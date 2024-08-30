Jak psát poznámky k vydání – příklady a šablony pro vylepšení vaší produktové strategie

Pokud jde o poznámky k vydání, Slack je píše vtipně a stručně. Lidé ze Zoomu dávají přednost velmi podrobným poznámkám. Naše poznámky obvykle obsahují video.
Poznámky k vydání pomáhají produktovým manažerům a týmům vývojářů softwaru zajistit transparentnost a zlepšit zákaznickou zkušenost. Jsou součástí širšího plánu vydání a podrobně popisují nejnovější aktualizace softwaru – vylepšení produktů, opravy chyb, připravované funkce atd.
Podívejme se na některé z nejlepších příkladů poznámek k vydání od softwarových společností a zjistěme, jak zlepšit zapojení uživatelů.
Důležitost poznámek k vydání
Společnosti publikují poznámky k vydání, aby s uživateli sdílely relevantní informace o nejnovější verzi produktu. Vývojové týmy musí psát informativní poznámky k vydání bez zbytečných technických detailů.
Důraz by měl být kladen na to, aby uživatelé snadno pochopili změny provedené v produktu.
- Shrnutí změn: Aktualizace stránky s poznámkami k vydání nabízí stručný přehled změn produktu – zdůrazňuje nové funkce, opravy chyb a vylepšení stávajících funkcí. To zvyšuje přehlednost a pomáhá uvědomit si přidanou hodnotu každé aktualizace poznámek k vydání.
- Poskytování jasných pokynů a vysvětlení: Jasné pokyny v poznámkách k vydání pomáhají uživatelům efektivně se orientovat v nových funkcích. Kromě toho pomáhají řešit případné dotazy nebo obavy týkající se předchozích verzí produktu.
- Zlepšení komunikace: Poznámky k vydání usnadňují efektivní komunikaci mezi vývojovým týmem a uživateli. Zajištění toho, aby všichni byli dobře informováni o změnách, buduje důvěru mezi uživateli, včetně klíčových zainteresovaných stran.
Dobré poznámky k vydání také vždy demonstrují schopnost vývojových týmů a SaaS společností reagovat na zpětnou vazbu zákazníků tím, že začleňují důležité návrhy uživatelů do nových funkcí a aktualizací produktů.
Při práci s zpětnou vazbou, ať už se jedná o požadavky na funkce, stížnosti nebo jakékoli jiné návrhy, je třeba dodržovat následující zásady:
- Dokazuje, že společnost si cení názorů uživatelů.
- Ukazuje čas a úsilí vynaložené na zlepšení uživatelské zkušenosti.
Tento závazek k neustálému zlepšování má u zákazníků velký ohlas. Posiluje jejich důvěru v softwarový produkt a společnost, která stojí za jeho vývojem.
10 příkladů poznámek k vydání
Podívejme se na několik skvělých příkladů poznámek k vydání produktu a analyzujme je, abychom zjistili, co je na každém z nich zajímavé:
1. ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj pro správu projektů, který podporuje spolupráci týmů a zvyšuje produktivitu.
Tato verze ClickUp 3.15, vydaná 18. dubna 2024, obsahuje nejnovější aktualizace, aby uživatelé byli vždy informováni.
Například nedávné aktualizace přinesly nové funkce, jako jsou vzorce v kalkulačních kartách a správa týmů SCIM, spolu s integrací s pracovními postupy HubSpot a kalendářem Morgen.
Aktualizace poznámek k vydání ClickUp jsou dobře navržené a vizuálně přitažlivé díky jasným a výrazným nadpisům, animacím, screenshotům a GIFům. To pomáhá zaujmout uživatele a vytvořit lepší pochopení každé nové funkce a pracovního postupu.
Co je jedinečné:
- Poznámky k vydání jsou uspořádány do čtvrtletí, aby se v nich uživatelé mohli snadno orientovat.
- Každá aktualizace poznámek k vydání zdůrazňuje nové funkce, vylepšení, integrace a opravy chyb.
- Sekce „Nové funkce a vylepšení“ v horní části obsahuje relevantní odkazy na centrum nápovědy ClickUp pro každou novou funkci nebo vylepšení.
- Na začátku stránky je uvedeno aktualizované video na YouTube.
- Hlavním faktorem, který odlišuje poznámky k vydání ClickUp od konkurence, je použití vizuálních prvků pro zlepšení čitelnosti pro koncové uživatele.
Všechny výše uvedené faktory činí poznámky k vydání ClickUp vynikajícím příkladem pro produktové manažery, kteří chtějí pro své uživatele vytvořit informativní a uživatelsky přívětivé aktualizace stránky s poznámkami k vydání.
2. Zoom
Zoom je online platforma pro komunikaci s lidmi prostřednictvím video a audio hovorů a zasílání zpráv. Poznámky k vydání Zoomu jsou velmi podrobné a obsahují všechny nové funkce, vylepšení, aktualizace a opravy chyb.
Ačkoli je stránka dobře uspořádaná a formátovaná s nadpisy, podnadpisy a odrážkami, malé písmo a dlouhé odstavce mohou uživatele zahlcovat.
Co je jedinečné:
- Pozoruhodnou vlastností stránky s poznámkami k vydání společnosti Zoom je historický archiv aktualizací softwaru za poslední čtyři roky.
- Na levé straně stránky najdete poznámky k vydání pro každou kategorii produktů Zoom.
Celá stránka s poznámkami k vydání je rozdělena podle data vydání a čísla verze. Najdete je všechny, pokud budete pokračovat v posouvání dolů.
Nekonečné posouvání stránky je však náročné a může způsobit nepříjemnosti, protože na této stránce nejsou k dispozici přímé odkazy na jednotlivé aktualizace poznámek k vydání. To může zhoršit čitelnost, zejména pro uživatele, kteří sledují více aktualizací nebo hledají konkrétní informace.
Domnívali jsme se, že zjednodušení rozvržení a poskytnutí odkazů nebo přímých odkazů na poznámky k vydání by mohlo výrazně zlepšit uživatelský zážitek.
3. Slack
Slack je nástroj pro zasílání zpráv a zvýšení produktivity (nenechte se zmást jeho názvem, opravdu funguje). Umožňuje zaměstnancům v rámci organizace hladce komunikovat, spolupracovat a sdílet informace.
Poznámky k vydání společnosti Slack pro uživatele Windows vynikají svým přehledným a srozumitelným formátem a vtipným humorem. Změny v každé verzi jsou jasně popsány a rozděleny do kategorií „Co je nového“, „Oprava chyb“ a „Bezpečnostní pokyny“. Poznámky jsou seřazeny podle data, což usnadňuje vyhledávání konkrétních aktualizací.
Co je jedinečné:
- Podobně jako Zoom poskytuje Slack všechny poznámky k vydání pro uživatele Windows na jedné stránce.
- Prezentace každé poznámky k vydání zajišťuje, že vyhledávání konkrétních informací není zdlouhavým úkolem.
Slack dbá na to, aby poznámky byly stručné a neobsahovaly technický žargon. Výběr tučných nadpisů, podkategorií a vysvětlujících odrážek zvyšuje čitelnost a činí stránku s poznámkami k vydání zajímavým zdrojem informací pro uživatele.
Například v této konkrétní poznámce k vydání společnost Slack uvedla všechny zjištěné chyby a způsob jejich opravy jasným, přátelským a vtipným tónem. To je přesně ten typ poznámky k vydání, kterou bychom si rádi přečetli jen pro pobavení.
Mimochodem, věděli jste, že díky integraci ClickUp a Slack můžete zvýšit produktivitu až o 30 % ?
4. Amplitude
Amplitude je robustní nástroj pro analýzu produktů, který pomáhá uživatelům vytvářet lepší produkty prostřednictvím sledování a analýzy chování zákazníků. Aktualizace produktů této společnosti jsou dalším skvělým příkladem poznámek k vydání, který se dostal na náš seznam.
Na rozdíl od Slacku a Zoomu nenajdete poznámky k vydání Amplitude na jedné stránce. Místo toho mají na své komunitní stránce měsíční „vydání“ poznámek k vydání. Například březnové hlavní body vydání produktu Amplitude poskytly komplexní přehled důležitých aktualizací různých funkcí.
Obsahují také minimální množství emodži, které dodávají osobnost, aniž by zastínily informace o změnách produktu.
Co je jedinečné:
- Líbilo se nám, že stránka s poznámkami k vydání obsahuje obrázky, screenshoty a užitečné odkazy na zdroje.
- Pro aktualizace každého měsíce mají vyhrazenou stránku, která uživatelům umožňuje lépe pochopit změny.
Amplitude také obsahuje stručné shrnutí v horní části každé stránky pro čtenáře, kterým se podrobné poznámky zdají příliš dlouhé.
Použití odrážek dále zlepšuje čitelnost, takže uživatelé mohou snadno procházet podrobnosti, aniž by jim uniklo něco důležitého.
5. Střední
Medium je platforma pro publikování obsahu, kde autoři, mediální profesionálové a blogeři mohou zveřejňovat články, příběhy, nápady a názory na široké spektrum témat.
Poznámky k vydání platformy Medium kladou důraz na zlepšení uživatelského zážitku a řešení chyb. Uživatelé mohou snadno pokračovat ve čtení příběhu tam, kde přestali, a pohodlně přistupovat ke sbírkám z domovské stránky.
Co je jedinečné:
- Stránky s poznámkami k vydání jsou promyšleně navrženy a obsahují uživatelská hodnocení, odkaz na historii verzí a výraznou sekci „Co je nového“ v horní části stránky, napsanou velkým písmem.
- Každá stránka přehledně představuje 10 nejnovějších aktualizací verzí najednou, což zajišťuje přehlednost a snadnou navigaci.
Stránka zmiňuje opravy chyb (a squishes) a tón se pohybuje od prozaického po poetický (našli jsme pro vás jeden vtipný příklad). Neuvádí však mnoho podrobností o významných nových funkcích.
Stránka má elegantní monochromatické barevné schéma a minimalistickou typografii, což zajišťuje soudržný vizuální zážitek.
6. Google Cloud
Google Cloud je sada cloudových služeb společnosti Google, která nabízí řešení pro ukládání dat, analytiku, strojové učení a další.
Poznámky k vydání Google Cloud jsou vynikajícím příkladem toho, jak udržovat uživatele v obraze s důležitými informacemi.
Co je jedinečné:
- Barevné označení problémů je chytrým doplňkem poznámek k vydání od Google Cloud, který technickým uživatelům a správcům usnadňuje orientaci v aktualizacích.
- Je působivé vidět důležité aktualizace přidávané v den, kdy k nim dojde (což je každý den).
- Můžete se zaregistrovat, aby vám byly novinky automaticky zasílány do vašeho čtečky kanálů.
Ačkoli denní aktualizace poznámek k vydání nemusí vyhovovat každému týmu, je dobré pravidelně distribuovat poznámky k vydání o nových produktech a významných aktualizacích. Tím můžete prokázat své odhodlání k neustálému zlepšování a závazek vůči uživatelům.
Byli bychom rádi, kdyby do poznámek k vydání kromě technických aktualizací přidali také trochu kontextu nebo souhrnný odstavec. To by méně technicky zdatným uživatelům pomohlo lépe porozumět každé poznámce k vydání.
7. Samsung
Samsung je populární elektronická společnost, která vyrábí celou řadu elektronických zařízení, včetně spotřebičů, digitálních zařízení, paměťových čipů a dalších.
Přístup společnosti Samsung k psaní poznámek k vydání je jednoduchý a dobře strukturovaný, takže se v nich uživatelé snadno orientují a najdou, co potřebují.
Obsahují podnadpisy, odrážky, tabulky, odstavce a rozbalovací nabídky, které zajišťují přehlednost a organizaci poznámek k vydání Samsung Internet.
V horní části stránky s poznámkami k vydání mohou uživatelé rychle najít body, které popisují verzi vydání a datum zveřejnění každé aktualizace. Následuje tabulka, která obsahuje obsah poznámek k vydání ve dvou sloupcích:
- První z nich zmiňuje konkrétní aktualizace nebo změny funkcí.
- Druhý příklad obsahuje odkazy na dokumenty, které nabízejí podrobnější informace o těchto změnách.
Co je jedinečné:
- Uživatelé mohou snadno sledovat a vyhledávat předchozí změny ze seznamu s rozevíracími tlačítky, která odkazují na předchozí aktualizace Samsungu.
- V pravém horním rohu stránky najdete odkazy na poznámky k vydání pro Android a Gear VR.
Zvažte tuto radu z oboru – snadná dostupnost poznámek k vydání pro nové i stávající zákazníky svědčí o ohleduplnosti vůči zákazníkům.
8. Asana
Asana je cloudová platforma, která uživatelům pomáhá organizovat a přidělovat úkoly, stanovovat termíny projektů a komunikovat a spolupracovat přímo v rámci týmů.
Poznámky k vydání společnosti Asana jsou dalším skvělým příkladem, který zařadíme do našeho seznamu, protože zahrnují média, zejména videa. Tyto poznámky k vydání se publikují každý měsíc a mají jednotnou strukturu, takže uživatelé mohou snadno sledovat nejnovější změny.
Co je jedinečné:
- Asana každý měsíc po dobu jednoho roku zveřejňuje aktualizace poznámek k vydání na jedné stránce.
- Na začátku každé poznámky k vydání se uživatelům zobrazí krátké video shrnující nejvýznamnější změny produktu za daný měsíc.
Video aktualizace efektivně sděluje cílové skupině podstatné změny funkcí a opravy chyb (vše za pouhou minutu) a je obzvláště přínosná pro uživatele, kteří nechtějí číst dlouhé texty nebo mají málo času.
Po videu Asana představuje změny v aplikaci ve formě seznamu s odrážkami a odkazy na příslušné články nápovědy. Tento přístup zajišťuje, že poznámky k vydání jsou stručné a zaměřují se na podstatné informace, a uživatelé mohou v případě potřeby rychle získat přístup k technickým detailům.
9. Help Scout
Help Scout je skvělá platforma pro špičkovou zákaznickou podporu! Nabízí vše od sdílené schránky přes živý chat, zasílání zpráv a reportování až po nástroje pro zapojení zákazníků.
Help Scout má neobvyklý přístup k poznámkám k vydání; aktualizace zveřejňuje měsíčně a čtvrtletně. Začlenění videa na začátku spolu s podrobným obsahem podloženým screenshoty a GIFy činí poznámky k vydání mimořádně přehlednými.
Co je jedinečné:
- Stránka s poznámkami k vydání obsahuje sekci „brzy k dispozici“, která poskytuje malou ochutnávku toho, co mohou uživatelé očekávat od připravovaných funkcí – skvělý nápad, jak udržet zájem uživatelů.
- Na pravé straně stránky najdete obsah všech sekcí pro snadný přístup.
Sekce „cool tips“ na konci stránky s poznámkami k vydání také přináší mnoha lidem přidanou hodnotu. V této části zákazníci sdílejí různé způsoby použití produktu spolu s odkazy na průvodce zdroji.
Pro produktové týmy může být užitečný nápad společnosti Help Scout využít videa k podrobnému popisu poznámek k vydání, vzhledem k potřebám zákazníků, kteří upřednostňují video obsah před textem. I když to nemusí oslovit každého, stojí za to ocenit zaměření na uživatelsky přívětivou komunikaci.
10. monday. com
monday. com je poslední na našem seznamu nejlepších příkladů poznámek k vydání. Tento nástroj je cloudové softwarové řešení pro správu projektů, které uživatelům umožňuje vytvářet vlastní aplikace ve spolupráci s týmem.
Stejně jako mnoho jiných na našem seznamu, i jejich poznámky k vydání vynikají svou vizuální přitažlivostí. Na celé stránce hojně využívají obrázky a screenshoty, které uživatelům poskytují jasnou představu o změnách.
monday. com zaujme použitím grafiky a videí, které představují přesné změny, které provedli na své platformě. Tyto vizuální pomůcky doprovázejí první poznámku každého měsíce a obvykle zdůrazňují nejvýznamnější změnu, kterou nástroj během daného období zavedl.
Co je jedinečné:
- monday. com zahrnuje aktualizace za celý rok na jedné stránce s poznámkami k vydání.
- Na pravé straně stránky najdou uživatelé odkazy na aktualizace za každý měsíc.
Poznámky k vydání navíc obsahují odkazy na podrobné popisy konkrétních problémů a jejich řešení, spolu s některými uživatelskými příručkami a videonávody.
Dalším pozoruhodným faktorem v poznámkách k vydání společnosti monday.com je důraz na estetiku. Díky velkému množství bílého prostoru a barevným obrázkům jsou poznámky atraktivní a snadno čitelné.
Další informace: Nejlepší nástroje pro správu verzí, které zvyšují produktivitu
Jak mohou vizuální prvky ovlivnit poznámky k vydání
Dlouhé bloky textu v poznámkách k vydání mohou uživatele zahlcovat, což jim ztěžuje rychlé pochopení aktualizací funkcí.
Pokud do obsahu nezahrnete vizuální pomůcky, uživatelé se mohou cítit odtržení nebo dokonce úplně ztratit zájem, což povede ke snížení retence informací.
A to přece nechceme, že?
Vizuální prvky rozdělují dlouhé texty na menší části, díky čemuž jsou pro uživatele srozumitelnější a poutavější. To je signál, abyste přidali různé typy vizuálních pomůcek a zvýšili tak účinnost poznámek k vydání produktu.
- Obrázky: Obrázky mohou poskytnout jasnou vizuální představu o nových funkcích nebo změnách rozhraní a pomoci intuitivněji pochopit aktualizace vydání.
- GIFy a emodži: Můžete také dát prostor kreativitě a zahrnout emodži a GIFy, abyste zákazníky při čtení zaujaly.
- Grafika: Některé složité změny softwaru nelze vysvětlit pouhými obrázky. V takových případech můžete použít grafiku k podpoře technických aspektů ve svých poznámkách k vydání.
- Videa: Přidání videí do aktualizací může nabídnout rychlý náhled na nové funkce. Několik nejlepších příkladů poznámek k vydání z našeho seznamu obsahuje vizuálně atraktivní prvky. To pomáhá zlepšit srozumitelnost obsahu a zapojení uživatelů.
- monday. com používá grafiku a videa k ilustraci změn platformy.
- Google Cloud používá barevné kódování pro třídění problémů.
- Medium využívá uživatelská hodnocení a obrázky, aby vylepšilo prezentaci aktualizací.
Tyto vizuální faktory přispívají k informativnějšímu uživatelskému zážitku. Až příště budete psát poznámky k vydání, nezapomeňte přidat vizuální kreativitu – může to mít zásadní význam!
Jak psát poznámky k vydání
Pro tým vývojářů jsou poznámky k vydání hlavním spojovacím článkem s koncovými uživateli. Při psaní aktualizací poznámek k vydání vždy zohledňujte jejich pohled. Pomůže vám to budovat důvěru a ukázat, že si ceníte zpětné vazby od zákazníků, a zajistíte tak, že se váš produkt bude vyvíjet v souladu s jejich potřebami.
Když píšete poznámky k vydání zaměřené na výhody pro uživatele, pomáhá vám to prokázat svůj závazek vůči zákazníkům.
Nezapomeňte zdůraznit nejdůležitější vylepšení funkcí, opravy otravných chyb a očekávané nové funkce, které vaši současní uživatelé ocení. Vyhněte se navíc opakování problémů z předchozích verzí.
Zde je několik tipů, které vám pomohou zlepšit se v psaní poznámek k vydání:
1. Pište poznámky k vydání srozumitelným jazykem
Při psaní poznámek k vydání používejte jasný a jednoduchý jazyk, kterému porozumí všichni, nejen vývojáři. Věty formulujte krátce a přímočaře a používejte běžná slova, která pochopí i laici.
Vyhněte se používání odborné terminologie nebo žargonu, pokud to není nezbytně nutné. Cílem je, aby vaše poznámky k vydání byly přístupné a srozumitelné pro čtenáře všech úrovní znalostí a dovedností.
2. Pro lepší čitelnost buďte struční
Při psaní poznámek k vydání berte v úvahu nabitý program a omezený čas vašich uživatelů. Uživatelé nemusí mít trpělivost procházet dlouhé aktualizace vydání. Abyste udrželi jejich zájem, rozdělte aktualizace produktu do přehledných sekcí a pro stručnost použijte odrážky.
Na stránkách věnovaných novým verzím se zaměřte pouze na sdílení nejdůležitějších informací: jaké funkce se změnily, proč jsou tato vylepšení důležitá a jak ovlivňují koncové uživatele produktu.
3. Používejte vizuální pomůcky pro lepší pochopení
Jak již bylo zmíněno, pochopení složitých změn v aktualizacích verzí pouze pomocí slov může být pro koncové uživatele obtížné. Obrázky však uživatelům skutečně pomáhají pochopit, co se změnilo, a vyhnout se zmatkům, které by mohly způsobit pouze písemné vysvětlení.
V aktualizacích verzí používejte vizuální pomůcky, jako jsou snímky obrazovky, GIFy, diagramy nebo videa. Pomáhají uživatelům rychle pochopit nové pracovní postupy nebo přepracovaná rozhraní a přidávají prvek zajímavosti.
4. Udržujte záměr poznámek k vydání softwaru jasný
Než začnete pracovat na vlastních poznámkách k vydání, nezaměřujte se pouze na technické detaily, ale mějte na paměti koncového uživatele. Věnujte čas vysvětlení, proč byly provedeny určité změny produktu a jaké výhody přinesou uživatelům.
Objasněním účelu a výhod změn z pohledu uživatele ukážete, že váš tým klade důraz především na zpětnou vazbu a potřeby zákazníků.
5. Využijte šablonu poznámek k vydání a získejte náskok
Použití šablony poznámek k vydání pro psaní poznámek k vydání softwaru může vašemu týmu poskytnout náskok v efektivní komunikaci změn produktu.
Strukturovaná šablona poskytuje organizovaný rámec, který zajišťuje srozumitelnost a snadné pochopení pro čtenáře. Pomáhá zabránit přehlédnutí důležitých detailů a udržuje konzistenci ve všech poznámkách k vydání.
Mezi klíčové části, které byste měli hledat ve šabloně poznámek k vydání produktu, patří následující:
- Nejnovější verze
- Datum vydání
- Stručný přehled aktualizací
- Přidání nové funkce
- Vylepšení stávajících funkcí
- Oprava chyby
- Známé problémy
- Další důležité podrobnosti o softwaru
ClickUp nabízí speciální šablonu poznámek k vydání, do které můžete snadno zaznamenávat změny softwaru a aktualizace vylepšení. Je vhodná pro týmy vývojářů softwaru nebo produktové manažery, kteří chtějí zefektivnit proces správy produktů, ale jsou zaneprázdněni jako včely.
Tato šablona vám umožní vytvářet úkoly s vlastními stavy, kategorizovat a spravovat aktualizace a požadavky na funkce a využívat mnoho užitečných funkcí ClickUp k optimalizaci procesu vytváření poznámek k vydání.
Na druhou stranu, pokud dáváte přednost tomu začít od nuly a vytvořit si vlastní šablonu poznámek k vydání, můžete použít ClickUp Docs a dokonce využít AI pro dosažení lepších výsledků.
V ClickUp Docs mohou uživatelé snadno vytvářet, upravovat, sdílet a spolupracovat na různých typech dokumentů, včetně poznámek k vydání. Můžete vkládat text, obrázky, videa, emodži a tabulky a formátovat je pomocí nadpisů, odrážek, citátů a dalších možností.
Asistent pro psaní ClickUp Brain, založený na umělé inteligenci, vyniká schopností okamžitě generovat obsah pro jakýkoli účel.
Vytváření poutavých poznámek k vydání je s naším vlastním nástrojem AI hračkou. Stačí zadat data a nástroj vám okamžitě poskytne přesné odpovědi přizpůsobené vašim potřebám.
Ať už začínáte od nuly nebo používáte existující šablonu, ClickUp je tou nejlepší volbou pro vytváření skvělých poznámek k vydání produktu bez námahy.
Dalším důležitým faktorem, který je třeba zohlednit při vytváření poznámek k vydání produktu, je testování softwaru. To vám pomůže zajistit, aby vaše poznámky k vydání byly přesné a spolehlivé.
Je pro poznámky k vydání nutné testování a zpětná vazba?
Ano. Testování chyb, nových funkcí a změn v softwaru před zveřejněním poznámek k vydání pomáhá ověřit, že poskytované informace odpovídají aktuálnímu výkonu produktu. Jedná se o kritický krok ve vývoji softwaru.
Každý tým potřebuje řešení, které zefektivní celý proces vývoje softwaru, od plánování přes spuštění až po pravidelné testování aktualizací softwaru.
ClickUp pro týmy softwarových vývojářů je robustní nástroj, který automatizuje všechny tyto procesy, včetně sledování a hlášení chyb.
Toto vše můžete pomocí této funkce ještě dokázat:
- Vytvářejte zprávy o problémech: Umožněte týmům efektivně stanovovat priority a řešit úkoly. Sledujte a spravujte chyby snadno pomocí integrované aplikace ClickApp od ClickUp. Použijte vlastní pole ClickUp k zaznamenání konkrétních podrobností o chybách, jako je závažnost, priorita a kroky k reprodukci.
- Návrhy produktů: Rozjeďte své vývojové plány. Vizuálně brainstormujte a plánujte funkce produktů pomocí ClickUp Whiteboards. Můžete přidávat poznámkové lístky a ClickUp Mind Maps a dokonce je propojit s úkoly a dokumenty.
- Vytvářejte vizuální plány: Udržujte svůj vývojový tým, tým produktového managementu a tým zainteresovaných stran na stejné vlně.
Kromě toho můžete použít tuto šablonu ClickUp Test Management Template k testování všech změn a aktualizací softwaru.
Takto to vypadá, když otevřete šablonu a kliknete na možnost „Testovací scénáře a případy“ na kartě „Seznamy“ uprostřed stránky:
Šablona nabízí vizuální sledování pokroku a vyhodnocení výsledků. Můžete dokonce hladce spolupracovat se svým týmem na chybách, problémech a požadavcích na nové funkce.
Nezapomeňme také na neocenitelnou roli zpětné vazby od zákazníků, která může pomoci zlepšit tvorbu poznámek k vydání softwaru.
Pomocí této šablony formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp můžete shromažďovat zpětnou vazbu, recenze a názory od zákazníků.
Zpětná vazba může poskytnout informace o uživatelských zkušenostech, včetně nalezených chyb a návrhů na aktualizace funkcí.
Aktivním začleněním relevantních informací mohou týmy řešit problémy, vylepšovat obsah a publikovat informativní aktualizace, které nejvíce rezonují s koncovými uživateli.
Přečtěte si také: Základy správy verzí: Uvedení produktu na trh
Využijte ClickUp k zefektivnění procesu vydávání poznámek k vydání!
Vytvoření dobrých poznámek k vydání může přinést několik výhod. Zmíníme alespoň dvě z nich: pomůže vám to udržet si zákazníky a dokonce zvýšit zájem o produkt.
Chcete tento proces zefektivnit a vylepšit svou strategii pro poznámky k vydání? Použijte ClickUp!
S ClickUpem můžete snadno vytvářet vysoce kvalitní poznámky k vydání, ať už pomocí předem navržených šablon, nebo generováním obsahu od nuly pomocí ClickUp Brain.
Jedná se o komplexní řešení, které vám pomůže s řízením produktů, vývojem softwaru, marketingem, provozem, prodejem a dalšími činnostmi.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a využijte jeho mnohonásobné výhody pro svůj tým!