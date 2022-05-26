Agilní plánování vydání: 5 osvědčených postupů pro vývojáře

Agilní metoda je ústřední součástí vývoje softwaru, ale stává se populární i v jiných odvětvích.
Například 51 % marketingových společností přijalo do roku 2021 agilní rámec.
Proč?
Agilní pracovní postupy přinášejí lepší zákaznickou zkušenost díky průběžnému nasazování produktů. Produkty jsou vyráběny v sérii postupných verzí. To znamená, že agilní týmy mohou rychle reagovat na měnící se požadavky zainteresovaných stran a zákazníků.
Agilní plánování vydání dává vývojovému procesu strukturu a zároveň zachovává flexibilitu, která je v nepředvídatelném světě vývoje softwaru nezbytná.
S pomocí tohoto průvodce se naučíte, jak vytvořit agilní plán vydání, proč je to nutné a jaké osvědčené postupy je třeba dodržovat při plánování agilních vydání.
Co je agilní plánování vydání?
Agilní plánování vydání je strategie správy vydání, při které vývojové týmy plánují postupná vydání produktů. Na rozdíl od tradičního plánování softwaru zahrnuje mnoho malých vydání namísto jednoho nebo dvou velkých vydání a každé vydání je rozděleno do několika sprintů nebo iterací, které netrvají déle než dva týdny.
Každý sprint vede k novému přírůstku produktu (seznam položek produktového backlogu dokončených v daném sprintu), i když ne každý přírůstek je vydán. Typické agilní vydání obsahuje 3 až 10 sprintů nebo více, ale vždy se skládá z minimálních tržních funkcí – nejmenší skupiny funkcí produktu, které lze efektivně nasadit pro uživatele.
Podrobnosti, jako je počet sprintů a jejich cíle, jsou obsaženy v plánu vydání.
Rozdíl mezi plánem vydání a produktovou roadmapou
Plán vydání a produktová roadmapa jsou důležité nástroje projektového řízení. Stejně jako v maloobchodním managementu mají za cíl zvýšit efektivitu a zefektivnit procesy.
Produktové roadmapy mají za cíl sdělit vizi a vlastnosti produktu vedoucím pracovníkům a jsou obecně dlouhodobější a zahrnují více verzí.
Plány vydání jsou naopak krátkodobější a zaměřují se vždy na jedno vydání. Tyto interní dokumenty slouží jako vodítko pro vývojové týmy, protože obsahují podrobnosti o projektu a backlogu produktu.
Je důležité, aby plán vydání byl v souladu s produktovou roadmapou, protože priority v roadmapě se mohou měnit a zpoždění v plánu vydání mohou mít dopad na roadmapu.
Proč je agilní plánování vydání důležité?
Agilní plánování vydání přináší mnoho výhod, například:
- Poskytněte manažerům čas na přizpůsobení se měnícím se okolnostem a požadavkům
- Umožněte týmu stanovit priority práce na základě jasných očekávání a cílů.
- Zajištění toho, aby vývojový tým dokončil úkoly včas, což udržuje projekty na správné cestě a zajišťuje spokojenost zainteresovaných stran.
- Sladění cílů týmu s cíli projektu
- Umožnění týmům měřit výkonnost a provádět úpravy tam, kde je to nutné
- Zvýšení produktivity zefektivněním pracovních postupů
Jak vytvořit agilní plán vydání
1. Definujte své cíle na základě vize produktu a plánu vývoje.
Prvním krokem při vytváření agilního plánu vydání je definování cílů na základě vize produktu a plánu. Cíle pomáhají vašemu týmu určit prioritní funkce na základě požadavků zákazníků a také jim pomáhají stanovit priority práce a sledovat její pokrok.
Vaše cíle by měly být SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Měli byste také mít jeden celkový cíl vydání, který můžete rozdělit na menší sprintové cíle.
Například:
- Cíl vydání: Vytvořit cloudový dashboard call centra
- Cíl sprintu 1: Vytvořit základní rozvržení řídicího panelu
- Cíl sprintu 2: Vytvořit nezbytné funkce, jako je směrování na základě dovedností a fronty hovorů.
- Cíl sprintu 3+: Tolik cílů, kolik je potřeba k spuštění dashboardu.
2. Stanovte priority a vylepšete backlog produktu
Dále se musíte sejít se svým týmem, abyste stanovili priority a vylepšili backlog produktu na základě konkrétních uživatelských příběhů a vašeho cíle vydání. Snažte se identifikovat nejdůležitější funkce produktu, které podporují váš cíl.
Tyto funkce budou vašimi minimálními tržními funkcemi; méně důležité funkce nechte pro budoucí vydání.
Mějte také na paměti všechny existující závislosti v backlogu, což jsou úkoly a uživatelské příběhy, které závisí na dokončení jiných úkolů nebo příběhů, aby bylo možné přejít k další části vašeho plánu vydání.
Je důležité je identifikovat předem, aby se předešlo zpožděním a překážkám.
3. Odhadněte vydání na základě agilních bodů příběhu
Jakmile stanovíte priority svých úkolů, musíte aktualizovat odhady bodů příběhů.
Story pointy jsou bezrozměrné měřítko, které odhaduje úsilí potřebné k dokončení úkolu v poměru k velikosti jiných úkolů. Tyto odhady vám pomohou určit, kolik úkolů pravděpodobně dokončíte v jednom sprintu.
Projděte si odhady bodů příběhu se svým týmem a podle potřeby je aktualizujte.
4. Naplánujte si sprinty nebo iterace
Dále je čas naplánovat sprinty.
Pomocí odhadů bodů příběhu můžete vypočítat, kolik sprintů budete potřebovat k dokončení práce. Řekněme například, že jste identifikovali 100 bodů příběhu a váš tým obvykle zvládne 20 bodů příběhu za sprint. Budete potřebovat pět sprintů, abyste zvládli položky backlogu, které jste upřednostnili pro vydání.
Některé projekty vyžadují sprint vydání pro úkoly, jako je testování výkonu a uživatelská dokumentace. Testování je důležitou součástí vývoje softwaru a lze jej provádět ručně nebo automatizovaně.
Pro maximální efektivitu zkuste automatizovat testování, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentnost procesů. Pro dosažení optimálních výsledků se řiďte těmito osvědčenými postupy pro automatizované testování. Měli byste také zahrnout uživatelské testování, abyste před hlavním spuštěním získali názor skutečných uživatelů.
A nezapomeňte: svůj plán vydání můžete kdykoli upravit, aby zahrnoval vylepšení nebo změny na poslední chvíli.
5. Plán vydání průběžně aktualizujte
Jakmile naplánujete sprinty, měli byste svůj plán pravidelně revidovat a aktualizovat. Tím udržíte svůj tým na správné cestě a pomůžete identifikovat oblasti, které by mohly být ovlivněny měnícími se okolnostmi.
Kdykoli dojde ke změnám ve vašich plánech, informujte o tom majitele firmy a zainteresované strany, abyste zajistili soulad za všech okolností.
Měli byste také pořádat pravidelné schůzky týmu, abyste diskutovali o pokroku. Právě na těchto schůzkách můžete identifikovat případné problémy při realizaci původního plánu, snažit se plán upravit nebo stanovit nový způsob, jak postupovat dál. Možná zjistíte, že váš plán byl příliš ambiciózní, nebo naopak nedostatečně ambiciózní.
Tyto informace pak mohou posloužit jako podklad pro budoucí plány vydání.
5 osvědčených postupů pro agilní plánování vydání
Nikdy nevydávejte nedokončenou práci
Aby bylo možné dodržet termín vydání, může být lákavé vydat produkt, který je ještě ve fázi výroby, ale je lepší vydání odložit, dokud nebude vše důkladně otestováno a zkontrolováno. Koneckonců, součástí správy vydání je také správa hodnocení a recenzí v obchodech s aplikacemi – váš software musí být bez chyb a fungovat podle očekávání.
Mějte jasně definované role
Agilní týmy mají jasně definované role založené na dovednostech každého jednotlivce. Každý člen týmu ví, co se od něj očekává, a proto vydání probíhá hladčeji. Agilní týmy mají dvě specializované role:
- Vlastník produktu: zodpovědný za cíle, psaní uživatelských příběhů a stanovení priorit produktového backlogu.
- Scrum Master: koučuje tým a pomáhá odstraňovat překážky, které by mohly vydání zpozdit.
Zaměřte se na své cíle
Je snadné se ztratit v detailech a ztratit přehled o celku. Marketingové příležitosti a vlastnosti produktu jsou důležité, ale neměly by být vaším hlavním zaměřením. Ujistěte se, že upřednostňujete práci a funkce na základě vaší vize produktu a cíle vydání.
Vydávejte pravidelně
Účelem agilního plánování vydání je vydávat produkty vašim zákazníkům. Proto se ujistěte, že vydáváte často a nezapadnete do nekonečných sprintových cyklů.
Menší vydání jsou pro zákazníky snáze přijatelná a je také snazší provádět změny pro budoucí vydání. Vaším cílem by vždy mělo být přidat zákazníkům hodnotu; nevydávejte vydání, pokud jim to nepřináší užitek.
Pořádat pravidelné schůzky pro plánování sprintů
V rámci agilního plánování vydání byste měli pravidelně pořádat schůzky pro plánování sprintů. Ty se obvykle točí kolem uživatelských příběhů a produktového backlogu, ale také:
- Závislosti úkolů
- Funkčnost produktu
- Počet potřebných sprintů
- Další vydání
- Prioritní funkce
- Zpětná vazba od zainteresovaných stran a zákazníků
- Výstupy sprintu
- Kterou verzi produktu vydat
Na schůzkách pro plánování sprintů by měl být také definován cíl sprintu na základě cíle vydání a vize produktu.
Plánujte svou práci efektivně, abyste dosáhli cílů svého týmu.
Agilní metoda je důležitou součástí vývoje softwaru – agilní plánování vydání řídí agilní vývojový proces. Poskytuje týmům strukturu a zároveň zachovává flexibilitu potřebnou k přizpůsobení se měnícím se požadavkům.
Plánování vydání může zefektivnit vývoj produktu a zvýšit spokojenost zákazníků. Jeho správné provedení je proto pro každý produktový tým nezbytnou dovedností.
Doufejme, že nyní lépe rozumíte tomu, co skutečně znamená „dělat to dobře“.
Stručně řečeno, musíte pečlivě definovat své cíle, stanovit priority produktového backlogu, tvrdě pracovat na plánování sprintů a iterací tak, aby vyhovovaly vašim celkovým cílům, a průběžně aktualizovat svůj plán, abyste si zachovali flexibilitu. Nástroje jako SWOT analýza a teorie změny (TOC) vám pomohou identifikovat plán a zachovat flexibilitu při jeho realizaci.
Kate Priestman je vedoucí marketingu ve společnosti Global App Testing, která je důvěryhodným a předním poskytovatelem komplexních řešení funkčního testování pro společnosti zabývající se kontrolou kvality. Má více než 8 let zkušeností v oblasti marketingu a rozsáhlé znalosti v oblasti rozvoje značky, generování potenciálních zákazníků a poptávky a marketingové strategie. Její články najdete na Dealavo a CEO Blog Nation.