Co je struktura rozdělení práce (WBS) v projektovém řízení?

Nejjednodušší způsob, jak něco zvládnout, je rozdělit to na malé části. 🧩
Koneckonců, Řím nebyl postaven za jeden den. Jednou z klíčových strategií efektivního řízení projektů je rozdělit je na menší části a podle toho zorganizovat svůj tým, což nás přivádí k WBS, neboli struktuře rozdělení práce.
Při převzetí projektu čelí každý projektový manažer několika klíčovým výzvám, mezi které patří alokace a sledování. Týmy často nemají jasno v rozsahu svých úkolů, pokroku nebo zdrojích, které potřebují k provedení určitého úkolu.
V takovém případě je nezbytná struktura rozdělení práce. Pomůže vám rozdělit jakýkoli projekt na menší části, zorganizovat jej, přidělit úkoly, sledovat jeho průběh a dovést jej k dokončení.
Ať už jste projektový manažer, člen projektového týmu nebo zainteresovaná strana, porozumění WBS vám pomůže realizovat projekty, lépe spolupracovat a činit lepší obchodní rozhodnutí. Připravte se tedy naučit vše, co je třeba vědět o struktuře rozdělení práce, od toho, co to je, až po to, jak ji vytvořit pro své vlastní projekty!
Pojďme se do toho pustit!
Co je struktura rozdělení práce?
Struktura rozdělení práce je metoda orientovaná na výsledky, která vizuálně rozděluje práci na více komponent s ohledem na cíl projektu.
Poskytuje postupný přístup k projektu a usnadňuje alokaci a sledování práce, protože organizuje výstupy a rozsah projektu do logických skupin nebo fází projektu, přičemž každá úroveň je podrobnější a konkrétnější.
Výhody struktury rozdělení práce v projektovém řízení
WBS přináší projektovým manažerům několik výhod:
- Umožňuje lepší plánování a kontrolu projektů.
- Rozdělením projektu na menší části mohou projektoví manažeři přesněji odhadnout čas a náklady potřebné k dokončení každého úkolu.
- Pomáhá zajistit, že jsou zohledněny všechny výstupy projektu a že projekt pokračuje podle plánu.
- Podporuje komunikaci mezi členy týmu a zúčastněnými stranami a zajišťuje, že všichni mají stejné informace, pokud jde o cíle a časový harmonogram projektu.
Je to skvělý systém nejen pro projektové manažery, kteří chtějí naplánovat, rozvrhnout a sledovat všechny fáze projektu, ale také pro týmy, které chtějí dobře komunikovat. Zajišťuje, že všichni členové projektového týmu mají stejné informace o všech úkolech a stavu projektu.
Výsledkem je grafické znázornění aktivit projektu, které pomáhá zajistit, že jsou zohledněny všechny nezbytné práce a že každý rozumí své roli při dokončení projektu.
Zde jsou základní komponenty jakékoli struktury rozdělení práce:
- Rozsah projektu : Definuje hranice projektu, název, popis a plán projektu. Zaznamenejte všechny své poznatky a ty nejdůležitější zahrňte do projektové charty.
- Zainteresované strany: Interní i externí zainteresované strany projektu
- Časový harmonogram projektu: Podrobný časový harmonogram projektu, který pokrývá všechny fáze projektu, je klíčem k udržení správného tempa.
- Výstupy projektu : Celkový projekt je rozdělen na jasné, proveditelné úkoly, tzv. výstupy projektu, které lze měřit a sledovat. Musí spadat do rozsahu projektu a musí mít jasnou roli při realizaci celkového projektu.
- Podúkoly výstupů: Každý výstup lze dále rozdělit na konkrétnější úkoly, které pomáhají zpřehlednit a zpřesnit WBS.
Nyní každý manažer zohlední hierarchii dílčích úkolů a práci, kterou je třeba vykonat, aby mohl přidělit úkoly a mít přehled o souvisejících nákladech. Zohlednění těchto proměnných nejen zajistí včasné dokončení projektu, ale také umožní optimalizovat způsob jeho dokončení.
Jak struktura rozdělení práce pomáhá při řízení projektů?
Software pro strukturu rozdělení práce může zefektivnit řízení projektů v mnoha ohledech. Podívejme se na některé z nich.
1. Vytvořte nezávislé a měřitelné úkoly
Struktura rozdělení práce rozděluje jakoukoli práci na menší úkoly. Tyto úkoly pomáhají zjednodušit složitější cíle projektu a musí být spojeny s určitými metrikami dokončení. Jedná se o proveditelné položky, které zpřehledňují konečný cíl.
Předpokládejme například, že vaším cílem je vyrazit na výlet. 🎯
S jednoduchým cílem projektu je to ještě snazší, když se na něj podíváte ve formě výstupů, jako je provedení průzkumu trhu, rozhodnutí o cílovém trhu, rozhodnutí o kanálech, sestavení rozpočtu atd. Nyní mohou i tyto úkoly obsahovat podúkoly zahrnující výzkum, benchmarking a provedení, které pomohou je dále rozdělit.
2. Sledování pokroku
Díky jasně definovaným limitům a termínům pro každý úkol mohou členové projektového týmu snadno sledovat průběh projektu. Každému úkolu je přiřazen konkrétní stav, který udává, zda je úkol dokončen, v procesu nebo ještě nebyl zahájen. Tento systém umožňuje týmu zůstat organizovaný a neustále informovaný o stavu projektu.
PRO TIPPoužijte nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat všechny své projekty, týmy, zdroje a další na jednom místě, a použijte šablonu Project Tracker Template od ClickUp, abyste mohli seskupit všechny úkoly do určité fáze a podle toho je sledovat. Přidělení členové týmu nyní mohou včas naplánovat své úkoly společně s úkoly ostatních členů projektu.
3. Lepší odpovědnost
Každý úkol má jasně určeného odpovědného pracovníka a tým má neustále přehled o tom, jak vypadá pracovní postup. Členové týmu tak mají větší šanci dokončit své úkoly včas, aby se nestali překážkou v práci.
4. Jasný rozsah práce
Struktura rozdělení práce zajišťuje, že tým dokončí celou práci v rámci projektu, aniž by musel vykonávat jakoukoli práci navíc. Tímto způsobem se nezapomene na žádnou část projektu, což vede k menšímu zmatku a opakování práce. Pomáhá vám identifikovat kritickou cestu pro efektivnější dokončení projektu.
5. Týmy se stávají přizpůsobivějšími
Struktura rozdělení práce poskytuje projektovému týmu větší flexibilitu nejen během vývoje rozsahu projektu, ale také pomáhá v případě potřeby včas změnit směr. Pomáhá projektovým týmům přijmout agilní přístup a zvyšuje jejich schopnost přizpůsobit se interním i externím změnám podle požadavků zúčastněných stran projektu.
To jsou jen některé z důvodů, proč je WBS naprosto klíčová pro efektivní řízení projektů. Nyní se podívejme trochu podrobněji na technické aspekty struktury rozdělení práce a diskutujme o jejích typech.
3 typy struktur rozdělení práce
V projektovém řízení existují tři typy struktur rozdělení práce:
1. Struktura rozdělení práce založená na výstupech
Struktura rozdělení práce založená na výstupech je metoda rozdělení celého projektu na hierarchické dílčí úkoly.
Zahrnuje to udržování hlavních oblastí rozsahu projektu v horní části stromu a jeho rozvětvení do různých podúkolů a výstupů, které podporují dokončení rozsahu projektu. Tento typ WBS používá k označení dokončení projektu spíše výstupy než fáze.
Tento typ struktury rozdělení práce se častěji vyskytuje v oblasti projektového řízení. Obvykle se používá pro krátkodobé projekty s jasně definovanými výsledky. Obsahuje více úkolů, které probíhají paralelně a nejsou předpokladem pro další úkol.
Například váš projekt spočívá v nastavení cloudového datového centra pro vaši online platformu D2C. Výsledky vašeho projektu mohou zahrnovat hledání cloudového softwaru, sestavení rozpočtu, rozhodnutí o softwaru pro optimalizaci nákladů na cloud, instalaci zařízení atd.
2. Fázová struktura rozdělení práce
Tento typ struktury rozdělení práce rozděluje projekt do různých časově ohraničených fází, které obsahují určité pracovní balíčky. Není běžně používán a používá se pro projekty, které nemají konkrétní výsledky. Fázová struktura rozdělení práce klade konečný výstup na první místo a rozděluje projekt do pěti fází projektového řízení – zahájení, plánování, provedení, kontrola a uzavření.
Obvykle se používá pro dlouhodobé projekty, například pro vytvoření online platformy D2C pro vaši společnost. Tyto fáze zahrnují mimo jiné návrh, skladování, dodavatelský řetězec prostřednictvím partnerů 3PL, marketing atd.
3. Struktura rozdělení práce založená na odpovědnosti
Jedná se o typ struktury rozdělení práce, ve které rozdělíte a strukturováte svůj projekt na základě týmů, které na něm budou pracovat. Například při spuštění nové aplikace strukturováte svou práci podle designového týmu, vývojového týmu, marketingového týmu atd.
Již jsme se dozvěděli, že struktura rozdělení práce v projektu se skládá z několika prvků, včetně úkolů projektu a podúkolů. Má určité úrovně, které mohou být stejně snadné jako dokončení úrovní v Candy Crush, ale také nemusí. Řekneme vám o nich více.
3 úrovně struktury rozdělení práce
S tolika úkoly, závislostmi a podzávislostmi daného úkolu může být pro všechny matoucí. Proto máme tři úrovně, které pomáhají je všechny oddělit. Počet úrovní se liší od projektu k projektu; může to být více či méně základ vašeho projektu.
Úroveň 1: Cíl projektu
Toto je nejjednodušší část projektu. Cíl projektu, neboli nadřazený úkol v první úrovni struktury rozdělení práce. Koneckonců, nemůžete zahájit projekt, pokud nevíte, čeho chcete dosáhnout, že?
Pokud se například jedná o projekt návrhu a vývoje webových stránek, vaše úroveň jedna by byla: Spuštění mobilní aplikace.
Navrhněte uživatelské rozhraní smartphonu (no jasně?).
Zní to docela jednoduše, že? Takhle vypadá i první den v posilovně. Ale víte, že je to jen začátek. Nyní se přesuňme k složitějším částem. 👇
Úroveň 2: Závislosti a úkoly
Tato úroveň zahrnuje dílčí úkoly nebo závislosti, které směřují k dosažení cíle projektu. S ohledem na výše uvedený příklad se podívejme na úkoly, které byste museli provést, abyste navrhli uživatelské rozhraní aplikace:
- Vytváření drátových modelů
- Dokončení prototypu
- Provádění testů
- Analýza po spuštění
- A další
Toto je stále obecný pohled na úkoly. Nyní musíme být podrobnější a sepsat menší úkoly, abychom je mohli splnit. To nás přivádí k třetí úrovni struktury rozdělení práce.
Úroveň 3: Podřízené závislosti
Vytvoření drátového modelu může znít snadno, ale každý, kdo to někdy dělal, ví, že nejde o jednokrokový proces! Jakmile provedete průzkum uživatelů, srovnání s konkurencí a shromáždíte inspirativní trendy v oblasti uživatelského rozhraní, musíte začít s drátovým modelem. Uvedu vám příklad, jak mohou vypadat dílčí závislosti při navrhování drátového modelu pro návrh uživatelského rozhraní smartphonu:
- Definujte strukturu
- Zmapujte cestu uživatele
- Rozhodování o umístění obsahu
- Použití vizuálních designových prvků
Jedná se o jasné, proveditelné a měřitelné úkoly, kterým lze stanovit termíny a které mají přesně definovaný rozsah. Díky tomu je celý projekt pro zúčastněné strany velmi přehledný.
PRO TIPRozdělte větší a složitější projekty na úkoly, podúkoly, vnořené podúkoly a dokonce přidejte kontrolní seznamy v rámci úkolů v ClickUp. Vnořené podúkoly jsou ještě podrobnější než podúkoly! Stejně jako u úkolů a podúkolů můžete k vnořeným podúkolům přidat podrobné informace, jako jsou přidělené osoby, termíny a priority.
Nyní jsme vynaložili značné úsilí, abychom pochopili, co je struktura rozdělení práce a proč by ji měl člověk používat pro svůj projekt. To nás přivádí k další otázce: Jak můžete vytvořit strukturu rozdělení práce pro svůj příští projekt?
My vám to rádi ukážeme!
Jak vytvořit efektivní strukturu rozdělení práce?
Zde jsou kroky k vytvoření vlastní struktury rozdělení práce od nuly!
1. Definujte rozsah projektu
Porozumějte práci, kterou je třeba vykonat, prostřednictvím svých cílů a záměrů. Určete, jaké jsou limity a skutečný rozsah projektu, abyste splnili potřeby svých stakeholderů.
PRO TIPPotřebujete poradit, jak sestavit svůj projekt? Naučte se, jak efektivně vypracovat rozsah projektu, a využijte šablonu Project Scope Whiteboard Template od ClickUp, která vám pomůže nastartovat projekt správným směrem.
2. Rozdělení projektu do hlavních fází
Rozdělte rozsáhlý projekt na různé fáze a etapy, které obsahují různé dílčí úkoly, a proveďte projekt od začátku do konce. Tyto fáze projektu pomáhají rozdělit práci a zjednodušit proces řízení projektu.
PRO TIPPoužijte vlastní stavy v ClickUp, abyste každé fázi a etapě přidělili konkrétní název a měnili stav podle postupu projektu. Můžete také použít šablonu pro řízení projektů od ClickUp, abyste svým projektovým manažerům, týmům a zúčastněným stranám poskytli organizovaný a přizpůsobitelný pracovní postup.
3. Identifikace klíčových výstupů a úkolů
Seznamte si klíčové výstupy projektu, naplánujte jednotlivé fáze a zdroje a dílčí úkoly potřebné k dosažení těchto výstupů. Každý výstup spolu s úkoly a dílčími úkoly tvoří pracovní balíček. To vám také pomůže identifikovat cíle a výstupy projektu a stanovit pravidelné milníky v projektu, abyste lépe motivovali svůj tým.
PRO TIPNaučte se, jak rozdělit výstupy projektu a použít šablonu výstupů projektu od ClickUp, která vám a vašemu týmu pomůže sledovat, spravovat a realizovat úspěšné projekty.
4. Přidělování úkolů členům týmu
Nyní je čas přidělit práci vašim týmům. Na základě dovedností, odpovědnosti a rozsahu každého týmu jim přidělíte různé úkoly. Pokud například provádíte úkol spuštění mobilní aplikace pro vaši společnost, přidělíte práci různým týmům, jako je tým designérů, tým vývojářů, tým marketingu, tým produktů atd.
PRO TIPPomocí funkce více přiřazených osob v ClickUp můžete snadno přidělovat práci a přiřazovat ji určeným skupinám nebo jednotlivcům.
5. Stanovení nákladů a zdrojů
Poskytněte svému týmu zdroje, nástroje, časové plány a úkoly. Předpokládejme například, že realizujete projekt návrhu strategie pro digitální média. Přidělíte příslušné úkoly týmům zodpovědným za obsah, sociální média, analytiku atd. Poskytnete jim nástroje, jako jsou nástroje pro automatizaci sociálních médií, nástroje CRM, nástroje pro vývoj obsahu atd. Poté jim zadáte časové plány pro jejich příslušné úkoly. Je to skvělý způsob, jak se postarat o kontrolu nad vaším projektem.
Pro efektivní řízení projektů je důležité, aby vaše výstupy byly MECE (vzájemně se vylučující a zcela vyčerpávající). Omluvte nás za odborný žargon, ale zjednodušeně řečeno, všechny vaše výstupy by se neměly překrývat nebo by se měly překrývat jen minimálně. A měly by být schopny splnit požadavky celého projektu, když se spojí dohromady.
PRO TIPSeznamte se s výhodami efektivního přidělování zdrojů a využijte šablonu pro plánování zdrojů od ClickUp, která vám pomůže vizualizovat kapacitu zdrojů a přidělovat je mezi jednotlivé projektové týmy.
Nyní, když znáte kroky nezbytné k vytvoření efektivní struktury WBS, máme pro vás speciální překvapení, které vám vytvoření struktury WBS ještě více usnadní.
Čtěte dál a dozvíte se, jak můžete využít naši nejlepší zbraň v arzenálu, ClickUp, pro vaši příští strukturu rozdělení práce!
Používání ClickUp k organizaci a správě struktury rozdělení práce
ClickUp je dokonalý nástroj pro správu projektů a spolupráci týmů pro jakoukoli firmu a každý tým ve vaší organizaci.
Je navržen s ohledem na technické i netechnické týmy a nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí, které zefektivňují a zjednodušují váš pracovní postup a usnadňují správu více komplexních projektů jakéhokoli druhu. A protože nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, ClickUp snadno podporuje jakékoli projektové řízení a agilní metodiky, což z něj činí ideální řešení pro všechny projektové manažery a každý tým ve vaší organizaci.
Netřeba dodávat, že tento nástroj má vše, co potřebujete k vytvoření efektivní WBS a úspěšnému dokončení projektů včas. Používání ClickUp vám pomůže konsolidovat vaše aplikace a vyhnout se používání stovek různých nástrojů. Místo toho vám přináší veškerou vaši práci, týmy, komunikaci a další – vše na jednom centrálním místě. 👏
Zde je několik funkcí, díky kterým je tento nástroj ideální pro WBS:
1. Udržujte pořádek díky robustní hierarchické struktuře
Prohlédněte si všechny úkoly ve svém projektu z ptačí perspektivy na všech úrovních díky robustnímu hierarchickému systému v ClickUp. Tato struktura vám umožňuje organizovat úkoly ve formě prostorů, složek nebo seznamů, což vám poskytuje jasnou vizuální hierarchii pro vaše projekty, týmy, oddělení atd.
2. Delegujte práci prostřednictvím úkolů a podúkolů
Rozdělte větší a složitější projekty na úkoly a podúkoly a přiřaďte je jednotlivcům nebo skupinám.
3. Přizpůsobte si každou část svého pracovního postupu
Celá platforma je přizpůsobitelná, což znamená, že týmy, projektoví manažeři, zúčastněné strany a další mohou konfigurovat ClickUp a používat ClickApps tak, aby vyhovovaly jejich projektovým potřebám, složitým pracovním postupům a preferencím.
4. Vylepšete vizualizaci projektu
ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení seznamu, tabule, Ganttova diagramu a tabule, které vám pomohou vizualizovat a spravovat vaši WBS. Tabule vytvářejí vizuální představu o projektech, úkolech, výstupech, cílech, pracovních postupech a dalších aspektech. Ganttův diagram zobrazuje časovou osu a závislosti vaší WBS. Zobrazení seznamu zobrazuje úkoly ve strukturované hierarchii, zatímco zobrazení tabule nabízí vizuální znázornění ve stylu Kanban.
5. Zlepšuje spolupráci a komunikaci v týmu
ClickUp nabízí robustní funkce pro spolupráci, které usnadňují efektivní komunikaci mezi členy týmu. Můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a přidávat komentáře nebo přílohy k úkolům, což usnadňuje spolupráci a sdílení informací souvisejících s WBS.
ClickUp navíc poskytuje oznámení a aktualizace v reálném čase, takže členové týmu jsou vždy informováni o změnách a pokroku.
6. Sleduje klíčové metriky a udržuje soulad s cíli
ClickUp Goals nabízí jasné časové osy, měřitelné cíle a automatické sledování pokroku, které pomáhají sladit cíle projektových týmů, zainteresovaných stran a dalších subjektů a udržet se na správné cestě k dosažení všech výsledků.
7. Spravujte závislosti a vztahy mezi úkoly
Vytvořte propojení mezi úkoly, dokumenty a závislostmi, abyste měli vše, co potřebujete, na jednom místě. To může být užitečné, když jsou vaše úkoly nebo podúkoly WBS závislé na splnění konkrétních cílů nebo milníků. Správa závislostí a vztahů mezi úkoly v ClickUp vám pomůže zachovat integritu a soudržnost vaší WBS.
8. Zefektivněte svůj pracovní postup díky výkonné integraci a automatizaci pracovních postupů
ClickUp je integrován s více než 1 000 nástroji třetích stran, jako jsou Google Drive, Dropbox a Slack. Tato funkce vám umožňuje propojit ClickUp s vaším stávajícím pracovním postupem a importovat nebo exportovat data související s vaším WBS. ClickUp navíc disponuje automatizačními funkcemi, včetně přizpůsobitelné a předem připravené automatizace pracovních postupů, které pomáhají zefektivnit opakující se úkoly a zvýšit produktivitu.
9. Zlepšete časové řízení napříč týmy a sledujte pracovní vytížení
Pomocí odhadů času a sledování času v ClickUp můžete posoudit pracovní zátěž svého týmu. Sledování času v ClickUp pomáhá zlepšit časové řízení vašeho týmu a udržuje jej zodpovědným. Tato funkce také umožňuje vypočítat součet, průměr a medián času potřebného pro podobné úkoly, aby projektoví manažeři mohli činit rozhodnutí týkající se alokace.
Díky zobrazení pracovní zátěže můžete snadno sledovat pracovní kapacitu, přerozdělovat práci, automatizovat připomenutí a tak dále.
10. Sledujte pokrok a přijímejte lepší obchodní rozhodnutí díky reportům a analýzám v reálném čase.
ClickUp také poskytuje přizpůsobitelné panely, které nabízejí přehledné zprávy usnadňující lepší rozhodování týmu v oblasti řízení projektů. Poskytuje vám všechny informace na jednom místě a umožňuje filtrovat požadované informace – sledujte pokrok a výkonnost WBS pomocí funkcí pro vytváření zpráv a analýzy. Vytvářejte zprávy o dokončení úkolů, produktivitě týmu a dalších metrikách, abyste mohli posoudit efektivitu projektu a činit rozhodnutí na základě dat.
11. Zrychlete svou práci a získejte strukturované příklady pomocí šablon ClickUp.
Získejte přístup k více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro jakýkoli tým a případ použití, včetně bezplatných šablon pro řízení projektů, struktury rozdělení práce a mnoho dalšího.
Příklady struktury rozdělení práce v ClickUp
Abychom vám pomohli lépe si to představit, rozhodli jsme se vám ukázat příklad toho, jak by struktura rozdělení práce mohla vypadat.
Předpokládejme, že jste produktovým manažerem ve společnosti a máte na starosti projekt spuštění nové mobilní aplikace. Takto by vypadaly jednotlivé fáze struktury rozdělení práce. Ukážeme vám také, jak různé pohledy ClickUp tyto fáze zobrazují různými způsoby.
Příklad struktury rozdělení práce, který jsme vybrali, popisuje úkoly (závislosti) a podúkoly (podzávislosti) potřebné k vytvoření pracovních balíčků pro spuštění nové mobilní aplikace.
Mějte na paměti: Abychom mohli sledovat komplexní seznam úkolů v projektu, přiřazujeme každému hlavnímu úkolu nebo činnosti jedinečné číslo, za kterým následuje systém podčíslení pro každý podúkol. To nám pomáhá nejen jednoznačně identifikovat každý úkol, ale také usnadňuje komunikaci v rámci jakéhokoli projektového týmu.
Příklady fází v rámci struktury rozdělení práce
1. Příklad struktury rozdělení práce v zobrazení seznamu ClickUp
1. Fáze výzkumu | Manažer (Alexandre Sharpe)
- 1. 1 Proveďte průzkum trhu
- 1. 2 Analyzujte konkurenty
- 1. 3 Identifikujte cílovou skupinu
- 1. 4 Určete vlastnosti a funkčnost
2. Fáze návrhu | Manažerka (Livia Grimes)
- 2. 1 Vytvářejte drátěné modely a makety
- 2. 2 Vyvíjejte uživatelské rozhraní a design uživatelského prostředí
- 2. 3 Dokončete návrh aplikace
3. Fáze vývoje | Manažer (Stefan Boyd)
- 3. 1 Vývoj front-endu a back-endu aplikace
- 3. 2 Provádějte testování a ladění aplikací
- 3. 3 Vytvořte architekturu databáze a nastavení serveru
- 3. 4 Připravte aplikaci k vydání
4. Fáze spuštění | Manažer (Gregory Dotson)
- 4. 1 Odeslat aplikaci do App Store a Google Play
- 4. 2 Připravte marketingovou a PR kampaň pro aplikaci
- 4. 3 Nastavte analytiku a sledování výkonu
- 4. 4 Spusťte aplikaci a sledujte výkon
5. Fáze po spuštění | Manažer (Grace Schultz)
- 5. 1 Shromažďujte zpětnou vazbu a recenze uživatelů
- 5. 2 Analyzujte výkon a metriky aplikace
- 5. 3 Vydávejte aktualizace aplikací a opravy chyb
Příklad struktury rozdělení práce v tomto případě umožňuje týmu vývojářů aplikací sledovat pokrok, přidělovat odpovědnosti účastníkům projektu a zajistit, aby spuštění aplikace proběhlo podle plánu a v rámci rozpočtu.
2. Příklad struktury rozdělení práce v zobrazení tabule ClickUp
3. Příklad struktury rozdělení práce v časové ose ClickUp
Struktura rozdělení práce Zobrazení časové osy ClickUp: Seskupeno podle manažerů
Struktura rozdělení práce v časové ose ClickUp: seskupeno podle stavu
4. Příklad struktury rozdělení práce v Ganttově zobrazení ClickUp
Příklad struktury rozdělení práce v zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp: Seřazeno podle stavu
5. Příklad struktury rozdělení práce v zobrazení tabule ClickUp
Komu přináší použití struktury rozdělení práce výhody?
Finanční týmy: Struktury rozdělení práce jsou pro finanční týmy nezbytné k pochopení rozsahu projektu a sledování výdajů. Tento dokument jim umožňuje vytvořit organizovanou strukturu pro jejich projekty a zajistit, aby všichni členové týmu byli informováni o všech změnách nebo aktualizacích nezbytných pro projekt.
Řízení: Struktury rozdělení práce jsou důležité pro řízení, aby bylo zajištěno, že všechny projekty budou dokončeny včas a splní požadované standardy. Tento dokument popisuje časový harmonogram, rozpočet, rozsah, cíle, výstupy a další nezbytné informace související s projektem.
Efektivně spravujte své projekty pomocí struktury rozdělení práce (WBS) ještě dnes.
Zde je kompletní průvodce, jak vytvořit efektivní strukturu rozdělení práce pro váš příští projekt. S ClickUp je realizace skvělého projektu a jeho úspěch snazší než kdykoli předtím.
A i když možná nejste všichni tak organizovaní jako Monica Gellerová ze seriálu FRIENDS, s ClickUpem se k tomu určitě můžete přiblížit. Použijte jej ke zefektivnění veškeré své práce, sjednocení všech svých týmů a projektů na jednom centrálním místě a ke zlepšení plánování projektů, přidělování práce, týmové spolupráce a dalších činností.
Začít je zdarma – zaregistrujte se ještě dnes a začněte vytvářet své vlastní struktury rozdělení práce!
Hostující autor:
Amine Boussassi je marketingový manažer ve společnosti Hustler Ethos.
Je nadšený produktivitou, nástroji pro řízení projektů a vším, co s tím souvisí. Jeho hlavním posláním je pomáhat firmám dosáhnout vysokého hodnocení na Googlu.