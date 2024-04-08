Miro vs. Mural: Který nástroj je nejlepší software pro digitální tabule?

Co je nejlepší na týmové spolupráci? A jak spojit nesčetné množství nápadů na jednom místě?
Software pro digitální tabule, jako jsou Miro a Mural, vybudoval své platformy právě na těchto otázkách. Ať už jde o shromažďování různých nápadů od členů týmu nebo o zrychlení a zefektivnění spolupráce, software pro digitální tabule se výrazně podepsal na produktivitě týmů.
Ještě nedávno se týmy musely scházet v jedné místnosti a ručně kreslit nápady na tabuli. Nyní už nezáleží na tom, zda pořádáte brainstorming, dokumentujete schůzku nebo učíte klienty z celého světa konkrétní pracovní postupy, digitální tabule jsou dnes nezbytností.
S tolika možnostmi na trhu však můžete být zmatení, která digitální tabule vyhovuje vašim potřebám. Jsme tu, abychom porovnali dvě největší digitální tabule na trhu a zjistili, která z nich je lepší, Miro nebo Mural.
Pojďme se do toho pustit. 🤿
Co je Miro?
Miro je online platforma pro spolupráci, kde týmy pořádají schůzky, workshopy a brainstormingy pomocí digitální tabule.
Nezáleží na tom, zda vaše týmy pracují na dálku nebo v kanceláři, Miro propojuje týmy pomocí kreativních a poutavých zážitků ze spolupráce. Toto nové propojení je jedním z mnoha důvodů, proč se Miro stalo běžnou volbou pro týmy, které chtějí zakoupit software pro bílé tabule.
Hlavní funkce Miro
Miro nabízí řadu funkcí, které jsou v tomto odvětví běžné i jedinečné. A mezi Miro a Mural existují některé specifické funkce, které je dobré znát.
Zde je náš přehled hlavních funkcí Miro:
Online tabule
Online tabule Miro je nekonečná, takže můžete brainstormovat, jak dlouho chcete, bez omezení prostoru. Tabuli lze také přibližovat, což vám umožní soustředit se na jednu část nebo detail z vašeho významného a nekonečného plátna.
Na tabuli můžete také vytvořit centrální informační centra připojením souborů, poznámek a nápadů týmu. Miro vám umožňuje vkládat většinu typů souborů, včetně PDF, GIF, obrázků, tabulek a dalších.
Navíc můžete digitalizovat svou fyzickou tabuli. Stačí pořídit fotografii a Miro okamžitě převede obsah tabule do digitální podoby! Digitalizovanou tabuli pak můžete snadno upravovat a měnit.
Videokonference
Miro má také praktickou funkci videohovorů, díky které můžete rychle zahájit schůzky a spolupracovat na digitální tabuli. Miro můžete dokonce použít jako alternativu k Zoomu, takže se týmy nemusí obávat chaotických sdílení obrazovky nebo toho, že budou jedinými řidiči všech účastníků.
Myšlenkové mapy
Existuje spousta příkladů a možností mind map. Mind mapy Miro však představují rychlý způsob, jak může váš tým strukturovat procesy, návrhy nápadů nebo jakýkoli jiný pracovní postup, který máte na mysli. Mind mapy jsou intuitivní a snadno se vytvářejí.
Členové týmu mohou spolupracovat na tvorbě v reálném čase a k dispozici je několik motivů, barev a tvarů čar, díky kterým bude vaše myšlenková mapa zajímavá a poutavá. Miro také nabízí neomezený počet myšlenkových map pro vaši tabuli.
Vytvářejte myšlenkové mapy od nuly nebo využijte existující šablony. Tyto myšlenkové mapy můžete dokonce vložit do externích webových stránek a exportovat je jako soubor PDF ve vysokém rozlišení pro použití na jiné platformě.
Chcete se dozvědět více o myšlenkových mapách? Máme pro vás všechny zdroje, které potřebujete k vytvoření vlastní myšlenkové mapy. 🗺
Šablony
Miro nabízí na svém portálu Miroverse rozsáhlou nabídku šablon. 🪐
Najdete zde šablony pro myšlenkové mapy, rybí kosti, procesní rámce, generování nápadů, Kanban tabule a agilní procesy. Můžete také převést aktuální myšlenkovou mapu nebo pracovní postup na šablonu, kterou můžete sdílet, upravovat nebo použít v jiné situaci.
Svou šablonu můžete snadno publikovat, aby ji mohla používat komunita Miro a šířit tak další šablony.
Agilní pracovní postupy
Nemůžete se obejít bez agilních pracovních postupů? Pak si váš tým Miro zamiluje. Miro vám umožňuje spolupracovat na plánování sprintů, huddle boardech a retrospektivách. Miro může být ideálním řešením pro agentury, které se při své práci spoléhají na agilní postupy.
Získáte také více než 120 šablon souvisejících s Agile, které vám pomohou rozběhnout práci během několika minut. Pro zjednodušení pracovních postupů můžete také importovat úkoly z Asany a Jiry jako nativní karty pro spolupráci v reálném čase.
Integrace
Integrace třetích stran je silnou stránkou Miro. API Miro umožňuje integraci s více než 100 nástroji. Najdete zde některé oblíbené integrační možnosti, včetně Google Calendar, Airtable, Notion, Slack a Box.
Miro navíc umožňuje integraci s jinými softwary pro správu projektů, jako jsou Jira, Asana a naše oblíbená integrace ClickUp, takže máte k dispozici ten nejlepší digitální pracovní prostor.
Výhody Miro
- Nekonečná digitální tabule, kterou můžete používat, jak dlouho chcete
- Integrované videokonference pro lepší spolupráci v reálném čase
- Stovky šablon pro myšlenkové mapy, pracovní postupy a Kanban, které zjednodušují spolupráci
- Rychlé a snadno použitelné rozhraní
- Velká komunita a zdroje, které vám pomohou začít s Miro
Nevýhody Miro
- Nedostatek propojení a značek ztěžuje vytvoření podrobného znalostního centra.
- Ceny jsou pro menší agentury příliš vysoké.
- Omezená offline funkčnost
Ceny Miro
- Zdarma: Neomezený počet členů týmu, předem připravené šablony, základní správa pozornosti, tři editovatelné tabule
- Týmy: 8 $ za člena a měsíc s funkcí videokonferencí, neomezeným počtem tabulek, neomezeným počtem návštěvníků, soukromými tabulemi a podporou prostřednictvím e-mailu
- Business: 16 $ za člena a měsíc, zahrnuje vše z plánu Miro Teams plus ruční zálohování tabule, inteligentní diagramy a SSO
- Enterprise: Kontaktujte Miro a získejte informace o cenách za centralizovanou správu účtů, vyhrazeného manažera úspěchu, integraci Azure DevOps a CA Rally, zabezpečení a soulad s předpisy na podnikové úrovni, správu dat a prémiovou podporu.
Hodnocení Miro
- G2: 4,8/5 (více než 3 650 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (690+ recenzí)
Nedávno jsem pracoval na projektu plánování obsahu, který zahrnoval uspořádání nápadů na obsah do širší strategie a nakonec i harmonogramu vydání. Potřebovali jsme zachytit více detailů, než bylo možné na lepící poznámce. Funkce karet Miro byla perfektní. Mohl jsem mít název obsahu, který byl viditelný na tabuli, ale stále jsme mohli zachytit poznámky, nápady nebo otázky v popisu karty.
Nedávno jsem pracoval na projektu plánování obsahu, který zahrnoval uspořádání nápadů na obsah do širší strategie a nakonec i harmonogramu vydání. Potřebovali jsme zachytit více detailů, než bylo možné na lepící poznámce. Funkce karet Miro byla perfektní. Mohl jsem mít název obsahu, který byl viditelný na tabuli, ale stále jsme mohli zachytit poznámky, nápady nebo otázky v popisu karty.
Co je Mural?
Mural je další nástroj pro vizuální spolupráci, který vašemu týmu pomůže s brainstormingem. Ve skutečnosti jsou Mural a Miro blízkými konkurenty s pouze několika rozdíly.
Mural vám umožňuje spojit více lidí na digitální tabuli, aby společně promýšleli nápady, plánovali cíle nebo sledovali stávající projekty. S Muralem může váš tým spolupracovat v reálném čase i asynchronně.
Hlavní funkce Mural
Mural nabízí ve srovnání s Miro několik jedinečných možností v oblasti technologie tabule. Zde je přehled toho, co získáte s digitální tabulí Mural.
Online tabule
Rozhraní Mural umožňuje spolupráci na tabulkách s neomezeným počtem členů týmu. Můžete připojit digitální poznámky, obrázky a myšlenkové mapy nebo použít celou řadu tvarů, ikon a kreseb. Výtvory v Muralu lze snadno sdílet s ostatními členy týmu pomocí jednoduchého hypertextového odkazu.
Týmová spolupráce
Jednou z nejlepších funkcí Muralu jsou nástroje pro týmovou spolupráci a funkce usnadňující práci. Můžete například měřit čas aktivit pomocí nativního časovače a svolat spolupracovníky na konkrétní místo na tabuli. Díky tomu je Mural skvělý pro ty, kteří pracují v design sprintu. 👏
Členové týmu navíc mohou přidávat komentáře na tabuli Mural a rychle se připojit k audio hovorům, což umožňuje lepší spolupráci v reálném čase.
Pokud chcete, aby každý přispěl, použijte soukromý režim. Tímto způsobem budou nápady každého přispěvatele soukromé, takže zabráníte skupinovému myšlení.
Mural má také funkce usnadňující práci, které umožňují uzamknout určité objekty na tabuli, aby se zefektivnila spolupráce a schůzky při práci na stejné tabuli.
Šablony
Mural obsahuje více než 300 šablon zahrnujících retrospektivy, zahájení projektů, myšlenkové mapy, agilní pracovní postupy a plánování projektů. Týmy mohou také vytvářet šablony od nuly! Mezi šablonami obou platforem oceníte na šablonách Mural to, jak snadné je začít je používat.
Integrace
Mural vám umožňuje propojit se s dalšími užitečnými nástroji, které usnadňují spolupráci. Například, protože Mural neumožňuje videokonference, můžete Mural propojit se Zoomem a získat tak tuto funkci. Mezi další špičkové integrace patří Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox a Github.
Výhody Mural
- Rozsáhlá podpora souborů pro tabule
- Snadné použití, sdílení nápadů a přizpůsobení šablon
- Nekonečné nástěnné malby
- Skvělé funkce pro práci s tabulemi (režim prezentace)
Nevýhody Mural
- Chybí funkce videochatu
- Chybí možnost vytvářet interaktivní grafy, tabulky nebo zprávy.
- O něco dražší ve srovnání s konkurencí
- Uživatelské rozhraní je pro mnoho nových uživatelů jako skládačka.
Ceny Mural
- Zdarma: 3 nástěnky, neomezený počet členů týmu, všechny vizuální a kolaborační funkce, přístup pro návštěvníky jedním kliknutím, nekonečné plátno
- Team +: 9,99 $ měsíčně za člena s neomezeným počtem nástěnných tabulek, ovládáním soukromí místností a nástěnných tabulek, e-mailem a chatem a podporou
- Business: 17,99 $ měsíčně za člena s SSO, prioritní podporou a neomezeným počtem hostů (vyžaduje minimálně 10 členů)
- Enterprise: K dispozici jsou individuální ceny, které zahrnují centralizovanou správu, vylepšené soukromí a kontrolu pro více pracovních prostorů, podnikové API, bezpečnostní kontroly, podporu MSA a správu mobilních aplikací.
Hodnocení Mural
- G2: 4,6/5 (960+ recenzí)
- Capterra: 4,5 (80+ recenzí)
Mural nám umožnil zcela přizpůsobit zážitek pro naše klienty a partnery – prostřednictvím přizpůsobených panelů nástrojů, choreografovaných uživatelských cest a poutavých nástrojů uživatelského rozhraní. Využíváme toho k tomu, abychom poskytovali nejen workshop, ale také nezapomenutelný zážitek. To odráží a podporuje naše neúnavné úsilí o uvolnění potenciálu... něco, co sdílíme se všemi, s nimiž spolupracujeme.
Mural nám umožnil zcela přizpůsobit zážitek pro naše klienty a partnery – prostřednictvím přizpůsobených panelů nástrojů, choreografovaných uživatelských cest a poutavých nástrojů uživatelského rozhraní. Využíváme toho k tomu, abychom poskytovali nejen workshop, ale také nezapomenutelný zážitek. To odráží a podporuje naše neúnavné úsilí o uvolnění potenciálu... něco, co sdílíme se všemi, s nimiž spolupracujeme.
Porovnání funkcí Miro a Mural
V souboji mezi Miro a Mural mají oba produkty mnoho společného. Jejich primárním cílem je například zlepšit spolupráci pomocí digitální tabule. A protože nabízejí neomezený prostor pro digitální tabuli, tyto nástroje prakticky eliminují potřebu osobních schůzek.
Navíc na těchto dvou platformách mohou uživatelé hlasovat o nápadech, přispívat pomocí lepících poznámek, kreslit, přidávat text a připojovat obrázky.
Mezi Mural a Miro však existuje několik rozdílů.
Pojďme odhalit hlavní rozdíly mezi Miro a Mural:
Miro funguje lépe díky svému uživatelskému rozhraní.
Oba programy, Mural i Miro, mají ve srovnání s jinými aplikacemi poměrně jednoduché rozhraní. Pro začínající uživatele však může být Mural trochu složitější. Například vkládání spojovacích prvků nebo jiných tvarů na plátno Mural může být problematické.
Výkon může také poklesnout, pokud pracujete s větší skupinou na Mural (tj. 50+ členů). Mind mapy jsou také obtížnější navrhovat a upravovat, pokud porovnáte Mural s Miro. Obecně je menu Miro přehlednější a snáze se s ním pracuje.
Oba nástroje mají aplikace pro iOS a Android, které fungují na mobilních zařízeních iPhone a Android. S oběma můžete vytvářet nové tabule, upravovat, komentovat a sdílet částečné nebo celé tabule v mobilních aplikacích.
Miro nabízí více možností spolupráce v reálném čase díky videochatu.
Jak Mural, tak Miro umožňují účastníkům designového myšlení komentovat a účastnit se relací připojením digitálních lepících poznámek, obrázků a dalších typů souborů. Miro však jde ještě o krok dál a poskytuje videokonference pro efektivní spolupráci mezi skupinami.
Mural tuto funkci postrádá, ale kompenzuje to funkcí Quick Talk, díky které mohou účastníci rychle přejít na hovory v aplikaci a účastnit se v reálném čase. Pokud však chcete účastníky rozdělit do skupin v obou nástrojích, budete muset použít Zoom nebo jinou možnost videokonference.
Moje společnost byla pověřena podporou strategického plánu přejmenování dvou tanečních škol a usnadněním dvou brainstormingových sezení. K společnému vytvoření plánu jsme použili Miro a zjistili jsme, že se jedná o cenný nástroj pro snadné vytváření procesních map pomocí sdílení obrazovky se Zoomem.
Když jsme organizovali brainstormingové sezení, použili jsme Mural k vymýšlení témat názvů a usoudili jsme, že je to lepší nástroj pro brainstorming s účastníky v rámci programu.
Moje společnost byla pověřena podporou strategického plánu přejmenování dvou tanečních škol a usnadněním dvou brainstormingových sezení. K společnému vytvoření plánu jsme použili Miro a zjistili jsme, že se jedná o cenný nástroj pro snadné vytváření procesních map pomocí sdílení obrazovky se Zoomem.
Když jsme organizovali brainstormingové sezení, použili jsme Mural k vymýšlení témat názvů a usoudili jsme, že je to lepší nástroj pro brainstorming s účastníky uvnitř programu.
Mural má jednodušší šablony, ale méně možností než Miro.
Miro nabízí více než 1 000 šablon, díky kterým můžete začít pracovat okamžitě. Na druhou stranu, Mural má ve svém katalogu přibližně 300 šablon. Šablony Miro jsou také rozmanitější a mohou vyhovovat různým týmům bez ohledu na jejich velikost nebo funkci.
Šablony Mural však mohou být jednodušší na práci. Miro má užitečný úvodní náhled pro přizpůsobení šablon. Pokud však chcete rychlou a snadnou šablonu, Mural je pravděpodobně nejlepší volbou. Pokud hledáte něco robustnějšího, vyzkoušejte šablony Miro.
Více možností s Mural
Oba nástroje umožňují moderátorům ovládat časovač a přesouvat spolupracovníky nebo členy do určité části tabule. Mural však má v této oblasti více možností.
Facilitátoři mohou například pomocí laserového ukazovátka upozornit na konkrétní detaily na tabuli. Facilitátoři mohou také uzamknout nebo skrýt konkrétní objekty na panelu nástrojů, které účastníci relace nepotřebují.
Miro není zcela bez funkcí pro usnadnění práce. Facilitátoři mohou použít funkci bring to me (přivést ke mně), aby přivedli účastníky tam, kam facilitátor chce. V současné době je funkce uzamčení určitých funkcí tabule v Miro ve fázi beta.
S aplikacemi Miro i Mural mohou moderátoři kliknutím na avatar účastníka vidět, co právě dělá. Tato funkce je užitečná, pokud pořádáte workshopy nebo školení.
Mural má jednu funkci, kterou Miro postrádá – časovač. Díky této funkci mohu během našich videohovorů časově omezit aktivity všech členů týmu. Zjistil jsem, že od té doby, co ji používám, mám mnohem větší kontrolu nad schůzkami, což vede k efektivnější týmové práci.
Mural má jednu funkci, kterou Miro postrádá – časovač. Díky této funkci mohu během našich videohovorů časově omezit aktivity všech členů týmu. Zjistil jsem, že od té doby, co ji používám, mám mnohem větší kontrolu nad schůzkami, což vede k efektivnější týmové práci.
Ceny Mural a Miro jsou prakticky stejné.
Ceny obou aplikací jsou velmi podobné. Mural i Miro nabízejí čtyři tarify, z nichž každý zahrnuje bezplatný tarif. Miro můžete vyzkoušet pomocí verze tabule, která nevyžaduje registraci, ale pro vyzkoušení Muralu se budete muset zaregistrovat.
V obou případech máte možnost neomezeného počtu členů týmu, ale jste omezeni na 3 tabule. Mural vám umožňuje pozvat neomezený počet návštěvníků, ale u Miro tuto možnost nemáte.
Placené tarify se liší o 1 dolar, přičemž Mural je technicky dražší variantou. A v ekonomické situaci, kdy jsou rozpočty napjatější než kdy jindy, týmy používající více nástrojů pro produktivitu a spolupráci nemusí dostat za své peníze to nejlepší.
Mural vs. Miro na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě o Miro vs. Mural. Když na Redditu vyhledáte Miro vs. Mural, zdá se, že mnoho uživatelů dává přednost vizuálním funkcím a uživatelské přívětivosti Miro:
„Inovují a vylepšují se neuvěřitelným tempem. Používají je startupy. Často je zavádějí zaměstnanci, kteří je začnou používat.“
Ostatní uživatelé Redditu poznamenali, že navzdory designu a uživatelskému rozhraní Miro může být při velkém množství informací pomalý. Někteří uživatelé poznamenali, že Mural je skvělý pro větší podnikové týmy:
„[Mural] se mi moc líbí! Považuji ho za účinný nástroj pro spolupráci. Používáme ho pro naše sprinty, OKR a vlastně pro cokoli, co chceme, aby ostatní měli po ruce... Pro představu, jsem junior PM ve velké bance.“
To nakonec vede k těžkým rozhodnutím o tom, co použít a co případně vynechat.
Naštěstí existuje řešení všech těchto problémů. 🙂
Související:
ClickUp: Lepší alternativa k Miro a Mural
S ClickUp získáte víc než jen software pro bílé tabule.
Digitální pracovní prostor ClickUp naopak týmům poskytuje centralizované centrum pro spolupráci, brainstorming, přidělování úkolů, komunikaci mezi projekty a dokumenty, sledování času, přizpůsobené zobrazení ClickUp a mnoho dalšího.
ClickUp je skutečně jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní, a nejnovější verze ClickUp Whiteboards z něj dělá absolutně nejlepší volbu mezi Miro a Mural.
Snadno organizujte brainstormingové schůzky, sledujte probíhající projekty, mapujte nové procesy nebo usnadňujte workshopy – vše na jednom místě.
Nejvýznamnější výhodou ClickUp Whiteboards je to, že můžete jedním kliknutím proměnit nápady svého týmu v realizovatelné úkoly. Poté můžete tyto úkoly přiřadit, nastavit termíny splnění a sledovat jejich průběh, vše v ClickUp.
Význam: K brainstormingu, plánování projektů a efektivní komunikaci nepotřebujete více nástrojů.
ClickUp vám umožňuje propojit vaše tabule s dokumenty, soubory a úkoly pro snazší správu v centralizovaném centru.
Funkce tabule ClickUp
Toto získáte, když si pro své potřeby v oblasti tabule vyberete ClickUp.
Nekonečná online tabule
ClickUp nabízí nekonečné plátno tabule, na které můžete kreslit, připojovat soubory a obrázky a přidávat objekty pro propojení nápadů. Tabule jsou k dispozici v každém tarifu, včetně bezplatného. Na tabuli ClickUp můžete pracovat na souborech, dokumentech, úkolech a navrhovat myšlenkové mapy, které vám pomohou s jakýmikoli procesy a pracovními postupy.
Spousta integrací
Chcete další nástroje, díky kterým bude používání webových desktopových tabulek pro váš tým hračkou? ClickUp vám to umožní. Získáte rozsáhlou podporu více než 1 000 integrací, od úložných aplikací přes komunikaci až po optimalizaci pracovních postupů.
Díky těmto integracím získáte všechny funkce, které od své tabule potřebujete, bez omezení, která jsou typická pro alternativní nástroje v tomto odvětví. ClickUp je prostě robustnější volbou s funkcemi, které přesahují možnosti jiných softwarů pro digitální tabule a platforem pro spolupráci.
Přizpůsobené šablony
Pokud jste typ člověka, který miluje šablony a bezplatné zdroje, ClickUp by mohl být ideální volbou pro vaše potřeby. S ClickUpem můžete vytvářet vlastní šablony od nuly nebo použít předem připravené šablony, abyste mohli svou tabuli rychle zprovoznit.
Stačí kliknout na tlačítko šablony a ClickUp vám nabídne šablony, které můžete přizpůsobit a upravit podle svých potřeb. Získáte také přístup k více než 50 přizpůsobitelným automatizacím ClickUp, které zjednodušují spolupráci tím, že omezují opakující se úkoly.
Omezte počet nástrojů a investujte do jediného řešení: ClickUp
ClickUp je ideálním nástrojem, pokud hledáte digitální tabuli s funkcemi pro správu projektů v jednom. Vy i váš tým oceníte všestrannost, jednoduchost a bohaté funkce tabule ClickUp.
Pokud hledáte cenově dostupnější variantu, rozsáhlé a komplexní funkce ClickUp vám umožní pracovat z jednoho místa, lépe spravovat projekty, zjednodušit pracovní postupy a spolupracovat na projektech – a to vše při dodržení rozpočtu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a začněte vylepšovat svou digitální spolupráci.