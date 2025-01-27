10 nejlepších nástrojů AI pro automatizaci a zvýšení produktivity v roce 2025 (bezplatné i placené)

Pamatujete si, jak umělá inteligence (AI) kdysi byla jen o robotech a mluvících strojích ve sci-fi filmech? Pak přišla společnost OpenAI a s ChatGPT otevřela celou řadu nových možností.
Umělá inteligence je realitou a v podnikání je všudypřítomná. ?
Podle globálního indexu přijetí umělé inteligence IBM pro rok 2022 využívají podniky umělou inteligenci pro různé účely, včetně automatizace obchodních procesů, marketingu a prodeje, péče o zákazníky a obchodní analýzy.
Výsledky jsou zajímavé: 54 % těchto podniků hlásí úspory nákladů a zvýšení efektivity, 48 % uvádí lepší zákaznickou zkušenost a 41 % poskytuje a rozšiřuje nové služby rychleji.
Bez ohledu na odvětví a velikost vaší firmy může AI výrazně zvýšit vaši produktivitu a růst.
Ale – a to je velké ale – pokud budete příliš dlouho váhat a nevyužijete sílu technologie AI, můžete nakonec sledovat, jak vás konkurence předběhne. A vsadíme se, že to nechcete. ?️
Zůstaňte s námi a odhalte 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro automatizaci, které zrychlí vaše marketingové pracovní postupy a pomohou vám předstihnout konkurenci.
Co jsou nástroje AI pro automatizaci?
Zjednodušeně řečeno, nástroje pro automatizaci marketingu založené na umělé inteligenci zrychlují, zefektivňují a zkvalitňují vaše marketingové aktivity.
Myslete na úkoly, jako je segmentace publika, psaní marketingových textů, odesílání e-mailů a publikování příspěvků na sociálních sítích. Nyní si představte, že tyto úkoly nejen automatizujete, ale také je učiníte „inteligentními“.
Místo zasílání obecných e-mailů analyzují nástroje založené na umělé inteligenci chování uživatelů a přizpůsobují obsah individuálním preferencím. Namísto náhodného zveřejňování příspěvků na sociálních médiích tyto nástroje identifikují, kdy je vaše publikum nejaktivnější a jaký obsah u něj vyvolává největší ohlas.
Ale jak to funguje? Nástroje AI využívají strojové učení k neustálému učení se z dat a rozhodování na základě vzorců, jejichž analýza by nám jinak trvala věčnost. ⏳
Proč byste měli používat nástroje pro automatizaci AI?
Zde je několik důvodů, proč je použití nástrojů AI pro automatizaci marketingu chytrým krokem pro vaši firmu:
- Zvládněte opakující se úkoly přesněji a efektivněji
- Uvolněte si čas, abyste se mohli soustředit na úkoly s vysokou přidanou hodnotou, které podporují inovace a skutečný růst.
- Zvyšte zapojení zákazníků a míru konverze přizpůsobením obsahu, interakcí a doporučení produktů konkrétním preferencím a chování zákazníků.
- Vytvářejte prediktivní analýzy pro strategické rozhodování pomocí analýzy rozsáhlých souborů zákaznických dat (např. profily zákazníků, historie nákupů, výkonnost kampaní atd.).
- Snižte provozní náklady díky menšímu počtu chyb, optimalizovaným strategiím a kampaním a efektivnímu využití zdrojů.
10 nejlepších nástrojů pro automatizaci pomocí umělé inteligence
Zde je 10 nejlepších nástrojů AI pro automatizaci vašich marketingových pracovních postupů, vybraných na základě jejich jedinečných funkcí a uživatelských recenzí na G2 a Capterra. Připravte se na ohromující zážitek. ?
1. ClickUp — Nejlepší pro automatizaci úkolů
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity určený pro firmy, které chtějí zefektivnit provoz a projekty klientů v centrálním hubu.
S ClickUp AI je to mnohem jednodušší a rychlejší než kdykoli předtím. K tomuto AI asistentovi pro psaní máte přístup ve všech oblastech svého pracovního prostoru – popisy úkolů, komentáře, chat, ClickUp Docs a dokonce i ve složce s oznámeními.
Textové výzvy ClickUp AI vám umožní rychle generovat nápady a obsah, kdykoli se ocitnete v slepé uličce. A pokud si nejste jisti, co napsat, použijte některou z více než 100 šablon výzev, které vám pomohou začít. ?
Tyto šablony pokrývají řadu použití v různých oblastech podnikání, od marketingu a prodeje po produkty a lidské zdroje. Ať už tedy připravujete kreativní briefy, blogové příspěvky, e-maily pro potenciální zákazníky, zákaznické cesty nebo standardní operační postupy, vždy máte k dispozici šablonu, která vám pomůže.
Další skvělá funkce? V ClickUp můžete bloky textu převést na úkoly.
Místo toho, abyste trávili hodiny tříděním úkolů, které je třeba vyřídit po brainstormingu nebo schůzce, ClickUp AI vám během několika sekund vygeneruje seznam úkolů. Je uživatelsky přívětivý, funkční, adaptivní a velmi snadno ovladatelný. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte dlouhé zprávy, chaty a vlákna komentářů jediným kliknutím.
- Organizujte a sledujte úkoly pomocí vlastních polí (jako je přidělená osoba, termín, priorita a hodnocení) a vlastních stavů (jako je Úkol, Probíhá a Hotovo).
- Eliminujte opakující se úkoly nastavením automatizací ClickUp od nuly nebo pomocí některé z více než 120 šablon automatizace.
- Dostávejte upozornění a připomenutí v aplikaci, e-mailem a na mobilní zařízení, abyste nikdy nezmeškali termín.
- Použijte ClickUp AI k generování textů, opravě pravopisných a gramatických chyb, zjednodušení psaní a optimalizaci jeho kvality.
- K ClickUp máte přístup přes web, ale i přes stolní počítače a mobilní zařízení.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může novým uživatelům chvíli trvat, než se s platformou seznámí od A do Z.
- ClickUp AI není k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Drift – nejlepší pro automatizaci prodeje
Drift je marketingová a prodejní platforma navržená tak, aby transformovala způsob, jakým firmy komunikují s návštěvníky webových stránek. Nabízí zasílání zpráv v reálném čase, chatboty s umělou inteligencí a e-mailové nástroje, které umožňují okamžité spojení s uživateli webu a poskytnutí podpory. Drift je ideální pro firmy, které chtějí poskytovat personalizované zážitky, zvýšit zapojení uživatelů a zvýšit konverze na webových stránkách. ??
Nejlepší funkce Drift
- Odpovídejte na často kladené otázky týkající se vašeho podnikání pomocí chatbota s umělou inteligencí.
- Přesměrujte návštěvníky webu na správného obchodního zástupce, když potřebují další pomoc.
- Dostávejte oznámení, když váš web navštíví cílový uživatel, abyste mohli rychle zahájit chat.
- Komunikujte v reálném čase s potenciálními zákazníky a nechte je rezervovat schůzky ve vašem kalendáři Microsoft nebo Google.
Omezení Drift
- Pokročilé funkce, jako jsou testovací nástroje AI, směrování a chatbot AI, nejsou v základním tarifu k dispozici.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace může být občas nestabilní.
Ceny Drift
- Premium: 2 500 $/měsíc
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 010 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (179 recenzí)
3. Outreach – Nejlepší pro automatizované prodejní aktivity
Outreach je platforma pro automatizaci prodeje, která zefektivňuje procesy hodnocení potenciálních zákazníků a oslovování, aby pomohla prodejním týmům uzavřít více obchodů.
Jeho vynikající funkce „Sequence“ vám umožňuje strukturovat a automatizovat více kontaktních bodů s vašimi potenciálními zákazníky – prostřednictvím manuálních a automatizovaných e-mailů, telefonních hovorů a zpráv na LinkedIn. Tím je zajištěno včasné a konzistentní zapojení, které posune vaše potenciální zákazníky v prodejním procesu.
Nejlepší funkce Outreach
- Získejte přehled úkolů (e-maily, hovory atd.), které musíte za týden splnit.
- Sledujte doručení, míru otevření, míru prokliku a odpovědi pro každý e-mail ve vaší sekvenci.
- Otestujte několik e-mailů a určete ty nejúčinnější pro budoucí oslovování zákazníků.
- Integrujte je s nástroji CRM, jako jsou Salesforce a Microsoft Dynamics 365 Sales.
Omezení dosahu
- Pro nové uživatele je zde dlouhá křivka učení.
- Někteří uživatelé hlásí vysokou míru odchodů po hromadném odeslání e-mailů.
Ceny Outreach
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Outreach
- G2: 4,3/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (289 recenzí)
4. Emplifi – Nejlepší pro automatizaci sociálních médií
Emplifi je platforma pro správu sociálních médií určená pro firmy, které chtějí spravovat a optimalizovat svou přítomnost na sociálních sítích. Naplánujte a publikujte obsah na více sociálních kanálech z jediného ovládacího panelu a sledujte výkon v reálném čase.
Díky pokročilým komunitním a analytickým nástrojům získáte přehled o preferencích svého publika, budete moci okamžitě upravovat marketingové strategie a zajistit konzistentní a efektivní komunikaci. ?
Nejlepší funkce Emplifi
- Publikujte obsah na nejoblíbenějších sociálních sítích, včetně Facebooku, Instagramu, LinkedIn, Pinterestu a Twitteru.
- Nastavte schvalovací pracovní postupy pro kontrolu příspěvků před jejich zveřejněním.
- Sledujte zmínky a názory týkající se vaší značky, odvětví a konkurence na sociálních médiích, abyste byli vždy o krok napřed před trendy.
- Najděte a spravujte vztahy s influencery, kteří odpovídají vaší značce a cílové skupině.
Omezení Emplifi
- Někteří uživatelé zmiňují neohrabané uživatelské rozhraní Emplifi.
- Při změně velikosti nebo ořezávání obrázků se platforma zpomaluje.
Ceny Emplifi
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Emplifi
- G2: 4,3/5 (199 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (38 recenzí)
5. Phrasee – Nejlepší pro tvorbu textů pro značky
Phrasee je nástroj pro copywriting, který využívá pokročilé algoritmy strojového učení k vytváření vysoce výkonných textů v souladu se značkou napříč všemi digitálními kanály. Kromě generování obsahu také automatizuje rozsáhlé experimentování a testování různých verzí textů, aby identifikoval ty nejúčinnější.
S Phrasee můžete zefektivnit proces tvorby textů, optimalizovat své sdělení a dosáhnout lepších výsledků díky poznatkům založeným na datech. ?
Nejlepší funkce Phrasee
- Nakonfigurujte stylový průvodce pomocí nastavení, jako jsou interpunkce, zakázaná slova a emodži.
- Vyberte si z více než 15 šablon a vytvořte texty pro e-maily, sociální sítě, SMS, blogové příspěvky, popisy produktů pomocí AI a reklamy.
- Vytvářejte různé varianty textů pro split testing vašich digitálních marketingových kampaní.
- Získejte přehled o výkonu marketingových kampaní a zjistěte, které zprávy rezonují u vašich zákazníků.
Omezení Phrasee
- Nástroj má složité nastavení.
- Uživatelé uvádějí, že někdy běží pomalu.
Ceny Phrasee
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Phrasee
- G2: 4,3/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (1 recenze)
6. Jasper – Nejlepší pro psaní s využitím umělé inteligence
Jasper je AI asistent pro psaní, který vám pomůže vytvořit všechny typy krátkých i dlouhých textů pro váš blog, příspěvky na sociálních sítích a reklamy. Klíčovou vlastností je jeho schopnost učit se a přizpůsobovat se jedinečnému hlasu a stylu vaší značky, čímž zajišťuje, že výstupy budou vždy v souladu s identitou vaší značky.
Přeložte obsah své značky do více než 30 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, holandštiny a němčiny. Pokud chcete udržet jednotný hlas své značky napříč různými platformami a globálním publikem, Jasper je nástroj, který vám k tomu pomůže.
Nejlepší funkce Jasperu
- Získejte přístup k více než 40 přizpůsobitelným šablonám pro rychlé vytváření obsahu.
- Spolupracujte se svým týmem na úpravách obsahu v reálném čase.
- Vytvářejte AI obrázky pomocí textového popisu a detailů, jako je styl (3D render, anime, abstraktní), médium (malba, křída atd.) a nálada (jasná, klidná atd.).
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs, Google Sheets, Grammarly a Surfer.
Omezení Jasperu
- Občas generuje nepřesný obsah, který není v souladu se značkou.
- Není dostupné na mobilních zařízeních.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Týmy: 125 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
7. Rytr – Nejlepší pro automatizované osnovy blogů
Rytr je další nástroj pro psaní, který vám pomůže vytvářet vysoce kvalitní a poutavý obsah výběrem z více než 40 případů použití. Patří mezi ně nápady a osnovy blogů, psaní sekcí blogů, reklamy na sociálních médiích, nápady na popisky a popisy produktů.
Kromě generování obsahu vám Rytr umožňuje vylepšovat a přeformulovávat váš obsah, aby byla gramatika a čitelnost lepší. Na rozdíl od podobných nástrojů pro psaní je Rytr snadnější na používání, rychlejší, cenově dostupnější a přístupný na mobilních zařízeních. ?
Nejlepší funkce Rytr
- Vytvářejte obrázky generované umělou inteligencí přímo z textu v aplikaci.
- Vytvářejte obsah ve více než 30 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny, italštiny a němčiny.
- Přepište svůj obsah ve více než 20 tónech, včetně vtipného, formálního, neformálního, vášnivého a naléhavého.
- Získejte zpětnou vazbu ohledně originality svého obsahu pomocí nativního nástroje pro kontrolu plagiátů.
Omezení Rytr
- Bezplatný tarif je omezen na generování 10 000 znaků a 5 AI obrázků za měsíc.
- Při rozšiřování sekcí blogu se začíná opakovat.
- Omezené integrace
Ceny Rytr
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc
- Neomezený: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (769 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (16 recenzí)
8. Smartwriter – nejlepší pro automatizovaný výzkum
Smartwriter je nástroj pro copywriting, který automatizuje výzkum vašich potenciálních zákazníků a pomáhá vám vytvářet personalizované zprávy ve velkém měřítku. Použijte jej pro psaní studené e-maily, prezentace na LinkedIn a žádosti o zpětné odkazy SEO. Je ideální pro firmy, které chtějí zvýšit zapojení a konverze tím, že rozšíří své personalizované aktivity.
Nejlepší funkce Smartwriter
- Snadno se orientujte v uživatelsky přívětivém rozhraní, i když jste začátečník.
- Vytvářejte zprávy pomocí informací z médií, jako jsou blog potenciálního zákazníka, podcast, profil na LinkedIn a nejlepší recenze na Google.
- Najděte potenciální zákazníky v jakémkoli odvětví a ověřte jejich e-mailové adresy.
- Integrujte je s oblíbenými platformami pro e-mailový marketing, jako jsou Hubspot, Mailshake, Lemlist a Snov. io.
Omezení Smartwriteru
- Chcete-li zrušit předplatné, musíte kontaktovat zákaznickou podporu.
- Výstup někdy generuje nesouvisející informace.
Ceny Smartwriter
- Základní: 59 $/měsíc
- Populární: 149 $/měsíc
- Pro: 359 $/měsíc
Hodnocení a recenze Smartwriter
- G2: 4,0/5 (10 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
9. Seventh Sense – Nejlepší pro automatizaci doručování e-mailů
Seventh Sense je nástroj pro optimalizaci doručování e-mailů, který předpovídá nejlepší čas pro odeslání e-mailů každému z vašich potenciálních zákazníků a stávajících zákazníků. Na základě analýzy údajů o minulé interakci předpovídá, kdy je nejvyšší pravděpodobnost, že daná osoba e-mail otevře a přečte. ?
Zajistíte tak, že vaše e-maily nezmizí v přeplněné doručené poště, a zvýšíte šance na vyšší míru zapojení. Pokud jste majitelem firmy nebo členem marketingového týmu a chcete zlepšit výkonnost svých e-mailových kampaní, aby se zvýšila doručitelnost, zapojení a konverze, Seventh Sense vám může pomoci.
Nejlepší funkce Seventh Sense
- Rozlišujte mezi aktivními a neaktivními zákazníky a přizpůsobte jim své marketingové kampaně.
- Rozložte e-maily do celého dne, abyste zlepšili doručitelnost, zejména při zasílání e-mailů více kontaktům ve stejné společnosti.
- Nastavte split testy pro více proměnných (např. předměty e-mailů, náhledový text, obsah, umístění CTA) ve svých e-mailových pracovních postupech.
- Získejte přehled o měsíční, čtvrtletní a roční výkonnosti e-mailových kampaní.
Omezení Seventh Sense
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele složité.
- Integrace pouze s Hubspot a Marketo.
Ceny Seventh Sense
- Business (Hubspot): 80 $/měsíc (5 000 marketingových kontaktů)
- Business (Marketo): 450 $/měsíc (50 000 potenciálních zákazníků)
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Seventh Sense
- G2: 4,8/5 (18 recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (3 recenze)
10. Surfer – Nejlepší pro optimalizaci AI SEO
Surfer je cloudový nástroj pro optimalizaci SEO, který vám pomůže s výzkumem, přípravou osnovy, psaním a optimalizací blogových příspěvků tak, aby se umisťovaly na předních místech ve vyhledávačích. Analyzuje stránky s nejvyšším hodnocením a porovnává s nimi obsah vaší webové stránky.
Surfer poskytuje praktické návrhy týkající se použití klíčových slov, struktury obsahu a dalších prvků SEO na stránce. Tím maximalizujete šance, že se vaše blogové příspěvky dostanou na přední místa ve výsledcích vyhledávání a přilákají více organických návštěvníků na váš web.
Nejlepší funkce Surferu
- Analyzujte nejlépe hodnocené stránky pro dané klíčové slovo pomocí metrik, které přispívají k jejich hodnocení (např. počet slov, skóre domény).
- Objevte skupiny klíčových slov související s vámi vybraným tématem, včetně měsíčního objemu vyhledávání a obtížnosti každého klíčového slova.
- Optimalizujte své články pomocí návrhů klíčových slov v reálném čase.
- Zkontrolujte originalitu svého obsahu pomocí nativního nástroje pro kontrolu plagiátů.
Omezení nástroje Surfer
- Strmá křivka učení pro nové uživatele
- Editor neumožňuje přidávat tabulky.
- Po vytvoření editoru nelze klíčová slova upravovat.
Ceny Surfer
- Essential: 89 $/měsíc
- Pokročilé: 179 $/měsíc
- Max: 299 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (468 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (373 recenzí)
Co hledat v nástrojích pro automatizaci AI?
Výběr nejlepších nástrojů AI pro automatizaci pro potřeby vašeho podnikání může být vzhledem k velkému množství dostupných možností velmi náročný. Každý nástroj má jedinečné funkce a výhody, ale při rozhodování byste se měli řídit několika klíčovými faktory.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní je pro každý nástroj AI automatizace zásadní. Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj vyžaduje minimální znalosti programování a je snadno nastavitelný.
- Integrace: Hledejte nástroje, které se snadno integrují do vašich stávajících systémů a dalších digitálních nástrojů. Tato integrace může zvýšit efektivitu a produktivitu vašich operací.
- Nástroje pro testování AI: Tyto nástroje jsou nezbytné pro testování a vyhodnocování výstupů vašich systémů AI v kontrolovaném prostředí před jejich spuštěním. Hledejte nástroje pro automatizaci AI, které zahrnují robustní funkce pro testování AI.
- Automatizace testování: Vyberte si nástroje pro automatizaci AI, které nabízejí komplexní funkce automatizace testování. Tyto nástroje by měly poskytovat řešení automatizace bez nutnosti programování, vizuální automatizaci testování a komplexní pokrytí testů s menším úsilím. Rychlá a nenáročná automatizace testování spolu s automatizovaným funkčním testováním pomocí AI a ML je nezbytná. Funkce, jako jsou vestavěné schopnosti samoléčení, testování mobilních zařízení a generování realistických testovacích dat, mohou výrazně zlepšit správu testovacích dat a identifikovat datové závislosti.
- Škálovatelnost: vámi vybraný nástroj AI by měl být schopen přizpůsobit se růstu a měnícím se potřebám vaší firmy. To znamená, že by měl být schopen zvládnout zvýšenou pracovní zátěž a nadále se přizpůsobovat a učit se v závislosti na vývoji vaší firmy.
- Bezpečnost: Při práci s daty v nástrojích AI je bezpečnost prvořadá. Vyberte si poskytovatele s přísnými bezpečnostními protokoly a silným šifrováním dat, který vás ochrání před narušením a zajistí bezpečnost vašich dat.
- Technická podpora: Spolehlivá zákaznická podpora je u nástrojů AI nezbytná. Mohou nastat neočekávané problémy, proto může mít znalý tým podpory v pohotovosti zásadní význam.
- Funkce AI: Automatizační nástroj by měl odpovídat potřebám vašeho podnikání. Ať už jde o zvýšení efektivity pracovních postupů, zjednodušení prodejních procesů nebo pomoc při marketingových úkolech, nástroj by měl efektivně splňovat vaše kritéria.
- Cena: Poměr cena/výkon je klíčovým faktorem. Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj nabízí dobrou návratnost investic a odpovídá vašemu rozpočtu. Porovnejte ceny s konkurenčními nástroji, abyste lépe porozuměli tržním standardům.
Předběhněte konkurenci díky automatizačním nástrojům AI
Chcete-li rozšířit své obchodní aktivity, poskytovat zákazníkům lepší služby a získat konkurenční výhodu ve svém odvětví, investice do nástrojů pro automatizaci marketingu s využitím umělé inteligence již není volbou, ale nutností.
Věnujte čas vyhodnocení každého z těchto 10 nástrojů AI pro automatizaci a proveďte vlastní testování softwaru, abyste zjistili, který z nich nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a cílům. ?
A pokud chcete spravovat všechny své pracovní postupy v oblasti content marketingu (a obchodní procesy) v intuitivním centrálním dashboardu, nenechte si ujít ClickUp.
Kromě toho, že se jedná o prvního asistenta AI založeného na rolích, jeho funkce pro správu projektů, pokročilá automatizace úkolů a více než 100 nativních integrací z něj činí univerzální a výkonný nástroj pro firmy všech velikostí.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✨