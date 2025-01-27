10 nejlepších softwarů a nástrojů pro správu obsahu v roce 2025

Aby vaše firma zůstala konkurenceschopná v dnešním rychle se měnícím digitálním světě, je zásadní vytvářet vysoce kvalitní obsah. Oblast softwaru a nástrojů pro správu obsahu se neustále vyvíjí a v roce 2024 bude na výběr z více než 800 systémů pro správu obsahu! Jak ale určit, který z nich je pro vás ten pravý?
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších nástrojů a softwaru pro správu obsahu pro rok 2024. Ať už jste marketér, tvůrce obsahu nebo majitel firmy, tento komplexní průvodce vám pomůže. Objevíte špičková řešení, která vám umožní převzít kontrolu nad vaším online obsahem.
Jste připraveni využít potenciál správy obsahu v roce 2024 a revolučně změnit způsob, jakým vytváříte, spravujete a dodáváte obsah svému publiku? Pojďme na to!
Co je systém pro správu obsahu?
Systém pro správu obsahu (CMS) je softwarová aplikace, která umožňuje vytváření, správu a úpravy digitálního obsahu. Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření, úpravy a publikování obsahu bez nutnosti rozsáhlých technických znalostí nebo dovedností v oblasti kódování.
Publikovali jste někdy blog nebo upravovali webovou stránku? Pak jste použili systém pro správu obsahu!
CMS se skládá ze dvou hlavních komponent:
- Aplikace pro správu obsahu: Umožňuje vytvářet, upravovat, organizovat a publikovat digitální obsah. Zahrnuje textové editory, kalendáře obsahu, nástroje pro správu médií a uživatelské profily. To vše usnadňuje týmům spolupráci při tvorbě a publikování obsahu.
- Aplikace pro doručování obsahu: Tato komponenta spravuje prezentaci a doručování obsahu koncovým uživatelům. Zajišťuje úkoly, jako je načítání obsahu z databáze CMS, aplikování šablon nebo motivů a poskytování obsahu návštěvníkům.
Platformy CMS nabízejí různé další funkce a vlastnosti, jako je správa zdrojů, pluginy a rozšíření a analytika.
Typy systémů pro správu obsahu
Před výběrem platformy CMS je důležité pečlivě zvážit různé typy systémů pro správu obsahu. Zde jsou nejběžnější typy CMS a jejich použití:
- Systém pro správu webového obsahu (WCMS): Zahrnuje tvorbu webových stránek, webhosting a open source CMS.
- Systém správy digitálních aktiv (DAM): Centralizujte aktiva, obsah, pracovní toky a operace napříč více obchodními jednotkami, odděleními a týmy.
- Systém pro správu podnikového obsahu (ECM): Systém, který pomáhá organizacím shromažďovat, ukládat, doručovat a spravovat nestrukturovaná data. Patří sem například e-maily, kancelářské dokumenty, naskenované dokumenty, zprávy a další.
- Systém pro správu komponent obsahu (CCMS): CCMS umožňuje organizacím efektivně sledovat, spravovat a ukládat obsah v různých komponentách, jako jsou slova, odstavce, fráze nebo fotografie.
Výhody nástrojů a softwaru pro správu obsahu
Vytváření kvalitního obsahu by mělo být hlavním aspektem vaší marketingové strategie. A CMS vám v tom pomůže.
Můžete najmout influencery, aby se pokusili prodat vaše produkty a služby za vás, a to vám do jisté míry může pomoci. Ale bez vlastního obsahu se vám nepodaří etablovat se jako důvěryhodný hlas ani si vybudovat loajalitu zákazníků.
Nalezení správného CMS a marketingových nástrojů vám může pomoci zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci v týmu a především rozšířit vaše podnikání. Bez nástrojů pro správu obsahu by bylo obtížnější vytvářet a dodávat obsah ve velkém měřítku.
Naštěstí dnes existují různé typy nástrojů pro správu obsahu, které vašemu týmu a firmě pomohou spravovat všechny aspekty vaší práce. Tyto systémy pro správu obsahu mohou fungovat samostatně nebo společně, aby usnadnily tvorbu a správu obsahu, zefektivnily spolupráci, zajistily konzistentní branding, vylepšily optimalizaci pro vyhledávače a podporovaly vaše potřeby při rozšiřování vaší firmy.
Podívejme se na každý z nich.
1. Snadná tvorba obsahu
Systém pro správu obsahu posiluje vaše podnikání několika způsoby. Aktualizujte digitální platformy, zvyšte produktivitu a dodávejte relevantní obsah svému publiku, a to vše bez technických znalostí. CMS zjednodušuje proces vytváření a správy digitálního obsahu – a s pomocí nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci je to ještě snazší.
Bez CMS byste potřebovali profesionálního vývojáře, který umí programovat. S CMS je kód již připraven. Máte kontrolu nad tvorbou obsahu, což vám šetří čas i peníze.
2. Zefektivňuje spolupráci
CMS usnadňuje spolupráci mezi členy týmu. Více uživatelů může pracovat současně a přispívat k tvorbě a úpravám obsahu. Máte mezifunkční týmy pracující na různých místech? Správa pracovních postupů a kontrola verzí jsou nutností. Zajišťuje to přesnost obsahu a usnadňuje efektivní týmovou práci.
3. Nabízí flexibilitu a podporuje škálovatelnost
CMS také pomáhá vašemu podnikání růst a přizpůsobovat se. Můžete přidávat nové stránky, sekce nebo funkce podle toho, jak se mění vaše požadavky. Tato flexibilita vyhovuje vašim rostoucím potřebám, aniž by vyžadovala významné změny nebo přepracování.
Škálovatelné platformy CMS často disponují funkcemi replikace a distribuce obsahu. To umožňuje replikaci obsahu na více serverech. Díky tomu nejsou servery přetížené. Zjednodušeně řečeno, zvyšuje to výkon, takže váš web nezkolabuje pod náporem velkého provozu.
4. Zajišťuje konzistentní branding
Díky šablonám a motivům pro branding zajistí váš CMS jednotný a profesionální vzhled celé vaší digitální prezentace. To posílí identitu vaší značky, zvýší povědomí zákazníků a zlepší uživatelský zážitek, čímž se zvýší zapojení vašich zákazníků.
CMS by měl mít centralizovaný katalog pro správu digitálních aktiv, jako jsou loga, grafika, obrázky a videa. Díky tomu jsou aktiva značky snadno přístupná tvůrcům obsahu. A minimalizuje se riziko použití zastaralých nebo neautorizovaných materiálů. Díky centrálnímu systému správy aktiv zajišťuje váš CMS konzistentnost v rámci celého webu.
5. Vylepšuje SEO
Nemusíte být odborníkem na SEO, aby byl váš web snadno dohledatelný. Mnoho platforem CMS má vestavěné nástroje SEO, které vám s tím pomohou. Chcete optimalizovat svou domovskou stránku, stránky produktů nebo blogové příspěvky? Dobrý CMS zvýší váš organický provoz a pomůže vám oslovit cílovou skupinu.
Dobrý systém pro správu obsahu, který podporuje správu SEO projektů, může mít pro vaše podnikání velký význam. Ušetří vám čas, poskytne flexibilitu a větší kontrolu nad vaším online obsahem. V konečném důsledku vám CMS pomůže poskytovat vašemu publiku lepší zážitek a dosáhnout vašich obchodních cílů.
Co dělá dobrý software pro správu obsahu?
Při výběru správného softwaru pro správu obsahu zvažte následující prvky:
- Uživatelská přívětivost: Hledejte CMS s intuitivním rozhraním a jednoduchými funkcemi. Tvorba, úprava a publikování obsahu by neměly vyžadovat znalosti programování. Uživatelsky přívětivé CMS umožní vašemu týmu efektivně spravovat obsah.
- Flexibilní editor: Dobrý CMS by měl nabízet flexibilní editor, který vám umožní snadno vytvářet a formátovat obsah. Hledejte nástroje jako WYSIWYG editory, drag-and-drop a správu médií. To zefektivňuje tvůrčí proces a poskytuje plynulý zážitek z editace.
- Spolupráce: Zvažte CMS, který podporuje funkce pro spolupráci. Hledejte role a oprávnění, pracovní postupy obsahu a kontrolu verzí. Tyto funkce umožňují mnoha uživatelům spolupracovat, kontrolovat a schvalovat obsah, takže váš tým nikdy nezmešká žádný krok.
- Přizpůsobení: Vyberte si CMS, který nabízí možnosti přizpůsobení tak, aby odpovídal vašim požadavkům na branding a design. Hledejte možnost přizpůsobit šablony, motivy a rozvržení. Vysoce přizpůsobitelný CMS vám umožní vytvořit jedinečný a personalizovaný digitální zážitek pro vaše publikum.
- Integrace: Zkontrolujte kompatibilitu svého CMS s oblíbenými pluginy, rozšířeními nebo API. Integrace jako generátory obsahu AI, marketingové nástroje nebo automatické sledování času vám mohou výrazně usnadnit život. Účelem integrace je vylepšit váš pracovní postup a synchronizovat data napříč všemi systémy.
- Podpora: Váš CMS by měl být vybaven spolehlivou podporou. Hledejte dokumentaci, uživatelská fóra a kanály zákaznické podpory. Rychlá podpora může být klíčová při řešení jakýchkoli problémů, na které narazíte.
Zohledněním těchto prvků najdete systém pro správu obsahu, který vyhovuje vašim potřebám bez ohledu na velikost vaší firmy.
10 nejlepších nástrojů a softwaru pro správu obsahu
Začněme důležitým upozorněním. Určit „nejlepší CMS“ je nemožné. Při čtení tohoto seznamu vám doporučujeme zvážit funkce každého CMS na základě vašich potřeb, než se rozhodnete. Zvažte klady a zápory a některé z nich vyzkoušejte. Většina z nich nabízí bezplatnou zkušební verzi nebo demo.
Podívejme se tedy na 10 nejlepších dostupných softwarových řešení pro správu obsahu.
1. ClickUp
Nejlepší pro správu digitálních aktiv, automatizaci pracovních postupů a spolupráci týmů
Když se řekne ClickUp, pravděpodobně si vybavíte software pro správu projektů. To je pravda. Ale protože se jedná o komplexní nástroj pro správu projektů, který nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, může si ClickUp nakonfigurovat jakýkoli tým napříč odděleními a podniky všech velikostí tak, aby vyhovoval jeho jedinečným potřebám a různým případům použití, včetně správy obsahu. ?
ClickUp dokáže spravovat vaše marketingové aktivity díky stovkám pokročilých funkcí pro marketing a týmovou spolupráci, spolu s komplexními marketingovými šablonami, které lze přizpůsobit jakémukoli použití a potřebám, například:
- Vytvoření efektivního pracovního postupu pro správu obsahu
- Vytvoření systému pro plánování obsahu
- Správa redakčních kalendářů pro obsahový marketing
- Vytváření kalendářů obsahu pro sociální média
- Vytváření databáze obsahu, backlogu a dalšího
- Sledování výsledků A/B testování za účelem zlepšení strategie obsahu
- Usnadnění efektivní týmové spolupráce napříč několika odděleními
- Zefektivněte proces přijímání požadavků na obsah pomocí šablon a zobrazení formuláře ClickUp.
Tyto funkce v ClickUp mohou být vašimi pomocníky při zefektivnění procesu plánování a správě obsahu pro různé kanály, včetně vašich webových stránek, blogu, sociálních médií a e-mailových kampaní.
ClickUp navíc nabízí více než 15 způsobů zobrazení vaší práce, včetně zobrazení kalendáře pro plánování a rozvrhování vašeho obsahového kalendáře, zobrazení seznamu pro správu vašich obsahových projektů, zobrazení tabule pro snadnou správu obsahu a sledování pokroku a mnoho dalšího.
A nesmíme zapomenout na ClickUp AI – vestavěného asistenta pro psaní v ClickUp, který je založen na rolích. ✍️⚡️
ClickUp AI je navržen tak, aby vám pomohl psát rychleji, vytvářet poutavý obsah, vylepšovat vaše texty a udržet si tvůrčí flow. Ať už píšete blog, připravujete texty pro sociální sítě nebo vytváříte strategie obsahového marketingu a nápady na kampaně, ClickUp AI vám pomůže překonat tvůrčí blok a zvládnout více práce za méně času.
Tyto pokročilé funkce a další poskytují plynulý zážitek v ClickUp a funkční řešení, která vám pomohou spravovat vaše týmy a každou část vašeho pracovního postupu správy obsahu.
Klíčové funkce
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení projektů: Prohlížejte si svou práci podle svých představ díky přizpůsobeným zobrazením projektů v ClickUp, včetně zobrazení kalendáře, tabule, časové osy a formuláře.
- Plně přizpůsobitelná platforma: Nakonfigurujte ClickUp tak, aby vyhovoval všem vašim potřebám, preferencím pracovního toku a dalším požadavkům díky pokročilým funkcím, jako je ClickApps.
- ClickUp AI: Asistent psaní s umělou inteligencí v ClickUp, který vám pomůže psát rychleji a vytvářet lepší obsah.
- Vlastní pole: Přidejte si vlastní pole a vytvořte si výkonné a přizpůsobené zobrazení šité na míru vašim projektům, týmům a jakémukoli typu práce.
- Vlastní stavy: Zefektivněte svůj pracovní postup a přiřaďte každé fázi projektu určený stav vytvořením vlastních stavů.
- Automatizace pracovního toku: Použijte předem připravené recepty nebo vytvořte vlastní automatizaci pracovního toku v ClickUp, abyste urychlili svůj pracovní tok a zajistili konzistentnost procesů.
- Týmová spolupráce a komunikace: Získejte přístup k sadě funkcí pro týmovou spolupráci a komunikaci, jako jsou Whiteboards pro brainstorming a plánování obsahu, Docs pro SOP a blogy, Chat view pro instant messaging, Proofing pro anotace, přiřazené komentáře a mnoho dalšího.
- Přizpůsobitelné šablony: Vyberte si z více než 1 000 šablon pro každý tým a různé případy použití, abyste mohli rychle začít pracovat, a přizpůsobte je svým potřebám a preferencím.
Omezení
- Možná bude třeba se seznámit s řadou dostupných funkcí a možností přizpůsobení, ale ClickUp nabízí zdroje, jako je ClickUp University, vzdělávací blogy a zákaznickou podporu 24/7.
- V aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny
- Navždy zdarma Plán
- Neomezený: 5 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Business Plus: 19 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici je bezplatná zkušební verze; přidejte ji do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za pouhých 5 $ za člena/měsíc.
2. WordPress
Nejlepší pro tvorbu webových stránek a správu webového obsahu
WordPress je široce používaný a všestranný CMS. Je známý svou snadnou použitelností, rozsáhlým ekosystémem pluginů a přizpůsobitelnými tématy.
WordPress umožňuje uživatelům všech úrovní dovedností vytvářet, spravovat a přizpůsobovat své webové stránky. Díky tisícům dostupných šablon a pluginů nabízí WordPress bezkonkurenční možnosti přizpůsobení. Má také velkou a podporující komunitu, která poskytuje zdroje, aktualizace a bezpečnostní záplaty.
WordPress je vysoce škálovatelný, takže je vhodný pro malé i velké podniky. Více než 40 % internetu běží na WordPressu. To dokazuje, že se bude i nadále vyvíjet a zůstane kompatibilní s různými poskytovateli hostingu a integracemi.
Je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi WordPress.org a WordPress.com. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že WordPress.com je hostovaná blogovací služba, která vám umožňuje vytvořit webové stránky pomocí softwaru WordPress. WordPress.org je samohostovaný, což znamená, že si webové stránky vytváříte sami. WordPress.org je mnohem přizpůsobivější a z dlouhodobého hlediska cenově dostupnější.
Nejlepší funkce
- Intuitivní rozhraní: WordPress usnadňuje začátečníkům vytváření a správu webových stránek bez rozsáhlých technických znalostí.
- Flexibilní správa obsahu: Snadno vytvářejte, upravujte a organizujte různé typy obsahu, včetně blogových příspěvků, stránek, mediálních souborů a dalšího.
- Rozsáhlý ekosystém pluginů: Pluginy pokrývají širokou škálu funkcí, včetně e-commerce, SEO, integrace sociálních médií, vylepšení zabezpečení a mnoho dalšího.
- Možnosti přizpůsobení: Uživatelé mohou své weby přizpůsobit pomocí vlastních šablon, stylů, widgetů, nabídek, přizpůsobení CSS a dalších funkcí.
- Silná podpora komunity: S miliony uživatelů po celém světě těží WordPress z prosperující komunity vývojářů, designérů a nadšenců, kteří přispívají k jeho rozvoji.
Omezení
- Ačkoli je WordPress univerzální platformou s vysokou škálovatelností, webové stránky mohou čelit výzvám při zpracování velkého množství obsahu nebo vysokého provozu, což vyžaduje další serverové potřeby.
- Vzhledem ke své popularitě a širokému použití může být WordPress terčem hackerů a zlovolných aktérů.
Ceny
- Bezplatný open-source software pro WordPress. org
- Plány WordPress.com: Navždy zdarma Základní: 4 $/měsíc Prémiový: 8 $/měsíc Podnikový: 25 $/měsíc Obchodní: 45 $/měsíc Enterprise: Od 25 000 $/ročně
- Navždy zdarma
- Základní: 4 $/měsíc
- Premium: 8 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Obchod: 45 $/měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 25 000 USD/ročně
- Navždy zdarma
- Základní: 4 $/měsíc
- Premium: 8 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
- Obchod: 45 $/měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 25 000 USD/ročně
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (8 650 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (14 635 recenzí)
3. Drupal
Nejlepší pro open-source framework pro správu obsahu pro jednoduché webové stránky
Drupal je robustní, škálovatelný a velmi flexibilní. Nabízí výkonné funkce pro správu obsahu. Je vysoce přizpůsobitelný, takže je vhodný pro komplexní a rozsáhlé webové stránky.
Modulární architektura Drupalu umožňuje snadnou integraci se systémy třetích stran. Nabízí také rozsáhlé možnosti přizpůsobení, aby odpovídal vaší značce. Díky pokročilým ovládacím prvkům pro oprávnění a bezpečnostním funkcím je ideální pro projekty na podnikové úrovni. Aktivní komunita uživatelů přispívá k neustálému zlepšování Drupalu. Budete tak mít vždy k dispozici časté aktualizace a bohatý zdroj informací.
Drupal je spolehlivou volbou pro firmy s rozmanitými a neustále se vyvíjejícími potřebami v oblasti správy obsahu.
Nejlepší funkce
- Flexibilní architektura obsahu: Drupal nabízí vysoce flexibilní architekturu obsahu, která uživatelům umožňuje vytvářet a organizovat složité typy obsahu s vlastními poli.
- Škálovatelnost a výkon: Drupal je navržen pro zpracování webových stránek s vysokou návštěvností a díky vestavěným mechanismům ukládání do mezipaměti a podpoře sítí pro doručování obsahu se dokáže efektivně škálovat.
- Rozsáhlý ekosystém modulů: Jeho moduly CMS pokrývají mnoho funkcí, včetně e-commerce, SEO, správy uživatelů, práce s médii a dalších.
- Robustní vícejazyčná podpora: Vícejazyčná podpora a integrované překladatelské funkce z něj činí ideální volbu pro globální webové stránky.
- Silné bezpečnostní funkce: Architektura Drupalu zahrnuje několik bezpečnostních opatření, jako jsou podrobná uživatelská oprávnění, filtrování vstupů a kontrola přístupu, která pomáhají chránit webové stránky před potenciálními hrozbami.
Omezení
- Uživatelé možná budou muset investovat více času a úsilí do osvojení si konceptů, konfigurace a vývojových postupů Drupalu.
- Moduly Drupalu mohou vyžadovat pečlivé plánování a testování, aby byla zajištěna kompatibilita a aby se předešlo potenciálním narušením funkčnosti webových stránek.
Ceny
- Bezplatný open-source software
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 3,8 z 5 (403 recenzí)
- Capterra: 4,2 z 5 (427 recenzí)
4. Joomla
Nejlepší pro open source CMS a tvorbu webových stránek
Joomla je synonymem snadného použití, rozšiřitelnosti a univerzálnosti. Joomla nabízí jednoduché rozhraní, přístupné pro začátečníky i technicky neznalé uživatele. Její knihovna rozšíření usnadňuje přizpůsobení a integraci.
Joomla je vysoce škálovatelná a schopná zvládnout komplexní webové stránky a aplikace. Stejně jako Drupal klade důraz na vývoj řízený komunitou. Vždy budete dostávat pravidelné aktualizace, bezpečnostní záplaty a podporu uživatelské komunity. Díky kombinaci funkcí, flexibility a rozšíření je Joomla vynikající volbou, pokud hledáte výkonné a přizpůsobivé řešení CMS.
Nejlepší funkce
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Joomla nabízí přehledný a intuitivní administrační panel, který zjednodušuje úkoly související se správou webových stránek.
- Výkonná správa obsahu: Funkce jako vestavěné verzování článků, plánování obsahu a označování obsahu umožňují efektivní správu obsahu.
- Široká škála rozšíření: Rozšíření zahrnují šablony, moduly, komponenty a pluginy, které uživatelům umožňují přizpůsobit své webové stránky podle svých konkrétních požadavků.
- Vícejazyčná podpora: Joomla poskytuje integrovanou vícejazyčnou podporu, která uživatelům umožňuje vytvářet webové stránky v několika jazycích.
- Řízení přístupu a správa uživatelů: Joomla nabízí komplexní funkce řízení přístupu a správy uživatelů, jako je vytváření skupin uživatelů, přiřazování konkrétních oprávnění uživatelům nebo skupinám uživatelů a správa metod ověřování uživatelů.
Omezení
- Stejně jako u Drupalu mohou uživatelé shledat, že Joomla má díky své složité struktuře strmou křivku učení.
- Ačkoli Joomla nabízí řadu bezplatných šablon, výchozí možnosti designu mohou být ve srovnání s některými jinými platformami CMS omezenější.
Ceny
- Bezplatný open-source software
Recenze
- G2: 4,0 z 5 (375 recenzí)
- Capterra: 4,1 z 5 (583 recenzí)
Seznamte se s nejlepšími nástroji pro vývojáře Mac!
5. Sitecore Experience Platform
Nejlepší pro správu více webů a omnichannelovou podporu
Jste připraveni vytvářet působivé a osobní digitální zážitky? Podívejte se na Sitecore.
Sitecore Experience Platform je komplexní CMS. Díky své platformě pro digitální zážitky, personalizačním schopnostem a funkcím na podnikové úrovni je to spolehlivá volba CMS. Zahrnuje multikanálové publikování, pracovní postupy, verzování obsahu a má rozsáhlý ekosystém integrací.
Hledáte možnosti cílení obsahu? Pokročilé nástroje pro personalizaci a správu zákaznické zkušenosti od Sitecore to za vás vyřeší. Poskytují škálovatelnou a bezpečnou platformu, která je ideální pro větší projekty.
Nejlepší funkce
- Robustní personalizace: Sitecore nabízí výkonné personalizační funkce, které umožňují firmám poskytovat cílený a relevantní obsah návštěvníkům svých webových stránek.
- Pracovní postup správy obsahu: Sitecore poskytuje komplexní systém pro správu obsahu (CMS) s intuitivními nástroji pro úpravy, správou verzí a řízením pracovních postupů.
- Pokročilá automatizace marketingu: Umožňuje efektivní správu potenciálních zákazníků, e-mailový marketing, A/B testování, integraci analytických nástrojů a další funkce pro optimalizaci marketingových aktivit.
- Multikanálové doručování: Sitecore umožňuje plynulé doručování obsahu napříč několika kanály, včetně webových stránek, mobilních zařízení, sociálních médií a e-mailu.
- Škálovatelnost a funkce na podnikové úrovni: Je navržen tak, aby vyhovoval potřebám rozsáhlých podnikových webových stránek.
Omezení
- Sitecore je navržen jako špičková platforma na podnikové úrovni a náklady na licence a implementaci mohou být vysoké.
- Sitecore je platforma s bohatými funkcemi a vysokou mírou přizpůsobitelnosti, což může být pro osoby bez technických znalostí složité.
Ceny
- Ceny nejsou uvedeny online.
Recenze
- G2: 3,9 z 5 (362 recenzí)
- Capterra: 4,2 z 5 (4 recenze)
6. Contentful
Nejlepší pro správu a distribuci obsahu na jakoukoli platformu
Contentful CMS je bezhlavý systém pro správu obsahu. Je známý svou flexibilitou, škálovatelností a snadným používáním. Odděluje tvorbu a ukládání obsahu od jeho prezentace. To znamená, že firmy mohou dodávat obsah plynule napříč kanály a zařízeními.
Contentful má přístup API-first. To usnadňuje vývojářům integraci a dodávání obsahu do jakékoli aplikace. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohou obsah vytvářet a spravovat i uživatelé bez technických znalostí.
Hledáte řešení CMS, které si vývojáři zamilují? Contentful splňuje i tuto podmínku. Vývojáři si oblíbili jeho cloudovou architekturu.
Nejlepší funkce
- Architektura Headless CMS: Umožňuje flexibilitu při dodávání obsahu na různé platformy a zařízení, včetně webových stránek, mobilních aplikací, chytrých zařízení a dalších.
- Modelování obsahu a strukturovaný obsah: Efektivní organizace obsahu, jeho opětovné použití a konzistence napříč různými kanály a aplikacemi.
- Přístup API-first: Nabízí snadnou integraci s jinými systémy, aplikacemi a službami, což usnadňuje vytváření personalizovaných a dynamických zážitků napříč různými platformami.
- Spolupráce a verzování v reálném čase: Contentful nabízí aktualizace v reálném čase, správu verzí a možnost sledovat změny, což týmům usnadňuje spolupráci a udržování kvality obsahu.
- Škálovatelnost a výkon: Infrastruktura Contentful, globální sítě pro doručování obsahu (CDN) a mechanismy ukládání do mezipaměti zajišťují vynikající výkon a škálovatelnost.
Omezení
- Nastavení a konfigurace Contentful může vyžadovat technické znalosti nebo pomoc.
- Jako cloudové CMS mohou společnosti působící v oblastech s omezeným nebo nespolehlivým přístupem k internetu čelit výzvám při efektivním přístupu k obsahu a jeho správě.
Ceny
- Zdarma: Pro jednotlivce a základní projekty
- Základní: 300 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Premium: ceny na míru
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,2 z 5 (286 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (55 recenzí)
7. HubSpot CMS
Nejlepší pro vytváření a správu webových stránek
HubSpot CMS je komplexní nástroj pro správu obsahu. Kombinuje vývoj webových stránek, marketing, nástroje pro oslovování zákazníků a další funkce. HubSpot CMS umožňuje firmám snadno vytvářet responzivní a optimalizované webové stránky. Hladce se integruje s dalšími nástroji HubSpot, jako je sledování e-mailů, automatizace marketingu, správa potenciálních zákazníků a vztahy s klienty. Jejich tržiště aplikací nabízí více než 1 000 integrací, včetně integrace s ClickUp.
HubSpot CMS vám umožňuje poskytovat vašemu publiku vysoce přizpůsobené zážitky. K tomu vám pomohou funkce jako dynamická personalizace a inteligentní obsah. Jedná se o komplexní řešení, které umožňuje marketérům a vývojářům vytvářet, optimalizovat a sledovat výkonnost jejich digitálního obsahu a kampaní.
Nejlepší funkce
- Tvorba a správa obsahu: HubSpot CMS nabízí editor s funkcí drag-and-drop, inline editaci a přizpůsobitelné šablony, díky kterým je snadné vytvářet a aktualizovat webové stránky, blogové příspěvky, vstupní stránky a další, aniž byste potřebovali znalosti v oblasti kódování.
- Dynamická personalizace: Obsah můžete přizpůsobit tak, aby poskytoval personalizované zážitky, což zvýší míru zapojení a konverze.
- Optimalizace SEO: HubSpot CMS obsahuje integrované nástroje SEO a doporučení pro optimalizaci, které vám pomohou zlepšit viditelnost vašich webových stránek ve vyhledávačích.
- Reakce na více zařízení: HubSpot CMS zajišťuje, že váš web je responzivní a optimalizovaný pro různá zařízení, včetně stolních počítačů, tabletů a mobilních zařízení.
- Integrace marketingu: Hladká integrace s Hubspot CRM pro zefektivnění procesů generování a péče o potenciální zákazníky.
Omezení
- Přizpůsobení rozvržení nebo designu nad rámec dostupných šablon může vyžadovat pokročilé znalosti kódování nebo pomoc vývojáře.
- Náklady na používání HubSpot CMS mohou být nevýhodou pro firmy, které nevyužívají všechny marketingové funkce HubSpot.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 23 $/měsíc
- Profesionální: 360 $/měsíc
- Enterprise: 1 200 $/měsíc
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 505 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (69 recenzí)
8. Statamic
Nejlepší pro vytváření a správu webových stránek
Statamic je v tomto přehledu jedinečný CMS. Je určen pro autory, vydavatele a vývojáře. Statamic získal ocenění CMS Critics Choice Award 2021 za nejlepší CMS s plochými soubory. Jeho blokový editor obsahu sklidil nadšené recenze.
Nabízí přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému je správa a úprava obsahu hračkou. Díky své architektuře plochých souborů Statamic eliminuje potřebu databáze. Výsledkem je rychlejší výkon a snadnější nasazení. Výkonný systém šablon a přizpůsobitelná pole Statamic umožňují snadné přizpůsobení obsahu. Poskytuje také vynikající vývojářské nástroje, jako je robustní API a rozsáhlá dokumentace.
Statamic je vynikající volbou, pokud hledáte lehké, ale výkonné řešení CMS.
Nejlepší funkce
- Architektura plochých souborů: Statamic ukládá obsah a data do jednoduchých textových souborů namísto databáze, takže není třeba provádět složité nastavení databáze.
- Flexibilní modelování obsahu: Definujte vlastní typy obsahu s poli, vztahy a taxonomiemi, abyste mohli strukturovat a organizovat obsah způsobem, který vám vyhovuje.
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel: přehledné a intuitivní rozhraní pro autory a editory obsahu, kteří mohou vytvářet a aktualizovat obsah bez nutnosti technických znalostí.
- Integrovaná kontrola verzí: Sledujte a spravujte změny provedené ve vašem obsahu a snadno se vracejte k předchozím verzím, porovnávejte změny a spolupracujte s více členy týmu.
- Rozšiřitelnost pomocí doplňků: Doplňky pokrývají oblasti jako e-commerce, SEO, tvorba formulářů, správa uživatelů a další.
Omezení
- Pro uživatele bez technických znalostí může být náročné začít používat Statamic bez dalšího školení nebo pomoci.
- Statamic má sice aktivní a podporující komunitu, ale ve srovnání s více rozšířenými platformami CMS může mít menší uživatelskou základnu.
Ceny
- Solo: Navždy zdarma
- Pro: jednorázový poplatek 259 $ za projekt; bezplatné aktualizace po dobu jednoho roku, poté 59 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (2 recenze)
- Capterra: 4,8 z 5 (18 recenzí)
9. Adobe Commerce (dříve Magento)
Nejlepší pro správu komplexních nákupních a nákupních zážitků
Adobe Commerce, dříve Magento, je výkonný open-source CMS. Jedná se o široce používaný systém pro správu obsahu, který je speciálně navržen pro e-commerce weby. Poskytuje výkonné funkce pro správu produktů, zpracování objednávek a integraci plateb. Magento je ideální volbou pro firmy, které prodávají produkty online.
Nabízí vysoce přizpůsobitelnou platformu s flexibilní architekturou. Vývojáři využívají jeho tržiště rozšíření k vylepšení funkčnosti a integraci se systémy třetích stran. Jako škálovatelné a bezpečné řešení CMS může Adobe Commerce pomoci vaší firmě růst a efektivně spravovat její e-commerce operace.
Nejlepší funkce
- Robustní funkce elektronického obchodování: Adobe Commerce poskytuje komplexní sadu nástrojů pro efektivní vytváření a správu online obchodů.
- Flexibilní přizpůsobení a rozšiřitelnost: Poskytuje modulární architekturu, která vývojářům umožňuje vytvářet vlastní motivy, rozšíření a integrace tak, aby vyhovovaly konkrétním obchodním potřebám.
- Škálovatelnost a výkon: Využívá pokročilé techniky ukládání do mezipaměti, distribuovanou architekturu a optimalizované databázové dotazy, aby poskytoval rychlý a škálovatelný výkon.
- Omnichannelové funkce: Získejte hladkou integraci s oblíbenými tržišti, jako jsou Amazon a eBay, a také nástroje pro správu zásob a objednávek napříč různými kanály.
- Analytické a marketingové nástroje: Funkce jako segmentace zákazníků, personalizovaná doporučení, zpravodaje, propagační akce a věrnostní programy posílí vaše marketingové úsilí.
Omezení
- Adobe Commerce je bohatý na funkce a určený pro potřeby podnikové úrovně, ale může být doprovázen vysokými náklady, což ho činí méně dostupným pro menší podniky.
Ceny
- Ceny nejsou uvedeny online.
Ceny a recenze zákazníků
- G2: 4,0 z 5 (493 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (591 recenzí)
10. Squarespace
Nejlepší pro vytváření přizpůsobených webových stránek
Squarespace je oblíbený software pro správu obsahu. Díky jednoduchému rozhraní typu drag-and-drop mohou uživatelé vytvářet krásné webové stránky bez znalosti programování. Šablony a responzivní rozvržení Squarespace umožňují vytvářet úžasné stránky během chvilky. Zahrnuje správu obsahu, blogování, e-commerce, SEO nástroje a další.
Squarespace se také stará o hosting, zabezpečení a aktualizace softwaru, čímž zjednodušuje údržbu webových stránek. Díky intuitivnímu rozhraní a propracovanému designu je Squarespace komplexním řešením pro vaše potřeby v oblasti CMS.
Nejlepší funkce
- Šablony: Squarespace nabízí širokou škálu profesionálně navržených šablon, které jsou vizuálně působivé a moderní.
- Editor typu drag-and-drop: Uživatelsky přívětivý editor typu drag-and-drop usnadňuje přizpůsobení rozvržení vaší webové stránky, přidávání bloků obsahu a přeskupování prvků.
- Mobilní responzivní design: Všechny šablony Squarespace jsou navrženy tak, aby byly responzivní pro mobilní zařízení.
- Integrované nástroje SEO: Squarespace obsahuje integrované funkce optimalizace pro vyhledávače (SEO), které pomáhají vašemu webu dosáhnout dobrého umístění ve výsledcích vyhledávačů.
- Funkce e-commerce: Snadno si založte svůj online obchod pomocí integrované funkce e-commerce od Squarespace.
Omezení
- Pokročilé přizpůsobení, jako je úprava základního kódu nebo vytváření složitých vlastních funkcí, může být omezeno.
- Pokud máte komplexní nebo velmi specifické požadavky, jako je rozsáhlá integrace s externími systémy nebo vývoj na míru, může se vám Squarespace jevit jako omezený z hlediska toho, čeho můžete dosáhnout.
Ceny
- Osobní: 16 $/měsíc
- Podnikání: 23 $/měsíc
- Commerce (Basic): 27 $/měsíc
- Commerce (pokročilé): 49 $/měsíc
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 031 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (2 827 recenzí)
Zefektivněte svůj pracovní tok pomocí nástrojů a softwaru pro správu obsahu
Obsah je král. Ale k vytvoření skvělého obsahu potřebujete CMS, kterému můžete důvěřovat. Digitální prostředí se rychle vyvíjí. Tyto špičkové platformy CMS v roce 2024 se dokážou přizpůsobit a uspokojit potřeby firem i jednotlivců.
Ať už jste majitelem malé firmy nebo řídíte velkou společnost, existuje řešení CMS přizpůsobené vašim konkrétním požadavkům. S těmito možnostmi můžete mít důvěru ve svou cestu k tvorbě obsahu. A nezapomeňte, že kvalitní obsah v průběhu času vede k růstu podnikání.
Bez ohledu na to, který CMS si vyberete, ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu a spolupráci vašeho týmu. S naším softwarem konsolidujeme veškerou vaši práci s obsahem na jednom místě.
Hostující autor:
Freya je konzultantka v oblasti SEO, která pomáhá značkám zvyšovat jejich organický provoz pomocí tvorby a distribuce obsahu. Je citovanou přispěvatelkou v několika online publikacích, včetně Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance a Huffington Post. Je také majitelkou CollectingCents – blogu o osobních financích, který vybudovala od základů.