10 integrací Jira pro vylepšenou funkčnost a produktivitu

Jira je nástroj pro sledování problémů a řízení projektů vyvinutý společností Atlassian. Tato dobře hodnocená platforma nabízí flexibilní nástroje pro společnosti k řízení úkolů, sledování chyb, synchronizaci problémů a zefektivnění složitých pracovních postupů. Jedná se o oblíbený nástroj mezi vývojovými týmy a projektovými manažery.
Dobře navržená platforma zahrnuje integraci softwaru s dalšími nástroji pro rozšíření funkčnosti.
Tyto integrace mohou usnadnit správu životního cyklu softwaru tím, že dále vylepšují optimalizaci pracovních postupů. V tomto průvodci Jira se budeme zabývat tím, co byste měli při takové integraci hledat. Poté uvedeme některé z nejlepších integračních aplikací Jira, abyste získali co nejvyšší hodnotu za své peníze.
Co byste měli hledat v integracích Jira?
Mnoho produktů má podporu Jira zabudovanou do svého seznamu integrací, ale je příliš populární na to, aby se dala ignorovat. Vzhledem k velkému množství možností však může být výběr té správné integrace náročný.
Zde je několik faktorů, které je třeba mít na paměti při zvažování integrací Jira:
- Kompatibilita s Jira Cloud a Jira Server: Jira je k dispozici v cloudové nebo self-hosted serverové verzi. Jira Cloud je vždy aktuální, ale pokud používáte Jira Server, ujistěte se, že integrace je kompatibilní s vaší verzí.
- Vylepšené řízení projektů: Je snadné nechat se unést všemi dostupnými možnostmi. Abyste měli jistotu, že získáte maximální hodnotu, ujistěte se, že integrace pozitivně přispívá k vašim procesům řízení projektů.
- Zefektivněné sledování problémů: Zpětná vazba může pocházet z mnoha různých zdrojů. Hledejte funkce, které pomáhají efektivně vytvářet problémy Jira a efektivně spravovat stránky problémů Jira.
- Integrace dat: Data jsou životně důležitá pro moderní podniky. Hledejte integrace, které lze propojit s nástroji pro zpracování dat nebo Microsoft Excel pro analýzu dat a vytváření reportů.
- Uživatelská zkušenost: Uživatelská zkušenost s Jira je navržena tak, aby byla jednoduchá a intuitivní, ale ne každá integrace sdílí tuto filozofii. Hledejte nástroje, které vylepšují pracovní postupy, aniž by zhoršovaly uživatelský zážitek.
- Podpora týmové spolupráce: Jira je používána vývojovými týmy, prodejními týmy a mnoha dalšími obchodními jednotkami. Nástroje, které používáte, by měly umožňovat snadnou spolupráci na funkcích, které přidáváte.
- Flexibilita a přizpůsobení: Každá firma má jiné obchodní procesy a projektové potřeby. Integrace by měly být dostatečně flexibilní, aby fungovaly v rámci konkrétních pracovních postupů, které potřebujete.
Váš vývojový tým může pomocí REST API Jira propojit váš software s nástrojem pro sledování problémů a vytvořit tak vlastní integrace.
10 nejlepších integrací Jira, které můžete použít
S softwarem Jira lze integrovat mnoho nástrojů. Ať už vytvářejí úkoly Jira, přidávají nové funkce nebo zlepšují život vývojářům a dalším týmům, tyto nástroje mohou zefektivnit přístup týmu DevOps k jeho práci. Níže uvádíme některé z nejlepších integrací Jira, které jsou k dispozici na trhu Atlassian a jinde.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity. Tento nástroj poskytuje všechny funkce, které podnik potřebuje k provádění mnoha každodenních úkolů. Integrace ClickUp s Jira přináší do Jira tyto další nástroje pro zvýšení produktivity.
Významnou novinkou v softwaru je ClickUp Universal Search. Tato funkce usnadňuje vyhledávání ve všech připojených aplikacích a souborech, což ještě více zjednodušuje poskytování jediného zdroje pravdivých informací.
Možná zjistíte, že rozsáhlá sada funkcí ClickUp omezuje potřebu dalších nástrojů, jako je Jira, což z něj dělá nejen dobrou volbu pro integraci, ale také skvělou alternativu k Jira. Šablona Agile Project Management a další šablony pro zlepšení procesů vám k tomu mohou pomoci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Univerzální vyhledávání zefektivňuje vyhledávání v propojených aplikacích a souborech.
- Komplexní nástroje pro správu projektů Jira
- Hladká integrace s Jira a synchronizace úkolů Jira pro vylepšení pracovního postupu.
- Rozšířená funkce vyhledávání pomáhá rychle najít a používat oblíbené aplikace.
- All-in-one platforma snižuje potřebu dalších systémů a nástrojů.
- Flexibilita integrace se snadno přizpůsobí různým potřebám týmu a pracovním postupům.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením zobrazení.
- Mobilní aplikace může zaostávat za desktopovou verzí v oblasti funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Microsoft 365
Dlouhodobá dominance společnosti Microsoft v oblasti kancelářských balíků pokračuje díky cloudovému řešení Microsoft 365. Tento výkonný kancelářský balík používá téměř každá větší firma.
Jeho integrace s Jira vylepšuje práci s projekty Jira tím, že umožňuje spolupráci na problémech pomocí známých nástrojů, jako jsou Microsoft Excel, Microsoft Teams a další.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Integrace s Microsoft Teams umožňuje spolupráci mezi týmy a členy týmu.
- Export a import do Excelu zefektivňuje zpracování a analýzu dat s pomocí Jira issues.
- Uživatelé mohou spravovat úkoly Jira přímo z e-mailu díky integraci s Microsoft Outlook.
- OneDrive a SharePoint umožňují snadný přístup a ukládání dokumentů projektu Jira.
- Integrace s PowerPointem může usnadnit prezentaci stavů projektů a zpráv.
- Zlepšuje celkové řízení projektů a tok informací.
Omezení Microsoft 365
- Některé funkce mohou vyžadovat dodatečné nastavení pro optimální integraci Jira.
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s ekosystémem Microsoft, to může být příliš náročné.
- Příležitostné problémy se synchronizací dat Jira pro složité pracovní postupy
Ceny Microsoft 365
- Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 15,00 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
3. Integrace Jenkins pro Jira
Kontinuální integrace a dodávky jsou v současné době v oblasti vývoje softwaru velmi důležité. Jenkins je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro automatizaci procesu vytváření softwaru. Díky tomu je Jenkins přirozenou volbou pro týmy vývoje softwaru, které se integrují s Jira. Týmy DevOps mohou kombinovat sledování chyb s automatizovaným vytvářením softwaru pro zlepšení pracovních postupů.
Nejlepší funkce integrace Jenkins pro Jira
- Automatizované spouštěče sestavení propojují problémy Jira se sestaveními Jenkins.
- Umožňuje uživatelům Jira zobrazit stav sestavení přímo na stránce problému Jira.
- Přizpůsobitelná pravidla synchronizace poskytují flexibilitu při integraci Jira s Jenkinsem.
- Snadné nastavení zjednodušuje proces integrace Jira s Jenkinsem.
- Pomáhá vývojovému týmu a ostatním členům týmu zůstat v obraze.
- Zajišťuje sledování změn od problémů v Jira až po nasazení.
Omezení integrace Jenkins pro Jira
- Pro nastavení a používání je nutná znalost Jenkins.
- K optimalizaci integrace může být nutné provést další konfiguraci Jira.
Ceny integrace Jenkins pro Jira
- Bezplatné a open-source
Recenze integrace Jenkins pro Jira
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
4. Konektor Power BI
Úspěšné organizace vědí, jak využít výhody business intelligence. Software jako Power BI usnadňuje shromažďování a interpretaci dat. Bez připojení k datovým zdrojům je však Power BI bezmocný. Integrace Jira přináší vizualizaci a analýzu dat Power BI do dat Jira a poskytuje projektovým manažerům a týmům pokročilé informace.
Nejlepší funkce konektoru Power BI
- Nabízí pokročilé nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou kontingenční tabulky a grafy.
- Integrace s Microsoft Excel zjednodušuje práci s daty z Jira do Excelu.
- Přizpůsobitelné zprávy umožňují vytvářet vysoce přizpůsobené zprávy pro projekty Jira.
- Synchronizace dat v reálném čase udržuje tok informací z Jira aktuální.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní je přístupné i pro členy týmu, kteří nemají technické znalosti.
- Funkce zabezpečení dat chrání citlivá projektová data.
Omezení konektoru Power BI
- Pro uživatele, kteří s Power BI začínají, může být naučit se s ním pracovat náročné.
- Někdy je synchronizace dat s velkými datovými sadami Jira pomalá.
- K maximalizaci výhod je nutná rozsáhlá znalost Power BI.
Ceny konektoru Power BI
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Recenze Power BI Connector
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
5. Miro pro Jira Cloud
Miro je nástroj pro vizuální spolupráci. Jeho integrace s Jira Cloud přináší toto jedinečné prostředí uživatelům Jira.
Toto snadné a vysoce vizuální prostředí pro spolupráci je ideální pro kreativní a plánovací fáze projektů Jira. Týmy, které se ve velké míře spoléhají na vizuální brainstorming a agilní metodiky, z této integrace Jira vytěží maximum.
Nejlepší funkce Miro pro Jira Cloud
- Nástroje pro vizuální spolupráci zlepšují brainstorming a plánování projektů Jira.
- Hladká synchronizace s Jira Cloud a aktualizace v reálném čase
- Interaktivní tabule umožňují kreativní diskuse mezi členy týmu.
- Rozsáhlá knihovna šablon poskytuje předem připravené šablony pro celou řadu projektových potřeb.
- Rozhraní typu drag-and-drop zjednodušuje proces vytváření úkolů a plánů v Jira.
- Funkce spolupráce v reálném čase umožňují týmům pracovat společně současně.
Omezení Miro pro Jira Cloud
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozhraní za příliš složité.
- Pro optimální výkon je nutné dobré připojení k internetu.
Ceny Miro pro Jira Cloud
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc
- Podnikání: 16 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze Miro pro Jira Cloud
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
6. Infracost
Infracost je řešení FinOps, které umožňuje firmám maximalizovat návratnost investic z různých cloudových služeb. Díky integraci Jira mohou uživatelé Infracostu zaměřit svou pozornost na správu nákladů v projektech Jira. Pro týmy DevOps a firmy spravující rozsáhlé cloudové operace bude toto propojení znamenat významnou úsporu peněz a větší transparentnost cloudových nákladů.
Nejlepší funkce Infracost
- Poskytuje podrobné prognózy nákladů na cloudovou infrastrukturu.
- Hladké propojení s Jira pro procesy sledování nákladů
- Pomáhá týmům udržet si přehled o rozpočtových omezeních díky přizpůsobitelným rozpočtovým upozorněním.
- Doporučení pro optimalizaci nákladů navrhují způsoby, jak snížit výdaje.
- Uživatelsky přívětivé reporty usnadňují pochopení nákladů.
- Díky podpoře více poskytovatelů cloudových služeb je užitečná napříč všemi obchodními divizemi.
Omezení Infracost
- K plnému využití tohoto nástroje jsou nutné specifické znalosti cloudové infrastruktury.
- Nastavení může být pro technicky neznalé uživatele složité.
Ceny Infracost
- Zdarma
- Cloud: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze Infracost
- G2: 5/5 (1 recenze)
7. Freshworks
Tato sada nástrojů pro zákaznický servis je mezi podniky oblíbená díky své rozsáhlé kolekci produktů, které splňují různé potřeby. Jako jedna z předních integrací Jira, sada Freshworks dobře spolupracuje s Jira a nabízí pokročilé funkce zákaznické podpory a řízení projektů. Jira se kombinuje s Freshdesk i Freshservice – dvěma vlajkovými projekty Freshworks.
Nejlepší funkce Freshworks
- Zefektivňuje zpracování dotazů zákazníků v rámci Jira
- Funkce automatizace šetří čas a zvyšují efektivitu.
- Vícekanálová podpora poskytuje jednotný přehled o interakcích se zákazníky.
- Funkce spolupráce v reálném čase umožňují členům týmu spolupracovat na řešení problémů zákazníků.
- Robustní reportování a analytika nabízejí přehled o výkonu zákaznické podpory.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní je snadno ovladatelné pro všechny členy týmu.
Omezení Freshworks
- Integrace může být složitá a její správné nastavení může chvíli trvat.
- Některé funkce mohou být pro menší týmy nebo projekty zbytečné.
- Možnosti přizpůsobení mohou být v některých oblastech omezené.
Ceny Freshworks ITSM
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 109 $/měsíc na uživatele
Recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. Applitools
Automatizované testování šetří vývojovým týmům značné množství času a snižuje počet chyb, které se dostanou k koncovému uživateli. Applitools je inovativní platforma pro vizuální testování založená na umělé inteligenci, která tento proces ještě více zefektivňuje. Její integrace s Jira usnadňuje sledování problémů zjištěných během automatizovaného testování a vytváří ideální kombinaci pro zlepšení zajištění kvality.
Nejlepší funkce Applitools
- Nabízí pokročilé nástroje založené na umělé inteligenci pro testování uživatelského rozhraní.
- Zefektivňuje hlášení a sledování chyb v rámci Jira
- Testování v různých prohlížečích a zařízeních zajišťuje kompatibilitu napříč různými platformami.
- Automatické porovnání screenshotů identifikuje vizuální regrese.
- Snadno použitelné rozhraní zjednodušuje složité testovací procesy pro členy týmu.
- Díky rozsáhlé sadě integrací dobře spolupracuje s dalšími vývojovými a testovacími nástroji.
Omezení Applitools
- Může být více, než je potřeba pro projekty s minimálními komponentami uživatelského rozhraní.
- Nastavení integrace může být pro ty, kteří s automatizovaným vizuálním testováním začínají, složité.
Ceny Applitools
- Ceny na míru
Recenze Applitools
- G2: 4,4/5 (47 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (30 recenzí)
9. Rapid7
Rapid7 je předním poskytovatelem softwaru pro zabezpečení a dodržování předpisů. Integrace s Jira se zaměřuje na správu zranitelností a detekci incidentů.
Při vývoji softwarového projektu nevyhnutelně vznikají bezpečnostní problémy. Integrace Rapid7 s Jira pomáhá zacelit mezery, kterými by jinak tyto problémy mohly proklouznout.
Nejlepší funkce Rapid7
- Identifikuje a spravuje bezpečnostní zranitelnosti v projektech.
- Zlepšuje sledování zabezpečení v rámci problémů Jira
- Nabízí nástroje pro rychlou reakci na bezpečnostní incidenty.
- Automatická upozornění informují týmy o potenciálních bezpečnostních hrozbách.
- Přizpůsobitelné reporty se přizpůsobují konkrétním potřebám projektu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní mohou používat jak techničtí, tak netechnici členové týmu.
Omezení Rapid7
- Nastavení a plná integrace s Jira může být složitá.
- Některé funkce mohou být pro menší týmy nebo týmy méně zaměřené na bezpečnost příliš pokročilé.
Ceny Rapid7
- Insight VM: 1,94 $/měsíc za jeden aktivum
- Insight DR: 5,89 $/měsíc za jeden aktivum
- Insight AppSec: 175 $/měsíc za aplikaci
- Insight CloudSec: 5 775 $/měsíc
Recenze Rapid7
- G2: 4,0/5 (10 recenzí)
10. Aplikace Forecast.
Aplikace Forecast. je robustní nástroj pro správu projektů, který je hluboce integrován s Jira a nabízí pokročilé funkce pro plánování zdrojů a projektů pro robustní zlepšení obchodních procesů. Může být ideální volbou pro týmy, které chtějí komplexní řešení pro správu projektů nad rámec toho, co nabízí Jira, ale stále potřebují nástroje pro sledování problémů a další vývojové nástroje, které Jira nabízí.
Nejlepší funkce aplikace Forecast.
- Poskytuje nástroje pro podrobné plánování projektů a přidělování zdrojů.
- Rozšiřuje možnosti správy projektů v Jira
- Nabízí prediktivní informace založené na umělé inteligenci pro časové osy projektů a zdroje.
- Umožňuje přesné sledování času stráveného na problémech a projektech Jira.
- Pomáhá efektivně řídit pracovní zátěž a kapacitu týmu.
- Snadné použití pro všechny členy týmu
Prognóza. Omezení aplikace
- Naučit se pokročilé funkce může být náročné.
- Ceny mohou být pro menší týmy poněkud vyšší.
- Některé funkce mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci pro optimální použití s Jira.
Ceny aplikace Forecast.
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Plus: 69 $/měsíc na uživatele
Recenze aplikace Forecast.
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (25 recenzí)
Buďte produktivnější s ClickUp
Pokud hledáte nové aplikace pro sledování projektů, které vám pomohou zvýšit produktivitu, ClickUp je jasnou volbou. Stejně jako v Jira můžete i v ClickUp vytvářet úkoly a snadno sledovat jejich postupné plnění. Mnoho týmů zjistilo, že flexibilita, kterou ClickUp nabízí, je přesně to, co jejich podnikání potřebuje. Nyní se můžete soustředit na vytváření skvělého softwaru a méně se starat o složitosti řízení projektu.
