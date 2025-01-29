10 nejlepších nástrojů pro prototypování pro designéry v roce 2025

UX designéři využívají řadu nástrojů k vytváření poutavých uživatelských zážitků. Jedním z nástrojů, které designéři používají, je prototypovací nástroj, který simuluje vzhled a dojem z jejich výtvorů.
Vzhledem k velkému množství prototypovacích nástrojů však může být výběr toho ideálního pro konkrétní projekt náročný.
S tímto průvodcem vám pomůžeme zorientovat se v oblasti prototypování a představíme vám 10 nejlepších softwarových řešení pro prototypování.
Co byste měli hledat v nástrojích pro prototypování?
Výběr nástroje pro prototypování závisí na vašich konkrétních požadavcích, ale zde je několik obecných aspektů, které je třeba zvážit.
- Všestrannost: Jako designéři zaměřující se na detaily chcete do svého prototypu začlenit různé úrovně realismu. Hledejte nástroje s nízkou, střední a vysokou věrností prototypování a robustním ekosystémem pluginů, které pomáhají vytvářet dobré návrhy.
- Snadné použití: Vyberte si nástroj pro prototypování s jednoduchým uživatelským rozhraním a funkcemi, jako je drag-and-drop, abyste nemuseli trávit hodiny přemýšlením, jak nástroj používat.
- Spolupráce: V případech, kdy tým designérů musí spolupracovat na vytváření aplikací, je nejlepší zvolit nástroje, které týmům umožňují spolupracovat na projektech v reálném čase.
- Snadné sdílení: Vyberte si vysoce kvalitní nástroje pro prototypování, které umožňují snadné sdílení prototypů, například ve formě odkazu.
- Předání vývojářům: Nástroje pro prototypování by měly urychlit proces vývoje. Vyberte si nástroj, který umožňuje snadné předání vývojářům, aby nemuseli návrhy znovu vytvářet.
10 nejlepších nástrojů pro prototypování
Sestavili jsme seznam nejlépe hodnocených nástrojů pro prototypování v roce 2024, které jsou všechny bohaté na funkce a oblíbené, přičemž každý z nich má oproti ostatním své specifické výhody.
1. Figma
S Figma získáte univerzální cloudový nástroj pro návrh UI/UX, který je šitý na míru týmům zabývajícím se vývojem produktů.
Díky své vynikající spolupráci umožňuje Figma týmům spravovat projekty a pracovat na nich současně. To z Figmy dělá ideální nástroj pro spolupráci a správu projektů pro distribuované designové týmy.
Výkonné funkce nástroje Figma pro tvorbu prototypů pomáhají vytvářet podrobné drátěné modely, makety a interaktivní prototypy – bez nutnosti znalosti programování. Obsahuje také „dev mode“, kde vývojáři získají podrobnosti potřebné k převedení návrhů do kódu ve stejném souboru, ve kterém návrhy vytvářejí.
Nejlepší funkce Figma
- Společně vytvářejte prototypy v reálném čase a dosáhněte světové úrovně v oblasti designu.
- Sdílejte vysoce věrné prototypy bez kódu a získejte zpětnou vazbu v reálném čase.
- Umožněte vývojářům převést návrhy do kódu pomocí vývojového režimu.
- Pomocí Figjam můžete implementovat brainstormingové techniky a vytvářet nápady pro design.
- Schopný ekosystém pluginů pro vylepšení designových schopností
- Výjimečně snadné předávání
Omezení Figma
- Figma tvrdí, že její kód lze exportovat a použít k vytváření skutečných projektů, ale kód je objemný a náchylný k poruchám.
- Oprávnění a kontrola verzí vyžadují vylepšení.
Ceny Figma
- Starter: zdarma
- Figma Professional: 12 $/měsíc za editor, fakturováno ročně
- Figma Organization: 45 $/měsíc za editor, fakturováno ročně
- Enterprise: 75 $/měsíc za editor, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (980+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 680 recenzí)
2. Origami Studio
Origami Studio je bezplatný nástroj pro návrh a prototypování vytvořený společností Facebook a dostupný pro Mac.
Umožňuje designérům rychle vytvářet a sdílet interaktivní rozhraní pomocí funkcí drag-and-drop. Origami také umožňuje hladký import vrstev ze Sketch a Figma.
Vytváření prototypů v Origami Studio zahrnuje použití editoru Patch Editor k vytvoření logiky aplikací. K dispozici je působivá knihovna patchů, včetně animací, přepínačů, booleovských operátorů a dokonce i údajů ze senzorů telefonu.
Nejlepší funkce Origami Studio
- Získejte vysoce věrné prototypy, včetně logiky.
- Vytvářejte interakce a animace pomocí předem připravených bloků zvaných patche.
- Získejte předem připravené záplaty v knihovně záplat.
- Zachyťte, ořízněte a exportujte videa prototypů přímo v Origami Studio.
Omezení Origami Studio
- Není příliš vhodný pro velké prototypy s více obrazovkami.
- Naučit se je poměrně náročné.
Ceny Origami Studio
- Zdarma
Hodnocení a recenze Origami Studio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. InVision
InVision Prototype je nástroj pro návrh produktů bez nutnosti programování, který je ideální pro vytváření poutavých designových zážitků. Umožňuje designérům zanechávat komentáře a označovat se navzájem přímo v prototypu, což z něj činí schopné řešení pro spolupráci na designu.
InVision se hladce integruje se Sketch, což umožňuje vytvářet návrhy ve Sketch a převádět je do funkčních prototypů v InVision.
InVision má také funkci Inspect, která snadno převádí designové soubory na specifikace pro vývojáře.
Nejlepší funkce InVision
- Propojte obrazovky prototypu pomocí hotspotů – funkce, která přidává interakci.
- Vytvářejte obsah pro jakékoli zařízení díky responzivním funkcím InVision.
- Spolupracujte v reálném čase díky sdílení obrazovky v prohlížeči a komentářům v aplikaci.
- Poskytněte vývojářům přímý přístup k vašim zdrojům a specifikacím designu.
Omezení Invision
- Pro plnou funkčnost vyžaduje více pluginů.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s vkládáním prvků InVision do jiného softwaru.
Ceny Invision
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 7,95 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
H4: Hodnocení a recenze Invision
- G2: 4,4/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (730+ recenzí)
4. Protopie
ProtoPie je nástroj, který se zaměřuje výhradně na prototypování. ?
Nejprve budete muset importovat své statické wireframy z jiného nástroje. ProtoPie má k tomu pluginy pro Figma, Adobe XD a Sketch.
Jakmile importujete soubory z nástroje pro tvorbu wireframů, přeměňte je na komplexní interaktivní prototypy přidáním spouštěčů, reakcí a objektů.
Protopie také nabízí snadné náhledy a sdílení. Je ideální pro začátečníky.
Nejlepší funkce Protopie
- Vytvářejte prototypy designu videoher
- Otestujte své prototypy na různých zařízeních.
- Proveďte uživatelské testování přímo v samotném nástroji.
- Importujte své návrhy pomocí pluginů pro Figma, Adobe XD a Sketch.
- Snadné naučení a použití
Omezení Protopie
- Není určeno pro vytváření návrhů uživatelského rozhraní od nuly.
- Žádná spolupráce v reálném čase
Ceny Protopie
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 67 $/měsíc za editor
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Protopie
- G2: 4,4/5 (23 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45 recenzí)
5. Adobe XD
Adobe XD je nástroj pro rychlé prototypování, který umožňuje designérům převést nízkofidelitní wireframy na vysokofidelitní prototypy v jediném souboru. Je vektorový, bez kódu a podporuje kolaborativní design.
Díky možnosti předávat soubory designérům přímo v rámci služby Adobe Creative Cloud se jedná o výkonný designový software, který zefektivňuje celý proces navrhování.
Je také velmi kolaborativní, s možností snadného sdílení a komentování, aby zainteresované strany mohly poskytovat zpětnou vazbu přímo v prototypu.
Nejlepší funkce Adobe XD
- Snadno přenášejte soubory vektorových ikon a obrazové soubory do XD díky přímé integraci s Adobe Creative Cloud.
- Hodnoťte a sdílejte prototypy v desktopových aplikacích a na mobilních zařízeních.
- Ušetřete čas a zjednodušte proces navrhování díky funkcím, jako jsou opakující se mřížky a zásobníky.
- Spouštějte animace pomocí hlasových příkazů pro prototypování.
Omezení Adobe XD
- Ne příliš intuitivní rozhraní
- Nejvhodnější pro uživatele, kteří jsou obeznámeni s Adobe Creative Cloud.
Ceny Adobe XD
- Individuální: 9,99 $/měsíc (jeden uživatel)
- Jedna aplikace (pouze XD): 33,99 $/měsíc za licenci
- Adobe Creative Cloud: 79,99 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze Adobe XD
- G2: 4,3/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
6. Sketch
Tento nástroj je určen výhradně pro uživatele Apple.
Designéři používají Sketch, výkonný nástroj pro návrh a prototypování, k vytváření drátových modelů a prototypů a k předávání vývojářům.
Pomocí nástroje Sketch vytvořte statické návrhy a poté je pomocí funkce prototypování zobrazte v náhledu. Označte další zúčastněné strany, aby mohly sdílet zpětnou vazbu přímo ve vašich návrzích Sketch.
Nejlepší funkce programu Sketch
- Navrhujte a spravujte své vektorové ikony pomocí flexibilních nástrojů pro úpravu vektorů.
- Uložte si své návrhy jako šablony pro budoucí projekty.
- Pracujte offline, i když nemáte přístup k internetu.
- Použijte nástroje založené na prohlížeči k testování prototypů a předávání návrhů vývojářům.
Omezení programu Sketch
- Nástroj je k dispozici pouze pro Mac, takže skalní uživatelé Windows mají smůlu ?
- Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase
Ceny Sketch
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Licence pouze pro Mac: 120 $ za licenci
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
7. Webflow
Webflow je výkonný nástroj pro webový design bez nutnosti programování, který designérům umožňuje dvě věci: navrhnout vysoce věrný web a vytvořit živý web s kompletním HTML, CSS a Javascriptem, připravený k publikování nebo dalšímu vývoji.
Tímto způsobem nezískáte pouze maketu, ale funkční webovou stránku.
Nejlepší funkce Webflow
- Navrhujte snadno v intuitivním rozhraní typu drag-and-drop.
- Získejte výkonný integrovaný CMS, abyste mohli navrhnout svůj web na základě reálného, strukturovaného obsahu.
- Umožněte předání připraveného produktu vývojářům – nebo svůj návrh ihned publikujte.
- Získejte pokročilé animace, přechody a funkce mikrointerakcí.
Omezení Webflow
- Naučit se je poměrně náročné.
- Omezené funkce pro spolupráci v reálném čase
Ceny Webflow
- Starter: zdarma
- Základní: 14 $/měsíc, fakturováno ročně
- CMS: 23 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 39 $/měsíc, fakturace ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (227+ recenzí)
8. Framer
Framer je designový nástroj založený na umělé inteligenci, který vám umožní vytvářet interaktivní prototypy extrémně rychle.
Framer je snadno použitelný nástroj bez nutnosti programování, který propojuje stránky a vytváří 3D efekty.
Díky interaktivním komponentám typu drag-and-drop, adaptivním rozvržením a integrovaným nástrojům pro stránkování, posouvání a navigaci mohou designéři vytvářet vysoce věrné návrhy, které vypadají a chovají se jako živá verze.
Nejlepší funkce Frameru
- Snadno použitelná funkce drag-and-drop
- Generátor webových stránek s umělou inteligencí pro vytváření prototypů založených na kódu
- Hotové šablony a komponenty
- Vytvářejte složité a přizpůsobené animace a interakce.
- Integrujte do webových stránek vestavěný CMS.
Omezení Frameru
- Mírně strmá křivka učení
- Některé interaktivní komponenty se mohou v konečném produktu zobrazovat odlišně.
Ceny Frameru
- Začátečník: Zdarma
- Mini: 5 $/měsíc, fakturace ročně
- Základní: 15 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 30 $/měsíc, fakturace ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Frameru
- G2: 4,5/5 (86 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (21 recenzí)
9. Axure
Axure, často považovaný za jeden z nejlepších nástrojů pro prototypování pro implementaci podmíněné logiky, je určen pro designéry, kteří hledají ten správný nástroj pro prototypování interaktivního designu.
Kromě rozsáhlých interaktivních možností Axure také výrazně zjednodušuje dokumentaci. Pomáhá organizovat poznámky, úkoly a další důležité podklady, které tak jsou přístupné všem relevantním zúčastněným stranám, a je vynikající volbou pro velké projekty.
Nejlepší funkce Axure
- Axure tvrdí, že nabízí neomezené interaktivní možnosti, včetně logiky.
- Navrhujte pro stolní počítače, tablety a telefony na jedné stránce s adaptivními rozvrženími.
- Shromažďuje zpětnou vazbu od zainteresovaných stran přímo na obrazovce.
- Díky automatizovaným redlineům, designovým prvkům a kontrole CSS je snadné předat práci vývojářům.
Omezení Axure
- Uživatelé mohou někdy považovat rozhraní za neohrabané a nereagující.
Ceny Axure
- Pro: 25 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Tým: 42 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Axure
- G2: 4,2/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
10. Infragistics
Infragistics je cloudový nástroj typu drag-and-drop, který pomáhá rychleji vytvářet prototypy aplikací. Nabízí kompletní systém od návrhu po kód s předem připravenými šablonami aplikací, který pomáhá firmám vyvíjet jejich aplikace i bez designérů.
Nejlepší funkce Infragistics
- Snadné použití
- Možnost prototypování bez kódu nebo s minimem kódu pro vývojové týmy, i když zatím nemají žádné designéry.
- Hladký proces předávání návrhů vývojářům
- Testování uživatelů, tvorba aplikací a generování kódu na jednom místě.
Omezení Infragistics
- Uživatelé poukazují na omezené funkce a možnosti.
- Výkon aplikace je třeba zlepšit.
Ceny Infragistics
- UI: 1 295 $/rok na vývojáře
- Ultimate: 1 495 $/rok na vývojáře
- Profesionální: 1 295 $/rok na vývojáře
Hodnocení a recenze Infragistics
- G2: 4,3/5 (32 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (94 recenzí)
Další nástroje pro design
Všechny tyto nástroje jsou vynikající pro vytváření poutavých prototypů.
Stále však budete potřebovat nástroj pro správu projektů, jako je Clickup, který doplní vaše nástroje pro prototypování, pomůže zefektivnit pracovní postupy a zlepší spolupráci vašich designérských a produktových týmů.
Maximalizace produktivity designu s ClickUp
ClickUp je určen pro designérské týmy všech velikostí a nabízí komplexní funkce pro správu úkolů, spolupráci v týmu a sběr zpětné vazby. Shromažďujte a organizujte požadavky na design a priority v dashboardu ClickUp, kde získáte kompletní přehled o časových plánech, přidělených úkolech a pokroku. Dashboard pomáhá manažerům vizualizovat kapacitu jejich týmu, aby viděli, kdo je zaneprázdněn a kdo může zasáhnout.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon, jako jsou šablony kreativních briefů, šablony design sprintů, šablony brainstormingu a šablony pro revizi designu – všechny speciálně vytvořené pro designové týmy.
Pro spolupráci v reálném čase nabízí ClickUp nástroj digitální tabule, který týmům umožňuje brainstorming, tvorbu strategií a mapování návrhových nápadů. ClickUp Whiteboards je jako centralizované vizuální centrum, které společnými silami proměňuje nápady týmu v koordinované akce.
Designové týmy po celém světě používají funkci ClickUp Mind Maps k brainstormingu, vizualizaci a organizaci nápadů, aby získaly dokonalý vizuální přehled. Nástroje pro mind mapping pomáhají propojit ústřední koncept a související úkoly.
ClickUp navíc nabízí integrované nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp Docs, které umožňují sdílet makety jako videozprávy s odkazem, který se přehrává přímo v prohlížeči – bez nutnosti stahování.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp doplňuje základní prototypování o plánování, strategii, wireframing a řízení projektů.
- Extrémně kolaborativní prostředí, kde více designérů pracuje synchronizovaně.
- ClickUp Whiteboard, který obsahuje intuitivní funkci drag-and-drop pro vytváření mockupů.
- ClickUp AI, vytvořený odborníky, pomáhá designérům generovat designové persony, komponenty, uživatelské cesty a kreativní briefy.
Omezení ClickUp
- ClickUp není určený pro prototypování, ale doplňuje ho.
- Neexistují žádné interaktivní wireframy pro vytváření plně funkčních prototypů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Vydejte se na cestu komplexního designu
Nástroje pro prototypování hrají v procesu designu klíčovou roli, protože umožňují přeměnit statické nápady na živé zážitky. Zatímco některé nástroje se zaměřují výhradně na prototypování, jiné rozšiřují své možnosti tak, aby sloužily v celém procesu designu, od wireframů až po živý kód.
U rozsáhlých projektů s více zúčastněnými stranami je prototypování nepostradatelným nástrojem pro shromažďování zpětné vazby, testování použitelnosti a postupné zdokonalování designu. Prototypování je však pouze jednou z fází širšího designového procesu.
Tento článek jde nad rámec řešení jedné fáze a hledá nástroje, které přidávají hodnotu tvůrčímu procesu. ClickUp s jeho komplexní sadou funkcí je příkladem tohoto přístupu.
Přesunutí pozornosti z pouhého prototypování na komplexní řízení designových projektů vám otevře nové možnosti v oblasti efektivity a kreativity. ?