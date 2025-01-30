10 nejlepších softwarů pro SMS kampaně v roce 2025 (recenze a ceny)

Studie ukazují, že 90 % příjemců SMS zpráv otevře zprávy do 3 sekund. Díky tomu je SMS marketing dnes nepostradatelným nástrojem.
Mnoho společností pořizuje software pro SMS kampaně, aby využilo potenciál SMS marketingu. Tento software pomáhá zefektivnit marketingové procesy a doručovat zákazníkům personalizované zprávy s vysokou mírou zapojení. ?
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro SMS kampaně, který vám pomůže vybrat ten správný. Než se podíváme na jednotlivé softwary, pojďme se nejprve podívat na to, co by měl mít každý software pro SMS marketing.
Co byste měli hledat v softwaru pro SMS kampaně?
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli zvážit při výběru softwaru pro SMS marketing:
- Škálovatelnost a mezinárodní doručitelnost: Vyberte si platformu, která nabízí globální dosah a podporu mezinárodních znaků. Ujistěte se také, že software zvládne rostoucí objem zpráv, uživatelské účty a budoucí vlastní integrace.
- Správa kampaní: Hledejte funkce jako plánování, segmentace a automatizace, které vám pomohou zefektivnit vaše kampaně a oslovit konkrétní cílové skupiny.
- Reporting a analytika: Nástroj by měl sledovat klíčové metriky, jako jsou míra otevření, míra prokliku a míra konverze, aby bylo možné měřit výkonnost kampaně a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Integrace: Ujistěte se, že software lze integrovat s vaším stávajícím CRM, platformou pro e-mailový marketing a dalšími nástroji, aby byl zajištěn jednotný pracovní postup.
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Vyberte si platformu, která dodržuje příslušné předpisy, jako jsou TCPA a GDPR, a nabízí robustní bezpečnostní funkce na ochranu vašich dat a informací o zákaznících.
- Uživatelská přívětivost: Vyberte si intuitivní rozhraní s přehlednou navigací a snadno použitelnými funkcemi, abyste maximalizovali efektivitu a minimalizovali náročnost osvojování.
- Obousměrná komunikace: Vyberte si software, který umožňuje obousměrnou komunikaci se zákazníky, podporuje jejich zapojení a buduje vztahy.
10 nejlepších softwarů pro SMS marketing, které můžete použít v roce 2024
Zde je váš pečlivě sestavený seznam softwaru pro SMS marketing, který vám pomůže zahájit a rozšířit vaše SMS marketingové kampaně. Prostudujte si nejlepší funkce a omezení, abyste zjistili, co je pro vás nejvhodnější.
1. Klaviyo
S více než 300 nativními integracemi je Klaviyo známé pro shromažďování údajů o zákaznících a poskytování účinných informací.
Platforma Klaviyo využívá inteligentní algoritmy strojového učení a těsnější integraci s nákupním košíkem, jako je Facebook a Shopify, k segmentaci zákazníků a zvýšení jejich zapojení. To zvyšuje tržby a snižuje míru opuštění nákupního košíku.
Nejlepší funkce Klaviyo
- Využijte více než 300 předem připravených integrací a nástrojů pro předplatné.
- Vytvořte jediný registrační formulář pro SMS optimalizovaný pro mobilní návštěvníky.
- Získejte podporu obrázků MMS a GIF v SMS zprávách
- Integrujte odkazy pro přihlášení k odběru SMS zpráv a podpořte tak nové registrace.
Omezení Klaviyo
- Chybí robustní podpora po zapojení
- Uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce jsou obtížné se naučit.
- Dražší cenový balíček pro SMS
Ceny Klaviyo
- Zdarma: 150 kreditů na SMS/MMS zprávy měsíčně
- E-mail: Od 45 $/měsíc
- E-mail a SMS: Od 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze Klaviyo
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 390 recenzí)
2. Omnisend
Omnisend kombinuje automatické textové zprávy s e-maily a push notifikacemi do jediného automatizovaného workflow. Na rozdíl od většiny SMS marketingových nástrojů nevyžaduje k vytvoření identity uživatele e-mailovou adresu.
Omnisend nabízí řadu nástrojů, jako jsou SMS, WhatsApp, vyskakovací okna a push notifikace, které zajišťují silnou komunikaci mezi kanály. Poskytuje vám flexibilitu při vytváření a správě kampaní.
Nejlepší funkce Omnisend
- Vytvořte více spouštěčů pro různé fáze zákazníků
- Zlepšete automatizaci díky 30 předem připraveným pracovním postupům.
- Pracujte s více než 150 předem připravenými šablonami pro různé případy použití.
- Integrujte formuláře do kampaní a vytvářejte seznamy SMS kontaktů.
Omezení Omnisend
- Není integrován s Google Analytics a dalšími významnými CRM softwary
- Chybí funkce A/B testování
Ceny Omnisend
- Zdarma: 0 $ za 60 SMS (jednorázově)
- Standard: 16 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
3. Postscript. io
Postscript nabízí 60 detailních filtrů, které uživatelům umožňují vytvářet hyper-segmentované marketingové plány a strategie. Platforma upřednostňuje vytváření seznamů v souladu s TCPA, aby omezila nelegální a neetické jednání vůči zákazníkům.
Ačkoli Postscript nabízí několik integrací, včetně Zendesk, Klaviyo, Yotpo a Okendo, podporuje pouze Shopify a Shopify Plus.
Nejlepší funkce Postscript
- Využijte zkušenosti našich interních stratégů k návrhu, spuštění a optimalizaci SMS programu.
- Vytvářejte segmenty odběratelů a zákazníků pomocí více než 45 segmentačních filtrů.
- Vyberte si z více než 65 automatizačních spouštěcích událostí a odešlete automatickou zprávu v jakémkoli bodě zákaznické cesty.
- Zjednodušte SMS kampaně, následné akce a personalizované zážitky pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
Omezení Postscriptu
- Analytické funkce Postscriptu potřebují vylepšit
- Omezená integrační schopnost
Ceny Postscript
- Starter: 0,015 $/SMS, 0,045 $/MMS + poplatky operátora
- Růst: 100 $/měsíc, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + poplatky operátora
- Profesionální: 500 $/měsíc, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + poplatky operátora
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Postscript
- G2: 4,9/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
4. Sakari. io
Sakari nabízí národní i mezinárodní SMS marketingové služby. Kromě toho umožňuje obousměrné zasílání textových zpráv mezi marketingem, zákaznickou podporou, prodejem a dalšími odděleními. Vydává také speciální telefonní číslo, které usnadňuje komunikaci mezi zúčastněnými stranami.
Pomocí centralizovaného ovládacího panelu nabízí Sakari bohatou funkcionalitu textových zpráv, která správcům umožňuje přidávat média, ikony, mapy a tlačítka s výzvou k akci.
Nejlepší funkce Sakari
- Posílejte hromadné textové zprávy do více než 200 zemí
- Integrujte s různými platformami a API třetích stran, včetně Slack, Hubspot a Salesforce.
- Využijte SMS pracovní postupy založené na konkrétních životních cyklech zákazníků, jako je vyplňování formulářů a domlouvání schůzek.
- Poskytujte svým kontaktům bohatší informace prostřednictvím multimediálních zpráv.
Omezení Sakari
- Za příchozí zprávy je třeba platit.
- Push notifikace často nefungují.
Ceny Sakari
- Starter: 16 $/měsíc
- Růst: 30 $/měsíc
- Podnikání: 90 $/měsíc
- Tým: 170 $/měsíc
- Gold: 330 $/měsíc
- Elite: 640 $/měsíc
- Individuální ceny pro tarify s vyšším objemem
Hodnocení a recenze Sakari
- Capterra: 4,5 (90+ recenzí)
- G2: Nedostatečné hodnocení
5. SMSBump
SMSBump, který používá více než 90 000 firem pro své e-shopy, v současné době podporuje pouze Shopify a BigCommerce.
Platforma nabízí přístup zaměřený na dodržování předpisů a řídí se pokyny GPDR, CTIA a TCPA pro shromažďování údajů o předplatitelích. SMSBump také poskytuje analýzy v reálném čase a praktické informace.
Nejlepší funkce SMSBump
- Ruční import kontaktů prostřednictvím souborů CSV.
- Vytvářejte bohaté seznamy s vyskakovacími okny, sociálními opt-iny, QR kódy a klíčovými slovy.
- Vytvořte úzké segmenty spotřebitelů s více než 40 datovými body, abyste oslovili konkrétní zákazníky.
- Nastavte automatizaci textových zpráv a personalizovaná připomenutí, která se spustí při konkrétních událostech nebo aktivitách.
Omezení SMSBump
- Automatizace a segmentace nedosahují úrovně konkurence.
- Chybějící omnichannelová integrace s jiným softwarem pro správu marketingu
Ceny SMSBump
- Zdarma: 0 $, 0,0165 $ za SMS (USA)
- Růst: 19 $/měsíc, 0,0149 $ za SMS (USA)
- Prime: 49 $/měsíc, 0,0142 $ za SMS (USA)
- Powerhouse: 199 $/měsíc, 0,0130 $ za SMS (USA)
Hodnocení a recenze SMSBump
- Capterra: Není uvedeno
- G2: Není uvedeno
6. Textmagic
Textmagic je dostupný téměř ve 190 zemích a vyniká svými schopnostmi hromadného zasílání textových zpráv. Tento software zajišťuje bezpečné zasílání textových zpráv pomocí protokolu SSL/HTTPS a zálohuje účty a zprávy kontaktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
SMS brána API společnosti Textmagic se integruje s webovými stránkami a umožňuje odesílání SMS zpráv, čímž rozšiřuje každodenní pracovní postupy o možnost zasílání textových zpráv.
Nejlepší funkce Textmagic
- Reagujte na dotazy zákazníků pomocí obousměrného SMS chatovacího panelu.
- Převádějte e-maily na SMS a odesílejte je z jakéhokoli e-mailu s více příjemci.
- Využijte speciální virtuální telefonní čísla pro směrování hovorů, propagační kampaně a zákaznickou podporu.
- Odpovídejte na textové zprávy pomocí funkce přesměrování hlasových hovorů
Omezení Textmagic
- Obtížné přidávání multimédií, protože odkazy fungují přes přímé nahrávání
- Špatný zákaznický servis v několika recenzích
Ceny Textmagic
- Plán s platbami podle skutečného využití, který se liší podle zemí a balíčků služeb.
Hodnocení a recenze Textmagic
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
7. Emotive. io
Emotive, který využívá více než 700 firem, přiděluje každému zákazníkovi specializovaného manažera pro zaškolení, manažera pro úspěch zákazníků a copywritera. Platforma pro SMS marketing také obsahuje jedinečný software pro konverzační marketing prostřednictvím textových zpráv.
Funkce softwaru Emotive jsou uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné, aby pomohly rozšiřujícím se firmám dosáhnout jejich marketingových cílů.
Nejlepší funkce Emotive
- Spolupracujte s týmem specializovaným na dodržování předpisů, který vás provede osvědčenými postupy TCPA, CCPA a CTIA.
- Vytvářejte konverzační SMS, ne jen hromadné zprávy
- Snižte překážky při nákupu pomocí textových zpráv
- Propojte SMS marketingové kampaně s prodejními transakcemi
- Převádějte webový provoz na odběratele SMS a e-mailů
Emocionální omezení
- Emotive nemůže vytvářet jedinečná vlastní pole.
- Chybí analytické panely
Emotivní ceny
- Emotive SMS: 0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS
- Emotive Attribution: 350 $/měsíc
- Spravované SMS: 2 000 $/měsíc
- Emotivní reklamy: Cena začíná na 10 % výdajů na reklamu
Emotivní hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 60 recenzí)
8. Twilio
Twilio poskytuje globálně dostupnou cloudovou API, kterou mohou vývojáři využít k vytváření přizpůsobených komunikačních aplikací. Nabízí tři různé úrovně pro vytváření těchto aplikací: s kódem, s minimálním kódem a bez kódování.
Twilio nabízí programovatelné možnosti připojení pro virtuální telefonní čísla, SIP trunking a zasílání zpráv. To je vhodné pro velké týmy, které potřebují vlastní SMS aplikace.
Nejlepší funkce Twilio
- Využijte vynikající knihovnu s průvodci, návody a šablonami obsahu.
- Vytvořte pomocí JavaScriptu a knihovny vzorových kódů více funkcí SMS.
- Budujte konverzace napříč kanály
Omezení Twilio
- Pro nováčky to může být složité.
- Podniky s vysokým objemem provozu nakonec platí více
- Omezená zákaznická podpora
Ceny Twilio
- Bezplatná zkušební verze
- Různé ceny za různé služby
Hodnocení a recenze Twilio
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
9. Attentive
Attentive nabízí patentovanou technologii dvou klepnutí, jedinečnou funkci, která urychluje rozšiřování seznamu odběratelů. Tato funkce umožňuje firmám implementovat personalizované obousměrné zasílání zpráv v průběhu celé zákaznické cesty.
Můžete sloučit údaje o zákaznících ze všech svých marketingových systémů a škálovat komunikaci napříč kanály v poměru 1:1 s jednotným pohledem na zákazníka.
Nejlepší funkce Attentive
- Synchronizujte svůj produktový katalog z e-commerce webu do svých SMS kampaní.
- Prozkoumejte funkce zajišťující soulad s předpisy, jako jsou auditní stopy, šablony pro přihlášení k odběru, propojené podmínky a ochrana soukromí.
- Integrujte data z jiných platforem, včetně Shopify a Salesforce.
- Připojte se ke komunitě uživatelů Attentive a získejte širší podporu od týmu Attentive.
Omezení Attentive
- Uživatelé často mají potíže s úpravami svých primárních kampaní.
- Chybí funkce pro vypnutí obousměrného zasílání zpráv.
Ceny Attentive
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Attentive
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
10. SimpleTexting
SimpleTexting umožňuje uživatelům využívat tisíce zdrojově dostupných spouštěčů a akcí ve více než 1 600 aplikacích. Navíc můžete psát vlastní kód pro integraci jakékoli aplikace.
Je určen pro mnoho odvětví a poskytuje služby více než 10 000 firmám. Je to jediná platforma pro SMS marketing, která nabízí bezplatné zprávy o dodržování předpisů.
Každý tarif SimpleText navíc obsahuje kompletní sadu funkcí a společnost také tvrdí, že vytváří integrace na míru pro vaše podnikání.
Nejlepší funkce SimpleTexting
- Získejte přizpůsobené integrace s minimálními požadavky na kódování.
- Využijte 306 znaků na SMS namísto obvyklého limitu 160 znaků.
- Pracujte s integrovaným generátorem zpráv s umělou inteligencí
- Využijte neomezený počet klíčových slov a kontaktů.
- Segmentujte databázi odběratelů pro cílenější marketing
Omezení SimpleTexting
- Prostor pro zlepšení v centru nápovědy
- Segmenty nelze seskupovat pomocí operátorů „a“ nebo „nebo“, což omezuje cílený marketing.
- Jen málo příležitostí k získání údajů o předplatitelích
Ceny SimpleTexting
- Odhadované měsíční náklady: 39 $ + 4 $ (jednorázová registrace u operátora)
Personalizované doplňky
- Další členové týmu: 20 $/měsíc na uživatele
- Další čísla: 10 $/měsíc za číslo
Hodnocení a recenze SimpleTexting
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Další marketingové nástroje
Zatímco Klaviyo, Omnisend a další nástroje, které jsme uvedli, nabízejí skvělé funkce pro SMS kampaně, jiné platformy pro SMS marketing jsou nezbytné pro marketéry, aby mohli vytvářet obsah SMS kampaní, řídit multikanálové kampaně a zefektivnit kreativní pracovní postupy.
V tomhle ClickUp fakt vyniká!
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp dosáhnout úspěchu svých SMS kampaní:
ClickUp AI
ClickUp AI vám pomůže vytvořit poutavý a působivý obsah SMS zpráv. S ClickUp AI budete
- Vytvářejte poutavé SMS kampaně
- Vytvářejte personalizované zprávy s dynamickým obsahem
- A/B testování různých strategií zasílání zpráv
ClickUp AI jde nad rámec psaní a umožňuje vám mít přehled o konverzacích, generovat úkoly, zajistit bezchybnou gramatiku a dokonce překládat jazyky pro globální SMS kampaně.
ClickUp pro marketing je komplexní řešení pro správu projektů, které umožňuje týmovou spolupráci, správu úkolů, správu času a marketingové aktivity v rámci jediného nástroje.
ClickUp pro marketingové týmy
Platforma se pyšní několika funkcemi:
- ClickUp Whiteboard : Vytvářejte tabule pro kampaně, abyste mohli brainstormovat, iterovat a vizualizovat průběh svých SMS kampaní.
- ClickUp Tasks : Zlepšete přehlednost, definujte pracovní postupy a soustřeďte se na to, co je důležité, s ClickUp Tasks.
- ClickUp Docs : Centralizujte správu kreativních briefů a usnadněte hladké schvalování návrhů kampaní pomocí nástrojů pro vkládání poznámek do obrázků, videí a souborů PDF.
Platforma také nabízí knihovnu marketingových šablon a šablon pro psaní obsahu, které vám pomohou vyvíjet a optimalizovat vaše kampaně.
Rozšiřte své SMS marketingové kampaně
SMS marketing vyplňuje kritickou mezeru v moderních marketingových strategiích tím, že oslovuje vysoce angažované publikum v časově kritických situacích.
Používání těchto nástrojů pro SMS kampaně vám dále zjednoduší cílení na zákazníky a zvýší návratnost investic do vašich marketingových kampaní.
Zatímco zkoušíte různé služby SMS marketingu, neváhejte vyzkoušet ClickUp, abyste vylepšili své SMS kampaně a zefektivnili svůj marketingový workflow.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a rozjeďte své SMS kampaně!