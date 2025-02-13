Whimsical vs. Miro: Který software pro bílé tabule je nejlepší? 2025

Spolupracovní sezení jsou nezbytná pro každou firmu, která pracuje s kreativními koncepty nebo designovým myšlením. Ať už brainstormujete nápady pro projekt, navrhujete nový produkt nebo vytváříte mapu zákaznické cesty, vždy dosáhnete nejlepších výsledků, když budete pracovat jako tým. 🤝
Samozřejmě musíte také tuto práci zdokumentovat, abyste z ní mohli těžit naplno.
Kancelářské tabule jsou skvělým řešením, pokud jsou všichni členové vašeho týmu v kanceláři. Pokud však pracujete s rozptýleným týmem, musíte se poohlédnout po něčem jiném. Virtuální tabule jsou ideálním řešením – a pokud vám navíc pomohou zefektivnit pracovní postupy, je to významný bonus.
A právě zde nastupuje otázka Whimsical vs. Miro. Tyto nástroje pro návrh tabule nabízejí různé funkce a výhody pro podporu spolupráce, takže který z nich je lepší? 🛠️
V tomto článku porovnáme Whimsical a Miro, abychom vám pomohli určit, která z těchto možností je pro váš tým nejvhodnější!
Co je Whimsical?
Whimsical je ideální pro freelancery, designérské týmy, vývojáře softwaru a produktové manažery, kteří chtějí vytvářet vývojové diagramy a wireframy a poté je sdílet s ostatními, aby získali zpětnou vazbu.
Je navržen jako nástroj pro převážně asynchronní virtuální spolupráci v menších týmech. Design uživatelského rozhraní je jednoduchý a minimalistický, takže je snadno použitelný i pro začátečníky. Jedná se však o čistě webový nástroj, takže jej nelze použít jako aplikaci na mobilních zařízeních. 🖥️
Funkce Whimsical
Funkce Whimsical se hodí, pokud pracujete v malém týmu a vaše potřeby jsou poměrně jednoduché.
1. Vynikající nástroje pro tvorbu drátových modelů
Whimsical umožňuje neuvěřitelně snadné a rychlé vytváření lo-fi wireframů a můžete navrhovat pro libovolnou velikost obrazovky. K dispozici je celá řada konfigurovatelných prvků, včetně textových vstupních polí, tlačítek, zaškrtávacích políček, štítků, hvězdiček pro hodnocení a hotových klikatelných pozvánek, jako jsou „Prohlédněte si naši práci“ a „Kontaktujte nás“, které čekají na použití.
Rychlý vyhledávací nástroj a klávesové zkratky vám pomohou rychle najít a použít to, co potřebujete. Snadno také můžete spolupracovat na svých wireframech s kolegy v reálném čase.
2. Užitečné tvary a ikony
Whimsical má všechny obvyklé tvary, které najdete v nástroji pro návrh, plus praktický tvar závorky. Spojovací šipky mají vlastní popisky, které se automaticky zarovnávají, takže se nemusíte zdlouhavě snažit o jejich správné umístění.
Obsahuje také kategorizovanou a prohledávatelnou sadu ikon, které můžete přizpůsobit svým potřebám, označit a použít samostatně nebo v rámci jiných prvků. K dispozici je dokonce i aplikace pro vytváření diagramů, která vám pomůže udržet soustředění.
3. Přidejte editory zdarma
Pokud nepotřebujete, aby k vašemu pracovnímu prostoru mělo přístup mnoho editorů, pak je Whimsical skvělou volbou z hlediska poměru cena/výkon. Stále můžete zdarma pozvat hosty, kteří mohou prohlížet, komentovat a dokonce i upravovat soubory, ke kterým jim dáte přístup. 💰
Ceny Whimsical
- Starter: Zdarma
- Pro: 10 $ za editor za měsíc
- Organizace: 20 $ za editora za měsíc
Co je Miro?
Miro je určeno pro větší vzdálené týmy, které potřebují intenzivně spolupracovat v reálném čase, a to jak v rámci týmu, tak s externími zúčastněnými stranami.
Je známý svým skvělým uživatelským prostředím a nabízí také širokou škálu šablon a integrací s nástroji jako Asana, Slack a Jira. Funguje na webových platformách i v aplikacích pro Android a iPhone.
Funkce Miro
Funkce Miro jsou mnohem rozsáhlejší a škálovatelnější než funkce Whimsical. Miro usnadňuje týmům spolupráci napříč časem a prostorem.
1. Integrace videohovorů
Miro vám umožňuje komunikovat se svými kolegy různými způsoby, aniž byste museli opustit platformu. Zatímco Miro i Whimsical mají funkci chatu, Miro má také nativní nástroj pro videohovory.
Přidejte integraci s platformami pro konferenční hovory, jako jsou Microsoft Teams, Zoom a Google Meet, a váš tým může snadno zůstat v kontaktu, zatímco vy pracujete na svých tabulkách, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. 🙋♀️
2. Široká škála šablon
Miro vám pomůže ušetřit čas a vylepšit prezentaci vašich dokumentů díky široké škále šablon. Whimsical sice nyní nabízí některé šablony, ale Miro poskytuje více než 200 nativních šablon. Pokud vám to nestačí, můžete jednoduše navštívit komunitní stránku Miroverse a najít další.
3. Pokročilá prezentace a facilitace
Miro usnadňuje prezentaci přímo z vaší tabule a umožňuje vám převzít kontrolu, takže vaši spolupracovníci mohou vidět pouze to, na co se jako moderátor soustředíte. Můžete nastavit oblast plátna, kterou uvidí vaše publikum, když se poprvé připojí k schůzce.
Poté jim ukažte přehled nebo přibližte libovolnou část tabule, kterou si vyberete. Během prezentace můžete také minimalizovat části plátna, se kterými nepracujete. Funkce anonymního hlasování pomáhá vašemu týmu přijmout společné rozhodnutí o tom, jak postupovat dál.
Ceny Miro
- Zdarma: Zdarma pro neomezený počet členů týmu
- Starter: 8 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 16 $ za člena za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Whimsical vs. Miro: Porovnání funkcí
Zjistili jsme tedy, že Whimsical je skvělý pro tvorbu wireframů, má pěknou sadu nástrojů pro spolupráci a je cenově dostupný pro malé týmy. Miro je škálovatelnější, lepší pro komunikaci a prezentace a nabízí širokou škálu šablon.
Jaké jsou tedy srovnatelné funkce Whimsical a Miro? Podívejme se na některé společné funkce a zjistěme, co pro vás mohou udělat.
Whimsical vs. Miro whiteboardy
Tabule Whimsical se hodí pro mapování menších návrhových pracovních postupů.
Whimsical nabízí nekonečné plátno a možnost kreslit a přidávat tvary, text nebo lepící poznámky. Má také dobře navrženou knihovnu drátových modelů a nástroj pro tvorbu vývojových diagramů. Sada nástrojů usnadňuje prototypování a vytváření uživatelských toků a můžete rychle vytvořit počáteční makety, které můžete sdílet se svým týmem a získat zpětnou vazbu.
Naopak, tabule Miro jsou určeny pro větší týmy, které potřebují spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně na rozsáhlých pracovních postupech.
Miro má také nekonečné plátno s nástroji pro kreslení a lepícími poznámkami. Jako bonus usnadňuje mřížkové pozadí zarovnání a umístění prvků, se kterými pracujete. Navigační systém Miro vám pomůže snadno se orientovat na velké tabuli. Režim hledáčku vám ukáže celkový obraz; poté můžete podle potřeby přiblížit nebo oddálit.
Vítěz: Miro, protože má více funkcí a v případě potřeby s ním můžete snadno pracovat i s velmi velkými tabulemi 🏆
Whimsical vs. Miro dokumenty a AI
Bez dokumentů nelze podnikat. Jediný rozdíl nyní spočívá v tom, že tyto dokumenty jsou většinou online, což šetří stromy a zpřístupňuje informace všem.
Whimsical má vestavěnou funkci dokumentů, která vám umožňuje uchovávat veškerou dokumentaci ve stejném pracovním prostoru jako vaše wireframy, vývojové diagramy a myšlenkové mapy. Můžete psát od nuly, vytvářet tabulky, přesouvat prvky pomocí drag-and-drop a poté použít kontextové menu k formátování. Automatické zpětné odkazy propojují váš dokument s ostatními oblastmi Whimsical, včetně vašich tabulek.
Vzhledem k tomu, že nástroje AI jsou v současné době tak populární, žádný software si nemůže dovolit je nemít. Nový nástroj AI text-to-flowchart od Whimsical vám pomůže vytvořit uživatelské toky pouhým kliknutím na tlačítko. Stačí zadat, k čemu potřebujete svůj vývojový diagram nebo myšlenkovou mapu, a nástroj vám automaticky poskytne rámec, který vám pomůže usměrnit vaše myšlení.
A pokud používáte ChatGPT Plus, nyní je k dispozici plug-in Whimsical Diagrams, takže můžete Whimsical používat také v GPT-4.
Dokumenty Miro jsou většinou založeny na jejich řadě šablon, nebo můžete Miro propojit s externím dokumentačním softwarem nebo aplikacemi pro poznámky, jako jsou Google Drive, OneDrive, Notion nebo Dropbox.
Funkce AI v Miro je také relativně nová a nedávno byla uvolněna v beta verzi. Umožňuje vám automaticky generovat myšlenkové mapy, poznámkové lístky, obrázky nebo uživatelské příběhy z jednoduchých nápadů. Můžete také shrnout všechny své poznámkové lístky nebo převést text na kód. V současné době se vyvíjí ještě více funkcí AI. 🤖
Vítěz: Miro díky širší škále funkcí umělé inteligence 🏆
Myšlenkové mapy Whimsical vs. Miro
Software pro tvorbu myšlenkových map vám pomůže využít vaši kreativitu, uspořádat nápady a uvidíte, jak to všechno do sebe zapadá.
Myšlenkové mapy Whimsical a Miro fungují podobným způsobem. Informace můžete vizuálně organizovat pomocí různých barev, tvarů a typů čar a také přetahováním prvků. Obě aplikace také nabízejí umělou inteligenci, která urychluje proces a umožňuje spolupráci v reálném čase.
Whimsical je možná nejlepší pro jednoduché myšlenkové mapy, zatímco Miro je možná o něco přizpůsobivější a umožňuje vám přeměnit vaše myšlenkové mapy na snímky pro prezentace.
Vítěz: Miro o vlásek 🏆
Whimsical vs. Miro na Redditu
Abychom získali zpětnou vazbu z praxe, podívali jsme se, co o Miro vs. Whimsical říká Reddit. 🤔
Někteří uživatelé jsou fanoušky Whimsical. Například tento uživatel řekl:
„Mým oblíbeným nástrojem za poslední rok a půl je Whimsical. Je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů, které jsem použil k vytváření architektonických diagramů. Hlavním důvodem je to, že konečný výsledek je automaticky krásný. UI se jim opravdu povedlo. Jsem inženýr s mizernými grafickými schopnostmi, ale výsledek vyvolává dojem, že jsem strávil spoustu času vylepšováním designu svých vizualizací, výběrem správných barevných odstínů, zarovnáváním rámečků atd., což ale není pravda. Tento nástroj mi prostě pomohl. Skvělá volba! :)”
Existují však stížnosti na omezení bezplatného balíčku Whimsical, jako například tato:
„Whimsical.com byl pro mě příjemnou zkušeností, ale zklamal mě omezený bezplatný tarif, který umožňuje pouze 500 prvků.“
Jiný uživatel o Miro řekl toto:
„Miro se mi líbí pro návrh toků/map, myslím si, že by byl vynikající pro hry založené na výběru nebo cokoli s vysoce komplexními propojenými systémy. Nemyslím si však, že je tak užitečný, pokud jde o návrhové dokumenty.“
Někteří uživatelé mají pocit, že ani jedna z těchto aplikací jim neposkytuje kompletní řešení, které potřebují. Tento uživatel má pocit, že pro jeho účely nejsou vhodné:
„Používal jsem také tabule jako Miro nebo Whimsical, ale zjistil jsem, že nesplňují požadavky na minimalismus a efektivitu, které potřebuji, aby byly jednotlivé části skutečně propojeny tak, jak je třeba.“
A další uživatel našel společné řešení:
„Používáme ClickUp a Miro. Tato kombinace nám velmi dobře vyhovuje.“
To nás pěkně přivádí k našemu alternativnímu řešení: ClickUp. ✨
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Whimsical a Miro
ClickUp je nástroj pro řízení projektů, který vás podporuje od začátku do konce vašich obchodních procesů. Je to jeden z nejlepších dostupných softwarů pro týmovou spolupráci, navržený tak, aby zvýšil produktivitu a kreativitu a zároveň zefektivnil váš pracovní postup jako žádný jiný. 🙌
ClickUp vám ušetří hodiny práce díky tisícům šablon. Už nemusíte vytvářet dokumenty od nuly. A protože každý dokument, který vytvoříte, je také krásně formátovaný, je snáze čitelný a mnohem efektivnější.
A téměř vše v ClickUp je přizpůsobitelné, takže si jej můžete přizpůsobit tak, aby vám vyhovoval.
ClickUp je k dispozici jako webová aplikace a pro Windows, Android, Linux nebo iOS, takže jej můžete používat na stolním počítači, notebooku nebo jiných zařízeních, jako je iPhone nebo iPad.
Díky zaměření na spolupráci v reálném čase ClickUp snadno konkuruje Whimsical i Miro a v mnoha případech je dokonce lepší než tyto dvě aplikace.
Podívejme se na tytéž tři funkce, které jsme právě porovnali u Whimsical a Miro, a uvidíme, jak si vede ClickUp.
Tabule
Jako jeden z nejlepších softwarů pro bílé tabule na trhu vám ClickUp's Whiteboard nabízí vynikající plátno pro tvorbu nápadů, ale jde ještě mnohem dál. Vezme tyto nápady a promění je v úkoly.
Když používáte kolaborativní tabuli ClickUp, můžete si vytvořit vlastní rozvržení – nebo ušetřit čas a úsilí tím, že si vyberete z řady šablon tabule ClickUp. Mezi mnoha dalšími možnostmi najdete šablony pro vývojové diagramy, myšlenkové mapy, matice, organizační schémata nebo pracovní plány, takže určitě najdete tu, která vyhovuje vašim potřebám.
Využijte funkci spolupráce v reálném čase ClickUp k brainstormingu a sběru nápadů od svého týmu. Kreslete, přidávejte objekty nebo text, vytvářejte projektové plány nebo vývojové diagramy a propojujte je s relevantními zdroji, jako jsou mediální soubory nebo jiné dokumenty. Naštěstí ClickUp Whiteboards nikdy nedojde místo.
Poté přetáhněte prvky vaší tabule tak, aby byly perfektně uspořádány, a propojte je v libovolném počtu barev. Přidejte lepící poznámky, abyste zachytili náhodné myšlenky. Kdokoli z vašeho týmu je může upravovat v reálném čase, jako by byl s vámi v místnosti.
Až budete (prozatím) hotovi, vytvořte úkoly ClickUp přímo ze své tabule jediným kliknutím. Tyto úkoly můžete přiřazovat a spravovat přímo v ClickUp, takže vše je na jednom místě – přehledné a efektivní. ✅
Dokumenty a AI
Dokumenty ClickUp jsou přehledné a krásné a umožňují vám sdělovat nápady jak textově, tak vizuálně. Můžete do nich vkládat tabulky, záložky a formátovat je pouhým kliknutím na tlačítko nebo pomocí příkazů /Slash. Členové týmu mohou dokumenty společně upravovat v reálném čase a označovat ostatní komentáři, čímž vytvářejí nejlepší možný dokument pro spolupráci. Pomocí funkcí správy oprávnění a sdílených odkazů můžete kontrolovat, kdo tyto dokumenty může vidět.
Nejlepší ze všeho je, že dokumenty ClickUp Docs lze kategorizovat a propojit přímo s pracovními postupy, takže váš tým vždy najde všechny potřebné informace na jednom místě. Přiřazujte úkoly přímo z dokumentu a převádějte text na úkoly. Poté pomocí widgetů aktualizujte stav projektů a pracovní postupy, abyste vždy měli přehled o tom, co se právě děje.
AI asistent ClickUp vám pomůže pracovat rychleji a efektivněji. Požádejte ho, aby vám pomohl s brainstormingem nápadů nebo napsal celý dokument na základě několika klíčových slov. Poté ho požádejte, aby obsah upravil a naformátoval tak, aby byl stručnější a poutavější. 📝
Váš AI asistent také dokáže extrahovat akční položky a vaše nejdůležitější poznatky z dokumentů a během několika sekund shrnout dlouhý obsah, čímž vám ušetří hodiny ruční práce.
Myšlenkové mapy
ClickUp Mind Maps vám pomůže vizualizovat váš další skvělý nápad v technicolorovém provedení. Brainstormujte nápady, organizujte projekty nebo mapujte pracovní postupy a podívejte se, jak to všechno do sebe zapadá. Zaznamenejte své nápady a poté pomocí drag-and-drop uzlů přesouvejte části své myšlenkové mapy.
Stejně jako u všech prvků ClickUp máte k dispozici širokou škálu šablon myšlenkových map, které vám pomohou začít. A protože je vše v ClickUp propojeno, můžete vytvářet a spravovat úkoly přímo z vaší myšlenkové mapy.
Propojte svou myšlenkovou mapu s konkrétními dokumenty, komentáři nebo úkoly ve svém pracovním prostoru a sdílejte je se svým týmem. To je kreativita a spolupráce v té nejlepší podobě. 🪄
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Upgradujte na ClickUp ještě dnes
Nástroje pro tvorbu tabulek vám pomohou být kreativní, shromáždit vaše myšlenky a poté je uspořádat tak, aby dávaly smysl.
Každý nástroj pro bílé tabule je však nejvhodnější pro jiné účely. Z našeho srovnání Whimsical vs. Miro jasně vyplývá, že Whimsical je skvělý pro malé týmy zaměřené na designérskou práci. Je krásný, jednoduchý a cenově dostupný. Miro je naopak navržen pro větší projekty. Hodí se pro větší týmy, které potřebují spolupracovat v reálném čase, a nabízí více funkcí.
Nebo můžete přejít přímo na ClickUp, kde získáte to nejlepší z obou světů a navíc propojení s nástroji pro správu projektů ClickUp. All-in-one řešení ClickUp nabízí krásná a efektivní řešení Whiteboard a Docs, která se přímo propojují s úkoly. To znamená, že můžete vše spravovat z jednoho pracovního prostoru, což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a pracovat rychleji a efektivněji ve všech ohledech. 🤩
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!