10 šablon diagramů rybí kosti v programech Word, Excel a ClickUp

Brainstormingové sezení mohou být zábavné. Když však nastane závažný problém, snadno se promění v intenzivní a nervy drásající maratony přemýšlení. 🏃
K tomu slouží diagramy rybí kosti. Ačkoli jsou jednoduché, jsou cenným nástrojem pro odhalení složitých problémů, identifikaci jejich příčin a nalezení schůdných řešení.
Nemusíte si ani vytvářet vlastní. Můžete použít jednu z mnoha předem připravených šablon rybí kosti a začít během několika minut. Podělíme se o některé z našich oblíbených, takže zůstaňte naladěni!
Co jsou šablony diagramů rybí kosti?
Diagram rybí kosti je metoda vizualizace, která vám a vašemu týmu pomůže určit příčiny problému nebo závady. Je podobný myšlenkové mapě, ale zaměřuje se konkrétně na analýzu základních příčin. Šablony diagramů rybí kosti jsou hotové dokumenty, které vám pomohou nastartovat brainstormingové sezení místo toho, abyste hodiny zírali na tabuli. 🤔
Jedná se o rámec, který můžete použít k zahájení analýzy příčin konkrétního problému ve vaší společnosti, ať už se týká kvality produktů, omezených zdrojů, neefektivních procesů nebo nespokojenosti zákazníků. Po dokončení poskytuje diagram pevný základ pro vytvoření mapy procesu řešení a plánování jeho provedení.
Co dělá šablonu diagramu rybí kosti dobrou?
Účinný nástroj nebo šablona pro vytváření rybích kostí by měla být:
- Přehledné a jednoduché: Mají jasnou strukturu a popisky a jsou srozumitelné pro všechny.
- Přizpůsobivé: Poskytují dostatek prostoru pro problémy různé složitosti.
- Přístupné: Umožňují přístup a úpravy na více zařízeních.
- Vizuálně přitažlivé: Použijte barvy a další vizuální prvky, aby byl diagram zajímavější.
10 šablon diagramů rybí kosti Ishikawa
Pokud hledáte efektivní způsob, jak zahájit další brainstormingovou sezení zaměřené na analýzu příčin, podívejte se na náš seznam 10 nejlepších šablon pro diagramy rybí kosti v ClickUp, Wordu a Excelu.
Pomohou vám analyzovat vztahy příčiny a následku a rozpoznat jejich složitost. Díky tomu můžete řešit problémy za běhu a udržet vaše podnikání v chodu jako dobře namazaný stroj! ⚙️
1. Šablona rybí kosti Ishikawa od ClickUp
Jen málo šablon je tak živých a dynamických jako tato šablona diagramu rybí kosti ClickUp. Jedná se o jeden z nejzábavnějších přístupů k analýze příčin, jednoduchý, ale výkonný, s různými barvami a tvary představujícími různé kategorie.
Po spuštění šablony se podívejte na legendu v levém horním rohu diagramu, abyste zjistili, co jednotlivé prvky znamenají. Pokud máte otázky týkající se používání šablony, podívejte se do dokumentu Začínáme.
Šablona ClickUp se řídí standardní strukturou diagramu rybí kosti, ale můžete ji upravit tak, aby vyhovovala jakékoli situaci a kontextu. Tato šablona je tabule, takže je plně přizpůsobitelná.
Kliknutím na tvary změníte jejich barvu a obrys nebo dvojitým kliknutím na text jej upravíte. Objekty můžete přetahovat a seskupovat, aby bylo přeskupování rychlejší.
Zbytek tabule je také k dispozici – můžete kreslit, vytvářet vývojové diagramy a myšlenkové mapy, vkládat obrázky a karty webových stránek nebo se nechat unést svou fantazií! 🤩
2. Šablona příčiny a následku ClickUp
Pokud dáváte přednost stromům před rybami, možná vám bude více vyhovovat tato šablona příčiny a následku od ClickUp. Její účel je stejný jako u předchozího příkladu diagramu rybí kosti – pomáhá vám identifikovat základní faktory, které přispívají k problému.
Místo formátu připomínajícího rybí kost má jednodušší strukturu připomínající strom. 🌳
Hlavní problém je kořenem a primární příčiny jsou jeho větvemi první vrstvy. Ty se pak rozvětvují na podvětve, které představují druhou vrstvu, tj. hlubší příčiny nebo přispívající faktory.
Strom se může rozvětvovat, jak daleko chcete. Stejně jako u všech tabulek ClickUp Whiteboards můžete každý prvek šablony přizpůsobit k dokonalosti. Přidáním spojů mezi prvky zajistíte, že zůstanou ve vzájemném vztahu, i když je budete přesouvat.
Ačkoli diagramy typu „rybí kost“ a „příčina a následek“ mají mnoho společného, druhé z nich jsou o něco flexibilnější. Jsou vhodnější pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí zařadit příčiny do jasně definovaných kategorií, jako jsou například Metoda nebo Materiály.
3. Šablona ClickUp pro analýzu základních příčin
Šablona ClickUp Root Cause Analysis Template není diagram, ale komplexní multifunkční nástroj pro porozumění problémům, identifikaci jejich příčin a nalezení řešení.
Zatímco předchozí šablony byly bílé tabule, tato je seznamem obsahujícím více pohledů, a to:
- Dokument pro začátečníky: Vysvětluje, jak šablonu používat.
- Seznam problémů: Zobrazuje všechny problémy seskupené podle stavu.
- Seznam priorit : Pomáhá vám plánovat seskupením problémů podle jejich naléhavosti.
- Tabule potřebných opatření: Prezentuje problémy jako karty pro lepší vizualizaci.
V zobrazení Seznam můžete prozkoumat a spravovat všechny informace týkající se daného problému. Ve výchozím nastavení obsahuje následující sloupce: priorita, příčiny 1–5, základní příčiny, závažnost změny a vítězné řešení. Můžete jej přizpůsobit změnou štítků a kategorií nebo vytvořením vlastních polí.
Pokud kliknete na problém, zobrazí se další informace, jako je historie, kontrolní seznamy a přílohy. Konkrétní podrobnosti můžete prodiskutovat s kolegy v komentářích. ClickUp vám také umožňuje přidat vlastní automatizace pro optimalizaci pracovního postupu.
4. Šablona diagramu rybí kosti pro Microsoft Word od TemplateLab
Diagramy rybí kosti od TemplateLab pro Word jsou dokumenty, ve kterých můžete sledovat základní příčiny problému. I když možná nejsou nejbohatší na funkce ze všech diagramů rybí kosti v tomto seznamu, jsou nejvýraznější z hlediska designu. Ilustrace znepokojené ryby vám vykouzlí úsměv na tváři pokaždé, když se posadíte k diskusi o složitých problémech, které tak budou méně zastrašující!
Použití efektivního diagramu nemůže být jednodušší. Stačí si jej stáhnout a spustit v aplikaci Microsoft Word, poté zapsat základní příčinu do příslušných textových polí. Počet hlavních kategorií, tj. příčin, nelze změnit, ale u dílčích příčin je to možné.
Odstraňte větev výběrem čáry a textu při podržení klávesy Control a stisknutím klávesy Delete. Chcete-li přidat další větve, můžete duplikovat existující větve pomocí výše zmíněného výběru více položek pomocí klávesy Ctrl, poté zkopírovat (Ctrl+C) a vložit (Ctrl+V).
5. Šablona diagramu rybí kosti příčina a následek od Creately
Dalším užitečným nástrojem pro diagnostiku problémů je šablona diagramu příčin a následků od Creately. Je minimalistická a zaměřená především na praktičnost. Dodržuje standardní formát rybí kosti s centrální osou, která symbolizuje problém, a větvemi, které znázorňují příčiny.
Nejjednodušší způsob, jak tuto šablonu upravit, je přímo v Creately. Můžete tak učinit zdarma pomocí demo účtu, i když s omezenými funkcemi.
Stejně jako ClickUp vám Creately umožňuje přizpůsobit téměř všechny aspekty šablony. Můžete měnit barvy, vkládat nové prvky a přidávat spojovací prvky pro vytvoření vztahů.
Projděte si rozsáhlou knihovnu tvarů, rámečků a samolepek a poté je přetáhněte do šablony. Aplikace vám také umožňuje spolupracovat s týmem v reálném čase.
Pokud se stanete platícím klientem, můžete šablonu exportovat a používat v externích programech, jako je Excel. V současné době podporuje následující formáty:
- PNG
- SVG
- JPEG
- CSV
6. Šablona grafického organizéru rybí kosti pro Microsoft Word od Template.net
Pokud máte rádi fialovou barvu, tento diagram bude přesně pro vás! I když ji nemáte rádi, můžete ji během několika vteřin změnit, jakmile šablonu otevřete v aplikaci Word.
Šablona grafického organizéru rybí kosti od Template.net vám umožní zamyslet se nad problémy a jejich příčinami stylově. Je jednoduchá a elegantní, bez zbytečných ozdob.
Chcete-li ji použít, stáhněte si soubor a spusťte jej v aplikaci Word. Kliknutím na textová pole můžete upravovat jejich obsah a kliknutím a tažením můžete přesouvat objekty. Kromě aplikace Word lze tuto šablonu použít také v aplikacích PowerPoint, Google Docs, Google Slides a Adobe Illustrator.
Mějte na paměti, že pro stažení souboru musíte být platícím předplatitelem Template.net. Můžete jej upravovat přímo na webových stránkách, ale možnost exportu je uzamčena za platební bránou.
7. Šablona diagramu rybí kosti pro bílou tabuli od Template.net
Místo toho, abyste nad problémem přemýšleli, zapište si své myšlenky do této šablony diagramu rybí kosti od Template.net, aby byly jasnější. Ačkoli vám šablona problém nevyřeší, pomůže vám uspořádat vaše myšlenky a vymyslet nejlepší možnou strategii řešení.
Šablona obsahuje standardních šest kategorií příčin a prostor pro popis vašeho problému. Její originální design dodá vašim analytickým diskusím nádech kreativity a učiní je méně nudnými.
Stejně jako předchozí šablonu můžete i tuto zdarma upravovat na platformě Template.net. Chcete-li tento nástroj pro tvorbu rybích kostí používat v aplikaci Word, musíte si zvolit tarif Business nebo Pro.
8. Šablona diagramu rybí kosti Excel Ishikawa od QIMacros
Šablona diagramu rybí kosti Ishikawa od QIMacros v Excelu je jednou z nejuniverzálnějších šablon svého druhu. Je nabitá funkcemi a je k dispozici ve čtyřech variantách a pěti stylech, díky čemuž se přizpůsobí problémům všech velikostí a v různých kontextech.
Abyste mohli šablonu používat, musíte nainstalovat doplněk QIMacros. V novém menu v aplikaci Excel vyberte Fishbone Diagram (Diagram rybí kosti). Pokud potřebujete pomoc s orientací, podívejte se na kartu Instructions (Pokyny).
Diagram je k dispozici ve čtyřech variantách:
- Malý: Zjednodušená verze diagramu se čtyřmi rybími kostmi
- Střední: Standardní diagram rybí kosti se šesti kostmi
- Velký: Složitý diagram se šesti kostmi a dalšími hlavními a podřízenými větvemi.
- Love Bug: Podobný jako standardní diagram, ale s páteří a kostmi na obou stranách hlavy.
Každá varianta má kartu „Outline“ (Nástin), do které můžete zadat informace, tj. problém a příčiny. Můžete si vybrat styl diagramu a přizpůsobit jej své oblasti odbornosti:
- Zdravotnictví
- Výroba
- Marketing
- Proces
- Služba
Jakmile vyplníte osnovu, vyberte možnost Vytvořit rybí kost na pravé straně popisu problému a diagram se zobrazí. Chcete-li zdůraznit základní příčiny, vytvořte kolem nich elipsu nebo jakýkoli jiný tvar. Úprava diagramu je jednoduchá – stačí upravit data v osnově a znovu vybrat možnost Vytvořit rybí kost.
9. Šablona jednoduchého diagramu rybí kosti pro Excel od Someka
Tato jednoduchá šablona diagramu rybí kosti v Excelu od Someka obsahuje vše, co potřebujete pro rychlou a efektivní analýzu problémů. Skládá se ze dvou diagramů. První je základní a druhý je rozšířená verze, která podporuje velké množství dat a hlubší zkoumání.
Chcete-li soubor stáhnout, musíte zadat svou e-mailovou adresu. Klikněte na odkaz v e-mailu od Someka a stáhněte si šablonu. Upozorňujeme, že pokud jste bezplatný uživatel, máte přístup pouze k omezené verzi šablony. Plná verze a verze pro více uživatelů jsou dostupné pouze za poplatek.
Po otevření šablony se zobrazí obrazovka pro zadávání údajů. Obsahuje šest kategorií a dostatek prostoru pro hlavní a doplňkové příčiny, ale můžete je také přizpůsobit. Zapište si všechny své myšlenky do tabulky, poté vyberte verzi a potvrďte ji. A voilà, diagram se zobrazí spolu s údaji, které jste zadali. ✨
10. Šablona diagramu rybí kosti od Canva
Vizuálně je tato šablona nejatraktivnější ze všech. Šablona diagramu rybí kosti od Canva, která využívá model Ishikawa diagramu, nabízí hladkou integraci kreativity a pracovního postupu, což vám umožní zefektivnit proces řešení problémů.
Diagram obsahuje pouze čtyři kategorie příčin, ale lze jej snadno přizpůsobit. Můžete přidat nejen další tvary, ale také samolepky, grafiku a mřížky. Můžete dokonce přidat hudbu, která zlepší náladu a učiní brainstorming zábavnějším a produktivnějším. Přidejte originální animace a vytvořte zajímavý vizuální prvek, který jistě zaujme diváky.
Canva nabízí řadu funkcí. Šablonu můžete zobrazit na celé obrazovce, sdílet ji s kolegy nebo exportovat jako obrázek nebo soubor PDF.
10 nejlepších šablon diagramů rybí kosti – přehled
Podívejte se na stručný přehled všech šablon a jejich výhod v tabulce níže:
|Šablona
|Výhody
|Šablona diagramu rybí kosti ClickUp
|Umožní vám analyzovat příčiny problému a brainstormovat doprovodné nápady.
|Šablona příčiny a následku ClickUp
|Navrhuje méně pevnou strukturu – ideální pro ty, kterým původní diagram rybí kosti připadá příliš omezující.
|Šablona ClickUp pro analýzu základních příčin
|Obsahuje více pohledů i praktické nástroje, které vám pomohou identifikovat základní příčiny jakékoli závady.
|Šablona diagramu rybí kosti pro Word od TemplateLab
|Díky komické ilustraci ryby a živým barvám bude řešení problémů zábavnější.
|Šablona příčina a následek od Creately
|Nabízí přehledný a jednoduchý způsob, jak sledovat své myšlenky při zkoumání základních faktorů.
|Šablona grafického organizátoru Word Fishbone od Template.net
|Umožní vám snadno organizovat konverzaci o důležitých tématech, bez ohledu na jejich složitost.
|Šablona diagramu rybí kosti pro Excel od Template.net
|Zjednodušuje proces analýzy dat díky jednoduchému a intuitivnímu designu.
|Šablona diagramu rybí kosti Excel Ishikawa od QIMacros
|Obsahuje mnoho funkcí a variant diagramů, které se hodí pro konkrétní situace.
|Šablona jednoduchého diagramu rybí kosti v Excelu od Someka
|Můžete si vybrat mezi dvěma velikostmi diagramu a program vše za vás zorganizuje.
|Šablona diagramu rybí kosti od Canva
|Umožňuje vytvářet nádherné diagramy a zdobit je samolepkami a animacemi.
Výhody použití šablony diagramu rybí kosti
Použití šablony diagramu rybí kosti má mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří:
- Efektivita: Šablona poskytuje rámec pro rychlé řešení problémů, zefektivnění pracovního postupu a pomoc při dodržování časového harmonogramu projektu.
- Vizualizace: Můžete zaznamenat své myšlenky a uspořádat je logickým a srozumitelným způsobem.
- Spolupráce: Díky shrnutí a seskupení všech informací je snazší diskutovat o dalších krocích a přijímat společná rozhodnutí.
- Zlepšení: Optimalizovaný proces řešení problémů umožňuje vaší společnosti rychle řešit problémy a pokračovat v růstu.
Vyzkoušejte tyto šablony diagramů rybí kosti a přesvědčte se sami.
Žádný problém není příliš složitý na to, aby se dal pochopit. Některé jsou obtížné vyřešit, ale většinu z nich lze vyřešit, pokud je rozložíte na menší části. Jakmile zjistíte potenciální příčiny, bude snazší najít řešení. 🎣
Nástroj pro tvorbu rybích kostí vám pomůže dosáhnout úspěchu tím, že vám umožní proniknout do hloubky analýzy problémů a získat jasnou vizi – připravenou k akci!