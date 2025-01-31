10 nejlepších softwarů pro sledování milníků projektu v roce 2025

Milníky slouží jako klíčové ukazatele, pomocí kterých můžete sledovat průběh projektu – ať už se jedná o krátký sprint nebo komplexní projektový plán zahrnující více týmů.
Tyto milníky poskytují pocit motivace a úspěchu a zároveň pomáhají měřit, jak dobře váš projekt postupuje podle plánovaného harmonogramu. Porovnáním skutečného pokroku s plánovanými milníky mohou projektoví manažeři včas identifikovat jakékoli odchylky, zpoždění nebo potenciální problémy a přijmout vhodná opatření, aby projekt pokračoval podle plánu.
Bohužel je snadné něco zanedbat, když se snažíte zvládnout několik důležitých úkolů a milníků najednou. Pokud potřebujete pomoc s udržováním přehledu o milnících a postupu projektu, těchto 10 nejlepších softwarových aplikací pro sledování milníků vám pomůže vrátit se zpět na správnou cestu.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu milníků projektu?
Při výběru softwaru pro řízení projektů podle milníků byste měli hledat několik věcí:
- Snadný způsob nastavení milníků, díky kterému bude plánování projektu méně časově náročné.
- Schopnost vytvářet grafy milníků, které znázorňují všechny vaše úkoly v rámci projektu
- Uživatelsky přívětivá vizualizace milníků vašeho projektu, díky které snadno uvidíte, jak daleko je váš projekt v daném okamžiku a jak jednotlivé úkoly souvisí s cíli projektu.
- Přímé propojení mezi vašimi profesními cíli a funkcemi softwaru pro sledování milníků zajistí, že každý klíčový milník přispěje k úspěchu projektu.
- Podobné přímé propojení mezi milníky, úkoly a podrobnostmi vám pomůže soustředit se na úspěšnou realizaci projektu a celkový životní cyklus projektu.
Ne všechny bezplatné softwary pro správu projektů nabízejí funkci milníků. Ty, které ji nabízejí, však musí mít všechny výše uvedené výhody, aby vám umožnily plně využít sledování a správu milníků ve fázi plánování a realizace projektu.
10 nejlepších aplikací pro sledování milníků, které můžete použít
Vzhledem k tomu, že milníky jsou úzce spojeny s řízením projektů, některé z nejlepších softwarových platforem pro řízení projektů mají vestavěné funkce pro sledování milníků. Existuje také několik specializovaných nástrojů vytvořených výhradně pro milníky.
Tento seznam zahrnuje to nejlepší z obou světů!
1. ClickUp
Jedná se o jedinou aplikaci pro správu projektů, která pokryje všechny vaše procesy produktivity a plánování projektů. Správa projektů, přehledy klíčových výstupů, stanovení cílů, sledování času, zprávy o postupu – stačí si vybrat a my se o to postaráme.
Své úkoly můžete snadno převést na milníky projektu. Poté tyto milníky propojte s cíli a připojte k nim další úkoly a závislé milníky. K dispozici máte dokonce předem připravené a ihned použitelné šablony, jako je šablona ClickUp Milestone Chart Template, pomocí kterých můžete rychle vytvořit milníky projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Milestones vám umožňuje snadno propojit vaše úkoly s cíli projektu a sledovat váš pokrok na vysoké úrovni.
- Přímé propojení s ClickUp Goals zajišťuje, že všechny milníky a související úkoly odpovídají konečným cílům projektu.
- Knihovna šablon milníků a šablon pro stanovení cílů, ze kterých mohou uživatelé čerpat při vytváření milníků a klíčových fází svých projektů.
- Flexibilní způsoby zobrazení a sledování klíčových milníků, včetně zobrazení Gantt, Board a Dashboard.
- Intuitivní rozhraní, které umožňuje rychlé zapojení nových uživatelů a rychlé nastavení projektů, od milníků po úkoly a časování.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá automatizace může vést k mnoha upozorněním a připomenutím, zejména u složitých a víceúrovňových projektů.
- Komplexní povaha platformy, ačkoli je velmi výkonná, může být zpočátku pro uživatele, kteří chtějí pouze vyzkoušet funkci Milestone, příliš složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Toggl Plan
Jako vizuální nástroj pro řízení projektů pro projektové manažery je přirozené, že Toggl Plan zahrnuje také funkce pro sledování milníků projektu. V Toggl Plan jsou milníky nejrelevantnější jako součást časové osy plánování projektu s funkcí drag-and-drop, kde se každý milník zobrazuje jako barevně označený kontrolní bod v širším rámci projektu.
Toggl Plan slouží také jako systém pro správu pracovní zátěže, kde mohou milníky projektového řízení hrát jedinečnou roli. Například projektoví manažeři, kteří jsou také zodpovědní za věci jako plánování týmů a zdrojů, mohou tuto funkci využít k propojení milníků s dalšími oblastmi požadavků projektu (například rozpočtovými limity), které musí splnit.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Plné přizpůsobení milníků projektu, od délky trvání milníků až po přesnou barvu, kterou používáte k rozlišení jednotlivých milníků ve vizuální časové ose projektu.
- Funkce pro více projektů, ve které jeden zastřešující milník (například celopodniková revize všech projektů) může být zahrnut do všech relevantních časových os.
- Možnost sdílet komplexní projektové plány, které zahrnují pouze milníky projektu, nikoli jednotlivé úkoly, což pomáhá projektovým manažerům a externím zúčastněným stranám udržet si přehled na vysoké úrovni.
- Intuitivní a moderní rozhraní, které usnadňuje začátek práce a má nízkou náročnost na zaučení.
Omezení plánu Toggl
- Relativně statická webová aplikace, která omezuje funkce milníků pro své uživatele.
- Integrace třetích stran je omezená, přičemž Toggl Plan má zjevně jasný cíl udržet uživatele v rámci svého vlastního softwaru.
- Úmyslná jednoduchost platformy může být problematická pro některé uživatele, kteří hledají pokročilejší nástroje pro správu projektů nad rámec toho, co je zabudováno v Toggl Plan.
Ceny Toggl Plan
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 13,35 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (37 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
3. Nifty
Plány, seznamy úkolů, dokumenty, chat, automatizace – Nifty se může pochlubit vším. A to včetně robustní funkce pro sledování milníků.
Je pravda, že tento všestranný nástroj pro zvýšení produktivity nemusí nutně zdůrazňovat funkci sledování milníků projektu jako hlavní prodejní argument. Ale stále tam je, skrytá mezi funkcemi úkolů, které slouží k organizaci, stanovení priorit a sledování větších projektů.
Nejlepší funkce
- Převádějte seznamy úkolů na milníky, aby projektový manažer mohl sledovat pokrok v celém seznamu úkolů v rámci daného milníku.
- Milníky projektu se zobrazují v automatizované funkci reportování, která vám umožňuje dynamicky reportovat procesy projektu všem zúčastněným stranám.
- Seřaďte milníky v rámci projektu a organizujte úkoly podle jejich úrovně a klíčových kontrolních bodů, které musíte splnit, aby projekt pokračoval.
- Nativní integrace s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Docs a Google Calendar, udržují členy týmu v obraze, a to i mimo platformu Nifty.
Šikovná omezení
- Omezené funkce oznámení a připomenutí, jako například nemožnost nastavit automatická připomenutí pro nadcházející milníky a termíny úkolů.
- Vyhledávací funkce v platformě, která není vždy intuitivní a ne vždy vrací nejrelevantnější výsledky.
- Pomalé načítání, které může vést k problémům s komunikací u projektů, které vyžadují rychlý postup v reálném čase.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Nifty Plan
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. GanttPRO
Jak název napovídá, GanttPRO se zaměřuje především na vytváření Ganttových diagramů. Platforma, původně navržená pro výrobní průmysl, ale použitelná pro všechny případy použití, nabízí také alternativní zobrazení (například Kanban), které pomáhá projektovým manažerům sledovat jejich pokrok a plánovat další projekty. Je zde možné plánovat pracovní postupy, sledovat milníky projektu a dokonce i spravovat zdroje.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Funkce kritické cesty, která zahrnuje všechny úkoly, milníky projektu a časové osy v rámci projektu a předpovídá nejlepší a nejúčinnější způsob, jak jej dokončit.
- Snadné možnosti exportu pro tisk a sdílení Ganttova diagramu se zainteresovanými stranami, které nepoužívají platformu GanttPRO.
- Intuitivní správa verzí všech projektů, která vám umožní kdykoli se vrátit do historie projektu a obnovit předchozí stavy projektu.
Omezení GanttPRO
- Žádný přehledný časový plán projektu nad rámec kompletního Ganttova diagramu, což uživatelům ztěžuje jednoduchou kontrolu milníků projektu.
- Je složitější než mnoho alternativ v tomto průvodci, s důrazem na funkčnost spíše než na uživatelské přívětivost, zejména pro nové uživatele, kteří možná nejsou obeznámeni s Ganttovými diagramy.
- Žádná mobilní aplikace pro sledování úkolů, milníků nebo postupu projektu mimo webovou platformu
Ceny GanttPRO
- Základní: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
5. OpenProject
Jako jedno z mála open-source řešení vyniká německý OpenProject ve dvou oblastech: flexibilitě a zabezpečení dat. Pokročilé šifrování zajišťuje, že vše, co zadáte, bude v bezpečí, zatímco open-source povaha tohoto nástroje ho činí flexibilním a vhodným pro jakékoli odvětví a jakýkoli typ strategie řízení projektů.
Nejlepší funkce OpenProject
- Vizuální a intuitivní zobrazení časové osy projektu je ve softwaru pro správu projektů výchozí, takže vždy můžete na první pohled vidět větší milníky.
- Přehledné a vizuální znázornění vztahů mezi úkoly, fázemi a milníky projektu poskytuje přehled o tom, co je třeba udělat, kdy a proč.
- Možnost Community je vždy zdarma, ale přesto nabízí dostatek funkcí, aby byla relevantní a užitečná, zejména pro menší podniky.
Omezení OpenProject
- Úprava projektů, úkolů a milníků je někdy kontraintuitivní, zejména pro uživatele, kteří jsou zvyklí na jiný software pro správu projektů.
- Výchozí časová osa projektu je sice skvělá, ale její přizpůsobení může být u speciálnějších případů použití nebo projektů obtížné.
- Omezené možnosti automatizace stále vyžadují značné množství ručního řízení časového harmonogramu projektu a úkolů.
Ceny OpenProject
- Komunita: Zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele
- Firemní: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
6. nTask
Jako jedno z nejpopulárnějších řešení pro správu projektů je přirozené, že se nTask ocitl na tomto seznamu. Milníky jsou přirozeným způsobem, jak budovat projekty s nTask, zejména pro znázornění kritických momentů v časové ose projektu na cestě od zahájení projektu až po jeho dokončení.
Nejlepší funkce nTask
- Jasná definice milníků projektu v porovnání s běžnými úkoly, spolu s mnoha pokyny pro zajištění jejich správného použití v kontextu celého projektu.
- Flexibilní zobrazení tabule a kalendáře, které zvýrazňují milníky a jejich propojení s úkoly pod nimi a cíli projektu nad nimi.
- Schopnost podávat zprávy o milnících projektu, rozdělit projekty na menší části a oslavit rychlejší úspěchy v rámci dlouhých časových harmonogramů projektů.
Omezení nTask
- Omezené provázení při zapojování do platformy, takže uživatelé se v softwaru pro správu projektů musí více méně orientovat sami.
- Relativně základní zobrazení kalendáře ve srovnání s některými dalšími možnostmi v tomto seznamu, včetně nemožnosti přizpůsobit časové rámce.
Ceny nTask
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (17 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
7. Scoro
Jako komplexní software pro správu práce je Scoro optimální volbou pro agentury a další podniky v odvětví profesionálních služeb, které hledají nástroje pro týmovou spolupráci. Cílem je poskytnout podnikům vše, co potřebují ke správě své práce a pracovních postupů, a milníky jsou důležitou součástí tohoto rovnice.
Nejlepší funkce Scoro
- Flexibilní zobrazení Ganttova diagramu, které můžete zkrátit na hlavní úkoly a milníky a rozšířit tak, aby zahrnovalo všechny závislosti a podúkoly pro větší detailnost.
- Možnost přidávat úkoly k jednotlivým milníkům a automaticky je tak přeměnit na fáze projektu, které pokrývají celý časový rámec všech nedokončených úkolů v daném milníku.
Omezení Scoro
- Jedná se o dražší variantu ve srovnání s ostatními nástroji v tomto seznamu.
- Mnoho z nejužitečnějších funkcí souvisejících s milníky projektu, jako je zobrazení Ganttova diagramu a závislosti úkolů, je k dispozici pouze v dražších cenových úrovních.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/měsíc na uživatele
- Standard: 37 $/měsíc na uživatele
- Pro: 63 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
8. Plánovač milníků
Dostali jsme se k prvnímu (a jedinému) softwaru pro sledování milníků projektů na tomto seznamu. Milestone Planner se nesnaží být softwarem pro řízení projektů, ale zaměřuje se výhradně na širší proces plánování, což z něj činí jeden z nejjednodušších a nejpřímějších nástrojů pro sledování milníků, které můžete najít.
Nejlepší funkce Milestone Planner
- Přehledné a intuitivní rozhraní, které funguje stejně dobře na počítačích, tabletech i telefonech.
- Uživatelské rozhraní s funkcí drag-and-drop pro vytváření časové osy projektu a úpravu milníků
- Snadné zobrazení Ganttových diagramů, které můžete exportovat do formátu PDF a dalších formátů souborů.
Omezení plánovače milníků
- Neschopnost použít jej jako podrobnější nástroj pro správu životního cyklu projektu nebo úkolů (v nejlepším případě je Milestone Planner pouze plánovacím nástrojem)
- Poněkud zastaralá grafika připomínající polovinu prvního desetiletí tohoto století.
Ceny Milestone Planner
- Profesionální edice: 8,80 $/měsíc (pouze pro jednoho uživatele)
- Business Edition: 3,21 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 6,38 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Edition: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze plánovačů milníků
- G2: 3/5 (1 recenze)
- Capterra: Dosud žádné recenze
9. ProjectManager
Toto je platforma, která vyniká svou jednoduchostí. Ano, rozhraní může vypadat spíše jako Excel než některé z elegantnějších a vizuálně přitažlivějších uživatelských rozhraní v tomto seznamu. Na oplátku však získáte výkonnou platformu pro správu projektů a práce, která využívá sledování milníků projektu stejně kompetentně jako jakákoli jiná alternativa.
Nejlepší funkce ProjectManageru
- Milníky jsou přímo integrovány do funkce reportování platformy, což usnadňuje všem uživatelům vytváření reportů o harmonogramu projektu a sledování celkového pokroku projektu.
- Prioritizace úkolů a hierarchie v rámci milníků pomáhají vašemu projektovému týmu soustředit se na nejdůležitější práci v daném harmonogramu projektu a životním cyklu projektu.
Omezení ProjectManageru
- Automatizace může zjednodušit některé komplikace programu ProjectManager, ale i tak se jedná o velmi komplexní software pro milníky, takže pravděpodobně není vhodný pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele.
- Mobilní aplikace je z velké části nevyužívaná kvůli omezené funkčnosti a funkcím, které jsou k dispozici pouze na hlavní webové platformě.
Ceny ProjectManager
- Tým: 13 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProjectManager
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
10. Xebrio
Xebrio, původně navržený pro týmy zabývající se vývojem softwaru a hardwaru, vám pomůže sledovat milníky jakéhokoli projektu od počátečního plánování až po uvedení na trh, bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte. Rozdělte svůj projekt na menší části a fáze, měřte jeho úspěšnost v rámci těchto fází a podávejte zprávy o těchto úspěších i u těch nejsložitějších agilních projektů a projektů vývoje typu waterfall.
Nejlepší funkce Xebrio
- Specializovaný nástroj pro sledování milníků projektu, který je k dispozici jak v rámci projektů, tak mimo ně, a usnadňuje plánování a reporting jednotlivých fází projektu.
- Schopnost přidělovat úkoly a sdílet odpovědnost za milníky s členy projektového týmu za účelem budování odpovědnosti, což je obzvláště výhodné v rychle se vyvíjejících vývojových sprintech v rámci softwarového projektového plánu.
Omezení Xebrio
- Původně byl navržen pro IT týmy, takže některé z jeho nejvýkonnějších funkcí mohou být nejvhodnější pro ty, kteří pracují v IT odvětví.
- Pouze webová aplikace má oznámení, což znamená, že můžete kontrolovat pouze samotnou platformu, abyste dostávali upozornění o značkách, úkolech a postupu projektu.
Ceny Xebrio
- Správa požadavků: 5 $/měsíc na uživatele
- Požadavky a pokrytí testů: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Xebrio
- G2: 4/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
Sledujte milníky projektu v ClickUp
Pokud váš projekt nezahrnuje pouze několik základních úkolů a je to jediný projekt, který v daném okamžiku spravujete, může být téměř nemožné sledovat vše bez nástrojů pro sledování milníků projektu.
Sledování milníků zavádí hierarchii a pomáhá minimalizovat rizika projektu. Identifikací klíčových milníků, fází a významných událostí v harmonogramu projektu můžete sledovat svůj pokrok na podrobnější úrovni, aniž byste zapomněli na vyšší cíle a časové harmonogramy projektu.
K tomu potřebujete pouze správný software pro správu milníků, který vám pomůže řídit projektový plán a časový harmonogram projektu. A díky plánu ClickUp Forever Free se můžete sami rozhodnout, zda je ClickUp pro vás tou správnou volbou.
ClickUp je nejlepší aplikace pro správu milníků na trhu, ale víme, že jsme zaujatí. Vyzkoušejte ji sami. Zaregistrujte se zdarma a začněte vkládat milníky do svého projektového trackeru!