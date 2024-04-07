Linear vs. Asana: Který nástroj je nejlepší v roce 2025?

Život projektového manažera v oblasti vývoje produktů nebo softwaru může být náročný. Žonglování s více projekty, termíny, úkoly a členy týmu může být někdy velmi náročné, zejména pokud jste nenašli ten správný nástroj pro projektové řízení.
Ale to už víte. Koneckonců, pravděpodobně jste si tento článek přečetli, protože se snažíte rozhodnout mezi Linear a Asana. Oba jsou skvělé nástroje pro spolupráci, ale pokud si chcete usnadnit život, musíte si vybrat jeden z nich. A bohužel nemůžete použít kouzelnou kouli, abyste se rozhodli během několika vteřin! 🎱 👀
Proto jsme pro vás provedli průzkum. V tomto průvodci se podíváme na oba nástroje a určíme vítěze mezi Linear a Asana.
Co je Linear?
Linear.app je nepostradatelným nástrojem pro softwarové týmy po celém světě. Jedná se o jednoduchý nástroj pro sledování problémů s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Projektoví manažeři používají Linear jako agilní nástroj pro řízení projektů nebo jako řešení pro IT servisní středisko. A protože je integrován s oblíbenými nástroji vývojářů, jako jsou Jira a GitHub, je vynikající pro spojení velkých i malých týmů za účelem řešení problémů s chybami.
Funkce Linear
Linear nabízí fantastické funkce pro spolupráci při správě úkolů, rychlé načítání, důraz na agilní metodiky a skvělé funkce pro správu projektů založené na znalostní bázi. Navíc je kompatibilní s většinou zařízení, která mohou členové vašeho týmu chtít používat.
Podívejme se blíže na každý z těchto bodů, abychom se dozvěděli více.
1. Spolupráce
Linear chápe, že spolupráce má sílu zlepšit produktivitu jako nástroj pro správu zdrojů. Projektové aktualizace informují všechny členy týmu o tom, v jaké fázi se projekt nachází, centrum diskusí umožňuje všem komunikovat a schránka Triage slouží k řešení problémů a přidělování ticketů. 🙌
Linear se také synchronizuje s nezbytnými komunikačními nástroji, jako jsou Slack a GitHub.
2. Rychlost a výkon
Rychlost je jedním z hlavních důvodů, proč nadšení fanoušci Linear tento nástroj milují, a to z dobrého důvodu! Linear klade důraz na rychlost a výkon při spuštění a soustředí se na věci, jako je optimalizace načítání dat, zlepšení velikosti balíčku a odložené načítání méně používaných částí aplikace.
3. Agilní metodiky
Linear je určen pro agilní projektový management. Aplikace však přejmenovala sprinty na „cykly“ a přepracovala je tak, aby byly užitečné bez ohledu na to, zda váš tým používá agilní metody.
Můžete se rozhodnout pro použití cyklů a přizpůsobit jejich délku při plánování dalších úkolů vašeho týmu. Linear bude měřit pokrok směrem k jednotlivým cílům, abyste zůstali na správné cestě.
4. Plánování projektů
Linear je výkonný, ale zároveň jednoduchý. Můžete využít jeho šablony a nástroje k plánování, rozdělení práce na menší úkoly a sebevědomému řešení problémů.
Zobrazení Projektů vám umožňuje označovat milníky, rozdělit projekt na fáze, sledovat jednotlivé části a sledovat vše od začátku do konce. Můžete také zkontrolovat grafy pokroku, abyste získali rychlý přehled o rozsahu, rychlosti a pokroku projektu v čase, včetně živých předpovědí.
5. Kompatibilita zařízení
Linear můžete používat jako desktopovou a mobilní aplikaci na zařízeních s operačními systémy macOS, Android a Windows. Měl by fungovat na většině běžných prohlížečů, ale doporučujeme používat Chrome nebo Safari.
Ceny Linear
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 14 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Asana?
Asana je cloudový nástroj pro správu projektů s několika funkcemi, které usnadňují správu pohyblivých částí bez ztráty rytmu.
Projektoví manažeři a týmy používají Asanu, aby získali přehled o velkých projektech tím, že je rozdělí na zvládnutelné úkoly. Umožňuje všem sledovat termíny, sdílet soubory a zůstat na stejné vlně. Navíc je integrována s nejlepšími nástroji pro vývoj softwaru, aby spojila váš tým a data. 📚
Funkce Asany
Asana má mnoho co nabídnout, včetně důrazu na agilní a scrumové metodiky, vynikající rychlosti, plynulého plánování projektů a efektivní komunikace. A je kompatibilní s téměř všemi zařízeními, která by členové vašeho týmu mohli potřebovat.
Podívejme se na každý z nich blíže, abychom se dozvěděli více.
1. Spolupráce
Týmy pracují lépe, když komunikují. Nástroje Asana umožňují jasnou a otevřenou komunikaci mezi všemi členy týmu, bez ohledu na to, kde se nacházejí. A protože se integruje s nezbytnými nástroji, jako jsou Slack, Jira a GitHub, je dalším oblíbeným nástrojem vývojářských týmů.
Spolupracovníci, sledující, zmínky, zprávy, komentáře k úkolům a reakce na úkoly jsou jen některé z způsobů, jakými Asana podporuje týmovou komunikaci.
2. Rychlost a výkon
Asana ví, že váš čas je cenný – každá vteřina se počítá! Klade důraz na rychlé načítání, přepínání mezi úkoly a projekty a komunikaci v reálném čase. Optimalizace rámce Asany z hlediska rychlosti a odezvy snižuje ztrátu času, takže váš tým může dosáhnout cíle rychleji.
3. Agilní metodiky
Asana je vynikající volbou pro týmy, které pracují s agilními metodami, jako jsou sprinty, scrumy a Kanban tabule. To ji odlišuje od mnoha jiných softwarových řešení pro správu úkolů určených pro vývojové týmy.
Asana nabízí různé pohledy a funkce, které vám umožní optimalizovat vaše projekty pomocí portfolií, funkcí, příběhů, úkolů a podúkolů. Najdete zde také několik šablon pro plánování sprintů, časové osy a další.
4. Plánování projektů
Asana je v podstatě nástroj pro plánování projektů. Použijte jej k plánování, správě, aktualizaci a sledování svých projektů a ke komunikaci se svým týmem v každé fázi projektu.
Veškerou práci potřebnou pro váš projekt můžete sledovat na jediném dashboardu, který všem umožňuje na první pohled zjistit, v jaké fázi se projekt nachází. Jednoduchá komunikace, šablony šetřící čas a přizpůsobitelná oznámení posouvají tento nástroj ještě o krok dál a dělají z Asany jednu z nejlepších možností pro plánování projektů.
Jako bonus nabízí Asana také roztomilé „oslavné“ animace se zvířátky, jako jsou narvalové a jednorožci, které se zobrazí, když označíte úkoly jako splněné, což znamená malé dávky dopaminu pro váš tým během pracovního dne!
5. Kompatibilita zařízení
Asanu můžete používat jako desktopovou a mobilní aplikaci na zařízeních Android, Windows a Apple. Funguje také s prohlížeči Chrome, Safari, Firefox a Microsoft Edge.
Ceny Asany
- Základní: 0 $
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Linear vs. Asana: Porovnání funkcí
Existuje důvod, proč je tak těžké porovnat Linear a Asana – oba jsou vynikajícími nástroji! Ale vy jste sem přišli, abyste zjistili, kdo je vítězem, takže jsme porovnali jejich funkce, abychom vám poskytli odpověď.
1. Spolupráce
Vítěz: Asana
Tento souboj skončil téměř remízou. Linear i Asana kladou důraz na komunikaci a nabízejí integraci s nezbytnými nástroji pro vývojářské týmy. Ani jedna z těchto aplikací však bez těchto integrací neumožňuje komunikaci v reálném čase podobnou Slacku.
Asana zvítězila, protože nabízí širší škálu funkcí a vzdálené týmy ji někdy používají jako alternativu ke Slacku pro synchronní i asynchronní zasílání zpráv. 🏆
2. Rychlost a výkon
Vítěz: Linear
Opět je těžké vybrat vítěze mezi Asanou a Linear! Obě platformy se zaměřují na rychlost a výkon a pravidelně vydávají aktualizace, které optimalizují dobu načítání.
Linear zde vítězí, protože se soustředí na rychlost, což je jeden z důvodů, proč platforma klade důraz na jednoduchost a přímočarou funkčnost.
3. Kompatibilita s agilními metodikami
Vítěz: Asana
Linear i Asana jsou postaveny na základech agilních metodik. Asana však v tomto srovnání jasně zvítězila, protože nabízí více agilních šablon a méně se odchyluje od agilní metody.
Najdete zde šablony Asana pro sprinty, scrumy, Ganttovy diagramy a Kanban tabule. A protože nic nebylo přejmenováno ani přepracováno, agilní týmy se nemusí učit nové termíny, aby je mohly používat.
4. Plánování projektů
Vítěz: Remíza
Linear a Asana jsou fantastické nástroje pro plánování a řízení projektů s komplexním ovládacím panelem. Snažili jsme se najít jasného vítěze, ale výsledek byl příliš těsný!
Na jedné straně má Linear funkce, jako jsou grafy postupu a předpovědi, které mohou být neocenitelné pro složité projekty. Na druhé straně je díky jednoduchým funkcím, jako jsou termíny, úkoly, podúkoly a přiřazení úkolů, práce s pracovním prostorem Asany méně náročná na učení.
Oba nástroje však mají mnoho dalších funkcí, jako je sledování času, správa backlogu, struktury pracovních postupů a funkce automatizace pracovních postupů, které šetří čas. Vítěz bude pravděpodobně záviset na vašem týmu.
5. Kompatibilita
Vítěz: Asana
Linear a Asana mají podobnou kompatibilitu. Nabízejí aplikace pro Android, Windows a Apple pro stolní počítače i mobilní zařízení. Asana však vede díky nepřetržité podpoře prohlížečů Chrome, Safari, Firefox a Microsoft Edge, zatímco Linear doporučuje pouze Chrome a Safari, přičemž podpora ostatních prohlížečů je sporná.
6. Ceny
Vítěz: Linear
Asana i Linear nabízejí bezplatné tarify a možnost platby ročně nebo měsíčně. Asana nabízí více cenových tarifů pro své nástroje pro správu projektů, což znamená další možnosti přizpůsobení pro firmy. Linear je však nejvýhodnější volbou z hlediska nákladů, a proto v této kategorii zvítězil.
Linear vs. Asana na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom si přečetli názory skutečných projektových manažerů. Překvapivě jsme nenašli mnoho příspěvků, ale našli jsme několik uživatelů, kteří porovnávali Asanu a Linear. Většina se shodovala na remíze, přičemž mírně převažovaly hlasy pro Asanu pro účely SaaS, což bylo to, na co se ptal OP (original poster, pro nezasvěcené).
Jeden uživatel řekl: „Linear je skvělý nástroj pro inženýry a agilní dodavatele, kteří nepotřebují možnost oddálit pohled a sledovat, jak se jednotlivé úkoly promítají do větších projektů. Asana je podle mě příliš flexibilní a je těžké s ní začít, ale má několik skvělých šablon.“
Abychom vám poskytli více informací, prohledali jsme diskuzní fóra věnovaná nástrojům pro správu úkolů, alternativám Asany a alternativám Linear.
„Asana je moje oblíbená, moje podivné opičí mozek je tak spokojený, když dokončím úkol a na obrazovce se objeví narval,“ poznamenal jeden uživatel při diskusi o svých oblíbených nástrojích pro správu úkolů.
V diskuzi navrhující alternativy k Asaně jeden uživatel Redditu doporučil autorovi příspěvku, aby „se podíval na Ora a Linear“.
Jiný uživatel ve stejném vlákně napsal: „Podívejte se na ClickUp. Mají bezplatný tarif, který by mohl vyhovovat vašim potřebám. … Měl jsem stejný problém a nakonec jsem se rozhodl pro tento nástroj.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Linear a Asana
Poté, co jsme viděli podporu pro ClickUp na Redditu, jak bychom jej mohli v tomto článku vynechat?
ClickUp se na prvním místě umístil nejen u uživatelů Redditu. ClickUp také vedl žebříček G2 nejlepších softwarových produktů pro řízení projektů pro rok 2023. 🙌
Není žádným překvapením, že se shodujeme na tom, že ClickUp je fantastickou alternativou v debatě Linear vs. Asana.
1. Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení
Své rozvržení si můžete přizpůsobit pomocí více než 15 zobrazení ClickUp. Prohlížejte si své úkoly a data nejlépe tak, že přepínáte mezi možnostmi, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule, zobrazení Ganttova diagramu, zobrazení kalendáře a několika dalšími.
Díky funkcím jako Docs a Whiteboards můžete navíc snadno spolupracovat jako tým na vytváření dokumentace a wiki stránek nebo na vizualizaci procesů, brainstormingu a skicování nápadů od ruky.
Díky funkci Embed můžete předejít přepínání mezi aplikacemi tím, že přidáte média, URL adresy a další obsah přímo do dokumentu nebo na tabuli k úpravám.
2. Výkonná správa úkolů
Díky robustním funkcím pro správu úkolů v ClickUp může váš tým snadno spolupracovat a dokončit úkoly včas.
Projektové plánování je pro ClickUp velmi důležité a úkoly ClickUp to usnadňují díky výkonným automatizacím, sprintovým bodům a vlastním polím. Velké projekty můžete rozdělit na dílčí úkoly a organizovat svou práci pomocí závislostí, stavů, priorit, kontrolních seznamů, značek a dalších prvků.
Díky integrovanému chatu, zmínkám a reakcím navíc nemusíte opouštět aplikaci ClickUp, abyste mohli komunikovat v reálném čase o svých projektech a akčních položkách.
3. Komplexní řešení pro správu produktů pro softwarové týmy
Softwarové týmy mohou používat ClickUp jako komplexní řešení pro správu produktů a zjednodušit tak vývojový cyklus.
Pro začátek můžete svůj projekt rychle rozběhnout pomocí jedné z přizpůsobitelných šablon ClickUp. Najdete zde také šablony pro vývoj softwaru, správu produktů, produktovou strategii a téměř vše, co byste mohli potřebovat – dokonce i sledování chyb a problémů.
Jste připraveni ušetřit čas na manuálních procesech? Vytvořte a automatizujte agilní pracovní postupy, abyste se mohli soustředit na věci, na kterých záleží. Můžete také použít ClickUp AI k generování nových nápadů na produkty, vytváření plánů vývoje, psaní projektových briefů a vytváření dokumentace.
S více než 1 000 integracemi s nástroji jako Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub a GitLab předčí jak Linear, tak Asana.
Váš tým může používat téměř jakékoli zařízení, aniž by se musel obávat kompatibility. ClickUp je cloudová platforma s desktopovými a mobilními aplikacemi pro zařízení Android, Windows, Mac, iPhone, iPad a Linux. Ano, uživatelé Linuxu, máme pro vás řešení. Momentálně však nabízíme podporu pouze pro Chrome.
Bitva titánů
V našem srovnání Asana vs. Linear zvítězila Asana v více kategoriích než Linear, ale bylo to velmi těsné.
Linear i Asana mají své příznivce mezi týmy zabývajícími se vývojem softwaru a produktů, takže je těžké se rozhodnout! Správný nástroj nakonec závisí na jedinečných potřebách vašeho týmu, ať už jde o jednoduchost, spolupráci nebo rychlost.
Pokud chcete nástroj, který umí všechno, ušetří vám a vašemu týmu čas a zaregistrujte se do ClickUp hned teď, aniž byste utratili jediný cent! 🤑