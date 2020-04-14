Recenze Airtable Project Management 2025 (funkce, klady, zápory, ceny)

{ „@context“: „https://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [{ „@type“: „Question“, „name“: „Co je Airtable?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable je snadno použitelný databázový a tabulkový software, který vám umožňuje přidávat „záznamy“ nebo buňky s daty do komplexní datové tabulky. " } },{ "@type": "Question", "name": "Jaké jsou klíčové funkce Airtable?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable nabízí předem připravené šablony, vlastní zobrazení, úložiště dokumentů, správu úkolů a sledování. " } }] }
Je Airtable pro vás tím správným nástrojem?
Když se Airtable poprvé objevil na scéně v roce 2012, byl v kruzích projektového managementu považován za novou hvězdu.
Ale sklízí stále stejný úspěch jako před deseti lety?
A co je ještě důležitější, může tabulkový procesor skutečně sloužit jako řešení pro správu projektů?
Tato recenze Airtable vám pomůže odpovědět na tyto otázky a rozhodnout se, zda je to nejlepší software pro řízení projektů pro váš tým.
Probereme jeho funkce, klady a zápory, stejně jako cenové plány Airtable, abychom vám poskytli komplexní recenzi této aplikace.
Pojďme na to.
Co je Airtable?
Airtable je snadno použitelný software pro práci s databázemi a tabulkami. Umožňuje vám přidávat „záznamy“ nebo buňky s daty do komplexní datové tabulky. Tento mřížkový pohled slouží jako výchozí pracovní prostor Airtable.
Airtable v podstatě využívá nejlepší funkce tabulek Excel nebo Google Sheets a prezentuje je v jednoduchém uživatelském rozhraní!
Tabulka Airtable může uživateli pomoci:
- Správa údajů o zásobách
- Sledujte seznamy referenčních položek
- Vytvořte si provizorní CRM software
Kdo jej může používat?
Jelikož uživatelské rozhraní Airtable je v podstatě prázdné plátno s mřížkami, může jej používat téměř každý . Je to ideální databáze pro uživatele, kteří chtějí sledovat zásoby nebo jednoduché seznamy úkolů!
Jaké jsou klíčové funkce Airtable?
Airtable nabízí předem připravené šablony, vlastní zobrazení, úložiště dokumentů, správu úkolů a sledování.
.. Co tedy způsobilo takovou popularitu tohoto nástroje?
Zde je podrobnější pohled na nejlepší funkce Airtable:
1. Předem připravené šablony, které vám pomohou rychle vytvořit vaši první databázi Airtable
Vzhledem k tomu, že nastavení pracovního prostoru Airtable může být pro nové uživatele Airtable opravdu složité , software poskytuje stovky předem připravených šablon, které vám pomohou.
Tyto šablony sahají od osobních projektů po konvenční obchodní témata, jako například:
- „Výzkum uživatelů“
- „Kampaně na sociálních médiích“
- „Sledování chyb a problémů“
Bez ohledu na to, k čemu databázi Airtable používáte, v prostředí Airtable najdete předem připravené šablony, které vyhoví vašim potřebám.
2. Vlastní zobrazení pro různé aplikace
Aplikace Airtable vám umožňuje vytvářet různé vlastní zobrazení Airtable, jako je například zobrazení kalendáře, které vám pomohou přizpůsobit se potřebám vašeho týmu.
Mezi ně patří:
- Klasická tabulka: zobrazuje tabulku/mřížku podobnou Excelu a Google Sheets
- Kalendář: v zobrazení Kalendář se záznamy Airtable zobrazují podle sloupců s daty, například podle dat odeslání.
- Galerie: zobrazení orientované na karty, které zobrazuje přílohy souborů, jako jsou obrázky a dokumenty
- Kanban: Kanbanová tabule je oblíbený formát seřazených karet používaný v agilních nástrojích pro řízení projektů, jako jsou Trello a ClickUp.
Poznámka: Ačkoli nástroj podporuje všechny tyto zobrazení Airtable, postrádá základní Ganttův diagram — něco, co každý agilní projekt potřebuje.
Bonus: Coda vs. Airtable
3. Úložiště dokumentů uchovává soubory projektu na jednom místě
Airtable vám umožňuje ukládat různé přílohy souborů do záznamů vaší databáze.
V rámci různých cenových plánů získáte úložný prostor od 2 GB do 1000 GB. Takto můžete ukládat data svých projektů do databáze Airtable, aniž by vám došel prostor.
Ano, zatím není třeba uklízet!
Aplikace Airtable také podporuje více formátů pro vaše přílohy, jako například:
- Obrázky a videa
- PDF dokumenty
- Tabulky, včetně podpory souborů CSV
4. Správa a sledování úkolů
V minulosti lidé používali Excel a Google Sheets pro řízení projektů!
To bylo ještě před érou specializovaných nástrojů pro řízení projektů – většina z nich je nyní alternativou Airtable.
A pokud vám poslech Queen nebo Phila Collinse nestačí k oživení vzpomínek, můžete si vytvořit základní systém pro správu úkolů pomocí bezplatné tabulky nebo mřížkového zobrazení Airtable.
Tabulky ve svém pracovním prostoru Airtable můžete použít k zadávání údajů o úkolech, například kolik času někdo strávil prací na úkolu. Tímto způsobem získáte rychlý přehled o stavu projektů, pokud jej pravidelně ručně aktualizujete.
Pro větší flexibilitu můžete také sdílet zobrazení kalendáře se svými týmy, abyste mohli plánovat a spravovat časové osy projektů a seznamy úkolů.
Ale počkejte.
Proč by někdo stále používal tabulkový procesor pro správu projektů, když nyní existují specializované nástroje pro správu projektů?
Já to taky nevím!
Ale Airtable je určen právě pro tyto lidi.
5. Bloky Airtable mohou integrovat pluginy třetích stran
Pluginy třetích stran, které podporují integraci Airtable, se nazývají „Bloky“.
Airtable nemá základní funkce, které byste očekávali od aplikace pro správu projektů (což většina alternativ Airtable nabízí).
Bloky vám umožňují pracovat s pluginy, jako je Google Drive, a kompenzovat tak nevýhody tohoto nástroje.
Mezi jeho oblíbené integrace patří:
- Slack: nástroj pro okamžité zasílání zpráv a komunikaci
- GitHub: platforma pro vývoj softwaru
- WordPress: bezplatný open-source systém pro správu obsahu
- Stripe: platforma pro zpracování online plateb
Poznámka: Nevýhodou je, že bloky nejsou zahrnuty v základních cenových plánech Airtable. Integrace Airtable Google nelze odemknout bez vynaložení značných finančních prostředků.
Výhody Airtable
Proč byste měli používat Airtable?
Ačkoli je Airtable v podstatě jen hezká tabulka, má několik výhod:
1. Přizpůsobivý pro všechny druhy podnikání
Uživatelské rozhraní Airtable má základní formát tabulky, který se hodí téměř pro jakoukoli firmu.
Uživatelé Airtable si mohou vybrat mezi zobrazeními Airtable, která jim nejlépe vyhovují, a dokonce přizpůsobit hodnoty dat do několika formátů, například:
- Měna
- Data
- Dlouhý text
- Přednastavené hodnoty
Do své databáze Airtable můžete také integrovat pluginy aplikací třetích stran prostřednictvím Blocks, abyste zefektivnili své stávající pracovní postupy. Alternativně lze k připojení k několika aplikacím použít také integraci Zapier.
2. Snadné sdílení souborů a dat Airtable
Aby se vyrovnal nedostatek funkcí pro týmovou spolupráci, umožňuje tento nástroj uživatelům Airtable snadno sdílet soubory a data. Tato funkce je k dispozici i v bezplatném tarifu Airtable.
Díky desktopovým aplikacím a mobilní aplikaci pro platformy iOS a Android máte přístup ke svým souborům odkudkoli. A díky velkému úložnému prostoru můžete nahrávat velké soubory, které si váš tým může stáhnout.
Pokud jde o sdílení dat z tabulek, Airtable nabízí několik možností:
- Sdílejte odkazy s různými oprávněními k prohlížení
- Vložte svou databázi Airtable do svých webových stránek
- Pomocí klíče API Airtable vaší základny si můžete přizpůsobit svou aplikaci (všichni uživatelé Airtable mají přístup ke svému klíči API prostřednictvím dokumentace API Airtable).
- Přeneste svá data do Google Sheets pomocí Airtable Importer, Zapier nebo jiných aplikací, které podporují integraci Airtable.
Díky těmto možnostem můžete svou databázi Airtable nebo výsledky sdílet s kýmkoli chcete, a to během chvilky!
6 nevýhod Airtable
Ačkoli je Airtable užitečný software, není to dokonalá aplikace pro správu.
V podstatě se jedná o nástroj pro správu databází, nikoli o nástroj pro správu projektů!
Je to skoro jako pít Diet Coke.
Ani zdaleka se nepodobá skutečnosti, i když se tak chová.
Všichni to víme.
Zde je 6 nevýhod Airtable:
(kliknutím na odkazy přejdete na konkrétní nevýhodu)
Nevýhoda Airtable č. 1: Neorganizované komentáře
Moderní platformy pro řízení projektů se zaměřují na spolupráci v reálném čase a zpětnou vazbu.
Airtable však není pro tento účel navržen.
Na rozdíl od značky Airtable je tento nástroj spíše relační databází, která pomáhá znázornit vztahy mezi daty v tabulce.
Co je relační databáze?
Samotná skutečnost, že se na to musíte ptát, ukazuje, jak komplikovaná je celá tato záležitost, že?
To znamená, že Airtable se nezaměřuje na snadnou spolupráci nebo komunikaci. Pokud chcete zanechat komentář pro svůj tým, budete muset provést několik vyhledávání, abyste našli správný záznam.
A všichni víme, jak zábavné je procházet stovky zpráv!
Jediným řešením je propojit Airtable s jiným softwarem pro správu projektů.
Ale k čemu to je?
Řešení ClickUp: Komentáře a přiřazené komentáře
Chcete komunikovat se členy svého týmu, že?
Nepotřebujete relační databázi ani žádné jiné složité a irelevantní pojmy.
Potřebujete sekce pro komentáře.
Naštěstí vám přesně to ClickUp nabízí.
ClickUp vám umožňuje zanechávat komentáře u každého úkolu, podobně jako Slack!
Všechny potřebné konverzace máte přímo na jednom místě!
A to není vše...
Jistě, můžete zanechat komentář s žádostí, aby někdo něco udělal, ale jak často to lidé říkají?
A i když je v takovém případě zcela „legitimní“ reakcí trhat si vlasy, není to nutně produktivní.
Ale nebojte se, ClickUp vám pomůže.
Přiřazené komentáře v ClickUp vám pomohou vytvořit akční úkoly z komentářů pro snadné recenze a revize. Můžete je přiřadit komukoli ve vašem týmu (včetně sebe).
Člen týmu je označen a dokonce dostane oznámení o úkolu. Komentář se také zobrazí v jeho liště úkolů, aby k němu měl snadný přístup, dokud jej nevyřeší nebo nepřidělí někomu jinému.
Díky přiřazeným komentářům se už nikdy nebudete muset obávat, že vaše komentáře zůstanou bez odezvy!
Nevýhoda Airtable č. 2: Chybí přehled o celkovém stavu
Zde je několik častých otázek, které projektoví manažeři často kladou:
Jaký je stav tohoto úkolu? Jak postupuje? Kde jsou moje koblihy?
(Myslím to vážně! Kdo by nechtěl koblihu?!)
Když uživatel používá Airtable, je prakticky nemožné odpovědět na tyto otázky a vědět, co se děje. Pro správu úkolů musí každý ručně aktualizovat své tabulky a poskytnout vám přístup.
I tak ale budete muset přepínat mezi tabulkami jednotlivých týmů, abyste našli to, co hledáte! Pokud vás to nebude otravovat, tak co tedy?
Budete ztrácet čas přecházením mezi tabulkami, místo toho, abyste si mohli pochutnat na dvojitě glazované koblize s posypem.
A to není rozumný kompromis.
Někdy.
Řešení ClickUp: Vlastní stavy úkolů
Manažeři potřebují mít neustále přehled o tom, co se v projektu děje.
Nemají čas procházet věci všech ostatních, aby zjistili, co se děje.
Abychom vám poskytli rychlý přehled o pokroku, ClickUp vám umožňuje přidávat vlastní stavy úkolů!
Stačí se rychle podívat na stav, abyste věděli, co se děje, a pak se můžete vrátit ke své práci!
Tyto stavy lze přizpůsobit pro každý tým a organizaci.
Například designový tým může používat stavy jako „wireframing“ a „koncept“, zatímco týmy pro vývoj softwaru budou spíše používat „recenze“ nebo „nalezené problémy“. Tímto způsobem může kdokoli zkontrolovat pokrok jediným pohledem.
S aplikací pro správu projektů, jako je ClickUp, můžete rychle a efektivně analyzovat pokrok napříč týmy!
Nevýhoda Airtable č. 3: Úkoly (a podúkoly) jsou téměř nemožné použít
Někdy může úkol vyžadovat více práce, než bylo plánováno, že?
Správa úkolů v Airtable je však prakticky nemožná.
Mám na mysli, má Airtable vůbec nějaké úkoly?
Krátká odpověď:
Dlouhá odpověď:
Obsahuje řádky bez možnosti přidávat konkrétní komentáře.
Abyste mohli skutečně používat nebo organizovat úkoly, budete muset vynaložit spoustu úsilí, což je v rozporu s účelem softwaru pro řízení projektů.
A ani se neptejte na podúkoly!
V takovém případě byste museli vytvořit a propojit další tabulku obsahující úkoly, které potřebujete.
Vážně. To je ale nepořádek, zmatek a složitost!
Řešení ClickUp: úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy
ClickUp je zaměřen na okamžité jednání.
Najdete to v každém úkolu, který vytvoříte.
Potřebujete aktualizaci? Hotovo
Potřebujete někomu něco přidělit? Hotovo
Potřebujete něco zrušit? Hotovo
Potřebujete do kávy přidat více cukru? To zatím není možné, ale pracujeme na tom!
Úkoly jsou nejdůležitější součástí ClickUp.
Proto můžete úkoly kdykoli přesouvat mezi seznamy nebo je upravovat.
Podúkoly přidávají další vrstvu do vaší struktury a umožňují vám definovat podrobné cíle a seznamy úkolů uvnitř vašich úkolů. Stejně jako u běžných úkolů můžete k podúkolům přidávat další vrstvy informací, jako jsou přidělené osoby, termíny a priority.
Díky kontrolním seznamům ClickUp může váš tým efektivně dokončit úkoly.
Podpora kontrolních seznamů ClickUp:
- Vnoření: každý kontrolní seznam může obsahovat více podpoložek, abyste mohli být tak podrobní, jak potřebujete.
- Funkce drag and drop: snadno přesouvejte položky a upravujte svůj seznam
- Přiřazování položek: přiřazujte položky seznamu konkrétním členům týmu
- Šablony: vytvořte šablony kontrolních seznamů, které lze okamžitě přidat do vašich projektů.
Díky tak rozsáhlým možnostem přizpůsobení každého detailu si budete připadat, jako byste natáčeli historický film!
Nevýhoda Airtable č. 4: Absence podrobných funkcí pro vytváření reportů
Airtable neposkytuje uživatelům podrobné vestavěné přehledy.
Jedinými dostupnými přehledy jsou základní grafy a přehledy prostřednictvím Airtable Blocks, které jsou příliš nákladné .
V Airtable nemáte prakticky žádnou možnost analyzovat průběh projektu, abyste věděli, zda vše probíhá podle plánu!
Řešení ClickUp: výkonné funkce pro vytváření reportů
ClickUp má spoustu výkonných funkcí pro vytváření reportů, díky kterým budete mít vždy přehled o postupu vašeho projektu.
A když říkáme „spousta“, myslíme to vážně.
Obsahuje více grafů než počet pokračování série Rychle a zběsile!
Díky integrovanému zobrazení Ganttova diagramu budete mít své projekty snadno pod kontrolou. Stačí jeden pohled a hned víte, jak vaše projekty postupují.
A to není vše.
Grafy ClickUp automatizují několik procesů v reálném čase. Zde je přehled toho, co mohou automatizovat:
- Přizpůsobte závislosti na základě změn harmonogramu
- Určete procentuální pokrok projektu na základě dokončených úkolů z celkového počtu úkolů.
- Porovnejte aktuální pokrok s očekávaným pokrokem
- Identifikujte kritickou cestu, abyste věděli, jaké úkoly musíte splnit, abyste dodrželi termíny.
A Ganttovy diagramy jsou jen špičkou ledovce, pokud jde o funkce pro vytváření reportů!
Výkonné dashboardy ClickUp vám poskytují vizuální přehled o datech vašeho projektu.
Můžete si vybrat z mnoha widgetů pro dashboard, například:
- Grafy rychlosti: identifikují míru dokončení úkolů
- Burndown grafy: zdůrazňují pokrok týmu ve srovnání s cílovými liniemi, aby vám pomohly analyzovat zbývající práci.
- Burnup grafy: zdůrazňují, kolik práce jste již vykonali v rámci svého rozsahu
- Kumulativní diagramy toku: sledují průběh vašeho projektu v čase.
Nevýhoda Airtable č. 5: Chybí nativní sledování času
Chcete vědět, jak dlouho trvala každá úloha?V bezplatném tarifu Airtable to není možné.
Bez další integrace nebo doplňku Airtable nelze odhadovat čas potřebný na projekt ani sledovat čas.
To je nejen nepohodlné, ale Airtable Blocks jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech, jako je tarif Airtable Pro a tarif Enterprise.
Za jednoduchou funkci sledování času budete muset zaplatit alespoň 20 $ měsíčně za každého uživatele!
Nebo snad používáte hodinky a zadáváte čísla do další tabulky?
Koneckonců, to je přesně to, co potřebujete – další tabulku.
Řešení ClickUp: Nativní sledování času
ClickUp nabízí nativní časový tracker s rozšířením pro Google Chrome, který dokáže zaznamenávat čas strávený na každém úkolu.
Už nemusíte hádat, jak dlouho úkol trval.
Nebo používání hodinek při vytváření další tabulky 😉
Každý úkol také ukládá čas v jednotlivých dávkách, takže můžete vidět, kolik času každá osoba strávila na daném úkolu.
A co je ještě lepší? Je 100% ZDARMA.
ClickUp se dokonce integruje s několika nástroji pro sledování času, aby vám poskytl podrobné informace, včetně:
- Time Doctor
- Pomodoro Time
- TimeCamp
- A mnoho dalšího!
Nevýhoda Airtable č. 6: Drahé cenové plány
Ačkoli Airtable nabízí bezplatný tarif, jeho funkčnost je příliš omezená.
Jelikož základní plány Airtable neumožňují používat bloky, nemáte k dispozici žádné funkce pro sledování času nebo vytváření reportů.
U základních funkcí, jako jsou bloky nebo osobní a uzamčené zobrazení, se cena Airtable zvýší minimálně na 20 $/měsíc na uživatele u dražších tarifů Airtable!
Rozlučte se s dovolenou, kterou jste si naplánovali po skončení pandemie COVID-19!
Zde je podrobnější pohled na cenový model Airtable:
Cenový model Airtable
Airtable nabízí tři cenové plány, ze kterých si můžete vybrat:
A. Airtable Free plan: zdarma
Neomezený počet databází a 1200 záznamů Airtable na databázi. 2 GB úložného prostoru na databázi a všechny zobrazení v ceně.
B. Plán Airtable Plus: 10 $/měsíc na uživatele
Zahrnuje všechny „bezplatné“ funkce plus 5000 záznamů Airtable a 5 GB na každou databázi.
C. Plán Airtable Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Zahrnuje všechny funkce „Plus“, 50 000 záznamů, 20 GB na každou databázi a odstraní branding Airtable ze všech formulářů Airtable, které vytvoříte.
Plán Airtable pro vám také nabízí bloky a… více barevných možností?
Řešení ClickUp
Platba 20 nebo dokonce 10 dolarů za každého uživatele měsíčně může pro většinu projektových týmů rychle zvýšit celkové náklady na Airtable na více než 200 dolarů měsíčně.
Proč?
Proč platit tolik za platformu relační databáze, jako je Airtable, když ClickUp nabízí mnohem více funkcí za mnohem dostupnější ceny?
ClickUp nabízí tři cenové varianty:
- Bezplatný tarif: Neomezený počet úkolů a uživatelů s nepřetržitou zákaznickou podporou
- Neomezený (5 $ za uživatele za měsíc): nabízí „bezplatné“ funkce + neomezený úložný prostor, zobrazení, dashboardy a integrace
- Business (9 $ za uživatele za měsíc): nabízí „neomezené“ funkce + jednotné přihlášení Google + složky cílů + další hosty + soukromé zobrazení a další
Na rozdíl od plánů Airtable nabízí ClickUp funkce sledování, neomezený počet úkolů a zákaznickou podporu 24/7 v rámci plánu ZDARMA!
A za pouhých 5 $ měsíčně na uživatele získáte dashboardy pro pokročilé reportování a integrace, které zefektivní správu vašich projektů.
Díky tomu vám zbude dostatek peněz na dovolenou, kterou jste si naplánovali, na nový notebook nebo na měsíční zásobu koblih!
Závěr
Aplikace Airtable není špatný nástroj, pokud chcete cloudovou relační databázi a tabulkový software!
Ale tím jeho užitečnost končí.
Nezapomeňte, že se nejedná o nástroj pro správu projektů!
Proč platit za neefektivní nástroj, když je k dispozici ta nejlepší aplikace pro správu projektů na světě, a to zdarma?
ClickUp má nejen lepší verze všech funkcí popsaných v této recenzi Airtable, ale také spoustu dalších funkcí za příznivou cenu.
Ať už dáváte přednost metodě Kanban, Scrum nebo jakékoli jiné metodě řízení projektů, ClickUp je jediný nástroj, který potřebujete!
Proč se nezaregistrovat do ClickUp a nevyzkoušet si ho ještě dnes?