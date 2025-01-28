Strávil jsem nespočet hodin řešením problémů s výkonem a snažil se zjistit, co zpomaluje systém nebo proč aplikace náhle selhává pod zátěží.
Je frustrující se v takové situaci ocitnout, že? Ale jedna věc, kterou jsem se naučil, je, že mít správné nástroje pro testování výkonu dělá velký rozdíl.
V tomto blogu se podělím o 20 nejlepších nástrojů pro testování výkonu, které považuji za neuvěřitelně efektivní.
Ať už jste zkušený profesionál nebo teprve začínáte, tyto oblíbené nástroje pro testování výkonu vám pomohou identifikovat úzká místa, zajistit optimální odezvu systému a poskytovat uživatelům vysoce kvalitní zážitky.
Pojďme se do toho pustit! 👇
Co byste měli hledat v nástrojích pro testování výkonu?
Při výběru správných nástrojů pro testování výkonu je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:
- Snadné použití: Najděte nástroj, který je intuitivní a uživatelsky přívětivý, a to i pro ty, kteří s testováním výkonu teprve začínají. Upřednostněte nástroje s přehledným rozhraním a jasnou dokumentací.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj zvládne vaše testovací prostředí, ať už pracujete s malým webem nebo rozsáhlou aplikací. Měl by být škálovatelný podle potřeby, aby vyhovoval vašim požadavkům.
- Integrační schopnosti: Vyberte si nástroj, který hladce spolupracuje s vašimi stávajícími vývojovými a testovacími pracovními postupy, jako jsou například procesy kontinuální integrace (CI) a kontinuálního dodávání (CD).
- Funkce reportování: Vyberte si nástroj, který poskytuje komplexní, přizpůsobitelné reporty, které vám umožní analyzovat výsledky testů a efektivně identifikovat úzká místa.
- Cena: Zvažte náklady ve vztahu k vašemu rozpočtu, protože existují jak bezplatné, tak placené možnosti. Vyberte si nástroj, který vyhovuje vašim potřebám, aniž by nadměrně zatěžoval vaše finance.
20 nejlepších nástrojů pro testování výkonu k optimalizaci vašich systémů
Provedl jsem průzkum a sestavil seznam 20 oblíbených nástrojů pro testování výkonu, které vám pomohou řešit problémy přímo. Jdeme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro integrované řízení projektů a testování výkonu)
Možná znáte ClickUp Software Team Management jako jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu výkonu, ale věděli jste, že může být také vaším spojencem při testování výkonu?
Nejedná se pouze o správce úkolů, ale o komplexní platformu, která zefektivňuje všechny aspekty vývoje softwaru. Od plánování projektů a správy úkolů až po spolupráci a reporting – ClickUp to vše zvládá s lehkostí. Jedná se také o jeden z nejlepších agilních testovacích nástrojů.
Díky svým univerzálním funkcím a integracím může ClickUp zefektivnit váš testovací proces a pomoci vám identifikovat úzká místa ve výkonu. A to není vše. Nabízí také předem připravené šablony, které vám pomohou rychle začít s testováním výkonu. Pojďme se na ně společně podívat.
Šablona pro správu testů ClickUp
Šablona ClickUp Test Management Template nabízí předem navržený rámec pro zefektivnění vašich testů výkonu. Uspořádá vaše testovací případy, sleduje pokrok a zajišťuje hladký průběh testovacího procesu.
Tato šablona vám umožňuje:
- Centralizujte testovací případy: Uchovávejte všechny testovací případy na jednom místě, aby byly snadno přístupné a spravovatelné.
- Sledujte pokrok: Sledujte průběh každého testovacího případu pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Prospěl/Neuspěl“.
- Přiřaďte testery: Přiřaďte konkrétní testovací případy členům týmu pro efektivní provedení.
- Efektivní spolupráce: Usnadněte komunikaci a spolupráci mezi testery přidáváním komentářů a sdílením dokumentů přímo v testovacích případech.
Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template usnadňuje jako nikdy předtím vyhledávání, správu a opravu chyb ve vašich projektech. Spojuje týmy podpory, vývoje a produktového oddělení, takže všichni jsou v synchronizaci, pokud jde o vyhledávání chyb v kódu.
Tato šablona poskytuje centralizované centrum pro správu všech chyb a problémů. Umožňuje vám:
- Shromažďujte hlášení o chybách od všech členů týmu na jednom místě.
- Sledujte průběh řešení každé chyby pomocí přizpůsobitelných stavů a organizace seznamů.
- Vytvářejte komplexní zprávy s relevantními informacemi, jako jsou screenshoty, videa a úrovně priority, abyste zajistili efektivní řešení.
- Usnadněte komunikaci mezi osobami, které hlásí chyby, a vývojáři prostřednictvím komentářů a zmínek v hlášeních o chybách.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní řídicí panely: Vytvořte řídicí panely ClickUp, abyste vizualizovali údaje o výkonu a sledovali pokrok při dosahování svých cílů. To vám může poskytnout cenné informace o výkonu vašich aplikací a pomoci vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Vlastní pole: Přidejte vlastní pole ClickUp pro zaznamenávání konkrétních metrik výkonu, jako jsou doby odezvy, míra chybovosti a doby načítání. To vám umožní sledovat a analyzovat klíčové ukazatele výkonu (KPI) přizpůsobené vašim testovacím potřebám.
- Závislosti úkolů: Definujte závislosti ClickUp mezi úkoly, abyste zajistili, že testovací činnosti budou prováděny ve správném pořadí. Můžete například nastavit závislost tak, aby test výkonu nemohl být proveden, dokud nebude dokončen odpovídající funkční test.
- Sledování času: Sledujte čas strávený každou testovací činností a vyhodnoťte efektivitu svého týmu pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking. To vám pomůže identifikovat oblasti, kde je možné provést zlepšení, a optimalizovat vaše testovací procesy.
- Komentáře a diskuse: Použijte ClickUp Assign Comments and discussions ke spolupráci s týmem, sdílení poznatků a řešení problémů. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně a testovací činnosti budou prováděny efektivně.
- Automatizace úkolů: Nastavte spouštěče, které automaticky přiřadí úkoly související s problémy s výkonem správným členům týmu, jakmile jsou nahlášeny pomocí ClickUp Automations. Tím je zajištěno, že každá chyba bude vyřešena okamžitě.
Omezení ClickUp
- Pro organizace s komplexními potřebami v oblasti testování výkonu může být vhodnější specializovaný nástroj.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 20 nejlepších softwarů, nástrojů a řešení pro sledování chyb
2. BrowserStack (nejlepší pro testování v různých prohlížečích, operačních systémech a zařízeních)
BrowserStack je moderní nástroj pro testování kvality. Nabízí působivou sadu funkcí speciálně navržených pro testování výkonu, které vám umožní měřit a optimalizovat rychlost, odezvu a škálovatelnost vašich webových aplikací.
Díky rozsáhlé podpoře zařízení a prohlížečů můžete testovat různé konfigurace, identifikovat úzká místa výkonu a zajistit plynulý uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce BrowserStack
- Ověřte výkonnost své aplikace na různých hardwarových a softwarových konfiguracích.
- Provádějte testy na více zařízeních a prohlížečích současně, abyste urychlili svůj testovací cyklus.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou doby načítání stránek, doby odezvy a využití procesoru, abyste identifikovali úzká místa ve výkonu.
- Zaznamenávejte své testovací relace, abyste mohli analyzovat problémy s výkonem a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení BrowserStack
- Může to být nákladné, zejména u rozsáhlých testovacích projektů.
- BrowserStack sice nabízí širokou škálu funkcí, ale nemusí být tak přizpůsobitelný jako některé jiné nástroje pro testování zatížení a výkonu.
Ceny BrowserStack
- Ceny na míru (na základě zařízení, využití a API)
Hodnocení a recenze BrowserStack
- G2: 4,5/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
3. Apache JMeter (nejlepší pro testování zatížení webových aplikací a API)
Apache JMeter je open-source nástroj pro testování výkonu. Je široce používán k měření výkonu webových aplikací a API při vysokém zatížení.
Simulací velkého počtu souběžných uživatelů JMeter vyhodnocuje, jak vaše aplikace zvládá zátěž, a identifikuje úzká místa výkonu. Díky tomu můžete zajistit, že vaše aplikace bude fungovat efektivně za různých podmínek.
Nejlepší funkce Apache JMeter
- Vytvářejte komplexní testovací scénáře a analyzujte údaje o výkonu, abyste nástroj přizpůsobili svým konkrétním testovacím potřebám.
- Testujte širokou škálu aplikací s podporou více protokolů, včetně HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP a JMS.
- Simulujte velký počet souběžných uživatelů rozložením testů na více strojů.
- Vylepšete funkčnost pomocí řady pluginů a rozšíření, které usnadňují integraci s jinými nástroji a rozšiřují testovací možnosti.
Omezení Apache JMeter
- Pro uživatele, kteří s testováním výkonu nemají zkušenosti, to znamená strmé učební křivky.
- Není vhodný pro extrémní scénáře testování výkonu ve velkém měřítku kvůli svým omezením při zpracování velkého počtu souběžných uživatelů.
Ceny Apache JMeter
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Apache JMeter
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Bonusové čtení: Testování softwaru je nezbytnou součástí vývoje softwaru. Seznamte se s různými typy metod testování softwaru, které můžete použít ke zlepšení procesu vývoje softwaru.
4. PFLB (nejlepší pro zátěžové a stresové testování webových aplikací)
PFLB (Performance Functional Load Balancer) je nástroj pro testování zátěže, který je určen k měření výkonu webových aplikací při vysokém zatížení. Je obzvláště účinný při identifikaci úzkých míst a optimalizaci výkonu v komplexních webových architekturách.
Nejlepší funkce PFLB
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou doby odezvy, propustnost a míra chybovosti, v reálném čase, abyste měli přehled o výkonu svých aplikací.
- Rozložte zátěž na více serverů, abyste zajistili optimální výkon a zabránili vzniku úzkých hrdel během testování.
- Využijte pokročilé analytické funkce, včetně korelační analýzy a identifikace úzkých míst, k účinnému odhalení problémů s výkonem.
- Snadno škálovatelné řešení pro zpracování scénářů zátěžových testů ve velkém měřítku, které zajistí dobrý výkon vaší aplikace za různých podmínek.
Omezení PFLB
- Omezená dostupnost a flexibilita ve srovnání s alternativami open source
- Drahé řešení, zejména pro testování škálovatelnosti.
Ceny PFLB
- Navždy zdarma
- Standard: 50 $/měsíc
- Pro: 400 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PFLB
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. SOAPUI (nejlepší pro testování API služeb SOAP a REST)
SOAPUI je oblíbený nástroj pro testování API, který dokáže testovat také výkon služeb SOAP a REST. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a širokou škálu funkcí pro vytváření a provádění testů výkonu.
Nejlepší funkce SOAPUI
- Vytvářejte zátěžové a stresové testy, abyste změřili výkonnost svých API za různých zátěžových podmínek.
- Pomocí testování založeného na datech proveďte stejný test s různými datovými sadami a simulujte tak reálné scénáře použití.
- Využijte různé typy ověření k ověření správnosti odpovědí API a rychlé identifikaci problémů s výkonem.
Omezení SOAPUI
- Je třeba si na ně trochu zvyknout, zejména pro uživatele, kteří s testováním API začínají.
Ceny SOAPUI
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze SOAPUI
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
6. LoadView (nejlepší pro testování výkonu v cloudu)
LoadView je cloudová platforma pro testování výkonu, která vám umožňuje simulovat reálný uživatelský provoz a měřit výkon vašich webových aplikací a API. Nabízí intuitivní rozhraní a širokou škálu funkcí pro vytváření a provádění testů výkonu.
Nejlepší funkce LoadView
- Simulujte provoz z více geografických lokalit a otestujte výkonnost vaší aplikace za různých podmínek.
- Vytvářejte komplexní testovací scénáře a reprodukujte chování skutečných uživatelů pomocí dynamických skriptovacích funkcí.
- Získejte přístup k podrobným analýzám výkonu, včetně dob odezvy, propustnosti a chybovosti.
Omezení LoadView
- Omezená dostupnost a flexibilita ve srovnání s alternativami open source
Ceny LoadView
- Na vyžádání: 0 $/měsíc
- Předplatné: Starter: 129 $/měsíc Professional: 454 $/měsíc Advanced: 899 $/měsíc
- Začátečník: 129 $/měsíc
- Profesionální: 454 $/měsíc
- Pokročilé: 899 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Začátečník: 129 $/měsíc
- Profesionální: 454 $/měsíc
- Pokročilé: 899 $/měsíc
Hodnocení a recenze LoadView
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
7. Keysight Eggplant (nejlepší pro automatizované funkční a výkonnostní testování)
Keysight Eggplant je funkční testovací nástroj, který lze použít také pro testování výkonu. Je zvláště vhodný pro testování složitých webových aplikací a API s důrazem na automatizaci.
Nejlepší funkce Keysight Eggplant
- Vytvářejte zátěžové testy a zátěžové testy pro měření výkonu vašich webových aplikací a API.
- Využijte automatizační funkce k vytváření opakovaně použitelných testovacích skriptů a automatizaci opakujících se úkolů, čímž zvýšíte celkovou efektivitu.
- Využijte testování založené na obrazech k hodnocení aplikací s dynamickými rozhraními a zajistěte si tak přesné výsledky.
- Integrujte Eggplant s dalšími nástroji, jako jsou CI/CD pipeline a monitorovací systémy, a zefektivněte tak testování.
Omezení nástroje Keysight Eggplant
- Funkce zaostávají za cenou
Ceny Keysight Eggplant
- Rychlý start: 9 999 $ na tři měsíce
- Další plány: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Keysight Eggplant
- G2: 4,2/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. OpenText LoadRunner Cloud (nejlepší pro cloudové testování výkonu pro podniky)
OpenText LoadRunner Cloud je výkonná cloudová platforma pro testování výkonu. Poskytuje širokou škálu funkcí pro měření výkonu webových aplikací a API při vysokém zatížení.
OpenText LoadRunner Cloud je speciálně navržen pro zpracování rozsáhlých testovacích scénářů a poskytuje spolehlivé výsledky, kterým mohou uživatelé důvěřovat.
Nejlepší funkce OpenText LoadRunner Cloud
- Spravujte více projektů v rámci jednoho nájemce a organizujte přidělování a správu zdrojů v rámci různých iniciativ testování výkonu.
- Během testování přidejte virtuální uživatele, abyste mohli upravit zatížení na základě pozorování v reálném čase, aniž byste museli test restartovat, a zajistili tak přesné vyhodnocení výkonu.
- Dodržujte průmyslové standardy pro bezpečnostní postupy a zajistěte ochranu uživatelských dat během testovacích scénářů.
- Hladce integrujte různé CI/CD pipeline a monitorovací nástroje, včetně Jenkins, Azure DevOps a New Relic.
Omezení OpenText LoadRunner Cloud
- UI/UX nedosahuje úrovně jiných nástrojů pro testování výkonu.
Ceny OpenText LoadRunner Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpenText LoadRunner Cloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Gatling (nejlepší pro testování vysokého výkonu, zejména pro vývojáře obeznámené se Scalou)
Gatling je výkonný open-source nástroj navržený speciálně pro testování vysokého výkonu. Vyniká v simulaci intenzivního uživatelského provozu a identifikaci úzkých míst ve výkonu webových aplikací a API.
Díky architektuře založené na jazyce Scala a asynchronním funkcím I/O je tento nástroj ideální volbou pro vývojáře, kteří hledají efektivní a škálovatelné řešení pro testování výkonu.
Nejlepší funkce Gatling
- Napište testy výkonu jako zdrojový kód, abyste umožnili kontrolu verzí a spolupráci mezi členy týmu.
- Využijte protokolově nezávislou povahu nástroje Gatling k podpoře různých protokolů, včetně HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT a dalších.
- Pomocí vestavěného záznamníku zaznamenávejte interakce uživatelů s webovými aplikacemi a převádějte je na skripty pro testování zátěže.
Omezení nástroje Gatling
- Vývojáři, kteří jsou nováčky v jazyce Scala nebo v testování výkonu, mohou čelit strmější křivce učení.
- GUI nástroje Gatling není tak rozsáhlé jako u některých jiných nástrojů pro testování výkonu.
Ceny Gatling
- Základní: 110,46 $
- Tým: 441,85 $
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gatling
- G2: 4,3/5 (více než 55 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pro efektivní komunikaci a dokumentaci vašich testovacích aktivit vytvořte podrobné poznámky k vydání, které popisují provedené změny, provedené testy a všechny známé problémy nebo omezení. Pro inspiraci si prohlédněte příklady existujících poznámek k vydání.
10. Mabl (nejlepší pro průběžné testování, včetně testování výkonu)
Mabl je cloudová platforma pro nepřetržité testování, která nabízí řadu testovacích funkcí, včetně testování výkonu.
Ačkoli je mabl známý především pro své funkce funkčního testování, lze jej také použít k hodnocení výkonu webových aplikací a API. Díky přístupu bez nutnosti programování je přístupný široké škále uživatelů, včetně těch, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti.
Nejlepší funkce mabl
- Optimalizujte provádění testů pomocí inteligentního čekání, které využívá historická data o výkonu aplikací k dynamickému přizpůsobení načasování.
- Získejte přístup k robustním funkcím testování API, včetně podpory přihlašovacích údajů pro zabezpečené prostředí a flexibilních nastavení testů, která umožňují rychlé zahájení testování.
- Využijte vylepšení strojového učení k identifikaci nových oblastí testování a zajistěte, aby se testy spouštěly pouze v případě, že jsou aplikace ve správném stavu.
Omezení mabl
- Omezené možnosti přizpůsobení testů
- Nepodporuje plně tradiční smyčkové konstrukce.
Ceny mabl
Ceny na míru
Hodnocení a recenze mabl
- G2: 4,5/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4/5 (65+ recenzí)
11. Loadmill (nejlepší pro testování výkonu v cloudu s testováním v reálném prohlížeči a dynamickým skriptováním)
Loadmill je cloudová platforma pro testování výkonu, která nabízí širokou škálu funkcí pro měření výkonu webových aplikací a API při vysokém zatížení. Je zvláště vhodná pro testování aplikací, které se opírají o reálné chování uživatelů, jako jsou e-commerce weby a herní platformy.
Nejlepší funkce Loadmill
- Automaticky generujte testovací scénáře na základě skutečného chování uživatelů pomocí generování testů založeného na umělé inteligenci.
- Získejte přehled díky podrobné analýze výsledků testů, identifikaci základních příčin a návrhům vylepšení pro zvýšení výkonu.
- Hladce je integrujte do svého vývojového workflow pro nepřetržité testování, což umožní rychlou identifikaci a řešení problémů, jakmile se objeví.
Omezení Loadmill
- Některé pokročilé funkce jsou složité na používání.
Ceny Loadmill
- Tým: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Loadmill
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. BlazeMeter (nejlepší pro testování výkonu na podnikové úrovni)
BlazeMeter je platforma pro nepřetržité testování, která pomáhá testovacím a vývojovým týmům provádět zátěžové a výkonnostní testy webových a mobilních aplikací. Umožňuje uživatelům efektivně replikovat provoz a analyzovat výkon aplikací.
Nejlepší funkce BlazeMeter
- Kombinujte cloudové testování s lokální infrastrukturou pomocí hybridních testovacích funkcí BlazeMeter pro optimální výkon a škálovatelnost.
- Využijte pokročilé analytické funkce, včetně podrobné analýzy a analýzy příčin, k identifikaci úzkých míst ve výkonu.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti v reálném čase, včetně dob odezvy, propustnosti a chybovosti, abyste měli přehled o výkonu aplikací.
Omezení BlazeMeter
- Někteří uživatelé mají potíže se stažením zaznamenané akce v souboru JMX.
Ceny BlazeMeter
- Základní: 149 $/měsíc
- Pro: 649 $/měsíc
- Unleashed: Individuální ceny
- AWS: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BlazeMeter
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. NeoLoad (nejlepší pro testování výkonu složitých webových aplikací a API)
NeoLoad je automatizovaná platforma pro testování výkonu určená pro podnikové organizace k hodnocení výkonu webových a mobilních aplikací.
Umožňuje nepřetržité testování výkonu od API až po kompletní aplikace a nabízí funkce, které podporují zátěžové testování, stresové testování a monitorování výkonu.
Nejlepší funkce NeoLoad
- Automaticky spravujte dynamický obsah a zpracování relací pomocí pokročilého korelačního modulu NeoLoad.
- Ušetřete čas a úsilí automatickým generováním testovacích scénářů na základě skutečného chování uživatelů.
- Snadno integrujte populární nástroje a zjednodušte proces začlenění NeoLoad do svého CI/CD pipeline.
- Snadno zvládněte rozsáhlé testovací scénáře a simulujte obrovský počet souběžných uživatelů, abyste mohli posoudit výkonnost vaší aplikace.
Omezení NeoLoad
- Rozsáhlé testovací projekty mohou být nákladné.
- Někteří uživatelé mají pocit, že zprávy generované z NeoLoad Web postrádají několik důležitých detailů a metrik.
Ceny NeoLoad
Ceny na míru
Hodnocení a recenze NeoLoad
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Bonusové čtení: Objevte tyto příklady testování použitelnosti, abyste vylepšili svůj přístup a zvýšili uživatelský komfort.
14. WebLOAD (nejlepší pro testování výkonu na podnikové úrovni)
WebLOAD je nástroj pro testování zátěže vyvinutý společností RadView k hodnocení výkonu a škálovatelnosti webových aplikací. Umožňuje organizacím simulovat reálný provoz a posoudit, jak se jejich systémy chovají za různých podmínek zátěže, což jej činí vhodným pro malé i velké podniky.
Nejlepší funkce WebLOAD
- Vyberte si mezi možnostmi nasazení SaaS nebo on-premises podle potřeb vaší infrastruktury.
- Využijte inteligentní skriptování s nativním JavaScriptem pro pokročilou korelaci, parametrizaci a validaci.
- Definujte cíle výkonu a nechte WebLOAD upravit počet virtuálních uživatelů tak, aby tyto cíle splnil.
- Podrobně analyzujte metriky výkonu pomocí více než 80 konfigurovatelných zpráv, včetně dashboardů v reálném čase a srovnání relací, abyste mohli vyhodnotit výkon testů.
Omezení WebLOAD
- Někteří uživatelé uvedli, že je zapotřebí lepší výukový materiál a znalostní báze.
Ceny WebLOAD
- Starter: Individuální ceny
- Profesionální: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze WebLOAD
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. HeadSpin (nejlepší pro testování výkonu mobilních zařízení, testování na reálných zařízeních a globální pokrytí)
HeadSpin je platforma pro testování digitálních zážitků, která se zaměřuje na optimalizaci výkonu mobilních a webových aplikací. Poskytuje organizacím komplexní sadu nástrojů navržených k zajištění optimálního výkonu aplikací prostřednictvím testování, monitorování a analýzy v reálném čase.
Nejlepší funkce HeadSpin
- Zefektivněte testovací procesy pomocí automatizovaných testovacích skriptů, které běží na různých zařízeních a poskytují konzistentní výsledky.
- Získejte přehled o době načítání aplikací, odezvě a využití zdrojů díky komplexním metrikám výkonu HeadSpin.
- Zaznamenávejte a přehrávejte uživatelské relace, abyste mohli analyzovat interakce uživatelů a efektivněji identifikovat problémy s výkonem.
Omezení HeadSpin
- Uživatelé mají pocit, že chybí dashboard pro reportování testovacích případů.
Ceny HeadSpin
Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeadSpin
- G2: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
⚙️ Další zdroje: Pokud hledáte inspiraci pro vytváření efektivních testovacích případů, určitě oceníte náš pečlivě sestavený seznam šablon testovacích případů.
16. Locust (nejlepší pro jednoduché testování zátěže založené na jazyce Python)
Locust je lehký open-source nástroj pro testování zátěže napsaný v jazyce Python. Je navržen tak, aby byl snadno použitelný a vysoce škálovatelný, což z něj činí oblíbenou volbu pro vývojáře a organizace všech velikostí.
Nejlepší funkce Locust
- Pište a udržujte testy výkonu přímo v Pythonu, díky čemuž budou flexibilnější a snáze spravovatelné než nástroje založené na uživatelském rozhraní.
- Provádějte rozsáhlé distribuované testy na více počítačích díky škálovatelnému designu Locustu.
- Integrujte své testy s dalšími knihovnami Pythonu, abyste pokryli širokou škálu protokolů a systémů.
- Sledujte metriky v reálném čase a upravujte zatížení prostřednictvím webového uživatelského rozhraní Locust.
Omezení Locust
- GUI nástroje Locust je ve srovnání s některými jinými nástroji pro testování výkonu relativně základní.
- K vytvoření a přizpůsobení testovacích scénářů jsou nutné znalosti programování v jazyce Python.
Ceny Locust
Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Locust
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. Tricentis Tosca (nejlepší pro automatizaci testování na podnikové úrovni a testování výkonu)
Tricentis Tosca je komplexní nástroj pro testování výkonu vyvinutý společností Tricentis. Je navržen tak, aby automatizoval komplexní testování softwarových aplikací. Nástroj využívá modelový přístup k testování, který umožňuje testerům vytvářet a provádět testy bez nutnosti rozsáhlého skriptování.
Nejlepší funkce Tricentis Tosca
- Upřednostněte testovací případy na základě potenciálního dopadu na výkon pomocí testovacího přístupu společnosti Tosca založeného na riziku.
- Provádějte testy s realistickými daty pomocí inteligentní správy testovacích dat společnosti Tosca, která zvyšuje přesnost výsledků.
- Snižte čas a úsilí vynaložené na vytváření a údržbu testovacích skriptů díky automatizačním funkcím Tosca založeným na umělé inteligenci.
Omezení Tricentis Tosca
- Pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Někteří uživatelé shledali výkonnost nástroje pomalou.
Ceny Tricentis Tosca
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tricentis Tosca
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. LoadNinja (nejlepší pro testování zatížení v reálném prohlížeči)
LoadNinja je cloudová platforma pro testování zátěže a výkonu webových aplikací a webových služeb. Umožňuje vytvářet jak testy založené na uživatelském rozhraní (které replikují akce uživatelů v testované webové aplikaci), tak testy API (které fungují podobně jako klient přistupující k serveru přes API).
Nejlepší funkce LoadNinja
- Provádějte testy zatížení nezávislé na platformě z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu, což usnadňuje vytváření a provádění testů.
- Vytvářejte testy zaznamenáváním akcí uživatelského rozhraní ve vestavěném prohlížeči a generováním testů API pomocí vestavěného editoru požadavků, bez nutnosti programování nebo instalace pluginů.
- Škálujte své zátěžové testy výběrem počtu virtuálních uživatelů, které chcete simulovat.
- Zaznamenávejte testy na populárních rozlišeních obrazovky, abyste mohli replikovat uživatelské zkušenosti na laptopech, iPadech a mobilních telefonech.
Omezení LoadNinja
- Drahé vzhledem k hodnotě, kterou poskytuje
- Někteří uživatelé narazili na problémy s funkčností a integrací.
Ceny LoadNinja
- Na vyžádání Starter: 301 $ Pro: 881 $ Premium: 1 133 $
- Začátečník: 301 $
- Pro: 881 $
- Premium: 1 133 $
- Předplatné Starter: 250 $/měsíc Pro: 735 $/měsíc Premium: 945 $/měsíc
- Starter: 250 $/měsíc
- Pro: 735 $/měsíc
- Premium: 945 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Začátečník: 301 $
- Pro: 881 $
- Premium: 1 133 $
- Starter: 250 $/měsíc
- Pro: 735 $/měsíc
- Premium: 945 $/měsíc
Hodnocení a recenze LoadNinja
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. Artillery (nejlepší pro testování zátěže pomocí příkazového řádku)
Artillery je lehký open-source nástroj pro testování výkonu určený pro vývojáře, kteří preferují rozhraní příkazového řádku. Je zvláště vhodný pro jednoduché scénáře testování zátěže a lze jej snadno integrovat do CI/CD pipeline.
Nejlepší funkce Artillery
- Testujte efektivně různé backendové služby díky široké podpoře protokolů Artillery, včetně HTTP, WebSocket, Socket. IO a AWS Kinesis.
- Snadno vytvářejte komplexní testovací scénáře s více fázemi a podmínkami, simulující různá chování uživatelů a vzorce zatížení pro různé testovací potřeby.
- Rozšiřte funkčnost psaním vlastních skriptů nebo využíváním pluginů z nástroje npm, což umožňuje přizpůsobené testovací scénáře, které splňují specifické požadavky projektu.
Omezení dělostřelectva
- Artillery nemá grafické uživatelské rozhraní, což ho činí méně uživatelsky přívětivým pro ty, kteří preferují vizuální rozhraní.
- Pro uživatele, kteří s nástroji příkazového řádku nebo testováním výkonu nemají zkušenosti, může být Artillery náročné na osvojení.
Ceny Artillery
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Artillery
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Využijte agilní testovací postupy k posílení svých snah o testování výkonu. Úzce spolupracujte se svým týmem a shromažďujte opakovanou zpětnou vazbu, abyste včas identifikovali problémy s výkonem.
20. TestComplete (nejlepší pro automatizované testování uživatelského rozhraní na více platformách)
TestComplete je výkonné řešení pro týmy, které hledají automatizované testování výkonu, a nabízí univerzální nástroje pro testování zátěže, které umožňují vyhodnotit výkon aplikací při různých úrovních provozu.
Nejlepší funkce TestComplete
- Snadno zaznamenávejte automatizované testy pomocí funkce záznamu a přehrávání, díky čemuž již nebudete potřebovat kód.
- Snižte údržbu testů pomocí samoopravné funkce založené na umělé inteligenci, která detekuje změny uživatelského rozhraní a automaticky navrhuje alternativy.
- Organizujte a spravujte efektivně více než 500 kontrol pomocí inteligentního úložiště objektů pro škálovatelné a udržovatelné testy.
- Zjednodušte vytváření testů pomocí testování založeného na klíčových slovech s rozhraním typu drag-and-drop pro uživatele bez technických znalostí.
Omezení TestComplete
- Funguje výhradně na platformě Windows, takže organizace používající prostředí macOS nebo Linux jej nemohou využívat.
- Omezení multithreadingu, zejména pokud jde o protokolování a vydávání stisků kláves ze sekundárních vláken
Ceny TestComplete
Základní licence TestComplete
- Opraveno: 1 940 $
- Plovoucí: 3 875 USD
Licence TestComplete Pro
- Opraveno: 3 015 USD
- Plovoucí: 6 029 USD
Licence TestComplete Advanced: Cena na vyžádání
Hodnocení a recenze TestComplete
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Vyberte si ten správný nástroj pro testování výkonu pro váš pracovní postup
Výběr ideálního nástroje pro testování výkonu vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů.
Komplexnost vaší aplikace, vaše konkrétní testovací cíle, technické znalosti vašeho týmu a váš rozpočet hrají významnou roli. Měli byste hledat nástroj, který se hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji a dokáže zvládnout vaše testovací potřeby v požadovaném rozsahu.
Zvažte použití univerzální platformy, jako je ClickUp, k zefektivnění procesu testování a identifikaci úzkých míst ve výkonu.
Ačkoli je ClickUp známý především pro správu projektů, nabízí také robustní funkce pro testování výkonu, včetně sledování chyb, sledování projektů a automatizace úkolů.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!