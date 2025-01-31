10 nejlepších alternativ Bugzilly pro sledování chyb v roce 2025

Od svého uvedení na trh v roce 1998 je Bugzilla jedním z nejpopulárnějších systémů pro sledování chyb. Dodnes zaujímá druhé největší podíl na trhu.
Ale znamená to, že tento software je jediným řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti sledování chyb a závad? Je vhodný pro týmy různé velikosti a různé softwarové specializace? Pojďme to zjistit.
Pokud jste se potýkali s omezeními přizpůsobení Bugzilly, potýkali se s obtížemi při připojování rozsáhlých souborů souvisejících s chybami nebo se cítili trochu svázáni jejími možnostmi reportování a workflow, nejste sami.
Bugzilla je spolehlivým pomocníkem ve světě sledování chyb, ale buďme upřímní – někdy i ty nejspolehlivější nástroje potřebují upgrade.
V tomto článku prozkoumáme nejlepší alternativy k Bugzille s podrobnostmi o jejich funkcích, výhodách a nevýhodách, cenách a hodnoceních. Pomůžeme vám vybrat nejlepší software pro sledování chyb podle vašich potřeb.
Co byste měli hledat v alternativách k Bugzille?
Provedeme vás některými základními funkcemi, které byste měli hledat v alternativě k Bugzille:
- Cloudové úložiště: Spoléhat se pouze na fyzické úložiště nestačí, zejména s ohledem na obrovské množství dat, které dnes máme k dispozici. Správná alternativa k Bugzille musí nejen ukládat, ale také vám umožnit přístup k vašim informacím odkudkoli pomocí cloudového úložiště.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte více možností přizpůsobení, abyste měli plnou kontrolu nad softwarem pro sledování chyb. To by se mělo týkat jak uživatelského rozhraní, tak funkcí pro sledování problémů.
- Funkce pro spolupráci: Měly by vám umožnit koordinovat se s členy vašeho týmu i napříč týmy, abyste mohli chyby sledovat a řešit efektivněji. Díky tomu, že jsou všechny informace k dispozici na jedné sdílené platformě, se vyhnete nedorozuměním.
- Generování reportů a analýza dat: Hledejte skvělý software s integrovanými nástroji pro generování informací. Měl by mít vynikající integraci AI, aby urychlil proces sledování chyb.
- Předem připravené šablony: Předem připravené šablony šetří spoustu času. Vyberte si software, který jich nabízí co nejvíce.
- Integrační možnosti: Nedělejte kompromisy ve svém softwarovém prostředí. Musíte svému týmu umožnit, aby mohl i nadále používat důležité aplikace, se kterými již pracuje, ve spojení s alternativou, kterou si vyberete.
- Uživatelské rozhraní: Poskytněte svým týmům plynulé pracovní prostředí. Oblíbené alternativy mají přístupné uživatelské rozhraní, které uživatele provádí procesem sledování chyb.
10 nejlepších alternativ k Bugzille pro rok 2024
1. ClickUp
Díky efektivnímu systému sledování chyb ClickUp můžete chyby hlásit, sledovat a prioritizovat na jednom místě. Software ClickUp pro správu týmových projektů nabízí spoustu vizualizačních nástrojů, díky nimž je hlášení chyb hračkou, takže se můžete vyhnout technickým dluhům.
Navíc vám umožní hladkou spolupráci s vaším týmem a uchovává všechny záznamy v databázi bez nutnosti programování, ke které má přístup každý.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablona pro sledování chyb ClickUp: Sledujte problémy rychleji pomocí předem připravených zobrazení, vlastních stavů a vlastních polí. Zadejte důležité podrobnosti do přizpůsobitelných vizuálních šablon. Šablony pro sledování chyb ClickUp také obsahují formuláře zpráv, které můžete sdílet se svým týmem.
- ClickUp AI: Urychlete generování nápadů, vizualizaci roadmapy a vývoj pomocí nejmodernější umělé inteligence ClickUp, která obsahuje řadu odborně vytvořených nástrojů AI.
- Agilní pracovní postupy: Projděte si své epické úkoly pomocí flexibilních integrovaných pracovních postupů v ClickUp, jako jsou Kanban a Scrum. Automatizujte své nevyřízené úkoly, abyste se mohli soustředit na jiné důležité úkoly.
- Efektivní vizualizace: Vizualizujte své úkoly pomocí sdílených plánů v ClickUp. Sledujte svůj pokrok, závislosti a problémové body, abyste mohli stanovit priority tam, kde je to potřeba.
- Zefektivněné sledování chyb: Rychle shromažďujte požadavky na řešení problémů pomocí vstupních formulářů v ClickUp. Snadno je převádějte na sledovatelné úkoly, které lze snadno přizpůsobit, což vám umožní propojit související problémy, přidávat značky a zlepšit správu nevyřízených úkolů.
- Funkce pro spolupráci: Automaticky sdílejte všechna svá data, záznamy a plány s zainteresovanými stranami napříč týmy a odděleními a udělujte jim příslušná oprávnění.
Omezení ClickUp
- Potřebujete větší flexibilitu s dashboardy
- Funkce vyhledávání potřebuje vylepšit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Jira Software
Jira je nejlépe vybavená pro agilní týmy, které potřebují sledovat chyby. Využívá agilní framework a podporuje jeho různé metodiky.
Díky vizualizačním schopnostem můžete snadno navigovat ve svém pracovním postupu pomocí tabulek Scrum a karet Kanban, abyste mohli efektivně identifikovat a opravit chyby.
Nejlepší funkce Jira Software
- Časové osy: Přidejte epické příběhy, mapujte pracovní úkoly, závislosti a vydání na plně přizpůsobitelné časové ose, kde mohou členové vašeho týmu a další zúčastněné strany zůstat na stejné stránce.
- Agilní tabule: Pomocí tabulek Scrum a Kanban v Jira rozdělte velké projekty na zvládnutelné úkoly. Sledujte problémy plynule a vizualizujte pracovní postupy, abyste identifikovali oblasti, které vyžadují pozornost.
- Automatizace pomocí drag and drop: Automatizujte úkoly bez námahy pomocí nástrojů Jira a hotových šablon. Stačí přetáhnout popis dat a nechat automatizaci udělat těžkou práci za vás.
Omezení softwaru Jira
- Uživatelské rozhraní musí být interaktivnější
- Nahrávání a sledování dokumentů lze vylepšit
- Mnoho uživatelů si stěžuje na pomalou rychlost zpracování.
- Pokročilé plánování není k dispozici v rámci běžných placených tarifů.
Ceny softwaru Jira
- Navždy zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira Software
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13740+ recenzí)
3. Rollbar
Rollbar se pyšní tím, že poskytuje opravy chyb v reálném čase během procesu vývoje softwaru.
Díky Rollbaru už se nemusíte zabývat zdlouhavým přepisováním nebo vracením se do vývojové fáze, abyste na konci opravili chyby ve svém produktu. Rollbar také automatizuje reakce při detekci chyby a upozorňuje příslušné členy týmu.
Nejlepší funkce Rollbar
- Sledování chyb v reálném čase: Získejte okamžitý přístup ke všem chybám ve vašich souborech prostřednictvím kanálu chyb v reálném čase. Obcházejte chyby hned, jak se vyskytnou, místo abyste je shromažďovali na konci vývojové fáze.
- Seskupené chybové výstrahy: Ztlumte neustálé a otravné výstrahy seskupením podobných výstrah do přehledného balíčku. Toho je dosaženo využitím automatizovaného seskupování a strojového učení softwaru.
- Automatizovaná reakce na chyby: Automatizujte svůj pracovní postup a reakce na jakékoli potíže při vývoji a testování. S pomocí umělé inteligence nejenže stanoví priority úkolů, ale také plynule sleduje chyby, což vám usnadní život.
Omezení Rollbaru
- Složité uživatelské rozhraní
- Chyby ve funkci seskupování chyb
- Náklady jsou pro menší společnosti velkým problémem.
Ceny Rollbar
- Navždy zdarma
- Základní informace: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rollbar
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
4. GitLab
GitLab, jedna z nejlepších alternativ Bugzilly, se pyšní výkonnou platformou DevSecOps založenou na umělé inteligenci, která je vybavena pro řešení potřeb týmu v oblasti detekce a správy chyb.
Díky svým schopnostem umělé inteligence může také efektivně automatizovat váš pracovní postup. Používá jediný datový model, který umožňuje sdílení informací o sledování chyb v rámci celého životního cyklu DevSecOps.
Nejlepší funkce GitLabu
- Nezbytné nástroje: Zlepšete sledování chyb pomocí AI v DevSecOps. Zjednodušuje vše – VSM, metriky DORA pro plánování, návrhy kódu pro tvorbu a robustní systémy pro ověřování, zabezpečení, balení a nasazení vašeho softwaru.
- GitLab Duo Chat: Vylepšete svůj pracovní postup díky integraci umělé inteligence GitLab Duo. Seznamte se se svým vždy dostupným asistentem, GitLab Duo Chat, který vám pomůže s kódováním, správou epik, zaškolováním a plynulým sledováním. Vylepšete bezpečnost, testování a dokumentaci bez námahy.
- Správa zdrojového kódu: Transformujte svůj proces vývoje softwaru pomocí kontroly verzí prostřednictvím spolupráce. Umožněte svému týmu maximalizovat produktivitu, což povede k rychlejšímu dodání a větší viditelnosti.
Omezení GitLabu
- Vyžaduje zabudovanou funkci kontroly kódu
- Chybí možnost vytvářet vlastní dashboardy.
- Chybí integrované bezpečnostní skenování
- Špatná zkušenost s IDE v prohlížeči
- Chybějící podpora více platforem
Ceny GitLab
- Navždy zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1030 recenzí)
5. Zoho Projects
Funkce Universal Add v Zoho Projects je záchranou v kritických momentech, protože vám umožňuje rychle přidávat položky do vašich plánů.
Struktura rozdělení práce zjednodušuje organizaci projektů. Ve spojení s agilními rámcovými tabulemi pro přizpůsobené sledování zajišťuje Zoho plynulé a rychlé pracovní postupy.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Struktura rozdělení práce: Rozdělte své projekty na jednodušší a lépe zvládnutelné části. To vám pomůže snadno organizovat pracovní postupy. Používejte přizpůsobené agilní rámcové tabule šité na míru vašim potřebám, doplněné o funkce sledování.
- Universal Add: Přidejte pracovní položky a začleňte uživatele, úkoly, události, problémy nebo dokumenty do svého seznamu úkolů jediným kliknutím.
- Funkce přizpůsobení: Vytvořte si vlastní systém řízení projektů díky celé řadě funkcí přizpůsobení, které Zoho nabízí, jako jsou vlastní rozvržení, pole, zobrazení, stav atd. Díky nim můžete zaznamenávat požadované informace a stanovovat priority práce podle svých vlastních podmínek.
Omezení Zoho Projects
- Omezená online podpora
- Žádné předem připravené šablony
- Strmá křivka učení
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za neohrabané.
Ceny Zoho Projects
- Navždy zdarma pro až 3 uživatele
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
6. Mantis Bug Tracker
MantisBT je snadno nastavitelný a spravovatelný lehký open-source nástroj pro sledování chyb. Na rozdíl od většiny open-source projektů nabízí přizpůsobitelnost, e-mailová oznámení a správu přístupu pro efektivní sledování a řešení chyb.
Jelikož je založen na Pythonu, mohou uživatelé snadno integrovat nové funkce a spravovat je sami, což jim poskytuje určitou míru autonomie a kontroly.
Nejlepší funkce Mantis Bug Tracker
- Snadná instalace: Zkraťte dobu instalace pomocí Mantis BT, ať už se jedná o interní nastavení nebo instalace v hostovaných prostředích.
- Webové: Urychlete své projekty a přistupujte k nim z jakéhokoli místa. Webová aplikace umožňuje uživatelům ušetřit na zdrojích týkajících se úložiště. Prohlížejte data na webovém serveru nebo webových stránkách.
- Podpora více DBMS: Získejte přístup k více systémům správy databází pomocí ADODB jako abstrakční knihovny. Integrujte MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (experimentální), DB2 (ve vývoji) atd. do svého pracovního postupu.
Omezení nástroje Mantis Bug Tracker
- Silně zastaralé uživatelské rozhraní
- Pomalý výkon a další problémy s výkonem
- Systém filtrů chyb
Ceny Mantis Bug Tracker
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Mantis Bug Tracker
- G2: 4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (90+ recenzí)
7. Sentry
Sentry vám pomáhá efektivně lokalizovat a řešit chyby pomocí různých technik, jako je full-stack monitoring a error breadcrumbs, které vám umožní proniknout hluboko k jádru problému.
Sentry poskytuje sledování po vývoji, takže můžete efektivně řešit jakékoli problémy, které mohou nastat během testovací fáze.
Nejlepší funkce Sentry
- Komplexní monitorování: Identifikujte kritické problémy a propojte je s jejich příčinou. Stanovení souvislosti mezi příčinou a následkem již nemusí být hádankou. Získáte další kontextové informace o stavu aplikace. Navíc jsou všechny nezpracované výjimky automaticky zaznamenány.
- Chybové stopy: Sledujte, co aplikace dělala v okamžiku chyby, včetně interakcí uživatelů, požadavků AJAX, ladicích protokolů, síťových požadavků atd. Sentry může také shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů, když dojde k chybám.
- Zprávy o stavu vydání: Získejte okamžitý přehled o vydáních s viditelností v reálném čase a sledujte základní metriky, jako jsou relace bez selhání, přijetí verze a míra selhání. To vám umožní identifikovat problémy a rychle přijmout nápravná opatření.
Omezení Sentry
- Vysoké ceny
- Postrádá možnosti vlastního hostování
- Náročné na zdroje ve všech ohledech
- Vzorkování dat vyžaduje zlepšení
Ceny Sentry
- Vývojář: Navždy zdarma
- Tým: 26 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sentry
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
8. HelixALM
Helix ALM vám nabízí komplexní nástroj pro správu životního cyklu. Ponořte se do sledování problémů pomocí specializovaného modulu Helix IM. Získejte komplexní správu životního cyklu s kompletní sledovatelností, která usnadňuje sledování přesného zdroje chyb před a po vývoji a jejich opravu.
Navíc je Helix modulární, takže si můžete vybrat a přizpůsobit funkce tak, aby dokonale vyhovovaly vašim potřebám v oblasti sledování chyb.
Nejlepší funkce HelixALM
- Modularita: Získejte kontrolu nad službami, které potřebujete, díky specializovaným modulům HelixALM. K dispozici jsou specializované moduly pro správu požadavků (Helix RM), správu testovacích případů (Helix TCM) a správu problémů (Helix IM).
- Výjimečná sledovatelnost: Kombinujte moduly a získejte bezkonkurenční sledovatelnost svých projektů. Zjistěte přesně, co se stalo v každé fázi, abyste pochopili, na co se musíte nejvíce soustředit.
- Analýza rizik: Provádějte smysluplné analýzy rizik, včetně FMEA a analýz dopadů, pomocí HelixALM. Řešte problémy dříve, než naruší váš harmonogram vývoje. Zajistěte dodržování předpisů vytvořením matice sledovatelnosti, která vše podpoří.
Omezení HelixALM
- Vyžaduje lepší integraci s elektronickými systémy pro správu dokumentů, jako je Arena PLM.
- Vyžaduje jednodušší nastavení backendu
Ceny HelixALM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HelixALM
- G2: 4/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (25+ recenzí)
9. Redmine
Redmine nabízí bezkonkurenční bezpečnost a kontrolu a robustní systém sledování chyb.
Flexibilní řízení přístupu na základě rolí vám umožňuje přesně definovat, kdo s vaším produktem interaguje, a zajistit tak bezpečné a kontrolované prostředí během fází sledování problémů a řešení v rámci vývoje vašeho projektu.
Nejlepší funkce Redmine
- Řízení přístupu: Snadno definujte role a nastavujte oprávnění pouhým kliknutím pomocí flexibilního řízení přístupu založeného na rolích. Vy rozhodujete, ať už jde o správu tabulek, přidávání, úpravy nebo mazání. Pracujte se svým systémem sledování chyb s přesností a zároveň zajistěte odpovědnost.
- Funkce sledování času: Sledujte čas na úrovni projektu nebo záznamu pomocí jednoduché zprávy s podrobnými údaji o čase stráveném jednotlivými uživateli, typu problému, kategorii nebo činnosti. Zjistěte, kdy se chyby objevily nebo byly vyřešeny v rámci vývojového cyklu.
- Prohlížeč repozitářů: Připojte existující repozitáře ke každému ze svých projektů. Redmine vám umožňuje procházet jejich obsah a prohlížet a vyhledávat sady změn, které vám poskytují funkce sledování problémů na základě verzí.
Omezení Redmine
- Uživatelské rozhraní vyžaduje zásadní vylepšení
- Potřebuje funkci, která umožní informovat původce tiketu o vyřešení problému nebo následných krocích.
- Chybí podpora mobilních aplikací
- Není navržen pro podporu agilních metodik řízení projektů, jako je Scrum.
Ceny Redmine
- Zdarma s placenými pluginy
Hodnocení a recenze Redmine
- G2: 4/5 (245+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
10. Trac
Trac Project je další open-source aplikace pro sledování problémů, která běží na Pythonu. Slouží také jako významné centrum znalostí a dat.
Týmy mohou na této platformě spolupracovat na úpravách, což z ní činí jeden z mála bezplatných nástrojů pro sledování problémů, který podporuje funkce pro spolupráci.
Nejlepší funkce Trac
- Znalostní báze pro celý tým: Udržujte svůj tým snadno v obraze. Trac vám pomůže díky svým platformám pro získávání znalostí. Představte si to jako vylepšenou Wiki – konfigurovatelnou pro společnou úpravu. Pomocí syntaxe MoinMoin se hladce propojuje s tikety, zprávami a zdrojovým kódem.
- Online úložiště kódu: Prozkoumejte své úložiště kódu online s Trac – je to jako přátelský průvodce pro Subversion i Git. Procházejte, spravujte a propojujte více úložišť a podporujte různé systémy správy verzí pomocí pluginů.
Omezení Trac
- Omezená sada funkcí pro open-source aplikaci
- Žádná funkce automatického ukládání poznámek
- Velké objemy ticketů jsou obtížně spravovatelné kvůli omezením open-source.
- Pomalé zpracování souborů s rozsáhlou historií
- Zákaznická podpora není k dispozici, protože se jedná o open-source software.
Ceny Trac
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trac
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Najděte nejlepší alternativu Bugzilly, která vám vyhovuje!
Proč se omezovat na jediný software, když je k dispozici celá řada alternativ?
Bugzilla je praktický a spolehlivý software, ale v některých oblastech potřebuje vylepšení. Omezení v oblasti přizpůsobení, přístupnosti, spolupráce a automatizace pracovních postupů znamenají, že již není tak výjimečný. Moderní týmy vyžadují to nejlepší, aby mohly podávat maximální výkon.
