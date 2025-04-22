10 Free Swimlane Diagram Templates & Process Maps

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona plaveckého dráhy?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Diagram plaveckých drah je typem vývojového diagramu, který používá tvar plaveckého bazénu jako vizuální znázornění projektu nebo obchodního procesu. Projekt je rozdělen na vertikální nebo horizontální „dráhy“ pro každý tým nebo jednotlivce, který se na projektu podílí. " } } ] }
Čím více zúčastněných stran je do projektu zapojeno, tím snáze se role prolínají a odpovědnosti se mísí. Diagramy nebo vývojové diagramy typu swimlane vám pomohou pochopit složité procesy tím, že zobrazují úkoly každého člena týmu ve vizuálním formátu, jako jsou paralelní dráhy v plaveckém bazénu. 🏊
Díky tomu každý uvidí, kdo je zodpovědný za konkrétní úkol nebo dílčí úkol, a rozdělením jednotlivých kroků procesu můžete předejít úzkým hrdelům a neefektivitě projektu. Zde je návod, jak vytvořit vlastní skvělý diagram s plaveckými drahami pomocí jedné z těchto 10 bezplatných šablon plaveckých drah od ClickUp.
Co je šablona plaveckého pruhu?
Diagram plaveckých drah je typem vývojového diagramu, který využívá tvar plaveckého bazénu jako vizuální znázornění projektu nebo obchodního procesu. Projekt je rozdělen na vertikální nebo horizontální „dráhy“ pro každý tým nebo jednotlivce, který se na projektu podílí.
Stejně jako plavci v bazénu dodržují své dráhy, mají i zúčastněné strany nebo projektoví manažeři své vlastní dráhy v diagramu plaveckých drah. Šablona diagramu plaveckých drah je užitečná pro řízení projektů a týmů. Je také užitečná v jiných případech, kdy mají různé role různé oddělení nebo členové týmu.
Každý člen týmu tak získá vizuální přehled o svých vlastních povinnostech i povinnostech ostatních zúčastněných stran. Příklad diagramu s plaveckými drahami nebo vývojový diagram je také známý jako „mezifunkční vývojový diagram“ a může být skvělým zdrojem informací pro mezifunkční týmy.
Co je to šablona diagramu plaveckých drah? Jedná se o prázdný diagram plaveckých drah nebo diagram, který lze upravit tak, aby zobrazoval vaše vlastní procesy a podprocesy – často pomocí vodorovných nebo svislých čar.
Pomocí softwaru pro tvorbu vývojových diagramů můžete vytvářet diagramy plaveckých drah z předem připravených šablon diagramů plaveckých drah. Těchto 10 šablon diagramů plaveckých drah od ClickUp má editovatelné textové pole, takže je můžete přizpůsobit a vytvořit si vlastní. 🛠️
Co dělá šablonu diagramu s plaveckými drahami dobrou?
Dobrá šablona swimlane by měla být snadno srozumitelná a přehledná. I když váš projekt může být složitý, vaše šablona by složitá být neměla.
Dobrý diagram plaveckých drah je jako infografika, která pomocí tvarů a barev ukazuje, jak vše do sebe zapadá. Váš diagram plaveckých drah by měl zobrazovat počáteční a koncový bod vašeho pracovního postupu, stejně jako každý úkol a rozhodovací bod na této cestě.
Na rozdíl od skutečného bazénu, ve kterém plavci závodí nezávisle na sobě, může diagram plaveckých drah zahrnovat závislosti nebo předávání mezi různými odděleními nebo členy týmu. To znamená, že váš vývojový diagram může zobrazovat jak vertikální, tak horizontální pohyb.
Například pruh B může obsahovat pouze jeden milník, který je třeba dokončit v polovině procesu. Pomocí spojovacích prvků můžete ukázat, který úkol v pruhu A spouští úkol v pruhu B a který krok v procesu následuje poté.
Diagram plaveckých drah můžete použít společně s plánem projektu nebo mapou procesů k znázornění více dimenzí projektu.
10 bezplatných šablon diagramů s plaveckými drahami
1. Šablona plaveckých drah ClickUp
Tato šablona ClickUp Swimlane je ideální pro začátečníky, protože obsahuje všechny klíčové funkce diagramu swimlane, aniž by věci příliš komplikovala.
Obsahuje čtyři vodorovné pruhy pro jednotlivce nebo týmy (přiřazené A, B, C a D) a čtyři symboly představující různé části procesu:
- Kruhy pro terminály nebo počáteční/koncové body
- Čtverce pro úkol, činnost nebo proces
- Diamanty pro rozhodnutí nebo kontrolní bod
- Šipky znázorňující průběh procesu
Každý pruh je označen barvou a pro každý symbol v daném pruhu byste měli použít stejnou barvu, aby bylo snadné rozpoznat, kdo je zodpovědný za daný úkol nebo rozhodnutí. 👀
Horizontální nebo vertikální pruhy ve vaší šabloně mohou zlepšit spolupráci na pracovišti tím, že vám pomohou co nejjasněji sjednotit názory více zúčastněných stran na jejich role v procesu.
2. Šablona plaveckých drah ClickUp Agile Scrum Management
Šablona ClickUp Agile Scrum Management Swimlane je pokročilejší bílá tabule pro produktové týmy. Podporuje backlog grooming a sprint planning, denní stand-up, sprint retrospectives, procesní kroky a další.
Můžete si vybrat z 30 barevně odlišených stavů, včetně Ve vývoji, Připraveno k nasazení, V kontrole a Testování. Pracovní postupy mohou začínat Nápad na produkt nebo Zjištěná chyba a končit stavem jako Není chyba nebo Nelze reprodukovat.
Můžete také použít 13 různých aplikací ClickApps, včetně sledování času, odhadů času, milníků, varování o závislostech a více přiřazených osob.
Zobrazte svůj vývojový diagram jako tabuli, proces, seznam nebo jeden z několika dalších typů zobrazení. Tato šablona je také kompatibilní s ClickUp Spaces, takže můžete řídit přístup a udělovat oprávnění v celé pracovní skupině.
Tuto šablonu použijte pro sledování chyb, sprinty, testovací běhy a další pracovní postupy, které se týkají vašich týmů zabývajících se produkty, vývojem a zajišťováním kvality.
3. Šablona ClickUp Board se swimlanes
Dalším skvělým způsobem, jak sledovat celkový přehled, je použití tabule ClickUp s šablonou Swimlanes, která nabízí pět možností stavu, jako například Blokováno, Kontrola a Probíhá.
Tato tabule ve stylu Kanban je šablonou vhodnou pro začátečníky. Chcete-li ji přeměnit na diagram plaveckých drah, stačí přidat plavecké dráhy do zobrazení tabule. Pokud jsou například vaše úkoly uspořádány do sloupců, můžete je seskupit podle stavu, termínu splnění, přidělené osoby, priority a dalších faktorů.
Zapněte funkci plaveckých drah a vytvořte kromě sloupců také řádky, které můžete seskupit podle libovolného pole, které dosud nebylo použito k třídění sloupců. Jakmile budete mít plavecké dráhy, které potřebujete, můžete v nich vytvářet nové úkoly, takže je později nebudete muset přesouvat.
Funkce plaveckých drah v zobrazení tabule je zdarma u všech plánů ClickUp a kdokoli s přístupem k tabuli k ní může přidávat plavecké dráhy.
4. Šablona uživatelského toku ClickUp
Šablona ClickUp User Flow je diagram procesního toku, který ukazuje, co uživatelé zažívají při interakci s vaším webem nebo aplikací.
Můžete vložit snímky obrazovky nebo makety jednotlivých kroků procesu, například návštěvu uživatele na vaší domovské stránce nebo vyplnění registračního formuláře. Pomocí plaveckých drah můžete demonstrovat různé varianty toku uživatelů, například co se stane, pokud není formulář vyplněn.
Když použijete funkci Whiteboards v ClickUp, můžete snadno přetáhnout dokumenty, obrázky a další odkazy do nástroje pro tvorbu vývojových diagramů a poskytnout tak svému týmu praktické vizuální znázornění procesu. 🤩
Šablona uživatelského toku ClickUp používá stejné symboly spojů jako jiné šablony diagramů s plaveckými drahami, včetně terminálů a rozhodovacích bodů, takže můžete použít stejný vizuální jazyk ve všech svých diagramech a vývojových diagramech.
5. Šablona diagramu procesů ClickUp
Šablona procesního diagramu ClickUp obsahuje vertikální plavecké dráhy, které můžete použít k znázornění různých rolí a odpovědností v procesu.
Vzorová šablona používá příklad náborového pracovníka, manažera pro nábor zaměstnanců a potenciálního uchazeče, z nichž každý má odpovědnosti v různých fázích procesu.
Výhodou použití šablony je samozřejmě to, že ji můžete přizpůsobit podle svých vlastních úkolů a přidělených osob.
Stejně jako u všech šablon plaveckých drah byste měli dbát na jednotné používání barev, písem a symbolů, aby bylo složité procesy snadné vizualizovat.
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, kterou můžete použít pro řízení projektů, personalistiku a nábor, inženýrství a výrobu a desítky dalších případů použití.
6. Šablona diagramu toku dat ClickUp
Tuto šablonu diagramu toku dat ClickUp lze použít ke sledování pohybu informací v systému. V tomto příkladu se data pohybují mezi dvěma různými úložišti dat a dvěma externími entitami v sérii toků a procesů.
Ačkoli se symboly pro diagram toku dat (DFD) liší od ostatních šablon v našem seznamu, slouží podobnému účelu: ukazují, kde data vstupují do systému a kde z něj vystupují, které procesy probíhají v jakém pořadí atd.
Pomocí textových štítků a šipek můžete poskytnout další podrobnosti, jako jsou vícesměrné toky dat nebo přenos dat mezi dvěma různými systémy.
Tento diagram toku dat je kompatibilní se softwarem ClickUp Whiteboard, takže jej můžete používat společně s dalšími nástroji pro mapování procesů, plánování a brainstorming. 🧠
7. Šablona procesního toku ClickUp
Šablona ClickUp Process Flow je druh mapy procesů typu swimlane, která ukazuje, jak se více kroků spojuje do jednoho procesu.
Tato ukázková šablona obsahuje kroky, jako je plánování, provedení a vyhodnocení, ale můžete ji přizpůsobit pomocí vlastních štítků tak, aby vyhovovala vašemu konkrétnímu procesu.
Šablona procesního toku je nejvhodnější pro přehled na vysoké úrovni, protože zobrazuje začátek a konec procesu a mezikroky v průběhu procesu.
Možná budete potřebovat další šablony, abyste se dostali k jádru vašeho procesu, ale to je právě to skvělé na používání nástroje pro tvorbu vývojových diagramů, jako je ClickUp: získáte přístup k několika šablonám v rámci jakéhokoli cenového plánu a mnoho z nejlepších šablon je zdarma!
Využijte funkce digitální tabule ClickUp, abyste informovali zúčastněné strany o aktuálním stavu a zlepšili spolupráci v reálném čase s distribuovanými týmy nebo vzdálenými pracovníky.
8. Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru
Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru používá formát plaveckých drah pro pracovní postup Kanban, který usnadňuje vizualizaci složitých projektů.
Kanbanovou tabuli můžete použít k uspořádání nápadů a požadavků na produkty a rozhodnout se, zda s nimi budete pokračovat. Jednotlivci mohou předkládat své vlastní nápady pomocí vestavěného formuláře pro požadavky na produkty.
Když se rozhodnete pokračovat, jednoduše změňte stav úkolu na K provedení a úkol se automaticky přesune na Kanbanovou tabuli. Nastavte limity WIP (práce v procesu), abyste zajistili, že váš tým nepřijme více úkolů, než je schopen zvládnout.
Tato šablona pro středně pokročilé nabízí sedm stavů, čtyři vlastní pole, čtyři typy zobrazení a jednu automatizaci, což z ní činí praktický nástroj pro týmy zabývající se vývojem softwaru nebo společnosti, které se snaží pěstovat agilní přístup.
9. Šablona plaveckých drah pro mezifunkční procesy v PowerPointu od SlideTeam
Tato šablona Microsoft PowerPoint od SlideTeam je ideální pro mezifunkční týmy a procesy. Obsahuje čtyři plavecké dráhy, které můžete přizpůsobit podle svého týmu nebo jednotlivých přidělených osob, a také editovatelná textová pole pro úkoly a akce.
Šipky ukazují směr pohybu od jednoho úkolu k druhému. U rozhodnutí, která mohou vést k více než jednomu výsledku, můžete použít rozbíhající se šipky, které znázorňují jednotlivé cesty vycházející z konkrétního rozhodovacího bodu.
Většina pohybů v této šabloně je zleva doprava, ale můžete ji také použít k zobrazení vertikálního pohybu pro úkoly, které se přesouvají z jednoho plaveckého pruhu do druhého.
Kromě základních ikon pro úkoly a rozhodovací body nabízí tato šablona další spojovací prvky, jako jsou papírová páska, zpoždění, ruční zadávání a další.
10. Šablona diagramu plaveckých drah pro PowerPoint od SlideTeam
Tento příklad diagramu s plaveckými drahami od SlideTeam je podobný předchozí šabloně, ale má méně vertikálního prostoru v každé dráze, takže je diagram přehlednější.
Stále budete mít k dispozici čtyři plavecké dráhy, upravitelná textová pole a desítky tvarů, ze kterých si můžete vybrat. Pomocí šipek můžete znázornit vztahy mezi úkoly, takže je snadné sledovat směr pohybu, i když se věci trochu zkomplikují!
Stejně jako u všech šablon PowerPointu můžete změnit styl a velikost písma tak, aby odpovídaly vizuálnímu stylu vaší společnosti. Tato šablona je k dispozici také ve dvou poměrech stran, 16:9 a 4:3, takže ji můžete snadno exportovat pro svou další prezentaci.
Naplánujte procesy pomocí šablon diagramů s plaveckými drahami
Šablony diagramů swimlane jsou skvělým zdrojem pro mezifunkční týmy, protože je můžete použít téměř na jakékoli úrovni projektového řízení.
Základní diagram plaveckých drah může usnadnit různým oddělením a externím zúčastněným stranám sjednocení názorů na projekt nebo proces. Plavecké dráhy však můžete také začlenit do kanbanových tabulek, diagramů toku dat a dalších.
Jakmile si vyberete šablonu, sdílejte ji se všemi členy svého týmu pomocí ClickUp Spaces nebo ClickUp Whiteboard, abyste zlepšili spolupráci.
Pomocí složek udržujte pořádek a nastavte oprávnění tak, aby k hotovým diagramům měli přístup nebo je mohli upravovat pouze oprávnění uživatelé. Můžete dokonce použít automatizaci k automatickému přidávání nebo přiřazování úkolů, abyste zvýšili efektivitu a snížili počet manuálních úkolů.
Podívejte se do centra šablon ClickUp, kde najdete ještě více nápadů, jak zefektivnit svůj pracovní postup pomocí šablon diagramů swimlane!