Mailchimp 📫
- Platební brány, jako PayPal, Stripe nebo Stax Payments
- Další nástroje pro plánování, jako je Google Calendar, Outlook a Office 365
- Konektory, jako Zapier, Tray. io nebo vestavěné API Calendly
Calendly se také integruje s platformou pro správu projektů ClickUp. Když si s vámi někdo naplánuje schůzku v Calendly, informace o události se automaticky importují do ClickUp. Informace z Calendly můžete také převést na sledovatelný úkol v ClickUp. Díky tomu můžete snadno spravovat své schůzky a pracovní postupy na jednom centrálním místě.
6. Rozsáhlé bezpečnostní funkce
Rezervace schůzek je nejen snadná, ale také bezpečná. Vaše data v Calendly jsou chráněna bezpečnostním systémem na podnikové úrovni. Za prvé, infrastruktura je hostována na zabezpečeném cloudovém serveru, aplikace je chráněna firewallem a data zákazníků jsou šifrována při ukládání i přenosu.
Opatření pro zajištění souladu s předpisy a ochrany soukromí zahrnují zprávy SOC 2 Type 2, SOC 3 a ISO/IEC 27001. Jsou dodržovány pokyny Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) a zákona Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 🔐
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 16 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen a demo verze
Výhody používání Calendly
Kromě všech funkcí, které jsme zmínili v této recenzi Calendly, má tato aplikace pro plánování ještě několik dalších výhod.
Snadné použití
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Calendly se můžete rychle zorientovat. Jistě, možná budete muset zkontrolovat, jak používat některé pokročilejší funkce, ale celkově je aplikace od samého začátku velmi intuitivní a nabízí skvělý uživatelský zážitek. ✨
Rozsáhlé možnosti zákaznické podpory
Všechny tarify zahrnují nepřetržitou podporu prostřednictvím e-mailu a živého chatu a přístup do centra zdrojů. Zde najdete odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a také řadu užitečných videonávodů, webinářů, elektronických knih a blogů.
Pokud máte tarif Enterprise, získáte také telefonickou podporu a vyhrazeného partnera pro váš účet, který vám pomůže s onboardováním, implementací a přijetím. 🎧
Přizpůsobení značky
Zatímco bezplatný tarif obsahuje vestavěné logo Calendly, placené možnosti vám umožňují toto logo odstranit a přidat na svou rezervační stránku své vlastní logo. Můžete také přizpůsobit barvy a přidat další odkazy a přesměrování na svou potvrzovací stránku, abyste maximalizovali příležitost k interakci s pozvanými hosty. 🤝
Časté problémy, s nimiž se potýkají uživatelé Calendly
Žádná recenze Calendly by nebyla úplná, kdybychom nezmínili některé výzvy, kterým můžete čelit.
Omezení bezplatného tarifu
Bezplatný tarif nabízí velmi omezené funkce. Umožňuje připojení pouze jednoho kalendáře a můžete plánovat pouze jeden typ události. Nelze plánovat opakující se schůzky ani odesílat připomínkové e-maily nebo následné zprávy.
Možnosti přizpůsobení jsou navíc omezeny na nahrání vašeho loga na stránku rezervace a výběr konce vaší URL adresy.
Tento základní plán může vyhovovat potřebám plánování jednotlivých freelancerů nebo velmi malých podniků, ale pokud velikost vaší společnosti vyžaduje komplexnější software pro plánování schůzek, budete potřebovat placený účet Calendly. 💸
Občasné potíže s plánováním
Někteří uživatelé zaznamenali problémy, jako jsou dvojité rezervace. Zvláště složité to může být při používání více kalendářů. Jiní uživatelé hlásí, že jejich kalendář se po zrušení rezervace neaktualizuje a nezobrazuje správnou dostupnost. Ačkoli se nejedná o běžný jev, možná byste měli svůj rozvrh občas zkontrolovat.
Recenze Calendly na Redditu
Abychom získali širší přehled o tom, jak Calendly vnímají různí uživatelé, podívali jsme se na některé recenze Calendly na Redditu.
Jedna z recenzí bezplatného tarifu Calendly od profesora zmiňuje omezený rozsah funkcí, ale zdůrazňuje, že funguje dobře pro úřední hodiny:
„Calendly není snadné nakonfigurovat a bezplatná verze je velmi omezená. Dobře se však integruje s Outlookem. Používám jej k plánování úředních hodin a tento proces je díky němu mnohem snazší jak pro studenty, tak pro mě.“
Důležité je také to, jak jej používáte, jak říká jiný uživatel:
„Podle mého názoru není studený e-mail s odkazem na Calendly nejlepší postup. Neposkytujete žádnou hodnotu ani důvod k rezervaci schůzky. Je třeba vést vzájemnou konverzaci, aby se zjistilo, zda se časová investice vůbec vyplatí. Až bude mít hodnotu, pošlu odkaz.“
Jeden uživatel poznamenal, že některé systémy neumožňují používání Calendly:
„Měl jsem jen pár zákazníků, kteří se bránili – obvykle proto, že Calendly je z nějakého důvodu blokován jejich kancelářskou VPN nebo firewallem. Těmto lidem jednoduše odpovím: „Toto je můj aktuální rozvrh: P… Ú… St… atd.“ a připomenu jim, že se tyto informace mohou kdykoli změnit, takže prosím odpovídejte rychle, abychom omezili zbytečné dohadování.“
Alternativní kalendářové nástroje, které můžete použít místo Calendly
Pokud máte po přečtení naší recenze Calendly pochybnosti, nebojte se – existují i jiné možnosti plánovacího softwaru.
Jednou z nejlepších alternativ Calendly je ClickUp. ✨
Zobrazení kalendáře ClickUp usnadňuje plánování a správu projektů a schůzek, stanovení časových rámců a přehled o pracovní zátěži vašeho týmu, a to vše na jednom místě. Můžete si vybrat, zda chcete úkoly zobrazit ve formě kalendáře, časové osy nebo denního plánovače.
ClickUp také nabízí širokou škálu šablon denních plánovačů, díky kterým už nikdy nebudete muset začínat od nuly. K dispozici je také mnoho dalších šablon, které vám pomohou lépe spravovat váš rozvrh. Například:
- Šablona kalendáře plánovače uchovává všechny vaše schůzky a úkoly na jednom místě.
- Šablona kalendáře s seznamem úkolů vám poskytne přehled vašich úkolů a pracovních hodin na týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční bázi.
- Šablona týdenního kalendáře vám pomůže vizualizovat a spravovat nadcházející týden, abyste maximalizovali svou produktivitu.
- Šablona ročního kalendáře vám poskytne ucelený přehled se zaměřením na cíle, které si pro daný rok stanovíte 🎯.
ClickUp je však mnohem víc než jen kalendářový nástroj. Jedná se o komplexní platformu pro správu projektů a produktivitu, která kombinuje funkce aplikace pro denní plánování s výhodami nástroje pro plánování.
Je určen pro všechny typy podniků, od freelancerů a malých firem až po velké podniky, a zefektivňuje pracovní postupy ve všech aspektech vašeho podnikání – od kreativního brainstormingu a správy kalendáře až po sledování úkolů a projektů.
ClickUp také nabízí pohodlnou obousměrnou synchronizaci s Outlookem, Google Kalendářem a Apple Kalendářem. Navíc se nativně integruje s Calendly a dalšími nástroji, jako jsou:
A díky Zapier můžete vytvářet integrace a automatizace mezi ClickUp a jinými aplikacemi, aniž byste potřebovali pokročilé technické znalosti.
ClickUp ceny
Cenové plány ClickUp zahrnují bezplatnou verzi, která vám bezplatně poskytuje přístup k široké škále funkcí. Je však třeba poznamenat, že pokud chcete využívat nejnovější funkce AI, budete potřebovat plán Unlimited, Business nebo Enterprise.
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru/měsíc.
Naplánujte si schůzky dokonale s aplikacemi pro kalendář
Online kalendářové aplikace usnadňují plánování schůzek a Calendly je toho skvělým příkladem. Nabízí spoustu užitečných funkcí, jako jsou přizpůsobitelné typy událostí, oznámení, analytika a různé integrace. Rozsáhlá bezpečnostní opatření zajišťují bezpečnost celého systému.
A jak ukazuje tato recenze Calendly, je snadno použitelný a poskytuje slušnou podporu, což z něj dělá dobrou volbu pro vaše potřeby v oblasti plánování. ✅
Není to však jediná možnost. Pokud hledáte univerzální platformu pro organizaci kalendáře a úkolů, ClickUp je tou správnou volbou.
ClickUp je komplexní nástroj pro plánování, správu úkolů a projektů a obecně pro zefektivnění všech aspektů vašeho pracovního postupu. Díky mnoha přizpůsobitelným možnostem zobrazení kalendáře a seznamu úkolů můžete snadno udržet přehled o své práci i práci svého týmu a zajistit tak splnění svých obchodních cílů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp. Lepšího partnera pro úspěch vašeho podnikání si nemůžete přát. 🥇