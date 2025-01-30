10 nejlepších alternativ a konkurentů ActiveCollab v roce 2025

Bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, je efektivní řízení projektů klíčem k úspěchu vaší společnosti. ?
Zefektivnění řízení projektů udržuje komunikaci, zvyšuje ziskovost, zabraňuje duplicitě práce a zajišťuje dodání projektů včas a v rámci rozpočtu. Pokud hledáte systém pro řízení projektů, který nahradí ActiveCollab, čtěte dál.
Máme pro vás ty nejlepší alternativy ActiveCollab, které vašemu týmu pomohou soustředit se na práci.
Co je alternativa k ActiveCollab?
ActiveCollab je platforma pro týmy, která slouží k organizaci interních projektů a projektů zaměřených na klienty. Alternativy k ActiveCollab jsou tedy softwarové nástroje pro řízení projektů, které společnosti používají k efektivnějšímu fungování. ?
Nejlepší alternativy ActiveCollab přiřazují úkoly a podúkoly, stanovují termíny, zlepšují komunikaci v týmu, stanovují priority a automatizují opakující se úkoly. Zjednodušeně řečeno, platformy pro správu projektů pomáhají udržovat úkoly organizované, plnit je včas a v rámci (nebo pod) rozpočtu. ⏰
Co byste měli hledat v alternativě k ActiveCollab?
Hledáte nový systém pro řízení projektů? Vaše konkrétní potřeby se budou lišit v závislosti na odvětví, klientech a konkurenční výhodě, ale nejlepší alternativy ActiveCollab mají tyto funkce:
- Zefektivněné řízení projektů: Všechny nástroje pro řízení projektů by měly poskytovat klíčové funkce pro snadné přiřazování úkolů a podúkolů, stanovení termínů, sledování času a 360° přehled o všech projektech.
- Přizpůsobené zobrazení: Různí kolegové vstřebávají informace různými způsoby, proto nejlepší nástroje pro řízení projektů umožňují členům týmu zobrazit priority v podobě seznamu, kalendáře, časové osy a karet.
- Automatizace pracovních postupů: Efektivní projektoví manažeři mají od začátku do konce zefektivněný proces, takže nástroj, který vám umožní vytvářet automatizované pracovní postupy, zajistí efektivní realizaci vašich projektů.
- Nativní integrace: Efektivní řízení projektů by nemělo být izolované. Hledejte platformu, která nabízí vestavěné automatizace pro sledování času, fakturaci, instant messaging nebo jiné platformy.
- Vlastní sady oprávnění: Zajistěte hladký průběh svých projektů tím, že členům týmu poskytnete potřebný přístup. Hledejte platformu, která vám umožní nastavit jedinečné role a úrovně oprávnění pro různé úkoly a projekty nebo spravovat projekty klientů.
10 nejlepších alternativ k ActiveCollab, které můžete použít
Najděte novou platformu pro zefektivnění řízení projektů ve vaší společnosti v našem seznamu 10 nejlepších alternativ ActiveCollab, aby váš tým stihl více práce za méně času.
1. ClickUp
ClickUp project management je snadno použitelná platforma, která vám umožní plánovat, sledovat a spolupracovat na jakémkoli projektu. Rozjeďte jakýkoli projekt s ClickUp Whiteboards a proměňte brainstorming v konkrétní akce.
Posuňte projekty vpřed pomocí ClickUp Docs, kde můžete spolupracovat, přidávat komentáře a přiřazovat úkoly v rámci jediného dokumentu.
ClickUp Time Tracking usnadňuje týmům plánování rozpočtu a úpravy časových harmonogramů v rámci každého projektu. A díky ClickUp Automations vám opakující se úkoly již nebudou zabírat váš drahocenný čas.
A co je nejlepší, projektoví manažeři mohou ClickUp integrovat s jinými platformami, aby stihli více práce za méně času. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte osnovy, pište dokumenty nebo shrňujte poznámky z jednání pomocí ClickUp AI.
- Vytvořte pracovní postup projektu v více než 15 přizpůsobitelných zobrazeních pro správu projektů.
- Vyberte si z více než 35 aplikací ClickApps a přizpůsobte si nastavení správy projektů.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře nebo sdílejte přílohy v ClickUp Docs nebo Whiteboards.
- Zabraňte výpadkům v komunikaci přidáním komentářů k libovolnému úkolu.
- Vytvořte si myšlenkovou mapu, abyste získali vizuální přehled o jakémkoli projektu.
- Vytvářejte časové osy na základě knihovny šablon pro řízení projektů a využijte tyto pohledy ke sledování pokroku napříč více projekty.
Omezení ClickUp
- Některé klíčové funkce nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Platforma může být pro nové uživatele softwaru pro řízení projektů příliš složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Asana
Asana je komplexní platforma pro správu projektů a alternativa k ActiveCollab, která umožňuje marketingovému, IT, provoznímu a dalším oddělením pracovat efektivněji. S Asanou týmy spolupracují na mezifunkčních týmových kampaních, přidělují úkoly a podúkoly a udržují otevřenou komunikaci prostřednictvím komentářů k probíhajícím projektům.
Navíc přizpůsobitelné zobrazení poskytuje organizátorům projektů a členům týmu 360stupňový přehled o každém milníku.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte vlastní pole pro třídění, filtrování a vytváření přehledů o jednotlivých úkolech.
- Organizujte projekty jako seznamy, kalendáře, časové osy, Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule.
- Všechny své priority najdete na jednom místě v panelu „Moje úkoly“.
- Získejte aktualizace ke každému úkolu nebo projektu ve vaší schránce Asana.
Omezení Asany
- Pokročilé funkce, jako jsou vlastní pole, portfolia a zobrazení časové osy, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Pro některé uživatele je obrovské množství klíčových funkcí a oznámení až příliš.
Ceny Asany
- Základní: 0 $
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
3. Wrike
Wrike je software pro řízení projektů navržený pro efektivní týmovou spolupráci. S Wrike mohou týmy přizpůsobit pracovní postupy, zobrazení a pracovní prostory pro každý projekt. Členové týmu navíc ušetří čas automatizací schvalovacích procesů, žádostí a návrhů pomocí nástroje pro spolupráci.
Mezi jejich klíčové funkce patří sledování času, správa úkolů a sledování postupu projektů pro řízení projektů napříč různými týmy.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte neomezený počet složek, projektů, úkolů a podúkolů.
- Využijte umělou inteligenci k přeměně pracovních poznámek na dílčí úkoly pro váš projekt.
- Vytvářejte dynamické vstupní formuláře pro své zákazníky
- Začněte pracovat rychleji díky knihovně předem připravených šablon pro řízení projektů.
Omezení Wrike
- Pro nové uživatele může být proces zapojení do projektu pomocí nástroje pro správu projektů obtížný.
- Některé pokročilejší funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Wrike
- Bezplatný tarif: 0 $
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Monday
Monday je alternativa k ActiveCollab, která využívá řadu strategií řízení projektů k zefektivnění práce a zvýšení produktivity. Používejte Monday se svým týmem k nastavení cílů, vytváření vlastních pracovních postupů a získání více času díky automatizaci.
Navíc Monday obsahuje integrovaný CRM systém, takže budete mít své marketingové, prodejní a projektové týmy neustále v souladu. Nabízí také nástroje pro sledování času, správu úkolů a další klíčové funkce, které jsou ideální pro celou firmu nebo konkrétní skupiny, jako jsou agilní týmy.
Nejlepší funkce Monday
- Vyberte si, jak budete projekty vizualizovat, z více než 10 přizpůsobitelných zobrazení.
- Získejte hlubší přehled o svých projektech díky více než 30 widgetům na vaší nástěnce.
- Nastavte pracovní postupy rychleji pomocí stavebních bloků bez nutnosti programování.
- Zefektivněte své projekty díky více než 200 integracím.
Omezení Monday
- Naučit se je používat může být časově náročné ve srovnání s některými jinými softwary pro správu projektů.
- Ovládací panel má omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Monday
- Zdarma: 0 $
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
5. Basecamp
Basecamp je nástroj pro řízení projektů a týmovou spolupráci vytvořený pro startupy a malé podniky. S Basecampem mohou spolupracovníci navrhovat nápady na nástěnce, sdílet tabulky a soubory a chatovat s ostatními členy týmu.
Navíc automatické kontrolní příspěvky udržují projekty v chodu v celé firmě. Tento nástroj pro spolupráci nabízí robustní funkce pro správu úkolů, které umožňují řídit průběh projektů.
Nejlepší funkce Basecampu
- Pomocí tabulky karet vytvořte pracovní postup a přesouvejte karty mezi sloupci.
- Vytvářejte vlastní zprávy o produktivitě, aby váš tým zůstal na správné cestě.
- Zefektivněte správu úkolů přidělováním úkolů, nastavováním termínů a chatováním s kolegy.
- Získejte přehled o všech projektech na vysoké úrovni díky zobrazení The Lineup.
Omezení Basecampu
- Neobsahuje vestavěný časový tracker.
- Možnosti automatizace a pracovních postupů jsou omezené.
Ceny Basecamp
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
6. Týmová práce
Teamwork je cloudová alternativa ActiveCollab vytvořená výhradně pro firmy poskytující služby klientům. Použijte Teamwork k vyvážení kapacit vašeho týmu, organizaci aktiv a časových plánů klientů a stanovení priorit týmu. Navíc můžete zlepšit ziskovost projektů sledováním fakturovatelných hodin a monitorováním výkonu projektů.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Zjistěte, kam členové týmu věnují svůj čas, pomocí nástroje pro sledování času.
- Získejte úplný přehled o vytíženosti svého týmu prostřednictvím zobrazení Workload (Vytížení).
- Pomocí funkce portfolia můžete spravovat více projektů současně.
- Zefektivněte fakturaci klientům sledováním fakturovatelných hodin pro dokonalou spolupráci na projektech.
Omezení týmové práce
- Existuje jen několik nativních integrací API – většina z nich musí být spuštěna přes Zapier.
- Počáteční nastavení může být ve srovnání s jinými softwary pro správu projektů časově náročné.
Ceny za týmovou práci
- Zdarma: 0 $
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
7. Trello
Trello je webový nástroj pro správu projektů známý svým jednoduchým uživatelským rozhraním. Tabule Trello udržují projekty organizované a umožňují projektovým manažerům přidávat úkoly prostřednictvím seznamů a karet. Trello navíc obsahuje vlastní knihovnu šablon a tržiště pluginů, díky kterým si platformu můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Pokud chcete přidat funkci sledování času, abyste mohli lépe spravovat projekty, budete si muset pořídit doplněk Time Tracking & Reporting.
Nejlepší funkce Trello
- Pomocí automatizací můžete nastavovat pravidla, vytvářet tlačítka nebo příkazy.
- Pomocí pluginů Trello se propojte s dalšími nástroji, jako jsou Jira, Slack, Google Drive a InVision.
- Ponořte se hlouběji do projektů pomocí zobrazení tabulky, tabule, časové osy, kalendáře a mapy.
- Zůstaňte v obraze i na cestách díky mobilním aplikacím Trello pro iOS a Android.
Omezení Trello
- Mnoho funkcí a integrací není v bezplatné verzi k dispozici.
- Projekty nemají tolik přizpůsobených zobrazení jako jiné platformy.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
8. ProofHub
ProofHub je platforma pro správu práce, která udržuje týmy organizované. ProofHub podporuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizovaných pracovních postupů a sdílení souborů. Navíc tato alternativa ActiveCollab zabraňuje nedorozuměním při plánování projektů díky svým vícejazyčným funkcím, denním programům, sdílení souborů a diskusním vláknům.
Nejlepší funkce ProofHub
- Dosáhněte svých komunikačních cílů díky funkcím individuálního a skupinového chatu.
- Pomocí nástrojů pro značkování můžete dokumenty revidovat, spolupracovat na nich a korigovat je.
- Určete vlastní role a sady oprávnění pro projekty
- Měřte pokrok celého týmu pomocí integrovaných reportů.
Omezení ProofHub
- Správa oznámení může být obtížná.
- Neobsahuje vestavěnou funkci pro rozpočtování nebo fakturaci.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (83 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (89 recenzí)
9. SupportBee
Pokud pracujete v zákaznickém servisu, víte, jak obtížné je udržet přehled o požadavcích na podporu. SupportBee je systém pro správu projektů vytvořený speciálně pro support tickety. S SupportBee získávají týmy sdílenou schránku, zákaznický portál a software založený na znalostech, který jim pomáhá odpovídat (a řešit!) dotazy zákazníků.
Nejlepší funkce SupportBee
- Využijte znalostní vývoj softwaru k vytvoření vlastního webu s často kladenými dotazy, elektronických knih, sekce nápovědy a dalších.
- Kategorizujte žádosti o podporu jako zodpovězené, nezodpovězené a archivované ve vaší sdílené schránce.
- Zahajte komentáře nebo diskuse mezi kolegy ohledně složitých požadavků na podporu.
- Vytvořte si vlastní portál, aby klienti získali přehled o svých požadavcích na podporu.
Omezení SupportBee
- Platforma je vytvořena speciálně pro podporu ticketů a může postrádat funkce, které se očekávají u jiných platforem pro spolupráci v oblasti řízení projektů.
- Tato platforma není tak podrobně recenzována jako jiní poskytovatelé projektového managementu.
Ceny SupportBee
- Startup: 13 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SupportBee
- G2: 4,2/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (29 recenzí)
10. Huddle
Huddle je bezpečné řešení pro sdílení dokumentů SaaS vytvořené pro regulovaná odvětví. Sdílejte citlivé informace, kontrolujte dokumenty a vytvářejte klientské portály. Navíc se open-source API Huddle hladce integruje s Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace a dalšími platformami, aby lépe sloužilo vašim klientům.
Nejlepší funkce Huddle
- Sdílejte data bezpečně s kolegy prostřednictvím kompatibilních API.
- Zefektivněte týmovou práci díky bezpečnému sdílení dokumentů.
- Vytvořte e-learningovou platformu, která splňuje vládní předpisy
- Budujte důvěru u klientů prostřednictvím interních a externích auditů.
Omezení Huddle
- Správa oznámení může být náročná
- Někteří začátečníci považují uživatelské rozhraní za matoucí.
Ceny Huddle
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Huddle
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (64 recenzí)
Zefektivněte řízení projektů s ClickUp
Správné alternativy ActiveCollab podporují komunikaci mezi kolegy, usnadňují přiřazování termínů a úkolů a automatizují opakující se úkoly. Proto je ClickUp ideální volbou pro zefektivnění řízení projektů ve vaší společnosti.
ClickUp je komplexní platforma, která zahrnuje nástroje pro spolupráci na dokumentech a tabulkách, nespočet integrací, automatizaci pracovních postupů, užitečné nástroje umělé inteligence a knihovnu šablon, které vám pomohou rozběhnout vaše projekty.
Aby vaši projektoví manažeři pracovali chytřeji, ne tvrději, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. ?